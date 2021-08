Kobel dans le 11 de «Kicker» +++ Victoire de Gottéron

Andi Zeqiri à Augsbourg Andi Zeqiri change d'horizon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'attaquant international suisse Andi Zeqiri quitte Brighton & Hove Albion (Premier League) pour Augsbourg. Il fait l'objet d'un prêt jusqu'en juin prochain, annonce lundi le club de Bundesliga. "Nous étions déjà en contact avec Andi lorsqu'il jouait encore à Lausanne. Nous apprécions son tempérament", écrit le club sur son site. "C'est un très bon finisseur, véloce et efficace." Zeqiri (22 ans) se dit quant à lui convaincu qu'Augsbourg est la bonne adresse "pour son développement". Il vient d'être retenu dans la dernière sélection de Murat Yakin avec l'équipe de Suisse. Auparavant, l'attaquant a évolué en équipe nationale à tous les échelons de la relève, notamment avec les M21 pour lesquels il a marqué 11 buts en 16 matches. Zeqiri a inscrit un but avec Brighton, mercredi dernier, lors du succès contre Cardiff en Coupe de la Ligue (2-0). Il n'avait auparavant pas été titularisé une seule fois en Premier League depuis son transfert en septembre dernier.

Steven Zuber à l'AEK Athènes Steven Zuber tente l'aventure grecque. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Steven Zuber va poursuivre sa carrière en Grèce. L'international suisse de Francfort a été prêté à l'AEK Athènes par son club allemand. Le milieu de terrain zurichois, auteur cet été d'un bel Euro, n'entrait guère dans les plans du nouveau coach de Francfort Oliver Glasner. Il a dû se contenter d'apparitions sporadiques. Zuber, 30 ans, était arrivé en septembre dernier sur les rives du Main, après avoir porté les couleurs de Stuttgart et Hoffenheim. L'ancien joueur de GC a débarqué en Bundesliga en 2014, après un crochet d'un an au CSKA Moscou.

Les Suisses présents en force Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre athlètes suisses se sont qualifiés pour la finale de la Ligue de diamant, organisée les 8 et 9 septembre à Zurich: Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Lea Sprunger et Jason Joseph. Ces quatre athlètes ont obtenu leur sésame respectivement sur 100 et 200 m (Kambundji), 100 m (Del Ponte), 400m haies (Sprunger) et 110 m haies (Joseph), grâce à leurs résultats tout au long de la saison sur le circuit. Ils font partie des dix meilleurs de leur discipline. Une dizaine d'autres Suisses seront en lice, au bénéfice d'une invitation, annonce lundi le Weltklasse. A savoir Silvan Wicki (100 m), William Reais (200 m), Ricky Petrucciani (400 m), Jonas Raess (5000 m), Lore Hoffmann (800 m) ou encore Ditaji Kambundji (100 m haies), tous sélectionnés pour les JO de Tokyo. Le décathlonien Simon Ehammer (longueur), Simon Wieland (javelot) et Dominik Alberto (perche) ont également reçu un bristol. Le plateau sera finalisé après le meeting de Bruxelles, vendredi. A l'heure actuelle, les organisateurs sont en mesure d'annoncer la présence à Zurich de 17 champions et championnes olympiques en titre. Le Weltklasse est pour la première fois l'hôte des finales de la Ligue de diamant pour les 32 disciplines. Jusqu'à présent, les finales étaient partagées entre Zurich et Bruxelles. Sept finales auront lieu hors de l'enceinte du stade le mercredi 8 septembre, sur le Sechseläutenplatz. Les 28 autres épreuves se dérouleront le lendemain au Letzigrund.

300 sportifs appellent à lutter contre le changement climatique Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE ACREE Environ 300 champions australiens ont signé une pétition appelant le gouvernement à mener une politique plus ambitieuse en matière de lutte contre le changement climatique. Le spectre des pétitionnaires est large, allant du capitaine de l'équipe nationale de rugby Michael Hooper à l'ex-joueur de tennis Mark Philippoussis. Dans cette pétition en ligne baptisée "The Cool Down" (Le refroidissement), ils demandent au gouvernement conservateur australien de prendre plus de mesures pour réduire notamment les émissions de carbone. "Comme beaucoup d'Australiens, nous avons vécu directement les conséquences du changement climatique", soulignent les signataires, parmi lesquels le champion du monde de surf Mick Fanning, la nageuse Cate Campbell, ainsi que le demi d'ouverture Matt Giteau. "Mais pour l'instant, si la lutte contre le changement climatique était les Jeux olympiques, l'Australie ne remporterait pas l'or, nous n'arriverions pas en finale et en réalité, nous ne nous qualifierions même pas", selon eux. Ces dernières années, les Australiens, majoritairement fans de sport, ont connu des incendies, une sécheresse et des cyclones d'une rare intensité qui ont été aggravés par le changement climatique, selon des scientifiques. De nombreux responsables politiques de la coalition conservatrice au gouvernement entretiennent des liens étroits avec l'industrie minière et nient l'existence du changement climatique ou cherchent à en minimiser les risques.

