Jungels triomphe en solitaire ++ Leclerc bat Red Bull sur ses terres

"Tu as montré pourquoi tu mérites de faire partie des meilleurs joueurs du monde, surtout sur gazon", a-t-il poursuivi. "Je n'aurais jamais pensé dire tant de belles choses à ton sujet", s'est ensuite amusé le Serbe, dont la relation avec Nick Kyrgios était pour le moins houleuse jusqu'à cette année.

"J'avais alors demandé à mes parents de m'acheter une raquette. Ma première image liée au tennis, c'est le gazon", a poursuivi le Serbe, qui a donc égalé son idole de jeunesse Pete Sampras en s'imposant pour la septième fois à Wimbledon. "C'est toujours un honneur de me retrouver ici".

"J'avais vu Pete Sampras gagner son premier titre ici en 1992", s'est souvenu le no 3 mondial, qui s'est imposé 4-6 6-3 6-4 7-6 (7/3) en finale face à Nick Kyrgios (ATP 40) dimanche.

"Je suis à court de mots pour décrire ce que ce trophée et ce tournoi représentent pour moi. Il n'y a rien de plus spécial à mes yeux", a lâché Novak Djokovic après son 7e sacre à Wimbledon.

Moins "saignant" et moins rigoureux par la suite, Nick Kyrgios n'est en revanche pas parvenu à se montrer dangereux à la relance dans les deux derniers sets. Il a certes tenu le choc jusqu'au tie-break dans la quatrième manche, mais n'a alors rien pu faire pour stopper la marche en avant d'un Novak Djokovic bien plus solide.

Le Serbe a ensuite tissé tranquillement sa toile face à un joueur qui a dans l'ensemble su maîtriser ses nerfs malgré quelques écarts de langage. Il a bien mieux négocié les points importants que l'Australien, lequel n'aura au final converti qu'une seule des six opportunités qu'il s'est procurées sur le service adverse.

Mais si ce sacre s'accompagne d'un chèque de quelque 2,35 millions de francs suisses, il ne rapportera pour mémoire aucun point à Novak Djokovic. Victime de la décision de l'ATP de ne pas attribuer de point en réponse à l'exclusion des Russes et des Bélarusses, le Serbe chutera ainsi de la 3e à la 7e place mondiale lundi.

A noter que Nole n'était jusqu'ici jamais parvenu à remporter quatre fois consécutivement le même Majeur. Cette "anomalie" est donc désormais réparée, et Nole aura l'occasion de réussir la passe de cinq l'an prochain à Wimbledon où il pourra surtout égaler le record de Roger Federer (huit titres à Londres).

Le Serbe de 35 ans se retrouve donc à une longueur du record de Rafael Nadal, lequel a cueilli cette saison ses 21e (Melbourne) et 22e (Paris) trophées majeurs. Il relance ainsi enfin la machine, dix mois après avoir été nettement battu par Daniil Medvedev en finale à New York alors qu'il était en quête du Grand Chelem calendaire.

Privé d'Open d'Australie par les autorités locales et éliminé dès les quarts de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic n'a donc pas manqué son premier grand rendez-vous de l'année. Qui pourrait également être le dernier: en raison de son statut vaccinal, il pourrait bien ne pas être en mesure de disputer l'US Open.

Le futur no 7 mondial s'est imposé 4-6 6-3 6-4 7-6 (7/3) en finale face à Nick Kyrgios (ATP 40), après 3h01' de jeu.

Novak Djokovic a conquis dimanche son septième titre à Wimbledon, le quatrième d'affilée sur le gazon londonien et le 21e en Grand Chelem.

Lundi le peloton aura droit à un jour de repos avant d'attaquer les Alpes. Mardi, les coureurs partiront de Morzine pour rallier Megève et l'altiport à 1435 m sur 148 km.

Tadej Pogacar, arrivé 5e juste devant Jonas Vingegaard, a conservé son maillot jaune et même repris quelques secondes à ses adversaires, hormis son dauphin danois.

