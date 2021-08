Kane sèche la reprise +++ Accueil triomphal pour les médaillés suisses

JO 2021: accueil triomphal pour six médaillés suisses Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Six médaillés suisses ont touché le sol helvétique lundi après-midi à Kloten. Ils ont été accueillis par leurs familles, amis et supporters, dans une ambiance festive et colorée. Les tenniswomen Belinda Bencic (or en simple, argent en double) et Viktorija Goluvic (argent en double) ont été particulièrement fêtées, avec notamment une grande banderole où était écrit en rouge et blanc "Bravo Belinda & Viktoria". D'autres héros suisses ont débarqué de l'avion, comme la tireuse Nina Christen (une médaille d'or et une de bronze), les nageurs Jérémy Desplanches et Noè Ponti ainsi que la spécialiste de BMX Nikita Ducarroz. Tous trois ont décroché une médaille de bronze dans la capitale japonaise.

Sifan Hassan est bien partie pour son pari fou Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Sifan Hassan a réussi majestueusement la première partie de son triptyque à Tokyo en décrochant l'or sur 5000 m. La Néerlandaise reste en course pour un triplé inédit sur 1500 m, 5000 m et 10'000 m. "Je veux écrire l'histoire", avait prévenu l'athlète qui s'entraîne aux Etats-Unis, dans l'Oregon. L'Ethiopienne d'origine, capable de briller du 800 m au 10'000 m, exerce une supériorité à donner le vertige. Douze heures avant cette finale du 5000 m, elle s'était alignée dans les séries du 1500 m. Victime d'une chute, elle s'était relevée pour se qualifier après un dernier tour de feu. Sur 5000 m aussi, la double médaillée d'or des Mondiaux 2019 (sur 1500 et 10'000 m) s'est montrée irrésistible dès la cloche. Elle a bouclé son dernier tour en 57'', pour devancer la Kényane Hellen Obiri, double championne du monde et médaillée d'argent cette fois en 14'38''36. L'Ethiopienne Gudaf Tsegay cueille le bronze. Suite des opérations pour Sifan Hassan (28 ans): les demi-finales du 1500 m mercredi puis sans doute la finale vendredi, et enfin la finale du 10'000 m dimanche.

El Bakkali étouffe les favoris d'Afrique de l'Est Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Marocain Soufiane El Bakkali a mis fin au règne olympique du Kenya sur 3000 m steeple. El Bakkali, discret jusque-là cette année, est le premier "non-Kényan" à s'imposer depuis 1984. Ce coureur de steeple au physique atypique (1m95!), deux fois médaillé aux Mondiaux (argent et bronze), a laissé les Ethiopiens dicter le rythme pour mieux émerger dès le dernier passage de la fosse. Il s'est imposé à Tokyo en 8'08''90, devant l'Ethiopien Lamecha Girma (8'10''38). Benjamin Kigen sauve l'honneur du Kenya avec la médaille de bronze.

Lea Sprunger sortie en demi-finale et noyée par l'émotion Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Lea Sprunger a été éliminée en demi-finales du 400 m haies pour la dernière compétition majeure de sa carrière, à Tokyo. La Vaudoise n'avait pas "le souffle" ni les jambes pour aller plus loin. Créditée de 55''12 en demi-finales (11e place), sous le déluge et sur une piste détrempée, la 4e des Mondiaux 2019 est sortie "en catimini", les yeux embués par l'émotion et à près de sept dixièmes du chrono qui lui aurait permis d'être repêchée au temps pour la finale, elle qui a terminé 4e de sa demie. Celle-ci a été remportée par sa partenaire d'entraînement Femke Bol, également coachée, aux Pays-Bas, par le Fribourgeois Laurent Meuwly. "Un rêve qui s'envole" Etreinte par l'émotion, Lea Sprunger a dit au micro de la RTS qu'elle ne s'était pas montrée assez agressive, elle qui n'aime pas courir sous la pluie. Mais sans se chercher d'excuse: "Aujourd'hui, c'est un rêve qui s'envole. J'aurais voulu poser la cerise sur le gâteau ici à Rio, malheureusement ça n'a pas marché. Il me faudra du temps pour réaliser ce qu'il s'est passé ces deux dernières années." A Rio en 2016, déjà sous la pluie, Lea Sprunger avait été sortie dès les séries. Cette fois, la championne d'Europe en titre, à 31 ans, revenait de trop loin après un printemps gâché en partie par des problèmes à un tendon d'Achille et des performances insuffisantes. C'est seulement à Tokyo, en séries, qu'elle a réussi son seul chrono de l'année sous 55'' (54''74, elle dont le record national est de 54''02). Au programme de Lea Sprunger figurent encore le 4x400 m à Tokyo puis les meetings de Berne, Bellinzone, La Chaux-de-Fonds, Lausanne (Athletissima) et le Welklasse de Zurich, à chaque fois sur 400 m ou 400 m haies. Elle tirera ensuite sa révérence. Le meilleur temps des séries a été signé par la recordwoman du monde Sydney McLaughlin (53''03).

