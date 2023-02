Hartweg échoue aux Mondiaux ++ Bencic expéditive

Ambri-Piotta engage Thomas Rüfenacht Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ambri-Piotta s'est assuré les services de l'attaquant américano-suisse Thomas Rüfenacht (37 ans) jusqu'au terme de la présente saison. Longtemps blessé au genou au cours de la saison 2021-2022, Rüfenacht n'avait joué que les dix derniers matches de la saison avec le CP Berne. Sans contrat après huit saisons dans la capitale, il avait tenté un essai avec Ambri-Piotta cet hiver, mais il a subi une fracture de la mâchoire en janvier qui a contrecarré ses projets. L'ancien attaquant de Lugano a reçu le feu vert des médecins pour retrouver la glace. Il figurera dès ce mardi soir à disposition du coach Luca Cereda pour le match contre Berne.

Le premier tir fatal à Niklas Hartweg sur le 20 km Niklas Hartweg a perdu beaucoup en manquant son premier coup au tir. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le rêve d'une médaille pour Niklas Hartweg aux Mondiaux à Oberhof s'est envolé dès le premier tir, qui a manqué sa cible. Le Schwytzois a terminé au 6e rang dans sa discipline de parade du 20 km. Avec 19 touchés, Hartweg figure pourtant dans les tireurs les plus sûrs puisque seuls deux biathlètes ont réussi tous leurs tirs. Mais le Schwytzois aurait eu besoin d'un carton plein pour avoir une chance de devenir le premier médaillé suisse aux Championnats du monde. A la fin, le retard du Suisse sur le vainqueur Johannes Thingnes Bö se montait à deux minutes et demie, pour une place sur le podium, il lui a manqué 1'20''. La discipline de l'individuel favorise les athlètes les plus forts au tir, parce que chaque raté signifie une pénalité d'une minute. Sur le format des 20 km, Hartweg avait frappé un grand coup lors de la première épreuve de la saison avec une deuxième place. Sebastian Stalder a également convaincu sur le pas de tir avec 19 touchés, mais cela n'a pas suffi pour que le Zurichois entre dans le top 10. De son côté, Jeremy Finello a brillé sur les lattes avec le deuxième temps du fond, 1'46'' derrière Bö. Le poids léger genevois a su tirer avantage de la neige mouillée. Malheureusement, ses sept fautes au tir lui ont ôté toute chance de bien figurer au classement. Johannes Thingnes Bö a pu enlever sa seizième médaille d'or aux Mondiaux malgré 2 minutes de pénalité. Le Norvégien Sturla Holm Laegreid, tenant du titre, et le troisième le Suédois Martin Ponsiluoma n'auraient pas pu rêver à l'or même s'ils avaient touché les vingt cibles.

Belinda Bencic expéditive pour sa 13e victoire de la saison Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic n'a pas traîné pour son entrée en lice dans le tournoi WTA 500 de Doha. La Saint-Galloise a expédié la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 100) 6-0 6-1. C'est déjà la deuxième fois de l'année que Bencic (WTA 9) balaie la Bulgare. Leur première rencontre avait eu pour théâtre les courts de Melbourne à l'occasion de l'Open d'Australie. Au premier tour, la Suissesse avait déjà écarté Tomova sans ménagement 6-1 6-2. Au deuxième tour, Bencic retrouvera ce mercredi la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 17). Les deux femmes ne se sont plus affrontées depuis 2019. La Saint-Galloise accuse un déficit de 0-2 dans les rencontres directes. Deux jours après avoir remporté le tournoi d'Abou Dhabi, Bencic a fêté sa treizième victoire depuis le début de l'année. Aucune autre joueuse ne s'est montrée aussi prolifique sur le circuit WTA.

