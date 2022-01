Kummer s'entraîne +++ Champagne pour Teichmann et Golubic

Frank Lampard nommé entraîneur d'Everton Frank Lampard tentera de relancer les Toffees, 16es de Premier League. Image: KEYSTONE/EPA GETTY POOL Le club anglais d'Everton a annoncé lundi la nomination au poste d'entraîneur de Frank Lampard, pour une durée de deux ans et demi. Ancien milieu de terrain international et entraîneur de Derby puis de Chelsea, avec qui il avait fait le plus gros de sa carrière de joueur, Lampard remplace Rafael Benitez, renvoyé juste avant la dernière trêve internationale, alors que l'autre club de Liverpool n'est que 16e en championnat, avec 4 points d'avance sur la zone rouge.

Patrizia Kummer peut s'entraîner malgré sa quarantaine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer bénéficie d'une quarantaine allégée à Pékin. La championne olympique 2014 de snowboard a le droit de quitter sa chambre pour aller s'entraîner sur la neige, a-t-elle confié lundi. Seule athlète à avoir accepté les trois semaines d'isolement imposées aux non-vaccinés, la Valaisanne semble se porter comme un charme, à entendre le ton enjoué de son interview transmise par Swiss Ski et Swiss Olympic. Elle est en quarantaine depuis le 13 janvier et se "sent comme à la maison". Le personnel de l'hôtel est "extrêmement aimable" et lui a offert de petits cadeaux. Patrizia Kummer dit avoir "tellement de choses à faire" qu'elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle peut quitter sa chambre au Village olympique par un transport spécial pour se rendre sur les pistes. "Je bénéficie des mêmes conditions que les athlètes testés positifs", relève encore celle qui disputera le géant parallèle, le 8 février. Elle a précisé ne pas encore savoir précisément quand sa quarantaine se terminera. Patrizia Kummer avait pris la vie du bon côté dès le début en déclarant il y a dix jours en visioconférence, face aux nombreux journalistes intéressés par son cas particulier, qu'"au moins elle n'aurait pas à souffrir du jet-lag", vu le temps écoulé entre son arrivée en Chine et sa compétition.

Teichmann et Golubic à leur plus haut Jil Teichmann aux portes du top 30. Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Jil Teichmann et Viktorija Golubic, bien qu'éliminées respectivement au 2e et au 1er tour de l'Open d'Australie, obtiennent ce lundi le meilleur classement de leur carrière à la WTA. Elles se retrouvent 31e et 36e. Teichmann a gagné trois rangs, et Golubic, quatre par rapport au dernier classement il y a quinze jours. Belinda Bencic, pourtant sortie au 2e tour à Melbourne, bondit de trois rangs, à la 19e place. En tête, Ashleigh Barty compte désormais 2633 points d'avance sur la Biélorusse Aryna Sabalenka, après son triomphe à domicile samedi. Sa rivale malheureuse en finale, l'Américaine Danielle Colllins, apparaît dans le top 10 (10e/+20 places). Sortie au 3e tour en Australie alors qu'elle était tenante du titre, la Japonaise Naomi Osaka chute du 14e au 85e rang. Serena Williams n'est plus que 244e. Roger Federer, qui n'a plus joué depuis Wimbledon, tombe du 17e au 30e rang. Novak Djokovic reste leader malgré son absence Down Under, mais il est très menacé par le finaliste de cet Open d'Australie, Daniil Medvedev. Rafael Nadal, qui vient de remporter son 21e titre de Grand Chelem, demeure cinquième. Stan Warkinka est 159e.

Nicolas Bürgy prêté à Viborg par les Young Boys Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Nicolas Bürgy quitte les Young Boys, en tout cas jusqu'au terme de la saison. Le défenseur central âgé de 26 ans a été prêté à Viborg, actuel 8e de la Super League danoise. Viborg a pris une option d'achat dès l'été. Bürgy a disputé dix matches pour les Bernois cette saison et a aussi été aligné en Ligue des champions, contre Villarreal et Atalanta.

Brodin va quitter Gottéron la saison prochaine Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'attaquant international suédois Daniel Brodin (31 ans) ne jouera plus pour Fribourg-Gottéron la saison prochaine. Il retournera dans son club d'origine de Djurgaden IF. Daniel Brodin, qui participera aux Jeux olympiques de Pékin qui s'ouvrent vendredi, aura joué trois saisons pour Fribourg-Gottéron. Il y est arrivé lors de la saison 2019-2020 et a marqué plus de 55 points en plus de 100 matches avec les Dragons, rappelle lundi le club fribourgeois. "Brodin est un joueur exemplaire, tant sur la glace qu'en dehors", souligne encore Gottéron.

