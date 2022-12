Holdener 2e, derrière Vlhova ++ Kristoffersen en tête, Meillard 5e

Les Marocains assurent ne pas être fatigués Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Galvanisés leur exploit, les Marocains aborderont en serrant les dents leur demi-finale du Mondial 2022 contre la France, mercredi. Ceci malgré la fatigue, les blessures et les risques de forfaits. "On ressent les douleurs, mais on va se préparer, pas le choix", raconte le milieu aux trois poumons Sofyan Amrabat, qui a "commencé le match (contre le Portugal, 1-0) sans être frais à 100%, mais il faut tout donner et se battre jusqu'à la fin". "Nous étions déjà fatigués après les 120 minutes contre l'Espagne (victoire 3-0 tab en 8es de finale)", ajoute le joueur de la Fiorentina, une des révélations de la Coupe du monde pour son inépuisable activité. Pour la bagarre contre le Portugal, en quarts, Walid Regragui avait "perdu deux joueurs importants avec (Nayef) Aguerd et (Noussair) Mazraoui. Mais ceux qui sont entrés ont fait un travail extraordinaire". Le sélectionneur risque bien de ne pas récupérer le défenseur central de West Ham ni le latéral gauche du Bayern Munich pour la demie. Jawad El Yamiq et Yahya Attiat Allah devraient poursuivre leur intérim contre les Bleus. Probablement sans Aguerd ni Saïss Regragui a probablement perdu aussi l'autre membre de sa charnière, le capitaine Romain Saïss, sorti sur une civière en début de seconde période en quarts. "Ma cuisse, on va voir, on va faire les examens", explique le capitaine marocain, révélant avoir "joué sur une jambe pendant 55 minutes" contre le Portugal. "J'avais déjà mal avant le match", souffle le défenseur du Besiktas, qui veut y croire, "je vais tout faire pour être là", lance-t-il. "J'ai envie d'aider mon équipe, mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas être un poids juste pour sa fierté personnelle". Sans Aguerd et Saïss, Regragui devrait jouer avec sa charnière B, associant le Brestois Achraf Dari à El Yamiq. Le joueur de Valladolid a assuré en 8es et en quarts, le Breton est un peu plus juste pour contrer le trio d'attaque français Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé. "Le sens du combat" Mais le Maroc a la meilleure défense de cette Coupe du monde, aucune équipe n'a réussi à lui marquer de but, il n'en a encaissé qu'un contre son camp d'Aguerd contre le Canada (2-1). Et peu importe les noms, "on a défendu avec le sens du combat, en équipe", souligne Sofyan Amrabat. "Au football, les individualités font la différence mais ce sont les équipes qui gagnent les matches". L'arrière droit Achraf Hakimi joue lui aussi diminué depuis le début du tournoi, mais le Parisien a montré une activité impressionnante malgré les bobos. Deux autres titulaires manquent de "caisse" car ils ont très peu joué en club depuis le début de la saison. Selim Amallah "est au placard" au Standard de Liège, et Hakim Zyech a déjà plus joué à la Coupe du monde (458 minutes) qu'à Chelsea (271'). Contre les Portugais, "on a encore tout donné, on a joué avec le coeur", souligne encore Amallah. "On sait qu'il faut recommencer à travailler pour le prochain match" contre la France. Mais "on n'a peur de personne", lance-t-il.

1re manche: Holdener 2e, derrière Vlhova Wendy Holdener a sign Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Wendy Holdener peut rêver d'un deuxième succès consécutif dans un slalom de Coupe du monde. La Schwytzoise a signé le 2e temps de la première manche dimanche à Sestrières. Enfin victorieuse dans la discipline fin novembre à Killington, Wendy Holdener a concédé 0''24 à la Slovaque Petra Vlhova sur le premier parcours. Elle s'était mise en confiance samedi en géant en décrochant un probant 10e rang. La lutte pour la victoire s'annonce passionnante en deuxième manche (dès 13h30). Mikaela Shiffrin est 3e à 0''33, Lena Dürr 4e à 0''49. Première ex-aequo à Killington, Anna Swenn Larsson suit en 5e position, mais à 0''77. Les autres skieuses ont toutes perdu plus d'une seconde sur Petra Vlhova. L'Uranaise Aline Danioth a obtenu un excellent 10e temps avec le dossard 28, lâchant 1''76. Autre bonne surprise helvétique, la 17e place de Nicole Good (à 2''17). A la dérive, Michelle Gisin a lâché 2''94 pour pointer au 25e rang après le passage de 40 concurrentes, juste derrière Elena Stoffel (24e à 2''81). Camille Rast (27e à 3''26) et Mélanie Meillard (28e à 3''27) ne sont pas non plus assurées de disputer la deuxième manche.

