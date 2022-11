Justine Mettraux sur terre ++ Atlanta et Capela battus

Auteur d'un début de saison timide, Roman Josi retrouve quant à lui son rythme de croisière. Le capitaine de Nashville a signé son 4e but et son 12e assist de la saison dans une partie remportée 4-3 aux tirs au but face aux Coyotes de Janis Moser (1 assist lundi). Nino Niederreiter est resté "muet" dans le camp des Predators.

"Je suppose que nous sommes là-haut dans le livre d'histoire", a déclaré Nico Hischier, capitaine de New Jersey. "Personne ne va nous l'enlever, et ça fait du bien. Cela prouve que nous sommes une bonne équipe, que nous pouvons gagner des matches, que nous n'avons plus besoin de nous cacher."

Six heures avant l'entrée en lice des champions en titre, l'autre rencontre du groupe mettra aux prises le Danemark et la Tunisie. Les Danois ont les faveurs du pronostic, eux qui restent leur une excellente dynamique après un bel Euro 2021 (demi-finaliste) et une Ligue des nations convaincante, avec notamment deux victoires contre... la France.

Reste que les Bleus seront favoris contre l'Australie, même si cette dernière peut être difficile à jouer avec ses qualités physiques et sa rigueur défensive. Les Australiens ne lâcheront rien et tant qu'ils tiendront le 0-0, la France pourra être gênée.

Le vieux grognard Olivier Giroud peut aussi rendre de précieux services grâce à son sens du but. Les questions se posent davantage dans l'entrejeu et en défense.

L'autre partie de la poule C opposera ce mardi la Pologne au Mexique (17h00). Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa en 2020 et 2021, transféré cet été au FC Barcelone, sera le fer de lance de la sélection polonaise. En trois matches en Coupe du monde, en 2018, il n'avait pas trouvé le chemin des filets.

Il s'est même entraîné, mais à part de ses équipiers et de façon légère, signe que son cas est géré avec la plus grande prudence à l'approche de ce qui sera vraisemblablement sa dernière Coupe du monde et donc sa dernière chance de rejoindre Maradona au panthéon du football.

Mais le lendemain, toujours pas de trace de "la Pulga" et les regards s'assombrissent. Soudain, après dix bonnes minutes de séance, rafale de flashs et éclats de voix enthousiastes des journalistes télé qui interviennent en direct: Messi est arrivé.

En mission pour l'Argentine. Lionel Messi s'est préparé prudemment et discrètement pour l'entrée en lice de l'Albiceleste au Qatar, ce mardi face à l'Arabie Saoudite (11h00) à l'affiche du Groupe C.

Orphelin, on le sait, de Sadio Mané, le Sénégal ne méritait pas un tel sort. Avec leur puissance physique, l'abattage d'Idrissa Gueye et l'explosivité d'Ismaila Sarr, les champions d'Afrique avaient exercé un certain ascendant. Seulement, ils ont dû attendre une heure pour cadrer leur première frappe, la première du match d'ailleurs, par Boulaye Dia. Idrissa Gueye, toujours avant l'ouverture du score, et Pape Gueye à la 86e, trouvaient également le géant (2,03 m) et... néophyte Andres Noppert sur leur route. Le gardien de Heerenveen a pleinement justifié le choix de Louis Van Gaal.

Au stade Al Thumama - un bijou -, les Pays-Bas ont forcé la décision sur une réussite de la tête de Cody Gakpo à la 84e minute et sur un but de Davy Klassen au bout du temps additionnel. Le 1-0 du joueur du PSV Eindhoven est dû à la fois à une inspiration de Frenkie De Jong, auteur d'un centre magnifique, et à une hésitation d'Edouard Mendy, sorti avec un temps de retard. Le portier de Chelsea ne fut également pas à son avantage sur le 2-0 avec un renvoi médiocre sur une frappe de Memphis Depay. A la faveur de ce succès, les Pays-Bas rejoignent l'Equateur, victorieux sur ce même score de 2-0 du Qatar dimanche, en tête de ce groupe A.

Pour faire face à cet afflux de visiteurs, des parkings et une grande tente ont été installés à la frontière, permettant à plus de 4000 personnes de passer les formalités de douane toutes les heures.