Les Rams défieront les Bengals au Super Bowl Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Les Rams, vainqueurs (20-17) à l'arraché des 49ers, disputeront le Super Bowl à domicile le 13 février. La franchise de Los Angeles se frottera aux redoutables Bengals, qui ont créé une énorme surprise dimanche en s'imposant (27-24) chez les Chiefs au prix d'un comeback historique. Décidément, les week-ends se suivent et se ressemblent, du point de vue du spectacle et du suspense, dans ces play-offs NFL 2022 ! Après des demi-finales de Conférence aux scénarios imprévisibles, ces affiches du dernier carré ont été du même calibre, avec des épilogues incertains jusqu'au bout, écrits par la botte des buteurs. Ainsi, comme il y a huit jours, dans la dernière seconde du temps règlementaire chez les Tennessee Titans, Evan McPherson a fait la différence en faveur de Cincinnati, en expédiant le ballon entre les poteaux adverse dans la prolongation. Il reste donc à 100% (11 tirs réussis en 11 tentatives) durant ces play-off, un record. Mahomes a craqué L'exploit réussi dans l'antre des Chiefs est d'autant plus remarquable que la franchise de l'Ohio a déploré 18 points de retard en fin de deuxième quart-temps. Personne n'avait encore réussi à remonter un si grand déficit dans une finale de Conférence. Relancés, après que le quarterback Joe Burrow a lancé un premier touchdown pour Samaje Perine à une minute de la pause pour ramener le score à 21-10, les Bengals ont été parfaits en défense en seconde période. Ils ont mis au supplice la star Patrick Mahomes, intercepté une fois et "saqué" quatre fois. C'est en prolongation que s'est décidé le sort du match. Kansas City a bénéficié d'un lancer de pièce favorable pour hériter de la première possession. Mais ce qui s'était produit dimanche dernier aux dépens des Buffalo Bills, battus sur un ultime lancer de Mahomes, ne s'est pas répété, le quarterback continuant de rater tout ce qu'il entreprenait, avant d'être encore intercepté. Les Rams étaient également menés L'indécision fut également longue à se décanter à Los Angeles. Les Rams, menés 17-7 au début du quatrième quart, ont aussi dû leur salut à leur buteur Matt Gay, auteur du tir vainqueur à 1'46 de la sirène. Leur défense a aussi été impériale, en muselant le quarterback Jimmy Garoppolo, intercepté dans les dernières secondes. Et que dire de Cooper Kupp? Il a réussi les deux touchdowns de son équipe, aux premier et au dernier quart-temps, à la réception de deux lancers du quarterback Matthew Stafford. Le receveur sera l'une des armes principales des Rams, qui viseront eux un deuxième Super Bowl après celui glané en 2000 (et trois finales perdues en 1980, 2002, 2019). Les Bengals joueront eux la troisième finale de leur histoire (après celles perdues en 1982 et 1989 face aux... 49ers).

Fiala préussit 1 point au cours d'un 11e match de suite Image: KEYSTONE/FR171591 AP/JOHN MCCOY Kevin Fiala poursuit sa fabuleuse série en NHL. Crédité d'un assist dimanche lors de la victoire du Wild face aux Islanders (4-3), l'attaquant saint-gallois de Minnesota a inscrit au moins un point au cours d'un onzième match consécutif. Auteur de 14 points durant cette série de 11 matches, la plus longue du genre en cours en NHL, Kevin Fiala a signé son 20e assist de la saison sur le 3-1 du Wild marqué par Matt Boldy à la 23e minute. Il affiche désormais 32 points à son compteur 2021/22, en 40 matches disputés. Kevin Fiala s'attaquera au record de la franchise, détenu par Mikael Granlund (12 matches de suite avec au moins 1 point en 2016/17), mercredi sur la glace de Chicago. Son coéquipier Mats Zuccarello, "muet" dimanche à New York, en est en revanche resté à 10 rencontres consécutives avec un point. Bien installé dans le top 4 de la Central Division, le Wild connait également une magnifique série. La franchise du Minnesota a cueilli dimanche sa cinquième victoire consécutive, la huitième dans ses neuf dernières sorties. Nino Niederreiter est par ailleurs sorti vainqueur du "derby" suisse qui l'opposait à Timo Meier. Mais les deux attaquants suisses n'ont pas marqué de point dans une partie remportée sur le score de 2-1 par Carolina, qui a conforté sa 1re place dans la Metropolitan Division grâce à cette quatrième victoire d'affilée.

