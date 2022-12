Kryenbühl sérieusement blessé ++ Moser cartonne

United Cup: la Suisse bat le Kazakhstan Un match solide pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse a fêté un succès dans le groupe B de la United Cup à Brisbane. Le 3-0 décisif face au Kazakhstan a été apporté par Stan Wawrinka (ATP 148). Le Vaudois a en effet dominé Alexander Bublik (ATP 37) en deux manches, 6-3 7-6 (7/3) et 92 minutes. "J'ai très très bien joué. La préparation pour la nouvelle saison se déroule parfaitement jusqu'ici. Et ce match contre Bublik a été joué à un haut niveau des deux côtés", a déclaré Wawrinka. Le Vaudois a réussi l'unique break de la partie pour mener 4-2 dans le set initial. Il a été intraitable sur son service, n'accordant pas la moindre balle de break à son adversaire. La Suisse disputera son prochain match lundi contre la Pologne. Celle-ci affrontera auparavant le Kazakhstan. Le vainqueur de cette poule à trois sera qualifié pour les quarts de finale.

Urs Kryenbühl à nouveau sérieusement blessé Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Urs Kryenbühl (28 ans) s'est à nouveau sérieusement blessé jeudi lors du super-G de Bormio. Le Schwytzois souffre d'une déchirure du ligament croisé du genou droit. Kryenbühl, qui n'est pas tombé, a stoppé sa course après quelques portes seulement, en raison de "très grosses douleurs", selon son entraîneur Erich Schmidiger. Le skieur suisse a été transporté en hélicoptère jusque dans l'aire d'arrivée. Vendredi matin, les résultats des examens pratiqués dans la clinique Hirslanden à Zurich ont permis de découvrir l'ampleur des dégâts. Kryenbühl va dans un premier temps être soigné de manière conservative. Un nouvel examen sera pratiqué dans la deuxième moitié du mois de février. Cette blessure met un terme aux espoirs du Schwytzois de participer aux Mondiaux de Courchevel (6 au 19 février). Urs Kryenbühl avait déjà connu deux graves blessures consécutives à des chutes, d'abord à Kitzbühel il y a deux ans puis en janvier dernier en Coupe d'Europe à Saalbach-Hinterglemm.

Un deuxième but en deux matches pour Moser Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski La soirée de jeudi fut belle pour Janis Moser et Kevin Fiala en NHL. Le défenseur biennois des Coyotes et l'attaquant saint-gallois des Kings se sont tous deux montrés décisifs. Janis Moser a signé son cinquième but de la saison - le deuxième en deux matches - lors d'une partie gagnée 6-3 par Arizona face à Toronto. Menés 3-2 après deux tiers, les Coyotes ont marqué à quatre reprises dans le troisième tiers, Moser inscrivant le 3-3 d'un tir précis du poignet en supériorité numérique à la 45e minute. Kevin Fiala a quant à lui signé la passe décisive sur le but du 4-4 à la 55e minute pour les Kings, qui se sont imposés 5-4 aux tirs au but devant l'Avalanche de Denis Malgin après s'être retrouvés menés 4-2 au terme des deux premières périodes. Fiala en est à 36 points - dont 10 buts - en 39 parties disputées cette saison. Timo Meier a pour sa part réalisé son 37e point - le 17e assist - en 37 apparitions dans ce championnat 2022/23. Mais l'Appenzellois et son équipe des Sharks ont subi une défaite rageante face aux Philadalphia Flyers, s'inclinant 4-3 après prolongation alors qu'ils avaient marqué le 3-1 à la 41e.

