Jonas Omlin blessé ++ Jasmine Flury: «Je suis devenue un personnage public»

Borussia Mönchengladbach: Omlin blessé Jonas Omlin sera absent des pelouses quelques semaines Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED Jonas Omlin (29 ans) pourrait être absent plusieurs semaines dans le but de Borussia Mönchengladbach. L'international suisse s'est blessé vendredi soir lors de la défaite 4-0 à Mayence. Omlin souffre d'une déchirure musculaire au niveau des adducteurs, a indiqué l'entraîneur du Borussia, Daniel Farke. Le gardien a été touché lors de l'action du premier but de Mayence et il a dû quitter la pelouse ensuite. La durée d'indisponibilité d'Omlin n'a pas été précisée. Il était arrivé à Mönchengladbach lors du mercato d'hiver, pour remplacer son compatriote Yann Sommer parti au Bayern Munich.

Jasmine Flury: "Je suis devenue un personnage public" Jasmine Flury est passée dans une autre dimension grâce à son inattendu titre mondial de descente conquis le 11 février à Méribel. "Je suis devenue un personnage public", souligne-t-elle. "Je me suis rendue compte que je ne pouvais plus aller faire mes courses en portant un simple pantalon de training et en étant trop décontractée. Plein de gens veulent désormais prendre une photo de moi", explique la Grisonne de 29 ans, qui étrennera ce titre samedi à l'occasion de la descente de Coupe du monde de Crans-Montana. "Le concept de sphère privée a du coup un peu changé", poursuit Jasmine Flury, qui ne réalise pas encore tout à fait la portée de son exploit. "Je réalise un peu plus que la semaine passée", glisse-t-elle, précisant que la grande différence entre l'avant et l'après titre mondial est l'intérêt des médias. "J'avais appris à gérer cela après St-Moritz (réd: où elle a fêté son unique succès en Coupe du monde en décembre 2017 en super-G). C'est donc plus facile maintenant", assure-t-elle. "Je préfère ne pas être au centre des attentions, mais ça fait partie du jeu. Et ça reste agréable, même si je préfère être tranquille dans mon coin." "Faire de mon mieux" D'une nature timide, Jasmine Flury se plie donc tout de même sans trop de réticences au jeu de l'interview: "C'est aussi grâce aux médias et aux sponsors que l'on peut vivre de notre sport. Pour le moment, je peux donc parfaitement m'en accommoder." Ressent-elle une certaine pression avant de disputer sa première course dans la peau d'une championne du monde ? "Peut-être à cause des médias", sourit-elle. "Je ne sais pas ce que je ressentirai au moment de m'élancer, mais pour le moment je me réjouis simplement de courir", explique-t-elle. "Je vais juste chercher à faire de mon mieux, comme c'est le cas à chaque course. Si ça suffit, tant mieux, sinon, ça ne sera pas grave si j'ai tout donné", glisse Jasmine Flury, qui a eu l'opportunité de se reposer quelque peu après son exploit de Méribel. "Extrêment reconnaissante" "L'accueil auquel j'ai eu droit chez moi a été très cool. Nous avons bien fêté. J'ai eu quelques rendez-vous médiatiques, mais j'ai pu profiter de 2-3 jours à la maison. J'ai ensuite repris gentiment l'entraînement", précise la Grisonne, qui est arrivée à Crans-Montana dimanche dernier. Jasmine Flury sera accueillie comme une reine par le public valaisan. Elle saura en profiter pleinement. "L'expression +championne du monde+ est encore bizarre à entendre. Mais le rêve que partageaient toutes les filles au départ est devenu une réalité pour moi, et j'en suis extrêmement reconnaissante", conclut-elle.

