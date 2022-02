Jansrud à la retraite +++ Grosse émotion sur le court

Kjetil Jansrud annonce qu'il prendra sa retraite samedi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Norvégien Kjetil Jansrud, champion olympique de super-G en 2014 à Sotchi, va raccrocher les skis après la descente de Coupe du monde de Kvitfjell, samedi en Norvège, a-t-il annoncé lundi. "La descente de samedi à Kvitfjell sera ma dernière course en tant que skieur actif pour les +Attacking Vikings+", écrit le Norvégien de 36 ans sur son compte Instagram. "Une série de considérations a conduit à cette décision, il n'est pas facile d'abandonner quelque chose que vous avez fait toute votre vie", ajoute-t-il. Jansrud avait été blessé au ligament d'un genou après une chute dans le super-G de Beaver Creek (Etats-Unis), début décembre. Alors que sa saison avait été annoncée officiellement terminée après cette blessure, le Norvégien avait réussi à être rétabli à temps pour le super-G des Jeux olympiques de Pékin, dont il a pris la 23e place. "En ces temps périlleux, ma retraite - et ce message - semblent dénués de sens. Mes pensées et espoirs sont avec le peuple ukrainien. Restez forts", précise-t-il sur Instagram en évoquant l'invasion militaire russe en Ukraine. Outre son titre olympique, Jansrud, en dix-sept saisons, a été sacré champion du monde de descente à Are en 2019, a remporté 23 victoires en Coupe du monde où il a remporté quatre petits globes, celui de la descente en 2015, et ceux du super-G en 2015, 2017 et 2018.

Les soeurs Yastremska battues par Knoll et Garcia-Perez Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'émotion était vive lundi sur le court no 1 du Palais des sports de Gerland. Les soeurs Yastremska, qui ont fui l'Ukraine en fin de semaine dernière, n'ont toutefois pas pu éviter la défaite au 1er tour du double dans le tournoi WTA 250 de Lyon. Dayana (21 ans), ex-no 21 de la hiérarchie en simple, et sa cadette Ivanna (15 ans), qui n'a pas disputé le moindre match de simple sur le circuit junior ITF, se sont logiquement inclinées 6-2 6-4 en 66' de jeu face à la paire composée de la Biennoise Xenia Knoll et de l'Espagnole Georgina Garcia-Perez. Les soeurs Yastremska, qui avaient bénéficié d'une invitation pour s'aligner ensemble dans ce tournoi avaient pu fuir leur pays grâce à l'aide de leurs parents, qui sont restés en Ukraine. Elles sont rentrées sur le court avec un drapeau ukrainien sur les épaules, drapeau qu'elles ont ensuite déposé sur un banc sous les applaudissements du public. Dayana Yastremska, avec qui Xenia Knoll a longuement parlé au terme de cette rencontre, a également obtenu une wild-card pour le simple à Lyon. Elle affrontera la Roumaine Ana Bogdan au 1er tour.

Zakaria indisponible pendant trois semaines Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le milieu de terrain genevois de la Juventus Turin Denis Zakaria sera absent durant environ trois semaines en raison d'un problème à la cuisse, a annoncé lundi le club turinois. Dans un communiqué, la Juve a indiqué que le "temps de récupération prévu est d'environ 20 jours" pour le joueur, qui s'est blessé à un tendon de la cuisse gauche. Le milieu de 25 ans a été remplacé peu avant la mi-temps lors de la victoire des Turinois sur le terrain d'Empoli (3-2), samedi, devenant ainsi le dernier blessé en date au sein de l'effectif dirigé par l'entraîneur Massimiliano Allegri. Allegri était privé d'un grand nombre de joueurs clés à Empoli, notamment l'ailier italien Federico Chiesa, le milieu américain Weston McKennie, le défenseur italien et capitaine Giorgio Chiellini, et l'attaquant argentin Paulo Dybala. Cependant, son équipe, qui occupe la quatrième place, a réussi à se rapprocher à sept points des leaders de la Serie A, Naples et l'AC Milan, et les observateurs estiment qu'elle est à nouveau dans la course au titre. Zakaria devrait être de retour pour le choc contre l'Inter Milan, champion en titre et troisième à deux points de la tête, après la pause internationale de mars.

L'Américain Andy Miele à Lausanne Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Lausanne se renforce en vue des pré-play-off et play-off. Le club vaudois a engagé l'attaquant américain Andy Miele (33 ans), récent capitaine des Etats-Unis lors des Jeux olympiques de Pékin. Miele possède un contrat jusqu'au terme de la présente saison. Depuis trois saisons, il évoluait en KHL avec Torpedo Nizhny Novgorod. Cette saison, il a encore disputé 47 matches (36 points/13 buts) avec le club russe. Auparavant, il avait passé une saison en Suède entre Malmö et Vaxjö. Il compte également 15 matches de NHL avec les Phoenix Coyotes. "Andy est un joueur d'expérience qui a été efficace en AHL, mais aussi en KHL. Capitaine des États-Unis lors des derniers Jeux olympiques, il va nous apporter sa vision de jeu et sa présence en power-play", affirme John Fust, l'entraîneur du Lausanne HC dans un communiqué du club. Le LHC possède désormais six joueurs étrangers. Outre Miele, il peut compter sur Martin Gernat (SVK), Michael Frolik (CZE), Jiri Sekac (CZE), Cory Emmerton (CAN) et Francis Paré (CAN).