Parti dans le col de la Croix, le Luxembourgeois a réussi une chevauchée solitaire de plus de 60 km. Et le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 a résisté au retour de Thibaut Pinot, notamment dans la montée du Pas de Morgins. Revenu à 19 secondes au sommet, le Français n'est pourtant pas parvenu à revenir à hauteur du coureur du Luxembourg.

Bob Jungels (AG2R) a remporté la 9e étape du Tour de France entre Aigle et Châtel sur 193 km. Il a devancé les Espagnols Jonathan Castroviejo et Carlos Verona.

Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes), qui a concédé plus de 40 secondes au vainqueur. Le Britannique a profité de l'abandon de l'autre Ferrari pilotée par Carlos Sainz Jr, dont le moteur a pris feu alors qu'il tentait d'arracher la 2e place à Verstappen à une dizaine de tours de l'arrivée.

Victime d'ennuis d'accélérateur, Charles Leclerc a terminé avec moins de deux secondes d'avance sur Max Verstappen, qui avait gagné la course sprint devant son grand rival samedi. Le Monégaque se replace ainsi au 2e rang du classement des pilotes, avec 38 points de retard sur le Néerlandais.

Filippo Colombo (5e) et Thomas Litscher (7e) complètent la belle performance d'ensemble helvétique. Mais les coureurs suisses, qui ont fait la course en tête jusqu'à l'incident "fatal" au duo Flückiger/Schurter, espéraient forcément beaucoup mieux dans cette manche grisonne.

Vainqueur lors de la précédente étape en juin à Leogang devant Nino Schurter, Mathias Flückiger a pour sa part terminé à 4'' de Luca Braidot et du Sud-Africain Alan Hatherly (2e). Le Bernois se replace au 3e rang du général à 218 points de Nino Schurter, et à 6 longueurs de Hatherly.

Nino Schurter et Mathias Flückiger étaient encore en mesure de signer le doublé à quelques hectomètres de l'arrivée lors du dernier passage du "Zauberwald", dans lequel ils se sont gênés. La pilule est particulièrement dure à avaler pour le Grison de 36 ans, qui visait un historique 34e succès en Coupe du monde.

Longtemps à la lutte pour la victoire, Mathias Flückiger et Nino Schurter ont manqué leur affaire dans la manche de Coupe du monde de Lenzerheide, terminant respectivement 3e et 4e.

Elle aussi au bénéfice d'une wild card, la Grisonne Simona Waltert (WTA 186) défiera pour sa part la tête de série no 1, l'Américaine Danielle Collins (WTA 8), au 1er tour. Quatrième Suissesse admise directement dans le tableau final, la Valaisanne Ylena In-Albon (WTA 113) se frottera quant à elle à la quart de finaliste de Wimbledon Jule Niemeier (WTA 97).

Belinda Bencic se mesurera pour la première fois à la Française, qui s'était révélée en sortant la tenante du titre Barbora Krejcikova au 1er tour à Roland-Garros fin mai. En cas de succès, la St-Galloise affrontera au 2e tour la gagnante du duel entre l'invitée tessinoise Susan Bandecchi (WTA 233) et Océane Dodin (WTA 85).

Tête de série no 2 du tableau, Belinda Bencic (WTA 16) en découdra ainsi au 1er tour avec Diane Parry (WTA 77), 16e de finaliste tant à Roland-Garros qu'à Wimbledon.

"Les autres coureurs de Cofidis et l'ensemble du staff ont également été testés et leurs résultats étaient tous négatifs. L'équipe procédera à un nouveau test obligatoire à l'issue de la journée de repos (lundi), conformément au protocole mis en place par ASO (organisateur)", a par ailleurs indiqué l'équipe Cofidis.

Le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), coéquipier du double tenant du titre et maillot jaune Tadej Pogacar ainsi que le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), avaient ainsi dû renoncer à continuer le Tour samedi.

Le premier Français du Tour 2021, qu'il avait terminé à la 8e place, est le troisième coureur du peloton à quitter la course pour motif de Covid.

