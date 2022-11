Holdener, Odermatt, Riedi: les Suisses qui gagnent

Les Zurich Lions remportent un match fou Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le choc au sommet et remake de la dernière finale du championnat de National League a tenu toutes ses promesses dimanche soir. En Suisse centrale, Zurich Lions s'est imposé 6-4 contre Zoug. Menés 3-1 après 20 minutes à cause de trois autogoals, les Zougois ont néanmoins refait leur retard et sont même revenus à égalité peu après la demi-heure grâce à une réussite de Cehlarik pour le 4-4. Las pour eux, Zurich a trouvé les ressources pour reprendre l'avantage juste avant la deuxième sirène par l'intermédiaire de Bodenmann (38e). Douze secondes après la reprise, les hommes de Dan Tangnes pensaient avoir inscrit le 5-5 très rapidement, mais la réussite a été annulée pour un hors-jeu après visionnage de la vidéo. Juste derrière cette décision, l'EVZ s'est retrouvé pénalisé et a vu les Zurichois inscrire le 6-4 par Lammikko après 34 secondes de jeu dans le troisième tiers. Au classement, les Lions zurichois reviennent sur les talons du dauphin biennois tandis que cette défaite ne permet pas à Zoug de se donner de l'air dans la lutte pour le Top 6.

L'Allemagne arrache le nul contre l'Espagne et peut espérer Image: KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek Insubmersible Allemagne. A la dérive après sa défaite contre le Japon (1-2), la "Mannschaft" a redressé la barre avec un match nul (1-1) contre l'Espagne. Elle se retrouve en position favorable. Ce choc de prestige entre deux récents champions du monde s'est disputé sur un rythme élevé. Les Espagnols ont dominé, mais ils n'ont jamais pu se détacher. Le salut est venu pour l'Allemagne de l'attaquant du Werder Brême, Niclas Füllkrug, qui n'a laissé aucune chance au portier espagnol Unaï Simon d'un tir croisé puissant à la 83e pour son premier but en sélection. Cette égalisation n'était pas forcément volée. Les joueurs de Luis Henrique auraient pu prendre l'avantage dès le début de la rencontre quand Dani Olmo a obligé le gardien Manuel Neuer à détourner un tir sur sa transversale (7e). La "Roja" a tout de même pris l'avantage à l'heure de jeu lorsqu'Alvaro Moratta a devancé Niklas Süle sur un centre de Jordi Alba. Dans la minute suivante, Asensio gâchait une belle occasion de doubler la mise. Les Allemands, qui auraient même pu l'emporter dans les dernières minutes, se retrouvent donc dans une position bien plus enviable qu'après leur défaite contre le Japon. Le revers des Nippons contre le Costa Rica plus tôt dans la journée et ce point pris face aux Espagnols relancent leurs actions. Ainsi, jeudi, s'ils prennent la mesure du Costa Rica par deux buts d'écart et que le Japon ne bat pas l'Espagne dans le même temps, les joueurs de Hans-Dieter Flick poseront leurs crampons en huitièmes de finale.

Odermatt remporte son 5e Super-G à Lake Louise Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Marco Odermatt est bien le meilleur skieur de la planète. Le Nidwaldien a enlevé le Super-G de Lake Louise en battant Aleksander Aamodt Kilde de 0''37 et Matthias Mayer de 0''78. Trois courses, deux victoires et une troisième place à dix centièmes de la victoire, Marco Odermatt skie sur un nuage en ce début de saison. Rien de bien surprenant lorsque l'on connaît le talent du Mozart d'Hergiswil. Intouchable en géant, le champion olympique peut aussi se montrer intraitable dans cette discipline qui fait le bonheur des instinctifs. Ce cinquième succès en Super-G, Marco Odermatt l'a construit sur le haut dans le Fishnet et dans le Fall Away. Il a ensuite concédé un peu de temps avant de remettre le turbo dans la partie finale. Grâce à ce 13e succès en Coupe du monde, le voilà solidement en tête du général avec 260 points sur 300 possibles. Et le Cirque blanc peut trembler parce que le prochain week-end de course se passe à Beaver Creek avec une descente, un Super-G et un géant. En 2009, Carlo Janka avait réussi un fantastique triplé. Odermatt peut-il l'imiter? Performance plutôt correcte de Stefan Rogentin qui termine au 8e rang. Niels Hintermann s'en sort plutôt pas mal avec une 15e place. Ce fut en revanche nettement plus difficile pour le reste des coureurs helvétiques. Gino Caviezel occupe provisoirement la 24e place, Beat Feuz la 25e après sa 5e place en descente de la veille et Justin Murisier la 27e De retour cette saison, Mauro Caviezel a malheureusement fini dans les filets de protection. Le Grison est sorti à pleine vitesse et on a craint une grave blessure. Mais dès qu'il a pu se mettre debout, les soucis se sont gentiment estompés, même s'il est tout de même redescendu sur une luge. Peu épargné par les pépins physiques, Mauro Caviezel a en plus dû se relever d'une commotion cérébrale qui a affecté sa vision.

