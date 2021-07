Hamilton vainqueur ++ Covid dans le village olympique

Les "Champs" pour van Aert, la victoire finale pour Pogacar Image: KEYSTONE/EPA Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), vainqueur sortant, a remporté pour la deuxième fois le Tour de France, dimanche, sur les Champs-Elysées à Paris. La 21e et dernière étape a été magistralement gagnée par le Belge Wout van Aert (Jumbo). Le champion de Belgique s'est imposé dans le sprint final aux dépens du Britannique Mark Cavendish, troisième de l'étape. Agé de 26 ans, van Aert a enlevé son troisième succès depuis le départ, son deuxième en deux jours. Performance exceptionnelle, il a gagné une étape de montagne (le jour de la double montée du Ventoux), un contre-la-montre (Saint-Emilion) et un sprint massif (Paris Champs-Elysées). Dans un sprint somptueux, le Belge a été emmené par le Néerlandais Mike Teunissen et a dominé son compatriote Jasper Philipsen. Cavendish, vainqueur à quatre reprises depuis le départ, a perdu la roue de son +lanceur+ habituel, le Danois Michael Morkov. Troisième de l'étape, il n'a pu gagner pour la 35e fois sur le Tour et battre le record des victoires d'étape qu'il détient à égalité avec le Belge Eddy Merckx. Pour consolation, il a obtenu le maillot vert qu'il avait déjà ramené à Paris voici dix ans. Le plus important depuis 2014 Au classement final, Pogacar a battu le Danois Jonas Vingegaard et l'Equatorien Richard Carapaz, présents pour la première fois sur le podium. L'écart entre les deux premiers, supérieur à cinq minutes, est le plus important depuis 2014 et le succès de l'Italien Vincenzo Nibali. Pogacar, qui a signé la deuxième victoire slovène en 108 éditions, a cumulé comme l'an passé trois maillots distinctifs: jaune (classement général), à pois (montagne), blanc (jeune). Il a enlevé trois étapes, un contre-la-montre et deux arrivées au sommet. Dans la dernière étape, longue de 108,4 kilomètres à partir de Chatou, la course a accéléré au premier passage sur la ligne d'arrivée, à la mi-parcours. Sous le soleil parisien, aucune échappée n'a pu compter plus d'une quarantaine de secondes d'avance sur le circuit final des Champs-Elysées. Les derniers attaquants (Schelling, Valgren, Van Moer) ont été repris à 6 kilomètres de l'arrivée. Le Suisse Stefan Bissegger s'était dérouillé les jambes avant de s'envoler pour Tokyo en s'immisçant dans la première échappée du jour.

GP de Grande-Bretagne: Hamilton gagne malgré une pénalité 99e victoire en F1 pour Sir Lewis Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone pour la huitième fois de sa carrière. Le Britannique s'est imposé malgré une pénalité de 10 secondes. Hamilton a fêté le 99e succès de sa carrière en formule 1. Il a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes). La course a été marquée par un accrochage dès le 1er tour entre le futur vainqueur et Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le Néerlandais, leader du championnat, a été éliminé après une touchette avec Hamilton au 1er tour au virage de Copse. Malgré la pénalité de 10'' infligée de manière sévère, car cela semblait un vrai incident de course, le septuple champion du monde a réussi à signer une magnifique victoire. Verstappen à l'hôpital Hamilton, qui a dépassé Leclerc au 50e des 52 tours, a ainsi pu revenir dans la course au titre. Le septuple champion du monde ne compte en effet plus que huit points de retard sur Vertappen, qui a dû se rendre dans un hôpital après son spectaculaire crash. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans les points. Antonio Giovinazzi a terminé 13e, deux places devant Kimi Raikkonen,

Berrettini renonce aux Jeux de Tokyo, blessé Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le récent finaliste de Wimbledon Matteo Berrettini a été contraint de renoncer aux Jeux olympiques de Tokyo à cause d'une blessure musculaire, a annoncé le Comité olympique italien (Coni) dimanche. Berrettini avait contracté cette blessure à Londres, où il était devenu le premier joueur italien à atteindre la finale de Wimbledon en simple, avant de perdre contre Novak Djokovic en quatre sets. Berretti a dû se retirer du tournoi olympique "à cause des séquelles d'une blessure musculaire, conséquence malvenue de son exploit à Wimbledon", a expliqué le Coni. Le joueur de 25 ans devait être le fer de lance d'une équipe italienne composée de Fabio Fognini, Lorenzo Sonego et Lorenzo Musetti chez les hommes, et de Sara Errani, Jasmine Paolini et Camila Giorgi chez les dames.

