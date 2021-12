Seuls les vaccinés et guéris dans les patinoires Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Dès à présent, seules les personnes vaccinées ou guéries du covid auront le droit de se rendre dans les patinoires de National et Swiss League. La direction et les clubs l'ont décidé. Les organisations suivent ainsi les mesures décidées par le Conseil fédéral vendredi dernier pour lutter contre la propagation du virus. La question centrale était de savoir si les clubs allaient accorder l'accès aux stades aux personnes de plus de 16 ans titulaires d'un certificat dit des 3G (guéri, vacciné, testé ou en allemand genesen, geimpft, getestet), comme c'était le cas jusqu'à présent, ou s'il fallait limiter l'accès aux personnes titulaires d'un certificat de vaccination ou de guérison (2G). Les clubs ont décidé à l'unanimité d'adapter leur concept de protection pour les spectateurs âgés de 16 ans et plus au certificat 2G. Avec cette décision, l'obligation de porter un masque dans les stades de NL et SL est supprimée (mais dépend des directives cantonales) et la consommation restera possible sans restriction, même aux places debout. Les deux seules exceptions auront lieu ce soir en National League lors de Rapperswil-Zurich et en Swiss League pour Olten-Winterthour. Là il sera encore possible d'assister au match avec un certificat 3G. Pour les collaborateurs assistant à un match et disposant d'un contrat de travail (par exemple joueurs et staff, personnel de restauration et de sécurité, représentants de la télévision et des médias), c'est l'employeur concerné qui détermine quelle règle s'applique: soit 2G sans obligation de porter un masque ou le certificat 3G avec obligation de porter un masque.

Infirmerie bondée à Genève Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Grosse poisse pour Genève-Servette. Le club grenat compte cinq nouveaux blessés, dont Gauthier Descloux, Noah Rod et Henrik Tömmernes. Evacué sur une civière, le gardien ne sera pas de retour avant la fin des JO, soit à la fin février en raison d'une blessure sérieuse au bas du corps. Samedi à Bienne, deux pièces importantes sont tombées au combat. Noah Rod s’est fracturé la main en bloquant un tir. Le capitaine a été opéré lundi et il manquera entre 6 et 8 semaines. Incapable de finir la rencontre après une charge de Gaëtan Haas, Henrik Tömmernes est jugé au jour le jour, sans doute pour des questions de commotion. Une décision de dernière minute sera prise pour la présence du Suédois à l'occasion de la rencontre de jeudi contre Zurich, précise le club. Marc-Antoine Pouliot manquera les 2-3 prochaines semaines pour une blessure au bas du corps. Même diagnostic pour Stéphane Patry. Ils rejoignent à l'infirmerie Sami Vatanen, Stéphane Charlin, Marco Miranda, Jonathan Mercier et Jesse Tanner.

Une 4e défaite de suite pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun New Jersey a concédé lundi sa quatrième défaite consécutive en NHL. Les Devils se sont inclinés 3-2 aux tirs au but face aux Senators d'Ottawa. La soirée avait pourtant démarré de manière idéale pour la franchise de Newark, qui a ouvert la marque après 35'' de jeu seulement par l'intermédiaire de Damon Severson. Un but sur lequel Jonas Siegenthaler a d'ailleurs obtenu son 5e assist de la saison. Les Devils, pour qui Nico Hischier n'a en revanche pas inscrit de point lundi, ont également pu mener 2-1 sur une réussite de Nathan Bastian à la 29e. Mais Ottawa est revenu à deux reprises au score avant de forcer la décision au "shootout" pour cueillir sa troisième victoire consécutive.

