Hockey: une victoire sans gloire pour la Suisse +++ Medvedev battu

Mondiaux: une victoire sans gloire pour la Suisse Dario Simion inscrit le 2-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Service minimum pour la Suisse à l'occasion de son troisième match du Championnat du monde à Helsinki. Face au Kazakhstan, les hommes de Patrick Fischer l'ont emporté 3-2. Tout autre résultat qu'une victoire aurait été un événement face à une formation certes composée de joueurs de KHL, mais qui avait encaissé neuf buts contre le Danemark et qui s'est inclinée contre la France dans la foulée. Pour cette troisième rencontre, Patrick Fischer avait choisi de donner de la glace aux trois hommes qui n'avaient pas encore participé aux festivités finlandaises. C'est ainsi Sandro Aeschlimann qui a défendu la cage helvétique, alors que Tristan Scherwey et Calvin Thürkauf ont été remplacés sur la quatrième ligne par Damien Riat et Marco Miranda. On ne peut pas vraiment dire que les nouveaux entrés ont su saisir la chance qui leur était donnée. Exécution catastrophique Le problème tout au long de la rencontre fut l'exécution. La première ligne avec Kurashev à la place de Bertschy n'a pas forcément produit davantage, même si Meier a manqué un but à la 11e sur un service cinq étoiles de l'attaquant des Chicago Blackhawks. Cette action fut la deuxième plus dangereuse après le poteau de Malgin à la 2e. Comment tirer 43 fois au but et ne parvenir à inscrire que 3 goals? Heureusement que la situation s'est quelque peu débloquée durant le tiers médian grâce à Malgin tout d'abord (24e) puis Simion (35e). Mais la Suisse ne doit plus se faire peur dans ce genre de match. Pas avec ce contingent-là. Pas quand on est dans le top 7 mondial. La maladresse a collé aux lames helvétiques en plus de tomber sur un gardien, Andreï Shutov, qui a connu le match de sa vie. Et comme bien souvent lorsque l'on ne concrétise pas, on s'expose à des contres adverses. Et c'est bien ce qui s'est produit avec un premier but kazakh inscrit en infériorité numérique! Erreur d'Aeschlimann Par chance, Ambühl a trouvé Herzog pour le 3-1 à la 56e. Une réussite nécessaire puisqu'Aeschlimann s'est troué une deuxième fois à la 58e. Dommage pour le portier davosien qui avait bien tenu la baraque durant les deux premières périodes. Forte de ses trois victoires consécutives, la sélection nationale va attaquer un quatrième match en cinq jours mercredi soir (19h20). Ce sera contre la Slovaquie qui compte un succès face à la France et deux défaites contre l'Allemagne et le Canada. Plus tôt dans l'année, les Slovaques ont récolté une médaille de bronze historique aux JO. En revanche, la dernière rencontre entre les deux nations au Championnat du monde à Riga l'an passé avait tourné à la démonstration pour des Suisses victorieux 8-1! Difficile d'imaginer pareille issue dans la capitale finlandaise.

LNA: Fribourg Olympic et Union Neuchâtel en finale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le titre de champion se décidera entre Fribourg Olympic et Union Neuchâtel en LNA. Les deux clubs ont décroché leur billet lors de l'acte IV des demi-finales, remportant leur série respective 3-1. Union a battu Massagno 76-73 au terme d'une partie très serrée. Les Neuchâtelois ont dû serrer la garde en fin de rencontre quand les Tessinois sont revenus à 69-69 puis à 73-73. Un panier de Popovic et un lancer franc de Timberlake leur ont donné la victoire dans les ultimes instants. Côté Union, quatre joueurs ont inscrit au moins 10 points, à savoir Colon (18), Giddens (12), Fofana (11) et Popovic (10). Les Tessinois ont été plombés par la prestation discrète des frères Marko et Dusan Mladjan (11 et 2 points) ainsi que de Kovac (3). Marko Mladjan a aussi manqué le panier de l'égalisation à une seconde de la sirène. Pour sa part, Fribourg Olympic n'a pas tremblé au bout du lac Léman. Les visiteurs se sont imposés 66-51 après avoir mené dès le premier quart, gagné 15-5. Jankovic (16 points) et le nouvel étranger Kelly (11) ont été les Fribourgeois les plus efficaces.

