Hüberli et Betschart gagnent un duel acharné +++ Sabrina Jaquet battue

"Je suis sous le choc mais je continue ma carrière" Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Suspendu neuf mois après un contrôle positif, Kariem Hussein est déterminé à poursuivre sa carrière après son bannissement. "Je suis extrêmement motivé", a déclaré le hurdler, privé des JO de Tokyo. "Ce contrôle positif a été un choc. J'ai commis une faute, je ne peux que m'excuser. C'est absurde et incompréhensible de ma part. Mais le verdict (qui aurait pu être plus sévère) montre que les instances antidopage ont reconnu que j'avais agi de bonne foi, sans aucune intention de me procurer un avantage quelconque", a dit le champion d'Europe 2014 du 400 m haies en vidéoconférence. De fait, le Thurgovien âgé de 31 ans, par ailleurs médecin, a pris le produit incriminé (le Gly-Coramine) après sa finale aux Championnats de Suisse à Langenthal, à fin juin. Il a avalé ce bonbon qui ressemble à un Sugus en présence même du contrôleur antidopage "et d'autres personnes". Sans se douter un seul instant, a-t-il réaffirmé, très ému, que cela pourrait générer un contrôle positif à la nicéthamide (un stimulant). Ce petit remontant, très prisé des randonneurs et alpinistes ayant un coup de fatigue, est autorisé à l'entraînement mais pas en compétition. Le fait que l'athlète l'ait pris après la finale - car il avait "besoin de sucre" - ne change rien à l'affaire. Mondiaux 2022 en ligne de mire "Je prends ce produit depuis l'automne 2019, en général avant mes séances de musculation. A l'époque, j'avais pourtant vérifié les indications et je ne me suis plus jamais posé de questions depuis. Tous mes contrôles antidopage ont été jusque-là négatifs dans ma carrière. J'ai commis une faute, par négligence, et cela m'apprend qu'il importe de toujours vérifier en permanence les moindres détails." Kariem Hussein estime qu'il ne lui revient pas de juger s'il est légitime ou non de réprimer ce produit, en vente libre et assez largement consommé. Il ne fera pas appel du verdict. Il ne veut pas se laisser abattre, même s'il y a dégât d'image. "Les Championnats du monde 2022 à Eugene (USA) seront mon prochain grand objectif", a-t-il relevé. Cet ancien footballeur de 2e ligue n'a commencé l'athlétisme qu'à 20 ans et a encore suffisamment faim. "Cette douloureuse affaire fait partie d'un processus d'apprentissage, c'est ainsi que je le vois", a-t-il encore observé.

Richard Carapaz: la victoire en solitaire Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Troisième du Tour de France, Richard Carapaz a cueilli l'or à Tokyo. L'Equatorien s'est imposé en solitaire sur le circuit du Mont Fuji devant le Belge Wout van Aert et le Slovène Tadej Pojacar. Richard Carapaz a porté son effort à 25 km de l'arrivée lors de l'ascension du Kagosaka Pass. Seul l'Américain Brandon McNulty a été en mesure de suivre l'Equatorien. A 5 km de l'arrivée, Richard Carapaz lâchait l'Américain pour signer le plus bel exploit d'une carrière riche notamment d'un succès au Tour d'Italie 2019. Cette course n'a pas souri aux Suisses qui n'ont pas su suivre les meilleurs lors de l'ascension du col de Mikuni à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Les Suisses en course pour la finale par équipes Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Les Suisses sont bien partis pour accéder à la finale du concours par équipes. Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard et Eddy Yusof pointent provisoirement au 5e rang des qualifications. Après le passage de huit des douze équipes en qualifications des JO de Tokyo, à Tokyo, le quatuor alémanique a posé les bons jalons. Il y a cinq ans, à Rio, les Helvètes avaient manqué la finale des huit meilleurs d'un rien (9es). Cette fois, cela semble mieux parti. Les perspectives seraient encore meilleures sans la chute de Pablo Brägger, tout à la fin, à la barre fixe, sa discipline favorite. Eddy Yusof a subi le même sort au cheval d'arçons, mais ses compatriotes ont eu les nerfs assez solides ensuite à cet appareil qui constitue le point faible des Suisses. Les Helvètes gardent aussi leurs chances de placer deux des leurs en finale du concours général individuel, qui regroupera 24 gymnastes. Benjamin Gischard et Eddy Yusof sont apparus les plus complets, Brägger et Baumann n'entrant plus en ligne de compte. Bémol, aucun Suisse ne sera représenté dans une finale par engin (huit qualifiés). Claude Baumann, aux barres parallèles, a commis une faute qui lui aura coûté sans doute cet honneur.

