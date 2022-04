Hüsler encore en demi +++ 5 assists pour Fiala

Une nouvelle demi-finale pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) fait un tabac dans les Challengers mexicains. Titré à Mexico City et demi-finaliste à San Luis Potosi, le Zurichois s'est hissé dans le dernier carré à Aguascalientes. Le gaucher s'est imposé 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/0) devant le Français Arthur Cazaux (ATP 288). Il affrontera ce samedi le Roumain Filip Cristian Jianiu (ATP 305) pour une place en finale. Assuré de figurer au 135e rang mondial ce lundi - il s'agira du meilleur classement de sa carrière -, Marc Andrea Hüsler peut cueillir ce week-end son cinquième titre dans un tournoi Challenger.

Cinq assists pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs 24 heures après son doublé lors du succès 6-3 de Minnesota devant Vancouver, Kevin Fiala a fait encore plus fort. Il a délivré cinq assists face à Seattle pour une nouvelle victoire 6-3 du Wild. A Saint-Paul, le Saint-Gallois a signé son premier match à cinq points en NHL le soir où le Wild cueille son 50e succès de la saison et où Kirill Kaprizov, avec un but et trois passes décisives, est devenu le premier joueur de la franchise à atteindre le plateau des 100 points. Elu homme du match comme la veille, Kevin Fiala a, ainsi, comptabilisé au moins un point dans une neuvième rencontre de rang. Son bilan pour cette série qui a débuté le 3 avril contre St. Louis, est presque affolant: 9 buts et 12 assists. "Je ne crois avoir jamais réussi cinq passes décisives dans un match. J'avais l'impression ce soir que tout ce que je touchais se transformait en or, souligne Kevin Fiala qui comptabilise désormais 82 points. Ce fut vraiment une soirée très spéciale pour moi." Il est devenu le premier joueur de la franchise à signer une telle performance. Ce dimanche, Kevin Fiala et le Wild, qui affronteront St. Louis au premier tour des play-off, se déplacent à Nashville avec l'ambition de cueillir un cinquième succès de rang. L'occasion pour Kevin Fiala de combler encore un peu plus l'écart qui le sépare de Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de la NHL. Le matelas de 7 points du capitaine des Predators semble très confortable. Mais avec ce diable de Kevin Fiala, il ne faut plus jurer de rien.

La victoire de l'espoir pour les Hawks Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta reprend espoir. Après deux défaites lors des deux premiers matches, les Hawks ont enlevé sur leur parquet l'acte III de leur série face à Miami, la meilleure équipe de la Conférence Est. Toujours privé de Clint Capela blessé au genou, Atlanta s'est imposé 111-110 dans l'acte III. Trae Young a inscrit le panier de la victoire à 4''4 du buzzer dans une fin de match marquée par deux tirs manqués de Jimmy Butler, l'atout maître du Heat. Le quatrième match de la série aura lieu ce dimanche à Atlanta. Les Hawks ont été au bord du K.O. lors de cette rencontre dont le coup d'envoi a été retardé de 45 minutes en raison de la présence d'un paquet suspect aux abords du stade. A la faveur d'un partiel de 21-0, Miami a, en effet, mené 84-68 dans le troisième quarter. Mais avec la sortie sur blessure de Kyle Lowry, touché aux ischio-jambiers, le Heat devait perdre de sa superbe. Dans les autres rencontres de la soirée, Phoenix et Milwaukee, respectivement victorieux à la Nouvelle-Orléans (114-111) et à Chicago (111-81) ont repris la main. Les finalistes de l'an dernier mènent désormais 2-1 dans leur série respective.

