Ibra veut continuer +++ Woods se teste

Ibrahimovic "espère" continuer malgré l'élimination Image: KEYSTONE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER A 40 ans, Zlatan Ibrahimovic "espère" continuer avec la Suède en sélection, a-t-il confié, malgré l'élimination des Scandinaves de la course au Mondial 2022 contre la Pologne mardi soir. "Aussi longtemps que je peux rester en forme et jouer et apporter quelque chose, j'espère", a-t-il déclaré à la chaîne CMore qui l'interrogeait sur son avenir en sélection après la rencontre. La star suédoise de l'AC Milan a ensuite réitéré en conférence de presse son intention de ne pas reprendre sa retraite internationale, dont il était sorti l'an dernier après une longue pause de plus de quatre ans. "Je continuerai aussi longtemps que je peux. Vous n'aurez pas d'autre réponse ici juste parce qu'on n'a pas gagné ce match et qu'on ne s'est pas qualifié au Mondial", a répondu le géant suédois, entré en fin de rencontre alors que la Suède était déjà menée 2-0. "Cela vaut pour la sélection, mais aussi pour Milan", a-t-il souligné. L'ancien attaquant du PSG avait confié la semaine dernière avoir un corps de "vieux gars" mais vouloir continuer à jouer le plus temps possible, racontant ressentir une certaine "panique" à l'idée de raccrocher les crampons.

Tiger Woods se teste à Augusta Image: KEYSTONE/FR171219 AP/RYAN KANG Tiger Woods a joué mardi 18 trous sur le parcours d'Augusta. L'ex-no 1 mondial voulait tester sa forme physique avant le Masters, qui se déroulera la semaine prochaine sur ce même parcours mythique. Vainqueur de cinq Masters au cours de sa carrière, l'Américain de 46 ans a joué avec son fils Charlie et son rival et ami Justin Thomas, selon la chaîne sportive américaine ESPN et le magazine Sports Illustrated, qui citent des sources anonymes. Grièvement blessé aux jambes après un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods est arrivé en Géorgie à bord de son jet privé, pour vérifier s'il était toujours capable d'arpenter ce parcours tout en montées et descentes. Mais rien ne dit qu'il y participera. Le champion aux 15 titres du Grand Chelem a indiqué son intention de revenir sur les greens en compétition, mais de façon limitée. Il n'a pas non plus donné la moindre indication sur le prochain tournoi auquel il pourrait participer. Les informations faisant état de son arrivée mardi à Augusta ont renforcé les spéculations sur son retour pour l'édition 2022, après sa victoire en 2019, la première dans un Majeur depuis celle en 2008 à l'US Open, obtenue avec une jambe cassée. Cette victoire en 2019 signait son grand retour après de multiples opérations du dos.

Le Cameroun arrache sa qualification à la 124e Image: KEYSTONE/EPA/STR Un but à la dernière seconde des prolongations de Karl-Toko Ekambi (124e minute) a envoyé le Cameroun à la Coupe du monde. Cette réussite a brisé le rêve de l'Algérie, battue 2-1 à domicile mardi. L'image du sélectionneur algérien Djamel Belmadi en pleurs à genoux sur le terrain illustre cette incroyable fin de match, pendant que les Lions Indomptables bondissaient de joie partout. L'Algérie pensait en effet tenir sa qualification après avoir marqué à la 118e mardi soir à Blida. Ce but d'Ahmed Touba devait en effet signer la fin du rêve camerounais et envoyer l'Algérie au Qatar. Mais, fidèles à leur légende, les Camerounais du sélectionneur Rigobert Song y ont cru jusqu'au bout pour renverser la défaite de l'aller à Douala (1-0). L'issue est cruelle pour l'Algérie, qui avait encaissé un premier but sur un cafouillage de sa défense. Mais les "Fennecs" ont laissé passer beaucoup d'occasions, de l'énorme raté de Youcef Belaïli (29e) aux buts refusés pour hors-jeu (50e) ou main (98e) à Islam Slimani. Un record pour les Indomptables Les Lions Indomptables disputeront quant à eux leur 8e phase finale en Coupe du monde. Il s'agit d'un record pour une nation africaine, devant le Nigeria (6 participations), éliminé mardi, le Maroc et la Tunisie, qualifiés pour une sixième édition. L'Algérie reste bloquée à quatre Mondiaux, et Belmadi restera inconsolable.

