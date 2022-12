Julien Vauclair va (encore) coacher Ajoie ++ Fanny Smith a sa médaille

Fanny Smith finalement avec du bronze olympique Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a reçu finalement une médaille de bronze en skicross lors des JO de Pékin 2022. La Vaudoise avait été initialement rétrogradée au 4e rang pour avoir gêné l'Allemande Daniela Maier. La Fédération internationale (FIS) avait plus tard admis un recours déposé par le camp suisse, mais le Comité international olympique (CIO) n'avait pas modifié le classement. Toutes les parties se sont mises d'accord à l'amiable devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Fanny Smith et Daniela Maier seront ainsi classées toutes deux au troisième rang avec une médaille de bronze. Fair-play Les deux athlètes, Swiss-Ski, la Fédération allemande de ski ainsi que Swiss Olympic et le Comité olympique allemand sont donc tous tombés d’accord. Cette entente met un terme au litige et les athlètes peuvent désormais se concentrer sur leur sport et sur la nouvelle saison en cours. Les athlètes saluent le fait que la FIS ait pris en compte cette situation exceptionnelle et ait permis une solution portée par l’esprit du sport. De son côté, la FIS exprime aux athlètes sa reconnaissance pour leurs efforts, remarquables et déterminés, afin de résoudre cette affaire dans un esprit de fair-play.

Ajoie: Julien Vauclair remplace Filip Pesan Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Après treize défaites consécutives, le HC Ajoie a décidé de limoger son entraîneur tchèque Filip Pesan. Il est remplacé par le directeur sportif Julien Vauclair. "Il a été difficile pour nous de prendre une telle décision, mais la situation sportive de l'équipe et les performances de ces dernières semaines ont été déterminantes", explique Julien Vauclair dans un communiqué du club ajoulot. Julien Vauclair, directeur sportif depuis janvier 2022, reprendra la tête de l'équipe dès demain et jusqu'à la fin de la saison. Il sera secondé par Ivano Zanatta et Petteri Nummelin, qui conservent tous deux leurs postes d’entraîneurs-assistants. Lanterne rouge de National League, Ajoie compte quatorze points de retard sur le treizième Lausanne. Les Jurassiens n'ont plus remporté de match depuis leur succès à Ambri-Piotta (5-3) le 28 octobre. Ils ont concédé depuis treize revers de rang. Parfois en prolongation ou aux tirs au but. Julien Vauclair, qui avait déjà succédé à Gary Sheehan la saison dernière à la bande, avait choisi Pesan, qui avait été pendant près de deux saisons l'entraîneur de l'équipe nationale tchèque. Il avait été renvoyé après les Jeux olympiques de Pékin où les Tchèques avaient été sortis par la Suisse en huitièmes de finale (2-4).

Neymar relaxé par la justice espagnole Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall La star brésilienne Neymar a été relaxée mardi par un tribunal espagnol l'ayant jugé en octobre pour des irrégularités présumées lors de son transfert au FC Barcelone en 2013. Un procès qui a été marqué par le retrait surprise des accusations du parquet. Les juges de l'audience provinciale de Barcelone ont décidé la "relaxe de Neymar" et des huit autres prévenus, estimant ne pas avoir constaté de délit et donc de "préjudices pour les plaignants" dans cette affaire, a indiqué dans un communiqué ce tribunal barcelonais. Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça - Sandro Rosell et Josep María Bartomeu - et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, étaient poursuivis aux côtés du Barça, de Santos et de l'entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière. Ce procès, portant sur des faits de corruption et de fraude, s'était ouvert à un mois du coup d'envoi du Mondial au Qatar, où "Ney" et la Seleçao ont été éliminés en quart de finale par la Croatie. Son final avait été marqué par un véritable coup de théâtre lorsque le parquet, qui réclamait initialement deux ans de prison et dix millions d'euros à l'encontre de l'attaquant du Paris Saint-Germain pour corruption, avait retiré ses accusations contre tous les prévenus. Détentrice de 40% des droits de Neymar lorsque celui-ci évoluait à Santos avant de partir pour Barcelone, la société brésilienne DIS avait porté l'affaire en justice en 2015, affirmant que le Barça, Neymar et sa famille, puis Santos dans un deuxième temps, s'étaient alliés pour dissimuler le montant réel du transfert et "l'escroquer". Elle leur reprochait aussi de ne pas l'avoir informée de l'existence d'un contrat d'exclusivité signé en 2011 entre la star brésilienne et le Barça, qui a faussé - selon elle - le mercato. Le procureur, qui avait fait siennes les accusations de DIS, a finalement estimé qu'elles "n'étaient pas construites sur des preuves" mais "sur des présomptions" et que le dossier relevait de la justice civile et non pénale.