Alcaraz dans le dernier carré à Barcelone, et dans le top 10 Carlos Alcaraz fera son apparition dans le top 10 du classement ATP lundi Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Carlos Alcaraz (ATP 11) a signé une nouvelle performance de choix vendredi, qui lui permettra de faire son entrée dans le top 10 du classement ATP lundi. Le prodige espagnol a sorti le récent champion de Monte-Carlo Stefanos Tsitsipas (ATP 5) 6-4 5-7 6-2 dans le choc des quarts de finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Vainqueur du récent Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz (19 ans le 5 mai) a dominé les débats sur une terre battue alourdie par les averses des derniers jours. Il a pourtant connu une grosse de baisse de régime, balbutiant son tennis alors qu'il menait en toute logique 6-4 4-1 service à suivre. Carlos Alcaraz, qui a concédé six des sept derniers jeux de la deuxième manche, a toutefois su se ressaisir. Il a signé le break d'entrée dans le set décisif, enfonçant le clou en s'emparant à nouveau du service adverse dans le troisième jeu. Et la belle mécanique ne s'est cette fois-ci pas déréglée. Les deux hommes avaient dû disputer leur 8e de finale plus tôt dans la journée, Stefanos Tsitsipas ayant en outre conclu son 2e tour tard dans la soirée de jeudi. Carlos Alcaraz sera à nouveau sur le front samedi après-midi face à l'Australien Alex De Minaur (ATP 25), qui a ouvert les portes du top 10 à l'Espagnol en battant Cameron Norrie (ATP 10) en quart de finale vendredi.

Le skip Yannick Schwaller quitte Berne Zähringer Image: KEYSTONE/AP/John Locher Le skip Yannick Schwaller a décidé de quitter son équipe de Berne Zähringer au terme de la saison. Le Soleurois pourrait bien faire équipe avec certains membres du CC Genève, qui a annoncé sa séparation en avril. Les cartes seront donc redistribuées dans l'élite du curling masculin helvétique, sachant aussi que le skip genevois Peter De Cruz a annoncé qu'il s'accordait un break d'une durée indéterminée. Des annonces sont attendues pour la semaine prochaine. Coéquipiers jusqu'ici de Yannick Schwaller, avec qui ils ont connu l'élimination en quart de finale du récent championnat du monde, Marcel Käufeler, Romano Meier et Michael Brunner devraient continuer à faire équipe. Berne Zähringer a fêté son plus beau succès en décrochant l'argent des Européens 2019.

Barcelone et Crnogorcevic écrasent Wolfsburg 5-1 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a quasiment son ticket pour la finale de la Ligue des champions dames en poche. Les tenantes du trophée ont surclassé Wolfsburg 5-1 devant les 91'648 spectateurs du Camp Nou (nouveau record pour un match féminin de clubs) vendredi en demi-finale aller. Titularisée au sein de l'attaque blaugrana, l'internationale suisse Ana-Maria Crnogorcevic a été remplacée à la 74e minute. Elle n'a cependant pas trouvé le chemin des filets, les buts catalans ayant été signés Aitana Bonmati (3e), Caroline Hansen (10e), Jenifer Hermoso (33e) et Alexia Putellas (38e et 85e). Le match retour sera joué le samedi 30 avril en Allemagne. La seconde demi-finale aller opposera dimanche Lyon au Paris St-Germain d'une autre attaquante helvétique, Ramona Bachmann.

Emilie-Romagne: Verstappen devant Leclerc en qualifs Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa première pole position de la saison vendredi lors des qualifications du GP d'Emilie-Romagne de F1. Le champion du monde en titre partagera la première ligne avec le leader du championnat 2022 Charles Leclerc (Ferrari) samedi à Imola lors de la course-sprint. Max Verstappen a donc gâché la première partie de la fête espérée par Ferrari, qui évolue à domicile ce week-end. Il a finalement remporté aisément le duel qui l'opposait à Charles Leclerc, devançant de près de huit dixièmes le Monégasque dans la troisième partie d'une séance perturbée par la pluie et cinq interruptions. Mais rien n'est joué pour la grille de départ du "vrai" Grand Prix de dimanche, qui sera déterminée par les résultats de la course-sprint programmée samedi à 16h30. Max Verstappen pourrait ainsi perdre son rang au terme de cette épreuve, dans laquelle les huit premiers inscriront des points. Si Charles Leclerc espérait mieux, que dire de son coéquipier au sein de la Scuderia Carlos Sainz? L'Espagnol a terminé sa journée en colère, au volant d'une monoplace largement endommagée. Il a connu une sortie de piste dans la deuxième partie des qualifications et se contentera d'une 10e position sur la grille. Une première depuis 2012 pour Mercedes L'écurie Mercedes a quant à elle connu une immense déception. Ses pilotes George Russell et Lewis Hamilton s'élanceront en effet respectivement des 11e et 13e places samedi. Cet échec est historique: c'est la première fois depuis le Grand Prix du Japon 2012 que Mercedes ne place aucun de ses pilotes en Q3! Lewis Hamilton a devancé de peu le Chinois Zhou Guanyu, qui sera 14e sur la grille samedi au volant de son Alfa Romeo-Ferrari. Zhou Guanyu a été nettement battu par son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, 8e de ces qualifications malgré un problème technique rencontré en fin de séance.

