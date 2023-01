Hüsler très convaincant ++ Fiala en feu

Une victoire probante pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Après ses deux victoires dans le cadre de l'United Cup à Brisbane, Marc-Andrea Hüsler (ATP 55) a su enchaîner à Adelaide. Le Zurichois a signé une victoire fort probante. Le gaucher s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-4 devant Arthur Rinderknecht (ATP 45), finaliste de ce tournoi l'an dernier. Face au Varois, Marc-Andrea Hüsler est parvenu à prendre les commandes de la rencontre après la perte du premier set. Il égalisait à une manche partout à la faveur d'un jeu décisif parfaitement maîtrisé avant de ravir le service du Français d'entrée de jeu dans le troisième set. Marc-Andrea Hüsler n'a pas concédé la moindre balle de break dans les deux derniers sets. Cette maîtrise derrière son service lui permet d'aborder en pleine confiance son huitième de finale devant Karen Khachanov (ATP 20). Il compte deux défaites en deux rencontres face au Russe, en Coupe Davis en 2019 et à Paris-Bercy l'automne dernier. L'heure de la revanche a peut-être sonné en Australie du Sud...

Kevin Fiala: deux buts et deux assists après le triplé Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala enchaîne les performances XXL ! Deux jours après son triplé à Las Vegas, le Saint-Gallois a signé un match à 4 points lors du succès 6-3 à domicile de Los Angeles face à Edmonton. Le futur All-Star a inscrit les deux premiers buts des Kings pour ses 14e et 15e réussites de la saison. Il a ensuite délivré deux passes décisives, ses 30e et 31e, sur le 3-1 et le 4-1. A noter que ces quatre buts ont été inscrits sur des séquences de jeu de puissance. Kevin Fiala a, bien sûr, obtenu la première étoile après cette victoire qui permet à Los Angeles de revenir à deux longueurs de Vegas, le leader de la Pacific Division. Pour sa part, Nashville s'est imposé 3-0 à Ottawa pour cueillir un quatrième succès de rang. Roman Josi et Nino Niederreiter ont placé les Predators sur la bonne voie. Le Bernois a, en effet, ouvert le score pour sa... 150e réussite en saison régulière à la 15e minute sur un service du Grison. Trente secondes seulement après le but de Josi, Jeremy Lauzon signait le 2-0. Auteur de 38 arrêts pour le 18e blanchissage de sa carrière, Juuse Saros a, une fois encore, réussi des miracles dans la cage de Nashville. Lors des deux dernières rencontres, le portier aura détourné... 102 des 105 tirs qui lui ont été adressés.

Un duo expéditif Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Meilleurs atouts suisses dans les qualifications de l'Open d'Australie, Dominic Stricker (ATP 119) et Leandro Riedi (ATP 135) ont tenu leur rang à Melbourne. Ils ont aisément franchi le premier tour. Dominic Stricker s'est imposé 6-3 6-4 devant l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 217). Son prochain adversaire sera l'Américain Mitchell Kruger (ATP 233). Quant à Leandro Riedi, il est resté moins de trois quarts d'heure sur le court en raison de l'abandon de son adversaire. Le Néerlandais Tim van Rijthoven a, en effet, jeté l'éponge alors qu'il était mené 6-3 6-0. Désormais victorieux de 17 de ses 18 derniers matches, Leandro Riedi sera opposé à l'Italien Giulio Zeppieri (ATP 168) au deuxième tour. L'aventure est, en revanche, terminée pour Antoine Bellier (ATP 186). Le Genevois s'est incliné 6-3 6-3 devant le Français Lauurent Lokoli (ATP 176), finaliste samedi dernier du Challenger de Nouméa.

Hugo Lloris ne jouera plus en équipe de France Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Capitaine des champions du monde 2018, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le Niçois l'a fait au travers d'une interview accordée à "L'Équipe". "Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout", affirme le portier de 36 ans, finaliste du Mondial-2022 il y a trois semaines au Qatar. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec ses 145 sélections. "J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale avec le sentiment d'avoir tout donné, dit-il. Je préfère sortir en étant toujours en haut, après avoir aidé l'équipe de France à arriver en finale de Coupe du monde." Hugo Lloris avait honoré sa première sélection le 19 novembre 2008 lors d'un match amical contre l'Uruguay (0-0). Il a été le gardien titulaire lors des Coupes du monde 2010, 2014, 2018 et 2020 et des Euros 2012, 2016 et 2021.

