Henri Laaksonen donne la victoire à la Suisse ++ Tadej Pogacar s'impose en solitaire

Premier League: Schär et Newcastle jubilent Allan Saint-Maximin (Newcastle) tente de dribbler Solly March Image: KEYSTONE/AP/Richard Sellers Fabian Schär a inscrit son premier but de la saison en Premier League. A la 15e, le défenseur suisse de Newcastle a marqué de la tête le deuxième but des Magpies, qui ont battu Brighton 2-1. Ce succès permet à Newcastle de mieux respirer. Désormais 14e du classement, le club compte sept points d'avance sur Burnley, 18e et premier relégable. Les Clarets ont été dominés 4-0 sur leur pelouse par Chelsea, pour qui Havertz a inscrit un doublé.

Henri Laaksonen donne la victoire à la Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Tombée dans les abysses de la Coupe Davis, la Suisse a fait un second pas vers la lumière. Après l'Estonie au printemps dernier, elle a battu le Liban à Bienne. Henri Laaksonen a apporté le point du 3-1 à ses couleurs. Déjà victorieux la veille, le no 1 suisse s'est imposé 6-4 7-6 (7/4) devant Benjamin Hassan (ATP 325). Les Suisses avaient pris la main après le double victorieux de Marc-Andrea Hüsler et de Dominic Stricker. Les Champions de Gstaad ont battu 6-4 7-6 (7-3) la paire formée par Hady Habib et Benjamin Hassan. Après cette victoire en play-off du Groupe I, la Suisse devra encore gagner un autre match en septembre pour se donner une chance l'an prochain de se qualifier une première fois pour le tour final de cette nouvelle Coupe Davis. Avant de battre l'Estonie, elle avait concédé cinq défaites de rang entre 2018 et 2020, contre le Kazakhstan, la Suède, la Russie, la Slovaquie et le Pérou. On rappellera que la Suisse a remporté la Coupe Davis en 2014 face à la France à Lille. Elle a également disputé une finale en 1992, devant les Etats-Unis à Fort Worth.

Strade Bianche: Tadej Pogacar s'impose en solitaire Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté les Strade Bianche en solitaire après s'être livré à une démonstration de force. Le Slovène a lâché tout le monde à 49 km de l'arrivée. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) a rapidement pris le large après son attaque. L'écart a grimpé jusqu'à 1'30 sur le peloton des favoris. Dans le final, son avance a un peu diminué en raison d'une contre-attaque lancée par le Danois Kasper Asgreen et le vétéran espagnol Alejandro Valverde (41 ans), mais sa victoire n'a jamais été remise en doute. Pogacar (23 ans) s'est finalement imposé avec 37 secondes d'avance sur Valverde et 46 sur Asgreen. Il est ainsi devenu le premier vainqueur du Tour de France à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve toscane qui s'achève au centre de Sienne.

Roger Federer vise un retour à la fin de l'été Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Roger Federer reviendra sur le circuit ATP au plus tôt à la fin de l'été. C'est ce que le Bâlois a laissé entendre lors d'une interview sur SRF à Lenzerheide en marge du Super-G dames. Interrogé sur sa santé après ses opérations du genou, Federer s'est montré positif: "Je vais bien, beaucoup mieux. Les deux mois en béquilles ont été longs. J'ai dû repartir de zéro. Avec la rééducation, il s'agissait d'abord de me remettre sur pied, puis de réapprendre à marcher et d'entamer une reconstruction. Maintenant, j'arrive lentement à une phase où je peux penser à un retour." Le tournoi de Wimbledon, où il a disputé son dernier match sérieux en juin dernier en quarts de finale, arrive sans doute trop tôt pour l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. "J'ai eu un très bon IRM il y a quelques semaines, ce qui me rend très positif", a-t-il déclaré. Mais il lui faudra certainement encore un peu de temps avant de pouvoir envisager son retour "à la fin de l'été, début de l'automne", selon les projections du Bâlois.

