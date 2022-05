Hindley gagne le Giro +++ Surprises au GP de Monaco

Un second record pour Simon Ehammer Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simon Ehammer a su enchaîner. Au lendemain de son bond fantastique, historique même, à 8,45 m, l'Appenzellois de 22 ans a battu le record de Suisse du décathlon à Götzis. Le médaillé d'argent des Championnats du monde en salle de Belgrade a réussi un total de 8377 points, soit 23 de plus que son précédent record. Après ses 8,45 m bien sûr et ses 10''46 sur le 100 m samedi, Simon Ehammer a amélioré deux autres de ses records personnels au cours d'un décathlon avec ses 5,10 m à la perche et ses 55,98 m au javelot. Il a toutefois accusé deux couacs dans ce concours, un 36,98 m au disque et surtout un chrono de 5'08''51 sur le 1500 m. "J'ai payé un peu le refroidissement contracté en début de semaine sur le 1500 m", explique l'Appenzellois qui a pris la troisième place du concours. Jamais un décathlète suisse n'était monté sur le podium de la grande épreuve organisée au Voralberg. On rappellera que Simon Ehammer délaissera le décathlon en juillet prochain lors des Championnats du monde d'Eugene pour se consacrer uniquement à la longueur, une discipline dont il est aujourd'hui le meilleur performer mondial de l'année. Il reviendra au décathlon lors des Championnats d'Europe de Munich en août. Annik Kälin a, pour sa part, terminé l'heptathlon au quatrième rang. Avec 6301 points, la Grisonne n'a pas battu son record de Suisse (6398 points), mais elle a assuré sa qualification pour les Championnats du monde d'Eugene.

Le FC Lucerne remporte le barrage de tous les dangers Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI L'opération maintien est réussie pour le FC Lucerne. La formation de Mario Frick a remporté en toute logique le barrage de promotion/relégation qui l'opposait au FC Schaffhouse. Trois jours après avoir partagé l'enjeu (2-2) à Schaffhouse, le FC Lucerne s'est imposé 2-0 dans une swissporarena à guichets fermés (15'500 spectateurs). Marvin Schulz a ouvert le score à la 19e sur un penalty accordé pour une main de Bujar Lika. Le 2-0 est tombé à la 70e sur un exploit personnel de Filip Ugrinic. Ce barrage, qui a suscité un très grand engouement auprès du public, aura tenu toutes ses promesses. Schaffhouse est vraiment tombé les armes à la main. Inférieur dans le jeu, le onze de Martin Andermatt a témoigné d'un coeur énorme lors des deux rencontres. Ainsi à Lucerne, il a poussé jusqu'à l'ultime minute. Sans le brio du gardien Markus Müller, le FC Lucerne aurait connu une fin de rencontre bien plus compliquée encore. Le FC Lucerne mérite cependant de connaître une fin aussi heureuse. La venue de Mario Frick après le limogeage de Fabio Celestini a métamorphosé l'équipe. On rappellera que le FC Lucerne a dû passer par la case de ce barrage de tous les dangers en raison du nul miraculeux arraché dimanche dernier par le FC Sion devant le Servette FC. Avec le recul, on se dit que les Sédunois ont bien eu de la chance d'obtenir directement leur maintien. Ce Schaffhouse sans complexe aurait, en effet, pu vraiment les inquiéter.

GP de Monaco: Sergio Perez s'impose, Ferrari se rate Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Sergio Perez (Red Bull) a gagné le Grand Prix de Monaco, dont le départ a été retardé par la pluie. Le Mexicain a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Parti de la pole position, Charles Leclerc (Ferrari) a dû se contenter du quatrième rang. Alors en tête, le Monégasque a été victime d'une erreur stratégique de son équipe, qui a tardé à le rappeler aux stands pour abandonner les pneus pluie. Cela lui a certainement coûté la victoire. Erreurs de Ferrari Perez a ainsi fêté le troisième succès de sa carrière en formule 1. Le pilote mexicain, qui n'a pas commis la moindre erreur en course, a profité des circonstances et des erreurs de Ferrari. Les pilotes de la scuderia occupaient les deux premières places dans la première phase de l'épreuve et semblaient partis pour un doublé sur un circuit sur lequel les dépassements sont quasi impossibles. Mais ils ont tardé à être rappelés aux stands pour passer les pneus slicks, ce qui leur a coûté très cher. "La saison est longue, mais on ne peut pas faire ça", a déclaré un Leclerc extrêmement déçu. Au championnat, Verstappen compte désormais neuf points d'avance sur Leclerc et quinze sur Perez.

