Kane reste à Tottenham +++ Cunha à l'Atlético

Le PSG a dit "non" au Real pour Mbappé, mais ne va pas le retenir Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le PSG a dit "non verbalement" à la proposition de transfert du Real Madrid pour Kylian Mbappé, a expliqué mercredi le directeur sportif Leonardo. Celui-ci a ajouté que l'offre d'environ 160 millions d'euros n'était "pas suffisante" pour l'attaquant que le club aimerait "garder". "Notre position a toujours été de garder Kylian, de renouveler son contrat" qui arrive à échéance en juin 2022, a précisé Leonardo à quelques médias dont l'AFP. Le dirigeant brésilien du Paris St-Germain a d'ailleurs jugé le comportement du club espagnol "irrespectueux, incorrect et illégal". "A nos conditions" Toutefois, si Kylian Mbappé "a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais il va partir ou rester à nos conditions", a insisté Leonardo. "Si un joueur a envie de partir, il va partir, le club, le projet, restent au-dessus de tout le monde", a-t-il ajouté, en précisant que le PSG "a tout fait" pour le convaincre de rester. "Verbalement on a dit non" au Real, a assuré "Leo", estimant que cette offre du Real "autour de" 160 millions d'euros était "une stratégie, pour avoir un non de notre part, comme ça, ils diront qu'ils ont tout essayé". Salaire "au-dessus des autres top joueurs" Voilà "deux ans que le Real Madrid se comporte comme ça, c'est irrespectueux, incorrect, illégal, même si c'est l'entourage ou les intermédiaires, pour nous c'est inacceptable", a ajouté le directeur sportif du club parisien. Le PSG "n'a jamais imaginé" perdre son joyau, "jamais voulu ça, on a tout fait pour le renouveler, on a fait une offre (réd: salariale) vraiment importante, même au-dessus des autres top joueurs", a précisé Leonardo, qui a rappelé que Mbappé avait "toujours promis qu'il ne partirait jamais libre", à la fin de son contrat en juin 2022. A partir de janvier, il est libre de s'engager où il veut. En cas de départ malgré tout, le PSG considère l'offre "très loin du montant" pour une telle star. "On ne peut pas vendre un joueur à moins que ce qu'on a payé quand il avait 18 ans (180 millions d'euros)", a-t-il estimé, rappelant que le club devrait rétrocéder "une partie de l'achat à Monaco", son précédent club (environ 35 millions). "Au centre du projet, pas au-dessus" "On a tout fait" pour convaincre Mbappé de rester, juge Leonardo. "Même ce mercato, on considère l'avoir fait autour de lui", avec les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Mais "le club est au-dessus de tout le monde, on l'a déjà dit mille fois", a insisté le dirigeant. Leo assure également qu'en prenant la parole, il "n'ouvre pas la porte" à un départ de Mbappé, "on ne l'a jamais ouverte, sinon on pouvait le faire depuis longtemps". Mbappé "est au centre du projet, mais pas au-dessus". Si le champion du monde devait partir, la date limite pour le transfert, "c'est le 31 août à minuit, la +deadline+ qui existe", a dit Leo. Quant aux chances que Mbappé prolonge au PSG, "je ne sais pas répondre", a-t-il lâché. "Est-ce que Kylian a envie de partir? Ca me semble clair, non?", a conclu Leonardo.

Décevante 5e place pour le relais suisse Alexandre Balmer et le relais suisse doivent se contenter d'un 5e rang aux Mondiaux du Val di Sole Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Mondiaux du Val di Sole n'ont pas démarré de manière idéale pour les vététistes suisses. Le relais mixte de cross country a dû se contenter du 5e rang d'une course remportée par la France. Reto Indergand, Finn Treudler, Nicole Koller, Jacqueline Schneebeli, Noëlle Ruetschi et l'espoir neuchâtelois Alexandre Balmer ont échoué à 1'15'' de la troisième marche du podium, occupée par l'Allemagne. Emmenée par le champion du monde élite 2020 Jordan Sarrou, la France a nettement dominé les débats, s'imposant avec 48'' d'avance sur les Etats-Unis pour cueillir son septième titre mondial en relais. La Suisse avait cueilli trois titres mondiaux d'affilée en relais entre 2017 et 2019, mais avec dans ses rangs ses stars Nino Schurter et Jolanda Neff. L'an dernier, la formation helvétique s'était parée de bronze.

