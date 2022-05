Jacobs déclare forfait pour Nairobi ++ Bencic et Teichmann affronteront une Italienne

Jacobs déclare forfait pour Nairobi Marcell Jacobs a finalement renonc Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs ne disputera finalement pas le meeting de Nairobi samedi. L'Italien souffre de problèmes intestinaux "Le champion olympique a pris la décision ce matin avec son staff, en raison de problèmes intestinaux survenus hier (vendredi) au Kenya", écrit la fédération italienne (Fidal) sur son site internet. Marcell Jacobs "reste en observation aux urgences de l'hôpital Uhai Neema, sous le contrôle de l'ONG italienne +World Friends+", souligne son entraîneur Paolo Camossi, cité par la fédération. Marcell Jacobs (27 ans) devait disputer samedi dans la capitale kényane son premier 100 m depuis son titre olympique surprise obtenu l'été dernier à Tokyo. Le recordman d'Europe de la ligne droite (9''80) est ensuite devenu champion du monde du 60 m en salle cet hiver. Son prochain meeting est agendé au 18 mai à Savone (ITA), où il a prévu de disputer un 200 m.

Bencic et Teichmann affronteront une Italienne Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Belinda Bencic (WTA 13) et Jil Teichmann (WTA 35) n'auront pas les faveurs du public au 1er tour du Masters 1000 de Rome. Toutes deux seront en effet opposées à une joueuse italienne. Tête de série no 12 du tableau, Belinda Bencic se mesurera à l'invitée Elisabetta Cocciaretto (WTA 157/21 ans), qui n'a jamais figuré parmi les 100 premières mondiales. Demi-finaliste à Madrid cette semaine, Jil Teichmann en découdra quant à elle avec Jasmine Paolini (WTA 46). Troisième Suissesse admise directement dans le tableau principal, Viktorija Golubic (WTA 39) défiera quant à elle Victoria Azarenka (WTA 17) au 1er tour. La Zurichoise a une revanche à prendre face à la Bélarusse, qui l'avait battue 7-6 6-3 la semaine dernière à Madrid au 1er tour.

Chelsea annonce une offre de 5,2 milliards pour son rachat Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le groupe dirigé par Todd Boehly et au sein duquel figure Hansjörg Wyss va acquérir Chelsea dans le cadre d'une offre portant sur 5,2 milliards de dollars. Le club londonien l'a annoncé vendredi soir. "La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires", a précisé Chelsea dans un communiqué. Le patron de Chelsea, le russe Roman Abramovitch, a mis le club en vente en mars quelques jours avant qu'il ne soit visé par des sanctions britanniques dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine. A l'issue d'un long processus d'enchères impliquant plusieurs groupes, celui de M. Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, et de ses partenaires investisseurs a été choisi par la banque new-yorkaise Raine Group, qui supervise la vente. Ce groupe est composé, outre M. Boehly, de Mark Walter, copropriétaire des Dodgers, du milliardaire bernois Hansjörg Wyss et de la société d'investissements américaine Clearlake Capital. "Le club de Chelsea peut confirmer que les termes ont été acceptés pour qu'un nouveau groupe de propriétaires, mené par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjörg Wyss, se porte acquéreur du club", a précisé le communiqué du Chelsea FC. Don aux bonnes oeuvres "Sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé, 2,5 milliards de livres seront affectées au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des actions caritatives comme validé par Roman Abramovitch", a-t-il poursuivi. "Le feu vert du gouvernement britannique sera requis pour que ces fonds puissent être transférés depuis le compte bancaire gelé", a relevé le club. De plus, les nouveaux propriétaires se sont engagés à investir 1,75 milliard de livres supplémentaires pour le compte du club, a indiqué le communiqué. Depuis sa mise en vente le 2 mars, le club évolue en Premier League grâce à une licence spéciale qui l'empêche d'offrir de nouveaux contrats à ses joueurs ou d'en recruter. Une licence qui doit prendre fin le 31 mai. Sous les auspices de son propriétaire russe, le club a cumulé les succès avec notamment cinq titres de Premier League et deux trophées de Ligue des Champions.