Jai Hindley premier Australien à gagner le Tour d'Italie Image: KEYSTONE/AP Jai Hindley (Bora) a gagné le Giro dimanche devant les arènes de Vérone. Il est le premier Australien à remporter le deuxième plus grand tour de la saison cycliste. La 21e et dernière étape, un contre-la-montre de 17,4 kilomètres, est revenue à Matteo Sobrero (BikeExchange), champion d'Italie de la discipline. Au classement final, Hindley précède l'Équatorien Richard Carapaz, champion olympique en titre et vainqueur de l'épreuve en 2019. L'Espagnol Mikel Landa prend la troisième place devant le vétéran italien Vincenzo Nibali (37 ans), double lauréat du Giro qui a annoncé sa retraite en fin de saison. Belle revanche Hindley, qui est âgé de 26 ans, s'était classé deuxième de l'édition 2020. Il avait perdu le maillot rose le dernier jour dans le contre-la-montre de Milan. Cette fois, l'Australien natif de Perth s'est présenté avec un avantage de 1'25 sec sur Carapaz, suffisant pour parader dans les arènes de Vérone où l'Équatorien avait triomphé en 2019. Dans le dernier chrono, Hindley (15e) a rivalisé avec Carapaz (10e) à qui il a lâché seulement 7 secondes. L'Australie a déjà gagné le Tour de France en 2011 par l'entremise de Cadel Evans, présent dimanche à Vérone. En revanche, aucun "Aussie" n'a encore inscrit son nom au palmarès de la Vuelta, le troisième grand tour de l'année cycliste. Dans le Giro, Hindley est le deuxième coureur de son pays à être monté sur le podium final, après Cadel Evans toujours lui (3e en 2013). Si l'incertitude est restée de mise pour le maillot rose jusqu'aux 3 derniers kilomètres de la 20e et avant-dernière étape, samedi, sur les pentes du passo Fedaia dans les Dolomites, Arnaud Démare s'est assuré bien avant le maillot cyclamen du classement par points, pour la deuxième fois de sa carrière. Trois succès Le Picard de l'équipe Groupama-FDJ, qui n'est pas prévu au départ du Tour de France le 1er juillet à Copenhague, s'est imposé dans trois étapes et s'est affirmé le meilleur sprinter du peloton du Giro malgré la présence de Mark Cavendish (37 ans), le codétenteur du record des étapes de la Grande Boucle. Le Néerlandais Koen Bouwman, vainqueur à deux reprises, a ramené le maillot bleu de meilleur grimpeur et l'Espagnol Juan Pedro Lopez, en tête du classement pendant dix jours, le maillot blanc de meilleur jeune devant la révélation colombienne Santiago Buitrago (22 ans). Cette 105e édition de l'épreuve créée en 1909, très ouverte au départ, a été marquée par son Grand départ donné pour la première fois en Hongrie, où le Néerlandais Mathieu van der Poel a endossé le premier maillot rose. Trois autres coureurs (Lopez, Carapaz, Hindley) l'ont ensuite porté avant la conclusion de Vérone. Dans le dernier contre-la-montre, Sobrero (25 ans), qui est un grand ami du champion du monde Filippo Ganna, a battu de 23 secondes le Néerlandais Thymen Arensman pour décrocher son premier succès dans le Giro.

