Klingberg prolonge à Zoug jusqu'en 2023 ++ Mo Farah rate sa qualification

Le Lightning rejoint Montréal en finale Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tenant du titre, Tampa Bay se frottera à Montréal en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning s'est imposé 1-0 face aux New York Islanders vendredi dans l'acte VII de cette demi-finale des play-off de NHL. L'unique but de cette rencontre, dominée par le Lightning, a été inscrit à la 22e par Yanni Gourde alors que les Islanders évoluaient en "power play". C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la NHL qu'un septième match se joue sur un seul but marqué en infériorité numérique. Le gardien de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy n'a dû effectuer que 18 arrêts pour signer son deuxième blanchissage de la série. "Lors du sixième match (réd: perdu 3-2 ap), nous avions cherché à défendre. Là, nous avons attaqué durant toute la rencontre", a expliqué le portier russe, bien aidé par les 21 tirs bloqués par ses équipiers. En quête d'une troisième Coupe Stanley après celles conquises en 2004 et en 2020, le Lightning aura l'avantage de la glace face au Canadien de Montréal. Le premier acte de cette finale, la première pour les Habs depuis 1993, est prévu lundi en Floride.

Demi Vollering remporte la Course by le Tour de France Image: KEYSTONE/EPA/BENOIT TESSIER Demi Vollering a remporté la Course by le Tour de France, l'épreuve féminine disputée en prélude au Tour, samedi sur les hauteurs de Landerneau. Lauréate de Liège-Bastogne-Liège en avril, la Néerlandaise a réglé au sprint un petit groupe au terme des 107 km. La Danoise Cecilie Uttrup Ludwig a pris la deuxième place devant deux autres Néerlandaises, Marianne Vos (3e) et la championne du monde Anna van der Breggen (4e). Meilleure Suissesse, la Genevoise Elise Chabbey a pris la 29e place, à 50'' de la gagnante.

Klingberg prolonge à Zoug jusqu'en 2023 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Carl Klingberg reste à Zoug. L'attaquant suédois a prolongé son contrat de deux ans soit jusqu'en 2023, annonce le champion de Suisse dans un communiqué. Le nouvel accord comporte une clause libératoire pour la KHL au terme de l'exercice 2021/22. "Klingberg est un modèle absolu sur et en dehors de la glace, et un joueur important de notre effectif", explique à propos de l'ailier de 30 ans le manager général zougois Reto Kläy, cité dans le communiqué diffusé samedi. Carl Klingberg avait débarqué à Zoug au début de l'exercice 2016/17, en provenance de Nizhny Novgorod (KHL). Il a réussi 173 points en 265 apparitions sous le maillot du "EVZ", dont 49 lors de la saison 2020/21.