Leandro Riedi reste sur son nuage Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Plus personne n’aura arrêté Leandro Riedi (ATP 197) en cette fin d’année. Titré la semaine dernière à Helsinki, le Zurichois a récidivé à Andria. En Italie, Leandro Riedi a battu 7-6 (7/4) 6-3 le Kazakh Mikhaïl Kukushkin (ATP 223) en finale pour cueillir un douzième succès de rang. A la faveur de cette victoire, il sera classé au 161e rang mondial ce lundi. Ces deux victoires en Challenger lui ont permis de faire un bond de 116 places en l’espace de deux semaines. Il avait entamé l’année 2022 au 697e rang. Adversaire malheureux de Dominic Stricker en finale du tournoi juniors de Roland-Garros 2020, le Zurichois de 20 ans a enfin pris son envol. Au printemps dernier lors du Geneva Open, on rappellera que ses nerfs lui avaient joué un mauvais tour avec cette défaite face à Johan Nikles malgré six balles de match dans sa raquette. Le succès de Leandro Riedi à Andria est le huitième d’un joueur suisse cette année sur le front des Challengers.

Wendy Holdener remporte enfin un slalom de Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Enfin! Après trente podiums, Wendy Holdener est récompensée par une victoire en slalom puisque la Schwytzoise a remporté celui de Killington à égalité avec Anna Swenn Larsson. Un "YES" sonore qui vaut mille mots. Habituée des places d'honneur dans sa discipline de prédilection, la skieuse d'Unteriberg tient enfin sa première victoire à 29 ans. Alors oui, elle doit la partager avec la Suédoise Anna Swenn Larsson qui décroche également son premier succès, mais peu importe. L'Autrichienne Katharina Truppe complète le podium. Car ce que les deux femmes ont fait est assez exceptionnel. Elles sont parvenues à battre Mikaela Shiffrin sur ses terres, là où l'Américaine n'avait jamais cédé. Cinq slaloms et autant de victoires pour la dame aux 76 victoires en Coupe du monde. Elle pouvait enlever son 50e slalom, mais elle a finalement terminé à la 5e place après avoir pourtant remporté la première manche. Wendy Holdener a produit le même ski que lors du deuxième slalom de Levi. Précise à la porte, agressive sans prendre des risques inconsidérés, la double championne du monde du combiné a laissé une belle impression tant sur le billard du tracé initial que sur celui complètement creusé de la deuxième manche. "J'ai tout donné, a-t-elle déclaré au micro de la FIS dans l'aire d'arrivée. QUand j'ai vu que j'étais devant c'était un tel soulagement. Et au final, c'est parfait." Pour le reste de la délégation suisse, il n'y a finalement que Mélanie Meillard qui a profité de la piste lors de son deuxième passage. 27e à mi-course, elle a finalement décroché la 17e place. Elena Stoffel a elle aussi pu remonter quelques rangs pour terminer 20e. Ce fut par contre bien difficile pour Camille Rast, 23e, et Michelle Gisin, seulement 26e. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'Obwaldienne. Habituellement très solide dans cette discipline, la double championne olympique de combiné doit maintenant se tourner vers la vitesse et Lake Louise pour chasser les éventuelles mauvaises pensées qui pourraient venir polluer son esprit. Quant à Aline Danioth, elle a connu l'élimination en première manche.

La Croatie s'impose contre le Canada, désormais éliminé Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic La Croatie a pris le meilleur sur le Canada (4-1) au cours du deuxième match du groupe F de la Coupe du monde à Doha. Corollaire: les Croates seront maîtres de leur destin contre la Belgique. En revanche, les Canadiens sont désormais éliminés de la course aux huitièmes de finale après avoir concédé leur deuxième défaite de l'exercice après le revers initial concédé contre la Belgique. Pourtant, les joueurs d'Amérique du Nord avaient pris un départ-canon. L'attaquant du Bayern Munich Alfonso Davies avait ouvert la marque dès la 2e minute d'une tête puissante sur un centre de Tajon Buchanan. Il s'agissait du premier but canadien en Coupe du monde en cinq matches. Malheureusement pour eux, les Canadiens ne sont pas parvenus à inscrire une deuxième réussite qui aurait vraiment fait douter les derniers finalistes du Mondial 2018. Les Croates ont ensuite pris la mesure du jeu et du score. Un doublé d'Andrej Kramaric (36e/70e), Marko Livaja (44e) et Lovro Majer (94e) ont permis aux coéquipiers de Luka Modric de prendre la tête du groupe à égalité de points avec le Maroc. Un match nul contre la Belgique jeudi lui assurerait une place en huitièmes de finale.