La presse mondiale s'incline devant le "Roi" Image: KEYSTONE/AP/STR Pelé est mort, mais Pelé est "immortel": les médias du monde entier saluent le légendaire Brésilien décédé jeudi à 82 ans, et qui a donné au "futebol" ses heures de gloire et lettres de noblesse. Les images du "Roi" et les commentaires tournent en boucle sur les télévisions de la planète, inondent les réseaux sociaux et phagocytent la Une des sites internet des journaux, avant leur parution. "Deuil" pour le "roi immortel du football", titre le quotidien brésilien O Globo sur son site, avec des images du joueur sous le maillot national, notamment celle, iconique, où tout sourire, il lève le bras droit, porté par son coéquipier Jairzinho vu de dos avec son numéro 7. "Pelé est mort, le footbal perd son roi", titre O Estado de S. Paulo, un homme qui selon la Folha de Sao Paulo "a montré la puissance du sport et a repoussé les limites de la célébrité". "Celui qui est mort, c'est Edson" Sur le site de ce journal pauliste, Juca Kfouri fait l'éloge du "meilleur joueur de l'histoire" et cite l'écrivain Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): "Ce n'est pas difficile de marquer mille buts comme Pelé: ce qui est difficile, c'est de marquer un but comme Pelé". Ce journaliste, qui fait autorité au Brésil, conclut ainsi sa belle nécrologie: "Non, ce n'est pas vrai que Pelé est mort. Celui qui est mort, c'est Edson" - le prénom d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. En Argentine, pays de Diego Maradona et Lionel Messi, qui postulent eux aussi au titre officieux de meilleur joueur de tous les temps, Clarin voit en Pelé "la première grande star du football", un "grand parmi les grands" selon Luis Vinker. "Le ballon pleure: Pelé est mort", titre Olé. Et le quotidien sportif argentin se montre beau joueur: "Au-delà de la rivalité qui existe entre l'Argentine et le Brésil, personne ne peut douter que Pelé était l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, pour beaucoup le meilleur au-delà de Diego Maradona et Lionel Messi. Ce qui est certain, c'est qu'il a marqué une époque depuis ses débuts adolescent, à la fois avec Santos et l'équipe du Brésil". Toujours en Amérique latine, la presse mexicaine privilégie l'image du "Rei" fêtant son 3e titre mondial en 1970, au stade Azteca de Mexico, porté par ses coéquipiers, torse nu et coiffé d'un sombrero. "Le football est en deuil", titre El Universal. En Equateur, El Universo de Guayaquil dit "adieu à Pelé, le +footballeur surnaturel+". "Le plus grand" et "la plus belle" Aux Etats-Unis, pays bien moins porté sur le sport roi, le New York Times évoque la disparition du "visage mondial du soccer", qui "a aidé à populariser ce sport aux Etats-Unis", lors de son passage au Cosmos New York (1975-1977). "Le Brésil et le monde en deuil: il n'y avait qu'un Pelé", reconnaît le Washington Post, sur le site duquel la journaliste sportive Liz Clarke écrit: "On l'a surnommé le roi du football, mais c'est l'autre surnom de Pelé - la +Pérola Negra+, ou Perle noire - qui évoque le mieux l'intelligence rare qu'il renfermait dans son petit gabarit". 22 pages spéciales dans L'Equipe C'est aussi ce talent hors du commun que magnifie Vincent Duluc dans L'Equipe (22 pages spéciales Pelé): "Derrière la tristesse se cache le bonheur de l'avoir vu jouer, de l'avoir vu danser, même sur des images anciennes, et de l'avoir vu donner un autre sens au jeu le plus universel de la planète". L'éditorialiste du quotidien sportif français achève sa colonne dans un soupir de "saudade" en pensant au no 10 brésilien et à la Coupe du monde 1970, "il était le plus grand, et elle était la plus belle". Le plus grand? C'est aussi l'avis du journal français Le Monde à propos du "monarque absolu du ballon rond". "O Rei. Le roi, tout simplement. Avec l'ensemble de ses attributs. Sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo", avance Bruno Lesprit.

