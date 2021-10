Hippisme: la Suisse évite la relégation +++ Le PSG chute à Rennes

Ceesay bourreau du FC Sion Assan Ceesay: quatre buts contre le FC Sion Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Assan Ceesay a connu son heure de gloire dimanche. L'attaquant du FC Zurich a signé un quadruplé qui a permis à son équipe de battre Sion 6-2 lors de la 9e journée de Super League. Le Gambien a marqué quatre fois (3/48e/72e/90e) et a aussi donné la passe décisive pour le quatrième but du FCZ inscrit par Marchesano (75e). Gogia a encore salé l'addition à la 87e. Les Valaisans sont parvenus deux fois à égaliser, d'abord par Stojilkovic (33e) puis sur un autogoal d'Aliti sur une frappe de Serey Die (63e). Ils n'ont ensuite pas été en mesure de réagir et ont fini par subir une lourde défaite de plus. Siège éjectable Ce nouveau revers des Sédunois risque d'être celui de trop pour l'entraîneur Marco Walker. Le président Christian Constantin pourrait bien actionner le siège éjectable ces prochains jours. On voit mal comment il pourrait en aller autrement.

Le PSG chute à Rennes Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Coup d'arrêt pour le Paris St-Germain. Lionel Messi et ses coéquipiers, qui visaient une 9e victoire d'affilée en Ligue 1 en autant de journées, ont été battus à Rennes 2-0 dimanche. Cinq jours après son succès en Ligue des champions contre Manchester City (2-0), le leader a concédé sa première défaite en championnat de France. Rennes a fait la différence sur des buts de Gaëtan Laborde juste avant la pause (45e) et Flavien Tait dès le retour des vestiaires (46e).

Evans s'impose en Finlande et réduit l'écart sur Ogier Image: KEYSTONE/AP/Jussi Nukari Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Finlande. Le Britannique refait ainsi une partie de son retard au Championnat du monde (WRC) sur le Français Sébastien Ogier, qui ne compte plus que 24 points d'avance sur lui à deux manches de la fin de saison. Evans a devancé les Hyundai de l'Estonien Ott Tänak, désormais hors-course pour le titre, et de l'Irlandais Craig Breen. Ogier (Toyota), 5e à l'issue de l'épreuve, avait mathématiquement une première occasion de s'offrir un huitième sacre mondial dès ce week-end, même si les chances étaient minces. Le Français n'a pas réussi à arracher le moindre point dans la Power stage finale. Il compte désormais 190 points au championnat, contre 166 pour Evans. Les pilotes Toyota sont les deux derniers prétendants au titre. Soixante points maximum restent encore à distribuer lors des deux dernières manches, en Espagne du 14 au 17 octobre et à Monza en Italie du 19 au 21 novembre. Neuville et Rovanperä hors course pour le titre Au pied du podium dimanche, Esapekka Lappi (Toyota), de retour en WRC pour une pige, a de son côté fait forte impression ce weekend au volant de sa Yaris privée. Le Finlandais n'avait plus piloté dans la catégorie reine depuis l'année dernière, après son départ de chez Ford. La manche nordique a été marquée par l'abandon définitif du Belge Thierry Neuville (Hyundai) samedi (problème de radiateur) et surtout du prodige local Kalle Rovanperä (Toyota), sorti de la route samedi et revenu dimanche. Ils ne sont plus non plus en course pour le titre mondial.

