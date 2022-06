Hirschi privé de Tour +++ Favre entraîne Nice

Lucien Favre présent pour la reprise à Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre a donné son premier entraînement ce lundi matin à Nice à l'occasion de la reprise. Mais le retour du Vaudois sur le banc du Gym n'est pas encore confirmé. Selon des informations de "L'Equipe" et de "Nice-Matin", le technicien de 64 ans devrait retrouver un banc qu'il avait connu de 2016 à 2018. Sous ses ordres, Nice avait terminé 3e de Ligue 1 en 2017. Favre n'a plus entraîné depuis décembre 2020 et son licenciement au Borussia Dortmund. Si rien n'est encore officiel, c'est en raison du PSG et du départ de Mauricio Pochettino. L'Argentin sera remplacé par Christophe Galtier qui va donc quitter Nice pour la capitale. Mais les indemnités de départ ne sont pas encore réglées du côté du club francilien.

Lyles, Steiner et Benjamin en imposent Image: KEYSTONE/AP/HUSSEIN SAYED Noah Lyles, champion du monde en titre, a conservé sa couronne aux Championnats des Etats-Unis sur 200 m. Il a rappelé qu'il serait l'homme à battre dans trois semaines aux Mondiaux, sur cette même piste de Hayward Field à Eugene. Le sprinter de 24 ans a remporté la finale en 19''67. Il a coiffé de justesse Erriyon Knighton (19''69), qui était devenu le 30 avril à Baton Rouge le quatrième meilleur performeur de l'histoire sur la distance (19''49, derrière Usain Bolt, Yohan Blake et Michael Johnson). "Je fais ce qu'il faut pour gagner. Erriyon a pris le meilleur sur moi dans le virage, mais je n'étais pas inquiet. Je me suis dit que j'allais le rattraper, gagner les 100 derniers mètres et c'est ce que j'ai fait", a commenté le vainqueur. Fred Kerley, devenu le co-sixième meilleur performeur de l'histoire sur la ligne droite (9''76) vendredi, a complété le podium (19''83). Il pourra doubler 100-200 m aux Championnats du monde, contrairement à Christian Coleman qui avait renoncé à prendre part aux demi-finales en matinée. Steiner en 21''77 Chez les femmes, la championne universitaire (NCAA) Abby Steiner s'est imposée en 21''77, améliorant de trois centièmes sa meilleure performance mondiale de l'année. Une "MPM" qui n'aura tenu qu'une poignée d'heures, puisque la Jamaïcaine Shericka Jackson a ensuite couru en 21''55 à Kingston. Plus tôt, la star montante du sprint Sha'Carri Richardson, déjà éliminée jeudi sur 100 m, avait échoué à atteindre cette finale. Eliminée en demie avec une 5e place (22''47), elle a donc raté la qualification en individuel pour les Mondiaux. Parmi les autres résultats notables, Rai Benjamin, médaillé d'argent aux derniers JO et Mondiaux, a réussi la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m haies (47''04). Athing Mu, championne olympique en titre du 800, a elle aussi validé sa présence à Eugene dans trois semaines, en remportant (1'57''16) une finale au finish passionnant devant Ajee Wilson (1'57''23).

200 m: Shericka Jackson réussit le 3e chrono de l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Shericka Jackson a établi le troisième chrono de l'histoire sur 200 m en 21''55 secondes pour devenir championne de Jamaïque dimanche à Kingston. Après sa victoire sur 100 m vendredi, Shericka Jackson avait annoncé qu'elle en avait sous les pointes pour le 200 m, à trois semaines des Mondiaux. Mais elle n'a pas masqué sa surprise en voyant son temps sur le panneau d'affichage, validé par l'absence de vent. "Honnêtement, je suis choquée, je ne m'attendais pas à aller aussi vite, je savais que j'en avais dans mes jambes, mais courir aussi vite... Je suis simplement reconnaissante", a-t-elle réagi. Seules la regrettée Florence Griffith-Joyner, dont le record du monde (21''34) tient toujours depuis 1988, et Elaine Thompson-Herah, qui a couru en 21''53 l'année dernière aux Jeux olympiques de Tokyo, ont été plus rapides qu'elle sur le demi-tour de piste. Shericka Jackson (28 ans) a explosé son meilleur chrono personnel de 26 centièmes pour devancer la championne olympique Elaine Thompson-Herah (22''05) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (22''14). Elle a en outre battu une meilleure performance mondiale de l'année (21''77) réussie une poignée d'heures plus tôt par Abby Steiner à Eugene aux Championnats des Etats-Unis.

