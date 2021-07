Un 2e succès en 2 matches pour Heidrich/Vergé-Dépré Image: KEYSTONE/AP/Petros Giannakouris Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré disputeront les 8es de finale du tournoi olympique de Tokyo. Les championnes d'Europe 2020 sont assurées de terminer à l'une des deux premières places du groupe A grâce à leur succès obtenu face aux Néerlandaises Katja Stam/Raisa Schoon (22-20 21-18). Heidrich/Vergé-Dépré affichent deux succès en deux parties, tout comme les Canadiennes Sarah Pavan/Meliassa Humana-Paredes qu'elles affronteront jeudi pour leur dernier match de poule. Un succès face aux championnes du monde 2019 leur permettrait de remporter ce groupe et de bénéficier d'un tableau plus favorable. Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont revenues de loin face à Katja Stam/Raisa Schoon. La Zurichoise et la Bernoise ont ainsi dû effacer cinq balles de set de manière consécutive dans la première manche! Menées 15-20, elles ont empoché sept points d'affilée, le dernier sur un contre de Joana Heidrich. Heidrich/Vergé-Dépré, qui avaient eu besoin de trois sets pour vaincre Julia Sude/Karla Borger lors de la 1re journée, ont cette fois-ci pu s'imposer en deux sets. Elles ont à nouveau parfaitement géré le "money time" dans la deuxième manche, remportant cinq des six derniers points après s'être retrouvées menées 16-17.

Inattendue sixième place des Suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Suisses se sont surpassés en finissant 6es de la finale olympique du concours par équipes, à Tokyo. Cela faisait des décennies que la gymnastique masculine helvétique n'avait pas été à ce niveau. Derrière les intouchables Russes, Japonais et Chinois, qui occupent dans cet ordre les trois premières places au terme d'une lutte à couteaux tirés, le quatuor helvétique formé de Pablo Brägger, Eddy Yusof, Christian Baumann et Benjamin Gischard a dépassé ses propres espérances. Sortis 8es de qualifications, les Suisses, très homogènes et portés par un esprit de groupe extrêmement positif, ont commis un quasi sans-faute à chaque appareil et ont su prendre des risques. Pablo Brägger, par exemple, a brillé à la barre fixe, se reprenant après sa chute mortifiante en qualifications, pour ce qui doit être le dernier concours de sa riche carrière. Il faut remonter à 1984, aux JO de Los Angeles, pour trouver trace d'un meilleur classement par équipes des Suisses (5es). Mais ces Jeux avaient été boycottés par les pays de l'ex-bloc de l'Est. La performance de Tokyo se rapproche ainsi davantage de celles des années 50 et n'est pas loin de constituer un résultat "historique" aux yeux des spécialistes, le meilleur en valeur intrinsèque depuis 1952.

Accord Barça-Neymar pour mettre fin à leurs litiges Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Le FC Barcelone et l'attaquant brésilien Neymar sont parvenus à un accord pour mettre fin "à l'amiable" aux litiges financiers qui les opposaient, a annoncé lundi le club catalan. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Plusieurs contentieux étaient ouverts entre le club et le joueur autour de la prime de prolongation promise à "Ney" par le Barça avant son transfert record au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros (240 millions de francs au taux de change actuel). "Le club et le joueur ont signé un accord sur une transaction afin de mettre fin aux procédures judiciaires entre les deux parties", a expliqué le club blaugrana dans un communiqué. Plusieurs procédures Au total, trois procédures opposaient "Ney" et le Barça devant les prud'hommes et une devant la justice civile, rappelle le club. L'attaquant du PSG, qui a évolué au Barça de 2013 à 2017, avait attaqué le club devant la justice pour réclamer le versement complet de la prime de 64,4 millions d'euros bruts négociée avec le club en 2016 en échange de la prolongation de son contrat jusqu'en 2021. Le club avait payé à Neymar une première tranche de 20,75 millions avant son départ pour Paris, mais ne lui avait pas versé le reste ensuite. Il avait pour sa part attaqué lui-même le joueur afin qu'il restitue le premier versement. En juin 2020, la justice espagnole avait débouté l'attaquant brésilien et l'avait condamné à rembourser 6,79 millions d'euros à son ancien club. Selon le tribunal de Barcelone ayant jugé cette affaire, en mettant un terme à son contrat avant la fin de ce dernier, Neymar "n'avait pas le droit de toucher la somme" qu'il demandait. Le joueur avait entamé une autre procédure pour réclamer trois millions d'euros au FC Barcelone correspondant à son dernier mois au club avant de signer au Paris SG.