Philadelphie et Dallas réduisent l'écart Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Philadelphie, avec son "vengeur masqué" Joel Embiid de retour malgré sa fracture orbitale, a réduit le score à 2-1 contre Miami en demi-finale de la Conférence Est de NBA. Les Sixers étaient déjà presque dos au mur et une victoire s'imposait vendredi. Aucune équipe menée 3-0 dans une série de play-off NBA n'est en effet parvenue à la remporter en s'adjugeant les quatre matches suivants. Philadelphie s'est relancé sans trembler (99-79), grâce notamment au retour de son pivot Joel Embiid. Le Camerounais était manifestement gêné par un masque noir qu'il a soulevé à chaque fois qu'il a pu pour éponger sa sueur. Pas épargné par la défense de Miami, il a tout de même pesé avec ses 18 points et 11 rebonds. Egalement dos au mur face aux Phoenix Suns, les Dallas Mavericks ont aussi eu la réaction d'orgueil attendue (103-91). Ils ont muselé le maître du quatrième quart-temps, Chris Paul, qui n'a marqué que 5 points durant cette période (12 au total). Et Luka Doncic a brillé côté texan, cumulant 26 points, 13 rebonds et 9 passes décisives.

Minnesota s'impose à St. Louis, Carolina battu à Boston Image: KEYSTONE/AP/Michael Thomas Minnesota a récupéré vendredi l'avantage de la glace dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à St. Louis. Le Wild est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Blues pour mener 2-1 dans la série. Auteurs tous deux d'un but et d'un assist, Kirill Kaprizov et Joel Eriksson Ek furent les principaux garants du succès du Wild, qui a également pu compter sur un Marc-André Fleury solide devant son filet (29 arrêts). L'attaquant saint-gallois Kevin Fiala n'a en revanche toujours pas débloqué son compteur dans ces play-off. Nino Niederreiter, qui avait inscrit trois buts dans les deux premiers matches de la série mettant aux prises Carolina et Boston, est également resté "muet" vendredi. Et les Hurricanes se sont inclinés 4-2 sur la glace des Bruins, qui sont ainsi revenus à 2-1 dans ce 1er tour de la Conférence Est.

Hamilton tient tête à la FIA sur une mesure anti-bijoux Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH "S'ils m'arrêtent, qu'ils le fassent": Lewis Hamilton a assuré qu'il ne retirerait pas ses bijoux comme l'a demandé aux pilotes la FIA. Le septuple champion du monde de Formule 1 est même prêt à manquer le Grand Prix de Miami disputé ce week-end. "Nous avons des pilotes de réserve, donc nous sommes prêts et préparés pour le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville, je serai bien dans tous les cas", a ironisé le Britannique en conférence de presse, bardé de ses bagues, colliers, boucle d'oreille, piercing au nez, et pas moins de trois montres autour des poignets, alignées sur des fuseaux horaires différents. Si l'interdiction de porter des bijoux à bord des monoplaces a été introduite en 2005 par mesure de sécurité, la mesure n'a jamais été réellement appliquée par les pilotes. Mais cette saison, le nouveau directeur de course de la FIA, Niels Wittich, a décidé de serrer la vis pour faire appliquer la mesure. Un premier rappel en ce sens a été fait lors du GP d'Australie début avril. Rappel "Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes en métal autour du cou est interdit pendant la compétition et peut donc être contrôlé avant le départ", a-t-il rappelé en marge du GP de Miami. "Le port de bijoux pendant la compétition peut entraver les interventions médicales ainsi que le diagnostic et le traitement ultérieurs s'ils sont nécessaires à la suite d'un accident". "Nous avons fait de tels progrès en tant que sport (...) Cela fait 16 ans que je pratique ce sport. Cela fait 16 ans que je porte des bijoux", a regretté Lewis Hamilton, qui assure que "dans la voiture, je n'ai que mes boucles d'oreilles et mon anneau de nez, que je ne peux même pas enlever." "D'autres chats à fouetter" Si la mesure ne ravit pas Lewis Hamilton, qui se dit d'ailleurs prêt à signer une décharge pour continuer à pouvoir porter ses bijoux, le Britannique juge toutefois "inutile d'entrer dans une querelle". "Je vais essayer de communiquer et de travailler avec Mohammed (réd: Ben Sulayem, président de la FIA), je suis ici pour être un allié du sport, de Mohammed et de la F1 et je pense que nous avons d'autres chats à fouetter - des choses à faire, et un impact à avoir, donc c'est là que nous devons nous concentrer", a-t-il poursuivi.