Une victoire et un record pour les Hawks Capela (15) et les Hawks ont pris les meilleur sur les Timberwolves lundi Image: KEYSTONE/AP/Craig Lassig Battu lors de ses deux dernières sorties, Atlanta a renoué avec la victoire lundi en NBA. Les Hawks de Clint Capela sont allés s'imposer 121-110 sur le parquet des Minnesota Timberwolves grâce notamment à leurs 25 tirs réussis à 3 points. Atlanta a signé lundi un nouveau record de la franchise avec ces 25 paniers primés. Timothe Luwawu-Cabarrot en a réussi 7 (sur 14 tentatives), Trae Young et Danilo Gallinari chacun 4. Young fut le meilleur marqueur des Hawks avec 29 points, ajoutant 11 passes décisives et 7 rebonds. Clint Capela n'a évidemment pas participé à ce festival de tirs à distance. L'intérieur genevois s'est contenté de 9 points, à 3 sur 7 au tir. Mais il s'est également fait l'auteur de 16 rebonds, 4 assists, 4 contres et 1 interception en 30' passées sur le parquet de Minneapolis. Cette victoire est la quatrième fêtée de manière consécutive à l'extérieur pour Atlanta. Les Hawks, qui restent sur trois défaites de suite à domicile, ont inversé la tendance du début de saison: ils avaient gagné sept de leurs huit premiers matches en Géorgie mais perdu huit des neuf premières parties loin de leurs bases.

Djokovic a confirmé sa participation à l'ATP Cup à Sydney Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le numéro un mondial Novak Djokovic a été sélectionné dans l'équipe serbe pour l'ATP Cup qui ouvrira la saison de tennis à Sydney en janvier, ont annoncé les organisateurs mardi. Cela met fin aux interrogations sur sa venue en Australie. Le vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem avait laissé planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie en janvier, refusant de dire s'il était vacciné, mais il figure sur la liste de l'équipe serbe au moment du tirage au sort de l'ATP Cup qui précédera le tournoi de Melbourne en début d'année 2022.

Retour précoce de Granit Xhaka, Arsenal battu Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Après deux mois et demi d'absence, Granit a effectué son retour en Premier League. Le capitaine de l'équipe de Suisse a rejoué avec Arsenal lors du déplacement à Everton (1-2). Les Gunners ont longtemps cru ramener un point grâce à une reprise de volée du gauche du Norvégien Martin Oedegaard dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Everton, en pleine déroute ces dernières semaines, a vu deux buts de Richarlison annulés après un recours à la VAR. Mais tenace, le Brésilien a tout de même arraché l'égalisation de la tête (80e) avant que Demarai Gray ne donne la victoire à Everton d'un missile dans la lucarne d'Aaron Ramsdale. Les hommes de Rafael Benitez n'avaient plus gagné depuis neuf matches. Xhaka n'a pas réalisé de coup d'éclat, même s'il a récolté son "habituel" avertissement pour jeu dur. Il a disputé la totalité du match. Covid, suspension et blessure Xhaka a connu une première moitié de saison cauchemardesque. Le Bâlois a d'abord été déclaré positif au Covid-19 le 1er septembre, l'obligeant à faire l'impasse sur les matches de l'équipe de Suisse. Il a ensuite été expulsé en Championnat et a purgé trois matches de suspension. Mais le pis allait survenir le 26 septembre au cours d'un match contre Tottenham. Il se blessait au genou lors d'un contact avec le Brésilien Lucas Moura. Le diagnostic était sévère: blessure grave au ligament interne du genou. Les premières prévisions évoquaient une absence de trois mois, même sans opération. Xhaka a ainsi manqué toute la dernière partie des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Son retour était attendu aux environs du Boxing Day au lendemain de Noël. Bonne surprise, le Bâlois a vécu un processus de guérison plus rapide que prévu et a tout de suite retrouvé sa place de titulaire dans le "onze" de l'entraîneur Mikel Arteta.