L'Avalanche sacré pour la troisième fois, la première depuis 2001 Image: KEYSTONE/AP/Phelan Ebenhack Troisième finale, et troisième Coupe Stanley pour l'Avalanche! Colorado a remporté le championnat de NHL 2021/22 en allant s'imposer 2-1 dimanche sur la glace du double tenant du titre Tampa Bay dans l'acte VI de la finale des play-off. Un but inscrit à la 33e minute par le Finlandais Artturi Lehkonen (2-1) a permis aux Avs de forcer la décision dans cette rencontre. Le Tampa Bay Lightning, qui avait écarté une première "balle de titre" dans le match no 5 à Denver, avait pourtant idéalement démarré cette partie. La franchise floridienne avait en effet ouvert la marque après seulement 3'48'' de jeu sur une réussite de son capitaine Steven Stamkos. Mais Colorado a renversé la vapeur dans le deuxième tiers, la superstar Nathan MacKinnon signant le but égalisateur à la 22e grâce à un "one timer" sur une pénalité différée. Trois rookies de l'année Déjà titrée en 1996 - pour sa première saison après son déménagement de Québec - et en 2001 - avec le gardien fribourgeois David Aebischer dans son effectif -, l'Avalanche met ainsi fin à une disette de 21 ans. Son sacre survient cinq ans après que Colorado avait conclu la saison régulière avec le pire bilan de la Ligue. Engagé en 2016 pour assurer la lourde succession du légendaire Patrick Roy, le coach Jared Bednar n'avait donc pas entamé de manière idéale son aventure. Il a pu s'appuyer sur trois vainqueurs du Calder Memorial Trophy (le trophée récompensant le meilleur "rookie" de l'année) pour faire revenir l'Avalanche au sommet. L'arrivée de Cale Makar, meilleur débutant de l'exercice 2019/20, fut la dernière pièce du puzzle. Il a apporté l'assise défensive dont les attaquants-vedettes Gabriel Landeskog (rookie de la saison 2011/12), Nathan MacKinnon (2013/14) et Mikko Rantanen avaient besoin pour s'exprimer pleinement. Makar MVP des play-off Cale Makar a d'ailleurs réalisé une saison de toute beauté. Nommé défenseur de l'année au terme d'un vote dans lequel il a devancé le Bernois Roman Josi, le Canadien de 23 ans a été désigné MVP de ces play-off. Il a réussi 29 points - dont 8 buts - dans ses séries finales, après en avoir inscrit 86 dans la phase préliminaire.

Richardson éliminée du 200 m qualificatif pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Amanda Loman Sha'Carri Richardson, déjà éliminée jeudi sur 100 m, a échoué à atteindre la finale du 200 m aux trials américains dimanche à Eugene. Elle rate sa qualification pour les Mondiaux dans trois semaines. L'opération rédemption, aux Championnats des Etats-Unis, s'est soldée par un échec pour l'athlète de 22 ans, qui avait été privée des Jeux de Tokyo l'an passé, après avoir été contrôlée positive au cannabis. Elle avait pourtant été la sensation des sélections olympiques, en courant en 10''64 (avec l'aide du vent) en demi-finale, avant de remporter la finale. Dimanche, elle jouait une partie de sa saison, avec pour objectif de participer à ses premiers Championnats du monde. Et comme 72 heures plus tôt, lorsqu'elle ne put composter son billet sur 100 m, éliminée dès les séries, elle a cette fois craqué en demi-finale. Richardson a terminé 5e de sa course en 22''47. Insuffisant pour être dans les huit premières (10e). Sa dernière chance de participer aux Mondiaux est d'être sélectionnée pour les relais. La championne universitaire (NCAA), Abby Steiner, s'est elle affirmée comme la favorite, égalant sa meilleure performance mondiale de l'année (21''80). Chez les hommes, les demi-finales du 200 m se sont déroulées comme prévu: le champion du monde en titre Noah Lyles a remporté la première en réalisant le meilleur temps (19''81) et Erriyon Knighton s'est imposé dans la seconde (19''97). Fred Kerley, devenu le co-sixième meilleur performer de l'histoire sur 100 m (9''76) vendredi, s'est lui aussi qualifié (20''09). En revanche, le champion du monde du 100 m Christian Coleman n'a pas pris le départ de ces demi-finales, abandonnant toute chance de viser un doublé 100-200 m, aux Mondiaux qui se dérouleront également à Hayward Field du 15 au 24 juillet. Coleman avait manqué les Jeux de Tokyo l'an dernier en raison d'une suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation dans le cadre de la lutte antidopage.