Zverev estime qu'il n'y a aucune raison d'interdire les Russes Zverev estime qu'il n'y a aucune raison d'exclure les Russes de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le champion olympique Alexander Zverev (ATP 3) a estimé vendredi qu'il n'y avait "aucune raison que les joueurs russes et bélarusses ne puissent pas participer à Wimbledon". L'Allemand se joint ainsi au concert de voix qui se sont élevées contre la décision d'exclusion du prochain tournoi londonien. "Tout cela est contre la Russie et je peux le comprendre", a expliqué Alexander Zverev (25 ans), né à Hambourg de parents d'origine russe, qui prépare le tournoi de Munich. "Je pense que nous sommes tous contre la guerre, ce qui se passe en Ukraine est inhumain et ne devrait pas arriver". Pour l'heure, les joueurs et joueuses russes et bélarusses peuvent prendre part aux tournois des circuits ATP et WTA à la condition de ne pas concourir sous le nom ou le drapeau de leur pays. Alexander Zverev estime en revanche qu'il est "tout à fait normal" que les équipes nationales de Russie et du Bélarus soient exclues de toute compétition de tennis. La Fédération internationale a déjà interdit aux deux pays de participer à la Coupe Davis et à la Billie Jean King Cup. Billie Jean King opposée à cette décision Jeudi, son ami russe Andrey Rublev avait jugé la décision des organisateurs de Wimbledon "totalement discriminatoire". Mercredi, le no 1 mondial Novak Djokovic avait déclaré à Belgrade que la décision d'exclure les Russes et les Bélarusses de Wimbledon était "folle". Dans un communiqué diffusé jeudi sur ses réseaux sociaux, Billie Jean King, légende américaine aux 12 titres en Grand Chelem dont six à Wimbledon, a quant à elle écrit: "Je ne peux pas soutenir l'exclusion d'athlètes individuels de quelque tournoi que ce soit au seul motif de leur nationalité".

NHL: Montréal pleure le légendaire Guy Lafleur Image: KEYSTONE/AP NY/BILL KOSTROUN Guy Lafleur, légendaire attaquant des Canadiens de Montréal, est décédé à l'âge de 70 ans d'un cancer des poumons. Il avait remporté cinq fois la Coupe Stanley (1973, 1976, 1977, 1978, 1979). Lafleur avait disputé 1126 matches de saison régulière de NHL et 128 de play-off, marquant 560 buts (793 assists) en "regular season" et 58 (76 assists) lors des séries. Il a fait toute sa carrière à Montréal avant de prendre une première fois sa retraite au terme de l'exercice 1984/85. Il est revenu au jeu en 1988/89 avec les New York Rangers, avant de faire encore deux saisons avec le maillot des Québec Nordiques. Lafleur faisait partie de l'équipe du Canada victorieuse de la Canada Cup en 1976. Parmi ses nombreux records, Guy Lafleur avait été le premier joueur de l'histoire de la NHL à marquer au moins 50 buts lors de six saisons consécutives.

Swiss-Ski: Zenhäusern ne fait plus partie de l'équipe nationale Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Champion suisse de slalom, Ramon Zenhäusern (29 ans) a été rétrogradé par Swiss-Ski. Le Valaisan ne fait plus partie du cadre de l'équipe nationale, apparaissant désormais dans le cadre A. Zenhäusern a connu un hiver décevant en Coupe du monde, sans place sur le podium. Il n'a pris que le 25e rang du classement de la discipline. Quatre autres skieurs ont été rétrogradés par Swiss-Ski. Aline Danioth figure aussi désormais dans le cadre A, Urs Kryenbühl dans le cadre B alors que Sandro Simonet et Thomas Tumler, tous deux sérieusement blessés, se retrouvent dans le cadre C. Trois athlètes ont quant à eux été promus en équipe nationale. Il s'agit de Stefan Rogentin, Niels Hintermann - de retour après une saison en cadre A - et Joana Hählen.

