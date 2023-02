Holdener en argent ++ Bellier rejoint Hüsler

Ronny Hornschuh n'entraînera plus les sauteurs suisses Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) et l'entraîneur allemand Ronny Hornschuh ne prolongeront pas leur collaboration au-delà de cette saison. Hornschuh (48 ans) s'est occupé des sauteurs suisses pendant 8 ans. Un nouveau chef des entraîneurs devra apporter un vent frais au sommet de l'équipe messieurs de saut à skis helvétique dès la saison prochaine. Le déroulement de la saison actuelle a été très décevant au niveau du développement des athlètes. L'Allemand Berni Schödler restera le chef du saut à skis au sein de Swiss-Ski. Ronny Hornschuh est à la recherche d'un nouveau challenge. "Les huit années en Suisse m'ont marqué en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Ce furent des expériences enrichissantes et pour la plupart belles avec en point d'orgue la médaille de bronze de Killian Peier aux Mondiaux. Désormais, il est temps de faire place à de nouvelles forces et de nouvelles idées."

Une tribune de Sion fermée pour un match Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des incidents avaient émaillé l'après-match entre Sion et St-Gall le 12 novembre, qui s'était terminé sur un revers historique de 7-2 pour les St-Gallois. La SFL a sévi. La Commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) a infligé une fermeture pour un match de la tribune Nord du stade de Tourbillon. Cette tribune regroupe les fans sédunois. Elle restera fermée pour la venue de... St-Gall le 25 février. Le FC Sion disputera sa prochaine rencontre à Tourbillon face au FC Saint-Gall, le samedi 25 février à 18h00, sans l'appui de ses fans de la tribune nord. La Commission de discipline de la SFL rappelle "qu’elle a déjà prononcé dans le passé des fermetures de secteur lors de jets d’engins pyrotechniques en direction de personnes, créant un danger concret pour la vie et l’intégrité physique". 20'000 francs d’amende pour les deux clubs En outre, le FC Sion et le FC Saint-Gall écopent d’une amende de 20'000 francs chacun. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours de la Swiss Football League dans un délai de 5 jours.

Wendy Holdener se pare d'argent lors du combiné Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener a décroché l'argent du combiné des Mondiaux à Méribel. La Schwytzoise n'a été devancée que par l'Italienne Federica Brignone. La première épreuve des Mondiaux a souri à l'équipe de Suisse puisque Wendy Holdener est allée chercher du métal. Pas l'or espéré, mais l'argent à 1''62 de Federica Brignone. 15e après le Super-G, la double championne du monde de la discipline (2017 et 2019) a réussi la meilleure manche de slalom. Insuffisant pour revenir sur la Valdôtaine, mais suffisant pour passer devant l'Autrichienne Ricarda Haaser. Elle empoche sa quatrième médaille aux Championnats du monde. Grosse déception en revanche pour Michelle Gisin. La double championne olympique a perdu deux secondes en slalom sur Federica Brignone! Elle termine au 6e rang à 3''43. Titrée à 33 ans, Federica Brignone mérite amplement cette médaille d'or. Vainqueure de cinq combinés en Coupe du monde, dont quatre à Crans-Montana, la Transalpine n'avait jusqu'ici remporté que le bronze olympique dans cette discipline. Elle ajoute une deuxième médaille mondiale à sa collection après l'argent obtenu en géant en...2011 à Garmisch Sixième de la manche initiale à 0''96, Mikaela Shiffrin était en passe d'aller chercher l'or. Mais la tenante du titre, emportée par sa fougue, est sortie à quelques portes de l'arrivée. La femme aux 85 succès en Coupe du monde a-t-elle été rattrapée par les démons de Pékin? Car on se souvient que lors des derniers JO, l'Américaine était passée complètement à côté de ce grand rendez-vous. A noter que plusieurs femmes ont utilisé la manche de vitesse comme un entraînement, puisque la FIS l'autorise. Ainsi Lara Gut-Behrami a pu par exemple se tester en prenant la 2e place du Super-G à 0''71 de Brignone.