Mbappé, la troisième lame veut percer les défenses Image: KEYSTONE/EPA/Alex Pantling Depuis le début de l'Euro, Kylian Mbappé ouvre les brèches au sein de l'attaque française, laissant le rôle de finisseur à Antoine Griezmann et Karim Benzema. Le 8e de finale lundi contre la Suisse (21h00) pourrait lui permettre de débloquer son compteur de buts. Pour l'heure, la jeune vedette du Paris SG a plus fait trembler les défenses que les filets adverses. Toutefois, ses dribbles, ses passes, ses percussions et ses coups de rein n'ont pas servi à rien, comme en témoigne le penalty obtenu avant la mi-temps contre le Portugal (2-2). Face à la Hongrie (1-1) au match précédent, l'égalisation française est également venue d'un énième déboulé de Mbappé. Il aurait pu être crédité d'une passe décisive si Benzema n'avait pas manqué sa reprise à la demi-heure de jeu, voire marquer si le gardien n'avait pas sorti le grand jeu. Impliqué défensivement pour le match d'ouverture contre l'Allemagne, altruiste mais pas en réussite après, le champion du monde de 22 ans se montre plus disponible dans la construction du jeu qu'en Russie. "J'aime tellement regarder jouer Mbappé. Tellement incroyablement bon", en a salivé l'ancien avant-centre anglais Gary Lineker, désormais consultant renommé. Quatre matches sans marquer Après le premier match du Mondial 2018 contre l'Australie, Didier Deschamps avait reproché à l'attaquant un manque de courses à haute intensité, comme s'il ménageait ses forces pour être plus efficace face à la cage. "Si je n'ai pas envie de courir, autant ne pas jouer!", a plaisanté Mbappé avant le début de l'Euro. "Je vais essayer de tout donner pour mon équipe, que ce soit offensivement ou défensivement", avait-il alors promis en conférence de presse. Ce jour-là, le Parisien avait reconnu que le sélectionneur attendait des efforts défensifs de la part de ses attaquants, tout en ajoutant qu'il voulait "aussi qu'on garde de l'énergie pour attaquer". "Bien sûr qu'il faut aider les coéquipiers mais les attaquants sont là pour être au bout de la chaîne, être dans les 30 derniers mètres et essayer d'être le plus décisifs possible." En bout de chaîne, c'est pourtant les deux autres segments du "triangle d'or" des Bleus, Griezmann et Benzema, qui ont accaparé les honneurs jusqu'à présent à l'Euro. Et cette panne de buts pourrait commencer à démanger "KM7", meilleur canonnier de la Ligue 1 ces trois dernières saisons. Depuis son but en préparation contre le pays de Galles (3-0), agrémenté d'une passe décisive pour Griezmann, Mbappé n'a toujours pas fait parler la poudre. Quatre matches ont suivi, pour un total de 382 minutes sans but. Au total, "Kyky" n'a marqué qu'une seule fois sur ses neuf dernières sélections... "Chaud de le contrôler" Face à l'équipe de Suisse, qu'il n'a jamais affrontée en 47 sélections, la vitesse du prodige de Bondy pourrait aider à percer le verrou défensif. "Pour la Suisse ce sera chaud de le contrôler, peut-être qu'il faut doubler (défendre à deux)", avance l'ancien attaquant international helvétique Stéphane Chapuisat. Le sélectionneur Vladimir Petkovic mettra probablement en place "un bloc bas", car il faut "donner le moins d'espaces dans le dos de la défense à un joueur comme Mbappé, mais aussi à Benzema", fait aussi valoir le vainqueur de la Ligue des champions 1997 avec le Borussia Dortmund. Encore plus qu'au Mondial russe, les défenses adverses essayent d'anticiper les fulgurances de l'attaquant du PSG. "En 2018, c'était ma première compétition, c'était le moment de confirmer, de mettre les pieds dans le grand monde. Depuis j'ai fait trois saisons pleines, j'ai gagné pas mal de titres collectifs et individuels", disait le Français avant l'Euro. "Une étape différente" "Je suis à une étape différente de ma carrière et je dois encore confirmer, mais ce sera à l'aide du collectif. Il ne faut jamais s'isoler du collectif", avait aussi assuré l'ex-Monégasque qui, il y a trois ans, avait enflammé la planète foot en éliminant de la Coupe du monde l'Argentine de Lionel Messi (4-3), avec une chevauchée fantastique conduisant à un penalty, puis un doublé qui avait mis les Bleus devant. C'était en huitième de finale...

Le GP de Russie déménagera à St-Pétersbourg en 2023 Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Le GP de Russie de Formule 1, organisé depuis 2014 à Sotchi sur les bords de la mer Noire, déménagera dès 2023 à Saint-Pétersbourg. Le promoteur du Championnat du monde l'a annoncé samedi. Ce Grand Prix se tiendra encore en 2021 et en 2022 sur l'autodrome de Sotchi. Il sera organisé dès l'année suivante sur le circuit d'Igora Drive, au nord de Saint-Pétersbourg.

La Salernitana organise sa vente pour jouer en Serie A Image: KEYSTONE/EPA ANSA La Salernitana, promue en Serie A, a annoncé organiser sa vente afin de pouvoir effectivement jouer dans l'élite la saison prochaine. Les règlements interdisent que deux clubs de la même division appartiennent au même propriétaire. Or, le club basé à Salerne est co-détenu par le patron de la Lazio Rome, Claudio Lotito. La Salernitana a décroché sa place en Serie A en terminant la saison dernière deuxième de Serie B. Mais, pour avoir le droit de disputer la troisième saison de son histoire dans l'élite, la première depuis 1998-99, le club avait un mois pour mettre en conformité avec les textes de la Fédération italienne. Quelques instants avant la fin de ce délai, qui a expiré dans la nuit de vendredi à samedi, la Salernitana a annoncé que les parts des dirigeants ont été confiées à un trust, une structure indépendante, chargée de trouver un acheteur dans les six mois. Ce trust est dirigé par un administrateur unique. Cette formule mise en place par le club doit toutefois encore être acceptée par la Fédération italienne. Celle-ci veillera à ce que le trust soit effectivement bien indépendant, pour que l'inscription en Serie A du club promu soit effective.

