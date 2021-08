Kane s'entraîne avec les Spurs +++ Teichmann très à l'aise

Naomi Osaka fond en larmes en conférence de presse Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Naomi Osaka, no 2 mondiale et quatre fois titrée en Grand Chelem, a fondu en larmes pour sa première conférence de presse sur le circuit WTA depuis mai. C'était lundi lors du tournoi de Cincinnati. Osaka, 23 ans, avait renoncé à Roland-Garros après sa victoire au premier tour puis fait l'impasse sur Wimbledon pour régler ses problèmes d'anxiété, une décision qui avait suscité une controverse mais provoqué le soutien de différentes personnalités. "C'est quelque chose que j'avais besoin de faire pour moi. Au départ, je suis restée chez moi pendant quelques semaines et j'étais gênée de sortir car je ne savais pas si les gens porteraient un regard différent sur moi", a expliqué Osaka lors de sa première conférence de presse, en format traditionnel, depuis le tournoi de Rome au printemps. "La révélation pour moi a été d'aller aux Jeux olympiques, quand les athlètes sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient très heureux de ce que j'avais fait", a-t-elle poursuivi. Osaka, dont le père est haïtien, avait annoncé la semaine dernière vouloir offrir la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti. Cette conférence de presse précédait son entrée en lice dans le tournoi. Plus tard, lors de la même conférence, elle a fondu en larmes à la suite d'une autre question. Fin juillet, Osaka avait estimé que "le format des conférences de presse est dépassé et devrait être revu", dans une chronique pour le magazine Time: "Je pense que nous pouvons l'améliorer, le rendre plus intéressant et plus agréable pour tout le monde", avait-elle écrit. "Mon intention n'était pas de lancer un appel à la révolte, mais plutôt d'avoir un point de vue critique sur la façon de travailler et demander ce qu'il est possible de mieux faire", s'est-elle justifiée depuis. Lors des Jeux olympiques de Tokyo, la superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, multi-médaillée olympique, avait elle aussi indiqué publiquement vouloir prendre soin de sa santé mentale, en évoquant une pression trop lourde à gérer.

Jil Teichmann passe sans trembler Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 65) n'a pas connu de problèmes au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati. La Biennoise s'est débarrassée de la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 40) 6-2 6-0. La Seelandaise n'a pas fait de détails dans cette rencontre à sens unique. Elle a ainsi pris à cinq reprises l'engagement de la Roumaine sans concéder le sien. Elle n'a d'ailleurs eu qu'une balle de break à sauver, lors du premier set. La gauchère s'impose donc pour la deuxième fois en deux duels face à Cirstea. Elle avait déjà pris le meilleur sur elle à Linz en 2018, là aussi en deux sets. Au prochain tour, Teichmann affrontera au tour suivant la gagnante du duel entre l'Américaine Pera (WTA 83) et la Russe Pavlyuchenkova (WTA 17).

La Suisse s'incline encore Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ont subi une deuxième défaite à Skopje. Pour leur 3e match des pré-qualifications pour le Mondial, les hommes d'Ilias Papatheodorou se sont inclinés 67-61 devant la Macédoine du Nord. Cette fois, les Helvètes n'ont jamais eu la sensation de pouvoir faire douter les Macédoniens. Ils n'ont ainsi jamais mené pendant les quarante minutes de la rencontre. Auteur de 15 points, Jonathan Kazadi n'a cette fois pas pu porter l'équipe vers les sommets. Il faut sans doute chercher dans la performance derrière la ligne des trois points la différence entre les deux pays. La Suisse n'a converti que 4 de ses 19 tirs à 3 pts, alors que les Macédoniens en ont rentré 8 sur 21 tentatives. Le 1/5 de Roberto Kovac et le 2/6 de Robert Zinn ont fait mal à la Suisse. Il ne reste plus qu'un match aux Helvètes pour espérer sortir de cette poule à trois. Ce sera mardi soir face à la Slovaquie. Les Suisses ont une revanche à prendre face à cet adversaire qui les a battus vendredi dernier. Et il faudra garder à l'esprit le score du premier match (64-56 pour les Slovaques), car le critère décisif pourrait bien se situer dans le points average en cas d'égalité parfaite.

