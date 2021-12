Jacobacci viré de Grenoble +++ Un Finlandais à Gottéron

Renfort finlandais pour la défense de Gottéron Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Dès la saison prochaine, la défense de Fribourg-Gottéron pourra compter sur la présence du Finlandais Juuso Vainio (27 ans). Le défenseur finlandais joue depuis deux saisons pour le Växsjö Lakers HC dans la ligue suédoise (SHL). Vainio a été champion du monde en 2013-2014 avec l'équipe nationale finlandaise des moins de 20 ans et a remporté la Ligue des champions vec JYP Jyväskylä en 2017-2018. Avec son club actuel, Vainio a été champion de Suède en 2020-2021. Le droitier de 184 cm et 86 kg s'installera aux bords de la Sarine à l'été 2022.

Alinghi se (re)lance à la conquête de la Coupe America Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Alinghi est de retour ! Associé à Red Bull, le bateau suisse se lance à nouveau dans la conquête de la Coupe de l'America. Victorieux en 2003 et en 2007 mais battu par les Américains Oracle en 2010 lors d'une édition marquée par une sombre bataille juridique, Alinghi entend renouer avec le succès en 2024. On ignore toujours où se déroulera la prochaine édition de la Coupe de l'América. Détenteur de la Coupe, le Team New Zealand n'a pas encore arrêté le choix du site pour 2024. Il se murmure que les Néo-Zélandais pourraient renoncer à naviguer à Auckland pour privilégier l'offre financière proposée par une autre ville. "Nous seront prêts" "Nous serons prêts, affirme Ernesto Bertarelli qui assurera à nouveau le soutien financier du Team Alinghi. Nous pouvons nous appuyer sur une nouvelle génération de marins suisses qui doit nous permettre d'être compétitifs au plus haut niveau." Contrairement aux trois précédentes éditions auxquelles il a participé, Alingi ne pourra plus s'appuyer sur des "mercenaires" à bord. Les nouveaux règlements de la Coupe de l'America l'interdisent comme ils commandent la construction du bateau dans le propre pays du syndicat appelé à concourir. "Le bateau sera construit à Ecublens, précise Ernesto Bertarelli. Nous avions déjà construit nos bateaux en Suisse par le passé." Ernesto Bertarelli n'a pas donné la moindre indication sur le budget nécessaire pour mener ce défi à bon port. "Les ressources seront réunies, glisse-t-il. Mais je veux croire que les ressources humaines seront les plus importantes pour gagner." L'apport de Red Bull Ernesto Bertarelli pense ainsi au talent du barreur Arnaud Psarofaghis et à la sagesse du maître tacticien Brad Butterworth, qui compte quatre Coupes de l'America à son palmarès. Surtout, le patron d'Alinghi mise beaucoup sur le partenariat noué avec Red Bull. Le géant autrichien se lance pleinement dans ce défi comme le démontre la participation de Christian Horner, le no 1 de l'écurie de Formule 1 qui vient de gagner le titre mondial avec Max Verstappen, à la conférence de presse organisée mardi par Alinghi. La Formule 1 s'inscrit, ainsi, de plus en plus dans le paysage de la Coupe de l'América. Mercedes est déjà partenaire du Team UK et on prête à Ferrari l'ambition de s'engager avec Luna Rossa. "Notre ADN est la vitesse. Nous tenons à le faire partager avec Alinghi", glisse Christian Horner. "Red Bull nous a enseigné dimanche une vérité: celle de ne jamais renoncer", ajoute Ernesto Bertarelli. "Aux côtés de Red Bull, nous présenterons quelque chose de différent et de nouveau. Alinghi n'a jamais tourné le dos à la Coupe de l'America, avoue Ernesto Bertarelli. Aujourd'hui, les conditions sont désormais réunies pour notre retour. Le potentiel extraordinaire des bateaux de la classe AC75 qui concourront lors des prochaines éditions a été l'un des facteurs qui nous a incité à revenir." Et à effacer le mortifiant souvenir de la défaite de 2010 à Valence. "Mais nous étions partis avec le sentiment d'avoir fait le job, poursuit Ernesto Bertarelli. Alinghi fut, ainsi, le premier néophyte à gagner la Coupe, le premier aussi à la ramener en Europe."