Osaka écrase Collins pour rejoindre Bencic en demies Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Naomi Osaka (WTA 77) défiera Belinda Bencic (WTA 28) en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Miami. La Japonaise a écrasé l'Américaine Danielle Collins (WTA 11) 6-2 6-1 mardi en quart de finale. Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a mis moins d'une heure pour se débarrasser de la finaliste du dernier Open d'Australie. Elle affiche à Miami un niveau de jeu et une motivation qu'on ne lui connaissait plus. Mardi, la Japonaise n'a ainsi perdu que 10 points sur son service face à une Danielle Collins dépassée. Son duel avec Belinda Bencic, qui n'a comme elle pas lâché le moindre set depuis le début du tournoi, s'annonce somptueux. Et la St-Galloise peut l'aborder en confiance: elle mène 3-1 dans son face-à-face avec Naomi Osaka, qu'elle a notamment battue lors de leurs trois matches disputés en 2019.

Aucun point pour Josi face à Ottawa Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey La folle série de Roman Josi a pris fin mardi en NHL. Auteur d'au moins un point dans ses 13 précédentes sorties, le capitaine de Nashville est resté "muet" lors d'un match gagné 4-1 par les Predators face à Ottawa. Roman Josi, qui avait réussi pas moins de 28 points dans ses 13 précédentes parties (81 points au total cette saison), a pourtant été aligné durant près de 28 minutes. C'est un autre défenseur des Preds qui a brillé mardi: Mattias Ekholm, auteur de trois assists. Cette victoire, la quatrième dans leurs six derniers matches, permet aux Predators de s'emparer de la 3e place de la Central Division. Une Division où le Wild de Kevin Fiala, vainqueur mardi d'un 7e match consécutif (4-1 face à Philadelphie), pointe au 4e rang. Un 60e point pour Fiala Kevin Fiala a d'ailleurs marqué son 23e but de la saison face aux Flyers. Auteur également de 37 assists durant cet exercice 2021/22, l'attaquant saint-gallois atteint ainsi pour la première fois de sa carrière la barre des 60 points en saison régulière. Nino Niederreiter s'est également illustré mardi, mais il a connu la défaite avec Carolina sur la glace du Tampa Bay Lightning (4-3 ap). L'attaquant grison a ouvert la marque à la 8e minute, signant ainsi sa 21e réussite de la saison (35 points au total).

Le Pérou décroche la place de barragiste Image: KEYSTONE/EPA/Paolo Aguilar Le Pérou s'est offert le droit de rêver encore à la Coupe du monde au Qatar. La Blanquirroja a décroché mardi la 5e place des éliminatoires d'Amérique du Sud, qui offre un barrage contre une équipe repêchée de la zone Asie. Les quatre places directement qualificatives avant cette ultime journée étaient déjà attribuées, au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay et à l'Equateur. Le Pérou avait son destin en mains et se devait de gagner à domicile contre le Paraguay qui n'avait plus rien à espérer. Mission accomplie, avec un succès 2-0. Dès la 4e minute, l'attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula a montré le chemin à suivre pour disputer, en juin au Qatar, le barrage contre le vainqueur d'Australie-Emirats arabes unis. Yoshima Yotun (42e) a assuré la 5e place, la même qui avait permis au Pérou d'accéder au Mondial 2018 en Russie après une victoire en barrages contre la Nouvelle-Zélande. En embuscade à un point avant le coup d'envoi, la Colombie a espéré en vain le faux-pas péruvien. Sa victoire au Venezuela (1-0) restera sans effet. Le Chili d'Arturo Vidal, à deux points, était mathématiquement en course mais s'est incliné à domicile contre l'Uruguay (2-0). La Colombie termine 6e, une très grosse déception pour les Cafeteros qui avaient atteint les 8es de finale en 2018. Un record pour le Brésil Le Brésil et l'Argentine ont par ailleurs terminé ces éliminatoires invaincus. La Seleçao, sans Neymar ni Vinicius Jr (suspendus), a encore réalisé une démonstration en Bolivie (4-0). Elle signe un nouveau record depuis l'instauration de la poule unique à 10 équipes, avec 45 points. Le Brésil dépasse l'Argentine de 2002 (43 points) contre lequel il lui reste encore un match à disputer à une date non encore arrêtée, la rencontre de la 6e journée avait été interrompue en septembre dernier pour violation des protocoles anti-Covid. Les Argentins ont quant à eux fait match nul 1-1 en Equateur mardi.