Novak Djokovic toujours aussi impressionnant Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Novak Djokovic sera bien présent au rendez-vous des quarts de finale des Internationaux de France. Le tenant du titre est appelé à affronter mardi Rafael Nadal. Novak Djokovic a cueilli une victoire en trois manches, 6-1 6-3 6-3, devant Diego Schwartzman. Même s'il a mené 3-0 dans la deuxième manche, l'Argentin a été bien trop "léger" pour inquiéter un adversaire qui n'a pas lâché le moindre set en quatre rencontres depuis le début de la quinzaine et qui dégage une formidable impression. Il s'est incliné pour la septième fois en sept rencontres face au Serbe. La tâche qui attend Rafael Nadal pour valider son ticket pour les quarts de finale semble plus ardue. L'homme aux 21 titres du Grand Chelem affronte cet après-midi Félix Auger-Aliassime qui est conseillé par son oncle Toni. Le Canadien a vraiment les moyens de bousculer le Majorquin.

MotoGP: victoire de Bagnaia au Mugello Francesco Bagnaia vainqueur au Mugello Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Francesco Bagnaia (Ducati) s'est imposé en MotoGP lors du Grand Prix d'Italie au Mugello. L'Italien a fêté son deuxième succès de la saison, le sixième dans la catégorie reine. Le vice-champion du monde 2021 a devancé le tenant du titre, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), et l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia). Quartararo reste ainsi en tête du championnat avec désormais 8 points d'avance sur Aleix Espargaro. Bagnaia l'a emporté avec 0''635 d'avance sur Quartararo et 1''983 sur l'aîné des frères Espagaro. Le Français Johann Zarco (Ducati) a échoué au pied du podium devant les Italiens Marco Bezzecchi et Luca Marini, tous deux aussi sur Ducati. En Moto2, l'Espagnol Pedro Acosa (KTM) a battu un record en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de la catégorie intermédiaire, lui qui avait fêté ses 18 ans le 25 mai. Il a ainsi amélioré l'ancienne marque obtenue par son compatriote Marc Marquez. Celui-ci a pris la 10e place en MotoGP pour sa dernière course avant de subir une quatrième opération à son bras droit blessé lors d'une chute au GP d'Espagne 2020 à Jerez. Marquez risque de manquer le reste de la saison.

Encore un septième match décisif pour El Nino et les Hurricanes Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Comme au tour précédent devant Boston, Carolina jouera sa survie dans ces play-off lors d'un septième match à domicile. Les Hurricanes n'ont pas transformé une première balle de match face à New York. Au Madison Square Garden, Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont inclinés 5-2 devant les Rangers. Auteur de 37 arrêts et de... 2 assists, Igor Shesterkin a été le grand homme de la soirée. Le Moscovite est devenu le cinquième gardien de l'histoire à délivrer deux passes décisives dans une rencontre de play-off. Menés 3-0 après 23 minutes de jeu, les Hurricanes se sont très vite projetés vers l'acte VII qui se déroulera à Raleigh. Battu trois fois sur les treize tirs qui lui ont été adressés, Antti Raanta était ainsi remplacé par Pyotr Kochetkov afin de le préserver pour le rendez-vous de lundi. On rappellera que Carolina a remporté ses sept matches disputés jusqu'à présent sur sa glace dans ces séries finales. Le vainqueur de cette série affrontera le double tenant du titre Tampa Bay en finale de la Conférence Est. Aligné durant 12'56'' de jeu, Nino Niederreiter a été crédité d'un bilan neutre lors de ce sixième match qui a souligné la force de caractère des Rangers. Mené 3-1 au tour précédent face à Pittsburgh, New York a, en effet, gagné pour la quatrième fois un match au cours duquel il jouait sa survie lors de ces play-off.

