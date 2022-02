Judokate disqualifiée après avoir perdu son portable ++ LS perd le derby

Italie: course au scudetto relancée en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI La course au scudetto est relancée de plus belle en Serie A. L'AC Milan, qui a gagné le derby contre l'Inter 2-1, revient ainsi à un point de son éternel rival lombard. L'Inter, champion en titre, a longtemps fait figure de vainqueur dans ce duel. Perisic a concrétisé la domination des nerazzurri à la 38e, mais l'équipe de Simone Inzaghi n'a pas su enchaîner. En seconde période, elle a petit à petit perdu le fil de son jeu. Doublé de Giroud Et contre toute attente, ou presque, les rossoneri sont revenus dans la partie. Une perte de balle d'Alexis Sanchez à mi-terrain a permis à l'AC Milan de lancer un contre conclu par Giroud (75e), titulaire en points en l'absence d'Ibrahimovic, blessé au tendon d'Achille. Trois minutes plus tard, Giroud a endossé le costume du héros en signant le but de la victoire après un joli contrôle dos au but suivi d'une frappe du gauche. Naples, qui jouera dimanche à Venise, aura l'occasion lui aussi de revenir à une longueur de l'Inter au terme de cette 24e journée.

Super League: Servette enfonce encore plus le LS Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le choc psychologique espéré après la nomination d'Alain Casanova à la tête de la première équipe n'a pas joué. Le Lausanne-Sport est tombé sans gloire aucune à Genève. Devant 11'023 spectateurs, les Vaudois se sont inclinés 1-0 devant le Servette FC pour concéder leur douzième défaite de la saison. Toujours barragistes, ils pourraient se retrouver dans la position peu enviable du relégable dimanche si Lucerne ne perd pas à Lugano. Ce n'est pas vraiment d'un nouvel entraîneur qui ignore tout du football suisse dont Lausanne à besoin, mais bien de véritables renforts pour métamorphoser une équipe à la dérive. A la Praille face à un Servette FC qui avait la particularité d'aligner sept joueurs français dans son onze de départ et qui fut loin de livrer un match inoubliable sur une pelouse il est vrai déplorable, les Lausannois furent tout simplement inexistants. Ils ont toutefois pu croire à une improbable égalisation à la 90e minute lorsque l'arbitre sifflait un penalty en leur faveur sur une action anodine pour une main d'Alexis Antunes. Mais la VAR, depuis Volketsvil, devait déjuger M. Horisberger. Et interdire aux Vaudois de réussir le même hold-up que le 25 septembre dernier (1-1). Une extrême fébrilité Articulée autour d'une défense à cinq, la formation d'Alain Casanova a témoigné d'une extrême fébrilité. A commencer par son gardien Mory Diaw qui ne fut pas loin de provoquer l'autogoal le plus stupide de la saison. Devant lui, Lamine Koné n'a pas, lui aussi, transpiré la sérénité. L'ancien joueur de Strasbourg endosse ainsi une lourde responsabilité sur le but inscrit par les Servettiens à la 41e minute. Sa perte de ballon a permis à Ronny Rodelin de trouver la tête de Vincent Sasso pour la seule véritable occasion de la rencontre. Cette défaite va encore alourdir la misère que traîne le Lausanne-Sport depuis le début de la saison. Présent à la Praille, le président Bob Ratcliffe a pu mesurer le désamour du dernier carré de fidèles du club. Le Britannique n'ose pas penser aux effets désastreux que pourraient entraîner une élimination en Coupe de Suisse mardi à Yverdon...

Bundesliga: un jubilé pour Yann Sommer Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer a disputé le 250e match de sa carrière en Bundesliga lors du nul 1-1 du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse d'Arminia Bielefeld. Le gardien suisse a sauvé son équipe de la défaite. Le portier de l'équipe nationale a en effet réalisé deux arrêts déterminants en deuxième mi-temps, alors que le score était déjà de 1-1. Deux autres Suisses ont joué pour le Borussia, à savoir Nico Elvedi et Breel Embolo, ce dernier jusqu'à la 82e. Sommer est le premier joueur étranger à atteindre cette marque pour Borussia Mönchengladbach. Dans l'histoire du championnat allemand, seuls deux autres gardiens étrangers ont joué davantage de rencontres, à savoir le Suédois Ronnie Hellström (266) et un autre Suisse, Diego Benaglio (259).

