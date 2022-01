Jan Scherrer 2e en halfpipe +++ Manchester City bat Chelsea

Jan Scherrer, deuxième, devance Shaun White Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jan Scherrer a confirmé sa grande forme au Laax Open. Le Saint-Gallois de 27 ans a pris la deuxième place d'un concours de half-pipe qui réunissait le gratin mondial. L'épreuve a été remportée par le Japonais Ayumu Hirano tandis que la star américaine Shaun White a pris la troisième place. Pour Scherrer, il s'agit d'un premier podium sur ce prestigieux rendez-vous de la Coupe du monde dans la station grisonne après trois quatrièmes places. Le deuxième Suisse présent dans la finale, Pat Burgener a pris le sixième rang. La finale a été marquée par de nombreuses chutes. A l'image de l'Australien Scotty James, tombé dans chacun des deux runs. Chez les dames, l'Américaine Chloe Kim s'est adjugé pour la quatrième fois le concours de half-pipe après 2017, 2018 et 2021. La championne olympique de 2018 et double championne du monde, qui a vécu deux années en Valais durant sa jeunesse, a brillé dans le demi-tube grison avec une hauteur de vol inégalé. Elle s'est imposée devant la Japonaise Mitsuki Ono et l'Espagnole Queralt Castellet. Aucune Suissesse ne s'était qualifiée pour la finale des huit meilleures.

Une 12e victoire de rang pour City Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Et de 12 ! Manchester City poursuit sa série fantastique. Victorieux 1-0 de Chelsea, les Mancuniens ont cueilli un douzième succès de rang en Premier League. Cette victoire porte la griffe de Kevin De Bruyne. Le capitaine a forcé la décision à la 70e sur une frappe enroulée de toute beauté. Il a offert à ses couleurs un succès mille fois mérité. Venu avant tout pour arracher le 0-0, Chelsea n'a, en effet, pratiquement rien montré à Manchester. Titularisé pour la première fois de l'année en championnat, Romelu Lukaku a bénéficié de l'unique chance des Londoniens avec une frappe détournée par Ederson à la 48e. Avec ce nouveau succès, City laisse désormais Chelsea à 13 points. Liverpool accuse, pour sa part, 14 points de retard sur le Champion en titre mais les Reds ont joué deux matches de moins.

Kriechmayr prive Feuz d'un 4e succès à Wengen Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Persona non grata pour certains, Vincent Kriechmayr a fait fi des critiques en remportant la descente de Coupe du monde de Wengen samedi. Beat Feuz doit se contenter du 2e rang, Marco Odermatt du 4e. Forfait pour les entraînements en raison d'une quarantaine mais autorisé à s'aligner vendredi après avoir pu s'aligner sur un simulacre de manche d'entraînement, Vincent Kriechmayr a donc privé Beat Feuz d'un quatrième succès historique sur le Lauberhorn. L'Autrichien de 30 ans s'est offert une 10e victoire à ce niveau. Déjà victorieux en 2019 à Wengen, Vincent Kriechmayr - qui skie pour une marque dont le président de la FIS Johan Eliasch est le patron - a fait la différence sur le dernier tiers du mythique tracé bernois. Beat Feuz le devançait encore de 0''01 après 1'27'' de course, mais a notamment manqué son affaire dans le "S" final. La déception est moindre pour Marco Odermatt, 2e la veille mais sur un parcours raccourci. Le prodige nidwaldien a moins bien négocié le "Kernen-S" que vendredi, échouant à 0''46 du vainqueur et à 0''02 de la troisième marche du podium occupée par Dominik Paris. Mais il confirme qu'il peut désormais aussi jouer la gagne en descente. Les adieux de Janka Carlo Janka a quant à lui disputé samedi sa 287e et dernière course sur le front de la Coupe du monde. Le Grison de 35 ans, qui n'est pas allé au bout de son effort, a été ovationné par le public. Il avait fêté à Wengen le plus beau de ses 11 succès à ce niveau en remportant la descente en 2010.