Mathieu van der Poel voit ses condamnations australiennes annulées Image: KEYSTONE/AP LaPresse Le Néerlandais Mathieu van der Poel a vu ses condamnations pour des faits de violence annulées en appel mardi en Australie. Il avait plaidé coupable d'avoir agressé en septembre deux adolescentes dans un hôtel en Australie, a indiqué la radio-télévision publique australienne ABC. Le coureur de 27 ans, qui a remporté une étape du Tour de France en 2021, avait été arrêté à la veille de la course sur route des Championnats du monde, organisée à Wollongong, au sud de Sydney, et dont il faisait partie des favoris. Ayant passé une partie de la nuit en garde à vue, il avait abandonné rapidement après une trentaine de kilomètres. Selon la police, il avait eu une altercation avec deux jeunes filles âgées de 13 et 14 ans, qui faisaient du bruit devant la porte de sa chambre et qu'il avait poussées, "l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude". Van der Poel avait été inculpé de deux chefs d'accusation de voies de fait simples et condamné à une amende de 1500 dollars australiens (950 francs). Mais ses condamnations ont été annulées lors d'une audience en appel devant le tribunal de district de Sydney Downing Centre, a annoncé ABC, citant son avocat Michael Bowe. "C'est un excellent résultat, vraiment bon", a déclaré Bowe. "Vous ne pouvez pas obtenir un meilleur résultat, donc je suis vraiment heureux". Bonne moralité L'AFP n'a pas pu obtenir immédiatement confirmation de cette décision auprès du tribunal. Bowe a souligné que Van der Poel n'aurait jamais dû être condamné au départ. "Personne ne veut porter une condamnation pour le reste de sa vie quand on est de très bonne moralité", a-t-il dit. "À mon avis, les condamnations n'auraient pas dû être prononcées, ce qui a été soutenu par le tribunal de district". En lieu et place des condamnations, Van der Poel est soumis à une ordonnance de libération conditionnelle de 12 mois, en vertu de laquelle le petit-fils de Raymond Poulidor ne doit commettre aucune infraction, a détaillé ABC. Van der Poel avait connu une bonne saison 2022 avant les Championnats du monde avec notamment une victoire au Tour des Flandres, une troisième place à Milan-San Remo, une quatrième place sur l'Amstel Gold Race et une neuvième place à Paris-Roubaix.

Frédéric Vasseur quitte Alfa Romeo pour Ferrari Fr Image: KEYSTONE/AP MTI/ZSOLT CZEGLEDI C'est désormais officiel: Frédéric Vasseur quitte l'écurie de Formule 1 Alfa Romeo. Le Français remplacera Mattia Binotto à la tête de l'écurie Ferrari. Vasseur (54 ans) avait succédé au poste de directeur de Sauber, devenu Alfa Romeo, après le licenciement de Monisha Kaltenborn en juillet 2017. L'écurie de Hinwil avait terminé le Championnat du monde des constructeurs 2017 à la dixième et dernière place. Cette année, Vasseur a conduit l'équipe au sixième rang, son meilleur résultat depuis 2012. Le Français rejoint la Scuderia avec pour mission de reconquérir le titre mondial.

