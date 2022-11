Kolo Muani remplace Nkunku ++ Record pour Caudrelier

Pays-Bas: Depay ne devrait pas jouer le premier match Memphis Depay devrait manquer le premier match des Pays-Bas au Qatar Image: KEYSTONE/EPA EFE Memphis Depay ne devrait pas pouvoir jouer le premier match des Pays-Bas au Mondial 2022, lundi contre le Sénégal, a estimé mercredi son sélectionneur Louis Van Gaal. L'attaquant du FC Barcelone est éloigné des terrains depuis septembre en raison d'une blessure à une cuisse. "On ne sait jamais, mais je ne pense pas", a répondu Van Gaal, interrogé sur le rétablissement de son attaquant. Memphis Depay était toutefois bien présent sur le terrain de l'Université du Qatar à Doha au début du premier entraînement sur le sol qatari des Oranje, arrivés mardi soir, a constaté un journaliste de l'AFP. Pendant sa conférence de presse avant cette première mise en jambes, Louis Van Gaal avait expliqué que les trois premiers jours serviraient d'abord à digérer les déplacements et à s'adapter au climat. Jouer la Coupe du monde au milieu des championnats européens, "ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est ce qu'il fallait faire en raison du climat", a-t-il souligné.

France: Kolo Muani remplace Nkunku Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Randal Kolo Muani a été convoqué avec les Bleus pour le Mondial 2022, a annoncé mercredi la Fédération française (FFF). L'attaquant de Francfort remplace Christopher Nkunku, blessé. "Actuellement au Japon avec son club", Kolo Muani "rejoindra l'équipe de France à Doha jeudi matin", précise la FFF. A 23 ans, l'ancien Nantais a connu ses deux premières sélections en septembre. Randal Kolo Muani vient compléter la dense attaque des Bleus, emmenée par Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Avec également Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud et Marcus Thuram, Kolo Muani apparaît assez loin dans la hiérarchie offensive, là où Christopher Nkunku avait sa carte à jouer. Meilleur buteur du Championnat d'Allemagne avec Leipzig, Nkunku a déclaré forfait mardi soir après un entraînement sur le terrain de Clairefontaine, qu'il a quitté en grimaçant. Il souffre d'une entorse du genou gauche, révélée après des examens radiologiques. La liste officielle des 26 joueurs convoqués pour le Mondial ayant été transmise à la FIFA lundi, l'encadrement des Bleus a dû solliciter la fédération internationale pour être autorisée à effectuer ce remplacement, possible en cas de blessure jusqu'à la veille du premier match mardi contre l'Australie.

Charles Caudrelier s'impose en battant le record de l'épreuve Image: KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a remporté à sa première participation la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire. Le navigateur français de 48 ans a signé un temps record de 6 jours 19 heures et 47 minutes. Il a passé la ligne mercredi à Pointe-à-Pitre à 05h02 locales, pulvérisant de quasiment un jour le record de la traversée établi par Francis Joyon (Idec Sport) en 2018 (7 jours 14 heures et 21 minutes). "La course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. J'avais tellement envie de gagner cette course. J'en rêve depuis que je suis gamin et je n'avais jamais pu la faire. C'était une énorme frustration", a déclaré Caudrelier après avoir franchi la ligne d'arrivée. Charles Caudrelier, bardé de trophées en équipage (trois Transat Jacques Vabre, deux Volvo Ocean Race), n'avait jamais pris le départ de la mythique transatlantique en solitaire. C'était le rêve d'enfance de ce Finistérien, père de deux enfants, dont l'idole est le navigateur chaux-de-fonnier Laurent Bourgnon, double vainqueur de l'épreuve (1994, 1998). En favori Caudrelier partait favori à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, premier bateau entièrement conçu pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, considéré comme l'Ultim (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large) le plus abouti de la flotte. Il a réalisé la course parfaite depuis le coup de canon à Saint-Malo mercredi à 14h15, prenant la tête de la flotte dès les premiers milles.