Un assist, une transversale et une défaite pour Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri devance Kosi Thompson: une image presque trompeuse... Image: KEYSTONE/AP/Jon Blacker Xherdan Shaqiri ne rejoindra pas ce lundi le rassemblement de l'équipe de Suisse avec le profil du vainqueur. Le Bâlois a connu une nouvelle défaite avec Chicago, battu 3-2 à Toronto. Dernier de la Conférence Est, le Fire reste sur un bilan alarmant: trois nuls et sept défaites lors de ses dix derniers matches. A Toronto devant 25'906 spectateurs, Chicago, qui a mené 2-1, est tombé sur un doublé de l'Espagnol Alejandro Pozuelo inscrit en l'espace de 7 minutes (71e et 78e). Xherdan Shaqiri a toutefois tiré son épingle du jeu. Auteur d'un assist sur le 1-1 de Carlos Teran (52e) et avant-dernier passeur sur le 2-1 de Kacoper Przybylko (66e), il a, surtout, trouvé la barre transversale de l'ancien gardien d'Evian Thonon-Gaillard Quentin Westberg à la 83e.

Ligue des champions: le Real Madrid bat Liverpool grâce à Courtois Courtois a fait le malheur des attaquants de Liverpool, dont Jota Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Real Madrid a remporté la Ligue des champions pour la 14e fois de son histoire. En finale au Stade de France, les Espagnols ont battu Liverpool 1-0 grâce à un but de Vinicius (59e). Les Reds ont eu les meilleures occasions, mais ils se sont brisés sur un Thibaut Courtois exceptionnel. Le gardien belge a été le meilleur homme de cette finale qui n'a pas atteint les sommets attendus. Après avoir sorti le PSG, Chelsea et Manchester City dans des circonstances souvent dramatiques, le Real semblait vraiment destiné à gagner un nouveau titre. L'issue peut cependant paraître cruelle pour Liverpool, qui a manqué un peu de jus dans ce qui était son 63e match de la saison. Tant physiquement que mentalement, les Anglais n'ont pas évolué à leur meilleur niveau. Coup d'envoi retardé La première période, dont le coup d'envoi a été retardé de 36 minutes suite à des problèmes d'accès au stade pour les supporters, a été dominée par Liverpool face à un Real prudent et attentiste. Les Reds ont été dangereux à plusieurs reprises, mais sans trouver la faille. Courtois a sauvé deux fois, d'abord sur une reprise de Salah (16e), puis sur un tir de Mané (21e) que le gardien belge déviait du bout des doigts sur le poteau. Les Espagnols n'ont quant à eux jamais inquiété Alisson avant une réussite de Benzema (44e) refusée pour hors-jeu par la VAR après plusieurs minutes de vérification. Les Madrilènes prenaient l'avantage juste avant l'heure de jeu. Vinicius, abandonné par Alexander-Arnold, reprenait un centre de Valverde pour battre Alisson de près (59e). Courtois s'interposait ensuite encore sur un tir de Salah (64e), puis sur une reprise de l'Egyptien (69e). Le Belge sauvait encore une fois devant Jota (80e) puis Salah (82e), de manière incroyable, méritant vraiment d'être élu homme du match. Page d'histoire Le Real a donc cimenté sa place au sommet de l'Europe du ballon rond avec ce 14e sacre. Et son entraîneur italien Carlo Ancelotti a aussi écrit une page d'histoire: il est devenu le premier technicien à gagner quatre fois la compétition après ses succès à la tête de l'AC Milan (2003/2007) et du Real Madrid déjà (2014). Ancelotti avait aussi remporté l'épreuve à deux reprises en tant que joueur avec l'AC Milan.

Kambundji 7e sur 100 m, en 11''11 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Mujinga Kambundji a pris la 7e place du 100 m du meeting de Eugene, troisième étape de la Ligue de diamant. La Bernoise a réalisé 11''11 dans une course remportée en 10''79 par Elaine Thompson-Herah. La championne du monde du 60 m en salle ne s'est pas montrée suffisamment explosive sur ses premiers appuis pour s'approcher de la barrière des 11 secondes, sous laquelle les cinq premières de cette course sont passées. Elle a néanmoins battu de 0''06 le chrono réussi une semaine plus tôt lors des championnats de Suisse des clubs à Genève pour son premier 100 m de la saison. Elaine Thompson-Herah a pour sa part signé un succès convaincant, sur une piste où elle avait affolé le chronomètre en août dernier (10''54). La Jamaïcaine a devancé l'Américaine Sha'Carri Richardson (2e) et sa compatriote Shericka Jackson (3e), toutes deux créditées de 10''92. La Britannique Dina Asher-Smith a quant à elle terminé 4e en 10''98. Deuxième Suisse en lice dans ce "Prefontaine Classic", Jonas Raess a dû se contenter du 13e et avant-dernier rang sur 1500 m pour sa première sortie de la saison en plein air. Le Zurichois (3'42''56), spécialiste du 5000 et du 10'000 m, est resté à près de 5 secondes de son record personnel sur la distance. La victoire est revenue au Néo-Zélandais Samuel Tanner (3'34''37).