Kobel dans le "onze" du Kicker Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le gardien zurichois de Dortmund Gregor Kobel figure dans le 11 idéal établi par Kicker après la 3e journée de Bundesliga. La publication salue sa performance contre Hoffenheim (victoire 3-2). Il y a quinze jours, le gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer, qui défend les buts de Mönchengladbach, avait déjà eu les honneurs de la prestigieuse publication allemande.

Marcel Hug prêt à doubler la mise, sur 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Joel Marklund Marcel Hug est bien parti pour conquérir une deuxième médaille d'or aux Paralympiques de Tokyo. Titré sur 5000 m ce week-end, il a réalisé le meilleur temps des séries du 1500 m en fauteuil roulant. "Je suis très optimiste quant à ma capacité à lutter à nouveau pour les médailles, mardi en finale. Je n'ai pas laissé trop de forces dans ces séries", a dit le champion thurgovien. La Soleuroise Manuela Schär part également en chasse dès ce lundi d'une nouvelle médaille à ces Jeux, sur 1500 m en fauteuil roulant. Elle vient de décrocher l'or sur 800 m et l'argent sur 5000 m. En natation, Nora Meister (S6) a manqué la finale sur 50 m papillon (41''97 en séries). Mais l'Argovienne de 18 ans se prépare surtout pour sa discipline de prédilection, le 400 m libre, programmée jeudi.

Lionel Messi fait ses débuts en Ligue 1 avec le PSG à Reims Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le PSG s'est imposé 2-0 à Reims avec un doublé de Kylian Mbappé (15e, 63e), titulaire malgré ses envies de départ. Cette rencontre a été marquée par les premières minutes de Lionel Messi en Ligue 1. L'Argentin aux six Ballons d'or, dont l'arrivée en France a été officialisée le 10 août, a foulé la pelouse du stade Auguste-Delaune à la 66e minute sous les applaudissements nourris du public, en remplacement du Brésilien Neymar dont c'était le premier match officiel cette saison.

Fribourg réalise un 2/2 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Deuxième match et deuxième victoire pour Fribourg-Gottéron en Champions League. Les Dragons ont battu le Slovan Bratislava 5-2 dans leur antre. Les Fribourgeois ont rapidement pris les devants en inscrivant trois buts entre la 5e et la 14e par Mottet, Marchon et Schmid. Les Slovaques ont répliqué à la 28e, mais un power-play a permis à Desharnais de redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs. A cette occasion on a d'ailleurs pu apprécier le jeu de passe des Dragons avec le coup d'oeil de Mottet pour le centre québécois idéalement placé devant la cage presque vide. Bratislava a réduit le score à la 33e, mais Gottéron a su gérer dès la mi-match. C'est finalement Gunderson qui a mis un terme aux espoirs du Slovan en marquant dans la cage vide. Avec 6 points, comme Leksands, Fribourg a déjà effectué un bon pas vers les huitièmes de finale, même s'il reste quatre matches à jouer, dont deux rencontres face aux Suédois.

La Suisse gagne la petite finale Glenn Hodel, le roi de la bicyclette. Image: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV Sur le sable de Moscou, l'équipe de Suisse s'est classée 3e de la Coupe du monde du beachsoccer en remportant le match pour la médaille de bronze contre le Sénégal (9-7). C'est le deuxième meilleur résultat de l'histoire du beachsoccer suisse depuis la défaite en finale contre le Brésil en 2009. Au lendemain de leur amère défaite en demi-finale contre la Russie, aux tirs au but, les Helvètes se sont ressaisis dimanche, sous l'impulsion de Glenn Hodel, auteur de trois buts. Le meilleur buteur de l'équipe a inscrit trois réussites décisives pour faire passer le score de 6-6 à 8-6, en signant notamment une "bicyclette" du plus bel effet pour le 7-6. Les Sénégalais se sont battus jusqu'au bout, revenant à 8-7 à 46 secondes de la fin, avant que Noël Ott libère les siens sur penalty.