Furrer libère Fribourg à la 105e minute Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg mène 2-1 dans sa série de quarts de finale de National League face à Lausanne. Un succès 3-2 obtenu au terme de la 3e prolongation grâce à Philippe Furrer. Mais quelle série entre Fribourg et Lausanne! Deux formations proches et des émotions au paroxysme dans des patinoires combles. Dans ce type de rencontre, on sait qu'on va pouvoir sortir le poncif en disant que cela se joue sur des détails et c'est vrai. D'autant plus en mort subite où la moindre erreur coûte un point. Et à ce petit jeu forcément un peu cruel, c'est Fribourg qui a terminé la rencontre avec le sourire sur un exploit de Philippe Furrer. Le défenseur bernois, excellent dans cette série, a débordé sur la gauche puis feinté Genazzi qui s'est couché avant de battre Boltshauser du revers entre les jambes. Un but tombé après 104'58 de jeu et alors que Lausanne avait bénéficié d'un power-play juste avant. Mais les Lausannois ont une fois encore fait preuve de stérilité dans ce domaine. Avant cette conclusion, on a vu un LHC qui s'est mis tout seul dans la mouise en subissant deux pénalités presque coup sur coup. Avec plus de 90 secondes en double supériorité numérique et vu la qualité de leur power-play, il était écrit que les Fribourgeois allaient ouvrir le score. Ils ont même fait mieux puisqu'après le 1-0 à la 12e sur un très joli tir de Julien Sprunger, les Dragons ont doublé la mise à la 13e à 5 contre 4 grâce à DiDomenico superbement servi par Desharnais. Forts de leur handicap de deux buts, les Lausannois ont serré le jeu. Et comme leur jeu à égalité numérique ne va pas si mal que ça, c'est de cette manière qu'ils sont revenus au score via Emilijius Krakauskas à la 27e. Que la révolte vienne de la quatrième ligne montre que les forces principales se sont annulées et que la simplicité du jeu en mettant de la pression est véritablement l'apanage des lignes "du bas". C'est pourtant l'une des stars lausannoises qui a réussi l'égalisation à la 44e. Parfaitement servi par Bozon, Christoph Bertschy a pu battre Berra. Marchon a eu un puck de but, tout comme Paré lors de la première prolongation. Mais la canne de Dave Sutter a sauvé Gottéron. Mais ça on l'a vraiment compris lorsque Furrer a inscrit le 3-2.

Zurich égalise, Zoug et Rapperswil proches des demies Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Zurich a réussi à égaliser à 2-2 dans sa série de quarts de finale de National League face à Bienne. Les Lions se sont imposés 1-0 dans le Seeland grâce à Noreau. Un but de Maxim Noreau à la 40e a suffi au bonheur des Zurichois. Jakub Kovar en a profité pour signer son deuxième blanchissage consécutif. Et pendant que certains se demandaient pourquoi Ludovic Waeber ne jouait pas afin de mettre un cinquième étranger dans le jeu, le gardien tchèque a fait le job. Et orphelins de Damien Brunner, les Biennois n'ont pas trouvé la faille. Après les 89 minutes sans marquer, on peut donc en rajouter 60. Dans pareilles conditions, impossible de remporter un match. Le réveil de Toni Rajala, Gaëtan Haas et les autres doit intervenir sous peu. Dans la série entre Rapperswil et Davos, ce sont les Saint-Gallois qui épatent. Alors qu'on ne les imaginait pas grandissimes favoris de ce duel, les Lakers sont en train de faire du petit bois de la formation grisonne avec un troisième succès de suite (4-0). Dans une situation inconfortable, Davos se devait de créer quelque chose, mais ce sont les hommes de Stefan Hedlund qui ont dominé cette rencontre. Rapperswil a fait la différence lors d'un tiers médian remporté 3-0 et grâce à un jeu de puissance efficace, responsable de trois des quatre réussites. A Zoug, le champion est en passe de se sortir assez facilement du piège luganais. Les joueurs de Suisse centrale mènent désormais 3-0 dans leur série. Cette fois les hommes de Dan Tangnes l'ont emporté 6-3. A noter que Mark Arcobello a été puni de 5 minutes et d'une pénalité de match pour un coup de crosse.

