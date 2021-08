Les États-Unis balaient l'Espagne et font de nouveau peur Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les Etats-Unis, triples champions olympiques en titre, et leurs stars de NBA ont écarté sans ménagement l'Espagne (95-81) pour se qualifier pour les demi-finales des Jeux de Tokyo. Comme en finale à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012, la Roja a subi la loi des États-Unis. Et alors que ces derniers n'avaient pas montré un visage conquérant en phase de groupes, notamment marquée par une défaite inaugurale face à la France (83-76), laissant présager la possibilité d'un revers aussi prématuré que cuisant dans ce choc, il n'en a rien été. En s'imposant avec la manière face aux champions du monde en titre espagnols, que beaucoup voyaient armés pour prendre une belle revanche et frapper un grand coup à Tokyo, les Américains ont rappelé à la concurrence prête à les défier qu'ils demeuraient les favoris de ce tournoi. Dans le dernier carré, jeudi, ils retrouveront soit l'Australie, soit l'Argentine opposées en soirée dans la Super Arena, où une ovation leur a été réservée par pas mal de membres de délégations de tous pays, venus garnir les tribunes. Rubio vainement magnifique Justement pointée du doigt, en première semaine, pour sa propension à privilégier les "match-ups" (un contre un), sans vraiment réciter un basket collectif, faute d'avoir pu mettre des automatismes en place, "Team USA" a montré du mieux de ce côté-là. C'était, avec leur savoir-faire défensif à peaufiner, une des conditions sine qua non pour vaincre l'Espagne, mieux armée dans le secteur intérieur. Le grand artisan de leur victoire s'est nommé, sans surprise, Kevin Durant, auteur de 29 points (4 passes, 2 interceptions) qui a livré un superbe duel de scoreurs à distance avec Ricky Rubio, formidable machine à marquer (38 points, à 13/20) qui a longtemps tenu à flot l'Espagne.

Le Brésil bat le Mexique aux tirs au but Dani Alves sont en finale du tournoi olympique Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le Brésil, sacré chez lui en 2016, s'est qualifié mardi pour la finale du tournoi masculin messieurs des Jeux de Tokyo. Les Auriverde se sont imposés à l'issue des tirs au but (0-0, 4-1 tab) face au Mexique à Kashima. Les Brésiliens, chez qui l'ex-Sédunois Matheux Cunha est entré en jeu à la 115e, tenteront samedi de remporter le deuxième titre olympique de leur histoire. Ils se mesureront au Japon ou à l'Espagne, opposés dans l'autre demi-finale à Saitama. Dans ce duel alléchant sur le papier entre les deux derniers champions olympiques, l'ouverture du score n'est jamais arrivée et les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but. Une séance lors de laquelle les Mexicains Vasquez et Aguirre n'ont pas converti leurs tentatives contre un sans-faute de Dani Alves et ses coéquipiers face au gardien Guillermo Ochoa.

Le rêve en or des Bleus continue Gobert (27) et la France sont en demi-finales Image: KEYSTONE/AP/Charlie Neibergall L'équipe de France a bataillé pour écarter l'Italie (84-75) de sa route vers les demi-finales. Les Bleus s'offrent ainsi deux chances de médaille olympique à Tokyo. Quand on a Nicolas "Batman" Batum et Rudy "Gobzilla" Gobert à plein régime dans son équipe, il est permis d'envisager une issue favorable, surtout avec Evan Fournier pour assurer le rendement offensif (21 points). Pourtant que cette victoire fut dure à remporter pour aller dans le dernier carré ! Le parcours des Français, animés d'une force tranquille et parfaits jusque-là, se poursuit donc après trois victoires en phase de groupe, notamment celle retentissante contre les Etats-Unis qui leur avait offert une 1re place synonyme de tirage au sort favorable. Il leur évitait de croiser l'Espagne, qui venait d'ailleurs de se faire éliminer juste avant par Team USA. Cet alignement favorable des planètes devant, l'espèrent-ils, aboutir à quelque chose de brillant au pays du soleil levant, va devoir désormais traverser la pluie d'astéroïdes slovènes, qui promet de nombreuses turbulences avec l'astre Luka Doncic en prime, dès jeudi au prochain tour. Surtout s'ils commettent autant de pertes de balle en attaque (20) que contre les Azzurri.