Mateo Sanz Lanz en course pour un podium Mateo Sanz Lanz figure sur le podium provisoire en RS:X Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Mateo Sanz Lanz est toujours en course pour les médailles en planche à voile (RS:X) à Tokyo. Il occupe la 2e place après six des 13 régates au programme olympique, dans une épreuve très serrée. Sorti en tête dimanche après la première journée, le Suisse des Baléares a bien tenu le choc et la pression lundi dans la baie d'Enoshima, à 70 km de Tokyo, pour les régates 4-6. Mais il est désormais devancé par l'Italien Mattia Camboni, le plus régulier de tous sur les deux premières journées, et talonné de près par le Néerlandais Kiran Badloe. Mateo Sanz Lanz s'est classé 10e de la quatrième régate, 3e de la suivante et 5e de la sixième, ce qui lui vaut un total intermédiaire de 19 points (à l'addition des classements de chacun des six résultats, avec le plus mauvais à biffer). Camboni compte 15 points et Badloe 20. Le Néerlandais avait d'abord été annoncé premier au terme de cette journée, mais il a ensuite fait l'objet d'une disqualification dans la cinquième régate et recule au 3e rang provisoire. Quatre concurrents se tiennent dans un écart de dix points derrière Sanz Lanz, gage de suspense pour la suite, dès mercredi. Le Suisse s'est montré très satisfait de sa journée: "C'était très éprouvant. Il convenait d'être extrêmement attentif à cause du vent plus fort que prévu. Je suis soulagé d'avoir un jour de repos, mardi", a-t-il observé. Tout se jouera samedi Tout se jouera lors de la dernière journée, samedi, jour - si les conditions météo le permettent - des quatre dernières régates. La course finale, la "Medal Race", se tiendra au plus près des côtes et comptera deux fois (points doublés). Vice-champion du monde sur ce plan d'eau d'Enoshima en 2017, Mateo Sanz Lanz garde toutes les cartes en main. La compétition se poursuit mercredi, avec les régates 7 à 9.

Accord Barça-Neymar pour mettre fin à leurs litiges Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Le FC Barcelone et l'attaquant brésilien Neymar sont parvenus à un accord pour mettre fin "à l'amiable" aux litiges financiers qui les opposaient, a annoncé lundi le club catalan. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Plusieurs contentieux étaient ouverts entre le club et le joueur autour de la prime de prolongation promise à "Ney" par le Barça avant son transfert record au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros (240 millions de francs au taux de change actuel).

Sion engage le défenseur Marquinhos Cipriano en prêt Image: FC Sion Le FC Sion renforce sa défense avec l'arrivée, en prêt, du Brésilien Marquinhos Cipriano pour une saison, avec option d'achat. Le latéral gauche évoluait en Ukraine, au Chakhtar Donetsk. Né le 9 février 1999 à Catanduva, Marcos Robson Cipriano est arrivé en Europe en 2018 après avoir effectué sa formation au sein du mythique club de Sao Paulo. Avec le Chakhtar Donetsk, il a notamment remporté deux titres de champion d'Ukraine. Il n'a toutefois pas réussi à s'établir comme un titulaire régulier. Percutant, rapide et offensif, le jeune international des moins de 20 ans offrira une nouvelle carte à l'entraîneur Marco Walker pour la saison, relève le FC Sion dans un communiqué. "On le suit déjà depuis plusieurs saisons, notamment lors de ses matchs avec les espoirs brésiliens. Il rentre entièrement dans le profil du latéral qu’on voulait avec cette solidité défensive et ses courses vers l’avant capables d’apporter un surnombre offensivement", commente le directeur sportif Barthélémy Constantin.

RS et demi-finale pour Maria Ugolkova Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Maria Ugolkova a "explosé" son record de Suisse du 200 m 4 nages lors des séries des JO de Tokyo. Son chrono de 2'10''04 lui a permis de se qualifier pour les demi-finales de mardi en 5e position. Médaillée de bronze dans la discipline lors des Européens 2018 à Glasgow, Maria Ugolkova a amélioré de 0''68 une marque qu'elle avait établie lors des championnats du monde 2019. Elle avait terminé au 9e rang à Gwangju, échouant en demi-finales. La nageuse d'origine russe devra vraisemblablement battre une nouvelle fois son record mardi matin pour atteindre cette fois-ci la finale. Le meilleur temps des séries a été réalisé par l'Américaine Kate Douglass (2'09''16), devant la "dame de fer" Katinka Hosszu (2'09''70).

