Hoffmann échoue d'un rien ++ Cunha ce héros

Nina Christen et l'appui "logistique" de son père Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nina Christen disposera sa médaille d'or de Tokyo (carabine 3 positions à 50 m) dans un cadre spécial confectionné par son père, sculpteur sur bois. "Il en existe différentes variantes. Je dois commencer à trier un peu mes médailles", a-t-elle dit samedi. Revenant sur son concours haletant, et sa remontée en fin de match, Nina Christen a estimé avoir senti qu'elle n'avait plus rien à perdre. "Je ne pouvais que revenir sur les concurrentes mieux parties", a-t-elle relevé. Elle s'est alors lâchée.

Del Ponte (5e) et Kambundji (6e) révèlent le sprint suisse Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji auront été épatantes jusqu'au bout sur 100 m, à Tokyo. Cinquième et sixième de la finale, elles sont entrées dans l'histoire du sprint suisse. Jamais, avant elles, une sprinteuse helvétique n'avait atteint une finale olympique. La Tessinoise et la Bernoise y sont parvenues ont sortant le grand jeu dès les séries (record national de Del Ponte en 10''91 et 10''95 pour Kambundji), pour continuer sur leur lancée en demi-finales avec des qualifications directes, et enfin en finale où elles se sont battues jusqu'au bout. Placées tout à l'extérieur, les Suissesses n'étaient pas dans les meilleurs couloirs. En retard à mi-course, elles ont su rester relâchées et tout en cadence pour aller cueillir des places d'honneur, en respectivement 10''97 et 10''99. Le podium était inaccessible. Les Jamaïcaines ont réalisé un triplé, comme en 2008 à Pékin: Elaine Thompson-Herah a battu le record olympique de Florence Griffith-Joyner pour devenir la 2e femme la plus rapide de l'histoire (10''61). Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''74) prend l'argent et Shericka Jackson (10''76) le bronze. Comme deux fois en 2016 à Rio, l'Ivoirienne Marie Josée Ta Lou échoue au pied du podium (10''91). Perspectives Comparaison impensable avant ces JO, cette finale réunissait deux Suissesses... contre une seule Américaine, Teahna Daniels (7e). La meilleure Américaine, Sha'Carri Richardson, avait été exclue pour usage de cannabis. Cette double percée suisse ouvre de magnifiques perspectives pour le relais 4 x 100 m en fin de semaine prochaine. Le podium est envisageable. Jamais Del Ponte, championne d'Europe en salle du 60 m en mars, ni Kambundji, médaillée de bronze aux Mondiaux 2019, n'avaient évolué à un tel niveau. Leur saine émulation peut encore faire merveille. Kambundji est également encore inscrite sur 200 m. "Mon résultat sur 100 m me donne confiance", a-t-elle lâché.

Matheus Cunha qualifie le Brésil Image: KEYSTONE/AP/Martin Mejia L'ancien Sédunois Matheus Cunha a ouvert la voie des demi-finales du tournoi olympique au Brésil. L'actuel attaquant du Hertha Berlin a inscrit l'unique but du quart de finale contre l'Egypte. Déjà buteur face à l'Arabie saoudite lors du tour préliminaire, Matheus Cunha (22 ans) a frappé à la 37e minute sur un service de l'attaquant d'Everton Richarlison. Le prochain adversaire du Brésil sera le Mexique. L'autre demi-finale opposera le Japon à l'Espagne, revenu de nulle part contre la Côte d'Ivoire. La Roja s'est imposée 5-2 en prolongations après avoir inscrit le 2-2 à la 93e minute par Rafa Mir, l'attaquant de Huesca qui venait d'entrer sur le terrain...

