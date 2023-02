Josi en feu ++ Capela et Atlanta victorieux

Meier aux Devils: neuf joueurs impliqués dans la transaction Pas moins de neuf joueurs sont concernés par la transaction qui voit Timo Meier quitter San Jose pour rejoindre les Devils de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid. Les Sharks retiennent par ailleurs 50% du salaire de l'Appenzellois (6 millions par an), dont le contrat porte jusqu'à l'été 2023. L'échange a été réalisé dimanche après-midi, mais il a fallu attendre de longues heures avant d'en connaître les détails. Le défenseur Scott Harrington prend aussi le chemin de Newark, tout comme le jeune gardien Zachary Emond, l'attaquant Timur Ibragimov, le défenseur Santeri Hatakka ainsi qu'un 5e tour de draft. Les Sharks, qui sont en pleine reconstruction, ont pour leur part mis la main sur les défenseurs espoirs Shakir Mukhamadullin et Nikita Okhotiuk, les attaquants Andreas Johnsson et Fabian Zetterlund, de même qu'un choix conditionnel de 1er tour au repêchage de 2023 et deux choix de draft en 2024. Auteur de 52 points en 57 matches cette saison, Timo Meier (26 ans) rejoindra probablement sa nouvelle équipe lors de son déplacement dans le Colorado mardi. L'ailier appenzellois pourrait être associé à Nico Hischier mais pourrait aussi parfaitement évoluer au côté du centre-vedette des Devils Jack Hughes.

Une soirée à 3 points pour Josi Roman Josi (C) a r Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Roman Josi gère visiblement bien le départ de Nino Niederreiter à Winnipeg. Le capitaine de Nashville a réussi 3 points dimanche dans un match remporté 6-2 par les Predators sur la glace des Coyotes. Le défenseur bernois s'est fait l'auteur d'un doublé, inscrivant son 16e (23e, 3-1) et son 17e (47e, 5-2) but de la saison. Il a ensuite signé son 37e assist dans cet exercice 2022/23 sur le 6-2 marqué par Cody Glass à 1'43'' de la fin du match, le troisième gagné consécutivement par les Predators. Roman Josi a été désigné première étoile de cette rencontre, dans laquelle il a également bloqué quatre tirs adverses. Le défenseur biennois Janis Moser s'est montré plus discret dans le camp des Coyotes, terminant le match avec un bilan de -1.

Les Hawks battent les Nets au "buzzer" Trae Young (11) et les Hawks ont battu Brooklyn dimanche Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta s'est imposé sur le fil face aux Nets dimanche en NBA. Clint Capela et les Hawks ont battu Brooklyn 129-127 grâce à un panier au "buzzer" de Trae Young. Le meneur All Star a su éviter la tentative de contre de Spencer Dinwiddie pour offrir aux Hawks leur 31e succès en 61 matches, quelques heures après l'officialisation de l'arrivée de Quin Snyder au poste d'entraîneur. "Je compte ces dernières secondes dans ma tête depuis que j'ai 5 ou 6 ans", a-t-il lâché. Trae Young a terminé cette partie avec 34 points et 8 passes décisives, l'autre arrière-vedette d'Atlanta Dejounte Murray réussissant 28 points. Clint Capela a pour sa part capté 12 rebonds, se contentant de 6 points. Aligné durant 19' seulement, l'intérieur genevois a en outre terminé ce match avec un différentiel de -16! Huitièmes de la Conférence Est, les Hawks ont donc enchaîné un deuxième succès d'affilée sous la férule du coach intérimaire Joe Prunty. Celui-ci sera remplacé par le favori à la succession de Nate McMillan, Quin Snyder, qui sera présenté à la presse lundi.

Alcaraz battu en finale à Rio Image: KEYSTONE/AP/Bruna Prado Carlos Alcaraz (ATP 2) a subi sa première défaite de l'année dimanche en finale de l'ATP 500 de Rio de Janeiro. L'Espagnol s'est incliné 5-7 6-4 7-5 devant le Britannique Cameron Norrie (ATP 13). Récent vainqueur contre le même Norrie du tournoi de Buenos Aires, Alcaraz n'est ainsi pas parvenu à conserver son titre à Rio. Lors d'un match à rebondissements, la jeune star espagnole a montré des signes d'énervement puis de fatigue, visiblement gênée par une cuisse droite douloureuse. Devenu à 19 ans le plus jeune no 1 mondial après sa victoire à l'US Open l'an passé, Carlos Alcaraz avait été ensuite contraint de s'arrêter plusieurs mois pour soigner une blessure à la jambe droite, manquant notamment l'Open d'Australie. Depuis son retour à Buenos Aires, l'Espagnol avait enchaîné huit victoires de suite pour se hisser en finale sur la terre battue de Rio. Mais Norrie, 13e joueur mondial, a interrompu la série et montré qu'Alcaraz était encore fragile physiquement, voire même nerveusement. Le gaucher britannique de 27 ans a ainsi remporté le cinquième tournoi de sa carrière. "J'ai réussi à retourner plusieurs fois le match", a-t-il souligné après sa victoire. "Jouer contre Carlos est toujours très difficile".