Toni Söderholm à la barre du CP Berne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Berne a trouvé le successeur de Johan Lundskog. C'est le Finlandais de 44 ans Toni Söderholm qui va reprendre les destinées du club de la capitale. Il a signé jusqu'au printemps 2024. Sous contrat avec l'équipe d'Allemagne qu'il dirige depuis le 1er janvier 2019, Toni Söderholm avait une clause de départ en cas d'offre intéressante. Il a décidé de l'activer pour rejoindre un club qu'il connaît. L'ancien défenseur international, vice-champion du monde en 2007 avec la Finlande, a en effet défendu les couleurs du CP Berne durant sa carrière pendant deux saisons (2005 à 2007). Il avait très envie de venir entraîner en Suisse. "Toni était un leader en tant que joueur, il l'est aussi en tant que coach", explique dans un communiqué Andrew Ebbett, directeur sportif des Ours. "Il peut travailler aussi bien avec des joueurs expérimentés qu'avec des jeunes, qu'il est capable de développer. Sa philosophie convient parfaitement à notre stratégie."

Jokic (Nuggets) entre en protocole Covid Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Nikola Jokic est entré en protocole Covid, a annoncé mardi sa franchise de Denver. Le double MVP en titre de NBA ne jouera donc pas le match de mercredi face aux New York Knicks. Son indisponibilité peut aller jusqu'à dix jours. Le pivot serbe, qui tourne à 20,8 points, 9,5 rebonds et 8,9 passes décisives de moyenne en 13 matches cette saison, est le deuxième joueur de Denver après l'arrière Bones Hyland à être contraint à l'isolement. Et il est le dixième de la NBA à entrer dans le protocole depuis presque un mois qu'a débuté le championnat. Les joueurs ne sont pas tenus de se soumettre à des tests réguliers cette saison, mais certaines situations l'imposent, comme lorsqu'ils présentent des symptômes ou quand un membre de leur proche entourage est positif. Tout joueur entrant dans le protocole n'est ainsi pas forcément positif au Covid, il peut être cas contact potentiel. De sa situation dépend la durée de son indisponibilité.

La belle série se poursuit pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes New Jersey a cueilli mardi son 10e succès consécutif en NHL. Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont allés s'imposer 5-1 à Montréal, où le centre valaisan n'est néanmoins pas parvenu à incrire un point au cours d'un 8e match d'affilée. Les Devils, qui ont pu compter sur Jack Hughes (2 buts, 1 assist), Dougie Hamilton (1 but, 1 assist) et Jesper Bratt (1 but, 1 assist) pour faire la différence, n'avaient pas gagné 10 parties de rang depuis le printemps 2006 (11 à la suite). Le record de la franchise est de 13 succès consécutifs, en mars 2001. "Nous savions qu'ils voulaient profiter de nos erreurs pour passer à l'attaque", a déclaré Jonas Siegenthaler. "Nous avons juste essayé de limiter nos erreurs et les espaces, de ne rien leur donner, de ne même pas leur accorder un tir, et je pense que nous avons été plutôt bons", a poursuivi le défenseur zurichois, qui a bloqué 2 tirs. Le Bernois Akira Schmid, qui avait été titularisé devant le filet des Devils trois jours plus tôt face aux Coyotes, n'a cette fois-ci pas été aligné. Vitek Vanecek a repris sa place avec brio, retenant 25 des 26 tirs adressés par Montréal dans une partie où les Devils ont cadré pour leur part 38 tirs. Un 8e but pour Meier La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Roman Josi, respectivement auteurs d'un but et d'un assist lors d'un match gagné 2-1 par les Nashville Predators face à Minnesota, et pour Timo Meier, auteur du but de la victoire - le 3-2 - à 2'48'' de la fin d'une rencontre gagnée 5-2 par les San Jose Sharks à Las Vegas. Denis Malgin a également connu les joies de la victoire avec Toronto, qui s'est imposé 5-2 à Pittsburgh, mais le Soleurois est resté "muet". Tout comme Pius Suter, seul Suisse à avoir connu la défaite mardi sur les patinoires nord-américaines avec Detroit (3-2 ap à Anaheim).

