Kim «atteinte dans sa santé mentale» +++ Les Nets au tapis

Raducanu pourrait se tourner vers l'Italien Riccardo Piatti, ancien entraîneur, entre autres, du Français Richard Gasquet, ancien no 7 mondial, et du Canadien Milos Raonic, finaliste de Wimbledon en 2016.

Avant Beltz, Raducanu avait remplacé Nigel Sears par Andrew Richardson après Wimbledon, l'an dernier, mais elle n'a pas renouvelé le contrat de Richardson après avoir remporté, à la surprise générale, en étant conseillé par lui, le dernier US Open.

Beltz avait auparavant entraîné sa compatriote et ex-no 1 mondiale Angelique Kerber pendant la période où elle a remporté l'Open d'Australie et l'US Open en 2016.

"Je veux remercier Torben pour son implication pendant près de six mois. Il a un coeur énorme et j'ai vraiment apprécié l'alchimie qui s'est créée entre nous", a déclaré Raducanu sur les réseaux sociaux.

En attendant, l'entraîneur en chef de la fédération britannique (LTA), Iain Bates, va s'occuper de la championne cette semaine en Espagne, après la défaite de la joueuse en quart de finale la semaine dernière à Stuttgart contre la no 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, qui a ensuite remporté le tournoi.

Désormais 11e joueuse mondiale, son meilleur classement en carrière, Raducanu (19 ans) doit jouer cette semaine à l'Open de Madrid, sur terre battue, pour continuer à préparer Roland-Garros, mais elle dit ressentir le besoin d'un "nouveau modèle d'entraînement". Elle a déjà connu trois coaches ces douze derniers mois et en cherche d'un donc un quatrième.

La gagnante du dernier US Open Emma Raducanu est à nouveau à la recherche d'un coach. La Britannique a mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur allemand Torben Beltz entamée il y a cinq mois.

Chiellini avait fait ses débuts avec l'Italie en 2004. Il a disputé 116 matches pour la Squadra (8 buts). Avec la Juve, il a fêté neuf titres de champion, entre 2012 et 2020.

"Je me retirerai après la rencontre à Wembley, dans le stade où j'ai connu le sommet de ma carrière" (avec le titre à l'Euro en 2021, ndlr), a annoncé mardi sur DAZN le défenseur âgé de 37 ans.

Chloe Kim va faire l'impasse sur la saison 2022-23

Chloe Kim fera une pause pour mieux repartir. Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

L'Américaine Chloe Kim, double championne olympique, a annoncé qu'elle allait faire l'impasse sur la saison 2022-23 pour "préserver (sa) santé mentale".

Elle a assuré cependant qu'elle était déterminée à remporter une troisième médaille d'or consécutive, en 2026 à Cortina d'Ampezzo.

"Je ne vais pas faire de compétition en 2022-23, c'est simplement pour préserver ma santé mentale. Je veux juste pouvoir tout remettre à zéro et ne pas repartir à fond dans une saison après un hiver durant lequel je me suis bien amusée mais qui a été épuisant", a déclaré récemment Kim à la chaîne de télévision sur internet Cheddar.

"Je veux profiter du moment et je reviendrai quand je me sentirai prête, mais au moment où je vous parle, mon but est clairement d'aller chercher un troisième titre" en 2026, a insisté la reine du half-pipe.

Après son premier titre olympique en 2018 à PyeongChang à seulement 17 ans, Kim avait eu du mal à vivre avec son nouveau statut de célébrité du sport américain.

Elle a songé à mettre un terme à sa carrière, puis a finalement fait une pause de 22 mois, avant de reprendre la compétition début 2021 et de remporter un deuxième titre olympique en février dernier lors des JO de Pékin.