Le choc psychologique a joué pour les Hawks 34 points pour Trae Young contre Cleveland. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Le choc psychologique a pleinement joué pour Atlanta. Les Hawks ont battu Cleveland 136-119 lors de leur premier match livré depuis le limogeage de leur coach Nate McMillan. Dirigé vendredi soir par Joe Prunty, chargé de l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau coach, Atlanta n'a fait qu'une bouchée des Cavaliers qui avaient perdu 115-109 la veille contre Denver. Emmenés par Trae Young, auteur de 34 points, les Hawks ont, ainsi, compté jusqu'à 32 points d'avance (103-71) dans ce match à sens unique qui leur permet de présenter à nouveau un bilan équilibré avec 30 victoires contre 30 défaites. Clint Capela n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 21 minutes. Le pivot genevois a inscrit 10 points et a cueilli 4 rebonds pour un différentiel de +8.

Lausanne remporte un match capital Guillaume Asselin a ouvert la marque sur une passe de Brennan. Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a réussi la passe de trois succès consécutifs à l’extérieur. Après leurs succès à Fribourg (samedi) et à Davos (mardi), les hommes de Geoff Ward l’ont emporté à Kloten (3-2 aux tirs au but). Dans ce match importantissime dans la lutte pour les pré-play-off, les Aviateurs ont ouvert la marque sur power-play grâce à Arttu Ruotsalainen (10e). Le LHC n’a pas eu le temps de douter, Guillaume Maillard égalisait dès la 14e minute, après une entrée de zone en pleine vitesse de Tim Bozon. Quelques 59 secondes plus tard, Matteo Nodari déviait dans son propre but, un centre de Damien Riat. Dominateurs dans la première moitié du tiers intermédiaire, les Vaudois se faisaient surprendre sur un mouvement collectif conclu par Dario Meyer (32e). Aux tirs au but, seul Damien Riat a fait mouche, offrant un deuxième point au LHC. Bienne confirme dans son antre Dans l’unique derby romand de la soirée, Bienne a confirmé qu’elle était bien la meilleure équipe de National League à domicile (2,2 points de moyenne). Les Seelandais ont pris le dessus (3-0) sur un Fribourg-Gottéron qui n’aura glané que 3 points contre les Biennois, cette saison. En panne d’efficacité en power-play depuis 14 rencontres (2 buts marqués en 32 occasions), Bienne a cette fois-ci fait la différence à 5 contre 4 grâce à Jere Sallinen (16e) et à Mike Künzle (27e). Entre ces deux réussites, Yanick Stampfli (24e) y est allé de son deuxième but de la saison. Même 98 secondes disputées à 5 contre 3 n’auront pas permis aux Fribourgeois de sauver l’honneur. Genève Servette battu Le leader Genève-Servette a obtenu son 98e point de l'exercice, à Lugano. Dans une partie où les Tessinois ont davantage cadré leurs tirs (41-24), les Genevois ont mené 2-1 puis 3-2, dans le tiers médian, sans parvenir à faire le break. Dans une partie où les deux équipes auront eu leurs chances de l'emporter, Genève-Servette aura scoré sur deux de ses trois jeux de puissance. Au terme d'une série de tirs au but de très haut niveau (9 buts marqués en 14 tentatives), Lugano l'a finalement emporté via un tir décisif de Markus Grandlund (4-3 aux tirs au but). Ajoie sans Hazen ni Devos Privé pour la première fois depuis leur arrivée dans le Jura en 2015, Jonathan Hazen (suspendu) et Philip-Michaël Devos (blessé) n'ont pas pu tenir leur place. Ajoie a néanmoins rendu un fier service au LHC en battant les Langnau Tigers (1-0). Le but de Guillaume Asselin (36e) a été décisif dans ce duel entre les deux derniers de la classe. Damiano Ciaccio a fêté le premier blanchissage du HCA, depuis le début de la saison. Davos obtient deux points Toujours au Tessin, Ambri-Piotta a réalisé une bien mauvaise opération dans la bataille pour la 10e place avec sa défaite 3-4 après prolongation contre Davos. Le bourreau des Léventins se nomme Denis Rasmussen, auteur d'un doublé (43e et 64e). Ambrì-Piotta aura galvaudé 4 minutes de supériorité numérique en fin de temps réglementaire. Dans l’ultime rencontre de la soirée, Rapperswil s’est facilement défait de Berne (6-2). A domicile, les Saint-Gallois ont gagné 8 de leurs 9 matches en 2023.