Kane annonce sur Twitter qu'il reste à Tottenham Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters L'attaquant de Tottenham Harry Kane a annoncé mercredi sur son compte Twitter qu'il ne quittera pas Tottenham cet été. Manchester City avait pourtant tenté de le recruter et semblait sur le point de refaire une offre. "Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à réussir", a écrit l'attaquant et capitaine de la sélection nationale anglaise, mettant fin au suspense sur le dossier.

Matheus Cunha à l'Atlético Madrid Image: KEYSTONE/AP/Martin Mejia L'ex-Sédunois Matheus Cunha quitte le Hertha Berlin pour rejoindre l'Atlético Madrid. L'attaquant de 22 ans, champion olympique avec le Brésil cet été, a signé un contrat de cinq ans avec le champion d'Espagne. L'Atlético Madrid aurait déboursé quelque 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Matheus Cunha, selon divers médias allemands. Le Brésilien, qui a évolué à Sion en 2017/2018, s'est fait l'auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 40 matches officiels disputés sous le maillot du Hertha.

Serena Williams ne jouera pas à Fkushing Meadows Les temps sont durs aussi pour Serena Williams. Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Serena Williams ne disputera pas l'US Open qui débutera ce lundi. L'Américaine explique souffrir toujours d'une blessure au mollet. Serena Williams devra encore patienter pour se donner une chance d'égaler le record des 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court qu'elle chasse depuis son sacre en Australie en 2017. Tombée à la 22e place mondiale, l'Américaine, qui fêtera ses 40 ans le 26 septembre prochain, a enlevé à six reprises l'US Open, en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 et 2014. Elle n'a plus joué un seul match depuis son abandon au premier tour de Wimbledon face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich.

La Suisse battue 5-0 oar le Canada Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Troisième match et troisième défaite pour la Suisse au Championnat du monde dames de Calgary. Les Suossesses se sont inclinées 5-0 devant le Canada. La Suisse n'aura tenu le choc que lors du premier tiers. Avec ses 21 parades lors de cette période initiale, Andrea Brändli a permis à ses couleurs de regagner les vestiaires sur le score de 0-0. La Suisse devait toutefois concéder trois buts, dont le premier en... supériorité numérique, entre les 21e et 30e minutes pour s'incliner logiquement A noter que ce score de 5-0 est le plus "serré" sur les sept duels qui ont opposé les Canadiennes aux Suissesses. Privée d'Alina Müller, touchée au genou contre la Russie, la Suisse a manqué de venin en phase offensive pour n'adresser que 12 tirs vers la cage adverse contre... 63 pour les Canadiennes. Assurée d'une place en quart de finale avant même le début du tournoi, la Suisse affrontera la Finlande pour son dernier match du premier tour.

Andi Zeqiri: son premier but pour Brighton Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Andi Zeqiri a - enfin - ouvert son compteur avec Brighton. Titularisé à Cardiff (D2) en Coupe de la Ligue, l'ancien Lausannois a signé le 2-0 à la 55e minute pour sceller le score. Au bénéfice d'un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Andi Zeqiri (22 ans) n'a pas encore été titularisé une seule fois en Premier League depuis son transfert en septembre dernier. Il est, ainsi, resté sur le banc lors des deux premières rencontres de championnat remportées par Brighton à Burnley (2-1) et face à Watford (2-0).