Astana licencie le Colombien Miguel Angel Lopez Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe Astana a annoncéqu'elle mettait fin au contrat de Miguel Angel Lopez sur fond de suspicions de dopage. Elle dit avoir "découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable" entre le grimpeur colombien et le médecin Marcos Maynar. "Astana Qazaqstan Team a découvert de nouveaux éléments montrant le lien probable entre Miguel Angel Lopez et le Dr Marcos Maynar. En conséquence, l'équipe n'a d'autre solution que de mettre fin, à effet immédiat, au contrat avec le coureur, à cause de la violation du dit contrat et en accord avec les règles internes de l'équipe", a indiqué la formation kazakhe dans un communiqué, ajoutant ne pas vouloir faire d'autre commentaire pour préserver les droits de l'équipe et du coureur. Miguel Angel Lopez, 28 ans, troisième du Giro et de la Vuelta en 2018, a aussitôt déploré, dans un communiqué, une "rupture abusive et injustifiée" de son contrat, ajoutant vouloir porter l'affaire devant la justice. Dans ce communiqué, le Colombien "nie toute allégation pouvant salir son nom et son honneur de coureur professionnel" et "rappelle qu'il n'a jamais été testé positif à aucune drogue ou produit dopant et n'a jamais été sous le coup d'une enquête par aucune autorité". Miguel Angel Lopez, vainqueur du Tour de Suisse en 2016 et du Tour de Catalogne en 2019, avait été brièvement arrêté le 22 juillet à son arrivée à l'aéroport de Madrid. Selon le site Ciclo21, cette interpellation s'inscrivait dans le cadre de l'enquête ouverte pour trafic de médicaments et blanchiment de capitaux et au coeur de laquelle figure le médecin Marcos Maynar. L'équipe Astana avait alors décidé de suspendre son coureur "jusqu'à ce que soient clarifiées les circonstances de l'affaire", avant de le réintégrer "provisoirement" une semaine plus tard, "en l'absence d'éléments trouvés par les autorités espagnoles ou l'Union cycliste internationale (UCI)".

"Qué miras, bobo ?", la répartie d'un Messi en colère déjà culte Image: KEYSTONE/EPA/Abir Sultan La répartie d'un Messi en colère à un joueur néerlandais après le quart de finale gagné par l'Argentine "Qu'est-ce que tu regardes, abruti ?" s'est muée en phénomène de mode dans son pays. Des T-shirts, mugs, casquettes ont été lancés sur le marché en quelques jours avec une analyse linguistique en prime. Le bref clash, où le capitaine argentin lance, à l'adresse de Wout Weghorts: "Qué miras bobo ? (...) Anda pa' alla, bobo !" ("Qu'est-ce que tu regardes, abruti ? Tire-toi là-bas, abruti !"), filmé vendredi en zone mixte après Pays-Bas-Argentine par la chaîne TyC Sports, a été repassé en boucle par les médias argentins, disséqué, et... monétisé. Dès ce week-end, des tasses étaient disponibles sur le site de commerce en ligne Mercado Libre, à partir de 1600 pesos (environ 9 dollars). Des tee-shirts aux designs variés - phrase avec l'effigie de Messi, avec le drapeau argentin, phrase seule - étaient proposés à partir de 2900 pesos (16 dollars). Et des casquettes pour 3900 (22 dollars). La répartie était aussi matière première de remix musicaux, d'innombrables "mèmes", l'objet de recherches dominantes sur internet dès après le match - les mots "bobo", "andapaalla". Un tweet avec la brève vidéo de 10 secondes avait été partagé 10,5 millions de fois lundi. Et de premiers tatouages "Qué mira' bobo ?" sont apparus. Les mots de Messi ont été interprétés par la majeure partie de la presse comme la juste colère d'un génie victime à la fois des fautes des Néerlandais et de l'arbitrage. Un leader habité, enragé, "maradonien", résument plusieurs médias. Mais ils ont aussi été montrés du doigt : le quotidien La Nacion (conservateur) observant que "le footballeur le plus extraordinaire de l'histoire (...) peut aussi être un homme vulgaire". Modérés et désuets Le langage lui-même a été analysé: d'un ton amusé, des médias relevaient que les mots employés par Messi étaient à la fois modérés et désuets. Dans le langage "insultant" courant, un Argentin aurait plutôt dit: "Qué miras, pelotudo ?" (c..)", faisait remarquer le quotidien Clarin. Un Argentin, ou plutôt un Porteño (habitant de Buenos Aires). Car Clarin estime que l'usage par Messi de "bobo", "trahit son appartenance au football des champs, de terre battue, joué sous la pluie, dans la boue jusqu'à ce que le soleil se couche". En d'autres termes un peu rustique, de Rosario (300 km de Buenos Aires) d'où est originaire Messi. Un "pur Rosarisme", résume le journal. L'autre partie de l'expression "Anda pa' alla" a aussi fait se dresser quelques sourcils amusés, perçue comme une grossièreté un peu désuète, qu'auraient pu utiliser ses parents ou grands-parents. Mais qui vient subitement de revenir à la mode.