Bellier rejoint Hüsler dans le tableau principal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Antoine Bellier (ATP 190) a décroché de haute lutte son ticket pour le tableau final à Montpellier. Le Genevois a effacé trois balles de match face au Russe Ivan Ghakov (ATP 250) avant de s'imposer 3-6 7-6 (12/10) 6-4 au 2e tour des qualifications. C'est la troisième fois que le gaucher de 26 ans parvient à sortir des qualifications dans un tournoi ATP. Il y était parvenu pour la première fois en juin 2022 sur l'herbe de Majorque, se hissant jusqu'en demi-finales après avoir écarté deux balles de match au dernier tour des qualifications. Antoine Bellier, qui avait passé un tour l'automne dernier à Stockholm pour sa deuxième apparition sur le circuit principal, s'est retrouvé à un point de la défaite face à Ivan Ghakov dans le tie-break du deuxième set. Il fut ainsi mené 5/6, 7/8 puis 9/10. Auteur de 17 aces dans cette partie, Bellier a fait plus facilement la différence dans la troisième manche. Il a signé son premier break dans ce match - sur sa septième opportunité - pour mener 2-1 et a conservé cet avantage jusqu'au bout. Le Genevois rejoint dans le tableau principal le no 1 helvétique Marc-Andrea Hüsler (ATP 49). Celui-ci doit affronter au 1er tour l'espoir français Luca van Assche (ATP 145), âgé de 18 ans et au bénéfice d'une invitation. S'il s'impose, le Zurichois défiera Holger Rune (ATP 9) en 8e de finale.

Zoug et Cehlarik se séparent Peter Cehlarik (34) quitte Zoug Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Zoug et Peter Cehlarik (27 ans) ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur contrat, a annoncé le champion de Suisse en titre. Les deux parties étaient liées jusqu'en 2024. L'attaquant slovaque, médaillé de bronze aux JO 2022 et meilleur attaquant du Mondial 2021, n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée au début de la saison. Il affiche 24 points à son compteur personnel, en 38 matches de National League.

Tobias Stephan arrêtera en fin de saison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tobias Stephan mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison 2022/23, annonce le Lausanne HC dans un communiqué. Le gardien, qui a fêté ses 39 ans le 21 janvier, évolue depuis l'été 2019 à Malley. Il avait auparavant défendu les couleurs de Kloten, Genève-Servette et Zoug en National League. "Je me suis toujours dit que le jour où je ne serais plus au top dans un des trois domaines que sont la forme physique, la forme mentale et la performance sportive, alors le moment serait venu d’arrêter", souligne dans ce communiqué le Zurichois, qui avait tenté sa chance en Amérique du Nord entre 2006 et 2009 (11 matches disputés en NHL avec Dallas). "Mon corps ne me permet plus d’être à 100% au service de mon équipe. Ma décision est donc logique et réaliste, même si j’éprouve toujours autant de plaisir à venir à l’entraînement", poursuit l'ancien international, qui a participé à trois Jeux olympiques et à cinq championnats du monde sous le maillot de l'équipe de Suisse (70 sélections au total). Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2019 avec Zoug, Tobias Stephan n'a jamais été sacré en championnat: il a perdu les trois finales qu'il a disputées, en 2010 avec Genève-Servette puis en 2017 et en 2019 avec Zoug, à chaque fois face à Bernne. Il n'a disputé que sept matches de National League dans ce championnat 2022/23 en raison d'une blessure au bas du corps.

Combiné dames: Brignone mène, Gisin et Holdener trop tendres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Michelle Gisin et Wendy Holdener devront sortir une manche de slalom de feu pour espérer une médaille lors du combiné des Mondiaux à Méribel. Elles sont à plus d'1''50 de Federica Brignone. 14e et 15e, à respectivement 1''58 et 1''66, les deux atouts suisses ont manqué d'agressivité dans le Super-G. La double championne olympique a d'ailleurs reconnu au micro de la RTS avoir pris trop de marge et avoir été trop "gentille". Même si les deux Suissesses n'allaient pas calculer, elles devront prendre énormément de risque lors du slalom. En tête on retrouve Federica Brignone qui a parfaitement su négocier tous les pièges de cette première course. La Valdôtaine, plus hésitante en slalom, devra attaquer comme une folle car Mikaela Shiffrin pointe au 6e rang à 0''96. En plus de ces deux femmes, les Suissesses devront aussi garder à l'oeil la performance de Franziska Gritsch, excellente 7e du Super-G à 1''07. L'Autrichienne de bientôt 26 ans compte quatre top 10 en slalom cet hiver. A noter que plusieurs femmes ont utilisé cette manche de vitesse comme un entraînement, puisque la FIS l'autorise. Ainsi Lara Gut-Behrami, 2e à 0''71 de Brignone, a pu prendre contact avec la piste et les conditions de neige. Sofia Goggia s'est pour sa part montrée plus attentiste en prenant la 20e place à 1''92.