Davos bat Rapperswil Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Et trois points de plus pour Davos en National League. Les Grisons ont pris le meilleur sur Rapperswil 2-1 dans leurs montagnes. La troupe de Christian Wohlwend a fait la différence au cours du tiers médian. Menés 1-0 après une réussite de Wetter (13e), les Davosiens ont tout d'abord égalisé à la 29e en infériorité numérique. Knak et Prassl ont parfaitement géré cette situation face à la défense des Lakers. Puis sur un 5 contre 3 en fin de période, c'est l'inévitable Matej Stransky, servi par l'habituel Enzo Corvi, qui a finalement inscrit ce qui sera le but de la victoire. Toujours privés de Cervenka, les Saint-Gallois ont eu de la peine à se montrer aussi dangereux que lorsque le Tchèque dirige le jeu. Grâce à ce succès, les Grisons (7es) reviennent à une longueur des Saint-Gallois (4es) au classement. A noter ce soir encore (20h) le remake de la finale du championnat avec le duel entre Zurich et Zoug.

Le Canada remporte sa première Coupe Davis en battant l'Australie Image: KEYSTONE/EPA/JORGE ZAPATA Le Canada a remporté dimanche sa première Coupe Davis en battant l'Australie 2-0 à Malaga. Ceci grâce aux victoires en simple de Denis Shapovalov puis de Félix Auger-Aliassime. Shapovalov (18e mondial) a d'abord battu Thanasi Kokkinakis (95e) 6-2 6-4 puis Auger-Aliassime (6e) a apporté le point de la victoire en battant Alex de Minaur (24e) 6-3 6-4, sous les yeux de Novak Djokovic et de son fils Stefan. Le Canada revient de très loin puisqu'il avait été éliminé en mars lors des qualifications par les Pays-Bas. Mais l'exclusion de la Russie, tenante du titre, en raison du conflit en Ukraine, a laissé une place: la Serbie aurait dû en profiter, mais ayant reçu auparavant une invitation pour la phase finale 2022, c'est le Canada qui a été repêché. Les Canadiens, qui avaient été battus par l'Espagne en finale en 2019 pour la première édition de la nouvelle formule de la compétition par équipes nationales, succèdent donc au palmarès à la Russie. Le Canada a terminé deuxième du groupe B derrière l'Espagne en septembre, avant d'éliminer l'Allemagne en quarts de finale (2-1) et l'Italie en demies (2-1).

Slalom: Holdener juste derrière Shiffrin Nouvelle manche tr Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Wendy Holdener va se battre pour la victoire lors du slalom de Killington. La Schwytzoise est 2e à 0''21 de Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener a produit le même ski que lors du deuxième slalom de Levi. Précise à la porte, agressive sans prendre des risques inconsidérés, la double championne du monde du combiné a fait une belle impression. Mais comme en Finlande, elle a été dominée par Mikaela Shiffrin. Il faut dire que l'Américaine est chez elle dans le Vermont. Et surtout elle n'a jamais été battue en slalom sur cette piste: cinq courses, cinq victoires. Les écarts sont faibles avec cinq filles en 0''38. Katharina Liensberger pointe à 0''22, Petra Vlhova à 0''31 et Anna Swenn Larsson à 0''38. Pour le reste de la délégation suisse, c'est un peu la soupe à la grimace. En délicatesse avec son matériel, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 23e provisoire à 2''75, juste devant Camille Rast. Quant à Aline Danioth, elle fut l'une des deux athlètes parmi les trente premières à connaître l'élimination. Dommage, car elle aurait certainement pu viser une place dans le top 15.