Un 34e succès pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP Lara Gut-Behrami a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi son 34e succès en Coupe du monde. La Tessinoise a devancé de 0''10 sa dauphine Kira Weidle dans une course marquée par la chute de la favorite Sofia Goggia. Privée de compétition pendant deux semaines après avoir contracté le Covid-19 à la mi-décembre, Lara Gut-Behrami a donc très vite retrouvé les sommets de la hiérarchie. Cinquième du géant de Kranjska Gora une semaine plus tôt pour son retour, elle a signé samedi son deuxième succès de la saison. La Tessinoise, qui avait remporté le premier super-G de St-Moritz le 11 décembre, a fait la différence dans une partie technique fatale à Sofia Goggia. Elle a négocié ces longues courbes bien mieux que l'Allemande Kira Weible, qui accusait ainsi 0''34 de retard avant le dernier passage de glisse. Victorieuse en 2020 de la dernière descente disputée à Zauchensee, Corinne Suter a terminé 7e à 0''99. La Schwytzoise a failli chuter après un mouvement de terrain mal négocié, retrouvant presque miraculeusement son équilibre tout en perdant beaucoup de vitesse. Elle aurait pu briguer le podium sans cette faute. Goggia était bien partie... Une troisième Suissesse a terminé dans le top 15 en l'absence de Michelle Gisin, qui fait l'impasse sur les courses de ce week-end afin de se ressourcer. La Grisonne Jasmine Flury s'est classée 9e, à 1''24 de Lara Gut Behrami. Cette course a donc été marquée par la chute de Sofia Goggia, qui avait gagné les trois premières descentes de la saison. L'Italienne est partie à la faute juste avant le troisième temps intermédiaire, terminant sa course dans les filets de protection mais sans mal. Elle avait alors 0''26 d'avance sur Lara Gut-Behrami...

Un premier titre pour Kokkinakis Kokkinakis a cueilli samedi son premier titre ATP Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Thanasi Kokkinakis (ATP 145) a remporté samedi son premier titre sur le circuit principal. L'Australien s'est imposé 6-7 (6/8) 7-6 (7/5) 6-3 face au Français Arthur Rinderknech (ATP 58) en finale à Adelaide, sa ville natale. Ex-grand espoir qui avait grimpé jusqu'à la 69e place mondiale en 2015 avant d'être freiné par les blessures, Thanasi Kokkinakis n'a donc pas laissé passer sa chance pour s'offrir à 25 ans un premier trophée ATP. Il a survolé les débats dans la manche décisive face à Arthur Rinderknech, signant un premier break dès le premier jeu. Thanasi Kokkinakis, qui bénéficie d'une invitation cette semaine, disputait sa deuxième finale sur le circuit principal après celle perdue à Los Cabos en août 2017. Il avait écarté deux balles de match vendredi en demi-finale face à Marin Cilic (ATP 29).