L'Inter reprend la tête du classement à l'énergie Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Inter Milan s'est imposée avec caractère sur l'Empoli (4-2) vendredi en ouverture de la 36e journée. Les Nerazzurri reprennent provisoirement la tête de la Serie A avec un point d'avance sur l'AC Milan, qui jouera dimanche à Vérone. Menée 2-0 après moins d'une demi-heure, l'équipe de Simone Inzaghi a eu le mérite de parfaitement réagir en terminant en trombe la première période. Cinq minutes ont suffi pour revenir à égalité, grâce à un centre tendu dévié dans son propre but par Simone Romagnoli (40e) puis à une reprise de Lautaro Martinez (45e). L'attaquant argentin a libéré les 70'000 tifosi ayant rempli San Siro en seconde période avec son 19e but en championnat (64e, 3-2). C'est Alexis Sanchez qui a ponctué d'un quatrième but la belle remontée milanaise (94e).

Wawrinka défiera Opelka au 1er tour à Rome Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Stan Wawrinka (ATP 246) affrontera le géant Reilly Opelka (ATP 17) au 1er tour du Masters 1000 de Rome la semaine prochaine. Le Vaudois a fait valoir son classement protégé pour intégrer le tableau principal d'une épreuve dont il avait atteint la finale en 2008 et les demi-finales en 2015. Battu d'entrée tant dans le Challenger de Marbella à la fin mars que dans le Masters 1000 de Monte-Carlo à la mi-avril, Stan Wawrinka dispute dans la Ville éternelle son troisième tournoi depuis son retour à la compétition après ses quelque treize moins de pause forcée. Il affrontera pour la deuxième fois Reilly Opelka. Battu 8-6 au cinquième set par l'Américain de 2m11 au 2e tour de l'édition 2019 de Wimbledon, Stan Wawrinka peut s'attendre à souffrir à la relance face à l'Américain. Celui-ci tient par ailleurs la forme: il a déjà conquis deux titres en 2022, dont un sur terre battue à Houston. Reilly Opelka avait en outre atteint les demi-finales l'an dernier à Rome.

Zuber prolonge jusqu'en 2025 avec l'AEK Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Steven Zuber reste à l'AEK Athènes. Le cinquième du championnat de Grèce a levé l'option d'achat du milieu international suisse de 30 ans, qui avait été prêté par l'Eintracht Francfort en août 2021. Selon différents médias, Steven Zuber aurait signé un contrat portant jusqu'en 2025 avec l'AEK. Transféré d'Hoffenheim à Francfort quelques semaines avant d'être prêté au club athénien, le natif de Winterthour a également porté les douleurs de Grasshopper, du CSKA Moscou et du VfB Stuttgart durant sa carrière.