GP de Belgique: Verstappen "gagne" Image: KEYSTONE/AP/Olivier Matthys Perturbé par une pluie incessante, le GP de Belgique n'a pas pu se dérouler normalement. Seuls trois tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité, ce qui suffit pour établir un classement. Auteur de la pole position, et donc premier derrière la safety car, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a été déclaré vainqueur de cette parodie de course. Le Néerlandais précède les Anglais George Russell (Williams-Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). Plus que trois points d'écart Comme plus de deux tours ont été couverts et moins des trois quarts de la distance initialement prévue, la moitié des points seulement a été attribuée aux pilotes. Verstappen a ainsi marqué 12,5 points au lieu de 25. Hamilton en a inscrit 7,5, de sorte que son avance au championnat sur son rival néerlandais n'est plus que de trois points. La prochaine course aura lieu dès dimanche à Zandvoort, sur les terres de Verstappen. Il reste à espérer que la pluie ne vienne pas une fois encore gâcher la fête...

Mort de Jacques Rogge Image: KEYSTONE/ALINE STAUB Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique (CIO), est mort à 79 ans. Le dirigeant belge aura été le 8e président de l'instance olympique, de 2001 à 2013. Jacques Rogge laisse derrière lui son épouse, Anne, un fils, une fille et deux petits-enfants, annonce dimanche le CIO, basé à Lausanne. Le CIO relève que le comte Jacques Rogge aura été un passionné de sport "depuis toujours" et un athlète accompli. Il a représenté la Belgique en équipe nationale de rugby. Chirugien orthopédique de formation et spécialisé en médecine du sport, M. Rogge a aussi été champion du monde de voile et a participé à trois Jeux olympiques. Après son mandat de président du CIO, il a été nommé envoyé spécial auprès du secrétaire général des Nations unies pour les jeunes réfugiés et le sport. Son successeur à la tête du CIO, Thomas Bach, a déclaré, cité dans le communiqué: "Jacques était avant tout un passionné de sport qui aimait être au contact des athlètes, une passion qu'il a transmise à tous ceux qui l'ont connu. Sa joie était communicative."

Tottenham poursuit son sans-faute Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Tottenham a signé sa 3e victoire en autant de matches dans le Championnat d'Angleterre, sur le même score de 1-0, dimanche contre Watford. Ce succès lui permet d'occuper seul le fauteuil de leader. La formation de Nuno Espirito Santo n'a toujours pas encaissé de but en Premier League cette saison. Elle a ouvert le score de façon plutôt chanceuse en toute fin de première période, sur un coup franc excentré à gauche de Heung-Min Son, dont la trajectoire rentrante à surpris le gardien Daniel Bachmann (42e). Le Sud-Coréen avait déjà été l'auteur du but décisif il y a quinze jours contre Manchester City (1-0).

Mönchengladbach s'incline contre Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Après deux matches nuls, Union Berlin a fêté sa première victoire en Bundesliga cette saison. L'équipe d'Urs Fischer a battu 2-1 le Borussia Mönchengladbach de Sommer et Elvedi lors de la 3e journée. Des buts du défenseur Niko Giesselmann et de l'attaquant Taiwo Awoniyi ont permis à Union de mener 2-0 à la pause, ne laissant aucune chance au gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer. Le défenseur Nico Elvedi était également titulaire aux côtés de Sommer, tandis que le Genevois Denis Zakaria est entré pour la 2e mi-temps. Les visiteurs ont dans l'ensemble dominé les débats, mais de façon stérile, malgré la réduction du score dans le temps supplémentaire par Jonas Hofmann. Ainsi, en trois matches, le Mönchengladbach de l'ex-coach des Young Boys Adi Hütter ne compte qu'un seul point. En tête, quatre équipes en comptent 7, dont le Bayern Munich et Leverkusen.

Victoire du grand espoir Höjgaard Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le professionnel danois Rasmus Höjgaard, âgé de 20 ans seulement, a remporté l'Omega European Masters de Crans-Montana avec un coup d'avance sur l'Autrichien Bernd Wiesberger. Höjgaard, à qui nombre d'experts promettent un avenir radieux, a conclu le tournoi par une carte de 63 dimanche (7 sous le par), de quoi devancer tous ses concurrents encore à la lutte pour la victoire finale. Le Suédois Henrik Stenson, vainqueur du British Open 2016, s'est classé 3e. L'épreuve était dotée de 2 millions d'euros. Les Suisses n'avaient pas les moyens de contrarier les meilleurs. Le premier d'entre eux, l'amateur Ronan Kleu, s'est classé 70e, juste devant le professionnel genevois Raphaël de Sousa. Le directeur du tournoi Yves Mittaz s'est dit pleinement satisfait de cette édition 2021. Protégés par un dispositif "anti-Covid" devisé à 400'000 francs, des milliers de spectateurs ont pu assister à l'événement. La pandémie a toutefois retenu à l'étranger bien des amateurs, notamment les Anglais, d'où un manque à gagner de 10 à 15%. L'an dernier, le coronavirus avait entraîné l'annulation de la manifestation.