Kyrgios forfait à l'Open d'Australie ++ Le LHC battu à Ambri

LeBron James s'apprête à battre un fabuleux record Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis LeBron James est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à franchir le seuil des 38'000 points. Il a réussi cette performance lors de la défaite 113-112 des Lakers devant Philadelphia. LeBron James a inscrit 38 points lors de cette rencontre perdue à domicie par les Lakers après une intervention de Joel Embiid devant Russell Westbrook dans les ultimes secondes. Auteur désormais de 38'023 points, LeBron James devrait battre le record des 38'387 points de Karem Abdul-Jabbar le mois prochain. Malgré le brio de son atout maitre, les Lakers sont loin d'avoir assuré une place dans les play-in. Ils n'occupent, en effet, que la 13e place de la Conférence Ouest avec 19 victoires contre 24 défaites.

Le chemin de croix de Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade La vie n'est pas simple pour Janis Moser en NHL. Le défenseur biennois a concédé une neuvième défaite de rang avec Arizona. Les Coyotes se sont inclinés 2-1 à Winnipeg face à une formation qui a désormais remporté huit de ses neuf dernières rencontres. Aligné durant 17'45'', Janis Moser n'était pas sur la glace lors des deux réussites des Jets. Avec ses 13 victoires en 43 rencontres, Arizona est la quatrième plus mauvaise équipe de la Ligue. Seuls Columbus, Anaheim et Chicago présentent un pire bilan.

Nick Kyrgios ne jouera pas l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Psychologiquement "détruit", Nick Kyrgios a été forcé de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Le finaliste de Wimbledon, qui devait entrer en lice mardi, souffre du genou. 21e mondial, Nick Kyrgios n'a plus joué un seul match officiel depuis un succès au deuxième tour devant le Polonais Kamil Majchrzak en octobre dernier à Tokyo. A Melbourne où son meilleur résultat reste un quart de finale contre Andy Murray en 2015, le joueur de 27 ans figurait dans le quart de tableau de Novak Djokovic.

Supercoupe d'Espagne: le Barça domine le Real Madrid Image: KEYSTONE/AP/Hussein Malla Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne disputée à... Ryad. En finale, les Catalans ont largement dominé le Real Madrid 3-1 pour s'adjuger le trophée. Le Barça a eu la maîtrise du jeu, tant collectivement que tactiquement et physiquement. Gavi et Pedri, les jeunes joyaux de l'équipe dirigée par Xavi, ont emmené les Catalans vers un très joli succès. Les buts ont été inscrits par Gavi (33e), Lewandowski (45e) et Pedri (69e). Le Real, assez décevant, a sauvé l'honneur par Benzema à la 93e. Mais il n'a jamais semblé en mesure de remettre en question la supériorité de son grand rival qui a décroché ainsi sa 14e Supercoupe nationale, ce qui constitue le record.

Premier League: Arsenal gagne le derby du nord de Londres Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Arsenal se profile toujours plus comme un candidat très crédible au titre de champion d'Angleterre. Les Gunners ont négocié avec brio le court déplacement sur le terrain de Tottenham, gagnant 2-0. Ce 193e derby du nord de Londres a été nettement dominé par le leader. Un autogoal de Lloris (14e) et une belle frappe d'Odegaard (36e) ont permis à Arsenal de faire la différence. Granit Xhaka - très précieux tant à la récupération que dans le jeu vers l'avant - et ses coéquipiers ont été bien meilleurs collectivement et techniquement que des Spurs décevants. Les Gunners comptent désormais 8 points d'avance sur Manchester City et 9 sur Newcastle et Manchester United. Poteau pour Schär Newcastle a renforcé ses espoirs de top 4 en battant Fulham 1-0 dimanche. Les Magpies l'ont emporté grâce à une réussite du remplaçant suédois Isak à la 89e. Fabian Schär a failli ouvrir le score pour Newcastle, mais son coup franc de la 61e s'est écrasé sur le poteau de Leno. Cette confrontation entre deux clubs en forme a été d'une grande intensité. Fulham a pour sa part manqué un penalty par Mitrovic (69e): le Serbe a bien expédié le ballon au fond des filets, mais il a glissé au moment de tirer et a touché deux fois le cuir, ce qui est prohibé par le règlement. Kevin Mbabu ne figurait une fois encore pas dans le groupe des Cottagers.

