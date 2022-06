Hirschi positif au Covid +++ Surprise à l'US Open de golf

Au tour d'Hirschi d'être positif au Covid Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de Suisse ce vendredi. Le Bernois a été contrôlé positif au coronavirus et quitte donc la boucle nationale avant la 1re étape de montagne. Son compatriote et compagnon de chambre, Joel Suter a lui aussi été invité à quitter le Tour de Suisse. Le coronavirus n'épargne pas la course helvétique depuis deux jours. Jeudi, neuf coureurs, au moins, avaient été testés positifs au Covid-19 et l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma s'était retirée dans sa globalité. Hirschi est le premier coureur suisse touché par le coronavirus sur cette édition. A l'exception d'Hirschi, tous les coureurs et les membres de l'équipe ont passé des tests négatifs, communique l'équipe UAE Emirates. Suter est considéré comme cas contact à haut risque et a été écarté du Tour de Suisse par précaution. Hirschi ne ressentait que des symptômes faibles, selon UAE Emirates. Jeudi, le Bernois avait rejoint Novazzano avec une minute de retard sur le vainqueur de l'étape et nouveau leader, le Russe Aleksandr Vlasov alors que le tracé de l'étape était dessiné pour lui. Au classement général, Hirschi occupait la 12e place avec un retard de 1'03'' sur le leader. De son côté, Suter, qui dispute sa première saison à ce niveau, se situait à plus d'une heure au classement général. Avec Gino Mäder la veille, c'est donc un deuxième des meilleurs coureurs helvétiques à devoir déclarer forfait. Pour le Bernois de la Bahrain, il s'agissait de problèmes stomacaux et intestinaux.

Sensation canadienne à Brookline Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Un outsider canadien de 34 ans menait le bal jeudi soir au terme du 1er tour du 122e US Open à Brookline, près de Boston. Adam Hadwin, no 105 au classement mondial, a rendu une carte de 66 (-4) pour prendre les commandes. Il ne doit sa participation qu'au forfait de dernière minute de Paul Casey. Vainqueur d'un seul titre sur le circuit américain il y a plus de cinq ans, Adam Hadwin ne possédait qu'une marge étroite sur ses poursuivants au terme de cette première journée. Deuxièmes ex-aequo, l'ex-no 1 mondial Rory McIlroy, Callum Tarren, David Lingmerth, MJ Daffue et Joel Dahmen pointaient ainsi à un coup seulement. Et la plupart des favoris ont également parfaitement négocié ce 1er tour crucial. A deux coups du leader provisoire, on retrouvait ainsi notamment Dustin Johnson, Justin Rose et Matt Fitzpatrick, lequel avait remporté l'US Open amateur sur ce difficile parcours de Brookline en 2013. Parmi les joueurs les plus performants des dernières années, seuls les Américains Jordan Spieth (+2, à 6 coups du leader) et Brooks Koepka (+3) ont lâché des plumes. Phil Mickelson a quant à lui craqué le jour de son 52e anniversaire, rendant une carte de 78 (+8) après s'être fait l'auteur d'un double bogey.

Les 16 villes révélées, match encore ouvert pour la finale Image: KEYSTONE/EPA/Peter Foley La FIFA a révélé jeudi à New York les 16 villes qui accueilleront des matches de la Coupe du monde 2026, organisée pour la première fois dans trois pays (Etats-Unis, Mexique et Canada). Comme prévu, les Etats-Unis se taillent la part du lion avec onze villes (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York). Le Mexique en a trois (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et le Canada deux (Toronto et Vancouver). Le suspense est maintenu pour la finale. Sans surprise, le stade Azteca de Mexico City fait partie de la liste des élus. Il deviendra le premier à accueillir trois phases finales de Coupe du monde, après celles de 1970 et de 1986 où il fut le théâtre des finales remportées par le Brésil de Pelé puis l'Argentine de Maradona. Six villes recalées Six villes ont été recalées, au terme d'un choix "très difficile", a assuré à New York le président de la FIFA Gianni Infantino: Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando et une candidature Washington DC/Baltimore pour les Etats-Unis, ainsi qu'Edmonton au Canada. Quant à la finale, "nous devons encore en discuter, avoir une analyse et nous prendrons une décision le moment venu", a-t-il ajouté au Rockefeller Center, où l'annonce a eu lieu. Les stades auront pour la plupart des capacités d'environ 60'000 places. Distances La Coupe du monde 2026 inaugurera un nouveau format à 48 équipes et 80 matches, contre 32 équipes et 64 rencontres pour le Mondial 2022 cet automne au Qatar. Le patron de la FIFA a promis une réflexion sur les distances parcourues, alors que certaines villes sont éloignées de plus de 4000 km. "Dans une région aussi vaste que l'Amérique du Nord, nous devons nous en préoccuper, pour veiller à ce que les équipes jouent dans des +clusters+, où les supporters n'ont pas à parcourir des distances folles, tout comme les équipes", a déclaré Gianni Infantino. Mais le Valaisan a aussi promis que chaque rencontre pourra se comparer à "un Super Bowl", la finale du championnat de football américain, en termes d'audience et de spectateurs. Il s'est donné comme objectif ambitieux de faire du ballon rond le premier sport en Amérique du nord.

