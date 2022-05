Josi attendu avec la Suisse ++ Les Warriors vers la finale

Titré à Miami, Carlos Alcaraz a battu 6-3 6-1 en seulement 63 minutes Alexander Zverev dans une finale à sens unique. Victime des aléas de la programmation avec une demi-finale remportée la veille contre Stefanos Tsitsipas à.... 1h09' du matin, le no 3 mondial n'avait pas les moyens de s'opposer à la verve de son adversaire qui est devenu à Madrid le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un même tournoi sur terre battue. Toujours aussi diabolique avec ses amorties, Carlos Alcaraz a très vite trouvé les failles dans le jeu de l'Allemand pour couronner comme il se devait sa semaine royale.

Derrière Chevrier, on retrouve le Kényan John Kipkorir et l'Ethiopien Gadisa Shumie. La meilleure performance suisse est à mettre au crédit de François Leboeuf. L'Aiglon, récent médaillé de bronze des championnats de Suisse de marathon, a pris la 6e place en 1h07'09.

Ehammer a disputé en Allemagne sa première compétition en plein air de la saison et a rempli dès la première occasion les limites pour les championnats du monde d'Eugene (USA) et les championnats d'Europe de Munich.

L'AC Milan compte 80 points et deux longueurs d'avance sur l'Inter et encore deux rencontres à disputer.

Les Rossoneri ont mal commencé en encaissant le 1-0 via Faraoni à la 38e. Mais les hommes de Pioli n'ont pas paniqué et ils ont pu compter sur leur attaquant Rafael Leao qui a offert l'égalisation à Sandro Tonali dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Verstappen a longtemps mené une course solitaire en tête, jusqu'à ce que le peloton se reforme après une phase de safety car due à une collision entre Lando Norris et Pierre Gasly. Mais même après le nouveau départ à dix tours de la fin, Leclerc n'a pas vraiment réussi à mettre Verstappen en difficulté. Au final, Verstappen a conservé quatre secondes de bonus.

Le Wild n'est pas parvenu à cueillir une troisième victoire de rang dans cette série. A St. Louis, Kevin Fiala et ses coéquipiers ont été désarmés par l'efficience de Jordan Kyrou et de David Perron, qui ont tous les deux signé un doublé, et par le brio dans la cage des Blues de Jordan Binnington, titularisé pour la première fois dans cette série.

A l'Est, on est également à 2-2 entre Miami et Philadelphia. Avec un James Harden retrouvé, Philadelphia, sur son parquet, a battu le Heat 116-108. Auteur de 31 points, le transfuge de Brooklyn a pu compter aussi sur la montée en puissance de Joel Embiid. Le futur (?) international français, qui porte un masque pour protéger l'orbite fracturée de son oeil droit, a inscrit 24 points et a cueilli 11 rebonds.

Car dans le troisième set, le droitier de St-Barthélemy n'a plus regardé derrière lui. Hyper solide au service, "Stanimal" a breaké Opelka à deux reprises. Il a ainsi conclu sur sa deuxième balle de match en 2h06. Au prochain tour, le Vaudois attend le vainqueur du duel entre Laslo Djere (ATP 58) et Borna Coric (ATP 262).

Mais le Vaudois s'est battu et a offert une belle résistance au cours de la deuxième manche. Mené 4-2, le triple vainqueur en Grand Chelem a bataillé pour sauver son service, avant de ravir celui de son adversaire sur sa quatrième balle de break. Même chose à 5-5 avec un service difficilement gagné et cinq balles de break effacées. Mais la confiance accumulée lui a ensuite permis de ravir l'engagement d'Opelka et de reporter la manche. Sans doute le tournant de cette partie.

Cela faisait depuis le 8 février 2021 et une victoire contre Pedro Sousa au premier tour à Melbourne que Stan Wawrinka n'avait plus connu le doux parfum d'un succès ATP. Tel un diesel, Wawwrinka a pris son temps pour atteindre son plein potentiel

Cela fait donc 25 noms avec 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. La liste n'est toutefois pas définitive puisque la Suisse a les yeux rivés sur Nashville avec l'espoir de voir les Predators éliminés par Colorado (l'Avalanche mène 3-0 dans la série) et Roman Josi prendre l'avion pour rejoindre la capitale finlandaise. Engagé avec les Hershey Bears en AHL, le défenseur Tobias Geisser pourrait être une option en cas d'élimination.

C'est avec une certaine surprise de voir Romain Loeffel et Noah Rod écartés au dernier moment. Présent lors de cinq Mondiaux et de deux JO, le futur défenseur de Berne n'a donc pas trouvé grâce aux yeux de Fischer cette année. Le capitaine de Genève-Servette avait lui été des trois dernières campagnes. Parmi les surprises, on retrouve les attaquants Marco Miranda et Nando Eggenberger.

Au deuxième tour, Belinda Bencic affrontera une joueuse bien plus dangereuse. Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la rencontre entre la Tchèque Tereza Martincova (WTA 53) et l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 32).

Titré en 2016 et en 2017 au Parc des Eaux-Vives, le Vaudois sera le troisième vainqueur en Grand Chelem qui sera présent cette année au Geneva Open avec Daniil Medvedev et Dominic Thiem. On rappellera par ailleurs que les deux finalistes de l'édition 2021, le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) qui a remporté le titre, et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 16) seront également de la partie.

Ce premier tour des play-off a tourné au cauchemar pour Nashville. Privés de leur gardien titulaire Juuse Saros blessé, le capitaine Josi et ses équipiers n'ont pas été en mesure d'inquiéter l'Avalanche. Même si les Predators ont eu leur chance dans l'acte IV après le 3-2 inscrit par Filip Forsberg à la 44e. Colorado devait toutefois renverser la situation grâce à des réussites de Devon Toewns (49e), Valeri Nichushkin (53e) et Nathan MacKinnon (60e).

A l'Est, Boston s'est imposé 116-108 à Milwaukee pour égaliser à 2-2 dans la série et pour reprendre l'avantage du terrain. Les Celtics ont signé un partiel de 14-2 dans l'ultime quarter pour forcer la décision. Malgré les 34 points et les 18 rebonds de Giannis Antetokounmpo, le Champion en titre a cédé devant le collectif adverse.

«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Les défenseurs collés aux poteaux sur corner? Complètement has been

«Le Giro, c'est la course qui me faisait rêver enfant»

«Le Giro, c'est la course qui me faisait rêver enfant»

Le Tour d'Italie s'élance ce vendredi de Hongrie. Moins populaire et médiatique que le Tour de France, il est aussi plus ouvert et plus spectaculaire. Johann Tschopp en parle avec amour: c'est sur la course rose que l'ex-pro valaisan a remporté sa plus belle victoire.

Personne n'a mieux résumé le Tour d'Italie que le journaliste Pierre Carey dans son livre sur le premier Grand Tour de la saison: «La course la plus dure du monde dans le plus beau pays du monde».