L'aéroport international Hamad - dont une vaste extension inaugurée il y a dix jours a permis d'augmenter la capacité de 40 à 58 millions de passagers par an - était également bondé à la mi-journée mais les formalités de douane et la livraison des bagages étaient rapides, d'après un journaliste de l'AFP.

Mais les trajets entre le centre-ville de Doha et les stades Khalifa, Al-Thumama et Ahmed Ben Ali, théâtres des trois rencontres de la journée, se sont avérés fluides, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Avec un million de spectateurs attendus sur quatre semaines dans une seule et unique ville, la capitale Doha, et 75 km de distance seulement entre les plus éloignés des huit stades, les organisateurs avaient reconnu un risque de "congestion" lors d'une conférence de presse en octobre.

"Ils devraient décaler le match, sinon on ne va pas le voir, s'inquiétait Anas, 33 ans, un Palestinien venu soutenir l'Iran. Nous sommes six amis et personne ne peut entrer. Ca nous a coûté 800 riyals qataris (environ 215 euros) !".

Lionel Messi, qui s'est entraîné en marge du groupe argentin lors des deux premières sessions à Doha, se sent "très bien", "tant sur le plan personnel que physique", a-t-il affirmé lundi.

Il s'est exprimé à la veille du premier match de l'Albiceleste. Elle affrontera l'Arabie saoudite au Mondial 2022, qui sera "sûrement (s)on dernier".

Voici les principaux points de la conférence de presse de l'Argentine :

. L'état physique de Messi

Lionel Messi (attaquant et capitaine de l'Argentine) : "Je me sens très bien physiquement. Je traverse un très bon moment, tant sur le plan personnel que physique. Je n'ai aucun problème. Je me suis entraîné séparément parce que j'ai reçu un coup (sur la cheville, NDLR), mais c'était par précaution. Rien de bizarre".

. Le dernier Mondial de Messi ?

Messi : "Ce sera sûrement mon dernier Mondial, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve que l'on a tous. Mais je n'ai rien fait de spécial pour me préparer. J'ai fait attention à moi, j'ai travaillé comme je l'ai toujours fait dans ma carrière. C'est un Mondial différent parce que le moment de la saison est différent. On arrive dans un état de forme différent. D'habitude, c'est à la fin de la saison. Là, on a joué beaucoup moins de matches. On est prêt, on est bien. Jouer un Mondial, c'est toujours spécial : le début, l'atmosphère avant le premier match...".

. Le Messi le plus heureux ?

Messi : "Je ne sais pas si c'est le passage où je suis le plus heureux dans ma carrière... Mais je me sens très bien, oui. Ce Mondial, je l'approche avec un autre âge, en étant plus mûr. J'essaie de profiter de tout à fond, de le vivre avec toute l'intensité et d'en profiter à chaque instant. Aujourd'hui, je sais apprécier tout cela beaucoup mieux qu'avant. Avant, je n'y pensais pas, j'appréciais seulement le fait de jouer. L'âge te fait voir les choses d'une autre manière. Tu accordes plus d'importance aux petits détails, ceux auxquels tu ne prêtais aucune attention avant. Aujourd'hui, le fait de profiter de tout cela passe par-dessus tout. Il faut essayer de tout donner, et ne pas rester avec le regret de se dire +qu'est-ce qui aurait pu se passer si... ?+ Il faut le vivre à fond".

. L'Argentine au top ?

Messi : "J'ignore si on arrive mieux (que sur les dernières éditions, NDLR), mais on sort d'un sacre, et cela te décomplexe énormément. Cela te procure beaucoup plus de tranquillité, et ça permet que les gens soient moins anxieux et moins à surveiller le moindre résultat. Ce groupe me rappelle beaucoup celui de 2014, un groupe très équilibré, où chaque équipe savait ce qu'elle venait chercher sur le terrain. C'est bien d'arriver ainsi, cela te donne beaucoup de confiance au moment d'aller jouer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Argentins mais qui veulent que l'Argentine gagne à cause de moi. Je suis reconnaissant pour tout l'amour reçu durant toute ma carrière, et cela me rend heureux de voir que les gens souhaitent la même chose que moi".