Ladies Open à Lausanne: succès de Tamara Zidansek Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Slovaque Tamara Zidansek (23 ans), tête de série no 1, a remporté la Ladies Open à Lausanne. En finale, elle a battu la Française Clara Burel (20 ans) en trois sets, 4-6 7-6 (7/5) 6-1. Rien n'a cependant été facile pour Zidansek (WTA 50) contre une joueuse qui disputait sa première finale sur le circuit WTA. La Rennaise (WTA 125) a remporté la manche initiale avant de se retrouver à deux points du match sur son service dans le tie-break du deuxième set (5-5). Après cette occasion manquée, la Française a visiblement accusé le coup. Elle s'est vite retrouvée largement menée dans la manche décisive et n'a pas pu redresser la barre. Son adversaire a ainsi pu décrocher le troisième titre de sa carrière après ses succès à Bol, en Croatie, en 2018 et 2019.

Deux cas de Covid-19 parmi les sportifs du village olympique Image: KEYSTONE/AP/Charlie Riedel Les deux premiers cas de sportifs positifs au Covid-19 ont été enregistrés parmi les résidents du village olympique. Un troisième sportif malade logeant hors du village a également été découvert. Les nationalités et les disciplines exercées par ces sportifs n'ont pas été précisées. Depuis l'arrivée des délégations, quatre sportifs ont été testés positifs au Covid-19, a précisé Tokyo-2020, qui va communiquer chaque jour le bilan des tests effectués quotidiennement sur les sportifs, encadrants et officiels accrédités pour les JO. Le CIO a par ailleurs confirmé qu'un de ses membres, le Sud-Coréen Seung Min-ryu, a été testé positif à son arrivée dans l'archipel. Mardi et mercredi, les 102 membres de l'instance doivent se retrouver dans un palace de la capitale japonaise pour l'assemblée générale de l'organisation. Milliers de personnes dans le village Samedi, les organisateurs avaient annoncé le premier cas au sein du village, mais il ne s'agissait pas d'un sportif, selon le bilan actualisé dimanche. La capacité d'accueil du village olympique est de 17'000 personnes. Mais n'y résideront au maximum au même moment que 6700 personnes, en fonction du calendrier des compétitions, a calculé le CIO. Ce pic de présence devrait être atteint au milieu des JO, au début août. La quasi-totalité des épreuves se dérouleront à huis clos et les dizaines de milliers de participants - des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l'étranger - sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires. Ces "contre-mesures" ne suffisent pas à rassurer la population au Japon, alors que Tokyo a enregistré 1410 cas supplémentaires de Covid-19 samedi, soit le total quotidien le plus élevé depuis janvier.