Ligue 1: Monaco cartonne, doublé d'Embolo Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Breel Embolo a signé un doublé lors du large succès 7-1 de l'AS Monaco face à Ajaccio. L'international suisse, entré à la 61e, a inscrit les deux derniers buts de son équipe (63e/89e). C'est la première fois depuis son arrivée en Principauté qu'Embolo marque à deux reprises dans un match de Ligue 1. Il compte désormais 10 réussites en championnat. Les Monégasques avaient déjà fait la différence en première période puisqu'ils menaient 5-1 à l'heure du thé. Ben Yedder avait notamment réussi un triplé en moins d'un quart d'heure. Monaco occupe le 4e rang de la Ligue 1.

Davos retrouve le top 6, Lugano reste en bas Image: KEYSTONE/TI-PRESS Davos a fêté un succès indiscutable à la Resega face à Lugano (4-0). Les Grisons retrouvent ainsi une place dans le top 6, tandis que les Tessinois restent collés à la 12e place. L'embellie luganaise entrevue contre Genève-Servette (7-4) vendredi soir est restée sans lendemain. Les Davosiens n'ont pas montré les mêmes signes de faiblesse comme les Genevois quand ils ont mené 3-0. Désormais dirigés par le duo Waltteri Immonen-Glen Metropolit, les coéquipiers d'Andres Ambühl ne se trouvaient pas en situation litigieuse quand l'entraîneur Christian Wohlwend a été limogé mercredi. Ils se sont montrés nettement supérieurs à leurs adversaires, même si la statistique des tirs est favorable aux Tessinois (38-23). L'après-midi a tourné à la fête pour Enzo Corvi, auteur d'un but et de trois assists. Il dépasse ainsi la barre des trente points au classement des compteurs.

Le no 1 mondial Henrik von Eckermann s'impose en favori Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Henrik von Eckermann avec King Edward a remporté le saut Coupe du monde de Bâle. Le champion du monde suédois a réussi un temps inatteignable pour ses adversaires en barrage. Le meilleur suisse est Pius Schwizer, troisième en selle sur Vancouver. Les couleurs suisses en barrage, qui ne réunissait que sept duos, ont été représentées par le sexagénaire Pius Schwizer et également par Edouard Schmitz qui montait Gamin. Le Genevois de 23 ans s'est élancé le dernier et a établi le meilleur temps. Malheureusement, une faute sur un obstacle l'a rejeté à la septième place. Organisé pour la troisième fois à Bâle, qui a repris le CSI de Zurich, le saut Coupe du monde doté de 330'000 francs échappe pour la première fois aux cavaliers suisses. En 2019, Martin Fuchs s'était imposé sur Clooney et en 2020 Steve Guerdat l'avait emporté sur Victorio. Bryan Balsiger, qui avait remporté le premier saut Coupe du monde de la saison à Oslo, a manqué de peu la qualification pour le barrage. Dommage pour le Neuchâtelois, qui est à la recherche de points pour une participation à la finale à Omaha aux Etats-Unis en avril. En revanche, Martin Fuchs sur Leone a déçu. Le no 1 de l'équipe de Suisse a perdu toutes ses chances rapidement avec deux fautes dans la manche principale. Guerdat montait Double Jeu pour la première fois dans une épreuve de la Coupe du monde. Le cheval de 10 ans a montré avec ses 32 points de pénalité qu'il n'était pas encore prêt à assumer des sauts de ce niveau.