Medvedev battu dès son entrée en lice Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Daniil Medvedev n'aura fait qu'une brève apparition au Geneva Open. Exempté de 1er tour, le no 2 mondial s'est incliné 6-2 7-6 (7/5) devant Richard Gasquet (ATP 75) en 8e de finale. Le Russe, qui n'avait plus joué depuis le 31 mars en raison d'une opération à une hernie, espérait pouvoir enchaîner les matches sur terre battue avant d'attaquer la quinzaine de Roland-Garros. Mais il devra se contenter de cette seule rencontre de préparation sur la surface qu'il apprécie le moins. Daniil Medvedev n'a pourtant rien lâché mardi sous le chaud soleil du Parc des Eaux-Vives. Mené 6-2 3-1, le vainqueur du dernier US Open a connu un beau sursaut d'orgueil, empochant trois jeux de suite pour relancer ses actions. Mais il a craqué au pire moment, commettant une double faute au moment de faire face à la première balle de match.

FC Bâle: le capitaine Stocker dit stop Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Valentin Stocker (33 ans) mettra fin à sa carrière au terme de la saison. Le capitaine du FC Bâle et ancien international (36 sélections) va devenir assistant de la direction sportive du club rhénan. Stocker disputera son dernier match dimanche au Parc Saint-Jacques contre Lugano, récent vainqueur de la Coupe. Après une pause, il entamera ses nouvelles fonctions avec l'objectif de se former pendant deux ans pour reprendre ensuite la direction du domaine sportif du FCB. Plus de 100 buts Jusqu'ici, le capitaine a disputé 415 matches avec le club bâlois, marquant 101 buts et donnant 110 passes décisives. Il avait effectué ses débuts en première équipe en 2007/08 sous les ordres de Christian Gross. Stocker s'est construit un joli palmarès, remportant dix titres avec les rotblau: six championnats et quatre Coupes de Suisse. Il a aussi connu le parfum des grandes soirées européennes avec le FCB. Passage mitigé en Bundesliga Comme beaucoup d'autres, il a tenté sa chance en Bundesliga. Il a évolué durant trois ans et demi au Hertha Berlin, pour qui il s'était engagé en été 2014. Son bilan en Allemagne, où il ne s'est pas vraiment imposé est assez modeste: 8 buts en 65 matches. A son retour en janvier 2018, l'entraîneur bâlois Marcel Koller lui a confié le brassard de capitaine. Avec l'équipe de Suisse, Valentin Stocker a inscrit 6 buts et a participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Nikles bat Riedi en sauvant 6 balles de match Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Johan Nikles (ATP 317) a remporté le derby suisse programmé mardi au 1er tour du Geneva Open, s'imposant 5-7 7-6 (7/3) 7-5 en 2h31' devant Leandro Riedi (ATP 301). Issu des qualifications sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, le Genevois de 25 ans est revenu de très loin avant de s'offrir un premier succès sur l'ATP Tour. Il a en effet écarté pas moins de six balles de match dans la deuxième manche. Sans même devoir sortir le grand jeu: Leandro Riedi a en effet craqué au moment de porter l'estocade à 7-5 5-4 sur son engagement. Le Zurichois de 20 ans, qui jouait le deuxième match de sa carrière sur l'ATP Tour (après Gstaad en 2021), semblait avoir partie gagnée à 40/0 dans le dixième jeu de la seconde manche. Il a gâché six opportunités de conclure dans ce jeu, commettant à deux reprises une double faute. Johan Nikles a su surfer cette vague, dominant nettement les débats dans le jeu décisif. Le Genevois a ensuite su attendre son heure dans l'ultime manche, où il ne s'est jamais retrouvé en danger sur son service. Et à 5-5, Leandro Riedi lui a offert le break décisif, sur une double faute, après avoir également mené 40/0. Face à Griekspoor au 2e tour Récompensée par un chèque de 9380 euros (le plus important de sa carrière), cette victoire permettra à Johan Nikles de défier Tallon Griekspoor (ATP 64) mercredi en 8e de finale. Il se mesurera pour la première fois au Néerlandais, qui avait "explosé" en fin de saison dernière en s'adjugeant cinq titres consécutifs en Challenger.

