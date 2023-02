Holdener à la lutte avec Shiffrin ++ Woods en difficulté

Slalom dames: Holdener à la lutte avec Shiffrin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener est en course pour l'or du slalom à l'issue de la première manche des Mondiaux de Méribel. La Schwytzoise est la seule à avoir résisté à Mikaela Shiffrin. Un duel Holdener-Shiffrin? C'est en tous les cas le constat que l'on est en droit de tirer après le premier passage des athlètes. Très précise au piquet, volontaire comme depuis le début de ces Mondiaux français, la skieuse d'Unteriberg ne compte que 19 centièmes de retard sur l'Américaine qui vise une cinquième couronne mondiale dans la discipline en...six participations. Forte de ses deux médailles d'argent, Wendy Holdener est apparue presque libérée. Mais il a tout de même manqué un petit quelque chose pour devancer la dame aux 85 succès en Coupe du monde et toute fraîche championne du monde de géant. Derrière le duo, on retrouve la surprise canadienne Laurence St-Germain à 0''61 qui devra se battre pour monter sur le podium avec deux chasseresses d'envergure dans le rétroviseur: Lena Dürr à 0''92 et Petra Vlhova à 0''99. Bonne performance dans le camp suisse également pour Aline Danioth. La skieuse d'Andermatt pointe au 9e rang à 1''45. Très solide sur le haut de la piste, l'Uranaise a perdu un peu de temps sur le bas. Les deux autres Suissesses sont plus loin. Camille Rast n'est que 20e à 2''08. Alors que Michelle Gisin va au-devant d'une nouvelle désillusion. L'Obwaldienne, qui a failli perdre un bâton, n'occupe que le 26e rang provisoire à 2''69.

Woods en difficulté, mais parti pour rester au Genesis Tiger Woods a souffert vendredi sur le parcours du Genesis Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Tiger Woods attendra samedi matin pour savoir s'il ira au bout du Genesis Invitational, où il fait son retour sur les greens après sept mois d'absence. Mais malgré un deuxième tour compliqué, vendredi à Los Angeles, il devrait pouvoir passer le cut. Avec l'Américain Max Homa pour leader (-10), les débats ont été suspendus par la tombée de la nuit vendredi. Et sur les 128 participants, 14 n'ont pas pu aller au bout de leur parcours. Ils le finiront tôt samedi matin, après quoi le cut sera définitivement fixé. En attendant, il est projeté à +1. Soit le total de Tiger Woods, qui, au lendemain d'un premier tour épatant, a flanché dans le suivant, rendant une carte de 74, soit trois coups au-dessus du par, pour dévisser en 60e position. "J'ai juste mal putté", a soufflé de dépit l'Américain de 47 ans. "J'aurais probablement dû finir avec cinq ou six coups de mieux. J'aurais pu aussi prendre un excellent départ et je ne l'ai pas fait. Et puis à mi-parcours, j'aurais pu retourner un peu la situation et je ne l'ai pas fait non plus." La seconde partie du parcours ne lui a ainsi guère laissé l'occasion de briller. Il a même fini bien mal, concédant trois bogeys sur ses quatre derniers trous aux nos 6, 8 et 9. Sur ce dernier, sa balle a roulé sur le rebord avant de ressortir, ajoutant à la frustration. Solide physiquement Déjà déçu de sa performance, Tiger Woods a ensuite dû s'excuser pour sa farce commise la veille, lorsqu'il a donné un tampon hygiénique à Justin Thomas, récoltant des critiques dans les médias et sur les réseaux sociaux. "Si j'ai offensé quelqu'un de quelque manière que ce soit, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. C'est juste que nous plaisantons entre nous tout le temps. Ce n'était qu'une blague entre amis pour s'amuser et ça n'a manifestement pas été perçu comme ça", a-t-il dit, quelque peu embarrassé. Mais s'il y a du positif à retenir de cette journée, c'est sur le plan physique, car son corps a encore tenu bon sur l'exigeant parcours du Riviera Country Club. Notamment sa jambe droite meurtrie par de nombreuses fractures, après le grave accident de la route survenu deux ans plus tôt.