1re manche: Kristoffersen en tête, Meillard 5e Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de la saison dimanche à Val d'Isère. Meilleur Suisse, Loïc Meillard pointe au 5e rang. Dixième en géant la veille, le skieur d'Hérémence a concédé 0''65 au Norvégien, lequel a devancé de peu son compatriote Lucas Braathen (2e à 0''07). Le troisième chrono a été l'oeuvre de Manuel Feller (à 0''56), qui s'était classé 2e derrière l'extra-terrestre Marco Odermatt samedi. Deuxième Helvète à s'élancer dans le top 15, Daniel Yule pointe au 8e rang provisoire. Trop timide sur le bas du parcours, le Valaisan a concédé 0''82 à Henrik Kristoffersen. Tanguy Nef est 19e après le passage de 40 concurrents (à 1''65), Ramon Zenhäusern 22e à 1''75. Luca Aerni et Marc Rochat ont quant à eux connu l'élimination.

Les Warriors battent les Celtics dans un remake de la finale 2022 Image: KEYSTONE/AP/Stephen Lam Les Warriors, champions NBA en titre, ont envoyé un signal fort samedi. Golden State a réussi sa meilleure performance de ce début de saison avec une victoire face aux Boston Celtics, actuels leaders de la Ligue, sur le score de 123-107. Stephen Curry et Klay Thompson ont porté les Warriors avec respectivement 34 et 32 points dans ce "remake" de la finale des play-off 2022. Jordan Poole a ajouté 20 points pour la franchise californienne, première équipe de la Conférence Ouest à battre Boston cette saison. C'était la soirée de Stephen Curry, qui a réussi 6 tirs à trois points sur 11 tentés, dont un à l'aveugle au "buzzer" pour conclure le premier quart-temps, à près de 10 m du panier. "Dès le début, nous avons essayé de défendre sans faire de faute et de leur rendre la tâche difficile", a réagi le MVP de la dernière finale. Au-delà de la victoire, les Warriors ont montré du beau jeu collectif et surtout beaucoup de confiance. "Nous venons de jouer contre ces gars-là en finale de NBA. Il fallait envoyer un message", a commenté Draymond Green.

Woods/McIlroy battus par Spieth/Thomas Tiger Woods a fait son retour samedi lors d'une exhibition Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods a perdu "The Match", un tournoi télévisé sur 12 trous disputé en duo avec Rory McIlroy face à la paire Jordan Spieth/Justin Thomas. La star américaine faisait samedi son retour à la compétition après cinq mois d'arrêt. Spieth et Thomas ont remporté trois des quatre premiers trous et ont réalisé sept birdies en dix trous, pour remporter cette compétition qui s'est tenue de nuit au Pelican Golf Club à Belleair, dans la banlieue de Tampa en Floride. L'ambiance était détendue et décontractée pour ce tournoi organisé au profit des organisations de secours aux victimes de l'ouragan Ian, qui a permis de lever 2,6 millions de dollars. "Nous avons pu jouer grâce aux projecteurs d'une manière qui n'était jamais arrivée auparavant dans notre sport, pour le faire grandir d'une manière différente", a déclaré Woods. "Et pour les gens qui ont été durement affectés par l'ouragan Ian, nous avons pu lever beaucoup de fonds pour les aider à reconstruire ici", a-t-il ajouté. "C'était génial", a déclaré Spieth. "Quelle super expérience. Nous étions à l'aise sur le parcours et nous avons fait quelques birdies." Neuf tours en 2022 Tiger Woods, vainqueur de 15 Majeurs, n'a joué qu'un total de neuf tours cette année, alors qu'il se remet toujours de graves blessures à la jambe lors d'un accident de voiture subi en février 2021. L'ex-no 1 mondial, qui aura 47 ans le 30 décembre, n'a pas participé la semaine dernière au Hero World Challenge, une compétition qu'il organise chaque année aux Bahamas, en raison d'une blessure au pied droit. Il a déclaré que sa blessure n'avait pas d'impact sur son swing mais qu'elle le faisait souffrir quand il marchait. "Je n'ai pas frappé une balle de golf depuis environ deux semaines et demie, alors ce sera intéressant", avait-il déclaré avant le début de "The Match". La semaine prochaine, il a prévu de jouer aux côtés de son fils Charlie au PNC Championship d'Orlando.