Les Grizzlies comblent un déficit de 26 points Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Memphis a réussi la première improbable remontada des play-off. A Minneapolis, les Grizzlies ont remporté l'acte III de leur série face aux Timberwolves après avoir comblé un déficit de... 26 points. Mené 47-21 dans le deuxième quarter, Memphis s'est imposé 104-95 pour mener désormais 2-1 dans cette série. Auteur de sept tirs primés pour un total de 26 points, Desmond Bane a été, avec Ja Moran qui a signé un triple double (16 points/10 rebonds/10 assists), le grand artisan de ce succès. Malgré l'absence de Luka Doncic, toujours blessé au mollet, Dallas mène également 2-1 face à Utah après son succès 126-118 à Salt Lake City. Quant à Golden State, il a pris une option décisive sur sa qualification après son succès 118-113 à Denver. Les Warriors ont cueilli une troisième victoire en trois matches face aux Nuggest grâce à leur trio magique formé par Stephen Curry (27 points), Jordan Poole (27) et Klay Thompson (26).

Kevin Fiala encore décisif Image: KEYSTONE/AP/Aaron Lavinsky Kevin Fiala a poursuivi son incroyable festival. Auteur d'un doublé pour ses 31e et 32e buts de la saison, le Saint-Gallois a été le grand artisan du succès 6-3 de Minnesota devant Vancouver. A Saint-Paul, Kevin Fiala a ouvert le score avant d'inscrire le 4-3 sur un exploit personnel à la 48e. Il a, en effet, tourné autour de la cage avant d'armer un lancer qui n'a laissé aucune chance au gardien Thatcher Demko. Il a été logiquement élu à nouveau homme du match. Kevin Fiala compte désormais 77 points. Il reste sur une série de huit matches de rang avec au moins un point à son actif. "Etre en feu comme il peut l'être est une chose. Mais permettre à l'équipe de gagner en est une autre, souligne le coach du Wild Dean Evason. Il y parvient à merveille." A la faveur de ce succès, Minnesota a consolidé sa deuxième place de la Central Division. Le Wild connait déjà son adversaire au premier tour des play-off. Il s'agira de St. Louis qu'il n'a encore jamais battu cette saison en trois rencontres. Deux assists pour Pius Suter Pius Suter fut l'autre Suisse en vue de la soirée. Le Zurichois a délivré deux passes décisives sur les deux buts inscrits par Detroit lors de la défaite 7-2 à Sunrise contre Florida. Son bilan à une semaine de la fin de la saison régulière se chiffre à 35 points (14 buts/21 assists). Soit déjà 8 de plus que celui de la saison dernière, sa première en NHL, sous les couleurs de Chicago.