Fiala reste un an de plus au Wild Kevin Fiala va rester un an de plus avec le Wild Image: KEYSTONE/FR45452 AP/TOM GANNAM Minnesota et Kevin Fiala ont prolongé leur collaboration d'un an. Le joueur de Suisse orientale recevra 5,1 millions de dollars. Fiala a inscrit 42 points dont 21 buts en 57 matches la saison dernière. L'attaquant de 25 ans demandait 6,25 millions et Minnesota proposait à la base deux millions de moins. Ce compromis permet aux deux parties d'éviter l'arbitrage prévu mardi. Fiala pourra logiquement retenter le marché des agents libres la saison prochaine s'il ne signe pas un bail à long terme avec le Wild.

Xhaka prolonge à Arsenal jusqu'en 2024 Granit Xhaka Gunner jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/EPA GETTY POOL Granit Xhaka prolonge son contrat à Arsenal. Comme le rapportent le "Guardian" et "The Athletic", le capitaine de l'équipe de Suisse a signé un nouveau contrat avec les Gunners jusqu'en 2024. Cette prolongation de contrat n'est pas une surprise puisque l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, avait déjà annoncé avec certitude le 1er août que le Suisse resterait en Angleterre. Le transfert de Xhaka à l'AS Roma semblait être pratiquement sous toit, mais il se murmure que les Romains n'ont pas satisfait aux exigences financières des Londoniens. Il y aurait également eu des clubs allemands intéressés. Granit Xhaka évolue depuis 2016 dans le club londonien, qui peine à répondre aux attentes depuis plusieurs années et n'a pas non plus réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison dernière. L'ancien milieu de terrain du FC Bâle avait auparavant passé quatre ans au Borussia Mönchengladbach.

Taaramäe s'empare de la 3e étape et prend la tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Rein Taaramäe a remporté la 3e étape du Tour d'Espagne au sommet du Picon Blanco. L'Estonien s'empare par la même occasion du maillot rouge de leader, jusque là sur les épaules de Primoz Roglic. Taaramäe (Intermarché - Wanty-Gobert) a pris la bonne échappée avec sept autres coureurs en début d'étape, un groupe qui a compté jusqu'à neuf minutes d'avance par rapport au peloton et qui a tenu bon jusqu'à la dernière montée vers le sommet du Picon Blanco (1re catégorie). L'expérimenté coureur estonien (34 ans), déja vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2011 (14e étape à La Farrapona), a rattrapé le Français Lilian Calmejane (AG2R), qui avait commencé à secouer le petit groupe d'échappée au pied du col final, et a fini par lâcher ses rivaux les uns après les autres. L'Américain Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), compagnon d'échappée de Taaramäe, a pris la deuxième place. Le Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) a fini troisième. Le double tenant du titre Primoz Roglic (Jumbo-Visma), principal candidat à sa propre succession, a fini avec le reste des favoris, à 1'48 du vainqueur du jour. Seul Enric Mas a pris quelques longueurs d'avance en toute fin d'étape, réussissant à arracher trois secondes aux autres hommes forts sur la ligne. Au général, Roglic doit céder son maillot rouge, et se voit rélégué à la 3e place, à trente secondes de l'Estonien. Le deuxième du général est le Français Kenny Elissonde, à 25 secondes de Taaramäe. Mardi, la 4e étape emmènera le peloton entre El Burgo de Osma et Molina de Aragon, une étape plate entre Castille-Léon et Castille-La Manche destinée aux sprinters.

