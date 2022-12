Kevin Fiala a réussi un penalty qui a compté en NHL

Cap sur l'Amérique en 2026, avec un format à 48 équipes Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La prochaine Coupe du monde verra très grand après une édition resserrée dans le temps et l'espace au Qatar. Rendez-vous en 2026 pour un Mondial à l'échelle du continent nord-américain, entre Canada, Etats-Unis et Mexique, avec pour la première fois 48 équipes. La 22e édition à peine refermée dimanche, la 23e se profile déjà dans trois ans et demi en Amérique du Nord et elle accueillera près d'un quart des 211 nations affiliées à la FIFA, au bout de trois décennies de Coupes du monde disputées à trente-deux sélections. Après une première édition à 13 nations en 1930, puis 16 jusqu'en 1978, puis 24 jusqu'en 1994, cette nouvelle inflation concrétise la première grande réforme du président de la FIFA Gianni Infantino, adoptée en 2017 peu après son avènement... Au risque de poser des problèmes inédits en terme de format et de logistique, avec potentiellement un total de plus de 100 matches à programmer, au lieu des 64 rencontres habituelles depuis 1998. Et de belles promenades en perspective, avec notamment parmi les villes-hôtes, Vancouver et Toronto au Canada, Mexico et Guadalajara au Mexique ou encore Miami, Los Angeles, New York, Dallas, Kansas City aux Etats-Unis. Mais aux yeux des nations les plus modestes, c'est l'occasion rêvée de pouvoir s'inviter au grand rendez-vous planétaire. "Pour nous les Africains, cela tombe du ciel", s'est réjoui la semaine dernière l'ancien international nigérian Sunday Oliseh. "J'ai toujours pensé que nous devrions avoir plus de représentants. Plus on peut la jouer, meilleures seront nos chances." Un format à trancher La nouvelle répartition par confédération fait la part belle à l'Afrique et à l'Asie: 9 billets (contre 5 auparavant) pour les Africains, 8 (contre 4,5) pour les Asiatiques, et un pour l'Océanie (qui ne qualifiait auparavant qu'un barragiste). Vu le calibre des sélections africaines éliminés aux portes du Mondial-2022 (Egypte, Algérie, Nigeria...), le plateau de 2026 s'annonce particulièrement alléchant. L'Europe, elle, passe de 13 à 16 tickets, l'Amérique du Sud de 4,5 qualifiés à 6 qualifiés, et l'Amérique du Nord, qui qualifiera les trois pays hôtes du prochain Mondial, aura au total 6 représentants en 2026 (contre 3,5 aujourd'hui). Deux billets additionnels seront attribués via des barrages. Reste encore à déterminer la question du format: au départ, la FIFA envisageait 16 groupes de trois équipes, deux qualifiés par poule puis des seizièmes de finale. Ce qui permettait de garder le même nombre de matches pour chaque équipe (7 pour les finalistes), avec un total de 80 rencontres, mais faisait courir le risque d'une entente implicite entre deux équipes lors de leur troisième match de poule. Plus de cent matches Vendredi, le président de la FIFA Gianni Infantino a confirmé vendredi vouloir revisiter ce format dans les "prochaines semaines". "Ici (au Qatar), les groupes de quatre ont été absolument incroyables jusqu'à la dernière minute de chaque match. Nous devons reconsidérer cela, au moins rediscuter le format, si c'est 16 groupes de trois, ou 12 groupes de quatre...", a-t-il dit. Si l'option de 12 groupes de quatre est retenue, on atteindrait potentiellement plus de 100 matches... Le nombre de villes hôtes, lui, va doubler, avec 16 stades en 2026 contre huit enceintes au Qatar, et le casse-tête économique et environnemental de larges distances à parcourir.