Van der Poel gagne la 1re étape du Giro Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté au sprint la première étape du Tour d'Italie, disputée entre Budapest et Visegrad sur 195 km. Le Néerlandais s'empare donc du premier maillot rose de leader du général, pour sa première participation au Giro. Favori de la première des trois étapes prévues en Hongrie, Mathieu van der Poel s'est imposé dans un sprint étouffant en haut de la montée finale vers la citadelle (3,8 km à 5% de pente moyenne) devant l'Erythréen Birnam Girmay. Caleb Ewan, en bonne position dans la roue de ce dernier, a lourdement chuté dans les derniers mètres. Principal prétendant au "trofeo senza fine" après son succès en 2019, l'Equatorien Richard Carapaz s'est classé sixième de l'étape. L'Espagnol Pello Bilbao, sortant d'un Tour des Alpes convaincant, a quant à lui pris la troisième place. MVDP était attendu Après ses six jours en jaune en juillet 2021 sur le Tour de France et son numéro dans Mûr-de-Bretagne pour ravir la tunique dorée à Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel était attendu vendredi. Il doutait de pouvoir lâcher les sprinters les plus agiles dans ce final "pas assez raide". Et en effet, Caleb Ewan était toujours présent dans les ultimes kilomètres mais, poussé dans ses retranchements, il a touché la roue de Birnam Girmay. Sur le devant de la scène depuis son succès dans Gand-Wevelgem fin mars, l'Erythréen - qui participe à son premier grand Tour - a été proche de faire plier MVDP. Caleb Ewan, l'un des meilleurs sprinteurs du plateau, s'est relevé avec une épaule particulièrement râpée. Plusieurs autres chutes ont émaillé les derniers kilomètres sans toucher de grands favoris.

Djokovic attend Nadal Image: KEYSTONE/EPA/Emilio Naranjo Novak Djokovic sera bien présent au rendez-vous des demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Le no 1 mondial, qui pourrait retrouver Rafael Nadal (ATP 4) samedi, a dominé Hubert Hurkacz (ATP 14) 6-3 6-4 dans le premier quart de finale. Battu en finale à Belgrade deux semaines plus tôt, Novak Djokovic confirme sa montée en puissance à un peu plus de deux semaines de Roland-Garros, où il aura un titre à défendre. Pour mémoire, il dispute simplement son quatrième tournoi de l'année, lui qui avait été privé d'Open d'Australie après avoir été expulsé du pays. Au repos jeudi en raison du forfait d'Andy Murray avant leur 8e de finale, le Serbe n'a laissé aucune chance à Hubert Hurkacz. Nole a mis 1h21' pour vaincre la résistance du Polonais, qui ne s'est pas procuré la moindre occasion de ravir le service adverse durant cette partie. Novak Djokovic pourrait retrouver en demi-finale Rafael Nadal, qu'il n'a plus affronté depuis les demi-finales de Roland-Garros l'an dernier. Rafael Nadal doit toutefois passer un obstacle de taille en quart de finale: le Majorquin est opposé à la révélation de ce début de saison, son compatriote Carlos Alcaraz (ATP 9).

