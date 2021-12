JO sans les stars de NHL ++ Latifi menacé de mort

Un tournoi olympique sans les stars Roman Josi: il ne disputera pas les Jeux. Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Le tournoi olympique de Pékin se déroulera sans la présence des joueurs de la NHL. L'annonce officielle sur ce forfait bien dommageable sera annoncée ces prochaines heures. Selon ESPN, les responsables de la Ligue et le syndicat des joueurs, qui avaient négocié une participation aux Jeux de 2022 et de 2026 après l'impasse faite sur le rendez-vous de Pyeongcheang en 2018, sont tombés d'accord pour ne pas aller en Chine. La situation sanitaire péjorée par l'arrivée de nouveaux variants et le report à ce jour de... 50 matches de la saison régulière n'ont pas vraiment donné le choix à la NHL. Ce forfait était dans l'air depuis plusieurs jours. Cette décision aura bien sûr des conséquences pour l'équipe de Suisse. Patrick Fischer sera privé de ses meilleurs éléments - Roman Josi, Timo Meier, Kevin Fiala, Nico Hischier et Nino Niederreiter notamment - sur lesquels il comptait pour effacer la désillusion de Pyeongchang. En Corée du Sud, la Suisse avait été éliminée par l'Allemagne en huitième de finale.

Formule 1: Nicholas Latifi a reçu des menaces de mort Image: KEYSTONE/EPA/Antonin Vincent Nicholas Latifi a passé des jours difficiles après le GP d'Abou Dhabi. Le Canadien, pilote chez Williams, a reçu des menaces de mort pour avoir provoqué l'intervention de la voiture de sécurité. Son accident, survenu à cinq tours du terme, a permis au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) de changer ses pneus et de dépasser le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour. Cela lui a donné le titre mondial. Latifi a expliqué dans un message posté sur Twitter ainsi que sur son site internet qu'il était la cible d'un torrent d'insultes depuis. "En me rappelant la course, dès que le drapeau d'arrivée a été agité, j'ai su ce qui se passerait sur les réseaux sociaux", a écrit le pilote âgé de 26 ans. Cruauté "Le fait que j'ai pensé qu'il était préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne", a déploré le natif de Montréal. L'écurie Mercedes avait déposé un recours sur l'issue de la course et de la lutte pour le titre, finalement retiré. Mais selon son patron Toto Wolff, Lewis Hamilton a été "volé" alors qu'il était en passe de gagner le Grand Prix et de devenir champion du monde de F1 pour la huitième fois. Cela aurait constitué un record. Ne pas rester silencieux Latifi s'est dit "choqué" par "le ton extrême des paroles, des insultes, et même des menaces de mort" reçues. Il a toutefois précisé qu'il laisserait passer cette vague de "négativité". "J'ai conscience que j'ai peu de chance de convaincre ceux qui ont agi de cette façon envers moi de changer leurs manières de faire - et qu'ils pourraient même utiliser ce message contre moi - mais il est juste de dénoncer ce genre de comportement et ne pas rester silencieux", souligne-t-il.

Clint Capela dans le protocole covid Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Et voilà que Clint Capela s'est lui aussi fait rattraper par le covid. Comme l'annonce le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le centre genevois est entré dans le protocole covid. Le meilleur rebondeur de la saison dernière, double vacciné en mai par ailleurs, devrait manquer le match des Hawks le jour de Noël face aux New York Knicks. Atlanta devra également très certainement se passer de son meneur Trae Young et de Danilo Gallinari, eux aussi entrés en contact avec le virus. Alors que la NHL a décidé de se mettre quelques jours en pause, la NBA n'a pas encore pris cette décision. Il se trouve que le variant Omicron change la donne et qu'il devient très rapidement dominant outre-Atlantique.

Coronavirus: Belinda Bencic à l'isolement après un test positif Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Belinda Bencic a été infectée par le Covid-19, bien qu'elle soit vaccinée. La sportive suisse de l'année se trouve à Abou Dhabi pour y préparer l'Open d'Australie. Sur Twitter, la championne olympique a précisé se trouver à l'isolement. Elle a de forts symptômes avec de la fièvre, des douleurs dans les membres et des frissons. Belinda Bencic espère pouvoir rejoindre l'Australie après sa quarantaine. Lundi, Rafael Nadal avait lui aussi annoncé être positif à son retour en Espagne en provenance de la ville sise aux Emirats arabes unis.

