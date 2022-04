Immenses pertes pour la Bundesliga +++ Fernandes prolonge à ManU

Covid: Des pertes de plus d'un milliard sur deux ans Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Les clubs allemands de 1re et 2e Bundesliga ont perdu au total plus d'un milliard d'euros depuis le début de la pandémie de Covid. La Ligue (DFL) l'a annoncé en présentant son bilan annuel vendredi. Pour la saison 2020-2021, "les recettes globales des deux championnats ont chuté de plus de 750 millions d'euros par rapport à la dernière saison d'avant la pandémie (2018/19): de 4,8 à 4,05 milliards d'euros", indique la présidente de la DFL Donata Hopfen dans son introduction. "La baisse du chiffre d'affaires à l'issue des deux premières saisons affectées par le Covid-19, 2019/20 et 2020/21, dépasse le milliard d'euros", précise-t-elle. Ce manque à gagner provient essentiellement des matches joués à huis clos ou devant un public réduit, alors que tous les stades allemands n'ont pas encore retrouvé leur pleine capacité, deux ans après le début de la pandémie. En 2020/21, les recettes au guichet ont ainsi fondu d'environ 95% par rapport à la dernière saison pré-pandémique, d'environ 650 millions d'euros en 2018/19 à seulement 35,5 millions d'euros la saison dernière. La situation a eu un très fort impact sur l'emploi, le nombre de salariés du football professionnel ayant chuté de 50%, à 26'183 employés contre 52.786 en 2019/20. Les emplois indirects (essentiellement les prestations jour de match) ont eux reculé de 80%. Ces chiffres concernent les 36 clubs allemands membres de la DFL, 18 en première division et 18 en deuxième. Des droits aussi à la baisse Par ailleurs, les revenus des droits médias et du marketing ont également reculé la saison dernière. "Nous sommes confrontés à une situation inédite", estime Mme Hopfen. "L'ère de la croissance qui semblait aller de soi semble révolue". Ce constat, laisse-t-elle entendre, pourrait avoir des répercussions sur le développement du football allemand, et éventuellement sur le mode de financement des clubs, dans un pays qui interdit toujours à un investisseur unique de s'emparer de la majorité de contrôle au sein d'un club.

ManU: Bruno Fernandes prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA/JOSE COELHO Manchester United a annoncé que son milieu international portugais Bruno Fernandes avait signé un nouveau contrat portant jusqu'en 2026, avec une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. Les deux parties étaient déjà liées jusqu'en 2025. Cette prolongation a surtout pour but de le faire rejoindre les joueurs les mieux payés parmi les Red Devils. Selon les médias britanniques, son salaire doublerait pour atteindre environ 288'000 euros par semaine. Auteur de 49 buts et 39 passes décisives en 177 matches depuis son arrivée du Sporting en janvier 2020, Bruno Fernandes a été élu deux fois meilleur joueur du club par les supporters. Il s'est montré décisif cette semaine en finale des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, signant un doublé pour le Portugal.

Swiss Olympic dissout sa Task Force COVID Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Swiss Olympic dissout sa Task Force COVID après la levée de la situation particulière, annonce l'organe faîtier du sport helvétique. Cette décision a été prise après que le Conseil fédéral a décidé de lever les dernières mesures sanitaires au 1er avril. Cette Task Force a tenu environ 80 réunions, précise Swiss Olympic dans son communiqué, d'abord sous la direction du président Jürg Stahl puis dès avril 2021 sous celle du directeur Roger Schnegg. Elle avait notamment pour mission de mettre en œuvre les paquets de stabilisation de la Confédération et de "distribuer de manière ciblée les moyens financiers", rappelle Swiss Olympic. "L'objectif de la task force était, d'une part, de rendre possible la pratique du sport dans la mesure où la situation épidémiologique le permettait. D'autre part, nous voulions faire en sorte que la structure du sport en Suisse résiste le mieux possible à cette situation (...). Je pense que nous sommes parvenus à faire les deux", déclare Jürg Stahl, cité dans le communiqué. Swiss Olympic précise qu'il "va continuer à s'engager pleinement dans la gestion des conséquences de la pandémie de coronavirus pour le sport. L'association va poursuivre ces travaux dans le cadre de ses structures habituelles.