Un 7e titre pour les Warriors Les Warriors ont cueilli le 7e titre de leur histoire Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Les Warriors ont été sacrés champions NBA pour la septième fois de leur histoire jeudi, la quatrième en six finales jouées ces huit dernières saisons. Golden State est allé s'imposer 103-90 à Boston, grâce à Stephen Curry (34 points) et à une défense de fer, pour remporter cette finale 4-2. Les "Dubs" ravivent ainsi une dynastie débutée en 2015, avec un titre glané cette année-là et deux autres en 2017 et 2018, tout en ayant perdu en finales 2016 et 2019. Ils avaient gagné deux premières bagues à l'époque où ils jouaient à Philadelphie (1947 et 1956) et une troisième, sous le maillot de Golden State, en 1975. Déterminant, Stephen Curry a été désigné meilleur joueur de la finale. Agé de 34 ans, le double MVP des saisons régulières en 2015 et 2016 n'avait pas été distingué de la sorte lors des trois titres remportés en 2015, 2017 et 2018. Il affiche des moyennes de 31,2 points, 6 rebonds et 5 assists sur cette ultime série. Auteur de 43 points dans un acte IV capital pour des Warriors menés 2-1 dans la série, Stephen Curry a une nouvelle fois porté son équipe jeudi. Il a réussi 34 points - à 6 sur 11 à 3 points -, 7 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions. Andrew Wiggins a quant à lui cumulé 18 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. 4e sacre des "Splashbrothers" Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andre Iguodala ont tous fêté leur quatrième sacre sous le maillot des Warriors, qui avaient manqué les play-off tant en 2020 qu'en 2021 et affichaient le pire bilan de la Ligue en 2019/20 (15-50). Le retour aux affaires de Thompson en janvier a remis l'équipe sur les bons rails. L'autre "Splashbrother" avait été éloigné des parquets pendant deux ans et demi en raison d'une grave blessure à un genou, survenue lors du dernier match de la finale 2019 perdue face à Toronto. "Tout cela a porté ses fruits", a-t-il lâché. "J'ai versé beaucoup de larmes. On savait que c'était possible, mais c'est fou d'y parvenir."

Simon Ehammer 3e à la longueur à Oslo Image: KEYSTONE/EPA/Beate Oma Dahle Simon Ehammer a pris la 3e place du concours de la longueur jeudi à Oslo, sixième étape de la Ligue de diamant. L'Appenzellois a dû se contenter de 7m95 sous la pluie norvégienne. Meilleur performeur mondial de l'année grâce aux 8m45 réussis dans le cadre du décathlon de Götzis à la fin mai, Simon Ehammer espérait faire mieux pour son deuxième rendez-vous en Ligue de diamant, onze jours après avoir terminé 2e à Rabat avec 8m13. Mais il a peiné à trouver ses marques, seuls trois de ses essais ayant été validés. Le vice-champion du monde en salle de l'heptathlon est monté en puissance dans ce concours, réalisant 7m77 sur son premier bond, 7m80 sur le troisième et 7m95 sur le cinquième. Mais il a été une nouvelle fois battu par le champion olympique Mitiadis Tentoglou (1er avec 8m10). 13''55 pour Joseph Le Suédois Thobias Montler (8m05) lui a même soufflé la 2e place lors du sixième essai, réservé aux trois premiers. Egalement engagé dans ce concours, le Zurichois Benjamin Gföhler a terminé au 9e et avant-dernier rang. Il a réalisé 7m43 et n'a donc pas pu effectuer les trois derniers essais. Troisième Suisse en lice à Oslo, Jason Joseph a pris la 5e place du 110 m haies, remporté en 13''22 par le détenteur du troisième chrono de l'histoire et futur joueur de NFL Devon Allen. Le Bâlois de 23 ans a réalisé 13''55, soit 0''05 de mieux qu'à Genève où il avait effectué sa rentrée estivale cinq jours plus tôt. 6m02 pour Duplantis La pluie, intermittente et orageuse, n'a pas empêché Armand Duplantis de briller dans ces "Bislett Games". Le recordman du monde du saut à la perche (6m20) a effacé une barre à 6m02 dès son premier essai, améliorant ainsi d'un centimètre sa propre meilleure performance mondiale de la saison. Le Suédois a ensuite tenté en vain les 6m10. Jakob Ingebrigtsen a quant à lui fait vibrer "son" public à l'occasion du mile. Le prodige norvégien de 21 ans, champion olympique en titre du 1500 m, a réalisé le meilleur chrono de l'année sur la distance (3'46''46). Seuls cinq athlètes ont couru plus vite dans toute l'histoire. A noter par ailleurs la victoire éclatante de la Néerlandaise Femke Bol sur 400 m haies. La protégée de Laurent Meuwly a signé son meilleur chrono de la saison, en 52''61. Seule Sydney Levrone (ex-McLaughlin) a couru plus vite cette année. Mais les 51''61 réalisés à Nashville par la recordwoman du monde pourraient ne pas être homologués en raison de haies mal positionnées.