Départs en trombe pour Thierry Bollin et Noè Ponti Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lors de la première journée des Championnats du monde en petit bassin à Melbourne, Thierry Bollin sur 100 m dos et Noè Ponti sur 50 m papillon se sont qualifiés pour les demi-finales. Les demi-finales auront encore lieu en matinée ce mardi. Le Bernois Thierry Bollin (22 ans) a remporté sa série en 50''10, sa meilleure performance personnelle. Il a réalisé le quatrième temps des séries et a concédé 76 centièmes au quadruple champion olympique l'Américain Ryan Murphy. De son côté, Noè Ponti a réussi le meilleur temps des séries en 22''01 sur 50 m papillon. Seul le Singapourien Teong Tzen-Wei a effectué les deux traversées dans le même centième. Le Tessinois avait remporté la médaille d'argent sur le 200 m papillon l'an dernier aux Mondiaux en petit bassin d'Abou Dhabi.

Une montagne de regrets pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Fin de série pour New Jersey ! Invaincus depuis onze rencontres à l'extérieur, les Devils se sont inclinés 4-3 devant les Rangers au Madison Square Garden. New York a forcé la décision grâce à une réussite de Filip Chtyl après 2'15'' de jeu dans la prolongation. Au final, les Devils peuvent nourrir une montagne de regrets. Le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers vont, en effet, se demander encore longtemps comment ils ont pu perdre cette rencontre. New Jersey a, en effet, mené 2-0 à la cinquième minute grâce à l'ouverture du score de Nico Hischier pour sa treizième réussite de la saison sur un assist de Jonas Siegentahler, et un but de Dawson Mwrcer. Au deuxième tiers, Jack Hughes devait rater un penalty qui aurait permis à New Jersey de mener 4-1. Quelques instants après l'échec de Hughes, les Rangers égalisaient avec deux buts inscrits en l'espace de... 7 secondes. Comme Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, Roman Josi et Nino Niederreiter n'ont cueilli qu'un seul point lundi soir. Nashville s'est, en effet, incliné 1-0 en prolongation à St. Louis pour une troisième défaite de rang. Brayden Schenn a inscrit l'unique but de la rencontre après 2'23'' de jeu dans l'overtime.

Les Hawks décimés à Memphis Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Au lendemain d'une victoire aux forceps devant Miami, Atlanta est tombé à Memphis. Privés de leurs trois meilleurs joueurs, les Hawks se sont inclinés 128-103. Sans Dejounte Murrray, Trae Young et Clint Capela, touché au tendon d'Achille gauche, Atlanta n'a pas eu l'ombre d'une chance. L'absence de Ja Morant dans les rangs des Grizzies a beaucoup moins pesé. Memphis a mené 62-51 à la pause avant d'enlever 40-25 le troisième quarter pour cueillir un sixième succès de rang. Avec cette défaite, la quatorzième en vingt-huit matches, Atlanta présente à nouveau un bilan équilibré qui ne colle sans doute pas vraiment à ses ambitions. Les Hawks espèrent le retour des absents pour rebondir mercredi à Orlando.