Bencic écrase Saville 6-1 6-2 Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Belinda Bencic (WTA 28) disputera sa première demi-finale de l'année à Miami. La St-Galloise s'est imposée 6-1 6-2 devant Daria Saville (WTA 249), plus connue sous son nom de jeune fille (Gavrilova), mardi en quart de finale de ce tournoi WTA 1000. La championne olympique, qui restait sur sept échecs consécutifs au stade des quarts de finale depuis son sacre à Tokyo, n'a mis que 69 minutes pour vaincre la résistance de Daria Saville. Elle affrontera en demi-finale l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka (WTA 77) ou la finaliste du dernier Open d'Australie Danielle Collins (WTA 11). Affaiblie en début d'année par le Covid, qu'elle avait contracté mi-décembre, battue d'entrée de jeu à Doha et à Indian Wells dans ses deux précédents tournois, Belinda Bencic a retrouvé la flamme en Floride. Si l'on excepte la phase finale de la Billie Jean King Cup, où elle avait emmené la Suisse en finale, elle n'avait plus remporté trois matches consécutifs depuis l'US Open en septembre dernier. A Miami, la St-Galloise a jusqu'ici parfaitement maîtrisé son sujet, ne concédant que 17 jeux dans ses quatre premiers matches. Mardi, elle n'a ainsi concédé une seule fois son service face à une joueuse qui avait gagné leurs deux précédents duels (en 2015, à Sydney et à Rome). Elle menait alors déjà 6-1 4-0, après avoir écarté les sept premières balles de break auxquelles elle avait fait face.

Le Portugal et la Pologne iront au Qatar Cristiano Ronaldo (de dos) disputera une 5e phase finale de suite en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Luis Vieira Cristiano Ronaldo disputera une cinquième phase finale de Coupe du monde consécutive, en fin d'année au Qatar. Le Portugal a en effet décroché sa qualification en battant la Macédoine du Nord 2-0 mardi. La Pologne a également imposé sa loi à domicile, s'imposant sur le même score face à la Suède. Difficile vainqueur de la Turquie en demi-finale, le Portugal a fait plus facilement la différence face aux surprenants tombeurs de l'Italie. Un doublé du milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes (32e et 65e minutes) a fait le bonheur du public du Stade du Dragon à Porto. Placé sous la férule de Fernando Santos, le Portugal disputera donc la huitième phase finale de son histoire, la sixième d'affilée et la cinquième avec Cristiano Ronaldo. CR7 égalera ainsi - sauf blessure - le record de participations détenu par Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal, Lothar Matthäus et Rafael Marquez. Lewandowski montre la voie La Pologne a pour sa part fait la différence en deuxième mi-temps à Chorzow. La sélection de Czeslaw Michniewicz a ouvert la marque à la 50e sur un penalty transformé par l'inévitable Robert Lewandowski, Piotr Zielinski signant le 2-0 à la 72e. Les Polonais, qui restaient sur six défaites consécutives face à la Suède, se qualifient ainsi pour la neuvième phase finale de leur histoire. Ils avaient été sortis dès le 1er tour en 2018 en Russie, terminant au 4e et dernier rang du groupe H. La troisième finale de ces barrages européens est pour l'heure prévue au mois de juin. Elle mettra aux prises le Pays de Galles et le vainqueur d'un duel Ecosse-Ukraine reporté en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Eriksen marque dans le stade où il a eu une crise cardiaque Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Christian Eriksen a marqué pour son retour dans le stade de Copenhague, où il avait été victime d'un arrêt cardiaque en juin durant l'Euro. Le numéro 10 danois a inscrit le troisième but de son équipe, qui a dominé la Serbie 3-0 mardi en match amical. Avant le coup d'envoi, le capitaine de la sélection a été ovationné par le public. Des banderoles "Bienvenue à la maison Christian" en anglais et en danois avaient été déployées par les fans dès l'entrée des joueurs sur la pelouse de Parken, le stade national dans la capitale danoise. Homme du match, Christian Eriksen a quitté le terrain à la 80e minute, vingt minutes après avoir marqué le 3-0. "Revenir à Parken et marquer un but avec l'accueil que j'ai reçu et que je reçois encore est quelque chose qui vous donne des frissons. C'est quelque chose qui me rend incroyablement heureux", a-t-il dit à Kanal5 à l'issue du match qui s'est joué à guichets fermés, du jamais vu pour une rencontre amicale depuis des années.