Rory McIlroy premier leader ex-aequo Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Rory McIlroy a pris la tête de l'US Open jeudi, à égalité avec deux autres joueurs moins connus. L'ex-no 1 mondial a rendu une carte de 67 (-3) à la fin d'un premier tour où il a plutôt bien putté mais pas toujours bien joué, passant ses nerfs sur certains de ses clubs. Sur le parcours du Country Club de Brookline, le Nord-Irlandais de 33 ans a fait aussi bien que le Suédois David Lingmerth et l'Anglais Callum Tarren, malgré un bogey sur le 18e et dernier trou. "Même si je suis un peu frustré par ce bogey, c'est quand même une bonne entame", a réagi McIlroy. Vainqueur dimanche dernier de l'Open du Canada pour la deuxième année consécutive, après de longs mois sans victoire notable, Rory McIlroy est revenu lundi au 3e rang du classement mondial. Son dernier Majeur remonte déjà à 2014, lors du Championnat de la PGA. Aucun joueur n'a remporté l'US Open, depuis 1934, après s'être imposé le dimanche précédent sur le circuit professionnel. D'autres joueurs, partis plus tard dans la journée, étaient susceptibles de faire mieux que Rory McIlroy, en net regain de forme depuis quelques semaines.

Quintuple médaillée d'or aux JO, Sue Bird va prendre sa retraite Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Quintuple médaillée d'or olympique avec les Etats-Unis, Sue Bird a annoncé jeudi qu'elle allait prendre sa retraite à l'issue de la présente saison WNBA. La star du basket féminin a remporté le championnat nord-américain à quatre reprises avec le Seattle Storm, où elle a effectué toute sa carrière. "J'ai décidé que ce serait ma dernière année. J'ai aimé chaque minute, et ça continue, alors je vais jouer cette ultime saison, tout comme la jeune fille que j'étais a joué sa première", a écrit Sue Bird sur les réseaux sociaux, illustrant ce message d'une photo d'elle enfant, un ballon à la main. Mariée à l'état civil avec la star du football féminin Megan Rapinoe, Sue Bird (41 ans) est l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket. Elle a fait partie des équipes américaines qui ont remporté l'or olympique en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2021. Elle est également la seule joueuse à avoir été quatre fois championne du monde, en 2002, 2010, 2014 et 2018.