Stan Wawrinka ne passe pas le quart Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Comme à Rotterdam la semaine dernière face à Jannik Sinner, Stan Wawrinka (WTA 105) n'a pas passé le cap des quarts de finale à Marseille. Il a été défait 6-2 6-3 par Arthur Fils (ATP 118). Le grand espoir français de 18 ans a survolé cette rencontre après une entame un brin laborieuse. Il fut, en effet, mené 1-0 0-40 avant de dérouler son récital. On ne se risquera pas à dire que la partie aurait pu épouser un autre scénario si Stan Wawrinka avait mené 2-0 tant le déséquilibre des forces en présence était patent. Trop irrégulier dans l'échange, le Vaudois a très vite été désarmé par la puissance d'Arthur Fils. Le Français a été vraiment impressionnant au service avec 22 points gagnés sur 23 derrière sa première balle. Il a vraiment toutes les cartes dans les mains pour s'affirmer très vite comme le leader que le tennis français attend. Malgré cette défaite sans appel, Stan Wawrinka n'a pas perdu son temps à Marseille. Sa qualification pour les quarts de finale lui permet de figurer lundi à nouveau parmi les cent premiers du classement ATP. Dix mois après son retour aux affaires, ce retour à 37 ans mérite le respect.

Lehmann: "Il y a de nombreux candidats" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Président de Swiss-Ski, Urs Lehmann s'est exprimé vendredi soir dès son arrivée dans la station, deux jours après l'annonce du départ de Caroline Kuyper du poste de CEO. "Il y a de nombreux candidats à sa succession. Didier Défago en fait partie", a-t-il lâché. Président du Comité d'organisation des Mondiaux 2027 de Crans-Montana, Urs Lehmann regrette cette démission, tout comme son timing. "On avait fait un recrutement intense l'an passé. Caroline avait un très bon dossier, et elle est une très bonne personne. Mais quand on commence à travailler, d'autres éléments deviennent plus importants", explique le champion du monde 1993 de descente. "On a très vite remarqué que nos philosophies étaient trop éloignées, et que nous ne pourrions pas faire en sorte qu'elles se rapprochent. Ces Mondiaux ont lieu dans quatre ans, et quatre ans ça peut être long si cela ne fonctionne pas", souligne l'Argovien, qui aurait préféré un autre scénario. "Il était prévu que nous nous réunissions ce dimanche, après les courses de Coupe du monde, pour parler de cela à l'interne. J'étais surpris de recevoir son mail mercredi, et de voir que l'information était sortie dans le Nouvelliste", explique encore le président de Swiss-Ski, qui ne veut pas rentrer dans les détails. Il s'agit désormais de trouver le successeur de Caroline Kuyper. "Nous allons prendre notre temps. Il s'agit de dénicher la bonne personne", glisse Urs Lehmann. La ou les bonne(s) personne(s), une direction bicéphale ayant été évoquée? "Tout est ouvert à l'heure actuelle. Nous prendrons en compte tous les facteurs", lâche-t-il. Défago, un excellent candidat "Les candidats sont nombreux. On a reçu des offres dès mercredi, et je ne sais même pas combien", assure Urs Lehmann, qui n'a donné qu'un nom: celui du Morginois Didier Défago, lequel avait confirmé dans la journée au site spécialisé Skiactu.ch qu'il était bien candidat pour ce poste. "Didier est un excellent candidat. Il parle le langage des athlètes, il connaît le sport, et il est président des Remontées mécaniques valaisannes. C'est une personnalité, un champion olympique (réd: de descente en 2010), et il est valaisan, ce qui est aussi un atout pour ce poste", souligne néanmoins Urs Lehmann. L'Argovien n'imaginait pas vraiment débarquer sur le Haut-Plateau dans un tel contexte. "J'ai entendu tellement de rumeurs depuis que je suis arrivé ici. Heureusement que j'étais à Planica ces derniers jours", sourit Urs Lehmann, qui ne sait pas quand la succession de Caroline Kuyper sera annoncée: "Ca ne se compte pas en heures ou en jours, mais plutôt en semaines."