Fiala désigné 2e étoile samedi face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Kevin Fiala "tourne" toujours à un peu plus d'un point par match en NHL. L'attaquant des Kings a signé une nouvelle passe décisive samedi lors d'un match remporté 4-2 par Los Angeles à Montréal. Le St-Gallois a délivré un superbe assist du revers, alors qu'il s'apprêtait à contourner la cage des Canadiens, sur l'ouverture du score signée Anze Kopitar après 9'34'' de jeu. Viktor Arvidsson a doublé la mise 19'' plus tard pour les Kings, qui ont obtenu samedi leur 15e succès de la saison en 30 parties. Désigné deuxième étoile de ce match derrière Anze Kopitar, Kevin Fiala en est à 9 buts et 22 assists en 30 matches joués dans ce championnat 2022/23. Il était samedi soir le meilleur compteur helvétique de la saison, devant Nico Hischier (28 points) et Timo Meier (27).

Lausanne convaincant face à Zurich, Genève-Servette giflé Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Lausanne a obtenu un succès convaincant (2-0) contre les Zurich Lions en National League. En revanche, le leader Genève-Servette a été fessé sur la glace de Kloten (3-0). Les Vaudois tiennent-ils leur succès référence sous la houlette de leur entraîneur Geoff Ward ? C'est bien possible. Face à l'un des plus sérieux prétendants au titre, les Lausannois ont réalisé un match presque parfait dans la discipline collective. Avec un Punnenovs, impérial dans ses buts, pour assurer leurs arrières, ils ont su transpercer la défense de fer des hommes de l'entraîneur Rikard Grönborg. D'abord par un des mal-aimés du début de la saison, Ronalds Kenins, qui bien lancé par Tim Bozon, a parfaitement trompé le portier Simon Hrubec (36e). Un tir du poignet insidieux de Martin Gernat 2 minutes plus tard a permis à Lausanne de se détacher. Genève-Servette avait perdu de sa superbe entrevue la veille contre Ambri-Piotta. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont été largement bousculés par les Zurichois. Sans les prouesses de Robert Mayer entre les poteaux, le sort de la partie aurait été scellé plus tôt. Dario Meyer a ouvert la marque pour les néo-promus dès la 8e minute. Puis caprice du destin, c'est Keanu Derungs, cédé dans la semaine par le club genevois aux Aviateurs, qui a doublé la mise au moment où Valtteri Filppula quittait le banc des pénalités (43e). Pour la deuxième fois de la saison et une défaite 2-0 à Bienne, les Genevois n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets dans une partie. DiDomenico chambreur Fribourg-Gottéron file du mauvais coton. Les hommes de Christian Dubé ont concédé leur quatrième revers de rang contre Berne (2-3). Pourtant, les Romands ne menaient-ils pas 2-1 jusqu'à la 58e minute après des réussites de Sandro Schmid et David Deharnais ? De surcroît, ils se sont vus annuler deux buts après un visionnement de la vidéo. Dans cette partie disputée dans une ambiance de play-off, l'égalisation est tombée de la canne de Chris Di Domenico. Le Canadien s'est montré un brin chambreur avec son ancien public au moment de fêter sa réussite. Puis une très mauvaise pénalité de Deharnais a favorisé la réussite de Colton Sceviour tombée à 10 secondes du terme du temps réglementaire. Le voyage aller de Davos va sembler long aux Fribourgeois ce dimanche. Battu la veille à Langnau, Bienne a retrouvé le chemin du succès face à Ajoie (6-2), qui s'est incliné pour la treizième fois de suite. Les Seelandais, qui n'évoluaient qu'à quatre étrangers, ont profité du deuxième doublé de Lucas Hischier en National League pour mater les Jurassiens. Lugano ne parvient pas à se montrer constant. Les Tessinois perdent un match sur deux. Vainqueurs à Porrentruy vendredi, ils ont subi la loi de Rapperswil-Jona à la Resega (4-0) pour le plus large succès des Saint-Gallois au Tessin. L'ancien Luganais Sandro Zangger a ouvert la marque dès la 36e minute, puis Peter Cajka a doublé la mise (49e) pour des Lakers, qui commencent à bétonner leur place dans le top 6. Davos s'est imposé 4-3 ap sur la glace de Zoug, qui évolue toujours en deça de ses possibilités. Andres Ambühl a marqué le but de la victoire dans une cage vide puisque l'entraîneur Dan Tangnes avait décidé de sortir Leonardo Genoni dès la 59e minute. Les Zougois ont arraché le 3-3 par Tobias Geisser à la 60e. Les Zougois ont ensuite continuer à jouer avec un homme de champ supplémentaire en prolongation, mais sans succès. Ambri-Piotta a battu 2-1 les Langnau Tigers.