Davos: Nygren suspendu samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Davos devra composer sans Magnus Nygren samedi lors de l'acte V du quart de finale des play-off de National League face à Rapperswil-Jona. Le défenseur suédois, dont l'équipe est menée 3-1 dans la série par les Lakers, est suspendu de manière prévisionnelle pour une rencontre. Magnus Nygren s'est rendu coupable jeudi à Davos d'une charge à la tête de Sandro Forrer, qui lui a valu une pénalité de match dès la 21e minute. Une procédure ordinaire est par ailleurs ouverte à son encontre, a précisé Swiss Ice Hockey dans son communiqué.

Un 67e point pour Timo Meier Timo Meier a inscrit jeudi son 67e point de la saison Image: KEYSTONE/FR7226 AP Timo Meier a saisi la première opportunité qui s'offrait à lui de battre son record de points sur une saison en NHL. L'attaquant des Sharks a inscrit un but jeudi dans un match perdu 4-2 face à Colorado, pour afficher désormais 67 points à son compteur 2021/22. Auteur d'un assist la veille, Timo Meier a signé jeudi son 31e but dans ce championnat. L'Appenzellois a marqué le 1-1 à la 33e, les Sharks ayant également pu recoller à 2-2 à la 47e avant de céder dans les huit dernières minutes de jeu sur des réussites de Mikka Rantanen et d'Andre Burakovsky. San Jose, dont les chances de disputer les play-off sont de plus en plus minces, n'a pas à rougir d'une défaite subie face à la seule équipe de la Ligue ayant jusqu'ici dépassé les 100 points cette saison. L'Avalanche est d'ailleurs quasiment assurée de terminer en tête de la Conférence Ouest. Dauphin de Colorado dans la Central Division, Minnesota s'est pour sa part incliné 4-3 après prolongation face à Pittsburgh. Auteur d'un assist jeudi, l'attaquant saint-gallois Kevin Fiala a réussi son 61e point de la saison pour le Wild, qui restait sur sept victoires consécutives. Les Devils mathématiquement éliminés Nico Hischier a lui aussi réalisé un assist, signant son 48e point de la saison pour s'approcher de son record (52 points). Mais la soirée fut difficile pour le centre valaisan des Devils et pour son équipier Jonas Siegenthaler, écrasés 8-1 par Boston et mathématiquement éliminés de la course aux play-off.

Les Hawks assurés de jouer les pré play-off Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta est assuré de disputer les "play in" en NBA. Clint Capela et les Hawks, qui ont cueilli jeudi face à Cleveland (131-107) leur quatrième victoire consécutive, peuvent même encore espérer se hisser directement en play-off. Finalistes de la Conférence Est la saison dernière, les Hawks (40 victoires-37 défaites) termineront la saison régulière au pire à la 10e place. Tout est encore possible entre les 7e et 10e places, Cleveland (7e/42-35) devançant de peu Brooklyn (8e/40-37), Charlotte (9e/40-37 également) et Atlanta (10e). Même le 6e rang, directement qualificatif pour les play-off et occupé par Toronto (44-32), reste à portée des Hawks. La franchise de Géorgie a en tout cas trouvé son rythme au meilleur moment. Jeudi, les Hawks ont largement dominé des Cavaliers certes privés de plusieurs joueurs-clés. Emmenés par un Trae Young en pleine confiance (30 points, 9 passes décisives), les Hawks ont toujours fait la course en tête pour compter jusqu'à 33 points d'avance (116-83) à 7'23'' de la fin du match. Kevin Huerter (23 points) a également brillé dans le camp d'Atlanta, alors que Clint Capela a cumulé 12 points, 14 rebonds et 3 blocs en 23' de jeu seulement pour un différentiel de +24.

Belinda Bencic s'incline devant Naomi Osaka Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Belinda Bencic (WTA 28) ne disputera pas samedi la finale du WTA 1000 de Miami. La Championne olympique n'a malheureusement pas tenu la distance devant Naomi Osaka (WTA 77). Belinda Bencic s'est inclinée 3-6 6-3 6-4 devant la Japonsaise après 2h06' de match. Pourtant, elle a pu croire pendant longtemps être capable de signer une quatrième victoire de rang contre Naomi Osaka après ses succès à Indian Wells, Madrid et New York en 2019. Elle a survolé le premier set avant de s'offrir deux balles de 3-1 dans la troisième manche. Elle les galvaudait pour perdre quatre jeux de suite. Menée 5-2, elle avait le mérite de signer un dernier break pour entretenir l'espoir d'une remontada. Naomi Osaka retrouve la lumière en Floride dans un tournoi où elle jouait tout simplement sa place dans le top 100 de la WTA. En larmes il y a un peu plus de deux semaines après son élimination au deuxième tour à Indian Wells face à Veronika Kudermetova, Naomi Osaka est redevenue en l'espace de quelques jours cette joueuse au service - 18 aces face à Belinda Bencic - et au coup droit imparables. Elle sera opposée samedi à la gagnante de la rencontre entre le future no 1 mondiale Iga Swiatek et l'Américaine Jessia Pegula (WTA 21).