Fraser-Pryce remporte le 100 m avec un nouveau temps canon Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil Shelly-Ann Fraser-Pryce s'est qualifiée pour les JO de Tokyo en remportant le 100 m des sélections jamaïcaines. Elle a réalisé un nouveau temps canon: 10''71. La double médaillée d'or olympique sur la distance (2008 et 2012) et deuxième meilleure performeuse de l'histoire (10''63 début juin) a signé cette fois-ci le neuvième chrono de tous les temps. Shericka Jackson (10''82) et la championne olympique en titre Elaine Thompson-Herah (10''84) ont complété le podium. Avec aussi l'Américaine Sha'Carri Richardson, qui a couru cette année en 10''72 et la Nigériane Blessing Okagbare, chronométrée en 10''63 mais avec un vent supérieur à la limite autorisée, le 100 m féminin devrait être à Tokyo l'un des grands rendez-vous des Jeux. Sur la ligne droite chez les messieurs, la barre des 10 secondes n'a pas été franchie. La surprise est venue de Tyquendo Tracey, déjà champion de Jamaïque en 2018, qui l'a emporté en 10''00, précédant d'un souffle Yohan Blake (2e en 10''01) et Oblique Seville (3e en 10''04).

Mo Farah rate sa qualification sur 10'000 m Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECCOQ Mo Farah (38 ans), quadruple champion olympique sur la piste, a échoué à se qualifier pour les Jeux de Tokyo sur 10'000 m vendredi à Manchester. En 27'47''04, la star britannique a même nettement raté les minima (27'28''00). La date limite de qualification étant fixée au 29 juin, Mo Farah a sans doute manqué sa dernière occasion de disputer les JO. Après quatre ans consacrés à la route et au marathon, il a donc perdu son pari de retour sur la piste qui avait fait sa gloire, avec quatre titres olympiques (doublés 5000 et 10'000 m en 2012 et 2016). Son état de forme et sa capacité à retrouver le gratin mondial sur la piste à 38 ans étaient incertains alors qu'il avait été transparent et loin des meilleurs à Birmingham le 5 juin (27'50''64, 8e de la Coupe d'Europe du 10'000 m) pour sa première course sur la distance depuis 2017. Pari manqué Sa fédération avait pris le pari de lui offrir une dernière opportunité en organisant un 10'000 m international en marge des championnats nationaux. Emmené par deux lièvres puis par son partenaire d'entraînement Bashir Abdi, Farah était dans l'allure à mi-course. Laissé seul aux deux-tiers du parcours, il s'est petit à petit étiolé pour finalement manquer assez largement son objectif. Star au palmarès gigantesque (six titres mondiaux en plus des médailles olympiques), "Sir" Mo Farah a entretenu le mystère sur la suite de sa carrière. "C'est une question difficile", a-t-il répondu, interrogé pour savoir s'il avait disputé sa dernière course sur piste. "J'ai toujours dit que si je n'arrivais pas à être parmi les meilleurs, je ne viendrais pas juste pour terminer... (il ne finit pas sa phrase). Ce soir ce n'était pas assez bon".

Le Lightning rejoint Montréal en finale Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tenant du titre, Tampa Bay se frottera à Montréal en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning s'est imposé 1-0 face aux New York Islanders vendredi dans l'acte VII de cette demi-finale des play-off de NHL. L'unique but de cette rencontre, dominée par le Lightning, a été inscrit à la 22e par Yanni Gourde alors que les Islanders évoluaient en "power play". C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la NHL qu'un septième match se joue sur un seul but marqué en infériorité numérique. Le gardien de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy n'a dû effectuer que 18 arrêts pour signer son deuxième blanchissage de la série. "Lors du sixième match (réd: perdu 3-2 ap), nous avions cherché à défendre. Là, nous avons attaqué durant toute la rencontre", a expliqué le portier russe, bien aidé par les 21 tirs bloqués par ses équipiers. En quête d'une troisième Coupe Stanley après celles conquises en 2004 et en 2020, le Lightning aura l'avantage de la glace face au Canadien de Montréal. Le premier acte de cette finale, la première pour les Habs depuis 1993, est prévu lundi en Floride.