Coupe d'Angleterre: qualification laborieuse pour West Ham Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira West Ham a eu très chaud en 16es de finale de la Coupe d'Angleterre. Les Hammers se sont imposés 2-1 ap sur la pelouse des Kidderminster Harriers, club qui milite en 6e division. Bowen a inscrit le but décisif au bout des prolongations, à la 121e! Les Harriers avaient pris l'avantage par Penny à la 19e et ont longtemps cru pouvoir créer la sensation. Rice a égalisé à la 91e, sauvant ainsi son équipe. Chelsea a aussi eu besoin des prolongations pour se défaire de Plymouth Argyle, formation de 3e division. A Stamford Bridge, les Londoniens ont gagné 2-1 grâce à une réussite de Marcos Alonso (105e). Plymouth a manqué un penalty à la 117e.

Sarah Hoefflin et Gremaud rêvent de remettre ça Image: KEYSTONE/COLUMBIA SPORTSWEAR Sarah Hoefflin et Mathilde Gremaud se retrouvent à nouveau sous les feux des projecteurs aux JO de Pékin, quatre ans après leur doublé signé en slopestyle. "J'aimerais vraiment que ça puisse se reproduire. Mais ça sera compliqué", lâche sagement la Genevoise, qui avait cueilli l'or à PyeongChang en devançant la Fribourgeoise. La concurrence est en effet bien plus relevée qu'en Corée du Sud. "A l'époque, il y avait un top 5 ou 6 prédéfini avant la compétition. Tout à coup, c'est devenu un top 10 voire un top 15", souligne Mathilde Gremaud, qui aura notamment pour rivale l'une des stars annoncées de ces JO, la Chinoise Eileen Gu (18 ans). "Mal de repartir sans médaille" "Au niveau des tricks aussi, le niveau est beaucoup plus élevé", poursuit la Gruérienne (22 ans mardi prochain), pour qui le fait d'avoir déjà une médaille olympique en poche ne change pas vraiment la donne à l'heure d'entamer ces joutes. "Ca ferait mal de repartir sans médaille", lâche-t-elle. "Ca m'a aidé dans mon approche et dans la préparation, afin de gérer la pression. Mais ça ne changera rien au moment de concourir", souligne Mathilde Gremaud, qui semble ne pas ressentir de pression particulière. "Je ressentais bien plus de pression l'été dernier en reprenant l'entraînement sur la neige", enchaîne la vice-championne du monde 2021 de slopestyle, qui rêve de revivre les mêmes émotions qu'à PyeongChang. "Refaire le même coup? C'est un peu le but", rigole-t-elle. "Mais on verra bien." Hoefflin doit skier "à la cool" Sarah Hoefflin (31 ans) avoue pour sa part avoir récemment connu quelques tourments, sans lien avec sa chute subie aux X-Games d'Aspen. "Je m'étais mis beaucoup de pression ces dernières semaines, en pensant aux attentes des gens. Mais j'ai décidé de m'enlever cette pression venant de l'extérieur", explique-t-elle. "Je suis là pour montrer ce dont je suis capable, je dois juste produire mon meilleur ski. Et le niveau est si élevé que je ne peux pas affirmer que je vise un top 3", poursuit la Genevoise. "J'ai arrêté de me fixer des objectifs précis, ça ne marche pas pour moi. C'est quand je skie à la cool que j'obtiens mes meilleurs résultats." "Mathilde est la meilleure" Victime d'une lourde chute en janvier aux X-Games où elle s'est tapé la tête, Sarah Hoefflin ne peut il est vrai afficher la même confiance que Mathilde Gremaud à l'heure d'aborder ces Jeux. La Gruérienne reste elle sur une probante 2e place en slopestyle à Aspen, où elle n'avait été battue que par Tess Ledeux. "Mathilde est la meilleure skieuse du monde", estime d'ailleurs Sarah Hoefflin. "Elle m'inspire et m'impressionne tous les jours", lâche la Genevoise, rappelant que la Gruérienne avait été la première à poser un Switch Double Cork 1440 en compétition lors de sa victoire en Big Air aux X-Games 2021. Les deux femmes seront en lice lundi pour les qualifications du Big Air, dont la finale est prévue mardi, alors que les qualifications du slopestyle sont programmées le dimanche 13 (finale le 14).

