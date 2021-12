Hediger dixième +++ Pouliot devient suisse

Pouliot avait débarqué en Suisse pour la saison 2012-2013 sous les couleurs de Bienne. Après un Championnat, il avait rejoint Fribourg-Gottéron où il était resté quatre saisons et demie avant de retourner à Bienne après un épisode disciplinaire. Après quatre saisons et demie dans le Seeland, il a rejoint les Vernets cet été.

"Cela fait déjà un moment que je me considérais déjà comme Suisse, mais maintenant c'est officiel. Je suis très fier de ça et c'était important pour ma famille et moi. C'est une belle journée!", a relevé l'attaquant fraîchement naturalisé dans le communiqué.

Dès dimanche contre Fribourg-Gottéron, Pouliot pourra jouer en National League avec Genève-Servette en tant que joueur suisse et non plus comme joueur étranger. Ce qui permet aux Grenats de pouvoir aligner Marc-Antoine Pouliot avec Valtteri Filppula, Daniel Winnik, Henrik Tömmernes et Sami Vatanen.

La demande de naturalisation s'est parfaitement bien déroulée et la Confédération lui a délivré le fameux sésame cette fin de semaine. C'est un aboutissement pour le joueur de 36 ans après près de dix ans passés dans le pays. Marié à une Suissesse et père de deux enfants, il partage désormais la même nationalité que sa famille.

Mais le plus frustré de cette course est à n'en pas douter Aleksander Aamodt Kilde. Grand favori de cette épreuve sur la Saslong, le quadruple vainqueur (2x en descente et 2x en Super-G) a commis une erreur avant d'entrer dans le Ciaslat alors qu'il possédait près de 0''90 au pointage intermédiaire avant le mythique passage.

Parmi les ténors de la discipline, seul Beat Feuz a plus ou moins tenu son rang. Mais après six podiums consécutifs en descente, sept si l'on compte sa médaille de bronze aux Mondiaux de Cortina, le Bernois a dû se contenter de la 5e place à 0''47. Mais les rivaux autrichiens de Feuz, Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer, ont perdu des plumes. Le champion du monde en titre a terminé au 10e rang, alors que le double champion olympique n'a pris que la 12e place.

Bryce Bennett a perpétué la tradition nord-américaine dans le Haut-Adige. On se souvient des trois victoires de son compatriote Steven Nyman (2006, 2012 et 2014) et de celles des Canadiens Manuel Osborne-Paradis (2009) et Erik Guay (2014).

La Suisse s'attendait à voir Beat Feuz sur la boîte, elle a eu Niels Hintermann. De plus en plus en confiance, le Zurichois de 26 ans s'affirme de plus en plus comme le numéro deux suisse en descente compte tenu des absences de Carlo Janka et Mauro Caviezel. Excellent 7e à Beaver Creek, Hintermann avait validé son ticket pour les JO aux Etats-Unis. En Italie, il a obtenu le deuxième podium de sa carrière après son improbable victoire dans le combiné de Wengen en 2017.

Lara Gut-Behrami aurait pu rivaliser avec Goggia dans la partie technique, mais la Tessinoise a suivi cette course à l'isolement après avoir été testée positive au covid. La skieuse de Comano va donc manquer les deux courses dans le massif de la Vanoise et les deux géants de Courchevel. Elle devrait logiquement être de retour pour le géant de Lienz entre Noël et Nouvel-An.

Goggia a "tremblé" avec le passage de Breezy Johnson. L'Américaine, deux fois dauphine de l'Italienne dans l'Alberta, s'affirme de plus en plus comme la rivale de la championne olympique avant les JO de Pékin.

Roman Josi s'est montré une fois de plus décisif. Le capitaine de Nashville a délivré l'assist du but de la victoire (3-2), la septième de rang pour ses couleurs, à Chicago.

L'arbitre et les joueurs qui allaient donner le coup d'envoi de la deuxième période ont regagné les vestiaires. Pour ne plus en ressortir. A noter que Xherdan Shaqiri, qui relevait de blessure, n'avait pas été titularisé pour prendre place sur le banc.