Les Suisses manquent le coche, Steen Olsen vainqueur Daniel Yule a perdu toute chance de remporter le Globe de slalom Image: KEYSTONE/AP/John Locher Décevants une semaine plus tôt aux championnats du monde, les slalomeurs suisses n'ont pas vraiment relevé la tête dimanche à Palisades Tahoe. Le meilleur d'entre eux, Ramon Zenhäusern, a pris la 6e place d'une course remportée par le Norvégien Alexander Steen Olsen. La déception est surtout grande pour Daniel Yule, 24e du slalom des Mondiaux et 2e de la première manche en Californie. Le skieur du Val Ferret a craqué dans une seconde manche disputée dans des conditions dantesques en raison des fortes chutes de neige et d'une visibilité de plus en plus réduite. Daniel Yule, qui avait l'occasion de prendre les commandes du classement de la discipline avant l'ultime course prévue aux finales de Soldeu, a chuté à la 24e place de ce slalom dominical. Il se retrouve ainsi 3e à 65 points du leader de cette Coupe du monde de slalom Lucas Braathen, 7e dimanche. Le Globe s'est envolé pour lui. Regrets pour Zenhäusern Neuvième après la manche initiale, Ramon Zenhäusern a gagné trois places au final. Le Haut-Valaisan, percutant sur la première moitié du second parcours, aurait pu faire beaucoup mieux. Mais il a multiplié les accrocs sur le bas pour perdre toute chance de signer un troisième podium successif dans la discipline. Sixième de la première manche, Loïc Meillard a sombré sur le second tracé, à l'image de Daniel Yule. Le vice-champion du monde de géant, décevant 11e samedi en géant sur la neige californienne, s'est classé 21e. Il reste 6e du classement de la spécialité, alors que Ramon Zenhäusern est 4e. Aerni et Nef loin du compte Les autres Helvètes avaient manqué leur affaire en première manche dans la station qui avait accueilli les JO de 1960 (sous le nom de Squaw Valley à l'époque). Luca Aerni (37e) et Tanguy Nef (41e) ont échoué à plus d'une demi-seconde du top 30, alors que Marc Rochat, Sandro Simonet et Noel von Grünigen ont connu l'élimination. Cette course s'est par ailleurs jouée à la vidéo. Le Grec AJ Ginnis, désigné vainqueur dans un premier temps avec 0''01 d'avance sur Alexander Steen Olsen, a en effet été disqualifié pour avoir enfourché après de longues minutes d'attente. La tâche du jury n'a il est vrai pas été facilitée par le peu de visibilité.

Timo Meier rejoint les Devils Image: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU Timo Meier portera désormais les couleurs de New Jersey selon plusieurs sources. L'Appenzellois a été échangé par San Jose pour l'un des transferts les plus attendus de ce début d'année. Auteur de 31 buts et de 21 assists avec les Sharks, Timo Meier passe à l'Est pour rejoindre une équipe qui s'apprête à disputer les play-off. Il renforcera bien sûr le contingent helvétique des Devils qui comprend le capitaine Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid. Agé de 26 ans, Timo Meier est au bénéfice d'un contrat annuel de 6 millons de dollars qui court jusqu'en juin prochain.

Le champion rate le coche Alexandre Texier bat Leonardo Genoni pour donner la victoire aux Zurich Lions. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Battu 3-2 aux tirs au but dans l'antre des ZSC Lions, Zoug n'est parvenu à réduire que d'une unité son retard sur Fribourg Gottéron. La lutte pour la sixième place est plus serrée que jamais. Les Dragons comptent 75 points contre 73 aux Zougois, avant de se rendre mardi en Suisse centrale. Le double champion en titre sera le dos au mur. Une victoire sera impérative pour les Zougois. L’international des Lions, Willy Riedi (9e) a été le premier à rompre l’équilibre, dans une rencontre où les défenseurs ont pris la mesure des attaquants durant la première période. Tactiquement bien en place, le «Z» a ensuite été surpris deux fois en 45 secondes, par Jan Kovar puis Dario Simion. A partir de cet instant, les Zougois ont mis les Zurichois dans leurs petits patins durant de nombreuses minutes. Sans un attentif Simon Hrubec, l'addition aurait pu être plus lourde après deux tiers. Durant la troisième période, les deux équipes se sont annihilées jusqu'à l'égalisation d'Alexandre Texier à 122 secondes de la fin du temps réglementaire, alors que les Lions évoluaient sans gardien. Aux tirs au but, ce même Texier a inscrit le penalty décisif.