Kevin Mbabu: "Je me sens bien" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI 3794 jours après son unique apparition avec le Servette FC, Kevin Mbabu revêtira ce mercredi le maillot de son club de coeur pour la deuxième fois. Ce retour n'était pas vraiment attendu. Barré à Fulham qu'il a rejoint en début de saison pour un contrat courant jusqu'au 30 juin 2025, Kevin Mbabu revient à Genève pour se "ressourcer". "Pour retrouver mon niveau surtout, poursuit-il. Cela va très certainement prendre du temps. Mais je n'ai aucun doute. Je me sens capable de redevenir l'un des meilleurs joueurs du championnat." Comme il l'avait été sous les couleurs des Young Boys entre 2016 et 2019. Prêté au Servette FC jusqu'à la fin de la saison, Kevin Mbabu entrera mercredi sur la pelouse de la Schützenwiese de Winterthour avec le souvenir de ses premiers pas avec le Servette FC, le 28 septembre 2012. "J'avais 17 ans. On jouait contre Lausanne un soir pluvieux de semaine. Sébastien Fournier m'avait introduit en seconde période, précise-t-il. Tu n'oublies jamais le premier match joué en équipe première avec le club qui t'a tout appris." "Je me sens bien" Avec son parcours qui l'a mené à Newcastle, à Wolfsburg et à Fulham, fort de ses 22 sélections en équipe de Suisse qu'il espère retrouver bientôt, Kevin Mbabu sera peut-être le facteur X qui peut permettre au Servette FC d'atteindre ses objectifs: la deuxième place du championnat derrière les Young Boys et une victoire en Coupe de Suisse. "Même si je n'ai plus joué depuis le mois de novembre, je me sens bien, dit-il. J'ai ajouté des séances spécifiques à côté de l'entraînement collectif avec Fulham. J'ai tout fait pour que l'écart que l'on peut accuser entre l'entraînement et la compétition soit réduit le plus possible." Egalement courtisé par le FC Bâle - "signer chez le rival no 1 des Young Boys était hors de question", avoue-t-il -, Kevin Mbabu entend relancer sa carrière après son faux départ à Fulham. "Ma situation à Fulham s'explique par plusieurs raisons. Les négociations entre Wolfsburg et Fulham ont trop duré. Je ne suis arrivé à Londres que huit jours avant le début du championnat", rappelle-t-il. Pas de chance "L'équipe a livré une performance magnifique lors de son premier match contre Liverpool (ndlr: 2-2). Elle a ensuite enchaîné les résultats. L'entraîneur (ndlr: Marco Silva) avait trouvé son onze, poursuit-il. Et la seule fois où j'ai été titularisé en Premier League, le 1er octobre contre Newcastle, on a pris un rouge d'entrée et l'entraîneur a décidé de sortir ses deux latéraux juste avant la pause. Franchement, je n'ai pas été très chanceux."

Ferrari dévoile sa monoplace 2023 avec de nouvelles ambitions Image: KEYSTONE/EPA Ferrari a dévoilé mardi dans son fief italien de Maranello sa nouvelle monoplace. La Scuderia a l'ambition de se hisser au niveau de Red Bull après une saison 2022 marquée par de coûteuses erreurs de stratégie en course et des problèmes de fiabilité. La Scuderia, qui n'a plus gagné depuis le Grand Prix d'Autriche le 10 juillet dernier, a terminé deuxième du championnat des constructeurs derrière l'écurie du double champion du monde en titre Max Verstappen. Pour l'écusson le plus titré de l'histoire de la F1, la disette semble interminable: le dernier sacre mondial remonte à 2007 chez les pilotes (Kimi Räikkönen) et 2008 chez les constructeurs. "Le plus important pour nous est de mettre Ferrari devant", a lancé mardi au siège historique de Maranello, en Emilie-Romagne, le nouveau patron de Ferrari en F1, le Français Frédéric Vasseur, arrivé d'Alfa Romeo après le départ de Mattia Binotto en novembre. Dans sa traditionnelle livrée rouge à mèches noires, la monoplace version 2023 - baptisée SF-23 - devra montrer une plus grande fiabilité que lors de la dernière saison, plombée par de nombreux abandons. "L'an dernier, ce n'est pas un secret, le moteur n'était pas le meilleur atout. Nous avons fait un bon boulot et nous sommes prêts", a assuré Vasseur. "L'objectif est de gagner, clairement", a souligné le Monégasque Charles Leclerc, vice-champion du monde et titulaire encore cette année d'un des deux volants de la marque au cheval cabré, aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz.