L'agacement des joueurs face à l'affaire Djokovic L'affaire Djokovic agace les autres joueurs Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker "L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur": Rafael Nadal n'a pas caché son agacement samedi, à deux jours du coup d'envoi de l'Open d'Australie. "L'Open d'Australie sera un grand Open d'Australie avec ou sans lui", a asséné l'Espagnol en conférence de presse à propos de son grand rival Novak Djokovic, de retour samedi dans un centre de rétention de Melbourne après l'annulation pour la deuxième fois de son visa par les autorités australiennes. "C'est évident que Novak Djokovic est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire (...) Mais les joueurs vont et viennent, personne, pas même Roger (Federer), Novak, moi... Pas même Bjorn Borg, ne reste. Le tennis, lui, continue d'avancer", a rappelé celui qui est considéré comme le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire. Rafael Nadal, qui avait affirmé en début de semaine que "le plus juste" était que Novak Djokovic puisse disputer le tournoi, n'a pas ménagé le Serbe, aux positions anti-vaccination notoires: "je suis en désaccord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines", a-t-il rappelé. "Parler de tennis" Autre joueur attendu lors de ce traditionnel "media day" d'avant tournoi, le Grec Stefanos Tsitsipas avait eu la veille des mots durs sur un media indien à l'encontre du Serbe, estimant qu'il jouait "avec ses propres règles" et faisait "passer la majorité des joueurs pour des idiots". "Je suis ici pour parler de tennis, pas de Novak Djokovic", a cette fois prévenu le no 4 mondial. "Je ne vais pas mentir. Il a fait les titres des journaux ces deux dernières semaines. Il a reçu beaucoup d'attention. Beaucoup de gens en parlent évidemment (...) On n'a pas assez parlé de tennis ces deux dernières semaines, ce qui est dommage", a-t-il regretté. L'Australien Alex de Minaur (ATP 32) a reconnu être lassé par cette histoire, estimant qu'elle nuit au tournoi et aux autres joueurs: "cette situation a détourné de nombreux projecteurs de nous, les joueurs. Nous sommes ici pour jouer l'Open d'Australie. Les Australiens ont traversé beaucoup de choses" et "ont eu la vie très dure" depuis le début de la pandémie de Covid-19, a-t-il rappelé. Zverev en soutien "Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se protéger et protéger leurs frontières", a encore expliqué Alex De Minaur, affirmant que pour entrer dans le pays, "comme tous les autres joueurs", Djokovic devait "être entièrement vacciné". Proche de Djokovic, l'Allemand Alexander Zverev a été l'un des rares à le défendre en estimant qu'il servait de bouc émissaire: "c'est un grand nom, une superstar de dimension mondiale, quelqu'un dont on peut se servir", a regretté le no 3 mondial. "Je ne connais pas assez bien l'affaire, mais si ce n'était pas Novak Djokovic, no 1 mondial et vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, cela ne ferait pas tout ce foin", a-t-il estimé. La veille, Andy Murray avait espéré que "tout soit résolu" avant le début du tournoi. "On a juste l'impression que ça traîne depuis un bon moment maintenant, ce n'est pas génial pour le tennis, pas génial pour l'Open d'Australie, pas génial pour Novak", a souligné l'Ecossais de 34 ans. Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a de son côté qualifié l'affaire Djokovic de "regrettable". Mais "je pense aussi que ce n'est pas aux joueurs de tennis, c'est au gouvernement de décider de la façon dont l'Australie va gérer ça", a conclu la Japonaise, sacrée à deux reprises à Melbourne, en 2019 et 2021.

Chris Evert révèle être atteinte d'un cancer Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer La légende américaine Chris Evert, lauréate de 18 titres du Grand Chelem dans les années 70-80, a annoncé être atteinte d'un cancer des ovaires, vendredi sur son compte Twitter. "Je voulais annoncer qu'un cancer de l'ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi. Je me sens très chanceuse qu'il ait été repéré à temps et j'attends des résultats positifs de mon traitement chimiothérapique", a écrit Chris Evert (67 ans), qui a entamé cette semaine la première de ses six séances de chimiothérapie. "Merci de respecter mon besoin de me concentrer sur ma santé et mon traitement. Vous me verrez apparaître depuis chez moi à certains moments pendant la couverture de l'Open d'Australie par ESPN", a conclu celle qui est consultante pour le géant des médias sportifs. Sur le site internet de la chaîne, Chris Evert a d'ailleurs donné de plus amples détails concernant le combat qu'elle mène. Son cancer, plus précisément de stade 1C, ce qui veut dire qu'il se trouve dans un ou les deux ovaires, a été découvert à la suite d'une hystérectomie préventive début décembre. Il n'a pas été détecté ailleurs dans son corps. Sa soeur, son inspiration Sa soeur cadette Jeanne Evert Dubin, également ancienne joueuse de tennis professionnelle, est décédée à 62 ans en février 2020, d'un cancer des ovaires. "Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration. Elle va m'aider à surmonter cette épreuve", confie Chris Evert, qui a été opérée une seconde fois le 13 décembre, l'hystérectomie initiale ayant révélé la présence de cellules malignes et d'une tumeur provenant de la trompe de Fallope gauche. Après cette deuxième intervention, les examens pathologiques sont revenus négatifs: le cancer a été enlevé. Après la chimiothérapie, "il y a plus de 90% de chances" que son cancer ne revienne jamais, lui a assuré son chirurgien. Chris Evert, qui a souhaité témoigner "afin d'aider d'autres" femmes, est une des plus grandes joueuses de l'histoire, connue pour son jeu précis, son sang-froid et sa rivalité avec Martina Navratilova sur les courts. Jamais classée en dessous de la quatrième place mondiale entre 1972 et 1989, elle a remporté 157 titres en simple, fort du pourcentage de victoires le plus élevé de l'histoire, hommes et femmes confondus (90,05 %).