Vinokourov réintégré à l'encadrement d'Astana pour la saison 2022 Alexandre Vinokourov n'est jamais bien loin. Image: KEYSTONE/EPA ANP/BAS CZERWINSKI Alexandre Vinokourov est déjà de retour chez Astana: l'ancien coureur, déboulonné de son poste de directeur juste avant le Tour de France, va reprendre ses fonctions dès 2022. "Alexandre Vinokourov a été à nouveau nommé manager pour la saison 2022. Il supervisera le recrutement des coureurs et de l'encadrement, ainsi que les opérations sportives", a indiqué l'équipe kazakhe au maillot bleu. "Le futur est assuré dans le peloton World Tour (le premier échelon du cyclisme mondial, NDLR), puisque les actionnaires kazakhs ont confirmé qu'ils continueraient à être propriétaires et sponsors-titre la saison prochaine", a ajouté Astana. Fondateur de l'équipe en 2006, Vinokourov a vu son pouvoir réduit à l'approche du Tour de France. Deux de ses proches, les directeurs sportifs Dimitri Sedun et Alexandre Shefer, avaient été licenciés peu avant qu'Astana cantonne l'ancien coureur de 47 ans à un rôle subalterne. "Alexandre fait toujours partie de l'équipe mais il ne sera pas en charge des opérations sportives de l'équipe pour le moment et passera à un autre rôle", avait détaillé l'équipe le 24 juin, à deux jours du Grand Départ de Brest. Dans son histoire, la formation qui porte l'ancien nom de la capitale du Kazakhstan (devenue Nur-Sultan) a déjà connu des luttes pour le pouvoir. Mais Vinokourov, champion olympique 2012 et coureur emblématique du pays, est parvenu à chaque fois à reprendre les commandes.

Les Jeux se tiendront sans public La situation reste difficile au Japon (ici l'empereur Naruhito). Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront dans un huis clos quasi-total, a annoncé lundi le comité organisateur à huit jours de la cérémonie d'ouverture. Cette décision était attendue, en raison des nombres records de cas de Covid-19 recensés au Japon. Cette mesure pour les Jeux paralympiques, qui doivent se tenir du 24 août au 5 septembre, est similaire à celle adoptée pour les JO clôturés le 8 août, pour lesquels près de 98% des épreuves se sont tenues à huis clos, seuls des départements relativement éloignés de la capitale ayant pu accueillir du public.

Maverick Vinales confirmé chez Aprilia en 2022 Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le transfert de Yamaha à Aprilia en 2022 du pilote espagnol de MotoGP Maverick Vinales a été confirmé lundi. Vinales a signé un contrat d'un an, avec une option de renouvellement, indique Aprilia. "L'équipe officielle pour la saison 2022 de MotoGP est désormais complète, Maverick rejoignant l'Espagnol Aleix Espargaro au guidon de la RS-GP" et remplaçant l'Italien Lorenzo Savadori. Vinales, 26 ans, a fait ses débuts en Championnat du monde de vitesse moto sur une Aprilia dans la catégorie 125 cm3 en 2011. Il a remporté le titre dans la catégorie inférieure, devenue Moto3, sur une KTM en 2013, avant de progresser en Moto2 en 2014 puis en MotoGP en 2015, d'abord avec Suzuki puis Yamaha en 2017. Dans la catégorie reine, l'Espagnol totalise 9 victoires, 28 podiums et 13 pole positions. Il a terminé 3e du championnat à deux reprises, en 2017 et 2019. Sa relation avec Yamaha s'est envenimée cette année, jusqu'à l'annonce fin juin de la rupture prématurée de leur contrat au terme de la saison 2021 plutôt que 2022.

Simon Pellaud chez Trek-Segafredo Simon Pellaud prend du galon. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Simon Pellaud roulera dès la saison prochaine sous les couleurs de Trek-Segafredo. Le Valaisan âgé de 28 ans s'est engagé pour deux ans avec la formation américaine du World Tour. Cette saison, Pellaud est sous contrat avec Androni Giocattoli, en Continental Pro. Ses bons résultats au Tour d'Italie lui ont permis de décrocher un nouveau contrat à l'échelon supérieur, le World Tour, tout comme en 2015 et 2016 où Pellaud roulait pour IAM.