La Suisse éliminée dès les quarts de finale du Team Event Image: KEYSTONE/EPA La Suisse a échoué dès les quarts de finale du parallèle par équipes des championnats du monde, mardi à Méribel. Têtes de série no 1 du tableau, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Semyel Bissig et Livio Simonet ont été battus au temps par le Canada, pour 0''41. Les rêves d'une cinquième médaille dans ces joutes se sont donc très vite envolés pour l'équipe helvétique. Après un 1er tour remporté comme prévu aisément face à la Lettonie (4-0), elle a subi la loi d'une formation canadienne pourtant pas impressionnante. Les points suisses ont été l'oeuvre de Wendy Holdener et Livio Simonet. Mais la Schwytzoise et le Grison ne se sont pas montrés suffisamment rapides, le Canada passant l'épaule pour 0''41 grâce aux excellents chronos de sa leader Valérie Grenier et d'Erik Read. Dos au mur avant le dernier duel de ce quart de finale, Livio Simonet a rempli une partie de sa mission en battant Jeffrey Read avec plus de 0''27 d'avance. Mais il a terminé en 22''26, alors qu'il devait réaliser 21''85 pour offrir la victoire à la Suisse.

Zurich Lions: Saison terminée pour Waeber Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La saison de Ludovic Waeber est d'ores et déjà terminée, annoncent les Zurich Lions dans un communiqué. Le gardien fribourgeois a subi une déchirure partielle des adducteurs sous le maillot de l'équipe de Suisse, jeudi dernier à Zurich face à la Finlande lors de l'Euro Hockey Tour. Ludovic Waeber a disputé 19 matches de National League cette saison, avec 91,4% d'arrêts à son actif. Son absence ne devrait pas trop pénaliser les Zurich Lions: ils s'appuieront sur le Tchèque Simon Hrubec (27 matches, 93% d'arrêts) et son remplaçant Jeffrey Meier, qui avait été prêté à Gottéron l'automne dernier.

Hüsler battu par un invité néerlandais Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 47) a chuté dès son entrée en lice à Rotterdam. Le no 1 helvétique s'est incliné 6-3 7-5 face à l'invité néerlandais Gijs Brouwer (ATP 160). Le Zurichois a été nettement dominé dans ce duel de gauchers, par un joueur de 26 ans pourtant jamais mieux classé que 144e par l'ATP. Il ne s'est ainsi procuré qu'une seule balle de break dans ce 1er tour, dans le quatrième jeu du deuxième set, qu'il n'est pas parvenue à convertir. Marc-Andrea Hüsler a pour sa part concédé à deux reprises son service, la première dans le sixième jeu de la manche initiale et la seconde à 5-5 dans le second set. Il échoue ainsi d'entrée pour la deuxième fois en quatre tournois disputés cette année, et n'améliorera donc pas son meilleur classement obtenu ce lundi.

Janis Moser et les Coyotes brisent le signe indien Image: KEYSTONE/AP/ROSS D. FRANKLIN Privé de victoire à l'extérieur depuis le 23 novembre - soit une série noire de 18 matches - Arizona a revu la lumière à Nashville. Les Coyotes se sont imposés 4-2 face aux Predators. Janis Moser a été l'un des artisans de ce succès. Le défenseur biennois a, en effet, délivré deux assists pour ses 19e et 20e points de la saison. Cette défaite tombe mal pour Nashville qui se bat pour une place en play-off. Si la soirée été bien sombre pour Nino Niederreiter, coupable sur l'ouverture du score de Nick Schmlatz à la 18e, elle a permis à Roman Josi de prolonger une belle série. Buteur pour le 1-1 sur une séquence de jeu de puissance, le capitaine a comptabilisé un point au moins lors de ses six derniers matches. Avec un total de 13 buts et de 31 assists, Roman Josi n'est peut-être pas dans les temps de passage de la saison dernière (96 points), mais il demeure l'un des acteurs majeurs de la Ligue. La deuxième étoile qui a récompensé sa performance de lundi soir illustre bien cette vérité. Pius Suter a été l'autre buteur suisse de la soirée. L'ancien meilleur compteur de la National League a inscrit sa septième réussite de la saison lors du succès 6-1 de Detroit à Vancouver,