Une 4e défaite de suite pour les Hawks Tyler Herro et le Heat ont battu les Hawks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Atlanta a subi vendredi sa quatrième défaite consécutive en NBA, la 10e dans ses 13 derniers matches. Toujours privés de Clint Capela, touché à une cheville, les Hawks se sont inclinés 124-118 sur le parquet de Miami. Les Hawks n'ont pas à rougir de cette défaite, concédée face au deuxième de la Conférence Est. Mais leur frustration est certainement grande puisqu'ils menaient encore de cinq points (112-107) à 4'53'' du "buzzer", avant de craquer face à la défense resserrée du Heat. Miami a fait la différence en forçant les Hawks à commettre 7 "turnovers" dans le dernier quart-temps, au cours duquel Atlanta n'a par ailleurs rentré que 6 tirs. Le Heat a également pu compter sur l'efficacité de Tyler Herro, auteur de 11 de ses 24 points lors de l'ultime quarter.

Nadal heureux de "se sentir à nouveau un joueur de tennis" Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Rafael Nadal s'est déclaré samedi heureux d'être de retour à l'Open d'Australie. "Etre de retour sur le circuit, c'est la chose la plus importante", a lâché l'Espagnol de 35 ans, qui a vécu des mois difficiles sur le plan physique à la suite d'une blessure et d'une contamination au Covid-19. Rafael Nadal, qui doit affronter au 1er tour l'Américain Marcos Giron (ATP 66), espère bien remporter un 21e trophée record en Grand Chelem à l'issue d'un tournoi qui débute lundi à Melbourne. Le tableau pourrait lui être favorable en raison notamment de l'incertitude entourant la participation de Novak Djokovic. Rafael Nadal, désormais 6e mondial après une année 2021 interrompue sur blessure à partir d'août, dit ne pas s'attendre à réaliser de grandes performances. "Je suis venu ici juste avec pour objectif d'être de retour sur le circuit, c'est la chose la plus importante", a déclaré l'Espagnol, qui a contracté le Covid en décembre. "Ensuite, si je suis capable de gagner des matches, en m'améliorant chaque jour, c'est fantastique", a poursuivi le Majorquin, qui a reconnu qu'il lui a parfois été difficile de rester motivé en raison de sa blessure: "Le plus important, c'est d'être en bonne santé. Ensuite, il faut entretenir la passion, ce qui est parfois difficile lorsque l'on connaît de nombreux problèmes physiques." Heureux "J'ai beaucoup souffert de ma blessure au pied. Je reste cependant positif et concentré sur le travail tout le temps. C'est probablement la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui", a aussi avancé Rafael Nadal, qui a souligné avoir été mal pendant environ une semaine en raison du coronavirus, et dit espérer ne pas avoir d'effets secondaires à long terme. La semaine dernière, l'Espagnol a remporté un 89e titre en simple au tournoi ATP 250 de Melbourne. "D'une manière générale, je me sens heureux. Si vous m'aviez dit il y a un mois que je serais comme ça, j'aurais signé tout de suite", a-t-il dit. "Je profite des entraînements et je me sens à nouveau comme un joueur de tennis professionnel. Je joue un bon tennis". Rafael Nadal a admis qu'il attendait de voir comment il résisterait à des matches en cinq sets à Melbourne. "Je veux me donner une chance de continuer à profiter de ce beau sport, de continuer à me battre pour les choses pour lesquelles je me suis battu ces 16 dernières années", a-t-il ajouté.