Milwaukee prend une option sur le titre Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Le vent a tourné en finale NBA. Milwaukee a retourné samedi un match mal engagé pour s'imposer 123-119 à Phoenix lors du match no 5 et s'offrir la possibilité de décrocher le titre mardi chez lui. Pour signer ce troisième succès d'affilée et mener 3-2, il a fallu aux Bucks contenir un dernier assaut furieux des Suns. Ceux-ci se sont même offert une balle de match à 29'' de la fin du temps réglementaire, alors qu'ils avaient un point de retard (119-120). Meilleur joueur de la soirée, l'arrière Jrue Holiday a alors signé l'action du match, volant la balle dans les mains de Devin Booker pour ensuite servir, sur contre-attaque, Giannis Antetokounmpo. Le "Greek Freak" s'est alors envolé pour le dunk décisif. C'est la première fois depuis le début de la série qu'un des deux finalistes gagne à l'extérieur. Les Suns devront donc s'imposer à Milwaukee pour s'offrir un éventuel septième match à domicile, vendredi à Phoenix. Holiday percutant Comme contre Brooklyn, renversé après deux défaites initiales, ou les Hawks de Clint Capela, battus par des Bucks privés d'Antetokounmpo sur les deux derniers matches, Milwaukee a de nouveau montré samedi qu'il avait l'étoffe d'un champion. L'affaire avait pourtant fort mal démarré pour les Bucks, totalement dominés dans le premier quart-temps. Rapidement, les "cerfs" se sont retrouvés menés de 16 points (32-16 à la 9e), emportés par la maestria offensive des "soleils" qui rayonnaient sous la houlette de Chris Paul. Intouchable dans le premier quart-temps (14 tirs réussis sur 19), Phoenix s'est pourtant relâché en début de deuxième période, avec Devin Booker (11 pts jusque-là) revenu sur le banc. L'attaque des Bucks a alors pris d'un seul coup de la vitesse, et s'est ouvert des espaces. "A -16, nous avons gardé notre calme", s'est félicité Giannis Antetokounmpo au micro de la chaîne ABC. Son équipe s'est même détachée dans le troisième quart (94-81), emmenée par l'inspiration de Jrue Holiday (27 points et 13 passes décisives samedi), toujours capable de prendre feu. Manque de mordant défensif Giannis Antetokounmpo (32 points) a ensuite pris le relais, et les Bucks ont récité leur basket avant de contenir le retour désespéré des Suns en fin de partie. Comme rarement dans cette série, Milwaukee a tourné à plein régime sur ses trois principaux cylindres offensifs, l'ailier Khris Middleton se réveillant (29 points) après un début de match calamiteux (1/7 au tir). Côté Suns, Chris Paul aura été le principal architecte de la chevauchée finale (10 points dans le dernier quart, 21 points et 10 assists au final), au côté de Devin Booker, encore auteur de 40 points samedi après en avoir marqué 42 au match no 4. Mais il aurait fallu davantage de mordant défensif (102 points encaissés sur les trois derniers quart-temps) à Phoenix pour espérer une autre issue.

Louis Oosthuizen toujours en tête du British Open Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Le Sud-Africain Louis Oosthuizen occupe toujours la tête du 149e British Open à Sandwich au terme du 3e tour. Mais il ne possède qu'un coup d'avance sur l'Américain Collin Morikawa. Tous deux ont déjà inscrit un Major à leur palmarès. Oosthuizen (38 ans) avait gagné le British Open 2010 à Saint-Andrews, endroit mythique pour chaque golfeur. Et Morikawa (24 ans) s'est adjugé le PGA Championship en août 2020. Un autre Américain, Jordan Spieth (27 ans), est en embuscade à trois longueurs du leader. Spieth a déjà gagné trois tournois majeurs, soit le Masters et l'US Open en 2015 et le British Open en 2017. Il a longtemps évolué dans les scores des deux premiers avant de perdre deux coups sur les deux derniers trous. Mais il reste capable de venir chatouiller les leaders. L'Américain Dustin Johnson (37 ans) a pour sa part reculé à huit coups d'Oosthuizen. Les chances de victoire du numéro un mondial semblent dès lors très restreintes. Son dauphin dans la hiérarchie, l'Espagnol Jon Rahm (26 ans), est mieux placé, à cinq longueurs du premier. Il n'a pas dit son dernier mot.