Fribourg fait le break face au LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg mène 3-1 dans sa série de quarts de finale de National League. Les Dragons ont dominé Lausanne 4-1 à Malley. C'est la définition même d'un break. A Lausanne, Fribourg est parvenu à creuser l'écart dans cette série et à porter un coup sur la tête des Vaudois. Opportunistes, réalistes et bien plus calmes que les Lausannois, les Fribourgeois ont retrouvé cette jouerie qui les a vus dominer la saison régulière pendant un bon petit moment. Tout s'est joué au cours d'un tiers médian remporté 4-1 par les hommes de Christian Dubé. Julien Sprunger a ouvert le score en power-play à la 22e. Le LHC va sans doute pester longtemps sur la pénalité imaginaire infligée à Bertschy, mais les Vaudois ont ensuite enchaîné les gaffes. Sandro Schmid a d'abord marqué d'une aile de pigeon (de dragon?) à la 26e, avant d'offrir la réduction du score aux Vaudois sur un autogoal attribué à Bertschy. Talon d'Achille du LHC, le power-play a une nouvelle fois créé des misères aux joueurs de John Fust. Surtout à la 34e lorsque Desharnais a trouvé Bykov d'une passe délicieuse pour le 3-1 en infériorité numérique! A la 37e, Jörg a enfoncé le clou et mis la tête des Lions sous l'eau. Le but de Furrer à la 105e lors de l'acte III mardi a clairement pesé sous les casques vaudois et donné des ailes aux Fribourgeois. Les Dragons auront ainsi la possibilité de boucler l'affaire samedi à Fribourg. Sans évoquer la qualification pour les demi-finales, le sentiment qui a transpiré de ce quatrième duel est que Fribourg tient le bon bout et que le plan de match est mieux exécuté par les joueurs de Christian Dubé.

Quel ténor pour la Suisse ? Le drapeau suisse flotte sur Doha. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après la France en 2006 et en 2104, l'Espagne en 2010 et le Brésil en 2018, quel ténor la Suisse affrontera-t-elle pour sa cinquième Coupe du monde de rang ? La réponse tombera ce vendredi à Doha. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 marquera les trois coups d'un tournoi bien singulier. Le choix du Qatar arrêté par le Comité exécutif de la FIFA dès 2010 a non seulement soulevé le débat sur le respect des droits humains en raison du traitement réservé aux travailleurs étrangers par l'émirat mais aussi a provoqué le report du tournoi en fin d'année, du 21 novembre au 18 décembre, pour éviter les fortes chaleurs de l'été. Cette Coupe du monde vraiment pas comme les autres sourira-t-elle à la Suisse de Murat Yakin ? Quart de finaliste de l'Euro 2021, l'équipe de Suisse reste sur deux éliminations en huitième de finale en Coupe du monde, en 2014 contre l'Argentine pour sans doute le plus beau match de l'ère d'Ottmar Hitzfeld et en 2018 contre la Suède à l'issue cette fois de la pire rencontre livrée sous la férule de Vladimir Petkovic. Pas encore la Serbie Murat Yakin s'est envolé jeudi matin depuis Zurich vers Doha. Le Bâlois n'a pas voulu se prêter au jeu - futile - des pronostics. Murat Yakin accueillera toutefois le résultat avec son flegme coutumier. Sans doute souhaite-t-il que la Suisse, qui figure dans le deuxième chapeau, ne retrouve pas la Serbie qui se trouve dans le troisième chapeau. Il y a quatre ans à Kalninigrad, la rencontre entre ces deux équipes, remportée 2-1 par la Suisse, avait provoqué bien des polémiques en raison des célébrations des deux buteurs suisses, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. De par leurs origines kosovares, les deux hommes livraient en quelque sorte le match de leur vie contre la Serbie. Un nouveau "remake" réveillerait bien des tensions. En revanche, Murat Yakin ne serait pas chagriné de rencontrer le Maroc, qui sera également dans le chapeau 3. Il a indirectement une revanche à prendre sur Vahid Halilhodzic, le sélectionneur marocain, qui avait traité si durement son frère Hakan en 2003 lorsqu'il dirigeait le Paris Saint-Germain. Restaurer l'honneur de la famille Yakin ne lui déplairait pas. Encore trois cases à remplir Le tirage "idéal" proposerait à la Suisse le Qatar comme adversaire du chapeau no 1, la Tunisie (chapeau 3) et le vainqueur du barrage qui opposera en juin prochain au Qatar le Costa Rica à la Nouvelle-Zélande. La particularité de ce tirage au sort réside dans le fait que trois cases restent à remplir. Outre le vainqueur de Costa Rica - Nouvelle-Zélande, il reste à déterminer qui du Pays de Galles et du vainqueur d'Ecosse - Ukraine, match reporté en raison de l'invasion de l'Ukraine, sera la 13e équipe européenne engagée et quelle sera l'issue d'un autre barrage entre le Pérou et le vainqueur d'Australie - Emirats Arabes Unis. On précisera que deux équipes d'Amérique du Sud, de la zone Concacaf, de l'Asie ou de l'Afrique ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe. Que la Suisse n'a encore jamais depuis 2006 été la seule équipe européenne dans son groupe. Les chances qu'un tel scénario se produise ne sont pas immenses. Il y a quatre ans, seules la Russie et la Pologne n'avaient pas affronté une équipe européenne au premier tour.