Ruud bat Fritz et retrouve les demi-finales Casper Ruud file en demi-finales des Masters Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, a battu mardi l'Américain Taylor Fritz (9e) 6-3 4-6 7-6 (8/6). Il a ainsi obtenu son billet pour les demi-finales des Masters de Turin, comme l'an dernier. L'autre billet pour le dernier carré se jouera jeudi entre Fritz et le Canadien Félix Auger-Aliassime (6e). Dans ce groupe Vert, Rafael Nadal (2e) est d'ores et déjà éliminé après ses défaites contre Fritz et Auger-Aliassime, quel que soit son résultat jeudi contre Ruud. Ce dernier, finaliste cette année à Roland-Garros et l'US Open, avait été battu l'an dernier en demies pour sa première participation au tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, par Daniil Medvedev. Mardi, il a profité des difficultés de Fritz à entrer dans le match pour faire le break d'entrée, se détacher 3-0 et conserver son avantage. Mais l'Américain, qui joue ses premiers Masters, a eu le temps de mettre en place son jeu et a égalisé à un set partout en profitant d'une onzième faute directe du Norvégien dans le set, sur son service. Dans le troisième set, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu jusqu'au tie-break où Ruud s'est imposé sur sa troisième balle de match.

Rafael Nadal éliminé, Carlos Alcaraz reste no 1 mondial Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Rafael Nadal a été éliminé des Masters ATP à Turin après deux défaites en autant de matches et parce que Casper Ruud a remporté un set contre Taylor Fritz. Ceci assure à Carlos Alcaraz de terminer l'année no 1 mondial, selon l'ATP. Depuis sa défaite contre Fritz pour son entrée en lice dimanche, Nadal, 2e mondial, devait remporter les Masters pour détrôner Alcaraz. Mais le Majorquin de 36 ans a encore perdu contre Auger-Aliassime en deux sets et la manche remportée par Ruud contre Fritz, la première du match, condamne Nadal à la différence de sets même s'il bat le Norvégien, jeudi, pour son dernier match, selon l'instance qui régit le circuit professionnel masculin. Alcaraz était devenu à 19 ans le plus jeune joueur de l'histoire du classement ATP (depuis 1973) à devenir no 1 mondial en remportant l'US Open en septembre. Il devient désormais le plus jeune à terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale. En outre, il est le premier joueur à terminer une saison no 1 mondial à la place d'un joueur du Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) depuis Andy Roddick en 2003.

Genève bat Bienne en leader Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Unique rencontre de National League, le choc au sommet entre Genève et Bienne a souri aux Aigles aux Vernets. Un succès 6-2 marqué par un nouveau litige. 27e minute, Henrik Tömmernes lève les bras au ciel. Le Suédois vient d'inscrire le 3-1. Bienne demande un coach's challenge pour un hors jeu genevois. Comme trop souvent cette saison, les images ne sont pas concluantes. Le but est donc validé et Bienne se voit puni de deux minutes de pénalité. 123 secondes plus tard, Arnaud Jacquemet marque le 4-1 et la messe est dite. Dur. Les deux équipes devaient faire face à plusieurs défections, mais celles touchant Bienne semblaient plus préoccupantes. Car Antti Törmänen a dû composer un alignement sans ses deux premiers centres, Gaëtan Haas et Jere Sallinen. Et le Finlandais n'a pas pu se reposer sur Damien Brunner, lui aussi blessé. Compte tenu de ces absences, le coach seelandais a dû promouvoir Mattheo Reinhard et Ramon Tanner. Difficile pour les deux jeunes de résister aux centres genevois. De l'autre côté, Jan Cadieux a vu Roger Karrer revenir blessé du rassemblement de l'équipe de Suisse. Une défection qui s'est ajoutée à celles de Descloux, Pouliot et Vatanen. Mais le GSHC a démontré être capable de répondre aux coups durs et ce sont d'autres joueurs qui se sont levés. On peut par exemple à nouveau citer Jacquemet. Genève traverse une période faste et le puck donne l'impression de tourner continuellement en sa faveur. Dans les rangs biennois, il y avait trop d'écueils pour espérer un résultat favorable. Et la chance semble aussi avoir quitté la cité du pied du Jura. Mais surtout, Genève compte désormais neuf points d'avance sur son dauphin.