Sénéchal, Rodriguez, Sagan, Cavendish et Merlier titrés Image: KEYSTONE/AP LaPresse Florian Sénéchal a été couronné champion de France pour la première fois. Il s'est imposé dans un sprint en petit comité devant Anthony Turgis et Axel Zingle dimanche à Cholet. Le maillot reste dans l'équipe Quick-Step, pourtant en sous-nombre, puisque le Nordiste de 28 ans succède à Rémi Cavagna. Troisième membre de la formation belge, Julian Alaphilippe, pour son retour en course, a bouclé les 240 km dans le peloton. Deux mois après sa chute au bilan sévère (hémopneumothorax et multiples fractures des côtes et d'une omoplate) dans Liège-Bastogne-Liège, le double champion du monde a même aidé Sénéchal à boucher un trou à 10 kilomètres de l'arrivée dans la seule légère difficulté du circuit, la côte de la Séguinière, où Cofidis a lancé le mouvement décisif. Cavendish et Sagan titrés En Espagne, c'est le jeune Carlos Rodriguez, 21 ans, qui l'a emporté à Palma de Majorque. Le coureur d'Ineos s'est imposé en solitaire au bout d'un parcours de 186,1 km, avec 51'' d'avance sur Jesus Herrada et Alex Aramburu. L'Andalou de Grenade s'était déjà illustré cette saison en gagnant une étape du Tour du Pays Basque. Mark Cavendish, 37 ans, est redevenu champion de Grande-Bretagne, alors que Peter Sagan, pour son retour après une courte absence due au covid, a conservé son titre de champion de Slovaquie. Neuf ans après son titre précédent, Cavendish a disposé au sprint de ses deux derniers compagnons d'échappée (Samuel Watson, Alex Richardson) après avoir maîtrisé, à l'expérience, leurs tentatives de démarrage. Le coureur de l'île de Man, qui détient avec Eddy Merckx le record des victoires d'étape dans le Tour de France (34), a enlevé le 161e succès de sa carrière. Merlier pour la 2e fois Tim Merlier a lui été sacré champion de Belgique à Middelkerke en Flandre occidentale. Pour Merlier, qui avait été impliqué dans une chute à 75 kilomètres de l'arrivée en compagnie de Philipsen, Benoot et Theuns, il s'agit déjà d'un deuxième titre de champion de Belgique après celui qu'il avait arraché en 2019. Au terme d'une course promise aux sprinters, le coureur d'Alpecin-Fenix a remporté sa quatrième victoire de la saison, devançant de justesse Jordi Meeus et son équipier Jasper Philipsen, pointé comme grand favori en l'absence du tenant du titre, Wout Van Aert, blessé au genou.