Une soirée à 3 points pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala a brillé vendredi en NHL. L'attaquant saint-gallois s'est fait l'auteur de 3 points dans un match remporté 6-3 par Los Angeles sur la glace des Ducks d'Anaheim. Il a été désigné troisième étoile de cette rencontre, la troisième gagnée consécutivement par les Kings. Crédité d'un assist sur le 1-0 inscrit par Blake Lizotte (15e) et sur le 4-2 signé Anze Kopitar (50e), Kevin Fiala a marqué le 6-3 dans un filet désert à 73 secondes du terme de cette partie. Le meilleur compteur suisse de la saison affiche désormais 58 points - dont 19 buts - en 56 matches à son tableau de chasse 2022/23. Meilleur compteur de la Ligue, Connor McDavid a pour sa part passé le cap des 100 points dans cette saison régulière vendredi. La superstar d'Edmonton a réussi deux assists dans une partie perdue 5-4 aux tirs au but par les Oilers face aux Rangers et en est à 101 points, en 56 matches également.

Loïc Meillard: "On avait pas du tout pensé à ça" Au contraire de son style sur les lattes, Loïc Meillard se montrait tout en retenue au moment de l'interview. Le Valaisan aux racines neuchâteloises pouvait enfin savourer une médaille en géant. Il y était passé deux fois tout près aux précédents Mondiaux. Avait-il évoqué un possible doublé avec Marco Odermatt surtout après la 1re manche ? "Nous n'en avons pas du tout parlé. On avait pas du tout penser à ça. On regardait plutôt la manche incroyable qu'avait sortie Marco Schwarz. Il n'était pas question d'un doublé." Le médaillé d'argent est revenu sur une préparation pas facile. "J'ai passé trois jours au lit avec de la fièvre. De plus, j'ai subi un choc au talon à l'entraînement. Ce n'était pas les conditions idéales. C'est là qu'il fallait faire confiance à tout le travail qui a été effectué pendant l'été." "Un doublé, c'est exceptionnel" Le skieur d'Hérémence ne veut pas choisir entre sa victoire à Schladming et sa médaille d'argent à Courchevel. "Je ne sais pas lequel est le plus beau. Chaque moment à ses particularités." Il conçoit quand même qu'un doublé suisse cela à de la "gueule". "Un doublé suisse en géant, c'est quand même exceptionnel", se laisse-t-il un peu griser. Lors des deux précédents géants des Mondiaux, il avait frôlé le podium avec une quatrième et une cinquième places. "Ca fait vraiment plaisir d'aller chercher la médaille en géant. Il a fallu aller la chercher. Ma 1re manche n'était pas optimale. Je suis content d'avoir pu switcher dans la seconde et mieux skier." Meillard retrouvera ses supporters en début de soirée, mais il ne s'attardera pas. "Dans deux jours, il y a quelque chose à ne pas manquer (réd: le slalom)."

Genève-Servette survole le derby, Fribourg gagne à Ambri Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Après deux défaites de rang en National League, Genève-Servette s'est repris de fort belle manière à Lausanne (6-2). De son côté, Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-2 à Ambri-Piotta. Les Genevois comptent à nouveau sept points d'avance sur Bienne en tête du classement alors qu'il reste six matches à jouer. Battus à Davos mardi après un match solide, plombé par des erreurs individuelles, les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont bien manoeuvré face à leur "meilleur" ennemi. Ils ont ainsi remporté les quatre derbies de la qualification. Pourtant, c'est bien Lausanne qui a ouvert le score par Salomäki, d'une déviation qui a surpris Robert Mayer. Mais il n'a pas fallu plus de 49 secondes à Yohann Auvitu, bien servi par un Henrik Tömmernes en feu (deux buts, deux assists). Puis, Christophe Cavalleri a profité de la naïveté de Sidler pour inscrire son premier but en National League. Au cours de la deuxième période, les Genevois ont pris un ascendant quasiment définitif avec un but marqué en infériorité numérique avec un numéro de duellistes entre Tanner Richard et Marco Miranda (14/31e). Ce but coûtait sa place au portier Eetu Laurikainen, moins à l'aise que dans ces précédentes sorties. Il ne fut pas le seul gardien à céder son poste puisque Robert Mayer n'est pas revenu en troisième période remplacé par Gauthier Descloux. Genève-Servette a également perdu Marco Maurer, touché dans un choc avec Panik au cours du deuxième tiers-temps. Bon deuxième tiers de Fribourg Après avoir laissé au cours de quatre matches la primauté à Reto Berra, Connor Hughes avait retrouvé sa place devant les filets fribourgeois. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre qui a permis à ses coéquipiers de retourner le score au cours d'une seconde période de feu. Comme dans le derby lémanique, un joueur a ouvert son compteur en National League: le jeune défenseur Simon Seiler s'est fait l'auteur d'une belle déviation sur un tir de Jacob De la Rose pour le 1-1 (25e). Puis après la mi-match, les joueurs de Christian Dubé ont fait la différence en 63'' grâce à des réussites de Christoph Bertschy, parfaitement lancé par Vainio et par Samuel Walser absolument seul dans l'enclave pour battre Benjamin Conz. Les coéquipiers de Diaz ont connu une fin de match un peu plus stressante après la pénalité de 5 minutes de Nathan Marchon pour une charge à la bande. Mais Hughes a tenu et Desharnais a ensuite assuré le succès dans la cage vide. Ce succès devrait pratiquement signifier une place dans le top 6 pour les Fribourgeois. En revanche, les Léventins battus deux fois à domicile cette semaine par Berne et Gottéron, les pré-play-off s'éloignent et le danger du play-out est toujours d'actualité. Comme Fribourg, Davos a pratiquement assuré sa place en play-off avec son succès 4-2 sur la glace de Rapperswil-Jona avec un doublé d'Andres Ambühl. Note: Sera complété