Agüero s'exprimera mercredi sur "son avenir" Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER L'attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero, récemment victime de problèmes cardiaques, va tenir mercredi une conférence de presse durant laquelle il s'exprimera sur "son avenir". "A 12h00, Sergio +Kun+ Agüero se présentera au Camp Nou pour évoquer son avenir", a annoncé le Barça dans un communiqué. L'international argentin de 33 ans, qui sera accompagné du président catalan Joan Laporta, pourrait annoncer qu'il met un terme à sa carrière en raison de problèmes cardiaques, selon la presse espagnole. "Tout indique que l'attaquant argentin a confirmé sa retraite après avoir souffert d'une arythmie lors du match contre Alaves (le 30 octobre, ndlr)", affirme le Mundo Deportivo mardi. Le 30 octobre, l'ancien buteur de Manchester City, en arrêt maladie depuis, avait dû céder sa place avant la pause contre Alavès (1-1) après avoir souffert de vertiges, et avait été évacué vers un hôpital pour y passer des examens. Quelques jours plus tard, le club blaugrana avait annoncé que le "Kun" suivait une "procédure thérapeutique". "Il est en congé maladie pour les trois prochains mois. L'efficacité de son traitement sera évaluée pour déterminer son processus de récupération", avait ajouté le club. En réponse aux rumeurs annonçant la fin de sa carrière, Agüero avait affirmé dans un message publié sur les réseaux sociaux "suivre les indications des médecins du club, suivre le traitement et observer l'évolution dans les 90 jours". Le troisième meilleur buteur de la sélection argentine, transféré de Manchester City au Barça à l'été dernier, n'a inscrit qu'un but au cours des cinq matches qu'il a disputés.

Akanji opéré, mais rapidement de retour Manuel Akanji ne devrait pas manquer longtemps. Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Manuel Akanji s'est soumis avec succès à une opération du genou. L'international suisse devrait malgré tout être rapidement de retour sur les terrains. Selon les indications du Borussia Dortmund, Akanji (26 ans) devrait déjà être présent à la reprise de l'entraînement au tout début de l'année prochaine. Le défenseur central de Dortmund manquait depuis la semaine dernière. L'opération a eu lieu lundi dans une clinique de Bavière.

Manchester United reporte un match pour cause de Covid Les joueurs de Manchester United resteront chez eux au lieu de disputer un match de Championnat. Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Le match qui devait opposer ce mardi Manchester United à Brentford a été reporté en raison de l'apparition d'un foyer épidémique de Covid-19 parmi les joueurs et les employés des Red Devils. "Le conseil de la Premier League a pris la décision de reporter en se basant sur les directives des conseillers médicaux", a fait savoir Manchester United dans un communiqué tard lundi soir. Plus tôt dans la journée, le club anglais avait fermé pour 24 heures son centre d'entraînement de Carrington après que plusieurs joueurs et employés eurent été testés positifs au coronavirus. Alors que le variant Omicron se répand au Royaume-Uni, entraînant de nouvelles restrictions, la flambée épidémique inquiète de plus en plus le football anglais.

Les Hawks s'inclinent après un mauvais dernier quart Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Les Atlanta Hawks avec Clint Capela ont concédé la défaite contre les Houston Rockets 126-132. Une défaite rageante dans la mesure où les Géorgiens menaient de 13 points avant le dernier quart. Ces dernières minutes à domicile ont tourné au cauchemar pour Capela et ses coéquipiers avec un avantage de 44 à 25 pour les Texans. Clint Capela a réussi un nouveau double double. Le Genevois a inscrit 12 points et a attrapé 16 rebonds, soit huit de plus que ses dauphins. Les Hawks se retrouvent avec un bilan légèrement négatif après cette deuxième défaite de suite.

La Norvège renonce en dernière minute Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'équipe nationale de Norvège a renoncé au dernier moment à participer au tournoi de Viège cette semaine en raison du rétablissement d'un confinement partiel. Swiss Ice Hockey informera dans la journée du maintien ou non de la compétition dans le Haut-Valais. La Fédération doit discuter avec les deux autres participants, la Lettonie et la Slovaquie. La sélection norvégienne aurait dû s'envoler ce mardi matin à 6h00. Mais le gouvernement norvégien a décrété un confinement partiel lundi soir avec des restrictions et une recommandation pressante de renoncer à tout voyage à l'étranger.