Hüberli/Betschart s'imposent de haute lutte Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Tanja Hüberli et Nina Betschart ont remporté de haute lutte leur premier match dans le tournoi olympique de Tokyo. La Schwytzoise et la Zougoise se sont imposées 23-25 22-20 16-14 devant la paire allemande Laura Ludwig/Margareta Kozuch, après avoir sauvé une balle de match. Assurées de disputer la phase à élimination directe après le forfait du duo tchèque, Hüberli/Betschart ont fait un grand pas vers la qualification directe pour les 8es de finale. Elles affronteront mercredi les modestes Japonaises Miki Ishii/Megumi Murakami, avec la 1re place du groupe F en ligne de mire. Tanja Hüberli et Nina Betschart sont passées par tous les états d'âme face à Laura Ludwig, qui avait cueilli l'or aux JO 2016 en compagnie de Kira Walkenhorst, et Margareta Kozuch. Menées 8-5 dans le tie-break, elles ont dû effacer une balle de match à 14-13, profitant alors d'un service manqué par Margareta Kozuch. Les vice-championnes d'Europe 2018 ont conclu cette partie sur leur première opportunité, après 1h13' de jeu, sur une attaque de Nina Betschart. Elles ont témoigné d'une grande force mentale, elles qui avaient manqué trois balles de set dans une première manche où elles s'étaient retrouvées menées 5-0 et 10-5.

Rachel Moret qualifiée pour le 2e tour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Rachel Moret s'est qualifiée pour le 2e tour du simple dames à Tokyo. La Vaudoise, 86e mondiale, a dominé la Brésilienne Jessica Yamada (142e) en six sets. La gauchère de Préverenges, qui joue à Nîmes dans le Championnat de France, s'est imposée 11-6 6-11 11-4 7-11 11-6 14-12, au terme d'un match en montagnes russes, de qualité inégale. Elle a bouclé l'affaire à sa quatrième balle de match. Les deux pongistes ont fait preuve de fébrilité, à des moments différents, mais Moret est apparue dans l'ensemble plus solide et "plus présente". Elle a connu une frayeur dans la 6e manche, lors de laquelle elle s'est retrouvée avec une balle de set contre elle (10-11) après avoir mené 8-2. Mais la Vaudoise a tenu bon, faisant valoir notamment des qualités qu'on ne lui connaissait pas forcément au service. Rachel Moret affrontera la Hongroise Georgina Pota (53e) au deuxième tour. Franchir deux tours est l'objectif de la Vaudoise à ces JO. Le reste ne serait que bonus.