Super-G: Suter fait partie des cinq Suissesses inscrites Corinne Suter fait bien partie des cinq Suissesses inscrites en super-G Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Corinne Suter fait bien partie des cinq skieuses retenues par Swiss-Ski pour le super-G des Mondiaux. Reste à voir si la championne olympique 2022 de descente prendra bien le départ mercredi à Méribel. Victime d'une commotion cérébrale deux semaines plus tôt lors de sa chute à Cortina, Corinne Suter doit être alignée mercredi en compagnie de la tenante du titre Lara Gut-Behrami, de Michelle Gisin, Jasmine Flury et Joana Hählen. La Schwytzoise s'était parée d'argent dans la discipline lors des Mondiaux 2021 à Cortina. Corinne Suter, qui avait cueilli l'or en descente à Cortina, est par ailleurs l'une des quatre Suissesses assurées de disputer la descente samedi prochain avec Lara Gut-Behrami, Joana Hählen et Jasmine Flury. Le dernier ticket sera attribué à Michelle Gisin ou à Priska Nufer, la décision devant être prise vendredi après le dernier entraînement.

Hüsler grimpe à la 49e place mondiale Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler fait désormais partie des 50 meilleurs joueurs du monde. Le gaucher zurichois de 26 ans a gagné quatre places au classement ATP pour figurer en 49e position ce lundi. Sa progression de la semaine n'est pas liée à ses deux succès obtenus à Trèves en Allemagne, où il a mené la Suisse à la victoire en Coupe Davis vendredi et samedi. Elle est due aux lourdes chutes d'Alexander Bublik, Emil Ruusuvuori et Albert Ramos-Viñolas qui ont tous perdu plus de dix places pour se rerouver derrière lui. Mais Marc-Andrea Hüsler trouve là la juste récompense de ses immenses progrès. Encore classé 186e début 2022, il a fait une première apparition dans le top 100 en juillet avant de s'y installer durablement en août après avoir atteint les demi-finales à Winston-Salem. Son sacre à Sofia début octobre lui avait permis de grimper de 31 places pour se retrouver 66e.

Stephen Curry forfait pour une durée indéterminée Stephen Curry est forfait pour plusieurs semaines Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu La star des Golden State Warriors Stephen Curry est forfait pour une durée indéterminée en raison d'une blessure au genou gauche, a annoncé son équipe. L'arrière de 34 ans ne disputera vraisemblablement pas le All Star Game le 20 février à Cleveland. Dans un communiqué, les tenants du titre ont indiqué qu'une IRM a confirmé que le quadruple champion NBA "souffre de déchirures partielles des ligaments tibio-fibulaires supérieurs" du genou gauche, ainsi que d'une déchirure de la membrane interosseuse et d'une contusion au tibia. Stephen Curry pourrait être absent des terrains "plusieurs semaines", selon des médias. De leur côté, les Warriors se sont bornés à déclarer qu'il "ne jouera pas le match (de lundi) et que des précisions sur son probable calendrier seront données dans les jours à venir". Son genou gauche a plié samedi lors d'un choc avec le joueur des Dallas Mavericks, McKinley Wright, au troisième quart-temps de la rencontre qui a été remportée par les Warriors. Il a boité jusqu'à la ligne de touche, n'a pas joué la fin de la rencontre. "Je pense que l'essentiel est qu'il va être absent pour un petit moment", a déclaré à la presse Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors, ajoutant que la situation serait réévaluée dans quelques jours. "La bonne nouvelle est qu'il va revenir. Nous ne savons pas exactement quand, mais ce n'est pas une blessure qui va l'empêcher de jouer toute la saison".