Gareth Bale met un terme à sa carrière à 33 ans Gareth Bale sous le maillot du Pays de Galles lors de la Coupe du monde au Qatar. Image: KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN Gareth Bale a mis fin avec effet "immédiat" à sa carrière en club comme en sélection. A 33 ans, le Gallois a dit stop après 17 saisons professionnelles. "Après une réflexion approfondie, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et de sélection", écrit sur son compte Twitter l'ancien ailier du Real Madrid, cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, qui a fini sa carrière sur un titre en MLS avec Los Angeles FC. Formé à Southampton, révélé au plus haut niveau à Tottenham et sacré au Real Madrid, Gareth Bale restera comme l'un des plus grands joueurs gallois de l'histoire. Il a disputé trois phases finales avec sa sélection, la dernière au Qatar pour une Coupe du monde 2022 qui ne lui laissera pas de grands souvenirs contrairement à l'Euro 2016 qui avait vu le Pays de Galles se hisser dans le dernier carré. Capable de marquer des buts fabuleux, Garet Bale a payé ces dernières années un dilettantisme qu'il ne cherchait pas vraiment à masquer. Sa passion dévorante pour le golf a entravé sa fin de carrière.

Révolution de palais à Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de Nice. Le Vaudois a été remercié moins de quarante-huit heures après une élimination en 32e de finale de la Coupe de France face au Puy (D3). Les dirigeants niçois ont confié la responsabilité de l'équipe à Didier Digard, ancien entraîneur de la réserve qui a rejoint le staff de Lucien Favre durant la trêve observée lors de la Coupe du monde. Le Neuchâtelois Christophe Moulin, qui était l'adjoint de Lucien Favre, a également été remercié. Cette rupture n'est pas vraiment une surprise si l'on précise le club occupe une place au classement de la Lugue 1 - la onzième - qui ne colle pas vraiment aux objectifs. Une campagne de transferts calamiteuse Au bénéfice d'un contrat jusqu'au 30 juin 2024, Lucien Favre (65 ans) avait rejoint Nice l'été dernier quatre ans après avoir quitté le club pour signer à Dortmund. Ce retour, porteur de bien d'espérances pour les supporters, s'est très vite avéré bien laborieux en raison principalement d'une campagne de transferts calamiteuse. Malgré des moyens conséquents engagés, les dirigeants niçois, le groupe INEOS en l'occurrence, ont, en effet, arrêté des choix bien discutables, avec notamment la venue de trois joueurs de Premier League, Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey et Ross Barkley qui n'ont jamais répondu aux attentes. Prêté pour sa part par Arsenal, Nicolas Pépé est, par ailleurs, bien loin d'évoluer dans le registre qui avait été le sien il y a quatre ans à Lille. Lucien Favre n'a donc jamais trouvé la bonne alchimie. Contesté déjà en septembre, il avait redressé la barre à l'automne avec une série de sept matches sans défaite toutes compétitions confondues. Mais en ce mois de janvier, l'équipe avait perdu 2-1 à Rennes après avoir cueilli le point du nul face à Lens (0-0). La défaite 1-0 au Puy a conduit les dirigeants à agir pour tenter de relancer l'équipe avant les huitièmes de finale de la Conférence League, la seule compétition qui pourrait lui permettre de sauver sa saison.