Mbappé et Messi intenables Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Kylian Mbappé et Lionel Messi ont sorti le grand jeu à Marseille pour un Clasico qui a tourné court. Le Français et l'Argentin ont mené le PSG vers une victoire 3-0 éclatante. Les deux hommes n'ont cessé de tourmenter une défense phocéenne dépassée pour redonner huit points d'avance à leurs couleurs en tête du classement. Mbappé a signé un doublé sur deux services de Messi pour devenir avec Edison Cavani le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts. Auteur du 2-0 sur une offrande de Mbappé, Messi a, pour sa part, inscrit un 700e but en club. Marseille doit désormais limiter ses ambitions à la défense de la deuxième place. Les Phocéens possèdent deux points d'avance sur le Monaco de Breel Embolo, fessé 3-0 par le Nice de Jordan Lotomba dans le derby azuréen, et sur Lens.

Slalom de Palisades Tahoe: une seconde manche qui promet Image: KEYSTONE/AP/John Locher Une semaine après leur échec aux Championnats du monde, les slalomeurs suisses pourraient relever la tête à Palisades Tahoe. Ils ont très bien négocié la première manche. Sur la neige californienne, Daniel Yule a signé le deuxième chrono à 0''07 du Champion olympique Clément Noël. Loïc Meillard est sixième et Ramon Zenhäusern neuvième. Tout s'annonce ouvert avant la seconde manche dans la mesure où l'écart entre les onze premiers n'excède pas six dixièmes. Loïc Meillard est ainsi à 0''21, et Ramon Zenhäusern à 0''49. Luca Serni, en revanche, ne s'est pas qualifié pour la seconde manche alors que Marc Rochat a été éliminé.

Succès aisé du Bayern Munich devant Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Yann Sommer et le Bayern Munich n'ont pas failli. Les Bavarois ont battu 3-0 l'Union Berlin d'Urs Fischer dans le choc au sommet de la 22e journée de la Bundesliga. Le score était acquis à la pause grâce aux réussites de Maxim Choupo-Moting (31e), de Kingsey Coman (40e) et de Jamal Musiala (45e), qui fêtait dimanche ses 20 ans. Les 75'000 spectateurs de l'Allianz Arena ne s'attendaient peut-être pas à suivre un match aussi déséquilibré. A la faveur de cette victoire, le Bayern partage la tête du classement avec le Borussia Dortmund qui s'est imposé 1-0 samedi à Hoffenheim. Battu pour la première fois en 2023, Union Berlin est troisième à 3 points des leaders.

Cinq minutes de trop pour la Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Comme face à la Croatie, jeudi, la Suisse a fait la course en tête contre la Pologne. Mais elle a une nouvelle fois manqué de lucidité dans le final contre les demi-finalistes du dernier Euro (70-80). Bien décidée à terminer en tête du groupe, la Pologne n'avait rien laissé au hasard pour cette partie. Le coach Igor Milicic avait ainsi réquisitionné Mateusz Ponitka, l'un des meneurs de jeu du Panathinaïkos, actuel 16e de l'Euroligue. Le distributeur de 29 ans aura souvent mis en difficulté la défense helvétique, réalisant 14 assists. Comme lors de la rencontre aller, les Suisses ont dominé la première mi-temps (42-35), grâce notamment à l'adresse de Kilian Martin (10 points dans le premier quart) et à Arnaud Cotture, véritable métronome dans le jeu intérieur. Problème, les hommes d'Ilias Papatheodorou ont immédiatement été pris à froid, dès la reprise (45-45 à la 24e), avant de retrouver un peu de jeu collectif (55-48 à la 27e). La capacité des Helvètes à faire tourner le ballon sur demi-terrain aura été le point de bascule de cette rencontre qui aura attiré 1789 spectateurs à Fribourg. Lorsque Jonathan Kazadi et ses coéquipiers ont su faire vivre le ballon, ils sont parvenus à mettre en grande difficulté la défense polonaise. Lorsqu'ils auront accumulé les dribbles sur place, ils se seront retrouvés à devoir forcer de nombreux tirs de loin. Money-time fatal A +7 à la 27e, les Suisses auront totalement manqué leur fin de quart (3-10), permettant aux visiteurs de revenir à hauteur (58-58), puis de passer devant à la 32e (64-61). A seulement deux longueurs au début du money-time (66-68 à la 35e), les Suisses ont alors explosé (0-12), craquant mentalement et physiquement. Notre équipe nationale aura encore une chance de se hisser en qualifications pour l'Euro 2025 en disputant quatre matches entre les 19 juillet et 5 août face à deux adversaires encore à désigner. Seul le premier poursuivra sa route.