Mondial 2022: un France - Maroc en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Et à la fin, c'est la France qui gagne ! Championne du monde en titre, la formation de Didier Deschamps a, une fois de plus, fait parler son réalisme. Au stade Al Bayt, une merveille perdue au milieu du désert, les Français ont battu 2-1 l'Angleterre pour se hisser dans le dernier carré. Ils affronteront le Maroc ce mercredi dans une demi-finale qui aura à la fois la saveur d'un derby et d'un voyage vers l'inconnu. La décision dans ce quart de finale qui aura tenu en grande partie ses promesses est tombée à la 78e minute. Olivier Giroud a surgi sur un centre d'Antoine Griezmann pour inscrire de la tête le but de la victoire, son 53e en sélection. Penalty manqué Six minutes plus tard, les Anglais auraient pu égaliser une seconde fois, à nouveau sur un penalty de Harry Kane. Mais à l'instant de devenir le meilleur buteur de l'histoire des "Three Lions" avec 54 buts, le capitaine envoyait sa frappe dans le ciel de Doha. Il avait été beaucoup plus clinique à la 54e pour transformer le premier penalty de la soirée et pour répondre ainsi à l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni à la 17e. Fidèle compagne depuis quatre ans, la chance demeure bien la plus sûre alliée de Didier Deschamps. Le penalty raté par Hary Kane a peut-être évité à la France les affres de l'élimination un soir où elle fut loin de maîtriser son sujet. Lloris en verve Mais heureusement pour Didier Deschamps, Hugo Lloris a su compenser la performance en demi-teinte de Kylian Mbappé. Le gardien de Tottenham s'est montré le meilleur homme du match le soir où il est devenu le joueur français le plus capé de l'histoire avec ses 143 sélections. Fort de cette victoire, Didier Deschamps est désormais seul maître de son avenir à la tête de l'équipe de France. On ne peut pas en dire autant pour Gareth Southgate. Le feu des critiques Avec cette élimination, le sélectionneur anglais sera à nouveau soumis au feu des critiques. Comme en 2018 lors de la Coupe du monde en Russie et l'an dernier lors de l'Euro, son équipe a suscité les espoirs les plus fous dans le royaume, sans toutefois les concrétiser. A se demander si Gareth Southgate ne sera à jamais qu'un perdant magnifique.

Mondial 2022: le Maroc dans le dernier carré, le Portugal éliminé Youssef En-Nesyri propulse le Maroc en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le Maroc est devenu le premier pays africain à se hisser en demi-finale de Coupe du monde. A Doha, les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal 1-0 après un match épique. En-Nesyri a inscrit le seul but de la tête à la 42e, profitant d'une mauvaise sortie de Diego Costa. Le Portugal a beaucoup poussé, mais s'est brisé sur la défense marocaine et le gardien Bounou, exceptionnels comme depuis le début du tournoi. Le Maroc n'a jusqu'ici concédé qu'un seul but, inscrit de plus contre son camp. Face à la Seleccao, Bounou a réussi les arrêts décisifs face à Joao Felix (5e/82e) et Ronaldo (91e). CR7, entré à la 51e, n'est pas parvenu à sauver son pays le jour où il a égalé le record du monde des sélections avec 196. Le quintuple Ballon d'or, âgé de 37 ans, ne gagnera ainsi jamais la Coupe du monde. Superbes séquences Les Marocains n'ont pas fait que très bien défendre. Ils ont aussi, notamment en première mi-temps, montré de superbes séquences en sortie de zone. Les milieux Amrabat et Ounahi ont été excellents, de même que les latéraux Hakimi et Attiyat-Allah. Ce succès prend une portée historique. Le Maroc a réussi à passer le cap des quarts de finale que le Cameroun (en 1990 contre l'Angleterre), le Sénégal (en 2002 contre la Turquie) et le Ghana (en 2010 contre l'Uruguay) n'avaient pas pu franchir.