Van Aert à 51,5 km/h, Küng s'est retrouvé dans le rouge Image: KEYSTONE/AP/Tim van Wichelen Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a remporté la 20e étape du Tour de France, un contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion. Déception pour Stefan Küng, seulement quatrième. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), huitième de l'étape, a conservé son maillot jaune avant la dernière étape, en principe une simple formalité jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées. Stefan Küng avait beaucoup misé sur ce deuxième "chrono" après sa "défaite" contre Tadej Pogacar lors du premier contre-la-montre à Laval. Mais la victoire semble le fuir sur les routes de la Grande Boucle. Au micro de France Television, Stefan Küng ne cachait pas sa déception. "Je suis déçu. Je voulais absolument gagner. J'étais archi-motivé, peut-être un peu trop. Je suis parti trop fort." Le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ battait sa coulpe: "Je suis un spécialiste mais j'étais trop motivé. Je me suis mis dans le rouge au cours de la première partie de la course. Après le premier temps intermédiaire, ce fut une souffrance. J'ai souffert deux fois plus qu'à Laval (réd: terme du premier contre-la-montre). Küng doit déjà se tourner vers d'autres objectifs dont le "chrono" des Jeux olympiques. "C'est la vie. La prochaine sera la bonne. En tout cas, la condition est là. Les jambes ont été bonnes." Malchanceux lors du premier exercice chronométré, Stefan Bissegger a, cette fois-ci, pu se battre avec les mêmes conditions que ses adversaires. L'autre rouleur thurgovien a finalement terminé à la 5e place à 6'' de Küng. Le coureur de l'équipe EF prouve qu'il a bien passé les trois semaines du Tour et qu'il sera prêt pour jouer le rôle de locomotive avec le "quatre" dans la poursuite par équipes à Tokyo. Wout van Aert tout terrain Le contre-la-montre, sous un soleil estival dans les vignobles réputés du Libournais et de Saint-Emilion, a laissé inchangé l'ordre des dix premiers du classement général. Pogacar a fait moins bien dans le second contre-la-montre que son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard, qui s'est classé troisième de l'étape, à 32'' de van Aert. L'Equatorien Richard Carapaz a assuré sa troisième place sur le podium final. Pogacar compte 5'20'' d'avance sur Vingegaard et 7'03'' sur Carapaz, avant la dernière étape. Wout van Aert, déjà vainqueur de l'étape du Ventoux durant la deuxième semaine de course, le 7 juillet, s'est imposé pour la cinquième fois dans le Tour, mais pour la première fois dans un contre-la-montre. A Laval, le 30 juin, le Belge avait pris la 4e place du premier chrono du Tour, à 30 secondes de Pogacar. Agé de 26 ans, van Aert sera en lice pour l'or olympique dans les prochains JO à Tokyo, tant dans la course en ligne que dans le contre-la-montre. Pour boucler la distance des 30,8 kilomètres, il a roulé à la moyenne de 51,5 km/h. Il a repoussé le deuxième, le Danois Kasper Asgreen, à 21'' et Vingegaard à 32''.

Verstappen en pole après sa victoire dans le sprint Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le premier sprint qualificatif de l'histoire de la formule 1 à Silverstone. Il partira ainsi en pole position dimanche pour le GP de Grande-Bretagne. Le leader du championnat du monde a pris l'avantage au départ sur Lewis Hamilton (Mercedes). Au terme des 17 tours du circuit anglais, Verstappen a devancé le septuple champion du monde de 1''430. Sur l'autre Mercedes, Valtteri Bottas a fini 3e à 7''502. Avec le gain de trois points, Verstappen compte désormais 33 longueurs d'avance sur son rival anglais au championnat. Le Néerlandais sera le favori de la course dominicale, dont le départ sera donné à 16h00 (heure suisse). Alonso s'illustre Charles Leclerc (Ferrari) a fini 4e et s'élancera donc en deuxième ligne. La troisième sera composée des McLaren-Mercedes de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Le grand gagnant de ce sprint a été Fernando Alonso (Alpine-Renault). Classé 11e sur la grille, le vétéran espagnol a pris la 7e place du sprint. Mauvaise affaire par contre pour Sergio Perez (Red Bull-Honda), qui est parti en tête-à-queue au 5e des 17 tours. Le Mexicain a dû retirer sa voiture avant le dernier tour alors qu'il roulait en 18e position. Il devra partir de la dernière position en course. Quant aux Alfa Romeo-Ferrari, elles ont bouclé ce sprint aux places 13 (Kimi Raikkonen) et 15 (Andrea Giovinazzi).