Andreescu forfait pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO La Canadienne Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open en 2019, a annoncé faire l'impasse sur l'Open d'Australie (17-30 janvier). Elle assure avoir besoin de temps pour se remettre physiquement et mentalement après deux années difficiles marquées par le Covid-19. "Je ne commencerai pas ma saison en Australie l'année prochaine, mais je prendrai du temps supplémentaire pour réfléchir, m'entraîner et être prête" pour la suite, a-t-elle écrit sur Twitter, évoquant "deux dernières années très difficiles pour diverses raisons". "Cette année en particulier, j'ai passé plusieurs semaines en quarantaine d'isolement, ce qui m'a beaucoup affectée. En outre, ma grand-mère a passé plusieurs semaines aux soins intensifs pour une infection due au Covid-19", a expliqué la joueuse redescendue à la 46e place mondiale, qui a aussi contracté le virus en avril. "Souvent, je ne me sentais pas moi-même, surtout lorsque je m'entraînais et/ou que je jouais des matches. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Je n'arrivais pas à me détacher de tout ce qui se passait en dehors du terrain, je ressentais la tristesse et l'agitation collective autour de moi, et cela me pesait", a poursuivi Andreescu, évoquant une anxiété mentale ayant aussi frappé d'autres sportifs comme la Japonaise Naomi Osaka, pour des raisons différentes. "Je veux me donner du temps supplémentaire pour me remettre sur pied, récupérer et grandir à partir de cela (aussi cliché que cela puisse paraître) et continuer à m'inspirer en faisant du bénévolat et en travaillant sur moi-même, car je sais qu'en faisant cela, je reviendrai plus forte que jamais", a conclu la Canadienne de 21 ans. Impasse sur la saison 2020 Après avoir fait l'impasse sur la saison 2020 en raison d'une blessure à un genou, l'ancienne 4e mondiale avait fait son retour sur les courts en février, justement à l'Open d'Australie. Moins de deux mois plus tard, elle atteignait la finale du WTA 1000 de Miami, sans toutefois défendre ses chances contre la no 1 mondiale Ashleigh Barty, en raison d'une blessure à un pied. La suite de saison fut difficile puisque son meilleur résultat fut un quart de finale à Strasbourg fin mai. Elle a ensuite été éliminée aux 1ers tours de Roland-Garros et Wimbledon, avant de s'arrêter en 8e de finale à l'US Open.

Les Etats-Unis annoncent un boycott diplomatique des JO d'hiver Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY Les Etats-Unis n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin de 2022, en raison du "génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang". L'annonce a été faite par la Maison Blanche lundi. En étant présente, "la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire cela", a soutenu la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Avec ce boycott, aucun représentant du gouvernement des Etats-Unis n'assistera aux Jeux olympiques ou paralympiques, mais les athlètes américains, eux, participeront bien aux compétitions. "Les athlètes de la Team USA ont notre soutien total. Nous serons derrière eux à 100% pendant que nous les encouragerons depuis ici", a d'ailleurs affirmé Jen Psaki. Depuis des mois, le gouvernement américain cherchait la meilleure façon de se positionner à l'égard des Jeux d'hiver, un événement populaire et planétaire organisé du 4 au 20 février 2022 par un pays qu'il accuse de perpétrer un "génocide" contre les musulmans ouïghours du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme accusent Pékin d'avoir interné au Xinjiang au moins un million de musulmans dans des "camps de rééducation".

Dany Gelinas quittera Sierre à la fin de la saison Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dany Gelinas (55 ans) n'entraînera plus le HC Sierre la saison prochaine, annonce "Le Nouvelliste" sur son site. Le Franco-Canadien et le club valaisan de Swiss League n'ont pas trouvé un nouvel accord après une collaboration de quatre ans. Gelinas avait fêté une promotion en Swiss League. Arrivé en Suisse en 2003, Gelinas s'est d'abord occupé des M20 de Genève-Servette. Il a ensuite dirigé Ajoie, Lausanne (LNB), Bâle avant de rejoindre le mouvement juniors de Fribourg-Gottéron. Après un passage par Sion-Nendaz en 1re ligue, il est arrivé à Sierre en 2018 en MSL. Au terme de sa première saison, le club était promu en deuxième division.