Kangogo barre la route à Abraham Image: KEYSTONE/DANIEL TEUSCHER Le Kényan Cornelius Kangogo a rétabli la domination kényane à Morat - Fribourg. Au terme d'une course relevée, il s'est imposé devant le Genevois Tadesse Abraham, double vainqueur de l'épreuve. Les deux hommes, très longtemps au coude-à-coude, se sont livré un beau mano a mano. Finalement, le plus frais et le plus véloce des deux - en référence à ses records sur piste supérieurs à ceux de son adversaire marathonien - l'a emporté, pour cinq secondes. Kangogo (28 ans) a gagné en 52'12, un des très bons chronos dans l'histoire de cette épreuve commémorative de 17,17 km. Il est le premier Kényan à gagner depuis 2015. Son dauphin Abraham a couru en 52'17, tandis que l'Erythréen Haftom Welday est arrivé 3e en 53'12. Premier Suisse, le Jurassien Jérémy Hunt prend la 8e place en 55'21. Dans des conditions atmosphériques idéales, la course féminine a aussi débouché sur de beaux duels et de bons temps. La Vaudoise Maude Mathys, en quête d'un 3e succès, a été devancée cette fois, de quinze secondes, par l'Ethioepienne Habela Genet Abdurkadir (1h01'48), déjà gagnante il y a une semaine des 20 km de Lausanne. La Bernoise Melanie Maurer a pris une étonnante 3e place. Pour cette première édition "post-Covid", les organisateurs ont fait de grands efforts pour monter un plateau d'élite et assurer l'accueil des populaires dans un contexte sanitaire toujours difficile.

Record du monde pour la Bahreïnienne Gezahegne Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Sensation pour la 1re édition de la Course des Géants, à Genève. La Bahreïnienne Kalkidan Gezahegne, vice-championne olympique du 10'000 m à Tokyo, a battu le record du monde du 10 km sur route, sur un parcours homologué, en 29'36. L'athlète d'origine éthiopienne a pulvérisé de 25 secondes l'ancien record de la Kényane Agnes Tirop (30'01 en Bavière il y a trois semaines), 2e de la course ce dimanche. Chez les hommes, le Kényan Kibiwott Kandie, recordman du monde du semi-marathon, a réalisé une des meilleures performances mondiales de tous les temps, en 26'50. Le record du monde (26'24) reste propriété de son compatriote Rhonex Kipruto. Le parcours ultraroulant et les conditions météo parfaites ont favorisé ces performances supersoniques. Le recordman d'Europe Julien Wanders a couru juste sous 29', au-delà de la 10e place et derrière un autre Genevois, Morgan Le Guen, magnifique 5e et premier Suisse, en 28'30''.

Johan Nikles battu en demi-finale à Lima Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le superbe parcours de Johan Nikles a pris fin en demi-finale du Challenger de Lima. Issu des qualifications, le Genevois s'est incliné 6-7 (5/7) 6-4 6-2 devant le Bolivien Hugo Dellien (ATP 140), tête de série no 5 du tableau. Johan Nikles, qui n'avait pas perdu le moindre set dans ses cinq précédents matches sur la terre battue péruvienne, n'a pas à rougir d'une défaite subie face à un joueur dont le meilleur classement est un 72e rang mondial. Hugo Dellien a dominé les débats dans les deux derniers sets, ne concédant pas le moindre break. Présent pour la première fois au stade des demi-finales sur le front des Challengers, Johan Nikles améliorera donc encore une fois son classement. Le Genevois de 24 ans, 380e de la hiérarchie lundi dernier pour sa première apparition dans le top 400, va se retrouver aux alentours de la 330e place.

Prix des nations: La Suisse évite la relégation Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse de saut d'obstacles a évité le pire dans la finale du Prix des nations à Barcelone. Elle a conservé sa place dans l'élite en prenant la 4e place de la "finale B" samedi soir, en l'absence de Bryan Balsiger. Sacrée championne d'Europe un mois plus tôt à Riesenbeck, l'équipe de Michel Sorg est passée à une perche de la relégation en 2e division dans une épreuve regroupant cinq nations européennes. Une relégation qui l'aurait privée de la plupart des principaux CSIO. Derniers partants, Martin Fuchs et Chaplin pouvaient se permettre de commettre deux fautes sur leur parcours. Le Zurichois et sa monture ont écopé exactement de 8 points de pénalité pour permettre à la Suisse de devancer l'Italie, 5e et seule reléguée. La formation helvétique a, il est vrai, dû composer avec le forfait du Neuchâtelois Bryan Balsiger, dont le cheval Twentytwo des Biches n'était pas suffisamment en forme. Martin Fuchs (8 points), Steve Guerdat (8 points avec Victorio) et Edwin Smits (9 points sur Farezzo) n'ont guère brillé en son absence.