Le Servette FC tenu en échec par Winterthour Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après deux succès heureux, le Servette FC n'a pas réussi la passe de trois devant le FC Winterthour. A la Praille, les Genevois ont concédé le nul (1-1) devant le néo-promu. Menés au score à la pause sur une réussite de Yoan Severin, les Zurichois n'ont rien volé. Ils ont égalisé par Joaquin Ardaiz à la 52e minute. Prêté par le FC Lucerne, le meilleur buteur du dernier championnat de Challenge League est peut-être le renfort qui va permettre au FC Witerthour de devancer le FC Sion dans la lutte pour la place peu enviable de barragiste. Avec ce point ramené de Genève, les Zurichois sont revenus à la hauteur des Sédunois. Dans un premier temps... Incapables d'emballer vraiment la rencontre, les Servettiens n'ont plus que deux points d'avance sur le FC St. Gall dans la course à la deuxième place. Une semaine après avoir ramené un point presque miraculeux de Bâle, la formation d'Alain Geiger ne peut pas masquer certains manques au niveau de la jouerie e cette fin d'hiver. Trois jours après sa superbe qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League, le FC Bâle a témoigné d'une réelle force de caractère à Lugano. Menés 2-0, les Rhénans ont arraché le point du nul grâce à une tête de Michael Lang à la 83e minute. Après l'exploit de jeudi contre Trrabzonspor, ce résultat au Cornaredo démontre que le directeur sportif Heiko Vogel a bien eu raison de prendre la place d'Alecxander Frei sur le banc...

Haris Seferovic ouvre la voie au Celta Vigo Haris Seferovic a puvert son compteur avec le Celta Vigo. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Titularisé pour la première fois, Haris Seferovic a ouvert son compteur avec le Celta Vigo. Le Lucernois a montré la voie lors du succès 3-0 du Celta devant Valladolid. Prêté au Celta par Benfica après sa parenthèse malheureuse à Galatasaray, Haris Seferovic a inscrit le 1-0 de la tête à la 17e avant d'être remplacé à la 55e. Avec cette victoire, le Celta compte désormais cinq points d'avance sur le premier relégable.

Une magnifique opération pour le LHC Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON A six jours de la fin de la saison régulière, Lausanne se retrouve au 8e rang. La victoire obtenue face à Ambri-Piotta (3-2) ouvre de belles perspectives aux Vaudois. Face à l'un de ses principaux adversaires directs, le Lausanne HC a maitrisé son succès. Dominateurs dès le coup d'envoi, les hommes de Geoff Ward ont ouvert la marque sur leur premier jeu de puissance, par l'Autrichien Michael Raffl (8e), avant de doubler la mise, dès la 11e minute, sur un tir de la bleue signé Lukas Frick. En grande forme actuellement, le Canadien Daniel Audette a signé son troisième but en quatre matches, en transformant un penalty à la 23e, consécutivement à une faute d'Isacco Dotti. A 0-3, Ambri-Piotta n'a pas abdiqué, entrant réellement dans la partie consécutivement à la réussite d'Alex Formeton de la 25e. Le but de Jannick Fischer (37e) n'aura fait que décupler les envies de remontada des Tessinois, sans que ceux-ci ne parviennent à la matérialiser. Titularisé pour la 11e fois, Eetu Laurikainen a fêté son dixième succès sous les couleurs lausannoises. Le portier finlandais, véritable ange gardien, a une nouvelle fois été à la hauteur de l'événement. Quatre équipes à 68 points Avec 68 points au classement, le LHC se retrouve 8e, à égalité avec Kloten, Berne et Lugano, trois équipes qui comptent un match de plus. La formation vaudoise doit encore disputer trois rencontres. Elle recevra Rapperswil (mardi), puis se rendra à Bienne (jeudi), avant d'accueil Zoug (samedi).