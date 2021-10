Josi, Hischier et Meier aux JO +++ Pénalité pour Hamilton

Josi, Hischier et Meier à Pékin Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Stars en NHL, Nico Hischier, Timo Meier et Roman Josi sont les trois premiers sélectionnés pour les JO de Pékin dévoilés par Swiss Ice Hockey. La liste complète est attendue pour le 15 octobre. A l'instar des autres fédérations des nations participantes, Swiss Ice Hockey dévoile cette semaine en primeur trois stars engagées au tournoi olympique de hockey sur glace (9-20 février). Comme l'indique la fédération vendredi, il s'agit du capitaine des New Jersey Devils Nico Hischier, du capitaine des Nashville Predators Roman Josi et de Timo Meier (San Jose Sharks). Si Josi figurait déjà dans la sélection helvétique pour 2014 à Sotchi, ses deux coéquipiers feront leurs débuts aux Jeux. Depuis l'annonce par la Fédération internationale (IIHF) il y a un mois de la participation de joueurs de NHL à Pékin - après l'absence des vedettes du grand championnat nord-américain à Pyeongchang en 2018 -, la divulgation des premiers noms était très attendue. La liste complète doit être soumise par les fédérations nationales jusqu'au 15 octobre. D'ici là, aucun autre nom ne sera connu.

Marco Walker limogé à Sion Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Marco Walker a été limogé de son poste d'entraîneur du FC Sion. Sa place était très menacée après une série de résultats décevants. Le technicien soleurois et ancien joueur du FC Bâle était en poste depuis le 16 mars. Il avait bien commencé en menant son équipe à la victoire en barrage contre la relégation contre Thoune au terme de la saison 2020-21, ce qui lui avait valu une prolongation de contrat. Lors de la nouvelle saison, la situation s'est vite détériorée après la défaite 4-0 au 2e tour de la Coupe de Suisse contre Stade Lausanne Ouchy, le 18 septembre. En Championnat, Sion a été étrillé 6-2 dimanche dernier à Zurich et n'a récolté que 2 points sur ses quatre derniers matches. La décision de se séparer de Marco Walker (51 ans) a été prise "après une réflexion approfondie et une analyse complète de la situation", relève vendredi un communiqué du club valaisan. La direction sportive se dit "reconnaissante" envers Walker. Un autre poste dans le club lui sera proposé d’ici la fin de l’année. Au total, Marco Walker aura dirigé le FC Sion à 24 reprises en matches officiels. Un nouvel entraîneur sera nommé prochainement, en vue de la rencontre contre Bâle le dimanche 17 octobre à Tourbillon. Sion est actuellement 7e de Super League.

Lewis Hamilton devant Verstappen aux essais 1 Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Avec un nouveau moteur qui lui vaudra une pénalité dimanche, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé vendredi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du GP de Turquie en F1. Sur le circuit d'Istanbul Park (5,338 km), théâtre de la 16e manche sur 22, Hamilton a relégué son grand rival néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à 0''425 Charles Leclerc (Ferrari) à 0''476 lors de la première heure d'essais. Mais le leader du championnat du monde, avec seulement deux points d'avance sur Verstappen, bénéficie d'un 4e moteur sur sa Mercedes. Un changement de pièce qui lui vaudra dix places de pénalité sur la grille de départ du GP. Si une autre pièce est changée sur son unité de puissance vendredi après-midi pour la deuxième séance d'essais libres (14h00) ou samedi avant la troisième (11h00) suivie des qualifications (15h00), alors le septuple champion du monde sera pénalisé plus lourdement dimanche. En 2020, sur un tarmac qui avait été refait à neuf quelques jours avant et sous des conditions plus hivernales, en novembre, les monoplaces allaient quelque dix secondes plus lentement lors de cette première séance d'essais. Après les nombreuses critiques des pilotes, la piste a cette saison été traitée pour permettre plus d'adhérence.