Kevin Fiala: un penalty qui a compté Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Kevin Fiala a enlevé le derby californien qui l'opposait à Timo Meier. Sur sa glace du Staples Center, Los Angeles a battu San Jose 3-2 à l'issue des tirs au but. Le meilleur compteur suisse de la Ligue a été l'un des artisans du succès des Kings. Kevin Fiala a, en effet, marqué lors du shootout auquel Timo Meier n'a pas participé. L'Appenzellois a, quant à lui, brillé lors des 65 minutes de jeu avec un 15e but et une 14e passe décisive pour obtenir la deuxième étoile de la soirée. A Denver dans le fief du champion en titre, Nashville a poursuivi sa descente aux enfers. Battus 3-1, les Predators ont concédé une sixième défaite de rang malgré un assist de Nino Niederreiter pour son 14e point de la saison. "Muet" pour une deuxième fois consécutive, Roman reste toujours à une petite longueur du record des 566 points de David Legwand, le meilleur compteur de l'histoire des Predators. Akira Schmid, Jonas Siegenthaler et le capitaine Nico Hischier traversent également une crise de résultats avec New Jersey. Sur leur glace de Newark, les Devils ont perdu un cinquième match de rang. Ils se sont inclinés 4-2 devant Florida. Auteur de 25 arrêts sur les 28 tirs qui lui ont été adressés, Akira Schmid endosse une part de responsabilité sur le 2-0 de Gustav Forsling.

Une finale de rêve La consécration pour Lionel Messi ou un deuxième titre mondial à moins de 24 ans pour Kylian Mbappé? La finale de la Coupe du monde 2022 propose un duel magnifique entre les deux joueurs du PSG dans le pays qui justement les rémunère si grassement. Il était peut-être écrit que le génie argentin et le prodige français, tous deux meilleurs buteurs du tournoi avec leurs cinq réussites, se retrouvent en finale de cette Coupe du monde de la démesure, organisée à la perfection grâce aux milliards des revenus du gaz d'un mini-Etat qui s'est bien aisément accordé des entorses commises à l'égard des droits humains. Avec ce duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé le jour de la fête nationale du Qatar, Doha et la FIFA ne pouvaient certainement pas rêver d'une plus belle apothéose. Le choix fort de Lionel Scaloni Cette affiche Argentine - France, la tenante du titre faut-il le rappeler, opposera deux équipes qui viseront un troisième sacre. Ces deux équipes ont su déjouer les vents contraires pour se hisser en finale contrairement au Brésil et à l'Espagne, qui étaient les deux autres grands favoris du tournoi. Lionel Scaloni est parvenu à "réinventer" une nouvelle équipe après la défaite initiale de l'Albiceleste contre l'Arabie saoudite. Les titularisations d'Enzo Fernandez (21 ans) et de Julian Alvarez (22 ans) ont été un choix fort qui a payé sans doute au-delà de toutes espérances. Avec leur jeunesse et leur culot, le demi de Benfica et l'attaquant de Manchester City ont redonné un nouveau souffle à Lionel Messi. Comme si le capitaine oubliait à leur contact son âge avancé de 35 ans et 5 mois. L'insouciance de la jeunesse demeure l'une des forces de Kylian Mbappé. L'attaquant français s'était révélé au monde entier en 2018 à Kazan lors du huitième de finale de la Coupe du monde qui avait vu la victoire 4-3 de la France face à... l'Argentine. Alors âgé de 19 ans, il avait été inarrêtable. Quatre ans plus tard, les Argentins redoutent qu'il le soit à nouveau dimanche. Kylian Mbappé pour un rebond Irrésistible lors du huitième de finale contre la Pologne, Kylian Mbappé a perdu un peu de sa flamboyance contre l'Angleterre et le Maroc. Le Parisien entend rebondir dimanche dans le match qui peut le consacrer comme le meilleur joueur au monde devant Lionel Messi. Au sein d'une équipe de France qui ne joue que pour lui depuis le forfait de Karim Benzema, Kylian Mbappé bénéficie de toutes les libertés, quitte à mettre en péril l'équilibre des Bleus en raison de ses manques dans le repli défensif. Mais Didier Deschamps a compris très vite que Kylian Mbappé était en quelque sorte son arme absolue Le sélectionneur en a eu une preuve de plus avec son influence sur les résultats des deux derniers matches. Sans avoir l'air d'y toucher, il fut à l'origine des quatre buts inscrits par la France contre l'Angleterre (2-1) et le Maroc (2-0). Si Lionel Messi rêve de rejoindre dans la légende Diego Maradona, qui avait gagné pratiquement à lui tout seul le Mondial 1986, et si Kylian Mbappé de devenir le premier joueur depuis Pelé à remporter deux Coupes du monde à 23 ans, cette finale de Doha peut également hisser Didier Deschamps sur le toit du monde. Le Basque serait alors le premier à remporter deux Coupes du monde comme entraîneur et une comme joueur. Pour y parvenir, il lui reste toutefois à résoudre "la" seule question qui compte: comment neutraliser Lionel Messi? Didier Deschamps misera sur le brio d'Hugo Lloris dans les buts, sur le métier de Raphaël Varane en défense centrale et sur le retour d'Adrien Rabiot pour arrêter Lionel Messi. Mais aussi sur cette formidable résilience qu'il a su insuffler dans une équipe qui a dû déplorer le forfait de trois joueurs majeurs, Paul Pogba, Ngolo Kanté et Karim Benzema, la blessure de Lucas Hernandez lors du premier match contre l'Australie et les absences de Rabiot et de Dayot Upamecano en demi-finale. Comme l'Argentine portée à la fois par le génie de Lionel Messi et par l'incroyable ferveur de ses supporters, la France se nourrit de ce fameux supplément d'âme qui fait toute la différence. Emettre le moindre pronostic sensé pour cette finale s'apparente vraiment à une mission impossible. Qui s'en plaindra?