Fiala montre la voie à suivre Kevin Fiala (au centre) a ouvert la marque pour le Wild vendredi Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone Kevin Fiala a inscrit vendredi son 8e but de la saison en NHL. Le St-Gallois a ouvert la marque pour le Wild, qui a écrasé les Ducks d'Anaheim 7-3 dans le Minnesota. Idéalement servi par Matt Boldy, Kevin Fiala a trouvé la faille après 7'25'' d'un tir du poignet à bout portant. Il a ainsi inscrit au moins un point dans chacun de ses cinq derniers matches, réussissant 4 buts et 2 assists durant ces cinq parties. Il en est désormais à 24 points cette saison. Cette troisième victoire consécutive a permis au Wild de revenir à quatre longueurs des Predators de Roman Josi, leaders de la Central Division. Et Minnesota a disputé quatre rencontres de moins que Nashville.

Djokovic de nouveau placé en rétention (avocats) Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Le numéro un mondial de tennis, Novak Djokovic, dont le visa a été annulé vendredi par le gouvernement australien, a été renvoyé en rétention administrative samedi, selon des documents judiciaires. La présence en Australie de Djokovic, qui n'est pas vacciné contre le Covid-19, "pourrait encourager le sentiment anti-vaccination", ont estimé les autorités australiennes dans un mémoire présenté devant la justice. Elles estiment que le Serbe doit être expulsé du pays. Le Serbe a fait recours vendredi contre la deuxième annulation de son visa. Lors d'une audience devant un juge, le représentant du gouvernement australien avait indiqué que le joueur de 34 ans ne serait pas reconduit à la frontière avant que la justice n'ait définitivement statué sur sa requête visant à bloquer son expulsion. Mais il avait averti que Djokovic devrait attendre cette décision en rétention administrative. C'est la justice fédérale australienne qui est désormais en charge du dossier, à la demande vendredi du juge de Melbourne qui avait été saisi en premier lieu par les avocats du joueur de tennis. Ce changement de tribunal est susceptible de ralentir la procédure, ont estimé les défenseurs de Djokovic. Erreurs dans sa déclaration d'entrée Djokovic a admis avoir rempli incorrectement sa déclaration d'entrée en Australie et n'avoir pas respecté les règles d'isolement après avoir été testé positif au Covid-19 en décembre - une contamination dont il espérait qu'elle lui permettrait de bénéficier d'une exemption pour entrer en Australie sans être vacciné. "Nole" avait été refoulé à son arrivée à Melbourne le 5 janvier et placé en centre de rétention. Mais ses avocats avaient obtenu d'un juge le 10 janvier qu'il rétablisse son visa et ordonne sa libération immédiate. Le ministre australien de l'immigration Alex Hawke, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a cependant annulé une nouvelle fois le visa de Djokovic vendredi "sur des bases sanitaires et d'ordre public". Triple tenant du titre, le joueur de 34 ans comptait briguer un 10e titre à l'Open d'Australie, qui démarre lundi, et une 21e victoire en Grand Chelem, ce qui serait un record.

Doublés de Meunier et Haaland, Dortmund sur les talons du Bayern Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Dortmund, brillant vainqueur de Fribourg 5-1 avec des doublés de Meunier et Haaland, a conforté vendredi sa place de dauphin de la Bundesliga en se rapprochant à trois points du leader Munich. Les Bavarois seront en danger samedi à Cologne pour la 19e journée. L'ancien Parisien Thomas Meunier a construit la victoire, avec deux reprises victorieuses de la tête sur corner en première période. Le buteur prodige Erling Haaland, courtisé par les plus grands clubs d'Europe pour la saison prochaine, a ensuite consolidé l'acquis, portant son total à 15 buts en 13 matches cette saison. En revenant ainsi dans le sillage du Bayern, l'équipe de la Ruhr envoie un signal aux pessimistes: la Bundesliga n'est pas encore jouée et le dixième titre consécutif, qui semble tendre les bras au "Rekordmeister", peut encore être contesté. Kobel gardait les buts de Dortmund tandis que Akanji est entré en deuxième mi-temps.