Triomphe norvégien, la Suisse fléchit sur la fin Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La Suisse a pris la 8e place du relais mixte 4x6 km qui lançait les épreuves de biathlon aux JO de Pékin. Le quatuor, un peu déséquilibré dans son inédite composition, n'est pas passé loin du top 6. Amy Baserga, Lena Häcki, Benjamin Weger et Sebastian Stalder ont rallié l'arrivée avec 2'20 de retard sur la Norvège, qui a détrôné la France, championne olympique en 2018 à Pyeongchang, grâce à un sprint de feu de Johannes Boe. La star nordique a coiffé sur le fil le relais français, toujours hypercompétitif et médaillé d'argent malgré la retraite de Martin Fourcade, et l'équipe de Russie (team ROC), très homogène (3e). C'est, déjà, le deuxième titre de la Norvège dès l'entame de ces JO sur le site de Zhangjiakou, après l'or de la fondeuse Therese Johaug sur le skiathlon. L'épreuve a été riche en suspense, de bout en bout. Les leaders se sont succédé, au rythme des nombreuses fautes au pas de tir provoquées sans doute par le froid glacial qui figeait les mains des athlètes et par le vent perturbant. Yo-yo La Norvège est revenue de très loin après deux séances de tir calamiteuses (trois tours de pénalité) de sa deuxième relayeuse, Tiril Eckhoff, qui avait pris le relais de Marte Olsbu Roeiseland. Mais les frères Tarjei et Jonannes Boe ont ensuite remis les Scandinaves sur les rails de la victoire. L'équipe de Suisse a fait le yo-yo. La double championne du monde juniors Amy Baserga, première relayeuse, a d'emblée subi un tour de pénalité après trois fautes au tir couché, mais s'est ensuite bien reprise. La no 2, Lena Häcki, a subi un bris de bâton à peine lancée sur le parcours. Elle a néanmoins pu transmettre dans de bonnes conditions au leader de l'équipe Benjamin Weger. Impérial au tir comme souvent et rapide sur la piste, le Haut-Valaisan a même figuré un temps en 5e position, avant un dernier tronçon de Benjamin Stalder, concentré et vaillant mais pour l'instant trop limité en vitesse sur les skis. Avec son 8e rang, la Suisse n'a pas atteint l'objectif d'un top 6, devancée sur la fin par les Etats-Unis et la Biélorussie. Mais la forme de Weger en particulier laisse augurer de belles courses de sa part en individuel.

Shaun White mettra un terme à sa carrière après Pékin Image: KEYSTONE/AP/Gerry Broome La légende américaine du snowboard Shaun White a annoncé samedi que les Jeux olympiques de Pékin, où il convoite un quatrième titre en half-pipe pour sa cinquième participation, seront à 35 ans sa dernière compétition. "C'est ma dernière compétition, d'habitude après une année olympique, je prends une saison +off+, car il y a tellement de pression pour se qualifier, mais là cela sera ma dernière compétition, ce qui en fait un moment plutôt spécial", a-t-il expliqué en conférence de presse. "J'ai pris cette décision quand j'étais en Autriche cet hiver, le +pipe+ (la rampe en neige dans laquelle les snowboarders font leurs figures ou "tricks") n'était pas dans le meilleur état, c'était une période difficile, j'avais mal à ma cheville, à un genou aussi, je suis fait mal au dos", a-t-il poursuivi. "Je me suis perdu sur les pistes, je me suis retrouvé sur un télésiège pour retourner vers la station qui était en train de fermer et c'est là que je me suis dit +C'est un signe, c'est fini+. C'était un moment émouvant, j'ai pleuré, c'était joyeux aussi", a-t-il assuré. L'épreuve de half-pipe des JO 2022 débute le 9 février avec les qualifications et la finale aura lieu le 11 février. Red Zeppelin Pour se qualifier pour Pékin, dans l'équipe américaine qui est la meilleure au monde, White, surnommé le "Red Zeppelin" en référence à sa chevelure rousse et à la hauteur de ses sauts, a dû attendre la mi-janvier après un hiver perturbé par les blessures et le Covid notamment. "Je me rends compte que les +tricks+ sont de plus en plus forts, j'adore encore la compétition, car c'est dans ma nature, mais je me réjouis de ne plus avoir le stress de la compétition, d'aller découvrir des pistes et de ne pas rester bloqué dans le +pipe+", a-t-il souligné. White a remporté le titre olympique en half-pipe en 2006 à Turin, en 2010 à Vancouver et en 2018 à Pyeongchang, seulement quelques semaines après de graves blessures suite à une lourde chute à l'entraînement. En 2014, il avait terminé au pied du podium (4e). White a remporté 13 médailles d'or aux Winter X Games, le rendez-vous phare des sports extrêmes hivernaux, un record. A son palmarès figurent également deux victoires aux Summer X Games, en skateboard.