Sabrina Jaquet s'incline logiquement contre la no 1 mondiale Sabrina Jaquet a fait de son mieux. Image: KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Sabrina Jaquet s'est inclinée 21-7 21-13 dans son premier match du tour préliminaire (groupe P) du tournoi olympique à Tokyo. La Chaux-de-Fonnière, touchée à un mollet, n'a eu aucune chance face à la no 1 mondiale, la Taïwanaise Tai Tzu-Ying. Beaucoup plus mobile face à une Neuchâteloise visiblement diminuée dans ses déplacements, la joueuse asiatique a dicté les opérations de bout en bout. Jaquet (BWF 46) n'a mené au score qu'une fois, en marquant le premier point de la rencontre. Le deuxième set a été plus équilibré que le premier, Jaquet faisant face de son mieux dans des circonstances défavorables. La Neuchâteloise s'était blessée à l'entraînement à Tokyo, cinq jours avant son entrée en lice. Elle a disputé ce premier match avec un fort bandage à la cheville gauche. Après un premier set où elle a été débordée par la subtilité et la variété des coups de Tai Tzu-Ying, elle a su par moments, par la suite, faire jaillir quelques étincelles de son jeu. Jaquet a encore deux matches à disputer, dans ce groupe P, davantage à sa portée si elle est remise: face à la Française Qi Xuefei (BWF 41) et la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen (BWF 49). Seule la gagnante de chaque groupe accède aux quarts de finale.

Nina Christen peine à décrire ses émotions Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Je ne sais pas encore vraiment comment décrire mes émotions", a lâché Nina Christen, qui a offert à la Suisse sa première médaille aux JO de Tokyo. "Sur le podium, ça semblait réel, maintenant ce n'est plus vraiment tangible", a déclaré la Nidwaldienne de 27 ans quelques minutes après avoir conquis le bronze dans l'épreuve de carabine à air comprimé à 10 m. "J'ai connu des entraînements difficiles ici. Il semble que j'avais besoin de la compétition pour progresser. Les premiers tirs de la finale étaient tous un peu trop hauts", a-t-elle poursuivi. "Mais je suis très fière d'avoir réussi deux aussi bons tirs au moment où les médailles se jouaient. Je ne sais pas si ce sont les coups les plus durs de ma carrière. En tout cas, la pression était énorme. C'était extrême."

Golubic passe facilement le 1er tour Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Viktorija Golubic (WTA 50) s'est hissée au 2e tour du tournoi olympique de Tokyo. La Zurichoise s'est imposée 6-4 6-1 en 59' devant la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (WTA 79). Elle devrait retrouver au 2e tour Naomi Osaka (WTA 2). Quart de finaliste à Wimbledon, Viktorija Golubic a nettement dominé les débats samedi en début d'après-midi sous le soleil nippon. Elle aurait même pu s'imposer plus largement, elle qui a mené 5-1 service à suivre dans la première manche. La Zurichoise devrait logiquement retrouver au 2e tour la Japonaise Naomi Osaka, qui a connu l'immense honneur d'allumer la vasque vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Naomi Osaka doit affronter la Chinoise Saisai Zheng (WTA 52) dimanche au 1er tour.

Rol/Merz manquent le coche en séries Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Frédérique Rol/Patricia Merz ne sont pas parvenues à se qualifier directement pour les demi-finales aux JO de Tokyo. Le deux de couple poids léger, 4e de sa série, devra passer par le repêchage dans la nuit de samedi à dimanche. La Vaudoise et la Zougoise n'ont pas eu la moindre chance. Elles ont concédé 5''19 à la France, victorieuse de cette première série, et 4''00 à l'Italie, qui a obtenu la 2e place directement qualificative pour les demi-finales. La 3e place de la série est revenue à l'embarcation américaine, qui a échoué à 0''64 de l'Italie. Le quatre sans barreur helvétique, composé de Paul Jacot, Markus Kessler, Joël Schürch et Andrin Gulich, devra aussi passer par la case repêchage. Il a dû se contenter d'une 4e place en séries, échouant à plus de 8'' des vainqueurs britanniques et à plus de 6'' de la 2e place qualificative pour la finale, obtenue par l'Italie.