Irving quitte Brooklyn pour Dallas Irving quitte Brooklyn pour rejoindre Dallas Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Brooklyn Nets ont conclu un accord pour échanger Kyrie Irving avec les Dallas Mavericks, où il sera associé au prodige Luka Doncic. Selon le média en ligne The Athletic, les Nets obtiendraient l'arrière Spencer Dinwiddie, l'ailier Dorian Finney-Smith et plusieurs choix de draft dans ce "trade". Les échanges ne seront plus autorisés après jeudi. De nombreuses rumeurs avaient lié le controversé meneur All Star à plusieurs franchises de la NBA, dont les Phoenix Suns et les deux de Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Il avait demandé son transfert il y a quelques jours après l'échec des discussions sur une prolongation de son contrat avec la franchise new-yorkaise. Les Nets n'ont pas voulu lui offrir un contrat maximum entièrement garanti avant la saison mais, selon The Athletic, un contrat avec des "clauses de garantie" qui n'a pas été "du goût" de l'intéressé. Les négociations entre les Nets et les Mavericks se sont accélérées dans la journée de dimanche, précise de son côté la chaîne de ESPN. Controverses Sacré champion NBA en 2016 à Cleveland au côté de LeBron James, Kyrie Irving (30 ans), joueur talentueux mais réputé ingérable, affiche des moyennes de plus de 27 points, 5 rebonds et 7 passes décisives par match cette saison. Il assume la charge offensive de Brooklyn depuis qu'une blessure à un genou a mis l'autre star de la franchise, Kevin Durant, sur la touche. Ses quatre saisons à Brooklyn ont été marquées par la controverse. Il a manqué des dizaines de matches la saison dernière en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Cette saison, il a été suspendu huit matches après avoir publié sur ses comptes Instagram et Twitter une référence à un film antisémite puis refusé de s'excuser. Ce qu'il a finalement fait contraint et forcé. A Dallas, Irving va rejoindre un autre meneur-vedette, Luka Doncic. Le Slovène affiche une moyenne de 33,4 points par match dans cet exercice 2022/23, mais il doit jouer de grosses minutes car il supporte seul le poids offensif de l'équipe.

Manchester City battu par Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Manchester City n'a pas su profiter de la défaite subie par le leader Arsenal samedi en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont également connu la défaite lors de la 22e journée, s'inclinant 1-0 à Londres face à Tottenham. Les Citizens - qui restent donc à cinq longueurs des Gunners et avec un match en plus - ont cédé sur une réussite de l'inévitable Harry Kane. Le capitaine de l'Angleterre a trouvé la faille à la 15e, atteignant la barre des 200 buts en Premier League tout en devenant le meilleur buteur de l'histoire des Spurs (267 réalisations).

Le Bayern reprend le pouvoir Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Pas franchement convaincant depuis la reprise, le Bayern Munich a conservé la tête de la Bundesliga au terme de la 19e journée. Sous pression après la victoire d'Union Berlin samedi, le "Rekordmeister" est allé s'imposer 4-2 sur la pelouse de Wolfsburg. Toujours à la recherche d'un premier "clean sheet" en championnat sous le maillot bavarois, Yann Sommer a capitulé sur des réussites signées Kaminski (44e, 1-3) et Svanberg (81e, 2-4). Il a néanmoins fêté son premier succès en Bundesliga avec les Munichois, qui menaient 3-0 à la 19e grâce à un doublé de Coman. Ce succès, qui intervient après trois nuls 1-1 en trois journées depuis la reprise, permet au Bayern de reprendre les commandes cédées la veille au soir à l'Union Berlin. Les Munichois ont un point d'avance sur l'équipe entraînée par Urs Fischer, qui a signé samedi face à Mayence (2-1) son quatrième succès consécutif.

Young Boys accroché à Lucerne, Lugano piégé à Winterthour Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Leader incontesté de la Super League, Young Boys a dû se contenter d'un match nul (1-1) à Lucerne. Sous la pluie incessante, Lugano s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Winterthour. Les Bernois ne se sont inclinés qu'à une seule reprise - à St-Gall - cette saison. Ils ne furent pas loin en fin de match de concéder un deuxième revers. Les Lucernois se sont fait pressants plus le match tirait sur la fin. Ils avaient déjà connu une première demi-heure inconfortable, ponctuée par l'ouverture du score de Pascal Schrüpf (33e) après un mauvais dégagement de la défense des "jaune et noir". Les Lucernois auraient pu concevoir quelques inquiétudes par la suite alors que Young Boys tentait de réagir. N'alignaient-ils par leur troisième gardien Pascal Loretz (18 ans) en raison de la blessure des deux premiers Müller et Vasic ? L'habituel portier des M21 de Lucerne a livré la marchandise pour son premier match à ce niveau. Il n'a rien pu faire sur le penalty de Cedric Itten, tiré plein centre (64e) après une faute de main de Nicky Beloko. De l'autre côté, Anthony Racioppi a également rendu une copie propre avec les arrêts en fin de rencontre afin de préserver le match nul. Ce point permet aux joueurs de la capitale de porter leur avance à 14 points sur leur dauphin St-Gall. A la Schützenwiese, Lugano a perdu une bonne occasion de conserver sa deuxième place. Les Tessinois se sont inclinés face à Winterthour sur un but de Matteo Di Giusto juste avant la mi-temps. Ils ont, de plus, perdu leur meneur de jeu Mattia Bottani à la suite d'un deuxième avertissement à la 95e minute.