"Je ne suis pas né capitaine, c'est un travail de longue haleine" Près de trois semaines après la débâcle contre le Portugal (1-6) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Granit Xhaka évoque la fin en queue de poisson de l'équipe de Suisse au Qatar. En interview avec Keystone-ATS, le capitaine de la sélection helvétique s'exprime en détail sur la Coupe du monde au Qatar. Il réagit sur le débat qui entoure son rôle au sein de l'équipe nationale. Xhaka s'est longtemps tu, il a eu besoin de temps pour digérer la sortie manquée à Doha. Après de courtes vacances en famille, il s'est préparé à Londre pour la deuxième partie de la saison de Premier League. Au cours d'un long entretien téléphonique, le milieu de terrain aux 111 sélections a démontré sa détermination. "Personne en Suisse ni à l'étranger ne peut me montrer du doigt en avançant que j'en ai pas assez fait. Je suis très fier de mon parcours." Il n'a pas besoin d'élan de sympathie, mais les discussions autour de son rôle ont irrité la star d'Arsenal. "Je ne suis pas né capitaine, le bandeau n'est pas le résultat d'un seul bon match, derrière se cache un travail franc de longue haleine. Au cours de ma carrière, j'ai dû écarter beaucoup de grosses pierres de mon chemin." "Ce fut un match totalement bizarre" - Granit Xhaka, avez-vous réussi à vous intéresser devant la TV à la suite du Mondial après l'élimination amère de la Suisse ? "J'ai regardé tous les matches, pas seulement la finale. On aurait pu difficilement imaginer une finale plus spectaculaire. Grandiose, wow ! Les Argentins ont cherché le k.-o. comme contre les Pays-Bas. Et si Martinez n'avait pas réussi son incroyable parade à la 123e minute, les Argentins auraient quitté le terrain amers." - Retour sur vous. Que reste-t-il après la débâcle contre le Portugal ? "Très franchement, j'ai eu besoin de plusieurs jours pour digérer ce résultat. Ce fut un match totalement bizarre. Déjà la grande différence dans la performance de nos courses est criante. Les Portugais ont couru dix kilomètres de plus. Ainsi, on n'a aucune chance dans un huitième de finale normal. - Comme cela a-t-il pu se passer ? "Comment, pourquoi ? Evoquer des raisons tactiques est trop simple pour moi. La capacité de courir n'a rien à voir avec la tactique. C'est mon opinion. Ma frustration reste grande parce que je suis persuadé que c'était vraiment une bonne occasion, comme rarement connue, de stopper les Portugais. C'est pourquoi c'est si difficile d'accepter l'ampleur de la défaite. "Nous sommes allés à nos limites" - La question du pourquoi subsiste. L'engagement dans ce moment le plus important du mondial est confus - Les Portugais étaient plus frais, plus reposés. Ils avaient changé huit postes par rapport à leur dernier match de poule. Nous avions des joueurs touchés, mais peu d'autres options. Et c'est clair: le duel intensif contre les Serbes nous a coûté beaucoup de force et d'énergie sur le plan mental. - Vous évoquez le déficit d'énergie. Beaucoup d'observateurs ont tiré le parallèle avec le déroulement du Mondial 2018. Là aussi, après un duel spectaculaire avec les Serbes pour boucler la phase préliminaire, une faible performance avait suivi en huitième de finale contre la Suède. "Laissez-moi lever le bras. Le coup d'envoi de cette Coupe du monde contre le Cameroun (1-0) était o.-k., pas plus. Aurions-nous continué à jouer de la sorte, nous aurions été déclassés par le Brésil et contre la Serbie, l'issue n'aurait pas été positive. Ainsi, la progression nécessaire est venue, une très bonne performance défensive contre l'un des favoris du tournoi (Brésil) et une performance géante contre les Serbes, bien meilleurs qu'il y a quatre ans en Russie. Nous devions en conséquence aller à nos limites." - Votre rôle de capitaine a été critiqué par certains commentateurs. Comment encaissez-vous la critique ? "Cela me dérange que ce soit des gens pas professionnels en relation avec moi qui parle de football. Je ne veux pas y prêter attention et commenter ces paroles. S'ils ont le sentiment que je ne suis pas le bon capitaine, cela ne me préoccupe pas. - Vous restez capitaine ? "Je ne suis pas né capitaine, le bandeau n'est pas le fruit d'un bon match; derrière se cache un travail franc de longue haleine. Au cours de ma carrière, j'ai dû écarter beaucoup de grosses pierres de mon chemin. Personne en Suisse ni à l'étranger ne peut me montrer du doigt en avançant que j'en ai pas assez fait. Je suis très fier de mon parcours. Et les experts ne doivent jamais oublier une chose: en football, tout se décide sur le terrain et rien dans les studios de la TV.