La Suisse perd son premier duel face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse a concédé jeudi sa première défaite dans le cadre de sa préparation au championnat du monde (13-29 mai en Finlande). La troupe de Patrick Fischer s'est inclinée 4-2 devant l'Allemagne à Rosenheim, subissant ainsi un troisième échec consécutif face à son éternel rival. La sélection à croix blanche, qui avait dominé à deux reprises la France en fin de semaine dernière, a une nouvelle fois dominé les débats. Elle a pu mener à deux reprises au score, grâce à des réussites de Marco Miranda, parfaitement servi par Nando Eggenberger après un changement de ligne catastrophique des Allemands (23e, 1-0), et de Christoph Bertschy (32e, 2-1). Mais la Suisse a, comme souvent, manqué cruellement d'efficacité, notamment en supériorité numérique. Et, surtout, elle n'a pas pu compter sur son gardien pour faire la différence jeudi soir. Déjà titularisé à Megève lors du premier affrontement avec la France (victoire 4-2), Melvin Nyffeler n'a en effet pas marqué des points dans l'optique d'un ticket pour la Finlande. Nyffeler doit plaider coupable La responsabilité du portier des Rapperswil-Jona Lakers est ainsi engagée tant sur le 1-1, signé Stefan Loibl (25e), que sur le 2-2, inscrit par Alexander Karachun (38e). Trompé sur deux tirs pourtant loin d'être imparables, Melvin Nyffeler a d'ailleurs cédé sa place à Philip Wüthrich devant le filet helvétique pour la troisième période. Wüthrich n'a pas grand-chose à se reprocher sur le troisième but de l'Allemagne, marqué par Danjo Leonhardt d'un tir précis du poignet (49e, 3-2), et il avait quitté sa cage lorsque Daniel Schmölz a scellé le score à une minute de la fin du temps réglementaire. Mais le dernier rempart du CP Berne ne s'est pas non plus montré décisif, contrairement au gardien allemand Niklas Treutle. Aeschlimann devrait jouer samedi Patrick Fischer - qui n'a par ailleurs pas aligné le Fribourgeois Killian Mottet jeudi soir - devrait donc logiquement titulariser le Davosien Sandro Aeschlimann au but samedi à Rosenheim pour le deuxième affrontement entre ces deux équipes. Il doit certainement aussi attendre impatiemment les arrivées de ses deux meilleurs gardiens, Reto Berra et Leonardo Genoni.

Le rêve d'Yverdon est passé Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le rêve est passé pour Yverdon-Sport. Le néo-promu de Challenge League ne disputera pas le 15 mai à Berne la deuxième finale de la Coupe de Suisse de son histoire, vingt-et-un an après celle perdue devant le Servette FC. Dans son antre du stade Municipal, devant 4500 spectateurs pour la plus belle affluence depuis seize ans, la formation d'Uli Forte s'est inclinée 2-0 devant le FC Saint-Gall dans une demi-finale qui ne lui laissera pas une montagne de regrets. Maître de son sujet de la première à la dernière minute, ce FC Saint-Gall était, en effet, beaucoup trop fort. Même pour les tombeurs du FC Zurich et du Lausanne-Sport. Yverdon a cédé après le repos sur des réussites de Jérémy Guillemenot (54e) et de Jordi Quintilla (60e). Cette issue a semblé très vite inéluctable dans la mesure où les Vaudois n'ont jamais pu trouver leurs deux attaquants Koro Koné et Steve Beleck. Un dispositif très prudent Le dispositif très prudent adopté sans doute à juste titre par Uli Forte explique cette retenue. Pour la beauté du spectacle, on aurait toutefois souhaité qu'Yverdon se lâche vraiment, plutôt que de "tenir" le plus longtemps possible le 0-0. Présent dans l'impact physique, Yverdon a livré la première mi-temps que son entraîneur espérait. Face à une équipe qui a pris l'habitude depuis des mois de marquer très tôt, les Vaudois ont su parfaitement tenir le choc. Ils ont, il est vrai, pu compter sur un gardien décisif avant la pause. Kevin Martin a, en effet, sorti deux arrêts de grande classe sur un tir dévié de Quintilla à la 25e et sur une frappe de Kwadwo Duah à la 45e. Guillemenot: le but le plus "facile" A la reprise, l'emprise des Alémaniques était de plus en plus prononcée. Saint-Gall trouvait la juste récompense de ses efforts à la 54e avec le but dans la cage vide de Guillemenot. Le Genevois marquait en deux temps son but le plus "facile" de la saison après ce centre magnifique de Duah que Martin n'avait pu que laisser filer. Si la responsabilité du portier n'est pas franchement engagée sur l'ouverture du score qui doit beaucoup au geste magnifique de Duah, elle l'est clairement sur le 2-0 de la 60e minute. Martin était surpris au premier poteau presque comme un junior par le coup franc de Quintilla. En l'espace de six minutes, le FC Saint-Gall a ainsi réussi le K.O. parfait. Une année après leur échec face à Lucerne, Peter Zeidler et ses joueurs auront droit à une nouvelle finale. Avec, cette fois, l'appui de leur formidable public.