La Suisse prend une leçon de réalisme des Tchèques Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a concédé une deuxième défaite dans le cadre du tournoi de Fribourg. La sélection helvétique s'est inclinée 2-1 face à la Tchéquie. Son manque de réalisme l'a pénalisée. Face aux Tchèques dirigés par Kari Jalonen, l'ancien entraîneur du CP Berne, les Suisses ont transpiré en première période pour tenter de passer la zone neutre bien quadrillée par les coéquipiers de Matej Stransky. Ils avaient abandonné tout fore-checking sur les défenseurs suisses pour se concentrer à la ligne rouge. Les joueurs de Patrick Fischer ont mis vingt minutes à s'adapter au jeu tchèque. Mais dès la deuxième période, ils ont largement pris le dessus. Encore une fois, l'absence d'un finisseur certifié a prétérité les chances helvétiques. La statistique des tirs de la deuxième période - 17-1 pour la sélection helvétique ! - ne fait que souligner la domination des Suisses. Noah Rod, à deux reprises coup sur coup, et Scherwey arrivé seul ont fait connaissance avec le portier Marek Langhamer, habituel portier d'Ilves Tampere en Finlande. Seul Corvi a marqué Dans la cage d'en face, Connor Hughes effectuait ses débuts sous le maillot national. Le gardien de Fribourg-Gottéron est parfaitement entré dans son match avec plusieurs parades au premier tiers. En deuxième période, il fut pratiquement réduit au chômage avec un seul tir à parer. Dans l'ultime tiers, le Fribourgeois d'adoption a été surpris par un tir puissance de Jan Kostalek (50e) qui a profité d'une mauvaise sortie de zone helvétique. Les Tchèques ont doublé la mise à la 55e favorisé par un rebond de la bande arrière qui a permis à Jiri Smejkal d'inscrire le 2-0 dans un angle assez réduit. Patrick Fischer n'a pas hésité à sortir Hughes à 5'20'' du terme du temps réglementaire. Les Suisses ont alors complètement assiégé les Tchèques et sont enfin parvenus à trouver la faille par Enzo Corvi (57e). La fin de partie n'a pas permis aux Suisses de revenir à la hauteur. Déjà battue par la Suède jeudi (2-3 ap), la Suisse pourra réussir sa sortie ce dimanche face à la Suède (13h00).

Luka Modric ne compte pas arrêter avec la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Interrogé sur la suite de sa carrière internationale à l'issue de la 3e place de la Croatie au Mondial, Luka Modric a affirmé qu'il comptait poursuivre pour disputer au moins la Ligue des nations. "C'est le plan. Cela n'aurait pas de sens de ne pas jouer la Ligue des nations. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Je veux rester pour la Ligue des nations", a déclaré à la télévision croate HRT Modric, après la victoire (2-1) contre le Maroc. A 37 ans, le joueur du Real Madrid sait que la prochaine Coupe du monde en 2026 est un objectif sans doute trop lointain mais il veut continuer à porter le maillot à damier. Le Ballon d'Or 2018 est aussi revenu sur ce nouveau podium de la Croatie, après la troisième place de 1998 et la place de finaliste en 2018 en Russie. "Nous avons réussi quelque chose de majeur pour la football croate. Nous voulions l'or, nous en étions proches. Au final, nous retournons en Croatie comme vainqueurs. La Croatie n'est pas un miracle qui apparaît tous les 20 ans. Nous avons prouvé que nous sommes réguliers. Nous ne pouvons pas être vus comme une surprise mais comme une puissance du football", a-t-il ajouté.