Fribourg obtient le nul en Finlande Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Opposé au Jukurit Mikkeli en huitièmes de finale aller de la Champions League, Fribourg a obtenu le nul 1-1 en Finlande. Il faudra gagner au retour à Fribourg. Les Fribourgeois ont encaissé l'ouverture du score à la 12e. Sur une grossière erreur de Schmid à la ligne bleue adverse, c'est Juhamatti Aaltonen qui a pu battre Hughes en se présentant seul devant le gardien des Dragons. Gottéron a pu égaliser à la 24e grâce à Gunderson qui s'est retrouvé tout près du slot après des passes de Sprunger et Kuokkanen. Les Dragons ont, comme c'est le cas depuis le début de cette campagne européenne, très bien tenu défensivement. Ils ont plutôt bien joué dans le dernier tiers en tentant de repartir de Finlande avec un petit avantage dans leurs valises. En vain. Le match retour se tiendra mardi soir dans une semaine à Fribourg.

Des ambitions de plus en plus affirmées Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une première séance sur le "billard" du terrain de la Doha University of Science and Technology a "lancé" l'opération Qatar 2022 pour l'équipe de Suisse. Avec des ambitions de plus en plus affirmées. "Nous voulons obtenir pour l'équipe de Suisse le meilleur résultat de son histoire dans une Coupe du monde", lâche ainsi Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales masculines. Faire mieux que le quart de finale de l'équipe de Karl Rappan lors de la Coupe du monde 1954 organisée en Suisse. Si l'accession dans le dernier carré est l'objectif tracé, Pierluigi Tami et l'équipe de Suisse en poursuivent un autre, tout aussi vertueux: quitter le Qatar sans nourrir le moindre regret. "Je figurais dans le staff de Köbi Kuhn en 2006 en Allemagne. Je me souviens que nous avons été éliminés en huitièmes de finale par l'Ukraine sans vraiment avoir joué un match", reconnait Pierluigi Tami qui a l'élégance de ne pas rappeler que cette élimination avait également été due à une tragique erreur de coaching, le remplacement aberrant d'Alex Frei quelques secondes avant la séance des tirs au but. "La plus expérimentée" Avec Murat Yakin à la barre, Pierluigi Tami sait qu'une telle "bavure" ne sera pas possible. Il sait aussi que l'équipe de Suisse 2022 est devenue une formation aguerrie aux plus grands rendez-vous. "Je ne sais pas si elle est la plus forte de l'histoire, mais elle est bien la plus expérimentée, poursuit le Tessinois. Nous avons un joueur - Xherdan Shaqiri - qui disputera sa quatrième Coupe du monde, et d'autres leur troisième. La liste établie par Murat Yakin me plait. Ce groupe me plait. Maintenant, nous savons très bien que la performance n'est pas l'unique critère qui permet de gagner des matches. Il y a des épisodes qui peuvent le faire basculer. Une part de chance, enfin, entre en ligne de compte." Egalement convié à s'exprimer devant la presse, Fabian Rieder tenait un discours qui pouvait coller à celui de Pierluigi Tami. Le joueur des Young Boys sortait de son premier entraînement avec l'équipe nationale avec les yeux de l'enfant qui a touché son rêve. "On se rend compte tout de suite du degré d'exigence qui est imposé, dit-il. C'était un entraînement plutôt "léger" qui devait nous permettre de prendre nos marques. Mais croyez-moi, l'intensité était bien là." Rodriguez et Shaqiri contrariés Ce premier entraînement ne s'est toutefois pas déroulé d'une manière idéale pour Ricardo Rodriguez et Xherdan Shaqiri. Le Zurichois est resté sur la réserve en raison d'une gêne musculaire alors que le Bâlois l'a interrompu d'une manière un peu trop abrupte pour ne pas susciter sur le moment une légère inquiétude. Que Pierluigi Tami a dissipé très vite. "Xherdan doit composer avec des cloques qui le gênent, souligne-t-il. Il a aussi été peut-être surpris par la chaleur même s'il s'est entraîné ces deux dernières semaines à Lugano..."