Robin Froidevaux et Caroline Baur titrés Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Deux surprises lors des championnats de Suisse sur route. Le Vaudois Robin Froidevaux et la Zurichoise Caroline Baur porteront le maillot à croix blanche sur le dos au cours des douze prochains mois. A Steinmaur, le pistard Froidevaux a fêté un premier titre sur route. Le Vaudois de l'équipe Tudor, qui avait disputé le Tour de Suisse sous le maillot de l'équipe nationale, s'est imposé au sprint devant ses compagnons d'échappée Sébastien Reichenbach et Colin Stüssi. Mauro Schmid, local de l'étape et favori le plus souvent cité, a terminé la course à la quatrième place, juste devant son collègue de club Fabian Lienhard et le vainqueur de l'année précédente Silvan Dillier. Dans la course des femmes - les catégories Elite et U23 ont pris le départ ensemble - un groupe de neuf coureurs a sprinté après 120 km. Caroline Baur s'est imposée devant Noemi Rüegg et Sina Frei. Noemi Rüegg a du coup remporté le titre de championne M23, attribué pour la première fois, et la médaillée olympique de VTT Sina Frei a gagné l'argent chez les élites, comme il y a quatre ans à Schneisingen. La tenante du titre Marlen Reusser avait pris le départ après avoir surmonté le covid, mais elle a abandonné la course après le troisième des cinq tours. Pour la vice-championne olympique du contre-la-montre, il s'agit maintenant de recharger les batteries en vue de la deuxième partie de la saison et des grands événements internationaux.

Bagnaia s'impose, Quartararo reste leader malgré son abandon Image: KEYSTONE/EPA/Vincent Jannink L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a facilement remporté le Grand Prix des Pays-Bas, dimanche à Assen, bénéficiant de l'abandon de Fabio Quartararo (Yamaha). Le Français reste leader du championnat du monde de MotoGP. L'Italien Marco Bezzechi (Ducati-VR46) et l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) complètent le podium de ce 11e Grand Prix sur 20, qui a vu Quartararo tomber deux fois et abandonner à mi-course.

Alex Marquez signe chez Ducati-Gresini pour la saison 2023 Alex Marquez a besoin de changement pour se relancer. Image: KEYSTONE/EPA EFE/ROMAN RIOS Le pilote espagnol de 26 ans Alex Marquez va quitter Honda-LCR pour rejoindre les rangs de Ducati-Gresini en 2023, a annoncé dimanche l'écurie italienne de MotoGP. Le frère de la star de la discipline Marc Marquez (Honda) rejoindra chez Gresini le pilote italien Fabio Di Giannantonio, qui garde son guidon. "Il était crucial pour moi de changer afin de retrouver le même type de motivation que j'avais lorsque j'ai rejoint cette catégorie" en 2020, a déclaré l'Espagnol dans un communiqué. Champion du monde en catégories inférieures Moto3 (2014) et Moto2 (2019), Alex Marquez n'a jamais confirmé depuis son arrivée en MotoGP, finissant 14e puis 16e mondial. Il est cette année, à mi-saison, 18e. Enea Bastianini, qui a gagné à 24 ans ses trois premiers Grands Prix cette saison avec Ducati-Gresini, va donc quitter l'écurie satellite de Ducati. L'Italien, révélation de cette première moitié de saison avec ses victoires au Qatar, aux Etats-Unis et en France, "pilotera une Ducati d'usine à partir de l'année prochaine", écrit Gresini dans son communiqué. Reste à savoir si cela sera dans l'écurie d'usine Ducati ou dans l'autre structure satellite Ducati-Pramac. Si la logique est respectée, il devrait être "promu" chez Ducati-Pramac. Le jeu de chaises musicales pourrait alors envoyer l'Espagnol Jorge Martin, actuellement chez Pramac, vers l'écurie d'usine Ducati. Quant au Français Johann Zarco, il devrait rester chez Ducati-Pramac. "Mais s'ils (Ducati) ont une hésitation entre un Italien et un Espagnol, ils peuvent choisir entre les deux et prendre un Français!", avait plaisanté jeudi Zarco en conférence de presse. Ducati est en quête d'un pilote pour accompagner l'an prochain Francesco Bagnaia et remplacer l'Australien Jack Miller, qui rejoint KTM.

Une troisième médaille pour Camille Balanche Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Camille Balanche traverse bien la plus belle période de sa carrière. La Neuchâteloise a cueilli l'argent de la descente lors des Championnats d'Europe de Maribor. Camille Balanche n'a été battue que par la Slovène Monika Hrastnik, irrésistible sur ses terres. Déjà victorieuse à deux reprises cette saison sur le front de la Coupe du monde, la Neuchâteloise de 32 ans a enlevé sa troisième médaille dans des Championnats d'Europe après l'or en 2019 et le bronze en 2018.