Portugal: Roberto Martinez nommé sélectionneur Image: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS L'Espagnol Roberto Martinez (49 ans) a été nommé au poste de sélectionneur du Portugal. Il succède au Portugais Fernando Santos. Martinez avait dirigé la Belgique de 2016 à fin 2022. Le premier défi de l'entraîneur, dont la durée du contrat n'a pas été précisée dans l'immédiat, sera de clarifier le rôle de Cristiano Ronaldo. Après une Coupe du monde riche en polémiques, CR7 vient de s'offrir un exil doré en rejoignant le club saoudien d'Al-Nassr. "Mon point de départ sera le groupe de 26 joueurs qui a disputé le Mondial, et Cristiano Ronaldo est l'un d'entre eux", a déclaré Martinez lors d'une conférence de presse. Il a prudemment ajouté qu'il prendra ses décisions "sur le terrain" et "pas dans un bureau". Départ décidé avant le tournoi Le Catalan avait quitté la tête des Diables Rouges début décembre en affirmant que leur élimination dès la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar n'était pas la cause de son départ, décidé selon lui juste avant le tournoi. Après une courte victoire contre le Canada (1-0), la Belgique a enchaîné une défaite contre le Maroc (2-0) et un nul contre la Croatie (0-0). Martinez avait pris en main la Belgique en 2016, après l'élimination traumatisante en quarts de finale de l'Euro contre le Pays de Galles. Sous sa direction, l'équipe a atteint la demi-finale du Mondial 2018, battue par la France qui allait remporter le tournoi, et a été durant plus de trois ans en tête du classement mondial de la FIFA. Stabilité L'équipe du Portugal sort elle aussi d'une longue période de stabilité après huit ans sous la houlette de Fernando Santos. Celui-ci lui a offert les premiers titres majeurs de son histoire: l'Euro 2016 et la première édition de la Ligue des nations en 2019. Lorsque l'entraîneur de 68 ans a annoncé son départ, cinq jours après l'élimination de la Seleçao en quarts de finale du Mondial 2022 contre le Maroc (1-0), la presse portugaise rapportait que la fédération souhaitait embaucher son compatriote José Mourinho, sous contrat avec l'AS Rome.

France: le président de la FFF présente ses excuses à Zidane Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Noël Le Graët a reconnu "des propos maladroits qui ont créé un malentendu" concernant Zinédine Zidane. Il a tenu "à présenter (ses) excuses" personnelles, a-t-il affirmé. "Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu", affirme le président de la Fédération française (FFF). Noël Le Graët s'est exprimé au lendemain de déclarations polémiques portant sur l'ancien no 10 des Bleus et ex-entraîneur du Real Madrid. Invité dimanche sur RMC, Le Graët s'est montré désinvolte au moment d'être interrogé sur Zidane, présenté dans la presse comme un candidat au poste de sélectionneur des Bleus occupé par Didier Deschamps, finalement prolongé la veille jusqu'en 2026. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier?". "Rien à secouer" A une question sur un intérêt supposé du Brésil pour Zidane, il a ajouté: "Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club". Sa sortie médiatique, non planifiée par la Fédération, a fait réagir jusqu'au gouvernement. Dès dimanche, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a dénoncé des "déclarations à nouveau hors-sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux" et réclamé des excuses. "J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder, car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu", a réagi Le Graët. "Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français", a-t-il ajouté.

La maîtrise absolue de Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Belinda Bencic (WTA 13) n'a pas failli. Comme Jil Teichmann quelques heures plus tôt, la Championne olympique a témoigné d'une maîtrise absolue lors de son premier tour à Adelaide. Belinda Bencic s'est imposée 6-3 6-4 devant Garbine Muguruza (WTA 48). Impériale derrière son service - elle n'a pas concédé la moindre balle de break sur l'ensemble de la rencontre -, elle a ravi à deux reprises l'engagement de son adversaire, au deuxième jeu du premier set et au neuvième du second. Elle signe ainsi une troisième victoire en quatre rencontres face à l'ancienne championne de Roland-Garros et de Wimbledon. "J'ai vraiment très bien servi, se félicite Belinda Bencic. Le travail effectué à l'intersaison avec Dmitry Tursunov commence à payer." Tête de série no 8 du tableau, Belinda Bencic affrontera mercredi la gagnante de la rencontre entre la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 18) et la Russe Anna Kalinskaya (WTA 64).