La Suisse opposée à l'Equateur Henri Laaksonen devrait mener la Suisse contre l'Equateur en Coupe Davis en septembre Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suisse affrontera l'Équateur chez lui en Coupe Davis à la mi-septembre. C'est ce qu'a révélé le tirage au sort effectué à Londres. En cas de victoire, l'équipe de Severin Lüthi aurait la possibilité de se qualifier l'année prochaine pour le tournoi final des 16 meilleures équipes. Le coup est jouable. L'Equatorien le mieux classé, Emilio Gomez, occupe la 145e place du classement mondial. Les autres joueurs potentiels au sein de l'équipe sud-américaine sont: Roberto Quiroz (ATP 383), Diego Hidalgo (ATP 595) et Cayetano March (ATP 712). Les Suisses, emmenés par Henri Laaksonen (ATP 86), jouent à l'extérieur puisqu'ils ont affronté l'Équateur chez eux en septembre 2013. A Neuchâtel, ils s'étaient imposés 4-1 avec un Stan Wawrinka souverain.

FIFA: le président Infantino veut un troisième mandat Gianni Infantino avec le ballon officiel de la Coupe du monde 2022 Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Gianni Infantino a joué les rassembleurs: devant une planète football divisée, le président de la FIFA a annoncé jeudi à Doha briguer sa réélection en 2023. Il a reculé sur l'inflammable projet de Mondial biennal et plaidé en faveur des "progrès" du Qatar sur les droits humains en vue de la Coupe du monde 2022. Profitant du Congrès annuel de l'instance, à la veille du tirage au sort vendredi de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), le dirigeant italo-suisse a tenté de désamorcer plusieurs sujets brûlants, à commencer par la proposition visant à augmenter la fréquence de l'épreuve reine du football de quatre à deux ans. "La FIFA n'a jamais proposé de Coupe du monde biennale", mais a seulement étudié sa "faisabilité", a nuancé Infantino. Le dirigeant avait pourtant longuement défendu cette idée ces derniers mois. Candidat à un troisième mandat Mais le front du refus, allant de l'Europe (UEFA) à l'Amérique du Sud (Conmebol) en passant par des associations de clubs ou de supporters, semble avoir poussé le patron de la FIFA à appeler désormais au "compromis" sur la réforme du calendrier international à l'horizon 2024. Le polyglotte dirigeant, en poste depuis 2016, a clos ce 72e Congrès, en officialisant sa candidature en 2023 à un troisième et dernier mandat de quatre ans sous les applaudissements. Elu en 2016 avec la promesse de "restaurer l'image de la FIFA" engluée dans un scandale planétaire de corruption, Infantino n'a pour l'heure pas d'opposant majeur déclaré. Le dirigeant, visé depuis juillet 2020 par une procédure pénale pour avoir rencontré secrètement le chef du Ministère public de la Confédération helvétique, a pour lui son bilan économique. Des dollars à la pelle La FIFA prévoit un chiffre d'affaires record de 7 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) sur le cycle de quatre ans s'achevant en 2022, soit plus qu'attendu, à la faveur de la prochaine Coupe du monde. Et, pour lui, l'heure n'est pas aux propositions clivantes: même si la réforme du calendrier international masculin et féminin reste un dossier pressant, la FIFA ne l'avait pas inscrite à l'ordre du jour de son Congrès. Infantino a seulement mentionné que le Mondial des clubs, que la FIFA souhaitait naguère élargir à 24 clubs (contre 8 aujourd'hui), ferait partie des discussions. Certains évoquent un retour de la Coupe des Confédérations, tournoi à huit sélections disputé entre 1992 et 2019, ou un élargissement aux équipes américaines de la Ligue des nations, créée en 2018 par l'UEFA.