La Suisse fait les frais du réveil américain Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward L'équipe de Suisse a logiquement subi la loi des Etats-Unis jeudi à Moncton dans le championnat du monde M20. Les joueurs de Marco Bayer se sont inclinés 5-1 devant la Team USA, qui avait à coeur de se reprendre après avoir été battue par la Slovaquie la veille. Ecrasée 7-1 par ce même adversaire lors du précédent rendez-vous mondial, la sélection helvétique n'a jamais pu croire en l'exploit. "Nous avons manqué de discipline et avons été trop souvent pénalisés", a regretté le capitaine suisse Attilio Biasca, auteur du but de l'honneur - le 4-1 - à 28'' de la fin du deuxième tiers. Les Etats-Unis ont trouvé la faille à deux reprises en supériorité numérique, les deux fois dans un deuxième tiers où ils ont trompé le jeune portier Alessio Beglieri (18 ans) trois fois pour prendre l'avantage 4-0. Jimmy Snuggerud (2 buts) et Logan Cooley (1 but, 1 assist) ont été les garants du succès américain. Cette défaite, la 23e en 25 duels avec les Américains au Mondial M20 (pour deux nuls), ne porte pas à conséquence. Déjà assurée de prendre part aux quarts de finale après ses deux victoires initiales, la formation helvétique abordera son face-à-face avec la Slovaquie sans trop de pression samedi.

Davos défiera Ambri-Piotta en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Melanie Duchene Le public davosien aura droit à sa demi-finale de rêve vendredi soir dès 20h15. Le HC Davos défiera en effet Ambri-Piotta pour une place en finale de la Coupe Spengler. Malmené par le Sparta Prague mercredi soir (9-2), Davos a parfaitement su réagir en battant 3-2 l'IFK Helsinki 24 heures plus tard en quart de finale. Le club-hôte fait donc mieux que lors de la dernière édition, en 2019, lorsqu'il avait subi la loi d'une autre formation finlandaise, le TPS Turku, en quart. Les hommes du coach Christian Wohlwend ont pourtant connu une entame de match délicate, concédant l'ouverture du score à la 8e minute. Une supériorité numérique concrétisée par Matej Stransky (12e) et un but de l'éternel Andres Ambühl (27e) ont permis aux Davosiens de renverser la vapeur. Helsinki a pu égaliser à 2-2 grâce à Eetu Koivistoinen après 64'' de jeu seulement dans le troisième tiers, profitant d'une sortie de zone manquée par Davos. Mais une reprise directe de Marc Wieser sur une passe parfaite d'Enzo Corvi à 5 contre 4 (54e) a permis aux Grisons de reprendre l'avantage pour de bon. Une longue disette Davos reste donc en course pour un 16e sacre dans sa Coupe Spengler, qui lui permettrait d'égaler le record du Team Canada. Le dernier titre du club grison remonte à 2011, alors que l'équipe était encore placée sous la férule du légendaire Arno del Curto.

Pelé "a fait du football un art", dit Neymar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les hommages se succèdent à la suite du décès de Pelé. Il "a fait du football un art", a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne. "Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil", a écrit l'attaquant du Paris St-Germain. "Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer", a-t-il ajouté, dans un message illustré d'une photo du "Roi" du football portant une couronne et deux autres de lui à ses côtés. Son coéquipier en club Kylian Mbappé a lui aussi rendu hommage à Pelé. "Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi", a écrit en anglais sur Twitter l'attaquant français, en légende d'une photo en noir et blanc montrant les deux joueurs côte à côte. "Une source d'inspiration" Autres superstars du football moderne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont eux aussi exprimés jeudi. "Repose en paix, Pelé", a simplement réagi Messi, vainqueur du récent Mondial avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Pelé a été "une source d'inspiration pour des millions" de personnes, "une référence hier, aujourd'hui et demain", a pour sa part souligné CR7. "L'affection dont il a toujours fait preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance", a écrit le Portugais sur son compte Instagram, exprimant "la douleur qui touche actuellement tout le monde du football".