Sabalenka, testée positif au Covid-19, déclare forfait Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Aryna Sabalenka (WTA 2) est contrainte de déclarer forfait pour le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, prévu du 6 au 17 octobre. La Bélarusse a été testée positive au Covid-19 à son arrivée en Californie, a-t-elle annoncé. Demi-finaliste à Wimbledon et à l'US Open cette année, Aryna Sabalenka n'a pas précisé si elle avait été vaccinée. Mais, au printemps, elle avait déclaré qu'elle n'avait pas "vraiment confiance" dans ce vaccin et qu'elle y réfléchirait "à deux fois" avant de décider de se le faire inoculer. Titrée à Abu Dhabi et à Madrid cette année, la Bélarusse aurait dû être la tête de série no 1 du tableau féminin à Indian Wells en l'absence d'Ashleigh Barty (WTA 1). Elle perd là une belle opportunité de se rapprocher au classement de l'Australienne, dont l'avance sur elle est de 2700 points. "J'ai commencé mon isolement et je vais y rester jusqu'à ce que les médecins et les responsables de la santé m'autorisent à en sortir", a-t-elle écrit sur Instagram. "Jusqu'à présent, j'ai l'air OK mais (je suis) vraiment triste de ne pas pouvoir jouer cette année", a-t-elle ajouté.

Le FC Barcelone sombre encore contre l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Ballesteros Trois jours après la correction reçue à Lisbonne en Ligue des champions (3-0), le FC Barcelone a encore sombré 2-0 face à l'Atlético Madrid samedi pour la 8e journée de Liga. Les Catalans rétrogradent à la 9e place provisoire du classement. Les Barcelonais, réputés tout proches de limoger leur entraîneur Ronald Koeman avant le message de soutien du président Joan Laporta samedi midi, se sont inclinés sur un premier but du Français Thomas Lemar (24e), qui a ensuite délivré la passe décisive du deuxième but marqué par un ancien de la maison blaugrana, Luis Suarez (45e).