Un nouveau record du monde pour Sydney McLaughlin Image: KEYSTONE/AP/Chris Pietsch Championne olympique en titre, Sydney McLaughlin a amélioré son record de monde du 400 m haies lors des trials d'Eugene. L'Américaine a signé un chrono de 51''41. Elle a abaissé de 0''05 le temps qu'elle avait réalisé l'an dernier lors de la finale des Jeux de Tokyo. "Chaque fois que je viens ici, je sens que quelque chose d'incroyable va se produire, explique l'Américaine qui avait pour la première fois battu ce record du monde l'an passé à Eugene. Je vais encore travailler certains aspects de ma course pour essayer de l'améliorer." Cette performance de taille a clôturé une journée durant laquelle la grande Allyson Felix, 21 ans après sa première participation, a livré sa dernière course dans ses championnats nationaux. Elle a échoué à décrocher un sésame pour les Mondiaux sur 400 m, terminant à la sixième place (51''24) d'une finale dominée par Talitha Diggs (50''22).

Habisreutinger et Seifert couronnés champions de Suisse Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Lilli Habisreutinger est devenue championne de Suisse du concours général. La Thurgovienne a remporté l'or à l'occasion des Championnats de Suisse à Montreux. L'Argovien Noe Seifert est couronné chez les hommes. Troisième l'an dernier derrière Giulia Steingruber, Lilli Habisreutinger (Turnfabrik Frauenfeld) faisait clairement partie des favorites pour le titre. Avec un total de 48,550, elle s'est imposée devant Lena Bickel (48,200/SFG Morbio Inferiore) et Stefanie Siegenthaler (47,350/Kutu Hinwil). Son prochain objectif sera un bon classement lors des Championnats d'Europe à Munich. Comme Habisreutinger chez les dames, Noe Seifert a pu se réjouir de son premier titre au concours général chez les messieurs. L'Argovien faisait, lui aussi, partie des favoris. "Le concours ne s'est pas déroulé de manière optimale. Pourtant, je suis très satisfait du résultat", soulignait Seifert. Ce titre avait une grande signification pour le membre du Satus ORO. Il avait déjà remporté des médailles par ci et par là, mais ce titre au concours général lui manquait. Il s'est imposé avec un total de 81,766 points.

