Kocher luttera pour le bronze +++ Belle perf' du duo Bencic/Golubic

Heidrich/Gerson disputeront leur deuxième match mercredi face à la paire américaine composée de Jacob Gibb et de Tri Bourne, lequel a remplacé au dernier moment Taylor Crabb (testé positif au Covid-19). Le duo helvétique se mesurera ensuite aux Italiens Adrian Ignacio Carambula/Enrico Rossi vendredi. Il vise au moins une place en barrage d'accession aux 8es de finale.

Le Zurichois et le Bernois se sont inclinés 21-17 21-16 face aux Qatariens Cherif Younousse/Ahmed Tijan, vainqueurs à deux reprises sur le World Tour cette année, dans le cadre du groupe C.

Adrian Heidrich et Mirco Gerson ont logiquement connu la défaite pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique de Tokyo.

Le Slovaque Matej Benus et l'Australienne Jessica Fox s'annoncent comme les favoris pour la suite de la compétition.

Contrairement aux qualifications, demi-finales et finale se disputeront sur une seule manche.

Il a misé sur la prudence sur la première des deux manches (0 pénalité) pour décrocher son viatique, mais devra gagner en tout cas cinq secondes s'il entend se mêler à la course aux médailles. La finale des dix meilleurs a également lieu lundi.

Seule Suissesse en lice, la Bernoise Marlen Reusser a pris la 46e place. Elle a rappelé avant la course en ligne que son grand objectif à Tokyo était le contre-la-montre de mercredi.

Professionnelle en 2017 dans une équipe belge, Anna Kiesenhofer considère le sport cycliste comme un simple hobby. "J'ai compris que le cyclisme professionnel n'était pas fait pour moi. Il suscite trop de stress", explique la Lausannoise d'adoption dont la seule victoire hors des frontières autrichiennes avant cette course olympique était un succès d'étape lors du... Tour d'Ardèche 2016.

Agée de 30 ans, Anna Kiesenhofer a initié dès le départ de la course une échappée à cinq. Elle est partie seule ensuite à 41 km de l'arrivée pour résister au retour d'un peloton qui n'a jamais vraiment trouvé l'entente parfaite. Elle s'est imposée avec une marge supérieure à la minute sur la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. Le bronze est revenu à l'Italienne Eéllisa Longo Borghini.

Collaboratrice scientifique à l'EPFL de Lausanne, Anna Kiesenhofer a touché le Graal à Tokyo. Comme Richard Carapaz la veille, l'Autrichienne a enlevé en solitaire la course sur route.

Bencic/Golubic éliminent les têtes de série no 2

Belinda Bencic au service. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Comme en simple samedi, Belinda Bencic et Viktorija Golubic ont passé victorieusement le cap du premier tour du double. Elles ont éliminé les têtes de série no 2 du tableau.

Belinda Bencic et Viktorija Golubic se sont imposées 6-4 6-7 (5/7) 10/5 devant les Japonaises Skuko Aoyama/Ena Shibahara. Cette victoire ne souffre aucune discussion dans la mesure où la Saint-Galloise et la Zurichoise furent les plus percutantes à la relance. Elles auraient, ainsi, dû plier l'affaire en deux manches. A 6-4 5-5, Belinda Bencic laissait, ainsi, échapper trois balles de break qui auraient permis à la paire helvétique de servir pour le gain du match.

En huitième de finale, Belinda Bencic et Viktorija Golubic seront opposées aux Espagnoles Garbine Muguruza et Carla Suarez Navarro, laquelle signe un retour étonnant sur les courts après avoir vaincu un cancer.