Mondiaux: Tom Pidcock sans rival à Fayetteville Tom Pidcock, nouveau champion du monde de cyclocross Image: KEYSTONE/EPA ANP/BAS CZERWINSKI L'Anglais Tom Pidcock a décroché le titre de champion du monde à Fayetteville. Le favori de la course a justifié son statut et a lâché tous ses adversaires au 4e des 9 tours. Pidcock (22 ans), qui avait décroché la médaille d'argent en 2020 à Dübendorf, est un champion du monde inédit. Il a quand même un petit peu profité des circonstances, vu les absences dans l'Arkansas de Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Entre eux, le Néerlandais et le Belge avaient remporté les sept derniers titres... Ambitions sur route Le Britannique, champion olympique de VTT à Tokyo l'été passé, ne s'est pas laissé impressionner par les attaques de l'armada belge en début de course. Cet objectif atteint, il va pouvoir se concentrer sur la saison sur route, où le coureur de l'équipe Ineos a des ambitions dans les classiques printanières. Derrière le vainqueur, le podium a été complété par le Néerlandais Lars van der Haar (à 0'30) et le Belge Eli Iserbyn (à 0'32), vainqueur de la Coupe du monde. Le Zurichois Kevin Kuhn a pris une belle 9e place à 1'36. Il a ainsi atteint son objectif de se placer dans le top 10.

L'Egypte et le Sénégal dans le dernier carré de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/Shaun Roy L'Egypte a battu le Maroc 2-1 ap et affrontera le Cameroun jeudi en demi-finales de la CAN 2022. Les Pharaons peuvent remercier leur capitaine Mo Salah, auteur d'un but et d'un assist. Les Marocains avaient ouvert le score dès la 7e sur un penalty de Boufal. L'Egypte a réagi en égalisant par Salah (53e) et le score n'a plus bougé ensuite jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le joueur de Liverpool a alors donné un caviar à Trezeguet pour le but de la qualification (100e). Rôle de favori En soirée, le Sénégal a justifié son rôle de favori en écartant la Guinée équatoriale 3-1. Diedhiou, servi par Mané, a ouvert le score (28e). Buyla a réussi à égaliser (57e), mais les Sénégalais ont ensuite fait la différence avec des réussites de Kouyaté (68e) et Sarr (78e). En demi-finale mercredi, le Sénégal affrontera le Burkina Faso.

Atlanta bat les Lakers orphelins de LeBron James 15 points pour Clint Capela contre les Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a cueilli un septième succès de rang. Sur leur parquet, les Hawks ont battu les Lakers, privés de LeBron James touché au genou, 129-121. Sans son maître à jouer, la franchise de L.A. a cédé dans un dernier quarter remporté 38-20 par Atlanta. Avec ses 36 points et ses 12 assists, Trae Young a été le grand artisan de ce succès. Clint Capela, qui n'a pas joué lors de l'ultime quarter, a livré la marchandise avec ses 15 points et ses 9 rebonds. Aligné durant 24 minutes, le Genevois a toutefois accusé un différentiel de -11. Clint Capela et ses coéquipiers recevront Toronto mardi dans une rencontre qui peut leur permettre de présenter à nouveau bilan équilibré. Il est ce dimanche de 24 victoires contre 25 défaites.

Pas de deuxième titre pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Dominic Stricker (ATP 241) devra encore patienter avant de remporter un deuxième tournoi Challenger. Le Bernois a échoué sur la dernière marche à Columbus. Titré l'an dernier à Lugano, Dominic Stricker s'est incliné 6-2 6-4 en finale dans l'Ohio devant le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 119). Dans ce match entre deux gauchers, le Bernois a payé très cher un début de match bien laborieux qui a vu Nishioka mener 4-0. Ce parcours à Columbus lui permet toutefois de gagner 38 places dans le prochain classement ATP. Dominic Stricker sera en lice la semaine prochaine au Challenger de Cleveland où son premier adversaire sera l'Italien Andreas Seppi (ATP 101).

Denis Zakaria va signer un contrat de 4 ans et demi avec la Juve Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Denis Zakaria portera désormais les couleurs de la Juventus. Selon la presse italienne, le transfert du Genevois, sous contrat avec le Borussia Mönchengadbach jusqu'au 30 juin prochain, est acquis. Sélectionné à 40 reprises en équipe nationale, Denis Zakaria signera un contrat de quatre ans et demi avec la Juventus. Les Piémontais devront s'acquitter d'une somme de transfert de cinq millions d'euros. Le Genevois évoluait depuis 2017 à Mönchengladbach. Sa performance de choix le 12 novembre dernier à Rome lors du nul 1-1 de la Suisse face à l'Italie a sans doute marqué les esprits des dirigeants de la Juventus. Véritable joueur de box-to-box, Denis Zakaria a retrouvé tous ses moyens après avoir été freiné pendant de longs mois par une blessure au genou. Denis Zakaria arrive à Turin dans une équipe qui a dépensé 70 millions d'euros pour recruter l'attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Avec les départs à Tottenham du Suédois Dejan Kulusevksi et de l'Uruguayen Rodrigo Betancur lors de ce mercato hivernal, Denis Zakaria devrait tenir un rôle très important dans une équipe engagée en huitième de finale de la Ligue des Champions. mais qui est à la peine en championnat avec une cinquième place qui ne répond pas à ses attentes. Ce lundi, un autre international suisse devrait changer d'horizons. En souffrance au Benfica, Haris Seferovic serait, en effet, sur le point de s'engager avec Fenerbahce pour déouvrir les délices du Championnat de Turquie.