Un 20e titre national pour Olympic Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Olympic n'a pas manqué son premier ballon de titre. Victorieuse 94-56 samedi sur le parquet d'Union Neuchâtel, la formation fribourgeoise s'est imposée 3-0 en finale des play-off de SBL pour décrocher le 20e titre de champion de Suisse de son histoire, le quatrième de suite et le cinquième sur les six derniers attribués. Déjà sacrés en SBL Cup et en Patrick Baumann Swiss Cup cette saison, les hommes de l'entraîneur Petar Aleksic signent donc le triplé sur la scène nationale, comme Elfic Fribourg chez les dames. Il s'agit du troisième triplé du genre pour Fribourg Olympic, après ceux réalisés en 2007 et en 2018. Olympic, dont l'hégémonie des dernières saisons a été brisée par Monthey (champion en 2017) et par la pandémie de Covid-19 qui avait interrompu l'exercice 2019/20, n'a connu que deux défaites cette saison en Suisse. Battus notamment par les Lions de Genève dans l'acte I de leur demi-finale, ils n'ont pas laissé la moindre ouverture à Neuchâtel. Miljanic en détonateur Ecrasés 93-46 à Fribourg dans le match no 2 de cette finale, les Unionistes du coach Mitar Trivunovic n'ont que brièvement pu croire en l'exploit samedi à la Riveraine. Bryan Colon et ses coéquipiers ont mené 6-2 puis 8-4, avant d'encaisser un partiel de 14-2. Ils ont pu recoller à deux longueurs à la fin du premier quart-temps (16-18), mais ont lâché définitivement prise dans le deuxième quart. Emmené par un Slobodan Miljanic en feu (27 points, dont 7 inscrits de manière consécutive dans ce deuxième "quarter"), Olympic a ainsi atteint la pause avec une marge de 16 unités (26-40). Les Fribourgeois ont enfoncé le clou dès le retour des vestiaires, inscrivant 15 points d'affilée pour s'offrir 27 longueurs d'avance (28-55) et s'assurer un 20e titre national indiscutable.

Tour d'Italie: Jai Hindley prend la tête à un jour de l'arrivée Image: KEYSTONE/AP L'Australien Jai Hindley (Bora) a détrôné l'Equatorien Richard Carapaz lors de la 20e et avant-dernière étape du Giro. Celle-ci a été gagnée par l'Italien Alessandro Covi (UAE) au passo Fedaia. Carapaz a perdu 1'28 sur Hindley dans les trois derniers kilomètres de la grande étape des Dolomites. L'Australien se présentera au départ du contre-la-montre dimanche à Vérone avec une avance de 1'25 sur le champion olympique, qui portait le maillot rose depuis la 14e étape. Pour la victoire d'étape, Covi a précédé de 32 secondes le Slovène Domen Novak et de 37 secondes l'Italien Giulio Ciccone. Covi, qui est sorti de l'échappée dans le Pordoi, à 53 kilomètres de l'arrivée, a abordé l'ascension finale du Fedaia (14 km à 7,6 %) avec plus de deux minutes sur un groupe de contre-attaque et six minutes sur le peloton des favoris. Démarrage d'Hindley Les candidats au podium sont restés ensemble dans le San Pellegrino puis le Pordoi, les deux premiers cols du jour, dans le sillage des coéquipiers de l'Espagnol Mikel Landa. Ils ont attendu les pentes les plus raides du passo Fedaia pour s'expliquer. Hindley a démarré à 3,5 kilomètres et a fait plier Carapaz à 2800 mètres de l'arrivée. Le porteur du maillot rose, en grande souffrance, a même été dépassé par Landa. Hindley (26 ans) a terminé deuxième du Giro 2020. Cette année-là, il avait endossé le maillot rose à la veille de l'arrivée et l'avait perdu dans le contre-la-montre final à Milan. Mais il avait abordé le chrono à égalité de temps avec le futur lauréat, le Britannique Tao Geoghegan Hart. Covi, jeune Piémontais de 23 ans, s'est quant à lui imposé pour la première fois dans le Giro. L'an passé, il avait pris la 2e place de l'étape de Montalcino, sur les "chemins blancs" de Toscane, et la 3e au sommet du Monte Zoncolan. Ultime chrono Dimanche, le contre-la-montre final long de 17,4 kilomètres emprunte le circuit de Torricelle à Vérone, utilisé lors des Mondiaux 1999 et 2004. Le Giro 2019 gagné par Carapaz s'était conclu par un chrono identique, jusqu'à l'arrivée dans les célèbres arènes où l'Italien Francesco Moser surpassa le Français Laurent Fignon dans une édition mémorable en 1984.