"Seuls les résultats n'ont pas pleinement suivi" Murat Yakin "console" Granit Xhaka... Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Quelque peu chagriné par le résultat, Murat Yakin tire un bilan positif ce premier rassemblement de l'année. Les buts recherchés ont été atteints, affirme-t-il. "Seuls les résultats n'ont pas pleinement suivi avec la défaite en Angleterre et le nul de ce soir contre le Kosovo", ajoute-t-il. Le Bâlois a rappelé aussi les contraintes auxquelles il est soumis en cette fin mars. "Je dois gérer le temps de jeu des joueurs. Ils vont vivre des semaines cruciales avec leurs clubs. Je devais veiller ainsi les protéger quelque peu", explique-t-il. C'est pourquoi il n'a pas hésité à sortir Granit Xhaka peu après l'heure de jeu. "Il avait joué les 90 minutes à Wembley. Je ne pouvais pas raisonnablement l'aligner plus longtemps ce soir, précise-t-il. Sa réaction lors de sa sortie ne m'a pas étonné. Il a du caractère. Il laisse parler ses émotions. Cela ne me gêne pas, bien au contraire." Enfin, Murat Yakin est revenu sur la performance de son buteur Jordan Lotomba. "Jordan mérite d'être avec nous, affirme le Bâlois. Il est titulaire dans un grand club français. Il peut jouer aussi bien à droite qu'à gauche. Il nous apporte son dynamisme et sa vitesse. Il a un avenir dans cette équipe."

Un stade maudit Xherdan Shaqiri: un match en demi-teinte. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Letzigrund se refuse toujours à la Suisse. Même face à la 109e équipe du classement FIFA, elle est toujours incapable de s'imposer à Zurich. La formation de Murat Yakin a partagé l'enjeu avec le Kosovo (1-1) pour un cinquième match de rang sans victoire sur cette pelouse du Letzigrund où elle avait essuyé en 2008 l'une des pires droutes de son histoire face au Luxembourg. Ce résultat ne lèse surtout pas une équipe de Suisse qui fut très loin de présenter le même visage que trois jours plus tôt en Angleterre. Comme on pouvait le redouter, le degré d'implication ne fut pas le même qu'à Wembley. Dans le camp adverse, l'approche de cette rencontre ne fut pas la même. Portés par leurs supporters, les Kosovars n'étaient pas loin de jouer le match de l'année. Ils ont su fort bien le négocier. A sept mois de la Coupe du monde au Qatar, cette rencontre n'a pas livré des enseignements majeurs à Murat Yakin. Aucun joueur qu'il a aligné n'a marqué les esprits pour rendre sa sélection pour le Qatar incontournable. Aucun n'a non plus, semble-t-il, épuisé son crédit. Dans ce sens, ce fut presque un match pour rien sauf qu'il a rappelé que la Suisse ne peut pas, malgré ses résultats récents, cultiver le moindre excès de confiance quel que soit l'adversaire en face d'elle. Par intermittence Ce deuxième et... dernier match amical de l'année n'a vraiment pas offert le spectacle espéré par le camp suisse. L'ambiance de fête dans les tribunes pour cette rencontre si particulière n'a malheureusement pas poussé les joueurs de Murat Yakin à vraiment se sublimer. A l'image de leur capitaine Granit Xhaka, qui portait pour la 100e fois le maillot à croix blanche, et de son maître à jouer Xherdan Shaqiri, les Suisses n'ont joué que par intermittence. On a ainsi dû attendre la 43e minute pour apprécier le premier éclair de Shaqiri, une frappe soudaine stoppée en deux temps par le gardien Arijanet Muric. Auparavant, seul Steven Zuber était parvenu à porter le danger. Le joueur de l'AEK aurait dû obtenir un penalty sur une faute de Florent Hadergjonaj à la 18e avant, lui aussi, de mettre à l'épreuve Muric à la 32e. On était bien loin du compte à la pause pour cette équipe de Suisse qui n'alignait que... deux des neuf titulaires de Wembley. Heureusement pour elle, Gregor Kobel avait livré la marchandise avec deux parades sur des têtes de Vedat Muriqi (13e) et de Valon Berisha (32e). Une égalisation romande Mais à la 52e minute, le portier de Dortmund ne pouvait rien faire sur l'ouverture du score de Milot Rashica. Le joueur de Norwich City était à la conclusion d'une rupture qui avait été favorisée par une passe catastrophique de Zuber. La réplique des Suisses ne tardait pas. Elle portait la griffe à la 61e des deux Romands titulaires avec un centre de Kevin Mbabu pour la tête de Jordan Lotomba. Avec ce but, le Genevois et le Vaudois ont au admirablement illuminé une performance qui n'avait rien eu d'ébouriffante jusqu'à cette action. Juste après cette égalisation, Murat Yakin procédait à ses premiers changements avec notamment le remplacement de Granit Xhaka. Le capitaine n'a visiblement pas apprécié devoir quitter aussi tôt la partie. Son langage corporel traduisait bien l'étendue de sa frustration. Déjà critique à son encontre samedi à l'heure d'analyser sa prestation contre l'Angleterre, Murat Yakin a voulu sans doute faire passer le message qu'aucun passe-droit ne sera accordé sous son règne. Même à son capitaine.