Simone Biles en bronze à la poutre, domination asiatique Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH La superstar Simone Biles a remporté la médaille de bronze lors de la finale de la poutre aux JO de Tokyo. L'or est revenu à la Chinoise Guan Chenchen, qui succède à l'Américaine. A l'arrêt depuis une semaine en raison de problèmes de repères dans l'espace, Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, a obtenu la note de 14,000 points. Elle a présenté un exercice simplifié à la poutre. Elle a été devancée par Guan avec 14,633 points et par une autre gymnaste chinoise, Tang Xijing (14,233 pts). C'est la seule finale aux appareils que dispute Simone Biles à ces joutes, depuis son abandon lors du concours par équipes, il y a une semaine. Elle tenait à se battre et à "sortir" en beauté. La Chine a aussi été à l'honneur aux barres parallèles. Zou Jingyuan, champion du monde de la spécialité en 2017 et 2018, s'est imposé avec un score de 16,233 points, devant l'Allemand Lukas Dauser (15,700) et le Turc Ferhat Arican (15,633). La troisième finale du jour, celle de la barre fixe masculine, a été gagnée par le Japonais Daiki Hashimoto, déjà sacré au concours général. Le jeune champion de 19 ans s'est imposé avec un score de 15,066 points, devant le Croate Tin Srbic (14,900) et le Russe Nikita Nagornyy (14,533).

Le Bâlois file en demi-finales du 110 m haies Jason Joseph arrive en forme au bon moment. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jason Joseph s'est qualifié avec brio pour les demi-finales olympiques du 110 m haies à Tokyo. Il a couru en 13''31 en séries, à 0''02 de son record national, battant quelques cracks. Le Bâlois qui s'est préparé aux Etats-Unis sous la houlette du réputé coach Rana Reider s'est qualifié directement, à la place, en terminant deuxième de sa série remportée par le Jamaïcain Ronald Levy (13''19). Il a notamment devancé l'expérimenté Britannique Andrew Pozzi. Cette saison, Joseph peinait à se mettre sur orbite après son record de 2020 mais il semble arriver à son top au bon moment. Les demi-finales ont lieu mercredi à 04h00, heure suisse.

Sam Bennett de retour chez Bora Image: KEYSTONE/AP/FRANCK FAUGERE L'équipe Bora a officialisé mardi le retour pour les deux prochaines années du sprinteur irlandais Sam Bennett (Deceuninck), maillot vert du Tour de France 2020. Bennett, absent du dernier Tour de France, avait quitté la formation allemande fin 2019 après six saisons passées sous ses couleurs. Trois autres coureurs, le Néo-Zélandais Shane Archbold (32 ans, Deceuninck), l'Irlandais Ryan Mullen (26 ans, Trek) et le Néerlandais Danny van Poppel (28 ans, Intermarché), se sont également engagés pour deux ans afin de former un groupe sprint. Départ de Sagan Jeudi, Bora avait fait part du départ en fin d'année de sa star, le Slovaque Peter Sagan, et du sprinteur allemand Pascal Ackermann. Bennett (30 ans), qui n'a plus couru depuis le Tour d'Algarve début mai, compte à son palmarès des succès d'étapes dans les trois grands tours, deux au Tour de France, trois au Giro et trois à la Vuelta. "J'ai passé deux excellentes années chez Deceuninck/Quick-Step, mon équipe de rêve depuis l'enfance", a déclaré Sam Bennett, qui a été vivement critiqué par le patron de la formation belge Patrick Lefevere ces dernières semaines pour son choix. "Cependant, je me sens prêt à rentrer chez moi pour être le leader d'équipe que je veux être. Je suis prêt à assumer le rôle".

Simone Biles en bronze à la poutre, la Chinoise Guan Chenchen en or Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH La superstar Simone Biles a remporté mardi la médaille de bronze lors de la finale de la poutre aux JO de Tokyo. L'or est revenu à la Chinoise Guan Chenchen, qui succède à l'Américaine. A l'arrêt depuis une semaine en raison de problèmes de repères dans l'espace, Simone Biles, quadruple championne olympique à Rio, a obtenu la note de 14,000 points. Elle a présenté un exercice simplifié à la poutre. Elle a été devancée par Guan avec 14,633 points et par une autre gymnaste chinoise, Tang Xijing (14,233 pts). C'est la seule finale aux appareils que dispute Simone Biles à ces joutes, depuis son abandon lors du concours par équipes, il y a une semaine.