Atlanta écrasé 125-91 lors de l'acte II Image: KEYSTONE/AP/Curtis Compton Battu 116-113 à domicile lors de l'acte I, Milwaukee a rectifié le tir dans la finale de la Conférence Est de NBA qui l'oppose aux Hawks de Clint Capela. Les Bucks ont écrasé Atlanta 125-91 pour égaliser à 1-1 dans cette série au meilleur des sept matches. Brillant deux jours plus tôt avec ses 48 points, le meneur d'Atlanta Trae Young a totalement manqué son affaire vendredi soir. Il n'a inscrit que 15 points (à 6 sur 16 au tir) et a surtout commis 9 pertes de balle, un record pour lui en carrière. "J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé", a déclaré Trae Young, qui a souffert face à une défense resserrée. "Prendre soin de la balle est quelque chose que je dois améliorer. Je vais m'améliorer. Ils sont montés d'un cran au niveau de l'intensité physique. Nous devons faire de même." Atlanta a été mené tout au long d'une rencontre dans laquelle Milwaukee a pris 30 longueurs d'avance dès l'entame de la deuxième mi-temps. Les deux équipes ont d'ailleurs ménagé leur cinq de base durant l'ultime quart-temps, entamé sur le score de 103-63 en faveur des Bucks de Giannis Antetokounmpo (25 points, 9 rebonds, 6 assists). L'acte III dimanche A l'image de son meneur de jeu Trae Young, Clint Capela a été à la peine vendredi soir, terminant tout de même meilleur rebondeur de son équipe avec 8 prises. Le pivot genevois n'a inscrit que 2 points (à 1 sur 5 au tir) et accusait un différentiel de -21 au terme de cette rencontre. Les Hawks devront rapidement réagir, l'acte III étant programmé dimanche en Géorgie. Atlanta garde l'avantage du parquet, acquis comme lors de ses deux précédentes séries dans le premier match. Clint Capela & Cie avaient d'ailleurs également perdu le deuxième match tant au 1er tour face aux Knicks qu'au 2e face aux Sixers.

Jason Kidd futur entraîneur des Dallas Mavericks Jason Kidd nouveau coach des Mavericks Image: KEYSTONE/FR170537 AP Jason Kidd sera le prochain entraîneur des Dallas Mavericks, la franchise avec laquelle il a gagné le titre de NBA en tant que joueur en 2011. Plusieurs médias américains l'ont rapporté. L'ancien meneur de jeu, âgé de 48 ans, était entraîneur-adjoint des Los Angeles Lakers depuis deux saisons. Après sa carrière de joueur en 2013, il avait entraîné les Brooklyn Nets pendant une saison. Il s'était ensuite occupé des Milwaukee Bucks pendant quatre ans. "Je déteste perdre JKidd mais je suis content pour lui en même temps! Bonne chance Kidd!", a twitté LeBron James, champion de NBA avec les Lakers l'an dernier. Kidd a été dix fois All-Star en 19 saisons de NBA avec les Mavericks, mais aussi les Phoenix Suns, les New Jersey Nets et les New York Knicks. Il est le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la ligue avec 12'091 passes décisives. Il a été deux fois champion olympique en 2000 et en 2008 avec les États-Unis. Les Mavericks ont aussi engagé comme manager général Nico Harrison, qui a été un dirigeant de Nike pendant deux décennies, selon les médias The Athletic, ESPN et USA Today, citant des sources non identifiées. Kidd remplacera comme entraîneur Rick Carlisle, qui s'est engagé jeudi avec les Indiana Pacers. Harrison prendra lui la suite de Donnie Nelson. La franchise texane a également recruté son ancienne star, l'Allemand Dirk Nowitzki, comme conseiller du propriétaire Mark Cuban.