Le CIO retire l'Ordre olympique au président Poutine Vladimir Poutine se voit retirer l'Ordre olympique. Image: KEYSTONE/AP/Carl Court Le CIO a annoncé lundi dans un communiqué retirer l'Ordre olympique au président russe Vladimir Poutine. En outre, il a recommandé de bannir les Russes et Bélarusses des compétitions sportives. Ces décisions de la commission exécutive de l'organisation basée à Lausanne ont été prises en raison de l'invasion russe en Ukraine. Soulignant que de nombreux athlètes d'Ukraine sont empêchés de concourir en raison de l'attaque des troupes russes contre leur pays, la commission exécutive du CIO "recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter ou de permettre la participation d'athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales".

L'organisateur finlandais ne veut pas de la Russie Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI La Finlande, pays organisateur du prochain Championnat du monde en mai, ne veut pas de la participation de la Russie et du Bélarus, en réaction à la guerre en Ukraine. Elle l'a fait savoir au président de la Fédération internationale (IIHF) Luc Tardif. "Il ne sera pas possible aux Russes et aux Bélarusses de participer au Mondial à Tampere et Helsinki", a dit lundi à M. Tardif le chef de la Fédération finlandaise Harri Nummela. La Fédération finlandaise s'est en outre prononcée pour l'exclusion de ces deux pays de toutes les compétitions internationales.

L'UEFA sur le point de suspendre la Russie Image: KEYSTONE/EPA/ANATOLY MALTSEV L'UEFA est sur le point de suspendre la Russie de toutes ses compétitions, en réaction à l'attaque russe contre l'Ukraine, selon une information lundi de l'agence de presse allemande SID. La première équipe touchée serait le Spartak Moscou, dernière formation russe encore en lice dans les compétitions européennes, qui devait jouer en mars son huitième de finale de Ligue Europa contre le RB Leipzig. Selon cette décision, la sélection féminine russe serait également exclue de l'Euro organisé en juillet en Grande-Bretagne. Elle doit jouer dans le groupe des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse. Selon SID, cette décision de suspendre la Russie est soutenue par plusieurs fédérations, dont les puissantes fédérations allemande (DFB) et anglaise (FA). "Je ne peux pas m'imaginer qu'il puisse y avoir des matches contre la Russie, ce n'est pas possible", a déclaré à SID Peter Peters, membre du conseil de la FIFA et candidat à la présidence de la DFB, qui appelle aussi la FIFA à prendre la même mesure.

Buffon veut continuer au moins jusqu'à 46 ans Gianluigi Buffon du temps de la Juventus. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari L'inoxydable Gianluigi Buffon a prolongé jusqu'en 2024, son contrat avec le club de Parme, en Série B italienne. L'ancien gardien vedette de la Squadra Azzura aura 46 ans à l'expiration de ce contrat. "C'est pour moi un défi excitant", a déclaré lundi devant les médias le champion du monde de 2006, qui avait fait ses débuts professionnels à Parme en 1995, en Série A à l'époque. Il est retourné dans son club l'été dernier.

Plus de matches contre la Russie jusqu'à nouvel ordre Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI En raison de la guerre en Ukraine, l'Association suisse de football (ASF) a décidé que ses sélections nationales ne disputeraient jusqu'à nouvel ordre plus aucun match contre des sélections russes. L'ASF, dans un communiqué publié lundi, qualifie l'attaque russe en Ukraine de "violation flagrante non seulement le droit international, mais aussi les valeurs universelles du football". Si nécessaire, le refus de faire jouer ses sélections nationales contre la Russie concernera aussi le premier match que doit disputer l'équipe de Suisse féminine à l'Euro en Angleterre, où il est prévu que la sélection de Nils Nielsen affronte les Russes le 9 juillet. Les fédérations danoise, norvégienne, polonaise et tchèque avaient déjà adopté une position similaire.

Schalke 04 rompt son partenariat avec Gazprom Schalke et Gazprom, c'est fini. Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild Le club allemand de Schalke 04 (2e Bundesliga) a annoncé rompre son contrat avec son sponsor principal, le géant russe du gaz Gazprom, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. "Le conseil d'administration du FC Schalke 04, avec l'accord du conseil de surveillance, a décidé de rompre le contrat avec Gazprom avant son échéance", annonce lundi le club sur son site internet. Le club avait déjà décidé la semaine dernière d'effacer le nom de Gazprom de ses maillots pour la rencontre de championnat samedi.