Jannik Sinner stoppe Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Stan Wawrinka (ATP 130) devra encore patienter avant de figurer à nouveau dans le top 100 de l'ATP. Le Vaudois a laissé échapper une première occasion à Rotterdam. Stan Wawrinka s'est incliné 6-1 6-3 devant Jannik Sinner (ATP 14) en quart de finale de cet ATP 500 qu'il avait remporté en 2015. Face à un joueur italien qui a cueilli vendredi un sixième succès de rang - il a enlevé la semaine dernière le titre à Montpellier -, Stan Wawrinka n'a pas eu l'ombre d'une chance. Trop vulnérable sur son engagement qu'il n'avait pourtant pas concédé une seule fois en vingt jeux lors de ses deux premiers matches, le Vaudois a subi la cadence d'un adversaire qui, il est vrai, frappe merveilleusement dans la balle. Mené 6-1 3-1, Stan Wawrinka a eu le mérite de recoller au score. Mais un ultime mauvais jeu de service à 4-3 a ouvert pour de bon la porte à son adversaire. Jannik Sinner pouvait conclure sur sa troisième balle de match après 1h12' de jeu. Stan Wawrinka aurait été classé au 85e rang en cas de succès. Mais ses deux victoires face à Alexander Bublik et à Richard Gasquet sur la route de ce quart de finale lui assurent un bond de 27 places au prochain classement. Le top 100 est pour demain.

Match nul pour les débuts d'Inka Grings Image: KEYSTONE/EFE/A. Carrasco Ragel Pour ses débuts comme coach de l'équipe de Suisse dames, Inka Grings a dû se contenter d'un triste 0-0 contre la Pologne en match amical à Algeciras en Espagne. Les Suissesses ont pourtant passé près d'un début idéal puisque Ana-Maria Crnogorcevic a bénéficié d'une occasion en or pour ouvrir le score dès la 2e minute. A la 38e minute, Géraldine Reuteler, qui disputait son 50e match international, a tiré au-dessus du but polonais. Une occasion qui se reproduira à la 49e minute. "Je dois transformer en but ces deux occasions, ça m'énerve encore", relevait, critique envers elle-même, l'attaquante d'Eintracht Francfort. Inka Grings évoquait de son côté "une entrée en matière souveraine dans le sens que nous avons joué agressif, avec courage et compact. Comme nous n'avons pu nous entraîner sur le plan tactique que lors de deux séances, je suis très satisfaite", soulignait l'Allemande. Les Suissesses retrouveront la Pologne mardi à Marbella.