Slalom de Wengen: Meillard seulement battu par Kristoffersen Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence n'a été battu que par Henrik Kristoffersen pour vingt centièmes. Ce ne sera donc pas cette année qu'un Suisse effacera des tabelles Joël Gaspoz comme dernier vainqueur du slalom de Wengen. Le Valaisan conserve une année de plus ce "record" qui tient depuis 1987. Loïc Meillard n'est pas passé loin, mais il a manqué un petit quelque chose pour devancer un Henrik Kristoffersen décidément très fort dans des conditions dantesques. Le Norvégien décroche un 30e succès en Coupe du monde, son 23e dans la discipline. "Il n'a pas manqué grand-chose, le ski est là, a reconnu Loïc Meillard au micro de la RTS. L'entrée du mur était sportive. Mais un nouveau podium en slalom, ça fait plaisir. Je savais qu'il faudrait lutter, mais je crois que j'ai réussi à rester propre sur cette deuxième manche." Terriblement fort depuis le début de la saison et notamment lors de sa victoire à Adelboden, Lucas Braathen complète le podium. Du bon Zenhäusern Le résultat d'ensemble des Suisses n'est pas si mauvais. Ramon Zenhäusern est en train de retrouver une forme plus en phase avec son potentiel. Le double mètre de Bürchen a lutté comme un fou sur les deux parcours pour finalement se classer 9e. "J'étais un peu comme un kangourou dans le mur, a-t-il relevé. Je dois bien gérer mon haut du corps. Mais je suis content de ce nouveau top 10." Dans des conditions qu'il n'affectionne pas du tout, Daniel Yule a "limité la casse". Le skieur du Val Ferret se contente de la 11e place en étant parfaitement conscience qu'il avait le ski pour intégrer le top 10 sans des fautes lors de son deuxième passage. 28e au terme de la première manche, Sandro Simonet a effectué une belle remontée. Le Grison a pris la 16e place, juste devant Marc Rochat. Un sixième Suisse a marqué des points, il s'agit de Luca Aerni (25e). Tanguy Nef a lui encore connu l'élimination en première manche. La Coupe du monde masculine va maintenant mettre le cap sur Kitzbühel pour trois courses dont le traditionnel slalom dimanche. Les athlètes espèrent tous avoir une piste moins compliquée à skier que dans l'Oberland bernois.

5e Dakar pour Al-Attiyah en auto, 2e sacre pour Benavides en moto Image: KEYSTONE/EPA/Andrew Eaton Le Qatari Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son 5e Dakar en auto au terme de la 14e et dernière étape en Arabie saoudite. L'Argentin Kevin Benavides a lui décroché sur le fil son 2e Dakar en moto. Triple vainqueur d'étapes cette année et déjà lauréat du célèbre rallye-raid en 2011, 2015, 2019 et 2022, Al-Attiyah a devancé de plus d'une heure, le Français Sébastien Loeb (Prodrive) et le jeune Brésilien Lucas Moraes (Toyota), 25 ans, qui participait pour la première fois à la compétition. Sébastien Loeb a dit adieu à un succès final dès l'étape 2, distancé d'1h26 en raison notamment de trois crevaisons. S'il a de nouveau échoué dans sa quête du Dakar, le nonuple champion du monde des rallyes WRC a néanmoins marqué l'histoire du célèbre rallye-raid en arrachant six victoires d'étape consécutives dans cette édition, une performance inédite. En moto, le scenario a été beaucoup plus haletant et c'est l'Argentin Kevin Benavides, à l'issue de 15 jours de bataille acharnée, qui a finalement coiffé sur le fil lors de l'ultime étape, l'Australien Toby Price. A l'arrivée dimanche à Dammam après quasiment 45 heures de course et plus de 8000 km parcourus dans le royaume ultra-conservateur, Benavides a devancé finalement l'Australien de 43 secondes.