Kambundji s'encouble mais s'impose Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Mujinga Kambundji est très en forme. Malgré une erreur après quelques foulées, la Bernoise est parvenue à remporter l'or du 100 m des Championnats de Suisse à Langenthal. Alléchant, le duel Kambundji-Del Ponte a tenu ses promesses. La Bernoise avait déjà impressionné en demi-finale avec un 11''13 réalisé tout en décontraction, mais elle est allée encore plus vite en finale avec un chrono de 11''05. Et ce en dépit d'un mauvais mouvement juste après le départ! Sur l'une de ses premières foulées, la recordwoman de Suisse a donné l'impression de s'affaisser avant de se reprendre. Et heureusement parce qu'elle a pu conserver une poussière d'avance sur Ajla Del Ponte qui a coupé la ligne en 11''07, un temps qui lui permet de se qualifier pour les JO de Tokyo. La Tessinoise a laissé échapper quelques larmes de bonheur en voyant ce qui constitue le meilleur chrono de sa carrière. La troisième place est revenue à Salomé Kora en 11''33. Bonne sortie de Léa Sprunger Chez les messieurs, la "logique" de ce début de saison a été respectée avec la victoire de Silvan Wicki (10''22) devant Alex Wilson (10''39) et Pascal Mancini (10''47). Dans les autres épreuves importantes en vue des JO, il y avait les séries du 400 m haies avec Léa Sprunger. La Nyonnaise s'est très facilement qualifiée pour la finale dans un temps de 55''35 qui se trouve être son meilleur cette année. Pour se rendre compte de l'écart avec le reste des concurrentes, il suffit de voir les 58''23 de Yasmin Giger, la 2e meilleure après la Vaudoise. A la hauteur masculine, Loïc Gasch a bien évidemment remporté l'or, mais le Sainte-Crix voulait très certainement réussir une bonne performance en Haute-Argovie. Les 2m25 sont corrects pour lui. Pas de soucis non plus pour Dominik Alberto à la perche qui l'a emporté avec une barre à 5m62. Le Zurichois a tenté le record de Suisse à 5m72, mais il lui a manqué un petit quelque chose.

Verstappen domine aussi les essais libres 2 Max Verstappen le plus rapide des premiers essais Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Max Verstappen (Red Bull-Honda) a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'essais du GP de Styrie. sur le Red Bull Ring (4,318 km) à Spielberg. Hamilton n'est que 4e. Le leader du championnat s'est comporté en patron, sur les terres de son écurie au Red Bull Ring: Verstappen a tourné en 1'05''412, dépassant l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) de 0''336 et le Français Esteban Ocon (Alpine) de 0''378, surprenants 2e et 3e. Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le 4e temps à 0''384 de son rival avant les qualifications, samedi à 15h00 sur ce circuit court qui présente le tour le plus rapide de la saison. Le second pilote Mercedes, Valtteri Bottas, seulement 5e du championnat du monde, n'a pris que le 12e temps. Il s'est surtout fait remarquer par un tête à queue... dans la voie des stands. Après quelques gouttes vendredi, la météo reste une grande inconnue à Spielberg, où des orages pourraient éclater samedi ou dimanche. Chez Alfa Romeo-Sauber, Antonio Giovinazzi a réalisé une bonne performance. L'Italien a terminé deux fois dans le top 10 (9e/10e) et a laissé derrière lui les Ferraris de Charles Leclerc (11e/13e) et Carlos Sainz (12e/11e) lors des deux séances. Kimi Räikkönen n'a roulé que l'après-midi (14e), car il a dû laisser son cockpit au pilote d'essai polonais Robert Kubica le matin (19e).

Chutes pour Lüthi et Marc Marquez Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Thomas Lüthi a chuté lors de la 1re journée d'essais Moto2 du Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Alors dans le top 8, le pilote bernois de 34 ans a rétrogradé au 16e rang au terme de la première séance. Dans l'après-midi, de retour sur sa Kalex mais sur une piste humide, Lüthi n'a pas pu améliorer son temps du matin et a terminé 12e. Le meilleur temps de la journée a été enregistré par l'Espagnol Augusto Fernandez qui a devancé Lüthi de 1''1. Dans la catégorie MotoGP, Marc Marquez, vainqueur dimanche dernier au Sachsenring, a été éjecté de sa moto. L'Espagnol a heurté violemment l'asphalte et a fait plusieurs tonneaux. Marquez a heureusement pu quitter les lieux du crash sur ses deux jambes. L'Espagnol Maverick Viñales a été le plus rapide dans la catégorie reine. Valentino Rossi, qui avait été fait citoyen d'honneur d'Assen la veille, n'a pu faire mieux que 17e sur ce circuit où il a célébré dix victoires en GP.