Nadal au bord de l'élimination Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Rafael Nadal, 2e mondial, a essuyé une deuxième défaite en autant de matches aux Masters de Turin. Il a cédé face au Canadien Félix Auger-Aliassime (6e) 6-3 6-4. Battu dimanche pour son entrée en lice par Taylor Fritz (9e), également en deux sets, l'Espagnol peut encore espérer atteindre les demi-finales, mais il lui faudra pour cela un concours de circonstances favorables passant notamment par une victoire jeudi face au Norvégien Casper Ruud (4e). L'autre match de cette deuxième journée du groupe Vert oppose en soirée Fritz à Ruud, vainqueur d'Auger-Aliassime dimanche. Si Ruud remporte au moins un set face à Fritz, Nadal sera éliminé et permettra à son compatriote Carlos Alcaraz de rester no 1 mondial selon l'ATP. Là où le Rafa des grands jours est impitoyable, celui de cette fin de saison est friable. Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem n'a pas su concrétiser ses occasions. Il a ainsi eu un total de cinq balles de break mais n'en a remporté aucune. Et il n'en a sauvé que deux sur les quatre concédées à son adversaire. Dans la seconde manche, alors qu'il menait 40-15 sur son service à 1-1, Nadal a de nouveau offert le break à FAA qui a conservé son avantage jusqu'au bout. Auger-Aliassime, qui avait poussé Nadal au cinquième set en huitièmes de finale à Roland-Garros, s'impose pour la première fois face à l'Espagnol en trois rencontres. Nadal enregistre par ailleurs une quatrième défaite d'affilée (après celles en huitièmes de finale à l'US Open et dès son entrée en lice à Paris), ce qui ne lui était plus arrivé depuis novembre 2009.

Hollenstein sous contrat jusqu'en 2025 avec le Z Denis Hollenstein reste fid Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Denis Hollenstein (33 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec les Zurich Lions. Les deux parties sont désormais liées jusqu'au printemps 2025. Formé par le rival cantonal Kloten, Denis Hollenstein avait quitté les Flyers durant l'été 2018 pour rejoindre le "Z". Il a réussi 171 points en 231 matches de National League avec les Lions, dont 12 (5 buts, 7 assists) en 16 matches joués cette saison. Le véloce ailier n'a jamais été sacré champion de Suisse. Il a participé à six championnats du monde et à trois Jeux olympiques avec l'équipe nationale, décrochant l'argent lors des Mondiaux 2013.

Les Bleus promettent de financer des ONG Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Les joueurs de l'équipe de France ont annoncé mardi leur intention d'apporter un soutien financier à des ONG oeuvrant "pour la protection des droits humains". Ils ont rappelé leur "attachement" au "refus de toute forme de discrimination" avant le Mondial au Qatar. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, les champions du monde en titre reconnaissent "un contexte troublé" autour de cette Coupe du monde: "Chacun de nous doit prendre sa part" de responsabilité, expliquent-ils, rejoignant d'autres nations qualifiées qui se sont déjà exprimées sur le sujet. Les Bleus étaient restés assez discrets, jusqu'ici, dans leurs prises de position sur les droits humains, un sujet qui a cristallisé les critiques d'ONG en marge de ce premier Mondial organisé dans un pays arabe, notamment sur les conditions de vie des travailleurs des chantiers de la compétition. "Notre passion ne doit pas être la cause du malheur de certains", insistent les joueurs de l'équipe de France, s'estimant "sensibles" aux "alertes des ONG et associations". Fonds de dotation Le soutien financier promis par les joueurs de l'équipe de France passera à travers un fonds de dotation baptisé Génération 2018, créé ces derniers mois par les champions du monde 2018 et "destiné à financer des actions à impact social" qui leur tiennent à coeur. Initialement, il avait été envisagé que le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris porte un brassard inclusif à bandes colorées, aux côtés de plusieurs capitaines de nations européennes comme Granit Xhaka, dans l'émirat où l'homosexualité est criminalisée. Mais le président de la Fédération Noël Le Graët a indiqué qu'il n'y était pas très favorable, faisant planer le doute sur la participation des Bleus à cette opération. Lloris lui-même a expliqué lundi qu'il comptait "montrer du respect" au pays-hôte. "Lorsqu'on accueille des étrangers en France, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture", a-t-il estimé en conférence de presse. L'Australie montre l'exemple Plusieurs nations qualifiées ont pris position sur ces sujets ces derniers jours, par différents biais. L'Australie a ainsi publié une vidéo où une quinzaine de joueurs s'élevaient contre les violations des droits au Qatar. La sélection danoise avait de son côté envisagé de s'entraîner au Qatar avec des maillots pro-droits humains, avant de voir sa requête rejetée par la FIFA, organisatrice de l'événement. Dans une lettre, cette dernière a exhorté ces derniers jours les équipes qualifiées à "se concentrer sur le football" et à ne pas tomber "dans chaque bataille idéologique ou politique".