Descente de Kvitfjell: Hintermann et Feuz 3es, Paris gagne Beat Feuz a pris la 3e place de la 2e descente de Kvitfjell Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Deux podiums suisses à Kvitfjell. Niels Hintermann et Beat Feuz se sont partagé la 3e place de la deuxième descente remportée par Dominik Paris devant Aleksander Aamodt Kilde. Le principal enjeu de cette course concernait la bataille pour le globe de la discipline entre un Beat Feuz à la conquête de son cinquième trophée consécutif et un Kilde bien décidé à en accrocher un premier à 29 ans. Eh bien c'est le Norvégien qui a le mieux géré cette course en se classant 2e et en reprenant vingt points au Bernois alors qu'il ne reste plus qu'une épreuve, celle des finales de Courchevel sur la nouvelle piste de l'Eclipse. Feuz compte 23 points de retard sur Kilde, ce qui signifie qu'il faudra que des concurrents se mettent entre les deux hommes pour que l'Emmentalois puisse soulever cette boule de cristal qu'il convoite. Cette deuxième descente de Kvitfjell a probablement permis d'évacuer le troisième prétendant au globe, Matthias Mayer. Seulement 8e, l'Autrichien affiche 76 points de retard sur le Norvégien et ce retard semble rédhibitoire. Vainqueur de la première descente, Niels Hintermann a confirmé en montant pour la quatrième fois de la saison sur le podium. Le Zurichois fait désormais partie des meilleurs descendeurs de la planète et il prouve être capable d'être performant sur tous les types de piste. Très moyen vendredi, Marco Odermatt a limité la casse en prenant la 12e place lors de cette deuxième descente. Mais le Nidwaldien n'a jamais véritablement trouvé la clef sur la piste olympique. Il devrait être un peu plus à l'aise dimanche à l'occasion du Super-G. Mais Odi sait que c'est le week-end prochain à Kranjska Gora avec les deux géants au programme qu'il devra faire la différence pour créer cet écart suffisant avec Kilde et ramener le gros globe à la maison avant même les finales en France. Décevant la veille, Stefan Rogentin n'a pas fait franchement mieux samedi avec une 25e place. La surprise de vendredi, Cameron Alexander, n'a pas réédité son exploit. Le Canadien n'a pris que la 15e place à 1''89.

Triplé suisse en Géorgie Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les spécialistes suisses de freestyle ont fêté un triplé lors de la Coupe du monde de slopestyle à Bakuriani. Andri Ragettli s'est imposé devant les frères Colin et Thierry Wili. Pour cette première compétition après les Jeux d'hiver de Pékin, Ragettli était le seul des douze finalistes olympiques à prendre le départ. Après avoir dû quitter la Chine sans médaille, le Grison a assumé son rôle de favori en Géorgie dans des conditions de vent parfois violentes. Grâce à son premier run, récompensé par 73,75 points, le champion du monde s'est imposé devant ses compatriotes Colin Wili (64,11 points) et son jeune frère Thierry Wili (64,06). Pour Ragettli, qui avait fêté son retour victorieux à la mi-janvier à Font Romeu en France après une grave blessure au genou, il s'agit du dixième triomphe en Coupe du monde. Il a ainsi pris la tête du classement par discipline avant les deux dernières compétitions de samedi prochain à Tignes et deux semaines plus tard chez lui à Silvaplana. Chez les femmes, la Canadienne Megan Oldham s'est imposée devant Sarah Höfflin. La championne olympique 2018 n'était toutefois qu'une des...quatre participantes. La championne olympique de Pékin, Mathilde Gremaud, n'avait, comme beaucoup d'autres, pas fait le voyage dans le Caucase.

Super-G de Lenzerheide: Gut-Behrami 3e, la surprise Miradoli Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Surprise à Lenzerheide avec la première victoire de Romane Miradoli lors du Super-G. La Française a devancé Mikaela Shiffrin de 0''38 et Lara Gut-Behrami de 0''88. Sous les yeux de Roger Federer, Lara Gut-Behrami est en train de revenir dans des standards plus conformes à son pedigree après les courses ratées à Crans-Montana. Grippée en Valais, la Tessinoise a reconnu qu'elle allait mieux dans les Grisons. Meilleur temps au premier intermédiaire, la skieuse de Comano a perdu la course entre le deuxième et le troisième inter. Elle signe malgré tout son 65e podium en Coupe du monde. Deux filles ont réussi à mieux dompté cette difficile piste Silvano Beltrametti. Si le fait de retrouver Mikaela Shiffrin tout devant ne choque personne, la présence de Romane Miradoli a de quoi surprendre. La skieuse de Flaine, jamais montée sur le podium en Coupe du monde, a sorti la manche de sa vie. Parfaite de haut en bas, la Tricolore a engagé son ski tout au long du parcours en prenant soin de ne pas tomber dans les pièges de la pente grisonne. Grâce à sa 2e place et à la 15e de Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin a pris un bel avantage au général de la Coupe du monde. A égalité avec la Slovaque avant cette course, l'Américaine possède désormais 64 points de bonus avant le géant de dimanche. 9e, Federica Brignone a elle remporté le globe de la spécialité en profitant de l'élimination de sa compatriote Elena Curtoni Les autres Suissesses sont "en paquet" avec Michelle Gisin 8e, Wendy Holdener 11e, Joana Hählen 12e, Priska Nufer 13e, Jasmine Flury 16e, Corinne Suter 17e et Jasmina Suter 18e.

Minnesota perd malgré Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes Malgré un Kevin Fiala toujours aussi percutant, Minnesota tire la langue. Battu 5-4 à Buffalo, le Wild accuse une panne de résultats: deux victoires sur ses sept derniers matches. Face à une équipe qui manquera les séries finales pour la... onzième année consécutive, Kevin Fiala a inscrit un 16e but et a délivré un 30e assist dans une saison qui s'annonce comme la plus belle de sa carrière. Auteur de 4 buts et de 7 passes décisives lors des sept derniers matches, le Saint-Gallois livre des performances qui s'inscrivent à contre-courant de celles de son équipe. Malgré cette mauvaise passe, le Wild demeure toutefois du bon côté de la barre. Nico Hischier a partagé l'infortune de Kevin Fiala. Le Valaisan a marqué, mais il n'a pas pu empêcher la défaite 3-1 de New Jersey au Madison Square Garden face aux Rangers. Les Devils ont eu la malchance de tomber sur un gardien, Igor Shesterkin, en état de grâce. Nico Hischier a été le seul capable de battre le Russe pour son 16e but de la saison. La soirée, en revanche, a souri à Nino Niederreiter. Le Grison a délivré un assist pour son trentième point de la saison lors du succès 3-2 en prolongation de Carolina face à Pittsburgh. El Nino a obtenu la troisième étoile, les deux premières revenant aux buteurs des Hurricanes Jordan Staal et Andrei Svechnikov.

Les Hawks et Clint Capela enchaînent à Washington Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Au lendemain de son succès devant Chicago, Atlanta a su enchaîner. A Washington, les Hawks ont fait un pas de plus vers les séries finales à la faveur de leur succès 117-114. Avec 31 victoires contre 32 défaites, Atlanta s'est hissé à la neuvième place de la Conférence Est pour laisser son adversaire du jour, onzième, à 2,5 matches derrière lui. Une dixième place est synonyme de présence dans les play-in qui réunira du 12 au 15 avril les équipes classées entre les septième et dixième places. Dans une rencontre toujours dominée par Atlanta mais qui a vu Kyle Kuzma rater à mi-terrain le tir de l'égalisation au buzzer, Clint Capela a livré la marchandise. Comme la veille, le Genevois a signé un double double avec ses 12 points et ses 12 rebonds. Auteurs respectivement de 26 et de 25 points, De'Andre Hunter et Trae Young ont formé le duo gagnant des Hawks. L'une des autres clés dans ce match fut le nombre de balles perdues: seulement quatre pour Atlanta contre quatorze pour les Wizards.

Le bronze en descente pour Théo Gmür Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA Théo Gmür a cueilli une première médaille pour le camp suisse aux Paralympics de Pékin. Le Valaisan a remporté le bronze en descente. Triplé médaillé d'or il y a quatre ans à Pyeongchang, Théo Gmür n'a été devancé sur le tracé de Yanquing que par le Français Arthur Bauchet et par l'Autrichien Markus Salcher. Il a accusé respectivement un retard de 1''25 et de 0''92 sur ses deux rivaux. Deuxième Suisse en lice, le Neuchâtelois Robin Cuche a pris la onzième place.

Lautaro Martinez offre à l'Inter la tête provisoire Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Inter a retrouvé le succès, son finisseur Lautaro Martinez et même la tête provisoire du championnat d'Italie avec son succès 5-0 contre la lanterne rouge, la Salernitana, vendredi à San Siro. Grâce à un triplé de l'attaquant argentin, de retour en pleine forme à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, les Nerazzurro comptent un point de plus que Naples et Milan en attendant le choc entre les deux ex-coleaders dimanche en Campanie (20h45). Face à la Salernitana de Franck Ribéry, absent après un léger accident de la circulation cette semaine, les hommes de Simone Inzaghi ont tourné la page d'un mois de février à oublier, sans aucun succès en quatre matches de Serie A et surtout ponctué d'une défaite 2-0 en huitième de finale aller de C1 qu'ils devront renverser à Anfield mardi. Lautaro Martinez a fait trembler les filets pour la première fois depuis 13 rencontres toutes compétitions confondues et le match aller de Serie A contre... la Salernitana le 17 décembre.