Bienne leader devant Fribourg, Lausanne se relance, Genève coule Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Bienne est un fier leader de National League. Les Seelandais ont battu Zoug 4-2 pour reprendre la tête du championnat devant Fribourg, vainqueur de Davos 6-3. Deux défaites de suite, pas plus. Comme le CP Berne de la belle époque, Bienne a su mettre fin à sa petite glissade matérialisée par les deux défaites qui avaient suivi les huit victoires consécutives du début de saison. Et contre Zoug, autant dire que ce n'était une mission facile. Surtout avec les blessés dans les rangs biennois. Mais Antti Törmänen a su remettre ses joueurs dans le bon sens. Les jeunes ont répondu présents, à l'image de Ramon Tanner sur le 1-1 à la 18e. Mais le match-winner de cette rencontre s'appelle Michael Hügli avec ses deux buts décisifs (3-2 et 4-2). A Fribourg, c'est aussi la vie en rose. Après avoir réussi à gagner sans Raphael Diaz, les Dragons le font maintenant sans Reto Berra. Et du coup les joueurs de Christian Dubé sont reçus 5 sur 5. Dernière victime en date, Davos s'est incliné à St-Léonard. Si Sandro Schmid a compilé trois passes décisives, c'est bien Julien Sprunger qui mérite la citation avec un nouveau doublé. Lorsqu'il est bien servi dans le slot, le capitaine des Dragons possède vraiment une classe à part pour expédier le puck au fond des filets. Et alors qu'Egli a inscrit le 5-3 à la 52e, Nathan Marchon a redonné trois longueurs d'avance à ses couleurs six (!) secondes plus tard. Lausanne heureux au Tessin A Lugano, le LHC l'a emporté 4-1 dans un contexte assez pesant. Il faut dire que les voyages outre-Gothard peuvent vite prendre des tournures cauchemardesques si les Tessinois sont bien lunés. Et en plus, vendredi soir, la défaite 3-2 face à Zurich à Malley a été amplifiée par la suspension à l'interne de Joël Genazzi et Jiri Sekac pour des motifs disciplinaires. C'est donc sans ces deux hommes que Lausanne a disputé cette partie à Lugano. Et le plus drôle, c'est que ces évictions n'ont pas eu d'effet négatif. Au contraire. Fantomatique depuis le début de saison, Phil Varone a ouvert son compteur avec l'aide bien involontaire d'Arcobello. Ce fut d'ailleurs soir de première pour plusieurs Vaudois avec Bozon, Heldner et Frick tous auteurs de leur premier but cette saison. Genève coule, Charlin coupable Match spécial aux Vernets et c'est le moins que l'on puisse dire avec un revers 10-4 pour les Aigles contre Ambri. N'y avait-il pas 4-4 à la 41e lorsque Sami Vatanen a réussi l'égalisation? Mais privés de Descloux, malade, les Aigles ont dû faire jouer Stéphane Charlin. Et le jeune gardien a connu une soirée cauchemardesque. Elle a d'ailleurs commencé de la pire des manières sur le 1-0 de Bürgler à la 6e. Un tir anodin pris près de la ligne rouge qui a fini au fond des filets. Et le calvaire de Charlin a évolué drastiquement dans un troisième tiers perdu 6-1! Assez discret en ce début de saison, Inti Pestoni a pris feu en marquant un quadruplé. Ajoie a quitté la dernière place et poussé leur victime du soir Langnau à la place peu enviable de lanterne rouge. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 chez eux. Devos, pourtant pas à 100%, a joué les sauveurs avec une passe pour Asselin et le but décisif à la 46e. A Zurich, Berne a réussi un solide match défensivement pour l'emporter sur un score de football 1-0. C'est Sciaroni à la 45e qui a marqué l'unique but de la rencontre.

Grasshopper avec un grand Sène domine St-Gall Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grasshopper avec un grand Kaly Sène (deux buts, deux passes décisives) a battu 5-2 St-Gall au cours de la 9e journée de Super League. La situation de St-Gall est toujours plus critique. La formation de Peter Zeidler n'a plus gagné depuis la 1re journée. Elle fut inexistante en première période avant de montrer une belle réaction en début de seconde mi-temps. Mais Kaly Sène avait déjà fait des siennes. Replacé depuis deux matches à la pointe de l'attaque par l'entraîneur Giorgio Contini, l'ailier sénégalais a ouvert la marque dès la 9e minute. Il a ensuite offert le 2-0 à Bonatini sur un centre bien dosé. Les Saint-Gallois sont revenus dans la partie après 20'' en deuxième mi-temps sur une tête de Nicolas Luchinger, le premier ballon des Brodeurs en direction de la cage de Moreira. Trois minutes plus tard, Sène, bien lancé, piquait le ballon devant Zigi pour le 3-1. L'attaquant prêté par le FC Bâle était encore là pour servir le Hongrois Bolla, auteur du 4-2.

Manchester United et Everton ratent la tête, Chelsea en profite Chelsea a pu profiter de l'expulsion du joueur de Southampton, James Ward-Prowse. Image: KEYSTONE/EPA En battant Southampton (3-1), Chelsea a profité du match nul entre Manchester United et Everton (1-1) plus tôt pour s'emparer provisoirement de la tête de la Premier League pour la 7e journée. Après deux défaites 1-0 contre Manchester City en championnat et la Juventus en Ligue des Champions, Chelsea a retrouvé le chemin de la victoire pour virer en tête. Avec 16 points, les Blues prennent deux points d'avance sur Manchester United et Everton qui n'ont pu se départager et sur Liverpool qui reçoit City, quatrième à 3 longueurs, pour le choc de la journée, dimanche. Les Londoniens ont dû cravacher pour arracher ce succès après avoir pourtant rapidement ouvert la marque par Trevoh Chalobah de la tête (1-0, 9e). Ils ont cru faire le break par Timo Werner juste avant la pause, mais son but a été annulé par la VAR pour une faute dans les secondes précédentes (43e), avant de voir les Saints égaliser sur un pénalty de James Ward-Prowse (1-1, 61e). L'expulsion directe, décidée après recours à la VAR, du même Ward-Prowse (77e) pour une faute sur Jorginho, a fait basculer le match, Werner prenant sa revanche de près (2-1, 84e) avant que Ben Chilwell, auteur de la faute sur le pénalty, ne se rachète (3-1, 89e).