Hamilton pénalisé d'au moins dix places au départ Image: KEYSTONE/EPA/Sedat Suna / POOL Leader du championnat du monde, Lewis Hamilton (Mercedes) partira avec une pénalité d'au moins dix places lors du GP de Turquie dimanche, en raison d'un changement de moteur au-delà des quotas admis. Après le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) en Russie il y a quinze jours, c'est donc son rival bitannique pour le titre de F1 qui va être pénalisé en raison de l'utilisation d'un 4e moteur cette saison sur sa monoplace. Avant cette 16e manche sur 22 sur le circuit d'Istanbul Park, Hamilton a deux points d'avance seulement sur Verstappen. Le nombre de changements des différents éléments du groupe propulseur des monoplaces est limité chaque saison et tout changement au-delà d'un certain nombre est automatiquement sanctionné. Pour le moment, seul le moteur à combustion interne a été remplacé sur la voiture no 44 du septuple champion du monde, selon le rapport technique envoyé par la Fédération internationale (FIA). Un ou plusieurs changements sur l'unité de puissance ce week-end vaudra à Hamilton une ou plusieurs autres pénalités. Ainsi, Ferrari a, par exemple, décidé de monter une toute nouvelle version de son moteur hybride sur la monoplace de Carlos Sainz. Comme plusieurs éléments ont été changés en infraction avec le code sportif de la FIA, l'Espagnol partira en fond de grille dimanche.

Gunderson fidèle à Gottéron jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de son défenseur américain Ryan Gunderson. Arrivé à Fribourg en mars 2019, le joueur âgé de 36 ans a signé jusqu'au printemps 2023. En 117 matches pour les Dragons, ce défenseur à vocation offensive a comptabilisé 87 points, rappelle le club vendredi sur son site.

Ronaldo pas inquiété Image: KEYSTONE/EPA/TIAGO PETINGA La plainte d'une Américaine accusant Cristiano Ronaldo de l'avoir violée en 2009 à Las Vegas doit être classée sans suite, a recommandé un juge chargé d'examiner cette procédure civile. Le juge Daniel Albregts estime que la plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral du Nevada par Kathryn Mayorga, âgée aujourd'hui de 37 ans, est en partie fondée sur des documents piratés issus des "Football Leaks" qui n'auraient pas dû se trouver en sa possession. Dans ses recommandations, consultées jeudi par l'afp, le juge accuse l'avocat de la jeune femme, Leslie Stovall, d'avoir agi avec "mauvaise foi" dans ce dossier. "Rejeter le dossier Mayorga en raison du comportement incorrect de son avocat est sévère. Mais c'est malheureusement la seule sanction appropriée pour garantir l'intégrité de la procédure judiciaire", écrit le juge Albregts. Même si la plaignante change d'avocat, "le tribunal sera incapable de dire quelle part de l'affaire est fondée sur ses seuls souvenirs ou s'ils auront été influencés par les documents de Football Leaks", estime-t-il. Le footballeur a toujours fermement démenti ces accusations de viol, affirmant avoir eu une relation "complètement consentie" avec la jeune femme, dans un hôtel de Las Vegas. De son côté, la justice américaine a annoncé en juillet 2019 que ces accusations ne pouvaient "pas être prouvées au-delà d'un doute raisonnable", renonçant par conséquent à poursuivre pénalement l'athlète portugais, qui joue désormais pour l'équipe de Manchester United.

Un neuvième succès pour le Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez Et de neuf pour le Brésil ! Sans Neymar suspendu et sans le Bâlois Arthur Cabral resté sur le banc, les Brésiliens se sont imposés 3-1 au Vénézuéla dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Mené au score à Caracas, le Brésil a renversé la situation grâce à une tête de Marquinhos (71e), un penalty de Gabriel Barbosa (85e) et une réussite dans le temps additionnel du néophyte de l'Ajax Anthony. Avec 27 points, le Brésil devance l'Argentine (19 points), l'Equateur (16) et l'Uruhuay (16). Les quatre premiers du classement seront qualifiés directement pour la phase finale au Qatar. A Asuncion, l'Argentine de Lionel Messi a dû se contenter d'un triste 0-0 devant le Paraguay. Les Argentins ont exercé un ascendant sans partage avec une possession proche des 70 % sans toutefois pouvoir trouver l'ouverture.