Les Young Boys joueront la Ligue des champions Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Les Young Boys ont atteint leur objectif. Les Bernois participeront à la phase de groupes de la Champions League. En play-off retour, ils ont gagné 3-2 à Budapest contre Ferencvaros, comme à l'aller. Dans une partie intense et rythmée, comme déjà à Berne la semaine dernière, YB a fini par prendre le meilleur sur une équipe qui lui a néanmoins posé pas mal de problèmes. Les champions de Suisse ont marqué par Zesiger (4e), Fassnacht (56e) et Mambimbi (93e), les Hongrois trouvant eux la faille grâce à Wingo (18e) et Mmaee (27e). YB aurait pu voire dû s'imposer plus nettement puisque les hommes de David Wagner ont touché deux fois le poteau (Maceiras 23e, Ngamaleu 63e) et ont en plus manqué un penalty par Siebatcheu (72e). Dans les arrêts de jeu, le remplaçant Mambimbi a fini par donner une victoire méritée aux Bernois. Entame idéale YB avait connu une entame idéale en ouvrant le score dès la 4e par Zesiger. Le défenseur central reprenait de la tête un corner bien botté par Sierro. Les champions de Suisse n'ont pas su enchaîner, subissant dans un premier temps l'impact physique de leurs adversaires. Un mauvais renvoi de von Ballmoos - pas irréprochable pour son retour de blessure - sur un centre de Mmaee permettait à Wingo, seul au deuxième poteau, d'égaliser (18e). Ferencvaros prenait ensuite l'avantage sur corner à la 27e sur une tête de Mmaee, un joueur qui posait de gros problèmes à la défense bernoise. Siebatcheu maladroit A la reprise, YB prenait plus le jeu à son compte, profitant peut-être aussi d'une baisse de régime de leurs adversaires. Fassnacht inscrivait le 2-2 sur un centre d'Elia (56e) avant que Ngamaleu ne touche le poteau (63e) et que Siebatcheu, bien maladroit, ne manque le but vide sur le rebond. Les Hongrois étaient dans la foulée réduits à dix après l'expulsion de Laïdouni (64e). Vraiment peu en réussite, Siebatcheu échouait sur penalty à la 72e, manquant l'occasion de mettre son équipe à l'abri. Mais ce n'était que partie remise avec la réussite du joker Mambimbi dans les arrêts de jeu. L'essentiel a donc bel et bien été atteint avec cette qualification et la manne financière qui va avec. Ce sera la deuxième participation du club de la capitale à ce rendez-vous des 32 meilleures équipes européennes. Le Wankdorf peut se préparer à vibrer.

CE: un revers fatal pour l'équipe de Suisse dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse dames a manqué le coche aux championnats d'Europe. A Zadar, elle a perdu 3-1 (25-21 14-25 19-25 22-25) contre la Slovaquie après avoir pourtant remporté le premier set. Les filles de Saskia van Hintum, très décevantes lundi contre le Belarus (0-3), ont montré une réaction en début de cette rencontre capitale. Mais ensuite, les imprécisions se sont multipliées et les Slovaques ont facilement gagné les deux manches suivantes. Lors de la quatrième, la Suisse a semblé un moment en mesure de revenir à deux sets partout. Elle a mené 16-11, mais n'a pas su conclure. Cette troisième défaite en quatre rencontres, avant un dernier match qui s'annonce compliqué contre l'Italie, est celle de trop pour espérer finir dans le top 4 synonyme de qualification pour les 8es de finale. Les Suissesses occupent désormais la 6e et dernière place du groupe C.

10e étape: Storer remet ça, Roglic cède son maillot rouge Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque L'Australien Micheal Storer (DSM) a gagné en solitaire la 10e étape de la Vuelta, entre Roquetas de Mar et Rincon de la Victoria (189 km). Il a ainsi fêté son deuxième succès depuis le départ. Storer (24 ans) se profile comme l'une des révélations de cette Vuelta. L'Australien, déjà vainqueur de la 7e étape au Balcon de Alicante, faisait partie d'une échappée de plus de 30 coureurs qui avait pris une grosse avance sur le peloton, avec la bénédiction de Primoz Roglic et son équipe. Un Norvégien en rouge Il s'est dégagé dans le Puerto de Almachar, seule difficulté de la journée placée en fin de parcours et a résisté au retour de ses premiers poursuivants dans la descente. Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert), 5e de l'étape à 22'', s'est emparé du maillot rouge de leader. Eiking (26 ans) compte 58'' d'avance sur le Français Guillaume Martin. Roglic est 3e à 2'17. Mardi, le double vainqueur sortant est arrivé à 11'49 du vainqueur. Chute de Roglic Le Slovène a attaqué dans la difficulté du jour et lâché les autres favoris, avant de chuter sans apparente gravité dans la descente. Il n'en a pas moins gagné 37'' sur plusieurs de ses rivaux, dont Adam Yates et Egan Bernal, arrivés en même temps que le Suisse Gino Mäder.