Championne du monde M23 en 2018 sur le même parcours grison et deuxième de la Short Race vendredi, Alessandra Keller a concédé 24'' à la gagnante, la Française Loana Lecomte. La deuxième place est revenue à la Suédoise Jenny Rissveds, battue de 8''.

Raphaël Ahumada et Andri Struzina ont quant à eux terminé 5e en deux de couple poids léger, offrant ainsi la victoire finale à leur pays dans cette catégorie. Ahumada avait triomphé fin mai à Belgrade en compagnie de Jan Schäuble, lequel avait pris la 3e place à Poznan associé à Struzina.

Remplacé à la 80e minute, Xherdan Shaqiri n'a pas été impliqué sur les deux réussites des siens en première période par Rafael Czichos (29e) et par Christopher Mueller (41e). Mercredi, le Fire accueillera le Toronto de l'ancien sélectionneur des Etats-Unis Bob Bradley pour le compte de la 20e journée.

Devant 15'157 spectateurs, un doublé de l'Haïtien Derrick Etienne (63e et 75e) et une réussite du transfuge de Watford Cucho Hernandez (83e) ont permis à Columbus de poursuivre une série vertueuse avec un sixième match de rang sans défaite. Pour sa part, le Fire, battu la semaine dernière à San Jose, se retrouve dans la situation peu enviable de "lanterne rouge" de la Conférence Est.

Xherdan Shaqiri et Chicago ont concédé la dixième défaite d'une saison qui s'annonce cataclysmique. Le Fire s'est incliné à domicile 3-2 devant Columbus après avoir pourtant mené 2-0.

Même si Géraldine Reuteler devait trouver le haut de la transversale à la 80e, les Suissesses peuvent se montrer très heureuses de ce résultat. Le Portugal fut, en effet, l'équipe la plus tranchante en fin de rencontre. Sans le brio de Gaëlle Thalmann, la Suisse n'aurait pas laissé filer deux points lors de ce premier match, mais bien trois. Elle doit montrer un autre visage mercredi face à la Suède, médaillée d'argent l'an dernier aux Jeux de Tokyo. Une précision qui souligne l'ampleur de la tâche qui l'attend.

Malheureusement pour la Suisse, il n'a pas duré. Le Portugal a pris au fil des minutes les commandes de la partie face à des Suissesses qui ont accusé l'immense tort de vouloir trop vite vivre sur leur acquis. Les deux buts inscrits après le repos par Diana Gomes à la 58e et par Jessica Silva à la 65e, deux réussites sur lesquelles la responsabilité de Gaëlle Thalmann n'est nullement engagée, tombaient presque comme des fruits mûrs. Elles traduisaient, surtout, les limites d'une défense qui avait déjà tant souffert lors des récents matches contre l'Allemagne (0-7) et l'Angleterre (0-4).

Au Leigh Sports Village, la victoire contre un adversaire qui ne doit sa présence dans ce tournoi qu'à l'exclusion de la Russie était obligatoire avant de croiser le fer contre la Suède mercredi et les Pays-Bas dimanche. La Suisse avait pourtant réussi une entame de rêve avec l'ouverture du score de Comba Sow après seulement 80 secondes de jeu et la tête victorieuse de Rahel Kiwic pour le 2-0 de la 5e minute... Sous contrat avec Servette-Chênois, la gardienne portugaise Inès Pereira traversait en ce début de rencontre un véritable cauchemar.

Stan Wawrinka contre Pablo Carreno Busta

Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Stan Wawrinka (ATP 267) disputera la semaine prochaine le tournoi ATP 250 de Bastad. En Suède, le Vaudois sera opposé au premier tour à Pablo Carreno Busta (ATP 20).

Stan Wawrinka compte trois victoires en trois rencontres face à l'Espagnol, la dernière il y a plus de cinq ans à Indian Wells. Le tenant du titre Casper Ruud (ATP 6) et Andrey Rublev (ATP 8) sont les têtes d'affiche de ce tournoi qui voit par ailleurs deux Suisses en lice dans les qualifications: Henri Laaksonen (ATP 96) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 105), lequel sera opposé dimanche à Leo Borg (ATP 815), le fils de Björn Borg.