Lore Hoffmann manque la finale d'un rien sur 800 m Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Lore Hoffmann a frôlé la finale olympique du 800 m, à Tokyo. Il a manqué un dixième à la Valaisanne pour être repêchée au temps parmi les huit finalistes de mardi. En pleine ascension depuis l'an dernier, celle qui devrait prochainement ravir le record de Suisse à Selina Büchel-Rutz - absente à Tokyo après avoir attrapé le coronavirus au printemps - n'en aura pas moins réussi ses Jeux. Aussi bien en séries qu'en demi-finales elle a évolué à peu près au niveau de son record personnel. Surtout, elle fait preuve d'un sens tactique aiguisé et de combativité. Quatrième de sa demi-finale en 1'59''38, la protégée de Michel Herren a résisté de justesse dans les derniers mètres aux retours de la Française Renelle Lamote et de la Finlandaise Sara Kuivisto, avec laquelle elle avait eu accroc après 200 m de course. Mais il lui a manqué un souffle. La dernière place qualificative est prise par Raevyn Rogers. (1'59''28) La grande favorite pour la finale sera une autre Américaine, Athing Mu (19 ans),

Frayeur pour Bromell, Wicki éliminé Image: KEYSTONE/AP/Tim Goode Alors que le Bâlois Silvan Wicki a été éliminé, le favori américain Trayvon Bromell a connu une grosse frayeur en séries du 100 m, à Tokyo. Le no 1 de l'année a été repêché au temps. Après le retrait du triple tenant du titre Usain Bolt, ces séries ont montré que le sprint masculin se cherche encore un nouveau patron. Meilleur performer de l'année en 9''77, Bromell a balbutié ses fondamentaux et n'a fini que 4e de sa série, en 10''05. Revenu au premier plan en 2021 après plusieurs années de galère et un tendon rompu, l'Américain a de quoi être inquiet avant les demi-finales et la finale de dimanche. Il a été le premier des trois repêchés au temps pour les demi-finales. La meilleure impression a été dégagée par le Canadien Andre De Grasse, triple médaillé à Rio 2016, et "facile" en 9''91. L'Italien Marcell Jacobs, champion d'Europe en salle du 60 m, s'est aussi montré à l'aise (9''94). Le Nigérian Enoch Adegoke (9''98) apparaît également comme un des candidats aux honneurs, tout comme les Américains Fred Kerley (9''97) et Ronnie Baker (10''03) et le Sud-Africain Akani Simbine (10''08). Tout cela en l'absence du champion du monde Christian Coleman (USA), suspendu pour trois "no shows" (absences aux contrôles antidopage). Quant aux Jamaïcains, si dominateurs durant la dernière décennie, ils semblent aux abonnés absents. Sixième de sa série en 10''28, Silvan Wicki reste en rade. Il aurait dû courir en 10''12 pour accéder aux demi-finales. Il se classe 40e sur ce 100 m.

Kambundji et Del Ponte en finale Mujinga Kambundji au sommet de sa forme. Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte se sont qualifiées pour la finale du 100 m, à Tokyo. Un double exploit historique, qui n'était guère imaginable avant ces Jeux. Ajla Del Ponte a signé le 9e chrono de la journée, et sa compatriote, le 5e (10''96). Mais toutes les deux se sont directement qualifiées, à la place, en se classant deuxièmes de leur demie respective. Jamais avant elles une Suissesse n'avait atteint une finale olympique en sprint. Alors deux... Ajla Del Ponte a fini sa course très fort, après un départ moyen. Autre déroulement pour Mujinga Kambundji, très bien partie mais qui a eu de la peine à enchaîner, avant de foncer sur les 15 derniers mètres. Les favorites seront les trois Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''73 en demie), Elaine Thompson-Herah (10''76) et Shericka Jackson (10''79), ainsi que l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10''79).

Première suisse en sprint avec Del Ponte Ajla Del Ponte, explosive et sereine, en finale olympique de la discipline reine. Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Ajla Del Ponte est en finale des JO sur 100 m. La Tessinoise a franchi les demi-finales et devient la première sprinteuse suisse à réaliser cet exploit, dans la discipline reine, aux Jeux. Elle s'est qualifiée directement, à la place, avec un 2e rang dans la première demi-finale, en 11''01. Tout cela en dépit d'un départ moyen dans le Stade olympique de Tokyo. Elle a fini dans le sillage de la double championne olympique, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (10''76), grâce à une fin de course relâchée et toute en cadence. La finale a lieu à 13h50 ce samedi.