Tour d'Italie: premier succès d'un coureur érythréen Image: KEYSTONE/AP/OLIVIER MATTHYS Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) s'est imposé à Jesi au terme de la 10e étape du Giro. L'Erythréen a devancé au sprint le Néerlandais Mathieu Van der Poel au terme d'un sacré duel. Girmay, qui s'était déjà illustré en remportant Gand - Wevelgem le 27 mars, a ainsi apporté à son pays un premier succès dans un des trois grands tours. A 22 ans, il se révèle vraiment comme un vrai champion. Mathieu Van der Poel a levé le pouce en franchissant la ligne pour saluer la performance du jeune Africain qui participe pour la première fois de sa carrière au Giro. Professionnel depuis 2020, il compte 8 victoires à son palmarès dont trois pour la seule année en cours. Schmid dans le top 10 Le Zurichois Mauro Schmid a pris la 10e place de l'étape. Le sprint a concerné une quarantaine de coureurs seulement, le peloton ayant explosé dans le final. Au classement général, l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a conservé le maillot rose de leader acquis mardi dernier sur les pentes de l'Etna. L'Italien Alessandro de Marchi, qui s'était échappé avec deux compagnons (Davide Bais et Lawrence Naesen), a ouvert la route jusqu'aux 20 derniers kilomètres. L'Australien Caleb Ewan, dont l'équipe a travaillé pour limiter l'avance de l'échappée, et le Britannique Mark Cavendish ont été distancés avant la dernière heure. Pour sa part, le Français Arnaud Démare a lâché prise dans la dernière montée, abordée à un train d'enfer, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le final a été très animé par maints démarrages. Mercredi, la 11e étape présente un profil rigoureusement plat de Santarcangelo di Romagna à Reggio Emilia, sur un parcours souvent rectiligne de 203 kilomètres.

Plus de matches en direct sur la SSR, jusqu'en 2028 Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ La SSR va élargir ses retransmissions des matches des équipes nationales de hockey sur glace dans toutes les régions linguistiques. L'ensemble des parties des sélections A féminine et masculine seront diffusées en direct, jusqu'au terme de la saison 2027-2028. Le contrat avec la Fédération suisse (SIHF) a été prolongé de six saisons. Le nouveau bail étend la couverture, selon un communiqué publié mardi. Jusqu'à présent, la SSR ne possédait pas les droits pour tous les matches à l'extérieur. La nouvelle offre, visible sur la RTS, RSI et SRF, comprend notamment la diffusion de l'Euro Hockey Tour, auquel l'équipe de Suisse masculine participe en 2022-23 et 2023-24. Pour le Championnat de Suisse, la SSR vient de perdre tous ses droits de retransmission en direct au profit de Sunrise UPC (MySports), jusqu'en 2027 au moins. Dès la saison prochaine, les téléspectateurs pourront se brancher sur TV24, Léman Bleu et TeleTicino pour suivre (en clair) les matches en direct de la saison régulière et des play-off. Sunrise UPC (MySports) a octroyé des sous-licences à ces chaînes.

Julien Wanders à l'arrêt suite à une fracture de fatigue Julien Wanders doit faire une croix sur la saison sur piste. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Julien Wanders souffre d'une fracture de fatigue au niveau du sacrum. Il est à l'arrêt, et sa saison sur piste tombe à l'eau. La blessure a été diagnostiquée trois semaines après le marathon de Paris disputé début avril, que le Genevois a terminé péniblement à la 18e place en 2h11'52 après avoir souffert de problèmes gastriques. "Je ne peux pas courir en ce moment", écrit mardi sur les réseaux sociaux le recordman d'Europe du semi-marathon. "Je suis tous les traitements médicaux nécessaires pour revenir plus fort et en meilleure santé. J'effectue des entraînements alternatifs comme du vélo, de l'aquarunning, de la condition physique afin de garder la forme." Et de conclure sur une note d'humour: "J'avais prévu de disputer des compétitions sur piste cet été, mais il y a plus de chances que je sois au départ du Tour de France cycliste." Logiquement, on devrait retrouver Wanders à l'automne sur les courses sur route.