Marc Marquez: fin de saison compromise Image: KEYSTONE/EPA LUSA Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, victime d'une fracture du bras droit en juillet 2020, va de nouveau se faire opérer. Il va probablement manquer le reste de la saison. "Je vais être opéré la semaine prochaine. (Depuis la blessure), je ressens de grandes gênes. J'ai réalisé cette saison que je ne prenais pas de plaisir, je souffre beaucoup, je ne cours pas comme je veux", a indiqué l'Espagnol, sans pouvoir préciser la durée de son indisponibilité. "Ce sera long" "Je n'ai pas d'idées, les docteurs le diront après l'opération, mais ce sera long, bien sûr. Mais c'était le moment pour le faire", a-t-il répondu en conférence de presse, en évoquant sa volonté de préparer la saison 2023. "J'ai évidemment fait tout ce qui était possible pour éviter cette opération, mais c'est la solution pour revenir", a-t-il continué, assurant que le problème était clair: "Une rotation trop importante dans le bras". Marquez (29 ans) a lourdement chuté samedi durant les qualifications du GP d'Italie, mais cette nouvelle chute n'a pas eu d'incidence sur sa décision qui avait été déjà été prise la veille, a-t-il précisé. Il s'agira de sa quatrième opération à l'humérus droit. Opération aux Etats-Unis Elle aura lieu mardi aux Etats-Unis à la clinique Mayo de Rochester (Minnesota), a annoncé son équipe Honda. Il reviendra faire sa convalescence en Espagne, où sera formellement établie la durée de son indisponibilité, a-t-elle précisé.

GP de Monaco: Ferrari monopolise la première ligne Charles Leclerc en pole devant son public Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Charles Leclerc (Ferrari) partira en pole position dimanche lors du GP de Monaco. Le Monégasque fait figure de grand favori de la course sur un tracé trop étroit pour dépasser. Leclerc, qui n'a jusqu'ici jamais eu de réussite dans les rues de sa ville, espère enfin mettre fin à cette série noire. Il a effectué un tour en 1'11''376 que personne de ses rivaux n'a pu approcher en Q3. Ferrari a monopolisé la première ligne de départ puisque Carlos Sainz a signé le 2e chrono à 0''225. Les Red Bull seront en deuxième ligne avec Sergio Perez (à 0''253), qui est sorti de la piste à son dernier essai en Q3, et Max Verstappen (à 0''290). Lando Norris (McLaren-Mercedes) et George Russell (Mercedes) s'élanceront en troisième ligne devant les anciens champions du monde Fernando Alonso (Alpine-Renault) et Lewis Hamilton (Mercedes). Valtteri Bottas a placé son Alfa Romeo-Ferrari en sixième ligne (12e temps), son coéquipier chinois Guanyu Zhou étant 20e et dernier.