Une miracle et une finale pour Andy Murray Andy Murray: mais que faut-il faire pour le battre ? Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Andy Murray (ATP 70) est bien l'homme de tous les miracles. L'Ecossais s'est qualifié pour la finale du tournoi de Doha après, pour la 16e fois de sa carrière, avoir été à un point de la défaite. Après avoir sauvé trois balles de match lors de son premier tour contre l'Italien Lorenzo Sonego. Vendredi, il en a écarté... cinq autres dans sa demi-finale face à Jiri Lehecka (ATP 52) pour s'imposer 6-0 3-6 7-5 (8/6). Il a sauvé les deux premières sur son service à 5-3 et les trois autres sur l'engagement du Tchèque à 5-4 40-0... On rappellera que l'ancien no 1 mondial avait écarté une balle de match le mois dernier lors de son premier tour de l'Open d'Australie devant Matteo Berrettini. Andy Murray tentera samedi de remporter le 47e titre de sa carrière, son premier depuis sa victoire à Anvers en 2019 lorsqu'il avait battu Stan Wawrinka en finale. Son adversaire sera le vainqueur de la rencontre entre Daniil Medvedev (ATP 8) et Félix Auger-Aliassime (ATP 9).

Marcelo de retour à Fluminense Image: KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS L'international brésilien Marcelo, 5 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, est de retour au bercail, à Fluminense, son club formateur, qui a annoncé le recrutement du latéral gauche de 34 ans. "Il a signé un contrat jusqu'en décembre 2024, avec option pour une prolongation jusqu'à fin 2025", a précisé le club de Rio de Janeiro dans un communiqué. La semaine dernière, Marcelo avait résilié son contrat avec l'Olympiakos (Grèce), qu'il avait rejoint en septembre, après avoir quitté le Real. "Cela faisait des années que je rêvais de revenir aux origines, dans l'équipe qui m'a formé et qui m'a appris le football", a dit Marcelo, cité dans le communiqué. "Je suis de retour où tout a commencé", a-t-il également déclaré sur Instagram, un message illustré d'une photo de lui portant le maillot actuel de Fluminense. Il portera le numéro 12, comme au Real. Marcelo avait quitté son club formateur en 2007, à 18 ans seulement, pour rejoindre les Madrilènes, qui avaient investi 7 millions d'euros pour le recruter. Il s'est vite imposé comme titulaire et a remporté avec les "merengues" cinq Ligues des champions et six championnats d'Espagne. Avec la Seleçao, il a joué les Coupes du monde de 2014 et 2018. Déclinant ces dernières années Longtemps considéré comme un des meilleurs au monde au poste de latéral gauche, il a vu son niveau de performances décliner ces dernières années, son physique ne lui permettant plus de fournir les mêmes efforts défensifs qu'en début de carrière. En mai dernier, il n'a pas joué la finale de Ligue des champions contre Liverpool (victoire 1-0 du Real), mais c'est lui qui a soulevé en premier le trophée, un hommage à ses 15 ans de bons et loyaux services. Il a ensuite rejoint l'Olympiakos, mais l'expérience a tourné court, après seulement cinq mois passés en Grèce.

L'antidopage russe va devant le TAS contre Valieva La patineuse Kamila Valieva risque quatre ans de suspension. Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV L'Agence antidopage russe (Rusada) a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), faisant appel de la décision de son propre tribunal disciplinaire de dispenser de sanction la Russe Kamila Valieva. Valieva a été dispensée de sanction par le tribunal disciplinaire de l'agence russe antidopage, une instance indépendante de Rusada. Ce tribunal avait estimé que la jeune patineuse n'avait commis "aucune faute ou négligence". L'Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel de cette décision devant le TAS, procédure à laquelle s'est donc associée l'agence antidopage russe, plus d'un an après le contrôle positif de Valieva à une substance interdite qui avait éclaboussé les Jeux olympiques de Pékin en février 2022. L'AMA a annoncé la semaine dernière avoir saisi en appel la juridiction de Lausanne, pour lui réclamer quatre ans de suspension et l'annulation de tous les résultats de l'adolescente de 16 ans "à partir de la date du prélèvement de l'échantillon, le 25 décembre 2021". La fédération internationale de patinage, l'ISU (international skating union), a elle aussi fait appel. Si aucune date d'audience n'est pour l'heure fixée, l'affaire s'annonce très suivie, tant elle mêle suspicions de dopage planant sur le sport russe, débats sur la substance retrouvée chez la jeune patineuse, et protection particulière due aux très jeunes sportifs.