Minimaliste, la Belgique s'incline face au Maroc Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Bien trop minimaliste, la Belgique a subi un surprenant échec dimanche dans le Mondial au Qatar. La sélection de Roberto Martinez s'est inclinée 2-0 devant le Maroc, qui avait déjà obtenu un point inattendu mercredi face à la Croatie, dans la deuxième journée du groupe F. Difficiles vainqueurs (1-0) du Canada mercredi, les Diables Rouges espéraient bien cueillir un deuxième succès afin de valider leur ticket pour les huitièmes de finale quatre jours plus tard. Mais ils ont payé cher une certaine suffisance, tant en défense qu'en attaque, face à des Lions de l'Atlas valeureux et opportunistes. Le Maroc, qui attendait un succès dans une phase finale de Coupe du monde depuis l'édition 1998 (3-0 face à l'Ecosse), a forcé la décision à la 73e minute sur une réussite d'Abdelhamid Sabiri. Le milieu de la Sampdoria a piégé Thibaut Courtois sur un coup franc rentrant au premier poteau, que personne n'a dévié. La défense belge, qui avait vécu un premier avertissement sans frais dans les arrêts de jeu de la première période (but de Ziyech annulé pour hors-jeu sur une action similaire à celle du 1-0), a plié une seconde fois à la 92e. Zakaria Aboukhlal a scellé le score sur un contre, profitant d'une passe en retrait parfaite de Ziyech. La Belgique dos au mur Avec 3 points, la Belgique se retrouve dans une position peu enviable avant de défier les vice-champions du monde croates lors de la dernière journée de cette poule. Le Maroc de Walid Regragui a en revanche tout pour bien faire: un succès jeudi face au Canada lui assurerait une place en 8es de finale, pour la deuxième fois de son histoire après 1986.

La Suisse de Murat Yakin face au défi brésilien Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ce match sera sans doute le plus grand de sa carrière. Encore entraîneur en Challenge League il y a 15 mois, Murat Yakin s'apprête à défier le Brésil du "Professeur" Tite en Coupe du monde. "Je vous dirai après le coup de sifflet final si ce match était bien le plus grand de ma carrière. Mais le plus fort sur le plan émotionnel très certainement. Je l'attends depuis le résultat du tirage au sort. Le football brésilien a bercé mon enfance", sourit Murat Yakin. "Demain, à nous de montrer face à une équipe qui est venue à Doha pour devenir championne du monde que nous ne sommes pas n'importe qui", poursuit le coach helvétique. "Mon équipe tire sa force de son état d'esprit, de la confiance que chacun nourrit envers son coéquipier et de l'intime conviction d'être capable de battre les meilleurs. Oui, nous pouvons gagner demain." Sans dévoiler ouvertement ses choix, Murat Yakin a lâché quelques pistes qui dessinent les contours de l'équipe appelée à jouer lundi. "Nous devrons bien sûr monter en puissance par rapport au match contre le Cameroun, lâche-t-il. Je resterai avec une défense à quatre. La menace de suspension qui plane sur Manuel Akanji et Nico Elvedi ne modifie pas vraiment mes plans. Manuel et Nico sont assez intelligents pour savoir comment agir dans de telles circonstances. Si l'un des deux devait toutefois être averti, je ne serais pas démuni pour bâtir une nouvelle défense contre la Serbie." Un réservoir inépuisable Le sélectionneur regrette, en tant qu'amoureux du beau jeu, l'absence de Neymar. "Mais je ne m'inquiète pas pour les Brésiliens. Leur réservoir est inépuisable, poursuit-il. Tite pourrait aligner trois équipes toutes aussi fortes. Nous connaissons leurs forces. Ils sont des artistes auxquels il ne faut donner aucun espace. Mais nous n'avançons pas dans ce match sans atout. J'ai dans mon équipe les joueurs capables de se libérer du pressing adverse. Ils savent qu'ils devront toucher leurs limites lundi soir. Mais je sais aussi qu'ils sont prêts." Présent au côté de Murat Yakin lors la conférence officielle d'avant-match organisée par la FIFA - un indice de plus pour sa titularisation lundi -, Xherdan Shaqiri garde, bien naturellement, un beau souvenir de la confrontation de Rostov-sur-le-Don lors de la Coupe du monde 2018. "Ce 1-1 fut un très grand résultat pour nous, glisse le Bâlois. Depuis quatre ans, je me dis que notre équipe a bien grandi. On sait désormais comment battre les meilleurs. Même si j'ai été impressionné par la performance livrée par les Brésiliens contre la Serbie, je me dis aussi qu'ils ont aussi leurs points faibles." L'homme aux 110 sélections rêve de les exploiter. Les équipes probables Brésil - Suisse Lundi, 17h00. Stadium 974, Doha. Arbitre: Barton (ESA). Suisse: 1 Sommer; 3 Widmer, 5 Akanji, 4 Elvedi, 13 Rodriguez; 8 Freuler, 10 Xhaka; 23 Shaqiri, 15 Sow, 17 Vargas; 7 Embolo. Brésil: 1 Alisson; 14 Eder Militão, 4 Marquinhos, 3 Thiago Silva, 6 Alex Sandro; 5 Casemiro; 21 Rodrygo, 7 Paqueta; 11 Raphinha, 9 Richarlison, 20 Vinicius Junior. Notes: la Suisse sans Okafor (douleur musculaire à une cuisse), le Brésil sans Neymar ni Danilo (blessés).