Tokyo: ouverture des Jeux paralympiques Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko L'empereur du Japon Naruhito a officiellement ouvert les Jeux paralympiques de Tokyo lors de la cérémonie d'ouverture au Stade national. Ils débutent 16 jours après la clôture des JO. "Je déclare ouverts les Jeux paralympiques de Tokyo 2020", a énoncé derrière son masque blanc l'empereur Naruhito dans la tribune officielle du stade. L'enceinte était privée de spectateurs en raison du huis clos généralisé décrété face à la cinquième vague de Covid-19 frappant le Japon. Seuls quelques officiels et les médias ont assisté au spectacle puis au défilé des délégations, coup d'envoi de 13 jours d'une exposition rare pour les parasports puisqu'une audience de quatre milliards de téléspectateurs cumulés est attendue par le Comité international paralympique (CIP). Joie et honneur Le drapeau de la délégation suisse était porté par l'athlète en fauteuil roulant Manuela Schär et le sprinter Philipp Handler. "C'est une immense joie pour nous deux", a déclaré Schär, alors qu'Handler a dit que c'était "un grand honneur" de représenter la Suisse à cette occasion, "même si on n'a pas vu mon sourire sous le masque." Jusqu'au 5 septembre, 539 médailles d'or vont se disputer entre 4400 para-athlètes, parmi lesquels quelques stars comme le sauteur en longueur allemand Markus Rehm, surnommé "Blade Jumper" en raison de sa lame de prothèse en carbone. "Je n'arrive pas à croire que nous y sommes enfin, s'est réjoui le président du CIP Andrew Parsons sur scène mardi. Beaucoup doutaient que ce jour arrive, beaucoup pensaient que c'était impossible, mais grâce aux efforts de beaucoup, l'événement sportif doté de la plus grande force de changement sur la planète est sur le point de commencer." Le Japon en force L'espérance aussi de voir le retour du sport dans l'actualité surtout sanitaire du Japon, qui aligne une équipe record de 254 para-athlètes. La plus fournie devant celle de la Chine qui domine le tableau des médailles à chaque édition depuis 2004. En fin de soirée, le drapeau paralympique a fait son entrée dans le stade national porté par des travailleurs essentiels durant la pandémie. La cérémonie, au thème annoncé "Nous avons des ailes", avait recréé un aéroport dans le Stade national pour les besoins de son histoire: un avion à une seule aile, interprété par une adolescente de 13 ans en fauteuil roulant, finissant par trouver les airs.

Liverpool: Andy Robertson prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL Liverpool continue de verrouiller ses stars. Le défenseur latéral gauche Andy Robertson (27 ans) a signé un nouveau contrat jusqu'en 2026 avec les Reds, pour qui il évolue depuis l'été 2017. Capitaine de l'équipe nationale d'Ecosse, Robertson a effectué 177 apparitions avec Liverpool depuis son arrivée. Il a notamment gagné la Ligue des champions 2019 et la Premier League 2020 avec le club d'Anfield Road. "Robbo" est le cinquième titulaire actuel des Reds à se lier pour plusieurs saisons. Avant lui, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson Becker et Virgil van Dijk en avaient fait de même.

Tande s'entraîne à nouveau sur les tremplins Daniel Andre Tande a repris les chemins des tremplins Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sauteur à ski Daniel-André Tande a repris l'entraînement sur les tremplins, cinq mois après sa grave chute lors de l'épreuve de vol à ski à Planica. "C'est fantastique de pouvoir enfin sauter à nouveau", a déclaré le Norvégien de 27 ans dans une vidéo publiée par la FIS. "Je suis un peu surpris que le niveau de mes sauts semble déjà assez bon", a-t-il ajouté. Tande avait lourdement heurté la piste à la réception d'un saut d'entraînement le 25 mars dernier à Planica. Victime d'une fracture de la clavicule et d'une légère perforation d'un poumon, il avait été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de Ljubljana pendant plusieurs jours.

Stéphane Le Roy nouveau coach des épéistes masculins Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Swiss Fencing a trouvé la perle rare pour prendre en charge l'équipe de Suisse masculine à l'épée. La fédération nationale a engagé le Français Stéphane Le Roy, entraîneur personnel du champion olympique individuel de Tokyo Romain Cannone. Stéphane Le Roy succède à son compatriote Didier Ollagnon, en poste depuis 2017 et qui avait annoncé son départ pour la fin 2021. L'ancien entraîneur de l'équipe de France aura pour tâche de remettre sur les bons rails une formation helvétique bien décevante aux JO de Tokyo (8e place). L'équipe de Suisse dames sera par ailleurs désormais entraînée par le Maître d'armes Paul Fasser. Le Français, qui oeuvre depuis huit ans en Suisse, s'occupait de la relève nationale au cours des trois dernières saisons.