RS et demi-finale pour Ponti, 5e des séries du 200 pap' Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Noè Ponti s'est qualifié avec panache pour les demi-finales du 200 m papillon aux JO de Tokyo. Le Tessinois a signé le 5e temps des séries en améliorant son record de Suisse. Auteur d'un chrono de 1'55''05, Noè Ponti a battu de 0''13 la marque établie lors des championnats d'Europe de Budapest, où il avait pris la 5e place. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre du grand favori de l'épreuve, le Hongrois Kristof Milak (1'53''58). Noè Ponti peut rêver d'une finale sur 200 m papillon dans le grand bassin de Tokyo. Mais pour espérer faire partie des huit finalistes, le Tessinois de 20 ans devra probablement battre une nouvelle fois son meilleur chrono mardi matin en demi-finales.

Maud Jayet recule au 21e rang Maud Jayet dans la baie d'Enoshima. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Maud Jayet a rétrogradé de huit rangs à l'issue de la deuxième journée des régates de Laser Radial, aux JO de Tokyo. La Vaudoise occupe la 21e place provisoire. Nerveuse dimanche, de son propre aveu, la navigatrice de la Société nautique de Genève a connu une journée difficile lundi, marquée par une 22e place dans la troisième régate et une 34e dans la quatrième. A sept régates de la fin, elle totalise 51 points à l'addition de ses classements dans les quatre premières courses (un résultat à biffer). La Norvégienne Line Flem Hoest mène la course avec 7 points. Maud Jayet devra effectuer une folle remontée pour parvenir à se hisser parmi les 10 premières admises dans la "Medal Race" décisive (points doublés) au programme dimanche.

Mateo Sanz Lanz toujours sur le podium provisoire Mateo Sanz Lanz figure sur le podium provisoire en RS:X Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Mateo Sanz Lanz est toujours en course pour les médailles en planche à voile (RS:X) à Tokyo. Il occupe la 3e place après six des 13 régates au programme olympique, dans une épreuve très serrée. Sorti en tête dimanche après la première journée, le Suisse des Baléares a bien tenu le choc et la pression lundi dans la baie d'Enoshima, à 70 km de Tokyo, pour les régates 4-6. Mais il est désormais devancé par le Néerlandais Kiran Badloe, vainqueur de la 4e régate et 2e de la 5e lundi, et par l'Italien Mattia Camboni, le plus régulier de tous sur les deux premières journées. Mateo Sanz Lanz s'est classé 10e de la quatrième régate, 4e de la suivante et 5e de la sixième, ce qui lui vaut un total intermédiaire de 20 points (à l'addition des classements de chacun des six résultats, avec le plus mauvais à biffer). Badloe compte 15 points et Camboni, 16. Derrière, à l'exception du Français Thomas Goyard (4e avec 23 points), les autres rivaux semblent distancés. Il faisait lundi 28 degrés sur le site, avec 62% d'humidité et une eau légèrement agitée. Tout se jouera samedi Tout se jouera lors de la dernière journée, samedi, jour - si les conditions météo le permettent - des quatre dernières régates. La course finale, la "Medal Race", se tiendra au plus près des côtes et comptera deux fois (points doublés). Vice-champion du monde sur ce plan d'eau d'Enoshima en 2017, Mateo Sanz Lanz garde toutes les cartes en main. La compétition se poursuit mercredi, avec les régates 7 à 9.

Le CP Berne engage Christian Pinana Image: KEYSTONE/Ti-Press/SAMUEL GOLAY Le CP Berne a décidé de compléter son arrière-garde. Le choix du club de la capitale s'est porté, d'une manière surprenante, sur le défenseur d'Ambri-Piotta, Christian Pinana (24 ans). Le Tessinois Pinana compte 100 matches de National League pour 21 points (3 buts/18 assists). Blessé à deux reprises la saison dernière, il n'avait disputé que quatorze matches avec les Léventins. De son côté, Ambri-Piotta obtient le retour de Simone Terraneo. Le défenseur de 17 ans vient de passer deux saisons dans le mouvement junior du club de la capitale. Il s'est engagé pour quatre saisons en Léventine. Avec cet engagement, l'équipe bernoise compte désormais huit défenseurs dans son cadre. Mais il testera encore Yannick Hänggi ces prochaines semaines. A 24 ans, il a déjà joué à Davos et chez les Ticino Rockets. Sur le plan offensif, le CP Bernois a offert un premier contrat à Noah Fuss (19 ans), issu de ses propres juniors.