Nouveaux reports en NHL, les JO s'éloignent de plus en plus Image: KEYSTONE/AP/Luis M. Alvarez La NHL a avancé de deux jours la pause du championnat pour les fêtes de fin d'année. Cela amaigrit les chances de voir ses stars disputer les JO 2022 à Pékin. La NHL et le syndicat des joueurs NHLPA annoncent dans un communiqué conjoint qu'ils se sont "mis d'accord lundi pour reporter les cinq matches toujours programmés jeudi afin de débuter la trêve (...) ce qui porte à 49 le nombre de matches reportés cette saison." Ces ajournements en cascade amaigrissent les chances d'une nouvelle trêve en février, Celle-ci permettrait aux stars de NHL d'aller disputer les Jeux olympiques d'hiver à Pékin (4 - 20 février), conformément à un accord conclu début septembre. Annonce imminente "A cause de la quantité de matches reportés cette saison, et de l'incertitude persistante autour de la pandémie, la NHL et la NHLPA discutent activement de la participation des joueurs aux Jeux olympiques de Pékin 2022. Une annonce est prévue dans les prochains jours", poursuivent les deux organisations. Les mesures draconiennes de quarantaine anti-Covid imposées par la Chine aux personnes entrant sur son territoire font l'objet d'âpres négociations avec certaines délégations olympiques. Pour la NHL, un isolement obligatoire trop long priverait d'autant plus longtemps le championnat de ses meilleurs joueurs. Déjà en 2018, les joueurs de NHL n'avaient pu se rendre à Pyeongchang faute d'accord entre la Ligue et l'organisation des JO. Foyers de contamination Mardi, Philadelphie - Washington et Las Vegas - Tampa Bay seront dont les dernières rencontres de la saison régulière avant Noël. Le championnat doit en principe reprendre le lundi 27 décembre. Neuf franchises sur les 32 que compte la Ligue ont libéré leur effectif après des foyers de contamination au Covid dans leurs rangs. Et les matches entre équipes américaines et canadiennes ont d'ores et déjà été reportés après Noël par crainte de changements des règles pour traverser la frontière.

Mario Frick nouvel entraîneur de Lucerne Mario Frick reprend Lucerne Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Comme prévu, Mario Frick est le nouvel entraîneur du FC Lucerne. Le Liechtensteinois, qui travaillait jusqu'à présent à Vaduz, remplace avec effet immédiat l'entraîneur intérimaire Sandro Chieffo. Chieffo avait pris la responsabilité de l'équipe après le licenciement de Fabio Celestini il y a un peu plus de trois semaines. Durant la phase de transition avec l'entraîneur des M21, le FC Lucerne n'a récolté qu'un point lors des trois matches disputés jusqu'à présent. Celestini avait été licencié alors que Lucerne avait glissé à la 10e et dernière place de Super League.

Géant de Courchevel: Gisin 3e, victoire de Shiffrin Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin a décroché son 15e podium en Coupe du monde lors du géant de Courchevel. L'Obwaldienne n'a été battue que par Mikaela Shiffrin et la Suédoise Sara Hector. Quel retour au premier plan pour Michelle Gisin! Touchée cet été par la mononucléose, la championne olympique du combiné n'a pas eu une préparation idéale, loin s'en faut. Cinquième du slalom de Levi, Gisin a fait encore mieux sur la piste Emile Allais. Dauphine de Shiffrin au terme du parcours initial, l'Obwaldienne a maîtrisé son sujet, même si elle a vu Sara Hector lui passer devant. Devant la soeur de Dominique, on retrouve ainsi la Suédoise, très à l'aise dans la station française puisqu'elle avait déjà pris la deuxième place l'an dernier, et une Mikaela Shiffrin intouchable. L'Américaine a signé la 72e victoire de sa carrière en Coupe du monde. Cela lui permet en sus de reprendre la tête au général de la Coupe du monde à Sofia Goggia, éliminée dans cette course. Dans le camp suisse, on se réjouit de la belle performance de Camille Rast. Partie avec le dossard 45, la Valaisanne a réussi deux très bons parcours avec un 9e rang à la clef. Rast égale sa meilleure performance dans la discipline. On se souvient en effet de sa 9e place lors du géant de Plan de Corones en 2017 alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans. La skieuse de Vétroz a tout d'abord magnifiquement géré la première manche sur une piste défoncée en se classant 16e, puis elle a intelligemment skié sur le deuxième tracé. Trois autres Suissesses ont marqué des points. 15e de la première manche, Wendy Holdener a reculé au 18e rang. Malgré une grosse erreur en fin de parcours sur la deuxième manche, Simone Wild est remontée à la 21e place. Spécialiste de vitesse, Corinne Suter a pris une encourageante 23e place. Toutes ces athlètes auront la possibilité de faire mieux avec un deuxième géant agendé demain et qui remplace celui de Killington.