Barrages: Young Boys contre le Ferencvaros ou le Slavia Prague Les hommes de David Wagner affrontent mardi Cluj, les champions de Roumanie. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX S'ils accèdent aux barrages de la Ligue des Champions, les Young Boys affronteront Ferencvaros ou le Slavia Prague. Le tirage au sort a été effectué lundi au siège de l'UEFA à Nyon. Pour accéder aux barrages, les Young Boys devront toutefois d'abord venir à bout de Cluj au troisième tour des qualifications. Ils affrontent mardi les champions de Roumanie sur leur terrain, avant un match retour en Suisse le même jour la semaine prochaine. En cas d'échec face à Cluj, les Young Boys seraient reversés en barrages d'Europa League, où leurs adversaires potentiels sont là aussi connus. Les Bernois affronteraient le perdant du duel entre les Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade et les Moldaves du Sheriff Tiraspol.

Petrucciani sorti en demi-finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ricky Petrucciani était encore un peu "juste" en demi-finale du 400 m à Tokyo. Malgré une des meilleures courses de sa carrière (45''26), le Tessinois de 21 ans a été éliminé. Treizième "chrono" des engagés avec son record de 45''02, Petrucciani ne peut pas être déçu de son élimination. Le dernier ticket pour la finale s'est joué en 44''62, bien en dessous du record national de Mathias Rusterholz (44''99). Sorti avec le 14e rang final, Petrucciani a déclaré avoir bien appris de cette expérience et visera une médaille aux Championnats d'Europe l'an prochain à Munich. Le Tessinois du LC Zurich s'est classé 6e de sa demi-finale, remportée par le champion olympique 2012, le revenant de la Grenade Kirani James (43''88). Le Bahaméen Steven Gardiner a aussi laissé une belle impression, ainsi que le Colombien Anthony José Zambrano (43''93). Le tenant du titre et recordman du monde Wayde van Niekerk a été éliminé. La finale a lieu jeudi.

Liu Yang champion olympique aux anneaux Liu Yang seigneur des anneaux. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le Chinois Liu Yang a remporté haut la main la finale des anneaux aux JO de Tokyo devant son compatriote You Hao et le tenant du titre le Grec Eleftherios Petrounias. Le Chinois Liu Yang a remporté haut la main la finale des anneaux aux JO de Tokyo devant son compatriote You Hao et le tenant du titre le Grec Eleftherios Petrounias. Liu Yang offre ainsi sa première médaille d'or à la Chine dans les épreuves de gymnastique, et finit loin devant avec 15,500 points dans une finale très relevée. Le Français Samir Aït Saïd, qui s'était lourdement blessé à la jambe il y a cinq ans lors d'un échauffement durant les Jeux de Rio, a fini 4e. Arborant un imposant bandage au biceps gauche, il a révélé peu après qu'il s'était blessé à l'entraînement la semaine dernière. Au sol, l'Américaine Jade Carey a été sacrée et succède à la reine américaine de la gymnastique Simone Biles, tenante du titre et forfait pour cette finale, et qui l'encourageait en tribunes. Avec 14,333 points, Carey a devancé l'Italienne Vanessa Ferrari, qui avait fini première des qualifications (14,200 pts). La Japonaise Mai Murakami et la Russe Angelina Melnikova se sont partagé la troisième place (14,166). Au saut masculin, le Sud-Coréen Shin Jeahwan a été sacré devant le Russe Denis Abliazin et l'Arménien Artur Davtyan. Shin, 23 ans et nouveau venu sur la scène internationale, et Abliazin ont obtenu la même moyenne de 14,783 après leurs deux sauts. L'or est revenu au gymnaste sud-coréen, auteur du saut le mieux noté.

La Bernoise en finale du 200 m, record à nouveau égalé Mujinga Kambundji dans la forme de sa vie. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Mujinga Kambundji poursuit sur sa lancée à Tokyo. Elle s'est qualifiée pour la finale olympique du 200 m de mardi en égalant à deux reprises lundi son record national, en 22''26. Alors qu'avant ces Jeux jamais une sprinteuse suisse ne s'était hissée dans une finale olympique, Swiss Athletics peut désormais s'enorgueillir de trois finales coup sur coup, après les 5e et 6e places d'Ajla Del Ponte et de Kambundji samedi sur 100 m, suivie de ce nouveau coup de force de la Bernoise sur le demi-tour de piste. En demi-finales de son 200 m, Kambundji a affiché un peu moins d'aisance qu'en séries. Tête basse, elle a jailli des starting-blocks comme une fusée, avant de se montrer un peu moins fluide dès la mi-course. Elle a dû batailler derrière l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, gagnante de sa demie en 22'11, et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo (22''14). Mais la médaillée de bronze des Mondiaux 2019 été repêchée au temps, avec une bonne marge, grâce à son chrono qui laisse de belles perspectives. Si les deux Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce s'annoncent intouchables, une petite porte peut s'entrouvrir mardi en cas de défaillance par exemple de l'inexpérimentée athlète intersexuée namibienne Christine Mboma (18 ans), auteure d'un record du monde juniors en demi-finales en 21''97. L'Américaine Gabrielle Thomas (22''01) s'annonce aussi redoutable. "Je me sens bien. Je tiens forme de ma vie, on a vraiment bien planifié la saison. J'ai beaucoup de plaisir à courir ici", a déclaré Kambundji à la RTS. "Je suis vraiment fière. Même à la lutte, je ne me suis pas crispée." Le meilleur temps de ces demies a été signé par la double championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah, en 21''66, tout en facilité au point de quasiment freiner sur les 15 derniers mètres. La Jamaïcaine, sacrée samedi sur 100 m, est partie pour un nouveau doublé.