Lausanne gagnant de la soirée, Genève-Servette battu Le Canadien Daniel Winnik peut inscrire le 2-2 en battant le portier ajoulot Tim Wolf. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Vainqueur 3-2 à Bienne, Lausanne a fait la bonne opération de la soirée en National League. Les Vaudois repassent à la 7e place après les deux points égarés par Genève-Servette à Ajoie (3-4 ap). Dans la course à la sixième place, Lausanne a fait carton plein alors que Davos était battu largement à Zoug et que Genève-Servette a laissé beaucoup de plumes en Ajoie. Au lendemain de leur festival offensif contre Lugano (8-4), les hommes de John Fust ont connu plus de difficulté face à une équipe au repos la veille. Le premier but en National League de Noah Delémont avait permis au HC Bienne d'ouvrir le score. Une déviation de Sekac a remis les pendules à l'heure. Le nouveau venu, Andy Miele s'est illustré en infériorité numérique pour surprendre la défense seelandaise (38e). Lööv a permis à Bienne de revenir à la hauteur du LHC (52e) mais à 16'' du terme du temps réglementaire une triangulation Sekac - Fuchs - Riat a permis à ce dernier d'inscrire un but d'une valeur peut-être inestimable. On le saura dans quelques jours. Asselin le bourreau Certes, les Genevois ont largement dominé sur la glace de Porrentruy, mais leurs actions ont longtemps manqué de percussion. De surcroît, les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux se sont fait surprendre à deux reprises en rupture au premier tiers-temps par Lars Frei (6e) et Philipp-Michael Devos (14e). Entre-temps, Roger Karrer avait égalisé (9e) d'un superbe tir du poignet. Il a fallu une action en contre du duo Winnik-Vermin pour que le Canadien égalise (37e) avant que le même Vermin ne fasse basculer une première fois la rencontre au terme d'un solo (58e) où il a mystifié Hauert avant de battre Tim Wolf, excellent tout au long de la partie. Le futur attaquant du CP Berne fut moins heureux d'écoper quelques secondes plus tard d'une pénalité, qui a permis au Canadien Guillaume Asselin d'arracher l'égalisation à 6 contre 4 à 26'' de la fin du temps réglementaire. Le pire est arrivé en prolongation avec une pénalité pour surnombre. Un cadeau inespéré pour Asselin qui a fait exploser de joie la patinoire jurassienne à la 62e minute. Davos n'avait pas la tâche facile en se rendant à Zoug. Les Grisons ont été crucifiés par la jeune vague dans les rangs des champions. Luca De Nisco (26e) et Dario Allenspach (29e) ont donné un avantage de quatre buts aux coéquipiers de Leonardo Genoni avant la mi-match. A noter un triplé pour l'international Fabrice Herzog qui a salé le score (7-2). Classement: 1. Zoug 2,09/47/98 (174-111). 2. Fribourg-Gottéron 2,09/45/94 (156-111). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,85/46/85 (147-117). 4. Zurich Lions 1,81/47/85 (152-122). 5. Bienne 1,76/46/81 (143-117). 6. Davos 1,64/47/77 (133-120). 7. Lausanne 1,61/46/74 (140-139). 8. Genève-Servette 1,55/47/73 (128-124). 9. Lugano 1,47/47/69 (144-141). 10. Berne 1,28/46/59 (125-130). 11. Ambri-Piotta 1,07/46/49 (111-138). 12. Langnau Tigers 0,76/46/35 (123-183). 13. Ajoie 0,52/46/24 (85-208).

Henri Laaksonen remet la Suisse sur les bons rails Henri Laaksonen a su attendre son heure. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen n'a pas failli. Le Schaffousois a remis la Suisse à la hauteur du Liban à Bienne dans une rencontre de Coupe Davis dont elle demeure la grandissime favorite. Après la défaite surprenante 6-3 6-3 de Dominic Stricker devant Benjamin Hassan (ATP 325) lors du premier simple, Henri Laaksonen s'est imposé 5-7 6-3 6-3 devant Hady Habib (ATP 424). Le double, qui lancera la journée de samedi, devrait logiquement permettre à la Suisse de prendre les commandes de la rencontre. Henri Laaksonen a eu le mérite d'évacuer très vite sa frustration après la perte du premier set. Face à un joueur au bagage bien limité derrière une première balle de service il est vrai fort percutante, le Schaffhousois a su sagement attendre son heure. Elle est venue dans le huitième jeu du troisième set avec le break qui lui a permis de rafler la mise-

Longue pause pour Lino Martschini Image: KEYSTONE/Postfinance Zoug devra renoncer aux services d'un pilier pour une longue période. Lino Martschini a subi ce vendredi une opération et sera absent plusieurs semaines. Le club champion en titre n'a pas donné de détails sur la nature de la blessure. Avec 29 points en 36 matches, Martschini est le meilleur compteur suisse dans les rangs zougois dans ce championnat. Il se retrouve à égalité avec le Suédois Carl Klingberg comme meilleur buteur avec 14 buts.