Géant de Courchevel: Gisin dans le coup Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Michelle Gisin est bien partie pour décrocher son 15e podium en Coupe du monde après la première manche du géant de Courchevel. L'Obwaldienne pointe au 2e rang à 0''74 de Mikaela Shiffrin. Extrêmement calme sur ses skis, capable d'avancer sans donner une véritable impression de vitesse à l'oeil, Michelle Gisin retrouve gentiment sa forme pré-mononucléose. Sans une performance XXL de Mikaela Shiffrin, c'est bien l'amie de Luca De Aliprandini qui aurait viré en tête "à la mi-temps". Sauf que la skieuse américaine a mis tout le monde d'accord en maîtrisant de haut en bas cette piste Emile Allais. Derrière Gisin, la Suédoise Sara Hector est à 0''29 et Federica Brignone à 0''32. Dans le camp suisse, Wendy Holdener occupe provisoirement le 16e rang à 2''55 et Corinne Suter le 18e à 3''12.

Philippe Furrer va prendre sa retraite Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après plus de 20 ans passés au haut niveau, Philippe Furrer a annoncé sa retraite pour la fin de la saison. Aujourd'hui à Fribourg, le défenseur bernois a reporté trois titres de champion avec Berne. "Ces derniers jours et semaines, mon corps m'a fait comprendre que je devais faire mes adieux au hockey professionnel", a expliqué Furrer pour justifier sa décision. Cette saison encore, comme souvent dans sa carrière, il n'a pas pu disputer tous les matches. Lundi, il a ainsi fait son retour après une pause de trois semaines à l'infirmerie. Jusqu'à présent, le médaillé d'argent au Championnat du monde 2013 et double participant aux Jeux olympiques a disputé 789 matches en première division avec Berne, Lugano et Fribourg depuis 2018. Avec son CP Berne, il a été champion de Suisse en 2004, 2010 et 2013. En novembre déjà, Furrer avait annoncé son retrait de l'équipe nationale, pour laquelle il avait évolué pour la dernière fois il y a deux ans. Furrer a acquis une notoriété internationale bien malgré lui en 2008 lorsqu'il avait inscrit un autogoal légendaire en quart de finale contre la Russie (6-0) à Québec, lors de son premier Championnat du monde. En voulant dégager le puck le long de la bande sur un power-play russe et alors qu'il y avait 2-0 pour la Sbornaïa, il avait expédié un slap dans les cages de Martin Gerber.

Un doublé inutile pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Malgré un doublé de Kevin Fiala, Minnesota a concédé une quatrième défate de rang. Le Wild s'est incliné 7-4 à Dallas dans l'une des trois ultimes rencontres disputées avant une pause forcée. La NHL a, en effet, décidé de tirer complètement le rideau entre le 22 et le 25 décembre en raison de la pandémie du coronavirus. Deux matches demeurent au programme de ce mardi, Philadelphia - Washington et Vegas - Tampa Bay. Aucun entraînement et aucun déplacement ne seront ensuite autorisés pour chacune des 32 équipes de la Ligue. Après avoir arrêté un tel choix, la NHL devra trouver des dates pour fixer les... 49 rencontres renvoyées à ce jour. Le nombre conséquent de report rend pratiquement impossible la présence des joueurs de NHL en février prochain aux Jeux de Pékin. A Dallas où Minnesota a encaissé deux buts sur les deux premiers lancers adverses du match, Kevin Fiala a inscrit le 2-2 à la 16e avant d'inscrire le dernier but de ses couleurs sur une séquence à six contre quatre. Le Saint-Gallois a franchi au Texas la barre des 20 points avec ses 5e et 6e buts de l'exercice qui s'ajoutent à ses 14 passes décisives. Malgré ce nouveau revers, le Wild conserve la tête de la Central Division avec 1 point d'avance sur Nashville et St. Louis.