Zeqiri et Embolo font trembler les filets Image: KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN Les attaquants suisses de la Bundesliga se sont mis en évidence avant la pause internationale. Andri Zeqiri a marqué pour la 1re fois avec Augsburg, Breel Embolo a conduit Mönchengladach au succès. Zeqiri n'a pas pu empêcher la défaite 2-1 contre le Borussia Dortmund. Le joueur vaudois, prêté par le club de Premier League de Brighton & Hove, a profité de l'absence de Ruben Vargas, blessé, pour se mettre en évidence. L'attaquant de 22 ans, qui a fait ses débuts en équipe nationale en septembre, mais qui n'a pas été retenu par Murat Yakin pour les matches contre l'Irlande du Nord et la Lituanie, était titulaire pour la deuxième fois. Il fut l'un des acteurs les plus en vue de la partie. Zeqiri a inscrit le 1-1 à la 35e minute lorsque son tir a d'abord touché la transversale avant de ricocher sur le dos du portier suisse Gregor Kobel. Le Vaudois a bien marqué une deuxième fois, mais son but a été refusé parce qu'au début de l'action, il a touché son compatriote Manuel Akanji au visage avec son bras. Le retourné spectaculaire d'Embolo A Wolfsburg, Breel Embolo s'est annoncé partant pour remplacer Haris Seferovic à la pointe de l'attaque de la sélection helvétique. Le Bâlois a pesé de tout son poids lors de la victoire de Mönchengladbach sur la pelouse de Wolfsburg (3-1). A la 5e minute, il a réussi un retourné spectaculaire en prolongeant dans le filet une reprise écrasée de Denis Zakaria. Embolo a ensuite préparé le 2-0 de Hofmann après s'être débarrassé de plusieurs joueurs de Wolfsburg près de la ligne de touche. En deuxième mi-temps, Embolo a encore provoqué un penalty, mais son coéquipier Lars Stindl a manqué sa transformation.

Deignan, première reine de la "reine des classiques" Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler Une victoire pour l'histoire: la Britannique Elizabeth Deignan a remporté samedi la première édition féminine de Paris-Roubaix après avoir attaqué à plus de 80 kilomètres de la ligne d'arrivée. Un raid solitaire impressionnant qui a laissé les favorites néerlandaises sans réaction. Marianne Vos a pris la deuxième place à plus d'une minute, devant l'Italienne Elisa Longo Borghini, 3e. Vos (34 ans) avait sans doute les jambes pour s'imposer, mais la triple championne du monde sur route et septuple champion du monde de cyclocross a tardé à contre-attaquer (à 20 km de l'arrivée), faisant ainsi le bonheur de Deignan qui s'est donc imposée en solitaire. Cette dernière, championne du monde en 2015, signe un succès de prestige à 32 ans, elle qui avait déjà remporté Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. Une fois la ligne passée, la plupart des concurrentes se sont laissées aller à l'émotion, fondant souvent en larmes. Les concurrentes n'auront été épargnées ni par les conditions météo (de la pluie en fin de parcours), ni par l'état des routes (29 kilomètres de pavés glissants sur une distance de 116 kilomètres). La Bernoise Marlen Reusser a abandonné après être tombée à 39 km. La Genevoise Elise Chabbey a pris la 50e place à plus de 11 minutes de la lauréate.