En bonus, trente secondes sans masque Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Les médaillés des JO bénéficieront désormais d'un petit bonus supplémentaire en plus de leur médaille: ils pourront enlever leur masque pendant 30 secondes le temps de faire des photos sur le podium, Les Jeux de Tokyo, organisés en pleine pandémie, sont marqués par des règles sanitaires très strictes. Les sportifs doivent porter le masque en permanence, sauf pour s'entraîner, concourir, manger, boire, dormir ou pendant les interviews. Ne pas abuser quand même "L'idée est de donner aux athlètes qui ont concouru, lorsque tous les autres se sont retirés, la possibilité d'enlever leur masque pendant trente secondes, en restant sur le podium pour les photos", a déclaré lundi le porte-parole du CIO, Mark Adams. "Je pense que tout le monde comprendra que d'une part le risque est très, très, très, faible, et d'autre part, que c'est tout à fait compréhensible", a-t-il ajouté. Avant d'enjoindre les médaillés à ne pas abuser de cet assouplissement. Un panneau sera mis en place près des podiums pour leur indiquer quand enlever leur masque. "Si nous trouvons des personnes qui enfreignent les règles, nous irons leur parler et leur demander de s'y conformer", a souligné M. Adams. Jusqu'à présent, 153 personnes liées aux Jeux ont été testées positives. Environ 85% des athlètes sont vaccinés, selon le CIO.

Le CP Berne engage Christian Pinana Image: KEYSTONE/Ti-Press/SAMUEL GOLAY Le CP Berne a décidé de compléter son arrière-garde. Le choix du club de la capitale s'est porté, d'une manière surprenante, sur le défenseur d'Ambri-Piotta, Christian Pinana (24 ans). Le Tessinois Pinana compte 100 matches de National League pour 21 points (3 buts/18 assists). Blessé à deux reprises la saison dernière, il n'avait disputé que quatorze matches avec les Léventins. Avec cet engagement, l'équipe bernoise compte désormais huit défenseurs dans son cadre. Mais il testera encore Yannick Hänggi ces prochaines semaines. A 24 ans, il a déjà joué à Davos et chez les Ticino Rockets. Sur le plan offensif, le CP Bernois a offert un premier contrat à Noah Fuss (19 ans), issu de ses propres juniors.

"L'Equipe" annonce Vladimir Petkovic à Bordeaux Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky La Suisse est en passe de perdre le plus grand sélectionneur de son histoire. Selon "L'Equipe", Vladimir Petkovic s'apprête, en effet, à rejoindre Bordeaux. Selon le quotidien sportif, le Tessinois "souhaite rejoindre les Girondins" et les "négociations menées avec l'Association Suisse de Football (ASF) ne sont pas simples". Elles ont connu une première phase dimanche avec une démarche officielle de la part des dirigeants bordelais auprès de l'ASF. Ils ont manifesté leur intérêt pour la venue de Vladimir Petkovic qui est sous contrat avec l'ASF jusqu'à la fin du tour préliminaire de la Coupe du monde 2022. L'ASF précise que "son contrat sera prolongé automatiquement au 31 décembre 2022 en cas de qualification et qu'elle n'a pas d'autres déclarations à faire pour le moment". Mais selon Vinicio Fioranelli, son agent, Vladimir Petkovic et les Girondins ont déjà finalisé un accord qui porte sur trois ans. Ce choix d'abandonner l'équipe de Suisse qu'il a conduit en quart de finale à l'Euro après avoir éliminé la France est, pour le moins, étonnant. Bordeaux a, en effet, failli être rétrogradé sur le tapis vert en raison de ses problèmes financiers avant d'être repris par l'homme d'affaires Gérard Lopez qui prend le pari de financer les clubs par un endettement massif. S'il rejoint Bordeaux, Vladimir Petkovic (57 ans) devra composer avec un effectif qui sera amputé de ses gros salaires, dont Loris Benito. Les émoluments de l'Argovien, qui a rejoint Bordeaux il y a deux ans, ne collent plus à la nouvelle politique du club. Gérard Lopez avait établi une liste de quatre noms pour succéder à Jean-Louis Gasset dont il ne veut plus. Lucien Favre était en tête de cette liste, mais le Vaudois n'est pas entré en matière. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic possède, dans l'esprit du nouveau propriétaire, une belle longueur d'avance sur l'adjoint de Jose Mourinho à la Roma Joao Sacramento et sur l'ancien entraîneur de Reims David Guion.