Wawrinka ne retire que le positif Image: KEYSTONE/EPA/Antonio Paz Stan Wawrinka (ATP 232) ne retire que le positif après sa défaite subie au 1er tour du Challenger de Marbella mardi. "J'ai pris du plaisir", a-t-il notamment déclaré. "La déception prime, forcément, car je n'aime pas perdre", a concédé le Vaudois de 37 ans, battu 6-2 6-4 par le Suédois Elias Ymer pour son premier match officiel depuis le 9 mars 2021. "Mais je m'attendais à un match difficile et à une défaite. Je m'attendais à être perdu sur le court à certains moments", a-t-il expliqué. "Il y a beaucoup d'aspects positifs, surtout concernant le physique et mon pied gauche", opéré à deux reprises l'an dernier. "Je suis satisfait d'avoir pu voir où je me situe. Mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Je suis très lucide concernant mon niveau de jeu", a glissé le triple vainqueur de Grand Chelem. Automatismes à retrouver "Je sais ce que je dois faire. Je vais garder ma ligne de conduite. Il y a également du positif à retirer sur le plan tennistique", s'est réjoui Stan Wawrinka, qui a mené 4-1 service à suivre dans le deuxième set. "Il y a eu des moments où je suis parvenu à jouer, tout simplement, sans devoir trop réfléchir", a-t-il précisé. "Dans ces moments-là, j'ai évolué à un niveau plus élevé", a encore expliqué le Vaudois. "J'ai pris du plaisir, avec du recul. Mais j'étais dans le dur pendant le match. Je me suis posé beaucoup de questions, j'étais hésitant. J'ai besoin d'entraînements, mais aussi de matches pour retrouver mes automatismes." "Confiant pour la suite" Stan Wawrinka, qui dispute également le double cette semaine - au côté de Pablo Andujar - est "confiant pour la suite", a-t-il assuré. "Je suis convaincu que je peux encore réussir de belles choses. C'est pour cela que je me bats depuis plus d'un an. Je dois voir sur le long terme, c'est ça qui compte", a-t-il dit. "J'ai une grosse marge de progression. Je suis loin du compte tennistiquement et physiquement. Mais le plus important, c'est où j'en serai dans quelques semaines. Aujourd'hui, c'était en quelque sorte un passage obligé. Je suis persuadé que je serai à mon top dans quelques semaines ou quelques mois", a-t-il conclu.