Un troisième podium pour la Croatie Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin "Bourreau" du Brésil en quart de finale, la Croatie quitte le Qatar avec une médaille de bronze mille fois méritée. Elle a apporté une nouvelle preuve de sa valeur lors du match pour la 3e place. Luka Modric et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 devant le Maroc. Ils ont forcé la décision grâce à une frappe enroulée de Mislav Orsic juste avant la pause. Leur premier but avait déjà été une petite merveille avec une tête de Josko Gvardiol pour conclure une combinaison imparable sur un coup franc à la 7e minute. Le Maroc pouvait égaliser pratiquement dans la foulée par Achraf Dari. Il lui a toutefois manqué un peu de souffle pour contester la victoire aux Croates. A sa décharge, on précisera que cette petite finale se jouait moins de 72 heures après sa rencontre contre la France. Troisième podium Avec ce succès dans un match qui a vu les deux équipes s'engager pleinement, la Croatie se hisse une troisième fois sur le podium d'une Coupe du monde, vingt-quatre ans après l'épopée en France de la sélection dirigée alors par Miroslav Blazevic et la finale de la dernière édition. Elle offre à Luka Modric un épilogue à la hauteur de son extraordinaire talent. A 37 ans, le Ballon d'Or 2018 a guidé les siens une ultime fois dans une rencontre de Coupe du monde. Même s'il ne fut pas vraiment décisif, il a livré la performance que l'on attendait, celle d'un métronome toujours capable de donner le juste ton. Comme en demi-finale, le Maroc a connu de très belles séquences, notamment grâce à la classe folle du duo formé par Achram Hakimi et par Hakim Ziyech. Sur leur côté droit, le défenseur du PSG et l'attaquant de Chelsea ont réalisé de superbes approches. Seulement, l'absence d'un grand buteur a pesé. Malgré ces deux défaites en trois jours, le Maroc aura également réalisé une très grande Coupe du monde. Première équipe africaine à figurer dans le dernier carré du tournoi, la formation de Walid Regragui restera comme celle qui aura brisé le dernier rêve de grandeur du Portugal de Ronaldo et qui aura éliminé l'Espagne, l'un des grands favoris. Ce double exploit permet désormais au football africain de croire qu'une victoire en Coupe du monde est possible.

Nadine Fähndrich impériale en sprint à Davos Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich l'a fait. A Davos, la Lucernoise de 27 ans s'est imposée en patronne lors du sprint en skating. Elle se savait attendue à domicile, elle a répondu avec la manière. Victorieuse à Beitostölen en classique le week-end dernier, Nadine Fähndrich l'a emporté en skating, là où elle se sent le mieux. La Lucernoise a devancé l'Américaine Jessie Diggins et la Suédoise Johanna Hagström. Pour devenir la première Suissesse à monter pour la troisième fois sur la plus haute marche du podium, Nadine Fähndrich a dû s'employer. Parfaite en demi-finale, la Lucernoise a eu davantage de concurrence en finale. Elle a surtout dû se faire sa place pour virer en tête dans le dernier virage. Lors de la deuxième montée, Fähndrich a tout donné pour se placer idéalement. Heureusement, elle avait encore assez d'essence dans le moteur pour couper la ligne devant. "C'est génial de gagner ici à domicile, devant ce public, a expliqué la gagnante au micro de la FIS. J'étais fatiguée et c'est dur de récupérer en raison de l'altitude. Le but aujourd'hui était de garder suffisamment d'énergie avant la finale et ça a marché. Mais je me suis quand même demandé si ça allait tenir dans la dernière ligne droite." Avec ce beau succès, Nadine Fähndrich est également la première Suissesse à remporter une course de Coupe du monde à Davos. Chez les messieurs, seul Toni Livers a eu droit à cet honneur. Il avait gagné en février 2007 sur 15 km en skating avec départ individuel. Quadruple champion olympique et qui s'est installé dans la station grisonne, Dario Cologna n'a fêté aucune de ses 26 victoires en Coupe du monde sur le plateau de la Landwasser. Cette troisième victoire permet aussi à la skieuse domiciliée à Bâle de remonter à la 3e place au classement général du sprint avec ses 100 points supplémentaires, derrière Tiril Udnes Weng, 4e samedi, et Johanna Hagström, 3e.