Doublé suisse en géant: Odermatt devant Meillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt et Loïc Meillard ont offert à la Suisse un somptueux doublé dans le géant des Mondiaux vendredi à Courchevel. Le Nidwaldien de 25 ans, déjà sacré en descente dans ces joutes, a devancé le skieur d'Hérémence de 0''32. Marco Schwarz s'est paré de bronze. Deuxième d'une première manche "très, très difficile" selon ses propres termes, à 0''58 de Marco Schwarz, Marco Odermatt a profité d'une erreur commise par l'Autrichien sur le bas du deuxième parcours pour signer un rare doublé descente/géant dans des Mondiaux. Aksel Lund Svindal (en 2007) est ainsi le seul skieur à l'avoir réalisé dans les 50 dernières années. "Je ne pensais pas que cela suffirait pour gagner. Mais c'est fantastique de se retrouver 1er et 2e avec Loïc", a lâché Marco Odermatt, qui est aussi le premier Suisse à s'adjuger deux titres lors d'une même édition des championnats du monde depuis Pirmin Zurbriggen, qui avait réussi ce tour de force en 1985 et en 1987. Déçu par sa 6e place en combiné et sa 8e en super-G, Loïc Meillard a concédé 0''32 à son chef de file après avoir signé le meilleur chrono en deuxième manche. Quatrième au terme du premier parcours, il décroche ainsi sa troisième médaille mondiale après les deux de bronze conquises en 2021 (combiné et parallèle). Il abordera donc le slalom dominical en totale confiance. Caviezel 9e Les deux autres Suisses engagés dans ce géant ont fini en dehors du top 8. Gino Caviezel, qui souffre d'une entaille à une jambe consécutive à une chute à l'entraînement jeudi, s'est classé 9e. Quatrième Helvète en lice, Thomas Tumler, décevant 27e sur le premier tracé, a relevé quelque peu la tête pour se terminer 18e.

Premier succès de la saison pour Lenherr Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jonas Lenherr a offert au skicross helvétique sa première victoire de la saison en Coupe du monde vendredi. Le St-Gallois a cueilli le quatrième succès de sa carrière en s'imposant dans la deuxième épreuve programmée à Reiteralm. Chez les dames, Talina Gantenbein et Saskja Lack ont terminé respectivement 7e et 8e. Seulement 18e la veille en Autriche, Jonas Lenherr a devancé le Britannique Oliver Davies et l'Américain Tyler Wallasch dans une finale où le Suédois David Mobaerg, qui s'était imposé jeudi, est rapidement parti à la faute. Il ne comptait jusqu'ici qu'un seul podium cet hiver, en ouverture à Val Thorens en décembre (3e). En décrochant la première victoire suisse de la saison hommes et femmes confondues, le St-Gallois de 33 ans a aussi mis fin à une disette personnelle de plus de quatre ans. Son dernier succès à ce niveau remontait en effet au 17 décembre 2018, à Arosa. Il retrouve la confiance au meilleur des moments, cette épreuve étant la dernière avant les championnats du monde. Chez les dames, aucune Suissesse n'est parvenue à se hisser dans la grande finale en l'absence de Fanny Smith, victime la veille d'une légère commotion cérébrale. Talina Gantenbein (7e) et Saskja Lack (8e, soit le meilleur résultat de sa carrière) ont dû se contenter de places d'honneur dans une épreuve remportée par l'inévitable Sandra Näslund (17e succès de suite en Coupe du monde!).

Marco Odermatt devra se surpasser Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt devra se surpasser lors de la seconde manche s'il entend remporter le titre mondial du slalom géant à Courchevel. Le Nidwaldien est à 0''58 de Marco Schwarz. Premier à s'élancer, Marco Odermatt a signé le deuxième temps de cette première manche. Coupable de plusieurs erreurs, il a toutefois livré la marchandise. Il a, en effet, pris le meilleur sur tous ses rivaux à l'exception de l'Autrichien. Troisième, le Slovène Zan Kranjec est à 0''18 de Marco Odermatt. Troisième à Schladming derrière Loïc Meillard et Gino Caveziel lors du dernier géant disputé avant ces Championnats du monde, Marco Schwarz a déjoué les pronostics. Même s'il avait cueilli la médaille de bronze dans cette discipline il y a deux ans lors des Champoonnats du monde de Cortina d'Ampezzo, sa première place à l'issue du premier tracé n'était pas attendue Loïc Meillard figure à la quatrième place, à 1''13 de Marco Schwarz. Victime d'une chute à l'entraînement jeudi, Gino Caveziel est neuvième à 2'22 du leader. A noter enfin que Henrik Kristoffersen, le rival le plus dangereux de Marco Odermatt, n'a pas vraiment brillé. Le Norvégien n'a signé que le septième chrono de la manche à 1''4 du leader.

Fanny Smith dans l'expectative Image: KEYSTONE/EPA/Anders Wiklund Victime d'une chute jeudi à Reiteralm, Fanny Smith souffre d'une légère commotion cérébrale et d'une torsion du genou. Une prochaine IRM qu'elle passera en Suisse conduira à un diagnostic plus précis. Les premiers examens subis en Autriche n'ont révélé aucune lésion sérieuse à son genou. La Vaudoise est, bien sûr, forfait, pour la deuxième épreuve Coupe du monde de vendredi à Reiteralm. Elle s'apprête à engager une course contre-la-montre si l'on sait que les Championnats du monde de Bakuriani débuteront ce jeudi...