Le Roi Pelé est décédé jeudi Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Le Brésilien Pelé, aux yeux de beaucoup le meilleur footballeur de tous les temps, est mort au Brésil à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Le triple champion du monde, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, était aux soins intensifs depuis plusieurs semaines. Il a rendu son dernier souffle jeudi, a annoncé sa famille.

"Hat trick" pour Shiffrin, Holdener 5e Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a signé comme en 2016 le "hat trick" à Semmering. Déjà victorieuse des deux géants mardi et mercredi, l'Américaine a remporté le slalom disputé jeudi dans la station autrichienne. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener doit se contenter d'un 5e rang, à 0''56 de la troisième marche du podium occupée par Lena Dürr. Leader avec 0''72 d'avance sur sa première poursuivante au terme de la première manche, Mikaela Shiffrin s'est imposée avec une marge de 0''29 sur sa compatriote Paula Moltzan (2e). Elle atteint ainsi, à 27 ans et 9 mois, la barre des 80 succès en Coupe du monde. Seuls Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82) ont fait mieux. Intouchable depuis sa victoire obtenue dans le super-G de St-Moritz avec désormais quatre succès d'affilée (dans trois disciplines différentes), Mikaela Shiffrin pourrait bien se retrouver très vite seule au sommet de la hiérarchie. Cinq épreuves techniques - trois slaloms et deux géants - sont ainsi programmées d'ici au 10 janvier. La double championne olympique et sextuple championne du monde, qui a remporté jeudi son 50e slalom de Coupe du monde, s'envole par ailleurs vers un cinquième gros Globe de cristal. Sa marge sur sa première poursuivante, Petra Vlhova, est de 369 unités. Quatrième du général, Wendy Holdener accuse 430 points de retard. Fin de série pour Holdener Une Wendy Holdener qui est redescendue de son nuage jeudi. Victorieuse coup sur coup de ses deux premiers slaloms de Coupe du monde (à Killington et à Sestrières), la Schwytzoise n'a pas signé la passe de trois. Trop prudente sur le tracé initial (6e à 1''02 de Mikaela Shiffrin), elle a néanmoins gagné un rang. Wendy Holdener abandonne donc la tunique rouge de leader du classement de la discipline, qu'elle partageait avec Mikaela Shiffrin. La quintuple médaillée olympique, qui restait sur trois podiums de suite en slalom, se retrouve 2e à 55 points de la skieuse du Colorado. Gisin seulement 20e Onzième de la première manche, Michelle Gisin a en revanche flanché sur le second tracé. L'Obwaldienne - qui a fêté son seul succès en Coupe du monde sur cette même piste en 2020 - a reculé à la 20e place finale. Son 16e rang dans le deuxième slalom de Levi demeure son meilleur résultat de l'hiver dans une discipline technique. Deux fois 27e en géant, Camille Rast ne s'est pas non plus rassurée jeudi. La Valaisanne de 23 ans, 24e de ce slalom, est toujours en quête d'un premier top 20 cette saison. A l'image de Michelle Gisin, la 7e du slalom des JO de Pékin 2022 peine à trouver les bons réglages avec son nouveau matériel. Troisième à s'élancer en deuxième manche, Aline Danioth n'a quant à elle pas su profiter de conditions optimales sous les projecteurs. L'Uranaise a simplement gagné deux rangs pour terminer 26e.

Granerud s'impose à Oberstdorf, Deschwanden déçoit Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Halvor Egner Granerud a remporté la première étape de la Tournée des Quatre tremplins jeudi à Obersdorf. Seul Suisse en lice, Gregor Deschwanden (37e) s'est contenté d'un saut dans ce concours. Auteur d'un premier saut remarquable (142,5 mètres), Halvor Egner Granerud a fait mieux que tenir le choc en finale. Il s'est posé à 139 mètres pour s'offrir à 26 ans son 15e succès en Coupe du monde, le premier dans le cadre de la prestigieuse Tournée austro-allemande. Le Norvégien a survolé les débats, devançant de 13,4 points son dauphin polonais Piotr Zyla (132,5 et 137 mètres). Leader de la Coupe du monde et favori de cette Tournée, Dawid Kubacki (140,5 et 136 mètres) complète le podium. Le Polonais accuse déjà 17,5 points de retard sur Halvor Egner Granerud. Gregor Deschwanden n'a pour sa part pas atteint son objectif minimal en connaissant l'élimination après la première manche. Il n'a pu faire mieux que 107,5 mètres, s'inclinant devant Robert Johansson et manquant nettement le cinquième ticket de "lucky loser". La déception est grande pour le Lucernois, 10e sur ce même tremplin douze mois plus tôt.

Örebro sort le Team Canada en quart Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tenant du titre, le Team Canada ne remportera pas sa 17e Coupe Spengler ce samedi. La formation à la feuille d'érable s'est inclinée 3-1 en quart de finale face à Örebro, qui affrontera donc le Sparta Prague vendredi dès 15h10 dans la première demi-finale. Deuxième du groupe Torriani derrière Ambri-Piotta, Örebro a forcé la décision grâce à des buts de Filip Berglund (13e, à 5 contre 4) et de Linus Oberg (41e). Le 2-0, tombé après 21'' de jeu dans le dernier tiers alors que le Team Canada venait de "tuer" une pénalité, a coupé les ailes des joueurs de Travis Green. Vainqueurs de quatre des cinq dernières Coupes Spengler (avec une seule défaite au passage), les Canadiens ont réagi trop tard. Seul Chris DiDomenico (54e) est parvenu à trouver la faille, marquant simplement le quatrième but de son équipe dans ce tournoi. Örebro a scellé le score dans la cage vide à 26'' de la fin. L'échec du Team Canada est total. Les joueurs à la feuille d'érable, qui avait gagné 15 matches sur 16 lors des cinq précédentes éditions, quittent Davos sans la moindre victoire pour la première fois depuis leur première participation (1984).

Fanny Smith blessée à une épaule Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith s'est blessée à l'épaule gauche la semaine dernière en chutant à San Candido. Les examens effectués à l'Hôpital de la Tour à Meyrin ont révélé que la double médaillée olympique souffrait d'une fracture non déplacée du tubercule majeur. Un nouveau bilan est prévu dans une semaine et demie, souligne Swiss-Ski dans un communiqué. Une décision sera alors prise concernant la participation de Fanny Smith à la prochaine étape de la Coupe du monde à Idre Fjäll, du 20 au 22 janvier.

1re manche: Shiffrin en tête, Holdener à 1''02 Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a réussi une démonstration dans la première manche du slalom de Semmering jeudi. L'Américaine, en course pour un 80e succès en Coupe du monde, devance de 0''72 la 2e du classement provisoire Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener est 6e. Victorieuse des deux géants organisés mardi et mercredi dans la station autrichienne, Mikaela Shiffrin a fait parler sa confiance pour creuser d'énormes écarts. Seules Paula Moltzan (3e à 0''79) et Lena Dürr (4e à 0''80) ont également lâché moins d'une seconde sur la skieuse du Colorado. Wendy Holdener, qui reste sur deux victoires dans la discipline et pointait en tête du classement de la spécialité à égalité avec Mikaela Shiffrin avant cette course, a perdu 1''02. La Schwytzoise devra se montrer bien plus agressive en deuxième manche (dès 18h30) pour monter sur le podium. Michelle Gisin, qui a fêté son seul succès en Coupe du monde sur cette même piste en 2020, a quant à elle signé un probant 11e temps. L'Obwaldienne, en quête d'un premier top 10 dans une discipline technique cet hiver, a concédé 1''67 sur Mikaela Shiffrin. La Valaisanne Camille Rast (22e à 3''18) devrait également être de la partie en deuxième manche.