Kilde roi de Val Gardena, Odermatt 5e Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Aleksander Aamodt Kilde a remis les pendules à l'heure lors de la deuxième descente de Val Gardena. Le Norvégien a devancé Johan Clarey et Mattia Casse, alors que Marco Odermatt a fini 5e. Le patron s'appelle bien "AAK". Seulement 5e jeudi lors de la descente raccourcie, le leader de la discipline n'a laissé le soin à personne de venir lui contester la victoire sur la "vraie" descente dans la station des Dolomites. Le Norvégien s'impose pour la cinquième fois sur la Saslong, la troisième en descente. Le Viking a construit son 17e succès en Coupe du monde, le 9e en descente, dans le Ciaslat, ce juge de paix technique qui intervient après 1'30 de course. Il a ainsi repris une seconde à Johan Clarey dans ce passage qui secoue comme le tambour d'une machine à laver. Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader de la Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 5e. "Odi" voit par ailleurs sa série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes les chances d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants d'Alta Badia dimanche et lundi où il sera l'immense favori. Le reste de la délégation helvétique n'a guère brillé dans le Haut-Adige. Jamais très à l'aise sur cette piste qui demande beaucoup à ses genoux, Beat Feuz a dû se contenter de la 13e place provisoire et Stefan Rogentin de la 17e. Niels Hintermann n'a lui pas rallié l'arrivée en commettant une faute juste avant le Ciaslat. Heureusement, le Zurichois ne s'est pas blessé.

Plâtrée, Sofia Goggia s'impose à St-Moritz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Incroyable Sofia Goggia. Opérée de la main gauche vendredi à Milan, l'Italienne a remporté avec autorité la deuxième descente de St-Moritz alors que les Suissesses ont manqué leur course. "Ma vie est comme un film." Au micro de la RTS, la Bergamasque a résumé sa carrière en quelques mots. Si Netflix manque d'idées pour une série, l'histoire de la Transalpine pourrait tout à fait être adaptée avec réussite à l'écran. Le dernier coup d'éclat de la reine de la vitesse s'est donc passé en Engadine. Vendredi lors de la première descente disputée dans des conditions à la limite du praticable, elle s'est cassé la main gauche. Sans perdre de temps, la skieuse a été conduite à Milan pour y subir une opération pendant 1h30. Et vendredi soir à 22h30, Sofia Goggia était de retour à l'hôtel. Lors de la reconnaissance matinale, le ciel bleu a conforté l'Italienne dans sa décision. Elle a reconnu s'être tout de suite bien sentie. Et alors que l'on pouvait craindre un peu pour sa blessure lors de la poussée, elle n'a connu aucun problème au départ. Pas forcément la plus rapide sur le haut, Goggia a fait la différence dans la partie technique en adoptant la meilleure ligne. Au final, elle s'est imposée avec 0''43 d'avance sur la Slovène Ilka Stuhec et 0''52 sur l'Allemande Kira Weidle. Il s'agit de sa 20e victoire en Coupe du monde, la 15e dans la discipline. Suissesses en retrait Et les Suissesses dans tout ça? Habituellement très à l'aise dans la station grisonne, les athlètes de Swiss-Ski ont dû se contenter des miettes. La meilleure représentante helvétique se nomme Joana Hählen avec une 9e place à 1''29, juste devant Jasmine Flury. Les têtes d'affiche ont intégré le top 15, mais cela reste clairement insuffisant. Lara Gut-Behrami termine 12e, Corinne Suter 14e et Michelle Gisin 15e. Troisième vendredi, on espérait mieux de Corinne Suter, toujours sur le podium en vitesse cette saison. Mais la Schwytzoise a cédé beaucoup trop de temps - plus d'une seconde - dans la partie technique. Par chance, les athlètes auront une nouvelle chance dimanche avec un Super-G au programme. Une Lara Gut-Behrami est notamment montée à cinq reprises - deux succès - sur le podium en Super-G à St-Moritz. Mais on sait aussi que la Tessinoise a parfois tendance à en faire un peu trop.