Chiellini pas inquiet pour l'avenir de la Nazionale Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO PERI Giorgio Chiellini a reconnu lundi que la non-qualification de l'Italie au Mondial 2022 avait "accéléré" sa décision de tirer sa révérence avec la Juventus et avec l'équipe d'Italie. Il a aussi assuré ne pas s'inquiéter pour l'avenir de la Nazionale. "L'idée était d'arriver à la fin de l'année et à la Coupe du monde. Je sentais que je pouvais conclure en beauté cette période. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme nous l'espérions et cela a clairement accéléré ma décision", a-t-il souligné sur Sky Sport après son dernier match devant les tifosi de la Juve, lundi contre la Lazio (2-2). Chiellini (116 sélections) disputera son dernier match international le 1er juin contre l'Argentine. "Je quitte l'équipe nationale avec des joueurs forts", a-t-il ajouté, pas inquiet sur la reconstruction nécessaire après l'élimination des Azzurri champions d'Europe en barrages de qualification pour le Mondial contre la Macédoine du Nord (0-1) en mars. "Quand Pirlo avait arrêté, tout le monde était inquiet, mais on a créé une équipe nouvelle parce que Pirlo ne se remplace pas. Dans la Nazionale, nous avons Alessandro Bastoni, qui est très fort, l'Italie peut dormir tranquillement", a-t-il souligné. Quelques jours après avoir officialisé son départ en fin de saison de la Juventus, mercredi dernier après la finale de la Coupe d'Italie perdue contre l'Inter Milan (2-4 ap), le capitaine de 37 ans a confirmé ne pas avoir encore tranché sur la suite, entre poursuivre sa carrière (probablement en Amérique du nord) ou devenir dirigeant dans le club turinois. "Je dois voir quel est le meilleur choix", a confié celui qui aura évolué 17 ans à la Juve, remportant 19 trophées.

Premier League: le top 4 s'éloigne pour Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Owen Humphreys Mauvaise affaire pour Arsenal lors de la 37e journée de Premier League: battus 2-0 à Newcastle, les Gunners ne sont plus maîtres de leur destin dans la course au top 4 synonyme de Ligue des champions. Granit Xhaka et ses coéquipiers, auteurs d'une performance très décevante, occupent le 5e rang à deux points de Tottenham. Dimanche, lors de l'ultime journée, les Spurs joueront à Norwich, déjà relégué, alors qu'Arsenal recevra Everton. Newcastle a nettement dominé cette rencontre et l'a emporté grâce à un autogoal de White (55e) et une réussite de Bruno Guimaraes (85e). Schär sorti sur blessure Fabian Schär a dû sortir prématurément peu après la reprise. L'international suisse des Magpies a été touché dans un choc aérien avec Nketiah et est resté allongé au sol durant quelques minutes. Mais il a pu quitter la pelouse en marchant, soutenu par deux soigneurs.

Dominic Thiem n'y arrive toujours pas Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dominic Thiem (ATP 194) est toujours en quête d’un premier succès depuis son retour à la compétition fin mars. L'ex-no 3 mondial a subi sa sixième défaite en autant de matches lundi au Geneva Open. Il s'est incliné 6-3 6-4 devant l'ancien demi-finaliste de Roland-Garros Marco Cecchinato (ATP 134) au 1er tour. Eloigné des circuits pendant neuf mois en raison d'une déchirure au poignet droit, Dominic Thiem monte clairement en puissance depuis son "comeback" à Marbella sur le circuit Challenger. Mais la victoire se refuse pourtant toujours au double finaliste de Roland-Garros (2018, 2019). L'Autrichien de 28 ans, qui a perdu quelque 150 places dans la hiérarchie depuis la mi-février, a montré de belles choses sur la terre battue genevoise. Comme ces deux "tweeners", des passing-shots lâchés entre les jambes, réalisés dans le même jeu, le sixième de la deuxième manche en l'occurrence. Mais son manque de confiance et d'automatismes se fait toujours ressentir dans les moments "chauds". A l'inverse, Marco Cecchinato, fort de ses deux succès obtenus en qualifications, a bien mieux géré les points importants. Il a ainsi écarté les sept balles de break que Dominic Thiem s'est procurées... Nikles-Riedi vers 16h Tête de série no 1 du tableau, Daniil Medvedev entrera par ailleurs en lice mardi à 18h au Parc des Eaux-Vives. Le Russe, qui n'a plus joué depuis le 31 mars en raison d'une opération d'une hernie, se frottera à l'un des plus beaux revers du circuit: il affrontera en effet Richard Gasquet (ATP 75) en 8e de finale. Ce duel sera précédé du derby suisse programmé au 1er tour. Johan Nikles (ATP 317), qui est issu des qualifications, et Leandro Riedi (ATP 317), qui a bénéficié d'une invitation, visent tous deux un premier succès sur le front de l'ATP Tour. Le Genevois et le Zurichois devraient en découdre aux alentours de 16h.