Krueger prive Klaebo de victoire, Baumann dix-huitième Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Les Norvégiens ont ultra dominé le skiathlon messieurs des Mondiaux à Planica. Ils ont réussi le quadruplé, mais avec une surprise puisque Simen Hegstad Krüger a battu Johannes Klaebo pour l'or. Ainsi Klaebo, le roi du sprint, a manqué son premier titre mondial sur la distance. Krüger a pu faire la différence dans l'avant-dernier tour dans une épreuve qui se dispute en deux fois 15 km classique et skating. Aux derniers Mondiaux et aux Jeux olympiques il y a un an à Pékin, Alexander Bolshunov s'était imposé, depuis le Russe comme ses compatriotes ont été exclus après l'attaque sur l'Ukraine. Krüger est ainsi devenu le troisième homme à être sacré champion du monde ou champion olympique du Skathlon après le Grison Dario Cologna et Bolshunov. Krüger avait déjà remporté l'or aux JO 2018. Jonas Baumann fut le meilleur Suisse avec un dix-huitième rang à l'arrivée. Dans des conditions difficiles avec des traces profondes, le Grison a concédé 3'18'' au vainqueur. Beda Klee s'est classé à la 27e place.

Andrin Frey manquera les Championnats d'Europe Image: KEYSTONE/AP/JON SUPER Andrin Frey va manquer les Championnats d'Europe de gymnastique artistique de mi-avril. Le Bernois de 22 ans devra subir une opération de la cheville gauche et sera absent pour une longue durée. Frey, qui appartient au cadre national et qui a disputé l'an dernier les Européens à Munich et les Mondiaux à Liverpool, s'est blessé à la fin de l'année dernière. Une médication traditionnelle n'a pas permis la guérison. Son prochain objectif est les Mondiaux à Anvers. Les Championnats d'Europe auront lieu du 11 au 16 avril à Antalya en Turquie. La Fédération suisse de gymnastique annoncera la sélection samedi.

Pickford prolonge son contrat avec Everton Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Le gardien de l'équipe d'Angleterre Jordan Pickford a prolongé son contrat avec Everton jusqu'en juin 2027, a annoncé le club vendredi. Pickford, 28 ans, avait été recruté pour 36 millions de livres à Sunderland en 2017 et a joué plus de 200 matches pour Everton. Les Toffees, deuxième club de Liverpool, sont en difficulté à la 16e place de la Premier League, un point au-dessus de la zone de rélégation.

Le FC Bâle retrouve le Slovan Bratislava Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL BUHOLZER Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Conference League a été clément pour le FC Bâle. Il affrontera le Slovan Bratislava avec un aller le 9 mars à domicile et le retour le 16 mars. Les deux équipes ont déjà été opposées cette saison en phase de poules. Le leader du Championnat de Slovaquie s'était imposé 2-0 à Bâle le 6 octobre avant de partager l'enjeu (3-3) à domicile le 13 octobre. Malgré ce face-à-face défavorable, le FC Bâle s'avancera comme le favori de cette double confrontation. La performance livrée jeudi soir lors du succès 2-0 devant le Champion de Turquie Trabzonspor autorise, en effet, bien des espoirs. L'efficacité du duo formé par Zeki Amdouni et par Andi Zeqiri offre, ainsi, de superbes perspectives pour l'entraîneur Heiko Vogel. Toujours chargé de l'intérim après le limogeage d'Alex Frei, le directeur sportif allemand est parvenu à redonner une âme à une équipe qui était en grande souffrance. Face à Trabzonspor, les Rhénans ont, enfin, évolué à un niveau conforme à leur rang et à leurs ambitions. Dirigé Vladimir Wiess, ancien sélectionneur de la Slovaquie et de la Géorgie, le Slovan Bratislava a été exempté des seizièmes de finale en sa qualité de vainqueur de groupe. Il compte dans ses rangs un joueur suisse en la personne de l'attaquant Adler Da Silva (24 ans) qui est passé notamment par Servette, Sion II et Nyon. A noter que le Nice de Jordan Lotomba affrontera les Moldaves du Sheriff Tiraspol. En Europa League, Granit Xhaka et Arsenal seront, quant à eux, opposés au Sporting Lisbonne.