L'Europe renoue avec son épreuve reine Le retour du football en majesté: deux mois après la finale de la Coupe du monde qui a sacré Lionel Messi, le gotha européen retrouve la Ligue des champions mardi. Les huitièmes de finale aller s'annoncent très indécis, avec une affiche royale PSG-Bayern. Dans cette saison si particulière, interrompue en novembre et décembre par le Mondial au Qatar, l'éclipse hivernale de l'épreuve reine européenne a duré plus de trois mois. Le temps pour les stars de perdre certains de leurs repères, et pour les hiérarchies de l'automne de vaciller encore davantage. Qui aurait dit que le Paris St-Germain, qui avait achevé la phase de poules invaincu et gonflé de certitudes, nourrirait autant de doutes avant de défier le Bayern Munich mardi (21h00)? Mais la Coupe du monde remportée par l'Argentine de Messi a laissé des traces sur les organismes, les blessures se sont accumulées et le début d'année des Parisiens a été poussif (quatre défaites depuis le 1er janvier), suffisamment pour mettre sous pression un club qui rêve de consécration européenne depuis plus d'une décennie. "Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave", a reconnu l'entraîneur Christophe Galtier. "Mais, dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée." Il faut aussi des stars en pleine forme, ce qui ne semble pas être le cas du trio offensif "MNM": Messi (ischio-jambiers) a été ménagé samedi, Neymar souffre d'une cheville depuis le Mondial et Kylian Mbappé (cuisse), initialement annoncé forfait, revient tout juste de blessure. "Poker" parisien autour de Mbappé Tous trois se sont entraînés lundi matin, alimentant l'espoir des Parisiens et la défiance des Munichois, qui s'attendaient de toute façon à un coup de "poker" du PSG autour du cas Mbappé, actuel co-meilleur buteur de la compétition (7 buts) avec Mohamed Salah. Le Bayern a subi lui-même plusieurs graves blessures, de Sadio Mané à Manuel Neuer en passant par Lucas Hernandez, mais il s'est bien renforcé au mercato - contrairement au PSG - et arrive lancé pour cette nouvelle revanche de la finale 2020 remportée par les Bavarois (1-0). Mais, là encore, difficile de dire si l'ogre munichois, avec désormais Yann Sommer dans les cages, sera aussi irrésistible que l'équipe qui a atomisé le "groupe de la mort" avec l'Inter Milan et le FC Barcelone (6 matches, 6 victoires, 18 buts inscrits). Compliqué aussi de jauger le rapport de forces mardi entre l'AC Milan, convalescent après une série de contre-performances, et Tottenham, habituellement solide mais balayé 4-1 par Leicester ce week-end en Premier League. Un autre choc la semaine prochaine Dans les autres affiches, dont les rencontres aller s'étalent jusqu'au 22 février (matches retour du 7 au 15 mars), le choc Real Madrid-Liverpool la semaine prochaine attirera aussi les regards alors que le géant madrilène continue de soutenir, en sous-main, un projet dissident de Super Ligue privée. Moins d'un an après son triomphe au Stade de France (1-0) sur un but de Vinicius, la "Maison blanche", 14 fois championne d'Europe et titrée samedi au Mondial des clubs, retrouve les Reds, six fois vainqueurs de la C1 mais actuellement en grande difficulté en Championnat (10e). "Je pense que les joueurs sont dans une phase ascendante après un mois de janvier difficile", a prévenu l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti, qui a récupéré son avant-centre et Ballon d'Or, Karim Benzema. Sur la route de la finale, le 10 juin à Istanbul, les autres affiches des 8es proposent deux duels entre anciens vainqueurs: le Borussia Dortmund (1997) ferraille avec Chelsea (2012, 2021) et l'Inter Milan (1964, 1965, 2010) affronte le FC Porto (1987, 2004). Manchester City, en quête d'une première couronne, affronte le RB Leipzig la semaine prochaine. Mais le géant anglais a d'autres préoccupations face à la menace de sanctions de la Premier League, qui l'accuse de nombreuses violations des règles financières du championnat. Naples pour une première Naples, impressionnant en phase de poules et dominant en Serie A, va pour sa part essayer contre Francfort d'atteindre pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la C1. Enfin, le Club Bruges, invité-surprise de l'aristocratie européenne, espère poursuivre son beau parcours mercredi contre Benfica... Mais avec quelles certitudes, plus de trois mois après le tirage au sort?