Bassino victorieuse, Gut-Behrami 7e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati L'Italienne Marta Bassino a décroché samedi son sixième succès en Coupe du monde, s'adjugeant le géant de Sestrières pour le plus grand bonheur des supporters transalpins. Lara Gut-Behrami a réalisé la meilleure performance helvétique en se classant 7e. Victorieuse dans la discipline à Killington fin novembre, Lara Gut-Behrami n'a donc pas signé d'exploit sur la neige italienne. La Tessinoise n'a pas été avantagée par son numéro de dossard - le 12 - dans la première manche, où la piste avait rapidement marqué. La championne olympique de super-G a pu gagner une place en seconde manche, concédant au final 2''04 à la gagnante du jour. Mais elle a été devancée par les six femmes qui s'étaient élancées avec les numéros de dossard les plus bas sur le tracé initial. Lara Gut-Behrami cède le dossard rouge de leader de la discipline à Marta Bassino, qui s'était classée 2e à Killington. Une Marta Bassino qui a réussi un finish de folie samedi, s'imposant avec 0''11 d'avance sur Sara Hector et 0''40 sur Petra Vlhova pour s'offrir un premier succès en Coupe du monde depuis janvier 2021. Holdener dans le top 10 Une seule autre Suissesse a pu terminer dans le top 10 de ce deuxième géant de l'hiver. Sans doute libérée par son premier succès obtenu en slalom à Killington, Wendy Holdener a fait parler sa confiance. La Schwytzoise, 16e dans le Vermont en géant et 13e sur le premier parcours à Sestrières, s'est classée 10e. A l'inverse, Michelle Gisin a perdu pied en deuxième manche. L'Obwaldienne, 9e le matin, a chuté au 24e rang. Pas encore au mieux dans les disciplines techniques depuis son changement de matériel, elle paie peut-être aussi la fatigue accumulée cet hiver (15 manches disputées, entraînements de descente compris). Rast manque le coche Prometteuse 14e à l'issue du premier parcours, Camille Rast a elle aussi manqué son affaire dans la deuxième manche. La Valaisanne a reculé à la 22e place et est donc toujours dans l'attente d'un premier top 20 dans cet exercice 2022/23. Elle a même été devancée par Andrea Ellenberger (20e). Sixième Suissesse en lice samedi après-midi, Simone Wild a pour sa part terminé 26e.

Odermatt remporte le géant avec 1''40 d'avance sur Feller Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a offert une nouvelle démonstration de son talent samedi dans le géant de Val d'Isère. Le Nidwaldien s'est imposé avec une marge de 1''40 sur son premier poursuivant Manuel Feller pour cueillir son 14e succès en Coupe du monde, le neuvième dans la discipline et le troisième déjà cette saison. La domination du prodige de Hergiswil est écrasante. Il a ainsi terminé sur la boîte lors des 11 dernières épreuves de Coupe du monde qu'il a disputées. Et, si l'on inclut les JO de Pékin, il en est à 11 podiums en 11 géants courus depuis l'entame de la saison 2021/22, avec sept victoires au passage dont l'or olympique! Vainqueur avec 0''76 d'avance sur son dauphin (Zan Kranjec) fin octobre à Sölden, Marco Odermatt s'est payé le luxe de réaliser le meilleur temps des deux manches samedi. Il a porté son avance sur Manuel Feller de 0''45 à 1''40 malgré une visibilité réduite en deuxième manche. Troisième, Zan Kranjec a quant à lui concédé 2''05! Meillard au 10e rang Derrière l'extra-terrestre Marco Odermatt, un deuxième Suisse s'est hissé dans le top 10. Septième à Sölden, hors des points dans les trois épreuves de vitesse qu'il a disputées en Amérique du Nord, Loïc Meillard a pris la 10e place à 2''95. Il espérait certainement mieux après avoir réussi le 5e temps sur le premier tracé. Deuxième coureur à s'élancer dans cette seconde manche, le Grison Thomas Tumler a quant à lui profité de conditions idéales pour gagner 15 places et obtenir son meilleur résultat de l'année 2022 (14e). Fadri Janutin (17e) et Livio Simonet (19e) ont également obtenu de précieux points dans ce deuxième géant de l'hiver. Murisier éliminé Déception en revanche pour Gino Caviezel, même s'il a progressé de sept places en deuxième manche. Encore présent dans le top 15 de la liste de départ samedi matin, le Grison s'est classé 21e, comme fin octobre à Sölden. A noter qu'un septième Suisse, Semyel Bissig (25e) a pu inscrire des points en Haute-Tarentaise. Justin Murisier est quant à lui parti à la faute en deuxième manche. Le Bagnard, absent à Sölden à la suite de son opération d'une hernie discale, avait pourtant signé un encourageant 12e chrono sur le parcours initial.