Projet de championnat en trois phases, avec play-off pour le titre Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le changement de formule en Super League se précise. Le comité de la SFL a fait parvenir son projet détaillé aux clubs. Ceux-ci voteront lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai. La Swiss Football League (SFL) avait présenté au début avril une proposition d'augmenter le nombre de clubs en Super League de 10 à 12 dès la saison 2023/24. Son comité a désormais dévoilé le nouveau mode de championnat qui en découlerait, prévu en trois phases. Durant la première, intitulée "First Stage", les 12 clubs joueraient chacun deux fois contre tous les autres, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Il y aurait ainsi un total de 22 matches. Retour de la barre Au terme de cette phase initiale, le classement serait divisé en deux pour un retour de la barre connue lors de la formule Rumo (de 1987/88 à 2003/04). Chaque club garderait par contre l'ensemble de ses points, contrairement à ce qui était de mise à l'époque, où les points étaient divisés par deux. La "Second Stage" mettrait aux prises les clubs classés de 1 à 6 dans le "Championship Group", et ceux classés de 7 à 12 dans le "Qualification Group". Dans les deux entités, chaque équipe jouerait 10 matches, soit une fois à domicile et une fois en déplacement contre toutes les autres du même groupe. Des play-off pour le titre Au terme de ces 32 rencontres au total des deux premières phases, le comité de la SFL propose une troisième phase inédite appelée "Championship Finals". Les deux premiers du "Championship Group" s'affronteraient pour le titre dans une série "best of 3". Le club classé en tête après la 2e phase jouerait à domicile le match 1 et l'éventuel match 3. Ces rencontres nécessiteraient un vainqueur et seraient décidées au besoin par des prolongations et des tirs au but. La lutte pour les autres places européennes concernerait huit autres clubs. Ceux classés du 3e au 6e rang du "Championship Group" et les quatre premiers du "Qualification Group". Sous le nom d'"Europe play-off", il y aurait des quarts et des demi-finales (aller-retour) avant une finale en un seul match sur le terrain du club le mieux classé. Toujours un barrage L'équipe finissant 6e et dernière du "Qualification Group" serait reléguée en Challenge League. La 5e et avant-dernière disputerait un barrage aller-retour contre le 2e de Challenge League, le vainqueur gagnant le droit de jouer dans l'élite la saison suivante. Lors de l'assemblée générale du 20 mai, les clubs voteront d'abord sur l'augmentation du nombre des clubs en Super League. Il faudra une majorité des deux tiers pour que le projet soit accepté. Ensuite, ils voteront sur le nouveau mode de championnat, en commençant par l'introduction des deux premières phases. Les divers éléments du "Final Stage" seront soumis au vote de manière individuelle ("Championship Finals", "Europe play-off" et "Relegation". Pour tous ces scrutins, une majorité simple sera requise.

Mikel Arteta a prolongé son contrat de manager d'Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Mikel Arteta (40 ans) se plaît dans son rôle de manager d'Arsenal. L'Espagnol a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2025, a annoncé le club du nord de Londres. Arteta, nommé en décembre 2019 après le limogeage de son compatriote Unai Emery, s'est dit "vraiment heureux" et a déclaré vouloir "amener le club à un cran supérieur pour rivaliser réellement avec les meilleures équipes". "Pour ce faire, nous devons jouer la Ligue des champions" a-t-il poursuivi. Un derby qui s'annonce très chaud Arsenal est quatrième du championnat, en lice pour la prochaine Ligue des champions. Les Gunners comptent deux points d'avance sur leur rival londonien Tottenham, à quatre journées de la fin. Les deux équipes seront aux prises le week-end prochain dans un derby potentiellement décisif. Malgré un début de saison calamiteux, Arteta, qui fut aussi capitaine des Gunners en tant que joueur sous l'ère Wenger, a réussi à guider Arsenal vers le haut du tableau avec de récentes victoires importantes contre Manchester United et Chelsea.

Daniil Medvedev disputera le Geneva Open Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER La première wild card du Geneva Open a été attribuée à Daniil Medvedev. Le no 2 mondial fera sa rentrée à Genève après avoir subi en avril une intervention chirurgicale destinée à soigner une hernie. Finaliste cette année à l'Open d'Australie face à Rafael Nadal dans une rencontre qui fera date, le Russe est devenu le 22 février dernier le 27e no 1 mondial de l'histoire. Agé de 26 ans, Daniil Medvedev compte 13 titres à son palmarès. Il est vainqueur de Grand Chelem depuis son succès l'an dernier à l'US Open. Avant de triompher à New York, il avait enlevé notamment le Masters 2020 à Londres. Avec Daniil Medvedev, le tenant du titre Casper Ruud (ATP 7) et le finaliste de l'édition 2021 Denis Shapovalov (ATP 16), le Gonet Geneva Open présentera trois des joueurs les plus emblématiques de la nouvelle génération. Par ailleurs, les organisateurs espèrent attirer deux autres joueurs du tout premier plan dans les prochains jours avec les deux wild cards encore disponibles. Le Geneva Open se déroulera du 14 au 21 mai sur les courts du TC Genève au Parc des Eaux-Vives.