Golubic grignote encore une place Viktorija Golubic continue de progresser. Image: KEYSTONE/AP/TERTIUS PICKARD La Zurichoise Viktorija Golubic, deuxième Suissesse au classement WTA derrière Belinda Bencic, gagne encore une place au dernier pointage WTA publié lundi. La Zurichoise de 29 ans apparaît au 35e rang, son meilleur classement en carrière. Dans son dernier tournoi, Golubic a atteint le 2e tour à Doha. Dans la hiérarchie suisse, elle n'est devancée que par Belinda Bencic (25e, -3). Jil Teichmann est 38e (+3). La Polonaise Iga Swiatek se hisse au quatrième rang mondial grâce à sa victoire à Doha samedi, dans un classement WTA toujours dominée par Ashleigh Barty. La joueuse de 20 ans, victorieuse de Roland-Garros en 2020, effectue un bond de quatre places grâce à sa performance au Qatar, où elle n'a concédé qu'un set durant l'ensemble du tournoi, écartant deux autres membres du top 10: la Grecque Maria Sakkari et la Bélarusse Aryna Sabalenka. Sabalenka retombe d'ailleurs à la troisième place du classement, au profit de la Tchèque Barbora Krejcíková, qui reste toutefois loin de l'Australienne Barty, à presque 3000 points.

Medvedev monte officiellement sur le trône de no 1 mondial Image: KEYSTONE/EPA/David Guzman Le Russe Daniil Medvedev a officiellement succédé lundi à Novak Djokovic comme no 1 du classement ATP. Il met fin au règne du "Big 4", composé du Serbe, de Nadal, de Federer et de Murray, à la tête du tennis mondial depuis 2004. Demi-finaliste à Acapulco, où il a été battu par Rafael Nadal comme en finale de l'Open d'Australie, le Russe a profité de la défaite de Novak Djokovic en quart de finale du tournoi de Dubaï. Le Serbe de 34 ans, privé du premier Grand Chelem de l'année parce qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19, a passé 361 semaines en tête du classement ATP, un record. Derrière les deux hommes, Alexander Zverev, qui s'est illustré la semaine dernière en étant exclu du tournoi d'Acalpulco après avoir frappé la chaise de l'arbitre avec sa raquette lors d'une rencontre de double, conserve son troisième rang mondial, juste devant Nadal, qui gagne une place. L'Espagnol, qui a remporté à Acalpulco son troisième tournoi de l'année après Melbourne et l'Open d'Australie, réalise à 35 ans le meilleur début de saison de sa carrière et est toujours invaincu en 2022. Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021, face au Sud-Africain Lloyd Harris au troisième tour du tournoi de Washington. Il avait ensuite déclaré forfait pour le reste de l'année en raison d'une blessure au pied gauche. Federer 27e, Laaksonen 89e Seule entrée dans le top 10 mondial, le retour au dixième rang du Polonais Hubert Hurkacz, demi-finaliste à Dubaï, un tournoi remporté par le Russe Andrey Rublev, qui gagne une place au classement (sixième). Côté suisse, Roger Federer est 27e, Henri Laaksonen 89e, Dominic Stricker 158e, Marc-Andrea Hüsler 181e, Alexander Ritschard 232e et Stan Wawrinka 237e.

Hat-trick pour Coleman sur 60 m Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Christian Coleman, champion du monde en titre et détenteur du record du monde, a remporté pour la troisième fois d'affilée le 60 m aux Championnats des Etats-Unis en salle, à Spokane. Il a validé du même coup son billet pour les Mondiaux de Belgrade. Le sprinteur, qui aura 26 ans le 6 mars, s'est imposé en 6''45, meilleure performance de l'année. Soit quatre centièmes de mieux que lors de sa victoire sur cette distance aux Millrose Games de New York le mois dernier. Cette course marquait alors le retour gagnant de Coleman, après deux ans d'absence, lui qui a purgé une suspension de 18 mois pour avoir enfreint les règles de localisation antidopage. Sanction qui l'a privé des JO de Tokyo l'année dernière. S'il a assumé son statut de favori pour une troisième couronne nationale, il a dû s'employer pour devancer Marvin Bracy qui a fini par craquer dans les derniers mètres, battant son record personnel (6''48). Aux Mondiaux en salle de Belgrade (11-13 mars), Coleman sera l'homme à battre, lui qui défendra son titre glané en 2018 à Birmingham. Après quoi son principal objectif sera de conserver sa médaille d'or sur 100 m aux Mondiaux en plein air qui se dérouleront à Eugene (Oregon) en juillet. Dans les autres épreuves, le champion olympique du lancer de poids Ryan Crouser a lui aussi remporté une troisième couronne nationale grâce à un jet à 22m51, sans parvenir à plus s'approcher de son record du monde en salle (22m82) réussi l'an passé. Grant Holloway, champion du monde en titre du 110 m haies, a été sacré pour la première fois sur le 60 m haies, en 7''37, à 8 centièmes de son record du monde établi en mars 2021 à Madrid. Enfin à la perche, la championne du monde en titre en salle comme en extérieur, Sandi Morris, a conservé son titre national, avec un saut à 4m80. Soit cinq centimètres de mieux que sa rivale Katie Nageotte, qui avait raflé l'or olympique à Tokyo l'an dernier.