La Norvégienne Johaug enfin sacrée en individuel, Kälin 21e Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Therese Johaug, privée des Jeux 2018 à Pyeongchang, a effectué un retour en force en remportant le skiathlon, première épreuve de fond des JO de Pékin. C'est son premier titre olympique individuel. La Norvégienne âgée de 33 ans a fait la différence sur une première accélération peu avant le changement de ski au terme des 7,5 km en style classique. Sur la deuxième partie, en skating, la championne olympique du relais norvégien en 2010 n'a fait que creuser l'écart. Dix fois championne du monde et à la tête d'un palmarès impressionnant de 79 victoires en Coupe du monde, Johaug glane enfin un premier titre olympique individuel, après ses médailles - argent et bronze - à Sotchi en 2014. Elle avait manqué les JO 2018 après un contrôle positif au clostébol, un stéroïde anabolisant. Cas contact Le départ de Johaug pour la Chine avait été retardé par les tests positifs au coronavirus de ses camarades d'entraînement Heidi Weng et Anne Kjersti Kalva, dont elle est devenue cas contact. Elle ne compte pas s'arrêter là à Zhangjiakou. Elle sera encore favorite ou co-favorite sur le 10 km et le 30 km, bien qu'elle n'ait pas ménagé ses efforts samedi en appuyant sur le champignon jusque dans les derniers mètres. La Russe Natalia Nepryaeva, leader du général de la Coupe du monde, a pris la médaille d'argent à 30 secondes, trois dixièmes devant l'Autrichienne Teresa Stadlober, au faîte de sa carrière avec sa médaille de bronze. La Grisonne Nadja Kälin, pour sa première compétition majeure à 20 ans, a dépassé les attentes en prenant la 21e place, à 3'46''. Sa compatriote Lydia Hiernickel est arrivée 32e.

Marco Odermatt ne comprend pas l'annulation de l'entraînement Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'annulation du 3e entraînement de la descente olympique masculine a suscité de l'incompréhension d'une partie des coureurs. "Le jury n'a montré aucune souplesse", a déploré Marco Odermatt. Le Nidwaldien, leader de la Coupe du monde et un des favoris de l'épreuve, a déclaré samedi qu'il ne comprenait pas du tout la décision et que la communication entre les athlètes et le jury de la FIS n'avait pas du tout marché. La décision est "injuste", même si "avec le vent, ça ne va de toute façon pas être la course la plus équitable qui soit, a-t-il estimé. "Sur une piste olympique où tout est nouveau, vous voulez vraiment avoir la même dose d'entraînement", a-t-il insisté. "Chaque manche aide à trouver le matériel et la ligne parfaite". "Un run de plus" Représentant des athlètes auprès de la FIS, le Français Johan Clarey a déploré aussi ce manque d'écoute et estimé qu'un compromis aurait été possible, par exemple laisser descendre les skieurs au moins jusqu'au premier gros saut. "Il y a quand même trois favoris qui ont fait un run de plus que les autres, c'est ça le gros problème. S'ils avaient annulé dès ce matin, il n'y aurait eu aucun souci", a relevé Clarey. Pour des raisons de sécurité, en raison du vent, le jury a préféré stopper les frais après le passage de trois coureurs, les prévisions météo ne présageant aucune amélioration pour les heures suivantes.