Super League: Sion sauve l'honneur romand Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion a sauvé l'honneur romand lors de la reprise de la Super League. Les Valaisans ont gagné 2-0 contre Grasshopper, ce qui leur permet de prendre leurs distances sur la zone dangereuse. Sion, solide défensivement, a livré une bonne performance. Les buts ont été inscrits par Bamert (29e), d'une belle tête sur un corner de Grgic, et un autogoal de Loosli sur un tir de Bua (69e), au terme d'une action collective de qualité. Cette deuxième réussite a validé l'ascendant pris par les Sédunois après le thé. Ils auraient déjà auparavant pu ou dû augmenter leur avance. L'expulsion de Santos (84e) a réduit à néant les minces espoirs de GC de réussir un improbable retour. Sion possède désormais 12 points d'avance sur le barragiste Lausanne-Sport et 13 sur Lucerne. Il y a vraiment de quoi passer un printemps tranquille en Valais. Lucerne bredouille Pour la première sur le banc de Mario Frick, Lucerne est resté bredouille face au FC Bâle. Les Rhénans se sont imposés 3-0 grâce à un penalty transformé par Fabian Frei (49e) et des réussites de Males (85e) et Fabian Frei encore (97e). Mais ils ont été parfois bousculés par leurs adversaires, qui ont payé cher leur manque de réalisme. Lucerne a fini à dix après l'expulsion de Schulz (78e).

Fribourg Olympic remporte un match fou Natan Jurkovitz (99) et Olympic ont battu Massagno en prolongation dimanche Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Fribourg Olympic a remporté sa septième Coupe de la Ligue dimanche à Clarens. Le champion de Suisse a dominé Massagno 84-73 après prolongation dans une finale de folie. Quelle tension! Quel match entre les deux meilleures formations de LNA. Et quel caractère dans les rangs fribourgeois. Menés de neuf longueurs, les joueurs de Petar Aleksic ont puisé dans la mémoire de leurs victoires pour renverser la tendance sur le parquet de la dernière Euroligue. Irrésistibles à partir de la 38e, les Fribourgeois ont ensuite dominé de la tête et des épaules les cinq minutes d'overtime. Mais pour avoir droit à cet heureux épilogue et à cette prolongation décisive, Olympic a dû rassembler ses esprits après un marcher très coûteux à la 38e. En trois actions, le score est passé de 65-56 à 65-63 grâce à Mitchell, puis Jurkovitz à 3 points, et enfin Jordan à la suite d'une énième interception. C'est ensuite Jurkovitz qui a ramené les deux équipes à égalité pour ouvrir les portes du temps supplémentaire. Au cours d'une prolongation à sens unique, Fribourg a retrouvé ses valeurs et les préceptes défensifs vantés par son coach. Etouffés, les Tessinois ont eu le bras qui a tremblé alors qu'ils étaient tout près de leur premier trophée. Trop maladroits en fin de match, les joueurs de Robbi Gubitosa ont perdu leur basket au plus mauvais moment. Et Fribourg l'a parfaitement senti. Le coeur du champion a pulsé comme jamais au meilleur des moments. Un début de match défensif Avant cette fin complètement folle, la finale fut davantage le théâtre de beaux jeux défensifs que d'un festival offensif. Ceci eut pour conséquence un nombre important de tirs forcés et donc de tentatives galvaudées. Fribourg a d'ailleurs souvent été poussé à la limite des 24 secondes. Le mérite en revient bien évidemment aux hommes de l'entraîneur Robbi Gubitosa. Mais côté fribourgeois, Natan Jurkovitz (19 points) et Davonta Jordan, auteur de 22 points mais aussi particulièrement tenace en défense avec ses six interceptions, ont montré qu'ils étaient davantage prêts à franchir le palier supplémentaire. La pilule est amère pour Massagno, qui s'était incliné en finale face aux Lions de Genève l'an dernier et qui perd sa troisième finale sur les quatre dernières années. C'est la deuxième fois cette saison que Fribourg stoppe la route des Tessinois après les avoir éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.