Poursuite pas équipe: la Suisse décevante Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a déçu lors des qualifications de la poursuite par équipe. Robin Froidevaux, Cyrille Thièry, Mauro Schmid et Stefan Bissegger sont restés à plus d'1''5 du record de Suisse. Huitième et dernière de ces qualifications en 3'51''514, la Suisse ne peut plus désormais que viser le bronze mardi. Elle rencontrera au premier tour l'Australie. La formation des Antipodes a signé le cinquième temps après avoir dû interrompre sa première tentative en raison d'une chute. La Suisse aurait dû figurer parmi les quatre premiers pour avoir le droit de se battre pour la médaille d'or. Un objectif qui apparaissait, avec le recul, bien irréaliste. "Ce résultat n'est pas celui que nous espérions, souligne l'entraîneur national Daniel Gisiger. Nous avons payé notre manque d'homogénéité avec un premier relais trop juste pour Robin Froidevaux et avec un Mauro Schmid trop nerveux et qui n'a sans doute pas récupéré de sa saison sur route. Il fut le maillon faible de l'équipe."

Liu Yang offre ainsi sa première médaille d'or à la Chine dans les épreuves de gymnastique, et finit loin devant avec 15,500 points dans une finale très relevée. Le Français Samir Aït Saïd, qui s'était lourdement blessé à la jambe il y a cinq ans lors d'un échauffement durant les Jeux de Rio, a fini 4e. Arborant un imposant bandage au biceps gauche, il a révélé peu après qu'il s'était blessé à l'entraînement la semaine dernière.

L'athlète biélorusse est en "sécurité" à Tokyo, assure le CIO Krystsina Tsimanouskaya est une sprinteuse, pas une coureuse de 400 m. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya est en sécurité au Japon, a assuré le CIO, alors que la sprinteuse s'était dite menacée d'un retour forcé dans son pays pour avoir critiqué sa fédération. "Le CIO et Tokyo 2020 ont parlé hier (dimanche) soir directement avec l'athlète biélorusse Krystsina Tsimanouskaya", a déclaré le directeur de la communication du CIO Mark Adams. "Elle nous a assuré qu'elle se sentait en sécurité. Elle a passé la nuit dans un hôtel de l'aéroport" de Tokyo-Haneda et le CIO devait de nouveau s'entretenir avec elle lundi afin de connaître ses intentions et la "soutenir", a ajouté M. Adams. Plusieurs pays européens ont proposé l'asile à la sprinteuse. "Les autorités japonaises viennent de nous confirmer que l'athlète Krystsina Tsimanouskaya (24 ans) avait reçu notre offre d'asile," a ainsi déclaré le ministre tchèque des Affaires étrangères Jakub Kulhanek sur Twitter. "Si elle décide de l'accepter, nous ferons au mieux pour l'aider. Les Jeux olympiques n'ont rien à voir avec la politique, les méthodes du régime (du président biélorusse Alexandre) Loukachenko sont absolument honteuses", a-t-il ajouté. Elan de solidarité Les autorités polonaises ont également proposé un visa humanitaire à Tsimanouskaya pour qu'elle puisse poursuivre sa carrière dans leur pays, et le Premier ministre slovène Janez Jansa a aussi proposé d'accueillir l'athlète bélarusse. Krystsina Tsimanouskaya avait affirmé dimanche avoir été forcée à suspendre sa participation aux JO de Tokyo par le sélectionneur de son équipe, avant d'être accompagnée à l'aéroport par des responsables du comité olympique national biélorusse pour rentrer dans son pays. Quelques jours auparavant, elle avait violemment critiqué la Fédération biélorusse d'athlétisme, en affirmant avoir été forcée à participer au relais 4x400 mètres, alors qu'elle était censée initialement courir le 100 m et le 200 m, car deux autres athlètes n'avaient pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage, selon elle. Krystsina Tsimanouskaya a aussi confié au media en ligne by.tribuna.com avoir "peur" de se retrouver en prison si elle rentrait en Biélorussie.

Simone Biles inscrite pour la finale de la poutre mardi Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La superstar américaine Simone Biles, qui a renoncé à quatre finales aux JO de Tokyo en raison de pertes de repères dans l'espace, est inscrite pour celle de la poutre mardi. Biles, quadruple championne olympique à Rio, avait quitté la finale du concours général par équipes mardi. Elle avait ensuite déclaré forfait pour la finale du concours général individuel, puis pour celles du saut, des barres asymétriques et du sol. Mais elle figure bien sur la liste des engagées pour la finale de la poutre.