McIntosh remporte un duel d'adolescentes Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Au terme d'un duel d'adolescentes, la Canadienne Summer McIntosh, 15 ans, a devancé l'Américaine Katie Grimes, 16 ans, pour devenir championne du monde du 400 m 4 nages au dernier jour de compétition. Summer McIntosh repart de Budapest avec deux titres mondiaux, après celui remporté en 200 m papillon mercredi. "Katie est une top compétitrice, j'aime vraiment nager contre elle comme on est dans la même classe d'âge", a réagi la Canadienne, qui aura 16 ans en août. "Je me fixe mes propres objectifs, et en général ce ne sont pas des objectifs de classement, mais cela concerne plutôt la manière dont je veux exécuter ma course, et je pense les avoir remplis", a ajouté la timide Canadienne. Outre McIntosh et Grimes, plusieurs ados se sont révélés cette semaine à Budapest. Le Roumain David Popovici, auteur à seulement 17 ans du doublé 100-200 m nage libre, a été la tête d'affiche de cette nouvelle génération, aux côtés de l'Italienne Benedetta Pilato, 17 ans comme lui et sacrée en 100 m brasse, ou l'Australienne Mollie O'Callaghan, nouvelle reine du 100 m nage libre. Sarah Sjöström n'avait que 15 ans quand elle a décroché son premier titre mondial en 2010. Douze ans plus tard, elle clôt également ces Mondiaux avec deux médailles d'or. La Suédoise a été sacrée championne du monde du 50 m nage libre samedi au lendemain de sa victoire en finale du 50 m papillon. Elle compte désormais vingt médailles mondiales, à deux unités du record de l'Américaine Katie Ledecky. "C'est peut-être ma mentalité et aussi beaucoup de travail, mais surtout j'aime ce que je fais", a-t-elle déclaré pour expliquer sa longévité. À Budapest, elle a également remporté l'argent du 100 m nage libre. "C'est superbe, à chaque fois que je touche le mur devant, ça représente tant pour moi. Qu'est-ce que je peux dire, trois médailles, c'est génial", a-t-elle réagi. Pour les dernières courses en bassin de la semaine, la Duna Arena a failli voir un quatrième record du monde lorsque l'Italien Gregorio Paltrinieri, 27 ans, a remporté le titre du 1500 m nage libre. "C'était incroyable" En avance sur les temps du record du monde au dernier virage, il a craqué dans les derniers mètres pour finalement réaliser la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur la distance (14 min 32.80). Seul le controversé Chinois Sun Yang a fait mieux (14 min 31.50). "C'était incroyable, j'ai fait un 800 m décevant l'autre jour, donc je voulais me prouver à moi-même que j'étais encore capable de faire quelque chose de bien", a expliqué l'Italien. "Je savais qu'ils étaient en train de revenir, mais j'avais une avance assez grande. C'était ma stratégie en fait, de partir vite et essayer de prendre beaucoup d'avance", a-t-il poursuivi. La Lituanienne Ruta Meilutyte a, elle, décroché sa première médaille d'or mondiale depuis 2013 en s'imposant en finale du 50 m brasse, devant Benedetta Pilato et la Sud-Africaine Lara van Niekerk. Meilutyte n'avait pas remporté de médaille dans une compétition majeure depuis 2015. "C'est sympa d'être championne du monde", a-t-elle souri. En fin de soirée, alors que la cérémonie du podium du 50 m dos masculin avait déjà eu lieu, un nouveau podium a été organisé pour remettre la médaille d'or à l'Américain Justin Ress, qui avait été initialement disqualifié.

Djokovic inflexible sur la vaccination covid Novak Djokovic devra sans doute se contenter de deux tournois du Grand Chelem cette saison. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Novak Djokovic est resté inflexible sur son refus du vaccin contre le covid même si cette position éthique qui lui a déjà fait manquer l'Open d'Australie devait l'empêcher aussi de jouer l'US Open. Les autorités américaines maintiennent à ce jour l'obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des États-Unis et quand on lui a demandé, en conférence de presse avant Wimbledon, s'il demeurait fermé à la vaccination, le Serbe a répondu laconiquement et fermement: "Oui". Vous restez fermé à cette idée ?, a insisté le journaliste. "Oui", a confirmé Djokovic pour qui Wimbledon pourrait donc être le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. "À ce jour, compte tenu des circonstances, je ne suis pas autorisé à entrer aux États-Unis. C'est une motivation supplémentaire pour bien jouer ici (à Wimbledon)", a relevé le Serbe qui vise un septième titre sur le gazon londonien. "J'aimerais aller aux États-Unis, mais pour le moment ça n'est pas possible. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Cela dépend vraiment du gouvernement américain d'accepter ou non de laisser entrer sur le territoire une personne non vaccinée", a-t-il insisté. Grande perte de points N'étant pas vacciné, il a été expulsé d'Australie en janvier juste avant le début du premier Majeur de l'année où il visait un dixième sacre, puis il a été battu en quarts de finale à Roland-Garros où il défendait son titre, et Wimbledon ne lui rapportera aucun point au classement car l'ATP a décidé de ne pas en distribuer au Majeur britannique en raison de son refus de laisser jouer les Russes et les Bélarusses en représailles à la guerre en Ukraine. Si bien que pour Djokovic, qui a échoué en 2021 en finale à New York dans sa quête du Grand Chelem après avoir remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, la saison 2022 va coûter cher en points ATP et places au classement. Djokovic, actuellement no 3 mondial, a remporté trois fois l'US Open (2011, 2015 et 2018) et compte à ce jour 20 titres du Grand Chelem, comme Roger Federer, mais à deux longueurs de Rafael Nadal qui a remporté coup sur coup cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros.