Krejcikova-Pavlyuchenkova en finale de Roland-Garros ++ Wijnaldum au PSG

L'Equatorien avait certainement entouré cette étape et il n'a pas manqué son coup. Alors qu'Esteban Chaves puis Jakob Fulgsang ont été les premiers à se lancer dans la grande bagarre, Carapaz a attendu le bon moment et a porté son attaque à 4,5 km de l'arrivée. Revenu sur Fuglsang, le Sud-Américain a dû se débrouiller seul, puisque le Danois n'avait sans doute plus beaucoup de gaz.

Transferts: le PSG engage Wijnaldum pour trois ans

Georginio Wijnaldum, un renfort de choix pour le PSG Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong

Le Paris Saint-Germain a ouvert son mercato par un coup d'éclat. Il a recruté le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, libre après cinq années à Liverpool.

Avec les Reds, l'international néerlandais a notamment remporté la Ligue des champions, l'objectif suprême du club parisien. Le milieu (75 sélections), retenu pour l'Euro avec les Pays-Bas, est un recrutement d'envergure pour le club parisien, qui a réussi à attirer ce joueur très convoité pour renforcer un secteur, l'entrejeu, souvent considéré comme son maillon faible ces dernières années.

Le natif de Rotterdam, âgé de 30 ans, a signé jusqu'en 2024, a précisé le PSG. "Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi", a détaillé Georginio Wijnaldum, cité par son nouveau club.

Meilleure offre salariale

"J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à coeur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu'ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut."

Si le FC Barcelone a longtemps semblé en pole, c'est Paris qui a raflé le gros lot, grâce à une meilleure offre salariale, selon plusieurs médias.