Argentine-Croatie, pour Messi, pour Modric et pour l'histoire Deux Ballons d'Or en mission au stade de Lusail: la demi-finale entre l'Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric mardi a tout pour être l'un des sommets du Mondial 2022. Dans le coin gauche, Messi et l'Albiceleste. Deux Coupes du monde au compteur (1978, 1986) mais aucune pour l'attaquant du PSG qui, à sa cinquième tentative, espère faire mieux que la finale de 2014 et rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et mondial. En face, Modric, Ballon d'Or 2018, et l'équipe au maillot à damiers. Un milieu de terrain de rêve, le meilleur de la compétition, et la possibilité d'atteindre une deuxième finale de Coupe du monde d'affilée, invraisemblable exploit pour un pays de moins de quatre millions d'habitants. A 37 ans pour Modric et 35 ans pour Messi, les deux no 10 ont encore émerveillé au Qatar et ont déjà leur place probablement acquise dans l'équipe-type du tournoi. Mais ils cherchent autre chose, bien sûr, lors de cette Coupe du monde qui sera vraisemblablement leur dernière. Vaillants soldats Pour Messi, il s'agit de couronner par un titre planétaire une carrière inouïe lors de laquelle le septuple Ballon d'Or a tout gagné, à titre individuel comme collectif, sauf la Coupe du monde. Il est escorté d'une équipe de vaillants soldats, qui pour certains sont très loin d'avoir la moitié de son talent mais n'ont peur de rien, comme ils l'ont montré lors d'un quart de finale terriblement tendu face aux Pays-Bas (2-2 a.p., 4-3 t.a.b.). Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julian Alvarez ou Angel Di Maria, dont le sélectionneur Lionel Scaloni espère le retour à 100%, sont tout de même plus que de simples gardes du corps de la star et l'Argentine a des arguments, même si elle n'a pas encore réussi à maîtriser un match de A à Z depuis le début du tournoi. "On doit continuer sur cette voie, en continuant à progresser et à prendre confiance. Nous avions dit que la Copa America (réd: gagnée en 2021) était le début de quelque chose d'important et nous sommes sur ce chemin", a déclaré après le quart de finale l'attaquant Lautaro Martinez, en panne de réussite mais qui n'a pas tremblé au moment de transformer le tir au but décisif contre les Oranje. "En luttant" Les Croates aussi ont dû en passer par là pour créer au tour précédent l'une des sensations du Mondial en éliminant le Brésil aux tirs au but après être revenus à 1-1 en toute fin de prolongation. Au moment de dresser les tableaux des favoris de la Coupe du monde, beaucoup ont sans doute oublié la Croatie en route. Mais Modric et les siens sont bien vice-champions en titre et leur tournoi a de nouveau été un modèle de maîtrise et de science du jeu, autour du majestueux trio de son milieu de terrain Modric-Brozovic-Kovacic et d'un gardien, Dominik Livakovic, qui joue le tournoi d'une vie. "Une des raisons de notre succès est justement que nous sommes un petit pays, un tout petit pays. Nous savons comment notre pays s'est construit, comment il a conquis l'indépendance. En luttant, parce que vous n'avez rien dans la vie si vous ne le faites pas", a expliqué dimanche Bruno Petkovic. Le parcours cabossé de l'attaquant croate via une ribambelle de clubs italiens de deuxième zone avant un retour au Dinamo Zagreb, son club formateur, est effectivement un modèle de persévérance. Et vendredi, c'est lui qui a marqué contre le Brésil et fait pleurer Neymar. Messi et l'Argentine sont prévenus, les Croates non plus n'ont peur de rien ni de personne.

Fanny Smith à nouveau quatrième, Ryan Regez blessé Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith, malade, a pris la quatrième place de la finale de la course d'Arosa, comptant pour la Coupe du monde. Chez les messieurs, Ryan Regez est tombé dans la petite finale pour se classer 8e. Chez les dames, la victoire n'a pas échappé à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son douzième succès consécutif depuis une année. Sa dernière "défaite" datait d'Arosa l'année dernière. Fidèle à son habitude, la Scandinave a pris un départ canon et n'a plus a été revue par ses adversaires. Parmi elle, Fanny Smith. La Vaudoise, qui avait annoncé qu'elle était malade depuis vendredi à Val Thorens avec de la fièvre et l'impossibilité de bien dormir depuis plusieurs jours, s'est retrouvée derrière dès le départ. La répétition des efforts avait eu raison de la volonté de la Romande. Smith avait remporté ses séries des huitièmes de finale et des quarts de finale. En demi-finale, elle s'est retrouvée avec Näslund, qui s'est imposée devant la Vaudoise. En finale, elle n'a pas pu rivaliser dès le départ. Comme à Val Thorens jeudi, elle a pris la quatrième place d'une finale qui regroupait les quatre finalistes des Jeux de Pékin. Chez les messieurs, aucun Suisse ne s'est qualifié pour la finale. Le champion olympique Ryan Regez est tombé dans la petite finale et se classe 8e. Il s'est difficilement relevé et a dû être aidé par les secouristes pour quitter la piste. Regez avait déjà manqué sa demi-finale en se classant quatrième. La victoire est revenue au Français Terence Tchiknavorian, qui a profité d'une course mouvementée pour surgir dans les derniers mètres. Il a fêté son deuxième succès en Coupe du monde.