Le titre pour Daniil Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/WARREN TODA No 2 mondial, Daniil Medvedev a logiquement enlevé le Masters 1000 de Toronto. Le Russe a cueilli le titre après son succès 6-4 6-3 en finale devant Reilly Opelka (ATP 32). Au lendemain de son succès sur John Isner, Daniil Medvedev n'a rencontré aucune difficulté pour s'imposer face à l'autre géant (2,11 m) américain qui disputait sa première finale dans un Masters 1000. "Reilly a fait une grande semaine, il s'est battu jusqu'à la fin, souligne Daniil Medvedev. Jouer une première finale de Masters 1000 n'est jamais facile. Ma première, c'était au Canada, et je n'ai remporté que trois jeux". C'était il y a deux ans à Montréal face à Rafael Nadal. Daniil Medvedev a enlevé son quatrième titre dans un Masters 1000. Il s'avance comme l'un des favoris du prochain US Open dont il fut finaliste il y a deux ans.

Bordeaux tient Marseille en échec Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Une semaine après une première ratée - défaite 2-0 devant Clermont -, le Bordeaux de Vladimir Petkovic a relevé la tête. Il a cueilli un bon point à Marseille (2-2). Menés 2-0 à la pause sur des réussites du Turc Under et de Dimitri Payet, les Girondins sont revenus dans le match en l'espace de six minutes. Introduit à la reprise, Timothée Pembele, qui est est prêté par le PSG, signait le 2-1 à la 51e. A la 57e, Rémi Oudin, libre de tout marquage à l'orée de la surface, pouvait égaliser. Ce résultat porte la griffe de Vladimir Petkovic. Le plus grand sélectionneur suisse de l'histoire a su trouver les mots pour réveiller ses joueurs après une première période bien terne. Par ailleurs, l'introduction de Pembelé sur le flanc droit fut une franche réussite pour un joueur appelé à jouer en défense centrale. A noter enfin que Vladimir Petkovic a laissé sur le banc Loris Benito. Il est vrai que l'Argovien avait été l'un des joueurs les plus décevants face à Clermont.

La fête continue pour le tennis italien Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes La fête continue pour le tennis italien. Après la finale de Matteo Berrettini à Wimbledon, il salue le succès de Camilla Giorgi au tournoi WTA 1000 de Montréal. 71e mondiale, la native de Macerata a cueilli, à 29 ans, le plus grand succès de sa carrière après sa victoire 6-3 7-5 en finale devant Karolina Pliskova (WTA 6). Déjà victorieuse de la Tchèque cette année à Eastbourne et aux Jeux de Tokyo, Camilla Giorgi a réussi la passe de trois. Elle a pris le contrôle de cette finale grâce à un break qui lui a permis de mener 4-3. Elle ne devait plus lâcher sa proie pour conclure après 100 minutes de jeu. Ce succès lui fera gagner 37 places au classement WTA pour occuper ce lundi le 34e rang. Son meilleur ranking fut une 26e place en octobre 2018.

Roger Federer sur le flanc pendant de longs mois Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Roger Federer se retrouve à nouveau sur le flanc pendant de longs mois. Le Bâlois annonce qu'il s'apprête à subir une nouvelle intervention à son genou. "Je vais devoir marcher avec des béquilles pendant plusieurs semaines. Ce qui signifie que je ne jouerai pas au tennis avant plusieurs mois", explique sur les réseaux sociaux le Bâlois qui a fêté ses 40 ans le 8 août dernier. Opéré à deux reprises l'an dernier, son genou a apparemment lâché à nouveau après sa saison sur gazon conclue de manière abrupte sur une défaite en quart de finale de Wimbledon face à Hubert Hurkacz. Il reste à espérer que ce quart de finale devant le Polonais avec ce funeste 6-0 au troisième et dernier set ne fut pas le dernier match officiel de Roger Federer. "Je dois subir une nouvelle opération si je veux aller mieux dans un futur à la fois proche et lointain", souligne le Bâlois. Il doit renoncer dans un premier temps à l'US Open qui débute dans deux semaines à New York, un tournoi qui aurait dû, pour la première fois, mettre aux prises trois joueurs détenteurs chacun de vingt titres du Grand Chelem. Roger Federer forfait, Rafael Nadal incertain, la voie semble libre pour Novak Djokovic.