Une nouvelle désillusion pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Novak Djokovic a connu une nouvelle désillusion à Tokyo. Au lendemain de sa défaite en demi-finale devant Alexander Zverev, le no 1 mondial a perdu le match pour le bronze. Il s'est incliné 6-4 6-7 (6/8) 6-3 devant Pablo Carreno Busta. Dominateur dans l'échange face à un adversaire émoussé sur le plan physique, l'Espagnol a cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion. Il a su parfaitement réagir après la perte du tie-break du deuxième set malgré une balle de match en sa faveur. Il devait signer le break au deuxième jeu du troisième set pour le conserver jusqu'à la ligne d'arrivée. Novak Djokovic rentrera finalement à Belgrade les mains vides. Le Serbe a déclaré forfait pour le match pour la troisième place du double mixte qu'il devait disputer avec Nina Stojanovic face aux Australiens Ashleigh Barty et John Peers. Il lui reste maintenant à se refaire une santé morale et physique avant l'US Open où l'enjeu qui l'attend sera immense: le Grand Chelem.

Schneiter/Cujean 14es en dériveur 49er Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Les navigateurs lémaniques Sébastien Schneiter et Lucien Cujean n'ont pas signé l'exploit secrètement espéré à Enoshima. Ils bouclent leurs JO au 14e rang en dériveur 49er. Treizièmes après neuf régates, ils ont cédé un rang lors des trois suivantes et sont ainsi restés en rade pour la Madel Race, la manche finale des dix meilleurs. Le ton était clairement à la déception pour le duo helvétique: "La concurrence était talentueuse, et tout le monde était en pleine forme. A nous de prendre du recul et de débriefer." Les deux hommes ont perdu leurs chances en début de compétition, où ils n'ont pas été à la hauteur. Ils espèrent ressortir "grandis de cette expérience".

Nina Christen sacrée aux 3 positions à 50 m Nina Christen, une carabine en or. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nina Christen a décroché l'or olympique à la carabine 50 m aux trois positions. A Tokyo, la Nidwaldienne, déjà en bronze à la carabine à 10 m il y a une semaine, évolue sur un nuage. La soldate contractuelle de l'armée suisse, à 27 ans, a signé au passage un record olympique (463,9 points). Un peu distancée après les 30 premiers tirs, elle a fini très fort pour devancer les Russes Yulya Zykova (de 2 pts) et Yulya Karimova. C'est la 11e médaille suisse à Tokyo, la deuxième en or. Nina Christen, aux nerfs d'acier, est montée en puissance au fil de la compétition, finissant sans trembler et avec un oeil de lynx au tir debout, après n'être sortie que 6e des qualifications. En finale, au tir debout, elle a mis cinq fois dans le mille (10 points) sur ses cinq derniers tirs. Le tir aux 50 m est sa discipline de prédilection, et elle ne cachait pas ses ambitions pour le titre après son bronze assez inattendu aux 10 m (carabine air comprimé), sa "moins bonne" épreuve. En bonne compagnie "Ma première médaille m'avait un peu étonnée et provoqué un tourbillon d'émotions. J'ai pu retrouver toute mon énergie entre-temps (pour les trois positions samedi) et je suis extrêmement fière", a dit la championne. Il y a cinq ans aux JO de Rio, la tireuse de Wolfenschiessen - une commune au nom prédestiné - s'était montrée déçue de sa 6e place. Elle était restée dans l'ombre de l'aînée Heidi Diethelm Gerber, bronzée au pistolet à 25 m. Au Japon, les suiveurs les plus avertis du tir helvétique ne s'attendaient pas à ce que Nina Christen monte deux fois sur le podium, même si elle comptait déjà un titre européen dans la discipline des 3 positions, en 2019, et une victoire en Coupe du monde la même année. Avant ces Jeux, la dernière Suissesse à avoir glané deux médailles aux JO était Gianna Hablützel-Bürki en escrime à Sydney 2000, mais désormais l'épéiste est rejointe par Nina Christen et par Belinda Bencic, déjà assurée de deux médailles en tennis avant ses finales et simple et en double. Le tir est une spécialité helvétique. Le pays de Guillaume s'enorgueillit déjà de 23 médailles olympiques, dont 20 pour les hommes.