Les Etats-Unis favorables au retour des athlètes russes Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Le comité olympique et paralympique américain (USOPC) s'est dit lundi favorable à la réintégration sous bannière neutre des athlètes russes et bélarusses pour les JO 2024 à Paris. Ils avaient été exclus des compétitions internationales à la suite de l'invasion russe en Ukraine fin février, . Il y avait un "intérêt unanime" parmi les délégués d'un récent sommet du Comité international olympique (CIO) à trouver une voie vers le retour à la compétition de ces athlètes, ont indiqué les responsables américains. "Il y a une réelle volonté que cela arrive car notre mission est de rassembler pacifiquement le monde autour du sport", a expliqué la présidente de l'USOPC, Susanne Lyons, à des journalistes. "Le mouvement olympique peut difficilement tolérer que ces athlètes soient interdit de concourir", a-t-elle dit. La réintégration des sportifs russes et bélarusses dans les compétitions en Asie, première étape avant une réintégration internationale, a été évoquée lors du "Sommet olympique" de Lausanne le 9 décembre qui rassemblait notamment des délégations américaine, chinoise et russe, mais pas de représentant ukrainien. Neutralité "stricte" La "neutralité" des athlètes russes et bélarusses éviterait les risques de boycottage comme dans les années 1970 et 1980. "Il y a des conflits autour du monde tous les jours, des pays en guerre tous les jours, et si les gens décident de boycotter des choses en rendant coup pour coup - +Vous n'êtes pas venus à nos JO, nous n'irons pas aux vôtres+ - l'essence du mouvement olympique et paralympique va rapidement disparaître", a affirmé Mme Lyons. Mais cette neutralité doit être "stricte" et "il ne peut y avoir de couleurs ou de nom du pays", a-t-elle souligné. Lors des Jeux d'hiver de Pékin en février, les athlètes russes n'avaient pu concourir que sous les couleurs de leur comité olympique pour cause de sanctions après des scandales de dopage mais beaucoup avaient quand même revêtu des combinaisons aux couleurs russes. Les responsables olympiques veulent également se pencher sur l'idée de conditionner le retour des athlètes à leurs assurances qu'ils n'ont jamais soutenu la Russie dans le conflit ukrainien, même si Mme Lyons a reconnu qu'il pourrait être "impossible" de le faire. "Mais il existe un accord sur (un retour) des athlètes qui n'ont pas activement soutenu" Moscou, a-t-elle pointé.

Alpecin-Deceuninck et Arkéa-Samsic confirmées dans l'élite Image: KEYSTONE/EPA RITZAU SCANPIX L'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé lundi l'attribution de licences World Tour aux équipes belge Alpecin-Deceuninck et française Arkéa-Samsic. Elles accèdent ainsi pour les trois prochaines saisons à l'élite du cyclisme mondial. De son côté, la formation B&B Hotels disparaît des deux premières divisions. Ces deux formations remplacent Israel Premier Tech et Lotto qui descendent à l'échelon inférieur et deviennent des UCI ProTeams, sur la foi d'un classement établi sur les trois dernières saisons. En comptant également AG2R-Citroën, Groupama-FDJ et Cofidis, la France est, avec quatre équipes sur dix-huit, la nation la plus représentée dans le World Tour, devant la Belgique (3). Les licences World Tour, qui garantissent une participation aux plus grands courses, sont attribuées pour les trois prochaines saisons. A noter que pour l'équipe néerlandaise Team DSM, dont le leader est Romain Bardet, la Commission des licences de l'UCI a soumis les deuxième et troisième années de la licence à la condition de "la fourniture en cours de saison de documents additionnels liés au critère financier". Deux équipes disparaissent L'équipe bretonne B&B Hotels, qui évoluait en deuxième division, disparaît comme prévu du paysage, tout comme la formation Drone Hopper-Androni Giocattoli. La Commission des licences de l'UCI a en effet décidé de refuser l'enregistrement de l'entité Paris Cycling City, le nom de la nouvelle structure dans laquelle devait se fondre B&B Hotels. Sauf que son manager Jérôme Pineau, qui ambitionnait de monter une grosse équipe avec l'appui de la mairie de Paris, n'a pas réussi à trouver le parraineur nécessaire pour mener son projet à bien. Ces derniers jours, Pineau espérait encore repartir, avec des moyens limités, en troisième division mondiale. Mais l'existence même de la formation bretonne est menacée et ses coureurs tentent, difficilement, de trouver une autre équipe. Chez les femmes enfin, l'UCI a attribué 15 licences World Tour contre 14 cette saison.