Record de Suisse mais pas de médaille pour le "quatre" Stefan Bissegger et le "quatre" suisse de la poursuite se battront pour la 7e place. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le "quatre" suisse de la poursuite par équipes a établi un nouveau record national aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais il est resté loin des espoirs de médaille. Après une qualification lundi très décevante, où les Suisses étaient restés éloignés d'une seconde et demie de leur record national, deux changements avaient été apportés avant le duel du tour principal contre l'Australie. A la place du coureur de départ Robin Froidevaux et de Mauro Schmid, qui ressentait des douleurs à la cuisse, le Vaudois Théry Schir et le Neuchâtelois Valère Thiébaud sont entrés dans l'équipe. La rocade a porté ses fruits. Avec Schir, Thiébaud, Cyrille Thièry et la locomotive Stefan Bissegger, les Suisses ont montré une progression marquante sur les 4000 m. Avec un temps de 3'49''111, ils ont amélioré le précédent record de Suisse, établi en décembre 2019 en Nouvelle-Zélande, de près de neuf dixièmes de seconde. Cinq secondes lâchée à l'Australie Malgré une nette progression, les Suisses sont restés très loin d'une hypothétique qualification pour la finale de la 3e place. Dans leur duel face aux Australiens, ils ont concédé près de 5''. C'est pourquoi, ils ne disputeront que la finale pour la 7e place mercredi, comme ce fut déjà le cas à Rio il y a cinq ans. En demi-finales, la Nouvelle-Zélande a battu en 3'42''397 le record du monde masculin. L'ancienne marque avait été établie par le Danemark aux Mondiaux de Berlin en février 2020 en 3'44''672. Il s'agit du troisième record du monde en deux jours amélioré sur la piste du vélodrome d'Izu, à 145 km de Tokyo, après celui de la poursuite féminine par équipes (battu trois fois en deux jours) et de la vitesse féminine par équipes lundi.

470 dames: Fahrni/Siegenthaler qualifiées pour la Medal Race Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Linda Fahrni et Maja Siegenthal ont bouclé leurs séries des 470 à une remarquable 5e place et se sont qualifiées sans problème pour la Medal Race des dix meilleures. Les deux navigatrices du lac de Thoune n'ont pu livrer une première régate du jour selon leurs voeux. Elles se sont classées pour la première fois en dehors du top 10 avec un 12e rang. "Nous misions sur plus de pression sur le côté droit, mais ce fut exactement l'inverse", relevait Maja Siegenthaler. "Ainsi, nous avions à peine la possibilité de pouvoir revenir sur la tête de la course. Lors de la deuxième régate, nous avons choisi une meilleure option." Avant la course aux médailles de mercredi, Fahrni/Siegenthaler figurent au 6e rang intermédiaire avec 11 points de réserve concernant un diplôme olympique. Le retard sur une médaille de bronze est de l'ordre de 16 points. "Nous voulons tirer un trait sur la déception du jour et donner pleins gaz demain", résume Linda Fahrni. La médaille d'or ne devrait pas échapper aux Anglaises Hannah Mills/Eilidh McIntyre. Elles mènent avec 14 points d'avance sur les Françaises et 16 sur les Polonaises. Pour Mills, il s'agirait alors de la troisième médaille olympique après l'argent en 2012 à Londres et l'or à Rio en 2016.

L'athlète bélarusse toujours réfugiée à l'ambassade de Pologne Image: KEYSTONE/AP/Shuji Kajiyama La sprinteuse bélarusse engagée aux JO qui s'était opposée dimanche à son rapatriement de force était toujours confinée mardi dans l'ambassade de Pologne à Tokyo. Le CIO a lancé une enquête sur l'affaire. Krystsina Tsimanouskaya ne s'est pas exprimée devant les médias, toujours stationnés devant l'ambassade. Elle pourrait s'envoler dès mercredi pour la Pologne, dont elle a obtenu lundi un visa humanitaire. Son cas continue de susciter des réactions internationales condamnant le Bélarus, ancienne république soviétique dirigée d'une main de fer par le président Alexandre Loukachenko depuis 1994. "Le régime de Loukachenko a tenté de commettre un nouvel acte de répression transnationale (...). De telles actions violent l'esprit olympique, sont un affront aux droits fondamentaux et ne peuvent être tolérées", a réagi sur Twitter le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Le mouvement pro-démocratie au Bélarus, qui était devenu massif il y a un an, est durement réprimé par le pouvoir. Des milliers d'opposants ont été arrêtés ou ont dû s'exiler. Militant retrouvé pendu Vitali Chychov, un militant pro-démocratie bélarusse exilé en Ukraine, a par ailleurs été retrouvé pendu près de son domicile à Kiev, a annoncé mardi la police locale, selon laquelle il pourrait s'agir d'un "meurtre camouflé en suicide". Krystsina Tsimanouskaya avait affirmé dimanche avoir été forcée de mettre un terme à sa participation aux JO de Tokyo par le sélectionneur de son équipe, avant d'être accompagnée à l'aéroport par des responsables du Comité olympique national bélarusse en vue d'être rapatriée. Quelques jours auparavant, elle avait ouvertement critiqué la Fédération bélarusse d'athlétisme qui voulait l'obliger à participer au relais 4x400 m, alors qu'elle était censée initialement courir le 100 m et le 200 m, car deux autres athlètes du pays n'avaient pas réalisé un nombre suffisant de contrôles antidopage, selon elle.