La recette d'une nouvelle épopée pour la France Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Une attaque efficace, une solidarité parfaite, des tuteurs efficaces et un sélectionneur fédérateur. C'est le cocktail gagnant des Bleus finalistes dimanche contre l'Argentine. Des cadres et "moins de fous" Neuf minutes après le coup d'envoi de leur Coupe du monde, les Bleus ont encaissé un premier but et perdu leur défenseur Lucas Hernandez, gravement blessé. Mais ils ont renversé l'Australie (4-1) sans paniquer grâce, notamment, à un doublé d'Olivier Giroud. Avec le buteur de 36 ans, ils sont neuf champions du monde 2018 encore en lice au Qatar et leur apport est inestimable, selon Youri Djorkaeff. "En 2022, il y a une continuité, une vraie expérience des cadres et ça se sent", "ils donnent la direction", souligne l'ancien international, champion du monde 1998. Pour Ousmane Dembélé, "2018 c'était autre chose... Il y avait plus de fous dans l'équipe!". A l'époque, la finale contre la Croatie (4-2) était "la première depuis vingt ans, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de calme, d'expérience, on sent qu'on l'a vécu en 2018". Après la demi-finale il y a quatre ans (contre la Belgique, 1-0), "on était un peu plus euphoriques", se souvient-il. "Je pleurais", a aussi raconté Antoine Griezmann, alors que cette fois, "au lieu de fêter la finale, on a les pieds sur terre". Entraide générationnelle "Il y a un noyau dur de joueurs plus expérimentés", avec "une grande complémentarité dans l'approche du match", a relevé le capitaine Hugo Lloris. Mais "il y a aussi des jeunes joueurs qui répondent très bien, qui amènent leur insouciance, leur talent. Cela fonctionne très bien. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a beaucoup de respect entre les uns et les autres". A 23 ans, Youssouf Fofana a pointé le rôle protecteur des plus anciens, désireux de prodiguer des conseils sans apparaître trop écrasants. "Les plus expérimentés nous laissent une sorte de liberté d'expression, une liberté d'échec. Ils ne sont pas sur notre dos 24 heures sur 24, et ça suscite le respect. Du coup quand ils disent A, tout le monde fait A. Et si un jeune fait B, ils disent "C'est pas grave la prochaine fois, fais A", a raconté le Monégasque, arrivé au Qatar avec deux petites sélections dans les bagages. Solidarité et souffrance La mayonnaise a semble-t-il bien pris entre les générations, et cela se perçoit sur le terrain. "Le secret? La solidarité, encore une fois", a remarqué Jules Koundé après la demie contre le Maroc (2-0). "On est une équipe qui sait souffrir". Adrien Rabiot a tenu le même discours après le quart difficile contre l'Angleterre (2-1). La différence s'est faite sur "notre capacité de résilience". Dans la difficulté, "on n'a jamais lâché. (Il y a) cette unité, cette solidarité entre nous depuis le départ". Menace diffuse Contre l'Angleterre, la libération est venue d'un rare ballon parvenu jusqu'à l'avant-centre Olivier Giroud, 36 bougies et 118 sélections ce jour-là, après un premier but inscrit par le milieu défensif Aurélien Tchouaméni, 22 ans et une vingtaine de sélections. Au total, si l'on excepte la défaite contre la Tunisie (1-0) avec les remplaçants, l'équipe-type a inscrit 13 buts en 5 matches, soit 2,6 buts par match en moyenne, avec six buteurs différents venus de tous les compartiments du jeu. Il y a eu le défenseur très offensif Theo Hernandez, les milieux Rabiot et Tchouaméni, les attaquants Giroud et Kylian Mbappé, puis pour finir le remplaçant Randal Kolo Muani, contre le Maroc, 44 secondes après son entrée en jeu. La clé? Deschamps Ce groupe robuste porte la marque de Didier Deschamps. Le sélectionneur, affaibli par l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro en 2021, a prouvé qu'il tenait toujours la barre. "On était un peu dans le brouillard après l'Euro et Didier a fait un super virage, un super travail. Il est en phase avec son groupe, ses leaders, et ça se voit", constate Djorkaeff. "Deschamps a compris ses joueurs, il arrive à ce que chacun donne le maximum", appuie David Trezeguet, sacré avec lui en 1998 et 2000. "C'est un meneur d'hommes qui arrive à fédérer, à mettre les joueurs dans les meilleures conditions, à faire jouer ses équipes de la meilleure des façons", s'enthousiasme Luis Fernandez. Beaucoup l'ont "critiqué" après l'Euro, "mais il a réussi à retourner la situation".