Pius Suter et Detroit peuvent croire aux play-off Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Décisif la veille lors du shootout à Edmonton, Pius Suter a trouvé le chemin des filets lors du succès 5-2 de Detroit à Calgary. Les Red Wings ont cueilli un cinquième succès de rang. Le centre zurichois a scellé le score à la 44e minute pour sa huitième réussite de la saison dans une rencontre qui a vu l'ancien joueur d'Ambri-Piotta Dominik Kubalik signer un doublé. Avec cette série victorieuse, les Red Wings se sont pleinement relancés dans la course aux play-off dans la Conférence Ouest. La wild card n'est plus qu'à deux points. Si elle a souri à Pius Suter et également à Tim Berni victorieux 3-1 de Winnipeg avec Columbis, cette soirée de jeudi fut bien maussade pour Roman Josi et Nino Niederreiter, Nashville s'est, en effet, incliné 5-0 sur sa glace face à Boston, la meilleure équipe de la Ligue. Battus à trois reprises lors de leurs quatre dernières rencontres, les Predators doivent également composer avec le comportement erratique de leurs supporters. L'un d'entre eux a, ainsi, lancé un poisson-chat sur la glace peu avant la fin de la deuxième période...

Un retour réussi pour Tiger Woods Trois derniers trous de folie pour Tiger Woods. Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Solide comme un roc: Tiger Woods a réussi, à Los Angeles, son retour sur les greens après sept mois d'absence lors du tournoi PGA Tour de Pacific Palisades. L'Américain a bouclé son premier tour avec trois birdies aux trois derniers trous, un finish épatant qui le place deux coups sous le par. Il a rendu une carte de 69 pour une 27e place à cinq longueurs de deux coeladers: les Américains Max Homa et Keith Mitchell (64, -7) Comme il a toujours su le faire durant sa prodigieuse carrière, le "Tigre" a rugi sur les trois derniers trous, alignant des putts parfois lointains récompensés d'autant de birdies, qui ont fait monter les décibels chez les fans survoltés aux abords. "J'ai quand même réussi à frapper quelques bons coups. Même si j'ai eu une petite mésaventure au milieu, j'ai su me battre. C'était une belle fin de parcours", a convenu après coup l'Américain de 47 ans, dont le sourire en disait long sur le plaisir de pouvoir revivre de tels moments. D'autant qu'il n'a pas trahi de faiblesse sur le plan physique à Pacific Palisades. Il y a quasiment deux ans, non loin de ce lieu, il avait eu un grave accident de voiture, qui lui causa plusieurs fractures ouvertes aux jambes, la droite ayant été la plus endommagée, qui ne donnaient guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. Mais Tiger Woods a su s'en relever. Il avait réussi un retour inespéré en avril 2022 au Masters d'Augusta, avant de jouer au Championnat PGA puis au British Open. Et si on ne l'avait plus revu jouer depuis, c'est parce qu'il a dû soigner une fasciite plantaire.

Conference League: courte défaite du FCB, qui s'en sort bien Stryger Larsen inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/AP Le FC Bâle est en ballottage défavorable après son match aller des 16es de finale de Conference League. Les Rhénans ont été battus 1-0 en Turquie par Trabzonspor. Ce score est flatteur pour le FCB. Le seul but d'une rencontre dominée par les Turcs a été inscrit par Stryger Larsen à la 65e. Plus vif que les défenseurs bâlois, l'international danois surgissait sur un renvoi de Hitz consécutif à un tir de Trézéguet. Hitz en verve Le gardien du FCB a permis aux siens de ne pas subir un revers plus net. Il a en effet réussi plusieurs sauvetages déterminants, ce qui laisse aux hommes d'Heiko Vogel la possibilité théorique de renverser la situation au Parc Saint-Jacques jeudi prochain. Mais pour y parvenir, les Rhénans devront montrer autre chose sur le plan offensif. En Turquie, ils n'ont eu que deux occasions en première mi-temps, gâchées par Kade. Leur système défensif a par contre tenu le choc, avec quand même pas mal de réussite comme sur un but annulé par la VAR à Maxi Gomez pour quelques millimètres...