Le Brésil reprend la première place mondiale Image: KEYSTONE/AP/Juan Karita Le Brésil a repris la tête du classement FIFA devant la Belgique. Celle-ci trônait au sommet de la hiérarchie mondiale du ballon rond depuis octobre 2018. La Suisse reste au 14e rang. Avec 1832,69 points, la Seleçao a délogé les Diables rouges. Les Brésiliens ont remporté beaucoup plus de points que les Belges ces derniers jours, car ils disputaient des matches de qualification à la Coupe du monde, plus "rémunérateurs" que les rencontres amicales jouées par les Belges. Méthode de calcul complexe Ces derniers ont notamment été tenus en échec par l'Irlande (2-2), ce qui leur a fait perdre quelques points dans ce classement à la méthode de calcul complexe. La France, championne du monde en titre, est 3e, devant l'Argentine, l'Angleterre et l'Italie. La Nazionale, championne d'Europe éliminée par la Macédoine du Nord dans la course au Mondial, ne perd néanmoins aucune place. Le Mexique a fait son entrée dans le top 10 (9e) et le Costa Rica s'est offert une belle remontée (31e, +11), même s'il devra jouer un barrage intercontinental pour valider son ticket pour la Coupe du monde. Malgré une défaite en Angleterre et un nul face au Kosovo, l'équipe de Suisse reste au 14e rang. Elle figurera dans le deuxième chapeau vendredi lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde au Qatar. Le classement FIFA du 31 mars est en effet celui qui a déterminé la composition des chapeaux.

Tour des Flandres: malade, Wout van Aert est incertain Wout Van Aert est incertain pour le Tour des Flandres Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Wout van Aert est très incertain pour le Tour des Flandres, dont il est dimanche l'un des grands favoris, selon son équipe Jumbo. Van Aert, malade, a renoncé à effectuer la reconnaissance du parcours. "Il ne se sent pas bien", a déclaré l'équipe, en ajoutant: "Sa participation au Tour des Flandres est peu probable." Vainqueur vendredi dernier de l'E3 Classic, la répétition du Tour des Flandres, van Aert a couru dimanche Gand-Wevelgem (12e). Il avait fait l'impasse mercredi sur A travers la Flandre pour mieux préparer le "Ronde". Changer le plan Le champion de Belgique, qui est âgé de 27 ans, court après la victoire dans le Tour des Flandres dont il a pris la deuxième place en 2020 derrière son grand rival, le Néerlandais Mathieu van der Poel. "S'il n'est pas là, nous devrons changer notre plan", a déclaré son directeur sportif Grisha Niermann. "C'est une grosse déception et un revers, car on ne peut pas le remplacer. Mais nous avons une équipe en forme et deux coureurs parmi les meilleurs: Tiesj Benoot et Christophe Laporte". "Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la participation de Wout maintenant", a ajouté Niermann. "S'il se sent toujours en forme et prêt à courir, nous le laisserons peut-être rouler. Nous en saurons plus sur la situation demain (vendredi)".

Tom Pidcock prolonge de cinq ans son contrat avec Ineos Grenadiers Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le Britannique Tom Pidcock (22 ans) a prolongé de cinq ans son contrat avec la formation Ineos Grenadiers. Il court pour cette équipe depuis 2021. Coureur très polyvalent puisqu'il est à la fois champion olympique de VTT et champion du monde de cyclocross, Pidcock a aussi su s'illustrer sur la route, remportant la Flèche brabançonne l'an passé et finissant deuxième de l'Amstel Gold Race. "Ineos Grenadiers m'a soutenu dans chaque discipline dans laquelle j'ai couru. Je n'aurais pas pu demander une meilleure aide dans ma quête de l'or olympique en VTT et de mon titre mondial de cyclocross. Pour mes futurs objectifs, qui sont de gagner les grandes classiques, les Mondiaux et un jour un grand Tour, c'est vraiment le meilleur endroit pour moi", a-t-il commenté.