Une finale Zidansek - Burel à Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La finale du Ladies Open à Lausanne opposera ce dimanche à 11h30 la Slovène Tamara Zidansek, tête de série no 1, à la jeune Française Clara Burel. Zidansek (WTA 50), demi-finaliste du dernier Roland-Garros avec une défaite en deux sets contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, s'est débarrassée de la Belge Maryna Zanevska 7-5 6-3. Son adversaire sera la Française Clara Burel (WTA 125) qui a battu sa compatriote Caroline Garcia, plus expérimentée pourtant, 5-7 6-2 6-2. Elle disputera à 20 ans sa première finale sur le circuit WTA. La Bretonne a même dû se faire soigner pour une entorse de la cheville au cours de la deuxième manche.

André Greipel prendra sa retraite à la fin de l'année Image: KEYSTONE/EPA/Benoit Tessier Le sprinter allemand André Greipel (Israel SN), qui a fêté vendredi ses 39 ans, a annoncé samedi dans une vidéo son départ à la retraite à la fin de l'année. "L'étape de demain (dimanche) sera ma dernière sur le Tour de France", a déclaré le "gorille de Rostock", vainqueur de onze étapes sur la Grande Boucle entre 2011 et 2016. "A la fin de l'année, je mettrai un point final à ma carrière", a poursuivi l'Allemand, grand rival de Mark Cavendish à la fin des années 2000 au sein de l'équipe Columbia. "Je suis très heureux de ce que j'ai accompli avec mes équipiers", a ajouté Greipel, vainqueur de sept étapes sur le Tour d'Italie et de quatre bouquets sur le Tour d'Espagne. "Je regarde vers l'avenir avec beaucoup de bonheur, car je pourrai faire ce que je voudrai et passer du temps avec ma famille désormais", a-t-il savouré. Mais "d'une façon ou d'une autre, j'espère rester dans le monde du cyclisme", a conclu Greipel, dont la meilleure période a coïncidé avec son passage chez Lotto entre 2011 et 2018. Le sprinter d'Israel SN s'est distingué sur le Tour 2021 en initiant le mouvement de protestation des coureurs au début de la 4e étape. Peu après le départ de Redon, le peloton avait mis pied à terre pendant une minute pour manifester son mécontentement face à la multiplication des chutes. Greipel s'est aussi illustré en intégrant une échappée au long cours lors de la 12e étape. Son compatriote Nils Politt (Bora) s'était finalement imposé à Nîmes.

Au moins quatre Suisses dans le tableau principal Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Le Swiss Open Gstaad débutera lundi avec au moins quatre Suisses dans le tableau principal. Un gros rendez-vous attendra Dominic Stricker au deuxième tour. Le talent de 18 ans, qui profite à Gstaad comme Leonardo Riedi (ATP 748) et Johan Nikles (ATP 435) d'une invitation, affrontera au premier tour le Français Arthur Rinderknceh (25 ans/ATP 105). Si Stricker (ATP 280) passe ce premier obstacle, qui n'est de loin pas un cadeau, il retrouvera alors l'expérimenté Espagnol Roberto Bautista Agut. Le no 14 mondial a atteint récemment les huitièmes de finale à Wimbledon et n'a pas encore manqué cette saison son entrée en lice sur un tournoi en terre battue. Pour Stricker, il s'agit à Gstaad de prolonger une série de résultats très positifs. A l'occasion de ses deux premiers tournois ATP à Genève et à Stutggart, il a progressé jusqu'aux quarts de finale. Riedi face à Delbonis Parmi les quatre Suisses du tableau principal, qui pourraient être rejoints par Sandro Ehrat s'il réussit le saut de la qualification, Riedi semble avoir le plus grand défi à relever au premier tour. Le Zurichois de 19 ans aura affaire à l'Argentin Federico Delbonis, membre du top 50. De son côté, Marc-Andrea Hüsler, qui se retrouve directement dans le tableau principal grâce à son classement, affrontera l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 90), comme outsider. Nikles se retrouvera face à un qualifié. Le Genevois aura-t-il l'esprit tranquille dans l'Oberland après avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux après une défaite dans un tournoi aux Pays-Bas ?