Gisin s'est reposée en famille avant les courses de Crans-Montana Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est une Michelle Gisin requinquée qui a débarqué à Crans-Montana, théâtre d'une descente et d'un super-G samedi et dimanche en Coupe du monde. "C'était fantastique de pouvoir passer du temps en famille, c'était important", lâche celle qui est désormais l'ambassadrice des Mondiaux 2027 prévus sur le Haut-Plateau. L'Obwaldienne avait il est vrai grand besoin de déconnecter durant quelques jours après des Mondiaux qui furent à l'image de sa saison, à savoir bien compliqués. Sa mésaventure en slalom, où elle a failli perdre un bâton au passage d'une porte en première manche, fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais Michelle Gisin préfère le prendre avec le sourire. "C'était presque rigolo, même si j'avais envie de me cacher", souligne la double championne olympique en titre de combiné. "J'ai dû passer plus de 100'000 portes en slalom, mais ça, ça ne m'était encore jamais arrivé", assure-t-elle. "C'est incroyable d'avoir vécu cela, dans une saison où j'ai déjà connu tellement de moments difficiles", poursuit Michelle Gisin, qui s'est vidé l'esprit en famille avant d'attaquer les onze dernières courses d'un hiver dans lequel elle affiche "seulement" six top 10 à son tableau de chasse en 28 épreuves disputées. "C'est une saison difficile. Mais d'un autre côté, certaines filles cherchent durant toute leur carrière à atteindre une seule fois les 500 points (réd: un total qui permet de s'élancer au pire juste après les 15 meilleures dans chaque discipline). Là, j'en suis quand même très proche", poursuit-elle. "Solidifier cela" Troisième du classement général 2020/21 avec 1130 unités à son compteur, 5e avec 874 points en 2021/22, Michelle Gisin a cumulé 406 points cette saison. "Les 500 points, c'est mon objectif minimum. C'est très important, sinon ça deviendrait problématique", notamment en slalom sur des pistes qui se dégradent parfois très vite. "J'ai fait une belle saison en vitesse. Il y a eu quelques fautes, mais c'était dans l'ensemble du bon ski", juge la skieuse d'Engelberg, 10e de la Coupe du monde de super-G (avec 140 points, grâce notamment à sa 4e place de St-Moritz) et 16e en descente (106 points) avant les courses de Crans-Montana. "Je vais essayer de solidifier cela", lâche Michelle Gisin, qui a en revanche connu beaucoup plus de difficultés dans les disciplines techniques. "Mais je travaille très dur pour retrouver mon meilleur niveau. Ca ne portera peut-être pas ses fruits cette année, car il reste peu de courses", à savoir deux slaloms et deux géants. "Je me réjouis tellement" L'Obwaldienne, qui aura 30 ans en décembre prochain, endosse par ailleurs officiellement le costume d'ambassadrice des Mondiaux 2027 de Crans-Montana. "J'attends toujours impatiemment ces courses, qui sont les plus folles de l'année. On est de vraies rockstars ici et ça me va droit au coeur", sourit-elle. "J'aurai une connection directe avec le comité organisateur. Et je sais que je n'ai pas été engagée que pour être le visage de ces Mondiaux. Je me réjouis tellement d'occuper ce rôle. Je pense que je ne skierai sûrement plus en 2027, et j'aurai donc du temps à consacrer à cette tâche", conclut l'Obwaldienne, qui se voit tout de même évoluer sur le Cirque blanc "pendant 2-3 ans" encore.