DAZN et Movistar diffuseront la Liga Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Les plateformes Movistar et DAZN ont acquis les droits télévisuels du championnat espagnol pour les cinq prochaines saisons. Elles verseront un montant de 4,95 milliards d'euros, a annoncé la Liga. L'opération vise le "marché en Espagne et en Andorre dans son mode payant, pour les saisons 2022/2023 à 2026/2027", a indiqué la Liga. Les bénéficiaires de ces droits sont "Movistar avec un total de 5 matches par journée, plus 3 journées complètes; et DAZN avec 5 autres matches par journée", selon le communiqué du championnat espagnol. Lots sur cinq ans "Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent", passant d'environ 980 millions d'euros par saison à 990 millions d'euros. La ligue espagnole a innové cette année en proposant des lots étalés sur cinq ans, et non trois comme précédemment. "La possibilité que les offres soient d'une durée de cinq ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude pour les investisseurs", a justifié la Liga. Elle a souligné avoir reçu un nombre "très élevé" d'offres, se félicitant de "l'intérêt que les principaux opérateurs nationaux et internationaux portent à LaLiga grâce à son grand produit audiovisuel".

Le Paris SG affrontera le Real Madrid en 8e de finale Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Le Paris SG affrontera le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions, avec un duel franco-français entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, selon le nouveau tirage au sort effectué à Nyon. La première procédure avait été annulée pour des irrégularités. Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. Ils recevront les Madrilènes pour le match aller (15-16 et 22-23 février), avant de se rendre en Espagne au match retour (8-9 et 15-16 mars). Le Benfica de Haris Seferovic en découdra avec l'Ajax Amsterdam, qui a remporté ses six matches de la phase de groupe. Pour Noah Okafor et Salzbourg, le nouveau tirage a proposé un géant - Bayern Munich - contre un autre - Liverpool - lors de la première cérémonie.

Après une "erreur", l'UEFA va refaire le tirage des huitièmes Image: KEYSTONE/EPA/Richard Juilliart Le tirage des huitièmes de finale de Ligue des champions a été biaisé par un "problème technique", a reconnu lundi l'UEFA. Elle a annulé les confrontations tirées au sort et a décidé de recommencer à zéro la procédure à 15h00. Deux couacs lors du déroulé du tirage ont semé le doute sur la validité de la procédure, provoquant un long flottement au terme duquel l'instance européenne a tranché en faveur d'une annulation du tirage, qui avait accouché notamment d'un choc Paris SG-Manchester United ou d'une affiche Atlético Madrid-Bayern Munich. "Suite à un incident technique sur le logiciel de l'un des prestataires de service externes qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s'affronter, une erreur matérielle s'est produite au cours du tirage des 8es de finale. Le tirage est donc considéré comme nul et sera entièrement refait à 15 heures", indique l'UEFA dans un communiqué transmis à l'AFP. Un première erreur a été mise au jour, quand Villarreal a tiré Manchester United, alors que le club anglais ne devait pas figurer parmi ses adversaires potentiels, puisque les deux équipes étaient dans le même groupe lors de la phase de poules. Les images montrent aussi que la boule de Manchester United a été oubliée au moment de constituer le saladier des adversaires potentiels de l'Atlético Madrid. Imbroglio Les "Red Devils" ont finalement hérité du Paris SG, l'un des tirages les plus difficiles pour eux. Les Madrilènes, eux, du Bayern Munich, un autre des épouvantails de la compétition. Le club espagnol a aussitôt demandé des "explications" à l'UEFA, réclamant une "solution" à cet imbroglio. "Nous avons demandé des explications à l'UEFA et nous allons voir ce qu'ils vont nous dire", a indiqué à l'AFP un porte-parole des "Colchoneros" peu avant la décision de l'instance européenne de procéder à un nouveau tirage. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions ont pointé du doigt ces irrégularités et dénoncé les atermoiements de l'UEFA, mise sous pression ces derniers mois par un projet rapidement avorté de "Super Ligue" quasi fermée rassemblant les plus grands clubs du continent. "C'est incroyable !!! L'UEFA va-t-elle recommencer tout le tirage ou seulement reprendre au moment où l'erreur a été commise ?", s'est ainsi interrogé l'ancien international anglais Michael Owen sur Twitter.