Un succès probant pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Après des semaines bien laborieuses, Viktorija Golubic (46) a retrouvé le sourire dans le désert de Californie. La Zurichoise a signé un succès probant au premier tour du tournoi d'Indian Wells. En panne de résultats depuis son quart de finale à Wimbledon, la vice-Championne olympique du double a, en effet, battu la... vice-Championne olympique du simple. Elle s'est imposée 6-1 4-6 6-3 devant la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 37). Elle a ravi à... huit reprises le service de son adversaire pour cueillir après 1h52 de jeu une victoire qui ne souffre aucune discussion. Samedi, la tâche de Viktorija Golubic s'annonce particulièrement ardue. Elle affrontera, en effet, la no 9 mondiale Maria Sakkari. Demi-finaliste cette année à Roland-Garros et à l'US Open, la Grecque reste sur une finale à Ostrava. Les deux joueuses n'ont encore jamais été opposées à ce jour. A noter par ailleurs la nouvelle défaite de Kim Clijsters dont le retour au jeu à 38 ans est bien périlleux. La Belge s'est inclinée 6-1 2-6 6-2 devant la Tchèque Katarina Siniakova (WTA 53). Titrée en 2003 et en 2005 à Indian Wells, Kim Clijsters a concédé sa cinquième défaite en cinq matches pour son comeback après une longue absence de huit ans.

La France en finale contre l'Espagne en Ligue des nations Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La France disputera dimanche à Milan la finale de la Ligue des nations contre l'Espagne. Les Français se sont qualifiés grâce à un succès 3-2 contre la Belgique dans un match échevelé. Une mi-temps pour chacun: la Belgique a largement dominé la première période avec un bon salaire de deux buts au cours des dernières minutes avant la pause. Alors que les défenses avaient pris l'ascendant sur les attaques, Yannick Carasco a réussi à surprendre Hugo Lloris au premier poteau après un service de Kevin De Bruyne (37e). Les Français ont accusé le coup, immédiatement punis par Romelu Lukaku, une nouvelle fois servi par De Bruyne, qui fusillait Lloris à bout portant dans la lucarne (41e). Ce doublé belge en quatre minutes juste avant le thé aurait pu assommer les joueurs de Didier Deschamps. Mais les Français ont commencé à confisquer le ballon aux Belges. La pression s'est faite toujours plus forte sur la cage du portier Thibaut Courtois. Antoine Griezmann ratait le but à 2 m (58e) après un dribble de Kevin Mbappé, le plus tranchant des attaquants tricolores. A force de squatter les seize mètres belges, les Français ont réduit le score par Benzema, bien servi au milieu d'une nuée de Belges par Mbappé. L'attaquant du Real Madrid s'est retourné avec soudaineté pour tromper Courtois (62e). Six minutes plus tard, Tielmans déséquilibrait légèrement Griezmann. Après un examen de la VAR, l'arbitre accordait un penalty, transformé en force par Mbappé (69e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans les dernières minutes. Lukaku croyait avoir qualifié la Belgique quand il a transformé en but un centre de Carasco (87e). Le juge de ligne signalait finalement l'attaquant de Chelsea hors-jeu. Les Français touchaient la transversale sur un coup franc de Pogba (90e). Puis sur une action initiée sur l'aile droite, Pavard centrait dans les seize mètres. Vertonghen renvoyait mal le ballon dans les pieds de Theo Hernandez. Le latéral gauche du Milan AC ne manquait pas l'obole pour envoyer la France en finale (90e).