La FIA veut réduire le "marsouinage" dans l'intérêt des pilotes Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits La Fédération internationale (FIA) a annoncé jeudi des mesures d'urgence afin de réduire le "marsouinage" dans l'intérêt des pilotes. Ce phénomène aérodynamique provoque d'énormes vibrations dans les monoplaces de Formule 1. A trois jours du Grand Prix du Canada, 9e manche du Championnat du monde, la FIA a souhaité réagir aux conséquences évidentes de ce phénomène lié à "l'effet de sol" de la nouvelle génération de monoplaces apparues cette année, et cela pour la santé et la sécurité des pilotes. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, souffrant énormément du dos, a eu le plus grand mal à sortir de sa Mercedes dimanche dernier à Bakou, après une 4e place au GP d'Azerbaïdjan qu'il a ensuite décrit comme "la course la plus difficile de sa carrière, physiquement". Limite à définir La FIA souhaite que les écuries de F1 "procèdent aux ajustements nécessaires pour réduire ou éliminer ce phénomène" (réd: lié directement aux réglages adoptés pour rendre les nouvelles monoplaces plus efficaces), écrit-elle dans un communiqué. Une Directive Technique a été publiée en ce sens. Les commissaires de la FIA vont donc "examiner de plus près les planchers et les pontons" des monoplaces, "en termes de design et d'usure observée", précise la FIA. Elle envisage aussi d'imposer bientôt une "limite quantitative du niveau acceptable d'oscillations verticales" des châssis de F1. Cette limite n'a pas encore été définie et la FIA a invité les écuries de F1 à contribuer au processus. "En plus de ces mesures à court terme, la FIA va provoquer, à moyen terme, une réunion technique avec les équipes pour définir des mesures destinées à réduire la propension des voitures à produire ce type de phénomènes" aérodynamiques. Au centre des débats Enfin, la FIA explique qu'elle a "décidé d'intervenir après avoir consulté ses docteurs, dans l'intérêt de la sécurité des pilotes", dans un sport où ils roulent "de manière habituelle à plus de 300 km/h" et où leur "concentration doit être centrée sur leur pilotage", une "fatigue ou douleur excessive" pouvant provoquer "une perte de concentration". Ce sujet va forcément être au centre des débats du week-end à Montréal car les pilotes Red Bull, actuellement en tête du championnat du monde, semblent moins souffrir du "marsouinage" que ceux de Mercedes et d'autres écuries.

Victoire et maillot jaune pour Vlasov, Küng toujours 5e du général Aleksandr Vlasov a fait coup double jeudi sur le Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lauréat du dernier Tour de Romandie, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) a fait coup double jeudi sur les routes du Tour de Suisse. Le Russe a remporté la 5e étape entre Ambri et Novazzano, s'emparant ainsi de la tête du classement général. Meilleur Suisse, Stefan Küng s'est classé 7e de l'étape à 6'' du vainqueur. Aleksandr Vlasov s'est imposé en costaud à Novazzano au terme de la difficile montée finale. Il a devancé au sprint l'Américain Neilson Powless (2e), le Danois Jakob Fuglsang (3e) et le Britannique Geraint Thomas (4e), les seuls coureurs ayant pu lui résister jusqu'au bout jeudi. Küng résiste, mais pas Hirschi La victoire a donc une nouvelle fois échappé aux Suisses. Lâché dans la troisième ascension de Pedrinate (2,4 km à 8,2% de moyenne) à moins de 10 km de l'arrivée, Stefan Küng s'est néanmoins accroché pour échouer à 6'' seulement d'Aleksandr Vlasov sur la ligne. Le Thurgovien reste 5e du général, à 16'' du porteur du maillot jaune. Sixième du général avant une étape dont le profil semblait fait pour lui, Marc Hirschi a en revanche lâché prise dans le final. Il recule au 12e rang du classement général, à 1'03''. Déjà en évidence la veille, le grimpeur valaisan Sébastien Reichenbach se hisse quant à lui à la 9e place du général après s'être classé 10e de l'étape. Dillier anime l'étape Membre d'une échappée de cinq coureurs (dont deux autres Suisses, Johan Jacobs et Claudio Imhof) qui s'est formée dès les premiers kilomètres et a compté près de 6' d'avance, Silvan Dillier fut quant à lui le grand animateur de la journée. Il s'est retrouvé seul en tête à près de 35 km de l'arrivée. Le rouleur argovien a bien tenu le choc dans un premier temps, avant de voir son avance fondre alors qu'il restait un peu plus de 20 km à parcourir dans une étape très vallonnée. Le champion de Suisse en titre a été repris à moins de 15 km de l'arrivée, qu'il a ralliée avec plus de 6' de retard sur Vlasov.

Jacobs a repris l'entraînement à un mois des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs a repris l'entraînement à un mois des Mondiaux de Eugene (15-24 juillet), a annoncé jeudi la fédération italienne. L'Italien avait été victime en mai d'une petite élongation à une cuisse. Il n'est pas acquis que le sprinter de 27 ans s'aligne en compétition avant les Mondiaux. Jacobs pourrait donc se présenter à Eugene en ayant disputé seulement deux 100 m, le 18 mai à Savone (9''99 en séries, 10''04 en finale), depuis ses sacres olympiques de l'été dernier à Tokyo sur 100 m et sur 4x100 m. "Dans exactement un mois, je retournerai en piste pour les Mondiaux", a écrit Jacobs sur Instagram, semblant confirmer qu'il ne courrait pas d'ici là. L'Italien publiait depuis quelques jours des vidéos de ses entraînements sur une piste de Rome. Des examens menés mercredi pour évaluer son degré de récupération après son élongation diagnostiquée le 23 mai ont été "positifs", a indiqué la fédération italienne. Cela lui permet de "reprendre normalement l'entraînement", ajoute-t-elle.