Noè Ponti bat le record de Suisse sur 100m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est illustré dans la nuit de vendredi à samedi aux Mondiaux en petit bassin de Melbourne en 100m papillon. Le nageur tessinois a signé un chrono canon en 48''81 lors des séries pour se qualifier pour les demi-finales. Ponti a amélioré son précédent record, datant d'octobre, de 57 secondes. En demi-finale, il a signé le deuxième meilleur temps en 49''07 pour rallier la finale. Le Tessinois tentera de décrocher une troisième médaille dans cette compétition dimanche. Le même jour, Antonio Djakovic se battra pour se qualifier pour la finale du 200m nage libre.

Hugo Lloris: une prudence mesurée Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko "Le plus dur reste à faire ! Il nous faut terminer le travail." A la veille de la finale de la Coupe du monde, Hugo Lloris mesure pleinement la difficulté de la tâche qui attend l'équipe de France. Le Niçois sait que cette finale peut permettre à Lionel Messi d'entrer dans la légende. Et que le monde entier souhaite que le capitaine de l'Argentine rejoigne Diego Maradona dans le livre d'or de la Coupe du monde. "Nous avons le soutien de tout un pays. C'est ce qui importe, souligne toutefois le capitaine de l'équipe de France. Je pense aussi que la Coupe du monde est un événement trop immense pour se focaliser uniquement sur Lionel Messi. Mais je dois avouer que rencontrer l'Argentine rend cette finale plus belle encore." Elle est d'autant plus belle pour Hugo Lloris qui remarque avec une certaine ironie que "très peu de gens croyaient en l'équipe de France au début du tournoi." Comme son capitaine, Didier Deschamps n'a donné aucune précision sur l'état de santé des joueurs frappés par le virus qui court depuis le début de cette Coupe du monde. "Nous faisons en sorte de gérer au mieux la situation", lâche le sélectionneur. Tout indique toutefois que Dayot Upemecano et Adrien Rabiot, les deux absents de la demi-finale, seront aptes à jouer. Interrogé sur son avenir, Didier Deschamps, dont le contrat se termine le 31 décembre, est resté évasif. Il a précisé toutefois que le résultat de la finale n'influencera pas son choix et que l'équipe de France est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa carrière sportive. "Elle est au-dessus de tout, dit-il. Je suis heureux dans cette fonction depuis dix ans. Je suis à son service. Et dans ma tête, seule compte cette finale de dimanche." Le Basque a, en revanche, baissé quelque peu sa garde à la question de savoir si Karim Benzema était le bienvenu dimanche à Doha. "Je ne m'occupe pas des invitations, lance-t-il. Depuis les blessures de Benzema et de Lucas Hernandez, je me suis retrouvé avec un groupe de 24 joueurs. Parler de Benzema est maladroit par rapport à ces 24 joueurs, voire un peu plus."