Les Hawks battus 125-114 à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Clint Capela et les Hawks n'ont pas pu enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Convaincant vainqueur de Phoenix jeudi, Atlanta s'est incliné 125-114 à Toronto vendredi. Toronto, qui s'était imposé 106-100 lundi dernier à Atlanta, a ainsi infligé aux Hawks leurs deux seules défaites subies lors de leurs dix dernières sorties. Les Raptors ont pour leur part cueilli vendredi leur cinquième victoire consécutive. Clint Capela, qui se remet d'une blessure à une cheville, a eu droit à un temps de jeu limité pour ce deuxième match en l'espace de 24 heures. L'intérieur genevois a été aligné durant 19 minutes seulement, réussissant tout de même 8 points et 9 rebonds pour un différentiel de +2. Auteurs la veille de leur prestation la plus aboutie de la saison face à la meilleure équipe de la Ligue, les Hawks ont singulièrement manqué d'adresse face à une équipe qui avait également joué jeudi. Atlanta n'a rentré que 9 de ses 29 tirs à 3 points, les Raptors affichant quant à eux un 17/27 dans cet exercice.

Ariane Burri file en finale Ariane Burri a atteint son premier objectif sur le site de Zhangjiakou. Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV La Lucernoise Ariane Burri s'est qualifiée pour la finale olympique du slopestyle en snowboard. Elle est sortie 12e des qualifications, disputées dans des conditions de vent difficiles. Ariane Burri a su se ressaisir après une chute dans son premier run. Sur le deuxième, elle a présenté des figures originales qui lui ont permis de totaliser 65,55 points et de décrocher le dernier ticket de finaliste. "Je n'avais pas d'attentes particulières, je voulais juste accumuler de l'expérience", a dit Burri (21 ans), très heureuse de pouvoir prendre part à cette finale agendée dimanche à 02h30, heure suisse. Bianca Gisler, la deuxième Helvète, n'a pas fait mieux que 20e. Les Suisses Jonas Bösiger et Nicolas Huber seront en lice dimanche matin pour les qualifications masculines.

Perret/Rios de mal en pis Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Jenny Perret et Martin Rios ont subi leur quatrième défaite en cinq parties dans le tournoi mixte des JO de Pékin. Les médaillés d'argent de Pyeongchang 2018 ont été battus 6-1 par la Suède. La Seelandaise et le Glaronais se sont retrouvés en difficulté dès les premières pierres. Il a fini par abandonner après le 7e end. Il leur faudrait un petit miracle, à savoir remporter leurs quatre dernières rencontres, pour avoir une chance de terminer leur Round Robin dans les quatre premiers et poursuivre ainsi leur compétition. Pour l'instant, seule l'Australie affiche un plus mauvais bilan. Perret/Rios joueront encore ce samedi à 13h05 (heure suisse), contre les Tchèques.

Descente messieurs: 3e entraînement annulé Image: KEYSTONE/EPA Le troisième entraînement en vue de la descente masculine de dimanche à Yanqing a été annulé après le passage de trois concurrents seulement. Le vent soufflait trop fort. Aucun Suisse ne s'est élancé samedi. Les prévisions pour la course (dimanche à 04h00, heure suisse) restent assez favorables. Le vent devrait faiblir entre-temps. Triple vainqueur cette saison en Coupe du monde, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, auteur du meilleur chrono vendredi, a tout de même eu l'occasion samedi de montrer encore qu'il sera probablement l'homme à battre. Il fut un des trois concurrents à s'élancer et est descendu près de 3'' plus vite que l'Autrichien Matthias Mayer. Troisième partant, l'Italien Christof Innerhofer s'est relevé après 50 secondes pour finir en "roule libre". "Le vent venait en rafales. C'était dangereux, en particulier sur les sauts", a dit Kilde à l'arrivée. Sur un saut, le Norvégien a fait un saut de 46 m.

Stan Wawrinka de retour sur le court Image: KEYSTONE/AP/PETER DEJONG 332 jours après avoir livré contre Llyod Harris à Doha son dernier match sur le Circuit, Stan Wawrinka est de retour sur les courts. Il a repris l'entraînement raquette en main ce vendredi. Le triple vainqueur en Grand Chelem a tenu à faire partager sur les réseaux sociaux son bonheur de retaper dans la balle après sa blessure aux tendons. Il a posté une photo à sa sortie d'entraînement dans la région lémanique aux côtés de son physiothérapeute et de son coach Daniel Vallverdu. Désormais 159e mondial, Stan Wawrinka, qui fêtera ses 37 ans le 28 mars prochain, devrait renouer avec la compétition en avril prochain lors des trois coups de la saison sur terre battue.