Lara Gut-Behrami au départ à Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Au lendemain de son impressionnante chute dans le Super-G de St-Moritz, Larsa Gut-Behrami a donné de ses nouvelles: pas de blessures graves et présence au départ à Val d'Isère ce week-end. Dans un enregistrement fourni par Swiss-Ski, la Tessinoise explique ses blessures: "J'ai des courbatures dans le haut du corps suite à ma collision avec les filets. Je ressens également des douleurs à l'épaule gauche, mais j'ai simplement des bleus. Je pense pouvoir participer aux courses de Val d'Isère sans trop de problèmes." La lauréate du premier Super-G samedi sur la piste grisonne voulait, de surcroît, éteindre tout début de polémique. "Le Super-G, c'est des courses de vitesse avec beaucoup de mouvements de terrain. J'aime les parcours compliqués. Celui de St-Moritz l'était. C'est tout."

Le Paris SG de Messi affrontera le Manchester United de Ronaldo Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON Le Paris SG affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un duel de stars entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon. Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. Ils recevront les Mancuniens pour le match aller (15-16 et 22-23 février), avant de se rendre en Angleterre au match retour (8-9 et 15-16 mars). De son côté, le Benfica d'Haris Seferovic en découdra avec le Real Madrid avec match aller au Portugal. Le Salzbourg de l'international suisse Noah Okafor affrontera l'un des favoris de la compétition, le FC Liverpool. Match aller en Autriche. L'attaque de feu du Bayer Munich sera opposée à la défense rigoureuse de l'Atlético Madrid. Ligue des champions. Tirage des huitièmes de finale (aller 15-16 et 22-23 février/retour 8-9 et 15-16 mars): Benfica - Real Madrid. Villarreal - Manchester City. Atlético Madrid - Bayern Munich. Salzbourg - Liverpool. Inter Milan - Ajax Amsterdam. Sporting Lisbonne - Juventus. Paris St-Germain - Manchester United. Chelsea - Lille.

Yannick Agnel "reconnaît la matérialité des faits" Yannick Agnel lors des JO de Rio en 2016. Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER L'ancien champion olympique français de natation Yannick Agnel, mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineure de 15 ans, "reconnaît la matérialité des faits reprochés". La procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, l'a déclaré lors d'une conférence de presse. Yannick Agnel a affirmé ne pas avoir eu "le sentiment qu'il y (avait) eu contrainte", a précisé lors d'une conférence de presse Edwige Roux-Morizot. "En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème de souvenirs" même si ces souvenirs pourraient "très bien revenir ensuite au fil de l'information judiciaire", a aussi ajouté la magistrate. "Si les faits sont constitutifs de viol ou agression sexuelle, c'est qu'il existe une différence d'âge importante" entre la victime, Naome Horter, la fille de Lionel Horter, alors entraîneur d'Agnel, âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016, et le nageur, alors âgé de 24 ans, a spécifié la magistrate. Mme Roux-Morizot a rappelé que le parquet avait requis le placement en détention provisoire de Yannick Agnel, expliquant qu'il s'agissait principalement d'éviter toute pression sur la victime. Mais le juge des libertés et de la détention n'a pas suivi ces réquisitions et a placé l'ancien champion sous contrôle judiciaire. Passeport remis Celui-ci est assorti de nombreuses obligations, a poursuivi la procureure: Yannick Agnel a ainsi interdiction de quitter la petite couronne parisienne, de se rendre à Mulhouse, sauf convocation judiciaire, d'entrer en contact avec la famille de la victime, il devra remettre son passeport à la justice et il a interdiction d'entrer en contact avec son agent, Sophie Kamoun. L'ancien sportif de 29 ans, reconverti dans l'e-sport et consultant dans divers médias, fait l'objet d'une plainte déposée par Naome Horter l'été dernier. Arrêté jeudi à son domicile parisien, il a passé 48 heures en garde à vue à Mulhouse avant d'être déféré devant un juge d'instruction qui l'a mis en examen samedi. Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.