Atlanta tombe à Charlotte Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Malgré les 22 points de Clint Capela, soit son meilleur total de la saison, Atlanta est tombé à Charlotte. Les Hawks se sont inclinés 144-138 face à l'une des quatre plus modestes équipes de la NBA. Crédités d'une adresse de 63 %, les Hornets ont toujours fait la course en tête dans une rencontre où les défenses n'ont pas vraiment brillé. Avec ses 30 points et ses 15 assists, LaMelo Ball a été l'homme du match. Avec De'Andre Hunter (+9), Clint Capela a été l'un des deux seuls joueurs à présenter un différentiel positif (+2) dans les rangs d'Atlanta. Aligné durant 29 minutes, il a été crédité d'un 11 sur 17 dans la raquette pour inscrire 22 points. Il est resté à 9 points de son record absolu établi le 7 janvier 2019 contre Denver sous le maillot de Houston. Il n'a toutefois cueilli que 7 rebonds. Mais son quatrième de la soirée fut le... 5500e de sa carrière. Clint Capela est désormais le 18e joueur en activité à totaliser plus de 6000 points, plus de 5500 rebonds et plus de 750 contres. L'enfant de Meyrin a fait son chemin en NBA.

Ajla Del Ponte: "J'ai appris à relativiser" Ajla Del Ponte se reconstruit patiemment. Habituée à avoir moins de 11 secondes pour briller, la Tessinoise se donne le temps pour retrouver le niveau qui lui avait permis de cueillir une fabuleuse - mais trop mésestimée - 5e place sur 100 m aux JO de Tokyo en 2021. Le sort s'est acharné sur elle depuis sa remarquable saison 2021, marquée aussi par un sacre européen sur 60 m en salle à Torun et un chrono de 10''90 en plein air sur la rectiligne. "J'ai appris à relativiser", souffle Ajla Del Ponte, qui s'est confiée au téléphone à Keystone-ATS. Dans l'impossibilité de donner sa pleine mesure en 2022 après avoir subi une blessure à une cuisse lors de la saison en salle, la Tessinoise a été opérée en novembre dernier aux Pays-Bas. Victime d'une triple fracture de fatigue à un tibia, elle doit désormais vivre avec une barre en titane. Ces deux blessures ne sont toutefois pas forcément liées, souligne-t-elle. "Le chirurgien qui m'a opérée m'a expliqué que l'une des trois fractures était là depuis longtemps déjà, mais que je n'avais ressenti aucun symptôme auparavant. J'avais peut-être même couru en 10''90 avec cette fracture", soupire-t-elle. Pourtant très attachée à son canton natal et à sa famille, la 14e Européenne la plus rapide de l'histoire a choisi de revenir à Papendal, camp de base du groupe de Laurent Meuwly au sein de la Fédération néerlandaise, pour poursuivre sa rééducation et son entraînement. "J'ai passé quelques semaines au Tessin cet hiver, mais c'était compliqué logistiquement", précise-t-elle. Alter G et vélo "Je devais conduire pendant une heure pour pouvoir utiliser l'Alter G pendant à peine un quart d'heure parfois", explique Ajla Del Ponte. L'Alter G, c'est un tapis de course anti-gravité, qui permet donc de réduire le poids du corps de manière précise et qu'elle utilise régulièrement depuis de longs mois maintenant. "Avec le vélo d'intérieur, c'était mon outil de travail principal ces derniers temps", poursuit l'athlète de l'US Ascona, qui se réjouit d'avoir pu recommencer à courir. "J'ai participé à mon premier échauffement avec le reste du groupe il y a environ deux semaines", lâche-t-elle. "A la fin de l'échauffement, nous avons dû faire un 500 m. Mes coéquipiers n'étaient pas vraiment enchantés, alors que j'étais heureuse de courir", savoure Ajla Del Ponte, qui gère beaucoup mieux cette pause forcée que celle de début 2022: "Je me prends moins la tête, alors que la blessure était plus grave cette fois-ci." "Ca me manque" "Je me réjouis juste tellement de pouvoir retrouver les stades et mes adversaires. Ca me manque", enchaîne la Tessinoise, qui n'avait pu faire mieux que 11''26 l'été dernier et avait renoncé à disputer le 100 m individuel aux Européens de Munich en raison de sa forme trop précaire. Pas question toutefois de précipiter un retour aux affaires. "Je n'ai pas de planification précise. Je vis plutôt semaine après semaine, jour après jour même parfois. Je prévois de reprendre l'entraînement avec le groupe à la fin mars", glisse Ajla Del Ponte, qui aura 27 ans le 15 juillet prochain. "Je pense pouvoir courir en meeting cet été, même si je suis consciente que ma saison commencera plus tard que pour mes rivales", se contente d'affirmer la Tessinoise qui, même si elle n'a jamais mentionné cet événement, espère certainement pouvoir défendre ses chances lors des Mondiaux de Budapest (19-27 août). "Une belle journée" Un rendez-vous vendredi chez le chirurgien qui l'avait opérée - une option qui n'était pas envisagée en Suisse - l'a en tout cas confortée dans ce choix. "On a vu sur un scan que seule l'une des trois fractures est encore visible. Mais elle est clairement en train de guérir. On est sur la bonne voie", se réjouit-elle. "Je peux donc continuer à m'entraîner comme je le faisais, en continuant à écouter les éventuelles réactions de mon corps. La structure de l'os récupère très bien, et les chirurgiens sont satisfaits du placement de la barre", ajoute-t-elle. "Ce vendredi était une belle journée!"