Imhof établit un record de Suisse sur la route du bronze Claudio Imhof en action lors de son record de Suisse de la poursuite individuelle. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Un jour après avoir remporté la médaille d'argent avec le "quatre" par équipes, Claudio Imhof se batrra pour le bronze sur la poursuite individuelle des Championnats d'Europe à Granges. Le Thurgovien (31 ans) a réalisé le troisième meilleur temps de la qualification sur les 4000 m en 4'09''235 et a établi en même temps un nouveau record de Suisse. Imhof, qui avait déjà remporté le bronze européen en 2018 dans cette discipline non olympique, a amélioré la marque de Stefan Bissegger de près d'une demi-seconde. Pour la course au bronze ce jeudi soir, Imhof affrontera le Français Benjamin Thomas, sacré champion d'Europe de la course aux points mercredi.

Murray veut qu'on lui rende ses chaussures et son alliance Murray s'est fait voler ses chaussures et... son alliance Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Andy Murray a demandé publiquement qu'on lui rende son alliance, disparue en même temps que ses chaussures qu'il avait laissé sécher sous sa voiture pendant la nuit. L'ex-no 1 mondial a connu cette mésaventure alors qu'il s'apprête à jouer le Masters 1000 d'Indian Wells. "Je vais me faire gronder à la maison (par ma femme)", a plaisanté l'Ecossais dans une vidéo sur son compte Instagram. Il a pour coutume d'accrocher son alliance au lacet de l'une des chaussures, qu'il a déposées sous sa voiture, devant son hôtel, le temps qu'elles sèchent, "car elles sentaient très fort", a-t-il avoué. Le lendemain matin, elles avaient disparu et l'alliance avec. Trois fois vainqueur en Grand Chelem (deux Wimbledon, un US Open), Andy Murray en a donc appelé aux réseaux sociaux pour retrouver au moins son alliance. "J'ai dû aller au magasin le plus proche pour racheter des chaussures qui sont un peu différentes de mes chaussures habituelles, ce qui n'est pas idéal", a ajouté le Britannique.

Zverev satisfait qu'une enquête soit menée à son encontre Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Alexander Zverev est satisfait que l'ATP ait lancé une enquête à son encontre. L'Allemand, champion olympique à Tokyo, est accusé de violences conjugales par son ancienne petite amie Olga Sharypova. "Il est très difficile pour moi de blanchir mon nom. Cela fait longtemps que je demande que cela se produise", a expliqué le no 4 mondial devant la presse avant le Masters 1000 d'Indian Wells. "Je sais que les médias disent que c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Mais je suis en fait assez content, car j'espère que cela permettra de régler la question", a poursuivi le demi-finaliste du récent US Open à propos de l'ouverture d'une enquête par l'ATP. Procédure en Allemagne L'année dernière, l'ancienne junior russe Olga Sharypova a accusé - sans pour autant saisir la justice - Alexander Zverev de violences physiques et psychologiques, commises notamment lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Ces allégations ont toujours été rejetées par le Hambourgeois. Le magazine en ligne Slate a publié en août plus de détails sur ces accusations. Cela a poussé Sascha Zverev à entamer une procédure judiciaire en Allemagne et à publier une déclaration dans laquelle il niait "catégoriquement et sans équivoque" avoir été violent avec Olga Sharypova. Trop tard Pour Alexander Zverev, l'enquête arrive même trop tard. "L'ATP a attendu un an de trop, pour être honnête", a déclaré le no 4 mondial, qui ne sait toutefois pas encore exactement comment l'ATP entend enquêter sur ces allégations qui circulent depuis des mois. "Bien sûr, je serai interrogé, ils seront interrogés - mais honnêtement, je n'en ai aucune idée", a-t-il souligné à ce sujet. Zverev veut pouvoir passer à autre chose le plus rapidement possible. Il a expliqué que cette affaire avait fait passer au second plan l'année exceptionnelle qu'il a connue sur le plan sportif. Il est donc ravi "que l'ATP se bouge enfin le cul et fasse quelque chose." "Pour que vous puissiez laisser tout cela derrière vous et que je puisse me concentrer à nouveau sur le joueur de tennis que je suis", a lâché l'Allemand. "Je suis no 4 mondial, j'ai gagné les Jeux olympiques, deux tournois Masters 1000 cette année. Et la plupart des conférences de presse où je vais parlent de ces conneries, malheureusement."