Smith échoue à nouveau face à Näslund Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith n'a, une nouvelle fois, pas trouvé la solution contre la dominatrice de la saison, Sandra Näslund. La Suédoise a gagné à Nakiska au Canada pour la 6e fois en sept courses Coupe du monde. La Vaudoise a aligné un sixième deuxième rang de suite. Smith n'a pas d'autre solution que de reconnaître la supériorité actuelle de la Scandinave. Näslund a pris la tête d'entrée sans jamais la lâcher. La Vaudoise, qui avait frisé la disqualification en demi-finales pour une manoeuvre de dépassement jugée limite, reste la meilleure des poursuivantes. La course a été ternie par un incident entre deux concurrentes. La Suissesse Talina Gantenbein et la Canadienne India Sherret se sont touchées après un saut et ont volé dans les filets de sécurité. La Canadienne a dû être prise en charge par les services de secours. La Grisonne a pu redescendre seule après un quart d'heure. Des sept Suisses présents en huitièmes de finale chez les messieurs, seuls Alex Fiva et Joos Berry ont passé ce tour à élimination directe. Berry a pu pousser jusqu'en demi-finales où il a terminé dernier après avoir raté le premier virage. La victoire est revenue à l'un des deux frères suédois Mobärg, en l'occurrence David.

Genève-Servette empile, Lausanne solide L'attaquant genevois Marc-Antoine Pouliot tente de surprendre le portier des Langnau Tigers, Ivars Punnenovs. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette se porte bien et a facilement battu Langnau 5-1 en National League. De son côté, Lausanne a pris le meilleur sur Berne (4-3). Avec sept victoires au cours de ses huit derniers matches, Genève-Servette va incontestablement mieux. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux n'ont guère souffert contre les Emmentalois si l'on excepte un court passage au premier tiers-temps. Le doublé de Joël Vermin dans cette première période a permis d'éviter tout désagrément. Le Bernois vient se rappeler au bon souvenir de Patrick Fischer au moment opportun alors que la liste des joueurs retenus pour les JO sera publiée mardi. Souvent décrié, le défenseur finlandais Sami Vatanen a réussi un but (un beau missile) et deux assists, marquant ainsi des points pour la cinquième fois de suite. Les Genevois ont bien fait de prendre des points cette semaine. La prochaine s'annonce folle avec quatre matches dont deux à domicile en deux jours contre Lausanne et Fribourg-Gottéron, un déplacement à Rapperswil-Jona et la réception de Bienne. Pour les Tigers, l'hiver est long avec un septième revers de rang. Les deux clubs lémaniques ne se quittent plus au classement. Les Vaudois possèdent toujours un centième de point d'avance sur les Genevois. Ils sont allés chercher la victoire contre un Berne coriace, qui s'est quand même incliné pour la quatrième fois de suite. Lausanne a fait la différence au cours du troisième tiers-temps quand Jason Fuchs a exploité victorieusement un renvoi du portier Wütrich (52e) et quand Cody Almond a transformé en but une offrande de Christoph Bertschy (56e). Après trois défaites de suite en début d'année, Ambri-Piotta tient sa victoire. Les Léventins se sont imposés 5-2 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, qui n'avaient plus joué depuis vingt-deux jours ! Deux buts en supériorité numérique du Danois Peter Regin et de Michael Fora au cours de la deuxième période ont mené les Tessinois vers le succès. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Rapperswil-Jona Lakers 36/67 (118-93). 3. Bienne 36/66 (112-90). 4. Zoug 33/65 (105-79). 5. Davos 36/65 (107-89). 6. Zurich Lions 36/64 (119-98). 7. Lugano 35/51 (101-101). 8. Genève-Servette 35/50 (93-100). 9. Lausanne 34/49 (92-97). 10. Berne 35/46 (103-102). 11. Ambri-Piotta 37/43 (91-103). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 34/18 (61-148).