Avant la finale, toute la planète avec Messi... ou presque Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Voir "La Pulga" enfin soulever la Coupe. L'Argentine gagnera dimanche le match des supporters contre la France et pas uniquement à Doha. L'aura de Messi attire à l'Albiceleste les faveurs des fans C'est même le cas parmi les Uruguayens et les Brésiliens, qui ont en partage une animosité tenace pour la sélection voisine. Selon un sondage de l'Institut brésilien de recherche et d'analyse de données, un tiers des compatriotes de Neymar plaçaient l'Argentine comme deuxième choix pour gagner le tournoi. Un phénomène Mateus da Silva, 25 ans, rencontré sur la plage de Flamengo à Rio, soutiendra les rivaux argentins, "mais pas pour eux, pour Lionel Messi, pour tout ce qu'il a fait pour le football". "C'est un phénomène", dit ce livreur. "Auparavant, il n'y avait quasi personne pour souhaiter" une victoire des Argentins, "considérés comme arrogants", explique le journaliste sportif uruguayen Luis Prats. "Mais cette équipe paraît plus humble, plus combative. Et il y a Messi, une idole, qui n'est pas une vedette comme les autres." "Messi réussit un consensus comme aucun autre joueur", renchérit son confrère Diego Muñoz, de la chaîne sportive ESPN, qui relève que de jeunes Uruguayens portent le maillot argentin, chose impensable pour leurs aînés. Selon une enquête pour le média en ligne Montevideo portal, quasiment la moitié des 6.000 participants (47,5%) souhaitent une victoire argentine quand moins d'un tiers soutiendront la France (31%). Mbappé en retrait Même biais en Allemagne où, selon un sondage réalisé en collaboration avec FanQ par l'agence sportive SID, 63,1% des personnes interrogées ont déjà désigné Messi comme meilleur joueur du tournoi, contre seulement 13,6% pour le Français Kylian Mbappé L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, qui a grandi en banlieue parisienne, avait lui apporté son soutien à la France après la défaite de son équipe en demi-finale. Pas certain que ce soit l'opinion dominante au Maroc... Ouassim, 37 ans, qui ne donne pas son nom, est comme de nombreux compatriotes un fan du FC Barcelone, le club où Messi a écrit sa légende. Il veut voir en finale "un Messi maradonien qui aura couronné sa magnifique carrière avec une troisième étoile sur le maillot de son équipe nationale." Meryem, 26 ans, "respecte Kylian" Mbappé. "Mais il a encore tout l'avenir devant lui pour devenir une star planétaire". "Aujourd'hui, c'est Messi qui mérite de gagner une Coupe du monde" -sans doute sa dernière-, dit cette professeure de mathématiques de Casablanca. La planète touchée par la Messimania Même choix puissance 10 au Bangladesh, où le Mondial a donné lieu à d'impressionnants rassemblements de supporters du Brésil et d'Argentine, les deux sélections les plus populaires dans ce pays d'Asie du sud, terre de cricket qui se prend tous les quatre ans de passion pour le football. Le soutien est moins unanime au Japon, mais là encore, beaucoup rêvent de voir l'enfant de Rosario enfin couronné. Employé de bureau tokyoïte de 48 ans, Hideyuki Kamai pense que la France est plus forte, mais il veut que "Messi soulève la Coupe du monde". "S'il gagnait, il donnerait au peuple argentin le même trophée que Maradona, peut-être le seul joueur meilleur que lui dans l'histoire", renchérit Leonardo Pini, étudiant romain de 25 ans, qui rappelle en outre les liens historiques entre populations italienne et argentine. Les Pays-Bas avec la France Cet unanimisme agace pourtant Beatrice Mauriello, étudiante napolitaine de 23 ans, qui soutient "la France parce qu'(elle) déteste Messi: il est devenu un personnage qui, quoi qu'il fasse ou dise, a raison et est intouchable". La planète entière, exception faite de Beatrice et des Français, serait donc derrière l'Argentine? Non... Les Bleus peuvent compter sur le soutien des deux-tiers des Néerlandais, selon un sondage. Par pure détestation des Argentins après leur quart de finale perdu, conclu par une attitude agressive et très peu sportive des partenaires de Messi... Président d'une association des supporters des Oranje, Henk van Beek, 52 ans, est intarissable sur le "favoritisme" dont bénéficieraient les Argentins "depuis le début de la compétition", et leur "comportement arrogant". Aussi, assure-t-il, les Néerlandais espèrent que la bande de Didier Deschamps "infligera une défaite traumatisante (sur le plan du football bien sûr) à l'Argentine".

Les Hawks retrouvent leur adresse Image: KEYSTONE/AP/Rusty Jones Même sans trois titulaires dont Clint Capela, Atlanta a renoué avec la victoire. Les Hawks se sont imposés 125-106 à Charlotte. Face au cancre de la Ligue qui a concédé une septième défaite de rang, Atlanta a très vite forcé la décision grâce notamment aux 31 points de Trae Young et au 7 sur 10 à 3 points de Bogdan Bogdanovic. Les Hawks ont été crédités d'une réussite de 63 % au tir lors d'une première mi-temps remportée 75-59. Atlanta était privé de Clint Capela, blessé à un mollet, de John Collins et de Dejounte Murray. A la faveur de cette victoire, les Hawks présentent à nouveau un bilan équilibré avec 15 victoires contre 15 défaites.