Le mea culpa de Tite Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Suivre une conférence de presse de Tite est une expérience unique. La passion qui unit l'équipe de Brésil et son peuple se devine dès les premières secondes. Celles-ci ont été l'occasion pour Tite d'un grand mea culpa. Le sélectionneur s'en veut de ne pas avoir compris tout de suite jeudi soir la gravité des blessures de Neymar et de Danilo. "Ils ont continué de jouer trop longtemps alors qu'ils étaient tous les deux touchés. Mon erreur fut de ne pas le comprendre, explique Tite. Heureusement, nous les reverrons lors de cette Coupe du monde. J'en suis pleinement convaincu." Pas contre la Suisse en tout cas. Tite n'a pas dévoilé les noms des deux joueurs appelés à remplacer son stratège et son latéral. "Les choix ont été arrêtés. Mais je ne les divulguerai pas", lâche-t-il. A 200% Pour savoir comment le Brésil percevait cette équipe de Suisse, il valait mieux déborder sur les prérogatives des journalistes brésiliens, trop soucieux d'entretenir le feuilleton Neymar pour se préoccuper de l'adversaire. "La Suisse possède de très bons joueurs. Elle est une équipe très difficile à battre", souligne Marquinhos. Et à entendre les paroles du défenseur du PSG, le Brésil ne fera pas dans l'excès de confiance. "Nous nous donnerons à 200 % dans ce match qui peut nous qualifier pour les huitièmes de finale, ajoute-t-il. Je crois que tous les ingrédients sont là pour assister à très belle rencontre."

Le Japon battu par le Costa Rica epa10331750 Golkeeper Keylor Navas of Costa Rica prays ahead of the second half during the FIFA World Cup 2022 group E soccer match between Japan and Costa Rica at Ahmad bin Ali Stadium in Doha, Qatar, 27 November 2022. EPA/Neil Hall Geo-Information: Katar/Doha Quelle: EPA Fotograf: Neil Hall Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Le Japon a perdu dimanche le bénéfice de son exploit signé mercredi face à l'Allemagne dans le Mondial au Qatar. La sélection de Hajime Moriyasu s'est inclinée 1-0 devant le Costa Rica au stade Ahmed Bin Ali dans la 2e journée du groupe E. Fessé 7-0 par l'Espagne quatre jours plus tôt, le Costa Rica a forcé la décision à la 81e minute sur sa première - et seule - véritable occasion. Une occasion due à une mauvaise relance japonaise, dont Keysher Fuller a profité en lobant de justesse un Shuichi Gonda trop avancé devant la cage japonaise. Dominateur - surtout en deuxième mi-temps -, le Japon n'a jamais trouvé la solution face à une défense costaricienne qui a su se faire pardonner sa déroute initiale. Keylor Navas n'a ainsi que rarement été mis en danger, sa seule parade déterminante survenant à la 88e sur un tir de Daichi Kamada. Le Costa Rica de Luis Fernando Suarez tentera de continuer à jouer les trouble-fête dans cette poule jeudi face à l'Allemagne, qui défiera l'Espagne dimanche soir. Les Samuraï Blue japonais joueront pour leur part leur qualification pour les 8es de finale face à la Roja jeudi soir.

La Suisse ira défier l'Allemagne en février prochain Image: KEYSTONE La tâche de l'équipe de Suisse de Coupe Davis pourrait s'avérer délicate dans les qualifications de l'édition 2023. La sélection de Severin Lüthi ira défier l'Allemagne d'Alexander Zverev (ATP 12) sur ses terres les 3/4 ou 4/5 février 2023. Au repos forcé depuis sa grave blessure à une cheville subie en demi-finale à Roland-Garros ce printemps, Alexander Zverev devrait être en mesure de défendre les couleurs de son pays dans ces qualifications. Le vainqueur de ce duel - le premier depuis 1996 entre les deux pays - accédera à la phase de groupes. Battue en quart de finale de l'édition 2022 cette semaine à Malaga, l'Allemagne compte deux autres joueurs parmi les 100 meilleurs mondiaux, Oscar Otte (ATP 65) et Daniel Altmaier (ATP 77). Son capitaine Michael Kohlmann peut aussi aligner une redoutable paire de double, Kevin Krawietz/Tim Pütz.