Derrière le titre de Verstappen, une décision polémique Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Un final incroyable et hautement controversé a offert au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) son premier titre en Formule 1 dimanche. Il suscite recours de l'équipe de son rival britannique Lewis Hamilton, Mercedes, et réactions d'anciens pilotes. Au bout des 58 derniers tours de 2021, c'est probablement le meilleur sur la saison qui l'a emporté, mais pas le plus rapide du jour à Abou Dhabi. Et c'est une décision de la direction de course qui a fait la différence. Tout a commencé par une passe d'armes dans le premier tour dont Hamilton a profité pour s'échapper en tête en coupant un virage, ce qui a fait grincer des dents chez Red Bull sans que la manoeuvre ne justifie une enquête aux yeux des commissaires sportifs. En tête, l'Anglais a ensuite fait parler sa vitesse pour creuser un écart que son rival semblait incapable de combler. La victoire lui apparaissait promise, jusqu'à ce que le patron de Red Bull Christian Horner a décrit comme une intervention "des dieux de la course" dans les dix derniers tours, après le crash du Canadien Nicholas Latifi (Williams). L'intervention de la voiture de sécurité a été nécessaire le temps de dégager sa monoplace. Verstappen s'est arrêté pour passer des pneus tendres, pas Hamilton. Deux issues devenaient possibles: si la course reprenait, le Néerlandais aurait l'avantage au redémarrage, si elle se terminait derrière la voiture de sécurité, sans possibilité de doubler, c'était bon pour l'Anglais. Chaque équipe a défendu ses intérêts dans des communications radio (qui n'étaient jusqu'à récemment pas diffusées à la télévision) avec le directeur de course Michael Masi, à qui revenait la décision. "On appelle ça une course" L'Australien de 42 ans, précipité à ce poste à la mort de son prédécesseur Charlie Whiting au début de la saison 2019, a tranché in extremis: le GP repartirait pour le dernier tour seulement, permettant le premier sacre de Verstappen à 24 ans. "On appelle ça une course", a sèchement justifié Masi auprès du patron d'Hamilton, Toto Wolff, qui contestait son choix. Mais le directeur de course a pris des libertés avec le règlement, selon lequel la voiture de sécurité aurait dû rester en piste un tour de plus, jusqu'à la fin de la course, ce qui aurait offert une victoire au ralenti à Hamilton. Mercedes a déposé une réclamation, rejetée par les commissaires. Le constructeur allemand a notifié de son intention de faire appel, qui doit être formalisée ou abandonnée dans les 96 heures, soit d'ici jeudi soir... en même temps que la remise des trophées par la Fédération internationale de l'automobile (FIA)! Au terme d'une saison chargée en incidents entre ses deux hommes forts, la direction et les commissaires de course (accusés d'être au choix trop ou pas assez cléments) n'en étaient pas à leur première polémique. Mais celle-là est d'une toute autre ampleur. "Avec le recul, les commissaires auraient-ils pu faire un meilleur travail? Oui. S'est-il passé quelque chose de controversé? Oui", remarquait l'ancien pilote écossais David Coulthard dimanche au micro de la chaîne britannique Channel 4. "L'arbitrage était très difficile à comprendre pour les équipes", ajoutait l'Australien Mark Webber. "Un peu de compassion" "Je comprends très bien la réclamation de Mercedes", disait le Français Alain Prost sur Canal+. "On proteste sur la manière de gérer la voiture de sécurité (...) Ca devient une polémique supplémentaire, on n'avait pas besoin de ça car la faute a été commise par le pouvoir sportif." Le Britannique Damon Hill allait dans le même sens sur Twitter: "C'est une nouvelle façon de gérer le sport où le directeur de course peut prendre ces décisions ad hoc. Ca penche un peu trop vers +devinez ce que je vais faire maintenant+". Parmi les anciens pilotes devenus consultants, il y en avait quand même quelques-uns pour appeler à la clémence. "Michael Masi veut qu'ils courent, il ne veut pas décider de l'issue du championnat du monde. C'est vraiment délicat mais on a vu une course", rappelait le Britannique Jenson Button. "Il faut avoir un peu de compassion, plaidait aussi Nico Rosberg. Le monde entier le regarde et il doit décider en 15 secondes. C'est le dernier tour de la dernière course du championnat, la situation avec le plus de pression qui soit, et sa décision nous a offert un magnifique moment de course et un final incroyable." Pour l'Allemand, un des points à revoir est la possibilité pour les patrons d'écurie de communiquer avec le directeur de course pour tenter d'influer sur ses décisions. "Ca ne se fait pas dans le football", conclut-il.