La première victoire suisse pour Henri Laaksonen Image: KEYSTONE/AP/DOLORES OCHOA Henri Laaksonen (ATP 187) a signé le premier succès suisse à l'Open d'Australie 2023. Le Schaffhousois a entamé victorieusement son parcours dans les qualifications. Il s'est imposé 6-4 6-4 devant l'Italien Ricardo Bonadio (ATP 189) en seulement 1h15'. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre le Russe Pavel Kotov (ATP 118) et l'Argentin Genaro Olivieri (ATP 227). Alexander Ritschard (ATP 174) a été moins heureux contre autre joueur transalpin, Matteo Arnaldi (ATP 134) en l'occurrence. Le Zurichois s'est incliné 6-3 7-5. Dans le simple dames, Ylena In-Albon (WTA 126) a été battue 6-4 6-4 par la Néerlandaise Arianne Hortono (WTA 148). Alexander Ritschard et Ylena In-Albon n'ont toutefois pas fait le voyage pour rien avec un chèque de quelques 14'000 francs attribué aux perdants de ce premier tour des qualifications.

Un cinquième but pour Philipp Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Philipp Kurashev a inscrit son cinquième but de la saison lors du succès 4-3 en prolongation de Chicago face à Calgary. Un succès qui donne du baume au coeur au cancre de la Ligue. L'attaquant zurichois a conclu une rupture à deux contre un pour marquer le 3-1 à la 21e. Les Blackhawks devaient toutefois concéder l'égalisation avant la fin de ce deuxième tiers. Malgré l'absence de l'ex-Biennois Patrick Kane, ils ont toutefois arraché leur 10e succès en 39 matches grâce au but de Max Domi après 69'' de jeu dans la prolongation.

Une deuxième victoire en Californie pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Atlanta a conclu son périple californien sur une deuxième victoire en quatre rencontres. Les Hawks se sont imposés 112-108 à Los Angeles face aux Clippers. Toujours sans Clint Capela pour un septième match de suite - le Genevois est touché au mollet -, Atlanta a vécu bien des émotions avant de s'imposer sur la ligne d'arrivée. Les Hawks ont, en effet, compté un avantage de 17 points (59-42) juste avant la pause avant d'être menés 102-91 dans l'ultime quarter. Mais un partiel de 17-4 les a remis dans le bon sens de la marche. Auteur de 30 points, dont 14 dans l'ultime quarter, Trae Young a été l'homme du match. Battus pour la sixième fois de suite, les Clippers ont souffert de l'absence de Paul George, touché à une cuisse.

Jil Teichmann implacable dans le "money time" Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Jil Teichmann (WTA 35) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du deuxième tournoi WTA 500 d'Adelaide. La gauchère s'est imposée 7-5 6-4 devant Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 365). Issue des qualifications, Jil Teichmann a forcé la décision grâce à deux breaks, les deux seuls du match, à 6-5 au premier set et à 5-4 au second. En la personne de la Russe, finaliste à Roland-Garros en 2021, Jil Teichmann affrontait une adversaire qui revenait à la compétition après huit mois d'arrêt en raison d'une blessure au genou. Au prochain tour, Jil Teichmann sera opposée à l'Américaine Danielle Collins (WTA 14) contre laquelle elle reste sur une défaite, concédée en 2021 à Montréal. Tête de série no 8 Belinda Bencic (WTA 13) sera également en lice ce lundi à Adelaide. La Championne olympique affronte Garbine Muguruza (WTA 58).

"Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", tacle Le Graët Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA "Zinédine Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", a déclaré sur RMC, cinglant, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF). Une sortie effectuée au lendemain de la prolongation du contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Interrogé pour savoir si Zidane, qui faisait office d'option no 1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Deschamps, l'avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s'est montré très cassant envers l'ancien no 10, champion du monde en 1998 sous le maillot tricolore. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? +Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier+ ?". Le patron de la FFF, âgé de 81 ans, a également répondu sèchement aux rumeurs faisant état de l'intérêt de Zidane pour la sélection du Brésil. "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas, a-t-il affirmé. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne." Cette sortie de Noël le Graët n'a pas été du goût de la star des Bleus, Kylian Mbappé. "Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça...", a ainsi écrit l'attaquant du PSG sur Twitter. Samedi, le contrat de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France avait été prolongé jusqu'en 2026 et le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, bouchant l'horizon immédiat de Zidane en bleu.