Le bronze pour Nina Christen à la carabine à 10 m! Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les JO de Tokyo ont démarré de manière idéale pour la délégation helvétique. La Nidwaldienne Nina Christen (27 ans) a offert à la Suisse une première médaille dès la première finale de ces joutes, se parant de bronze dans l'épreuve de carabine à air comprimé à 10 m samedi en fin de matinée. Sixième à Rio en 2016 dans le match aux trois positions et 16e à 10 m au Brésil, Nina Christen n'avait pourtant terminé qu'à la 7e place de qualifications plus tôt dans la journée. Mais elle a sorti le grand jeu en finale pour signer le même exploit que la tireuse au pistolet Heidi Diethelm Gerber, qui avait également débloqué le compteur de médailles pour la Suisse à Rio. Nina Christen obtient ainsi le plus beau succès de sa carrière, deux ans après avoir conquis le titre européen dans le match aux trois positions. Cette tireuse professionnelle, employée comme soldate contractuelle à l'armée, offre au tir helvétique la 22e médaille olympique de son histoire. L'or est revenu à la Chinoise Yang Qian (21 ans), lauréate des Jeux asiatiques dans la discipline en 2019 et auteure d'un nouveau record olympique samedi en finale avec 251,8 points. La Russe Anastasiia Galashina, qui évolue sous drapeau neutre en raison de la suspension de son pays pour dopage, a quant à elle décroché l'argent.

Rol/Merz manquent le coche en séries Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Frédérique Rol/Patricia Merz ne sont pas parvenues à se qualifier directement pour les demi-finales aux JO de Tokyo. Le deux de couple poids léger, 4e de sa série, devra passer par le repêchage dans la nuit de samedi à dimanche. La Vaudoise et la Zougoise n'ont pas eu la moindre chance. Elles ont concédé 5''19 à la France, victorieuse de cette première série, et 4''00 à l'Italie, qui a obtenu la 2e place directement qualificative pour les demi-finales. La 3e place de la série est revenue à l'embarcation américaine, qui a échoué à 0''64 de l'Italie.

Première pour Hugo Gaston, Paire cède face à Ruud Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La série des surprises s'est poursuivie à l'occasion des quarts de finale du Swiss Open à Gstaad. Personne n'imaginait retrouver le Français Hugo Gaston en demi-finales. Le Français de 20 ans a offert dans l'Oberland tout ce que les organisateurs avaient espéré de la part de la jeune garde suisse: des victoires spectaculaires et une dramaturgie prenante. Hugo Gaston (ATP 155) a éliminé en huitième et en quart de finale les têtes de série Federico Delbonis et Cristian Garin, à chaque fois au tie-break dans le set décisif. Pour vaincre Garin, 19e mondial, 6-4 1-6 7-6 (13/11), le jeune Français a eu besoin de près de deux heures et demie. Garin a gagné plus de jeu (16-13) et plus d'échanges (98-95) que Gaston; il a même mené 4-2 dans la troisième manche et a gâché trois balles de break. Il a encore bénéficié de quatre balles de match dans le tie-break, dont une sur son service. Mais rien n'y a fait, Gaston a tout annulé avant de s'imposer. Jusque-là, Hugo Gaston s'était surtout fait connaître pour ses exploits à Roland-Garros l'automne dernier. Il avait sorti Stan Wawrinka en cinq sets et avait pris deux sets à Dominic Thiem. Samedi, Gaston sera opposé au Serbe Laslo Djere, une autre tête de série. Il cherchera la qualification pour sa première finale. Avant Gstaad, le Français n'avait encore jamais passé les huitièmes de finale d'un tournoi ATP. Dans la deuxième demi-finale, Casper Ruud (ATP 14) aura les faveurs de la cote face au qualifié tchèque Vit Kopriva. Le Norvégien, vainqueur du Geneva Open début mai, reste sur une victoire au tournoi de Bastad dimanche dernier. Face à Benoît Paire, victime de ses démons lors de la troisième manche, Ruud a fait parler sa puissance.

Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé la vasque olympique Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé vendredi la vasque olympique. Elle brille désormais à Tokyo, ville-hôte des Jeux de la XXXIIe olympiade, retardés d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. La flamme restera allumée au Stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux, le dimanche 8 août au soir, après deux semaines de compétition durant lesquelles 11'090 sportifs venus du monde entier - 206 délégations - se disputeront les 339 titres en jeu, dans 33 sports.