Les États-Unis balaient l'Espagne et font de nouveau peur Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les Etats-Unis, triples champions olympiques en titre, et leurs stars de NBA ont écarté sans ménagement l'Espagne (95-81) pour se qualifier pour les demi-finales des Jeux de Tokyo. Comme en finale à Pékin en 2008, puis à Londres en 2012, la Roja a subi la loi des États-Unis. Et alors que ces derniers n'avaient pas montré un visage conquérant en phase de groupes, notamment marquée par une défaite inaugurale face à la France (83-76), laissant présager la possibilité d'un revers aussi prématuré que cuisant dans ce choc, il n'en a rien été. En s'imposant avec la manière face aux champions du monde en titre espagnols, que beaucoup voyaient armés pour prendre une belle revanche et frapper un grand coup à Tokyo, les Américains ont rappelé à la concurrence prête à les défier qu'ils demeuraient les favoris de ce tournoi. Dans le dernier carré, jeudi, ils retrouveront soit l'Australie, soit l'Argentine opposées en soirée dans la Super Arena, où une ovation leur a été réservée par pas mal de membres de délégations de tous pays, venus garnir les tribunes. Rubio vainement magnifique Justement pointée du doigt, en première semaine, pour sa propension à privilégier les "match-ups" (un contre un), sans vraiment réciter un basket collectif, faute d'avoir pu mettre des automatismes en place, "Team USA" a montré du mieux de ce côté-là. C'était, avec leur savoir-faire défensif à peaufiner, une des conditions sine qua non pour vaincre l'Espagne, mieux armée dans le secteur intérieur. Le grand artisan de leur victoire s'est nommé, sans surprise, Kevin Durant, auteur de 29 points (4 passes, 2 interceptions) qui a livré un superbe duel de scoreurs à distance avec Ricky Rubio, formidable machine à marquer (38 pts, à 13/20) qui a longtemps tenu à flot l'Espagne.

Warholm: "La plus grande course de l'histoire des JO" Karsten Warholm, pantois devant son propre exploit. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le stade olympique de Tokyo - malheureusement vide de spectateurs - a été l'écrin d'un duel au sommet entre Karsten Warholm et Rai Benjamin sur le 400 m haies. Il y a 30 ans, l'enceinte japonaise avait été celui d'un autre duel inoubliable, entre Carl Lewis et Mike Powell à la longueur, lors des Mondiaux d'athlétisme. Le volcanique Karsten Warholm et le placide Rai Benjamin ont offert ce qui se fait de mieux sur la plus grande scène du monde. En 45''94, le Norvégien a pulvérisé son propre record du monde (46''70) établi le 2 juillet à Oslo, emmenant dans sa foulée l'Américain (46''17) pour deux chronos insensés. "Ça a été la plus grande course de l'histoire des Jeux olympiques. Je pense que même les 9''5 de Bolt (9''58 réalisés en fait aux Mondiaux en 2009) ne peuvent rivaliser", a estimé Rai Benjamin. A genoux après sa victoire, épuisé, le maillot déchiré, Warholm a livré à son meilleur adversaire le duel qui n'avait pas eu lieu ni à Monaco en juillet (Benjamin avait annulé en dernière minute), ni lors de leur demi-finale commune dimanche, courue sans trop forcer. "J'en ai rêvé comme un fou" Le double champion du monde, âgé de 25 ans, a fait respecter la logique en devenant champion olympique pour la première fois de sa carrière. "J'en ai rêvé comme un fou. Je pensais à ça jour et nuit, obtenir cette dernière médaille pour ma collection. Je n'ai pas touché une haie, j'ai même été capable de ré-accélérer à la fin. C'est tellement énorme, c'est historique", a-t-il apprécié. Il valide sa mainmise sur une discipline en pleine ébullition qu'il a relancée depuis quatre ans avec Benjamin: 13 des 20 meilleurs chronos de tous les temps ont été réussis par l'un ou l'autre depuis 2018 (neuf pour Warholm, quatre pour Benjamin). "C'est une nouvelle ère, la Renaissance du 400 m haies et je pense que l'on peut s'attendre à de nouvelles courses comme celle-là dans le futur", a ajouté le Norvégien. L'exploit de Tokyo a sûrement été aidé par l'apparition depuis quelques mois de nouvelles pointes sur les courtes distances, dans la foulée de ce qui est arrivé en demi-fond depuis deux ans et sur la route depuis cinq ans.