Hüberli/Brunner échouent en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/FELIPE DANA Tanja Hüberli et Nina Brunner ont échoué en 8es de finale des Mondiaux de Rome. La Zougoise et la Schwytzoise se sont inclinées 21-19 21-9 devant les Américaines Sara Hughes/Kelley Kolinske. Les championnes d'Europe en titre ont pourtant eu leur chance face aux têtes de série no 6 du tableau, tout du moins dans la première manche. Elles ont ainsi mené 18-17, après avoir accusé jusqu'à quatre longueurs de retard (6-10) dans ce set initial. Hüberli/Brunner ont en revanche été largement dominées dans la deuxième manche, se retrouvant rapidement menées de six points (3-9). Hughes/Kolinske ont parfaitement géré cet avantage pour passer l'épaule après moins de 45' de jeu. Sara Hughes/Kelley Kolinske pourraient par ailleurs retrouver en quarts de finale une autre paire helvétique. Elles se mesureront vendredi aux gagnantes du duel qui doit opposer Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré aux Lettones Anastasija Kravcenoka/Tina Graudina.

Bencic bat Kalinskaya en trois sets au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Belinda Bencic (WTA 17) figure en quarts de finale sur le gazon de Berlin. La St-Galloise a dominé Anna Kalinskaya (WTA 81) 6-4 1-6 6-1 au 2e tour de ce tournoi WTA 500. La championne olympique de simple avait déjà atteint les quarts de finale la semaine dernière sur l’herbe de Bois-le-Duc, après un succès sur... Anna Kalinskaya au 2e tour (7-6 6-4). Elle affrontera vendredi une autre Russe, Liudmila Samsonova (WTA 29) ou Veronika Kudermetova (WTA 24). C'est d'ailleurs cette dernière qui avait stoppé Belinda Bencic la semaine dernière aux Pays-Bas. Finaliste malheureuse l'an dernier à Berlin, Belinda Bencic a parfaitement su se ressaisir jeudi après la perte d'un deuxième set largement dominé par Anna Kalinskaya. Elle a ainsi signé le break dès le deuxième jeu de la troisième manche pour prendre le large 3-0, enfonçant le clou en s'emparant une dernière fois de la mise en jeu adverse pour mener 5-1.

Wawrinka sorti au 2e tour au Queen's Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Stan Wawrinka (ATP 290) n’est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès sur le gazon du Queen’s. Le Vaudois de 37 ans s’est incliné 6-1 6-4 en 65’ devant Tommy Paul (ATP 35) jeudi en 8e de finale. Vainqueur d’une bataille de près de 3h mardi soir face à Frances Tiafoe (ATP 27), Stan Wawrinka ne s’est pas montré aussi percutant moins de 48 heures plus tard. Impérial sur son engagement au 1er tour, il a ainsi concédé le break sur ses deux premiers jeux de service face à Tommy Paul pour se retrouver mené 5-0 après 20’ de jeu. Trop irrégulier à l’échange, le Vaudois n’a pas résisté bien plus longtemps dans la deuxième manche. Il a offert le break décisif à son adversaire dès le troisième jeu, en commettant une double faute. Il a en outre manqué d’efficacité sur les points importants, ne convertissant aucune des cinq balles de break qu’il s’est procurées. Malgré cette sèche défaite, Stan Wawrinka a semblé éprouver un certain plaisir cette semaine sur gazon, une surface sur laquelle il n’avait plus joué depuis l’été 2019. Pour mémoire, il a reçu mardi une invitation pour Wimbledon, où il a atteint à deux reprises les quarts de finale (2014, 2015).

Gino Mäder contraint à l'abandon au Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Gino Mäder a abandonné le Tour de Suisse jeudi avant le départ de la 5e étape à Ambri. Le Bernois a suivi les conseils du médecin de l'équipe Bahrain après ses problèmes d'estomac et d'intestins. La boucle nationale n'avait d'ailleurs pas bien commencé pour Mäder. Dès la 1re étape à Küsnacht, il avait concédé plus de 50'' à son coéquipier Stephen Williams, premier vainqueur. Après quatre des huit étapes du Tour de Suisse, le Bernois occupait la 24e place du classement général à une minute du Britannique. Après sa deuxième place au Tour de Romandie début mai, Mäder avait beaucoup d'espoir de décrocher un nouveau classement élogieux au général de son tour national. Mäder est prévu pour l'instant dans l'équipe Bahrain alignée au Tour de France dès le 1er juillet à Copenhague.