Fin de saison pour Neuer après un accident de ski Manuel Neuer ne rejouera plus cette saison Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Manuel Neuer a annoncé samedi sur son compte Instagram que "la saison actuelle était terminée" pour lui. Le gardien de l'Allemagne et du Bayern Munich souffre d'une fracture à la jambe survenue durant des vacances au ski. Il s'agit d'une très mauvaise nouvelle pour le club bavarois qui est également privé pour le reste de la saison de son défenseur Lucas Hernandez, gravement blessé au genou droit lors du premier match de l'équipe de France au Mondial 2022. Le Bayern Munich doit affronter le Paris St-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le 14 février et le 8 mars. Le "Rekordmeister" pointe en tête de la Bundesliga à la trêve, avec 4 points d'avance sur Fribourg.

1re manche: Vlhova en tête, Gut-Behrami 8e Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La Slovaque Petra Vlhova pointe en tête du géant de Sestrières à l'issue de la première manche. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a signé le 8e chrono. En quête d'un premier succès dans cette Coupe du monde 2022/23, Petra Vlhova devance de 0''07 sa dauphine Marta Bassino, de 0''40 Tessa Worley (3e) et de 0''44 Mikaela Shiffrin (4e). Les sept premières partantes ont signé les sept meilleurs temps, sur une piste qui a rapidement marqué. Partie avec le dossard no 12, la gagnante du géant de Killigton Lara Gut-Behrami a limité la casse. La Tessinoise accuse néanmoins 1''12 de retard sur Petra Vlhova. Michelle Gisin, modeste 25e dans la discipline à Killington, suit au 9e rang (à 1''22). Wendy Holdener (12e à 1''94) et Camille Rast (13e à 1''99) figurent elles aussi dans le top 15 provisoire. Respectivement 19e et 21e après le passage de 37 concurrentes, Andrea Ellennberger et Simone Wild devraient elles aussi être de la partie en deuxième manche (dès 13h30).

1re manche du géant de Val d'Isère: Odermatt en tête Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Marco Odermatt a signé le meilleur temps dans la première manche du géant de Val d'Isère. Extrêmement solide sur la difficile Face de Bellevarde, le Nidwaldien a devancé de 0''45 son dauphin, l'Autrichien Manuel Feller. En quête d'un 11e podium consécutif en Coupe du monde - et d'un 11e d'affilée en géant si l'on inclut son titre olympique, Marco Odermatt a laissé tous ses autres concurrents à plus d'une seconde. Troisième, l'Allemand Alexander Schmid a ainsi concédé 1''19. Cinquième à égalité avec Henrik Kristoffersen, Loïc Meillard a pour sa part perdu 1''49 sur le meilleur skieur du monde. Justin Murisier se retrouve à la 12e place après le passage de 41 concurrents, mais avec un handicap de 2''07. Quatrième Helvète présent dans le Top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel a quant à lui manqué son affaire. Le Grison est 26e, à 3''21. Fadri Janutin a réussi un probant 16e temps (à 2''59) avec son dossard 35, alors que Semyel Bissig (24e à 3''13) devrait aussi être de la partie en deuxième manche (dès 12h30). Daniele Sette a par ailleurs connu l'élimination.