Cedric Brunner honoré Image: KEYSTONE/EPA GETTY IMAGES POOL Cedric Brunner figure pour la première fois dans le "onze" idéal du journal spécialisé Kicker. Le latéral droit de Bielefeld et ex-joueur de Zurich a brillé samedi en Bundesliga contre Cologne (1-1). Arrivé à l'Arminia en 2018, Brunner (27 ans) est lié avec son club jusqu'en juin prochain. Bielefeld est avant-dernier de Bundesliga après 14 journées.

L'attaquant zurichois retourne au bercail Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Jérôme Bachofner retourne aux Zurich Lions. Après trois saisons à Zoug, l'ailier s'est engagé pour trois ans, dès 2022-23, dans son club formateur avec lequel il a été champion de Suisse en 2018. En 127 matches de National League avec Zurich, Bachofner, 25 ans, avait comptabilisé 34 points, indiquent les Lions lundi. Le directeur sportif Sven Leuenberger se réjouit se récupérer un joueur "rapide et dynamique, à même d'effectuer aussi des tâches défensives".

Pénalité sans conséquence pour Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC L'extraordinaire Grand Prix d'Arabie Saoudite, dimanche, a connu un ultime rebondissement avec une pénalité de 10 secondes infligée après coup à Max Verstappen. Le Néerlandais a été sanctionné pour un accrochage peu après le 37e tour avec le futur vainqueur, Lewis Hamilton. Comme Verstappen, 2e, a fini la course avec 16 secondes d'avance sur le 3e, Valtteri Bottas, cette pénalité ne change rien au classement. Le suspense reste total entre Verstappen (Red Bull-Honda) et Hamilton (Mercedes) pour le titre mondial avant le 22e et ultime GP de la saison, le week-end prochain, à Abu Dhabi. Les deux rivaux comptent exactement le même nombre de points (369,5).

Meier brille, mais San José s'incline à Columbus Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Timo Meier a ajouté deux assists à sa remarquable moisson dimanche en NHL. Mais l'Appenzellois et les Sharks ont connu la défaite face aux Blue Jackets de Grégory Hofmann, qui se sont imposés 6-4 pour mettre fin à une série de quatre défaites. Auteur de deux points pour la quatrième fois dans ses cinq dernières sorties, Timo Meier affiche néanmoins un bilan de -3 au terme de cette partie. Grégory Hofmann est quant à lui resté "muet" dimanche, mais son bilan personnel est de +2 à l'issue de ce match. Meilleur compteur suisse devant Roman Josi, Timo Meier en est désormais à 26 points (11 buts, 15 assists) depuis le début de cet exercice 2021/22, en seulement 20 matches disputés. Il a notamment réalisé 2 points ou plus au cours de neuf matches.

Atlanta à nouveau battu à domicile Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Hornets dimanche Image: KEYSTONE/AP/Edward M. Pio Roda Atlanta a subi dimanche en NBA sa troisième défaite consécutive à domicile. Les Hawks de Clint Capela ont été battus 130-127 par les Charlotte Hornets, qui étaient pourtant privés de quatre de leurs meilleurs joueurs. Vainqueur de huit des neuf premiers matches qu'il a disputés cette saison dans "sa" State Farm Arena, Atlanta n'est désormais plus prophète en son pays. Dimanche, les Hawks n'ont pas trouvé la solution face à des Hornets qui ont rentré 17 tirs à 3 points (leur record dans cet exercice 2021/22). "Nous avons inscrit 127 points. C'est plus qu'assez pour gagner un match. Il nous aurait suffi de les stopper grâce à notre défense, mais nous n'y sommes pas parvenus", a regretté Nate McMillan, coach d'une équipe d'Atlanta qui affiche un bilan de 12-12 après avoir été battue pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties. Atlanta, qui menait 110-105 à 6'50'' de la fin du match, n'a notamment rien pu faire pour stopper Miles Bridges (32 points dont 13 dans le dernier quart-temps). Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de cette partie, lui qui a réussi 8 points et 14 rebonds pour un différentiel de +4.