Fribourg-Gottéron, leader serein, se promène contre Langnau Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE En leader serein, Fribourg-Gottéron s'est aisément imposé 5-1 face aux Langnau Tigers pour assurer sa place en tête de la National League. Lausanne a pris une leçon de réalisme à Rapperswil-Jona (0-7) Une mauvaise sortie de zone, un palet qui tombe sur la crosse du revenant Julien Sprunger et c'est 1-0 pour les Fribourgeois (19e). Le capitaine de Gottéron avait manqué neuf matches suite à une blessure. Voilà qui l'aura remis parfaitement sur les rails. Les autres éléments expérimentés n'ont pas manqué d'apporter leur pierre à l'édifice comme Killian Mottet (22e) ou Ryan Gunderson (36e). Un doublé de Nathan Marchon a permis d'assurer le cinquième succès de suite des joueurs de Christian Dubé. Les Romands conservent toujours quatre points d'avance sur les étonnants Lakers. D'ailleurs, il est bien fini le temps où l'on se réjouissait de rencontrer Rapperswil-Jona, histoire d'assurer des points. Lausanne le sait mieux que quiconque. En trois duels cette saison, les Vaudois ont cédé la totalité des points aux St-Gallois. Les joueurs de John Fust ont, pourtant, bien dominé au début de cette troisième rencontre entre les deux équipes. Mais les Lakers sont parvenus à ouvrir la marque par Andrew Rowe sur un rebond favorable (8e). A la 25e, Damien Riat a tenu le palet d'égalisation au bout de sa crosse, mais le Genevois s'est brisé sur un Melvin Nyffeler une nouvelle fois brillant. Les Saint-Gallois brisaient un peu la volonté des Lausannois avec le deuxième but inscrit d'un tir puissant par David Aebischer (27e). A 5 contre 4, Albrecht achevait les espoirs vaudois, en fait un autogoal puisque son tir était dévié par Martin Gernat dans son propre but (31e). Certes, les Lausannois ont été devant pendant deux tiers-temps à la statistique des tirs cadrés (16-12) mais le réalisme était bien du côté des Lakers. La frustration n'explique pas non plus le déchaînement de violence de Cody Almond à l'encontre de Nando Eggenberger dans une bagarre de fin de match.

Viège limoge son entraîneur et son assistant Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Au lendemain d'une défaite contre La Chaux-de-Fond, Viège a fait le ménage dans sa direction sportive. L'entraîneur suédois Per Hanberg et son assistant Björn Lidström sont limogés avec effet immédiat Hanberg, ancien entraîneur de Kloten et Lidström avaient été engagés pour une saison par le club haut-valaisan. La conduite sportive de la première équipe est assurée pour l'instant par l'actuel entraîneur des M20, Daniel Wobmann, assisté par Hannu Nykvist, l'entraîneur des gardiens du HC Viège. Directeur sportif depuis 2017 à Viège, Bruno Aegerter quittera ses fonctions le 31 décembre après cinq ans d'engagement. Il avait également fonctionné comme coach de la première équipe aux débuts des années 2000. Sa place sera repourvue au plus tard en mai 2022, indique le club sur son site.

Ambri-Piotta et Team Canada ne participeront pas Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Ambri-Piotta et le Team Canada ne pourront pas disputer la Coupe Spengler dès le 26 décembre à Davos. Slovan Bratislava viendra remplacer l'une des deux équipes. Les Tessinois sont en quarantaine après les quatorze cas de Covid-19 au sein de leur effectif. Le médecin cantonal tessinois a ordonné une quarantaine de dix jours. Ainsi, le match de jeudi contre Berne en National League est reporté et la formation léventine doit également renoncer à sa deuxième participation à la Coupe Spengler après 2019. Les Canadiens, qui ont remporté les deux dernières éditions du tournoi davosien, ont renoncé à participer en raison des problèmes logistiques imposés par la situation sanitaire et notamment le voyage de Moscou, où ils ont disputé la Channel One Cup, jusqu'à Davos. Les organisateurs ont pu s'assurer la venue du Slovan Bratislava, qui avait déjà participé au tournoi grison à quatre reprises lors des années 1970. On ne sait pas encore si une autre équipe viendra encore compléter le plateau.

Géant d'Alta Badia: démonstration de Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt a écrasé de sa classe le deuxième géant d'Alta Badia. Le Nidwaldien, 2e la veille, a gagné avec une impressionnante maîtrise, fêtant un troisième succès de l'hiver dans la discipline. Auteur de meilleur temps le matin dans la manche initiale, Odermatt n'a pas craqué en finale, bien au contraire, pour aller cueillir la huitième victoire de sa carrière en Coupe du monde. Alors que son avance sur l'Italien Luca De Aliprandini se montait à 0''18 après le premier parcours, elle a grandi jusqu'à 1''01 au terme de la deuxième manche. Musisier sixième La troisième place est revenue à l'Allemand Alexander Schmid à 1''09. Comme l'Italien, il a fêté le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Côté suisse, Justin Murisier a pris une belle sixième place à 1''52. Déception par contre pour Loïc Meillard, avec un 21e rang à 2''99. Odermatt (24 ans) a ainsi fait le trou au classement du géant. Avec trois victoires et une deuxième place, le sportif suisse de l'année compte 380 points, soit déjà 167 de plus que le Norvégien Henrik Kristoffersen.