Première victoire de Liverpool en Premier League en 2023 Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool, en grande difficulté en championnat, s'est relancé lundi en remportant contre Everton le traditionnel derby de la Mersey 2-0. Il s'agit de son premier succès en Premier League en 2023 après quatre sorties consécutives sans victoire. Ces trois points, acquis grâce à des buts de Mo Salah et Cody Gakpo, ramènent les Reds à la neuvième place. Avec encore un match de retard, ils sont désormais à neuf longueurs de la quatrième place de Newcastle, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Everton reste pour sa part 18e et relégable.

Wawrinka - Gasquet: un 2e tour qui s'annonce savoureux Image: KEYSTONE/EPA/SANDER KONING Neuf jours après avoir cueilli face à Daniel Altmeier en Coupe Davis son premier succès en 2023, Stan Wawrinka a su enchaîner. Il s'est qualifié pour les 1/8 de finale de l'ATP 500 de Rotterdam. 130e mondial, le Vaudois s'est imposé 7-6 (7/5) 6-4 devant Alexander Bublik (ATP 50). Ce succès face au Kazakh, qui a concédé lundi soir une... dixième défaite de rang, offre à Stan Wawrinka la possibilité de prendre sa revanche sur Richard Gasquet (ATP 45). Le Vaudois retrouvera, en effet, le Biterrois mercredi pour tenter d'oublier le douloureux souvenir de leur dernière confrontation, un premier tour perdu en octobre dernier à Anvers malgré trois balles de match dans sa raquette. Face à Bublik, Stan Wawrinka a livré une partie très solide. Il n'a, ainsi, concédé qu'une seule balle de break sur ses onze jeux de service. Il a, surtout, témoigné d'un grand sang-froid dans les moments cruciaux du premier set, à 6-5 0-30 sur son service et dans le jeu décisif au cours duquel il fut mené 4/2 avant de forcer la décision à 5/5 sur un passing de revers délicieux qui a pris la ligne. Vainqueur de ce tournoi de Rotterdam en 2015, l'homme aux trois titres du Grand Chelem semble désormais lancé sur la bonne orbite. Les retrouvailles avec Richard Gasquet, victorieux cette année du tournoi d'Auckland, s'annoncent savoureuses.