Des bagarres ont éclaté et des mouvements de foule ont alors eu lieu dans le parcage lyonnais et la tribune voisine entraînant le déploiement de forces de l'ordre venues prêter main forte aux stadiers. Des spectateurs de la tribune proche des incidents sont alors descendus sur la pelouse pour s'éloigner.

Patrick Fischer a aimé ce qu'il a vu

Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

C'est un Patrick Fischer heureux et optimiste qui a fait un petit bilan de ces deux matches à Viège. Au-delà des deux succès, le sélectionneur a apprécié l'engagement de ses joueurs.

"Je suis très heureux de la façon dont nous avons joué le tiers médian, a résumé le coach. On a mis de l'intensité et on a fait de très bonnes mises en échec. On a également bien travaillé dans le slot et on a été récompensé. Non vraiment j'ai reconnu mon équipe et je crois que c'était le meilleur match de cette saison."

Le Zougois n'a pas voulu dénigrer la performance des siens la veille contre la Lettonie dans un match beaucoup plus fermé et face à une équipe très défensive. "Fischi" a tout de même mis en avant qu'il a fallu quatre tiers avant de voir sa véritable équipe, mais que c'était normal d'avoir un peu de retard à l'allumage dans un tournoi comme celui-ci.

Deux équipes et pas 100

Bien entendu, la question de la présence de la NHL s'est posée. Comme tout le monde, Patrick Fischer suit avec attention ce qui se passe outre-Atlantique sans avoir la moindre emprise sur ce qui va se passer. Mais avec un contingent de 50 joueurs retenus à la base, le Zougois a de quoi mettre sur pied une équipe compétitive.

"Si l'on doit passer au plan B et donc renoncer aux joueurs de NHL, j'ai trouvé que l'on s'est vraiment bien battu contre la Slovaquie. Est-ce que cela m'ennuie d'avoir deux plans? Disons que c'est plus simple que d'en avoir 100. On sait qu'une équipe se déplacera à Pékin et que l'autre n'existera que sur le papier. Je me réjouis des deux formations et je crois que les deux variantes sont des super équipes. Mais il est clair que mon coeur de hockeyeur espère voir la NHL en Chine parce que la qualité sera incroyable. Mais on doit être flexible."

Sans donner de nom, le sélectionneur a naturellement les contours de son équipe dans sa tête. Et même s'il avait annoncé ne pas regarder les buteurs ou les pointeurs, on peut tout de même dire que Killian Mottet n'a pas fait baisser sa cote en ayant marqué le premier but contre les Lettons et en ayant donné la victoire aux siens contre la Slovaquie. Surtout que le Fribourgeois est venu en renfort après les défections de Fabrice Herzog et Mauro Jörg.

Mottet marque des buts...et des points

"Je ne me suis mis aucune pression supplémentaire, précise l'ailier de Gottéron. Comme d'habitude quand je monte sur la glace, j'essaie de donner le 100%. Ca a marché et c'est tant mieux. C'est tellement difficile de savoir si j'ai marqué des points. Je pense que oui, mais on est beaucoup de joueurs à avoir cette envie d'aller jouer là-bas. J'essaie aussi de prendre le plus d'expérience possible. Si je vais aux Jeux ce sera fantastique, si je n'y vais pas je vais continuer à bosser. Pareil pour le Championnat du monde."

Joueur établi depuis 2019 et après deux bons Mondiaux à Bratislava et Riga, Christoph Bertschy fait lui partie des joueurs polyvalents qu'apprécie Patrick Fischer. Est-ce à dire que l'attaquant du LHC se voit déjà à Pékin? "Absolument pas! La concurrence est vraiment très forte dans cette sélection. Ce que tu as fait avant n'a pas franchement d'importance, il faut être bon maintenant. Pour moi ce tournoi de Viège était quand même important. J'ai essayé de me montrer et de mettre de l'énergie comme d'habitude."

Quand on lui demande s'il pense que Patrick Fischer va baser sa sélection sur les matches de Krefeld et de Viège plutôt que sur les performances en club et lors des derniers grands événements, le futur joueur de Fribourg coupe tout de suite: "C'est une année de JO. On prend les meilleurs, point final. C'est pour ça que tu dois être bon aujourd'hui et pas demain."