Mondiaux: la Suisse veut gagner ses deux prochains matches Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Après deux victoires importantes en début de Championnat du monde, l'équipe de Suisse affronte le Kazakhstan et la Slovaquie mardi et mercredi à Helsinki. Et l'objectif est d'ajouter six points. Mais Patrick Fischer s'est empressé de mettre en garde ses joueurs avant la partie contre les Kazakhs. Pas question d'arriver le torse bombé en espérant rouler sur un adversaire qui a commencé par deux défaites contre le Danemark (9-1) et la France (2-1). C'est justement pour cette raison que "Fischi" ne veut pas voir d'euphorie au sein de son groupe. Touchés dans leur fierté "Ils ont été touchés dans leur fierté", prévient le Zougois. Il y a un an à Riga, les Kazakhs ont prouvé qu'ils savaient jouer au hockey en battant notamment le futur finaliste finlandais (2-1 tab). Et une victoire lors du dernier match contre la Norvège (défaite 3-1) leur aurait permis d'atteindre les quarts aux dépens du futur champion du monde canadien! L'équipe est composée à quelques exceptions près de joueurs de KHL évoluant au Barys Nur-Sultan. "Nous devons être prêts dès la première seconde, exige le sélectionneur. L'équipe est alerte et capable d'apprendre, c'est bien." Il sera encore une fois capital de jouer de manière disciplinée. Face aux Danois, les Suisses ont écopé de six pénalités. C'est trop. Aeschlimann pressenti Concernant la composition de l'équipe, il ne serait pas étonnant de voir Sandro Aeschlimann devant le filet pour la première fois lors d'un grand tournoi. Fischer a en tout cas annoncé que le gardien de Davos aurait sa chance à Helsinki. D'autant plus que Leonardo Genoni (34 ans) et Reto Berra (35 ans) ne sont pas éternels. Les inscriptions de Damien Riat et Marco Miranda pourraient permettre aux deux attaquants de faire leurs débuts dans la compétition. "Nous allons certainement encore essayer quelque chose, conclut Fischer. C'est normal, c'est un processus."

Lulu Sun battue pour sa grande première Lulu Sun fait ses gammes. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 276) s'est inclinée 6-3 6-0 pour son premier match dans un tableau principal du circuit WTA. A Rabat, la Genevoise née en Nouvelle-Zélande n'a rien pu faire face à la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 76). Lulu Sun (21 ans) a bénéficié d'une invitation au tournoi marocain, deux jours après sa victoire en finale du double du tournoi ITF de Saint-Gaudens (FRA). Face à l'expérimentée Néerlandaise de 31 ans, la marche était trop haute lundi pour la Genevoise.

Jil Teichmann à son plus haut Jil Teichmann poursuit son ascension. Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Jil Teichmann pointe au 24e rang du dernier classement WTA, publié lundi, après son quart de finale au tournoi de Rome. La Biennoise obtient à 24 ans le meilleur rang de sa carrière. Par rapport à la semaine précédente, elle progresse de cinq places. Meilleure Suissesse, Belinda Bencic garde sa 14e place. La Polonaise Iga Swiatek, gagnante à Rome de son cinquième tournoi d'affilée, conforte sa position de no 1 mondial. La Tunisienne Ons Jabeur, son adversaire en finale au Foro Italico, se hisse au 6e rang, le plus haut de sa carrière. A l'ATP, Rafael Nadal, éliminé en 8es de finale à Rome où il était tenant du titre, se voit chiper sa place de no 4 mondial par Stefanos Tsitsipas, finaliste sur la terre battue du Foro Italico. Novak Djokovic, qui pouvait perdre sa place de no 1 en cas de contre-performance dans le Masters 1000 italien, l'a conservée après sa démonstration en finale contre Tsitsipas. Côté suisse, Henri Laaksonen gagne deux rangs (95e), et Marc-Andrea Hüsler, un (120e). Stan Wawrinka (257e) grimpe de plus de 100 places après avoir franchi deux tours dans la Ville éternelle.