Bencic-Rogers et Teichmann-Begu au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 10) et Jil Teichmann (WTA 39) affronteront respectivement Shelby Rogers (WTA 44) et Irina-Camelia Begu (WTA 61) au 2e tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. Tête de série no 8 dans le désert californien, Belinda Bencic reste sur un abandon en quart de finale à Chicago vendredi dernier. La St-Galloise, qui s'est voulu rassurante concernant l'état de son genou droit, a remporté quatre des cinq duels livrés face à Shelby Rogers. Elle a notamment battu l'Américaine cet été à Cincinnati. Elle aussi exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 31, Jil Teichmann affiche pour sa part un bilan de 1-1 face à Irina-Camelia Begu. Leur dernier face-à-face, perdu par la gauchère seelandaise qui a quant à elle été sortie dès les 8es de finale à Chicago, date de Roland-Garros 2020. Les deux Suissesses seront opposées au stade des 16es de finale si elles remportent leur 2e tour. Cela a déjà été le cas cet été, à Cincinnati, où Jil Teichmann avait battu Belinda Bencic en quart de finale avant de se hisser en finale.

Match interrompu pour dénoncer les abus sexuels Image: KEYSTONE/AP/Steve Dipaola Les joueuses du Washington Spirit et du Gotham FC ont interrompu leur match durant plus d'une minute pour protester contre les agressions sexuelles dont disent avoir été victimes d'anciennes joueuses. Les protagonistes de cette rencontre du championnat nord-américain (NWSL) ont stoppé le jeu, en se positionnant bras dessous, bras dessus en cercle, à l'intérieur du rond central. Elles l'ont fait à la sixième minute, afin de symboliser le nombre d'années qu'il a fallu pour que soient sus les agissements présumés de l'ancien entraîneur du North Carolina Courage, Paul Riley. Riley a été licencié la semaine passée après les allégations d'agressions sexuelles proférées à son endroit par deux anciennes joueuses. Sinead Farrelly a ainsi témoigné dans un article du site The Athletic avoir été contrainte à des rapports forcés quand elle jouait sous ses ordres au Philadelphia Independence. Et avec Mana Shim, elles ont également affirmé qu'à une autre occasion, lorsque Riley les entraînait au sein des Portland Thorns en 2015, il les avait forcées à s'embrasser dans son appartement. Démissions Ces allégations, qui ont poussé la FIFA à ouvrir une enquête, ont sérieusement ébranlé la NWSL puisqu'elles ont été accompagnées de reproches sur l'inaction de la commissaire Lisa Baird, qui a fini par démissionner. Tout comme le président du Washington Spirit, Steve Baldwin, dont la décision de limoger l'entraîneur Richie Burke à la suite d'accusations de harcèlement verbal et moral n'a pas fait oublier sa gestion longtemps passive de l'affaire. Cette interruption du match s'est faite en signe de "solidarité" avec les victimes d'abus, selon le syndicat des joueuses (NWSLPA). "Ce soir, nous reprenons notre place sur le terrain, car nous ne laisserons pas notre joie nous être enlevée", ont-elles indiqué, après avoir refusé de jouer le week-end dernier. Elargir l'enquête Deux autres matches se jouaient ce mercredi et des interruptions du jeu similaires se sont produites, entre le North Carolina Courage et le Racing Louisville à Cary, en Caroline du Nord, et entre les Portland Thorns et le Houston Dash dans l'Oregon. Dans son communiqué, le syndicat des joueuses a détaillé une liste de propositions, incluant notamment que chaque entraîneur et directeur général se soumette à une enquête indépendante sur les comportements abusifs. La NWSLPA a également demandé que l'enquête ouverte annoncée par la Ligue dimanche soit élargie aux 12 clubs la composant, ainsi qu'à ses membres du personnel.