Super-G de St-Anton: la 36e pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a remporté le 2e Super-G de St-Anton. La Tessinoise a privé les Italiennes d'un triplé en devançant Federica Brignone, Marta Bassino et Elena Curtoni. Plus de quatorze ans d'écart entre sa première victoire en Coupe du monde à St-Moritz et ce 36e succès dans le Tyrol avec un nouveau record à la clef pour "LGB". De décembre 2008 à janvier 2023 et une longévité qui impressionne. Ce qui impressionne aussi chez la skieuse de Comano, c'est cette capacité à poser son ski dans les courbes rapides. Une fois passé le Eisfall, Lara Gut-Behrami s'est régalée. Malgré toute leur bonne volonté, les Transalpines n'ont pas pu rattraper la championne olympique. Et dire que dans l'aire d'arrivée, la Tessinoise de 31 ans n'affichait pas un sourire éclatant, imaginant que son chrono pourrait être battu. Si les Italiennes ont fait très fort, les Suissesses ont réussi une assez bonne course. Eliminée la veille, Michelle Gisin s'est bien reprise avec une belle 6e place à 0''99. L'Obwaldienne aurait pu prétendre à mieux sans un dernier secteur raté, mais nul doute qu'elle est contente de ce résultat dominical. Trois autres Suissesses ont intégré le top 15. Corinne Suter s'est classée 10e, Jasmine Flury juste derrière au 11e rang et Priska Nufer 14e provisoire. Excellente 2e samedi, Joana Hählen a malheureusement connu l'élimination. A nouveau très rapide à la sortie du vertigineux Eisfall, la Bernoise n'a pas pu négocier les courbes qui ont suivi. A noter également que Sofia Goggia n'a pas pris le départ après sa chute de samedi. La Bergamasque préfère se réserver pour les courses de Cortina.

Slalom de Wengen: Loïc Meillard vire en tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a maîtrisé la première manche du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence devance les Norvégiens Kristoffersen et Braathen de plus de quatre dixièmes. Meillard va-t-il signer sa première victoire en slalom en Coupe du monde? Tous les espoirs sont permis au terme de la première manche. Sur une piste au revêtement très difficile, le Valaisan d'origine neuchâteloise a su profiter de son dossard 3, de son matériel et de sa bonne forme actuelle sur un parcours très tournant. Excellent sur le début de parcours, Meillard n'a pratiquement jamais faibli. Seul Kristoffersen a pu lui reprendre 0''13 sur la dernière section par exemple. Expérimenté, le skieur de 26 ans devra résister à la pression d'une course à domicile et des deux Norvégiens derrière lui. Contrairement à son pote d'équipe, Daniel Yule n'a pas skié à son niveau. Il se retrouve ainsi 8e, repoussé à 1''96. Derrière l'athlète du Val Ferret, très bonne performance de Ramon Zenhäusern avec un dossard plus élevé. Le Haut-Valaisan pointe au 9e rang à 2''21. Marc Rochat (18e) et Luca Aerni (21e) sont plus loin. Dommage pour le Vaudois qui a bien skié sur le haut mais qui a commis des fautes sur le bas pour échouer à 4''19. Tanguy Nef a lui encore connu l'élimination.

Un quatrième succès de rang pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill New Jersey connait une nouvelle embellie après sa formidable série de treize victoires de rang en automne. Victorieux 5-2 à Los Angeles, les Devils ont gagné un quatrième match de suite. Cette victoire à Los Angeles revêt un caractère historique. Les Devils sont, en effet, devenus la première équipe à remporter 17 de ses 20 premiers matches de la saison régulière à l'extérieur. Auteur d'un assist pour son 41e point de la saison, Nico Hischier a contribué à ce succès obtenu malgré l'ouverture du score de Kevin Fiala. Le meilleur compteur suisse de la NHL avec ses 47 points a marqué à la 7e sur une séquence de power play. Il devait toutefois rater la transformation d'un penalty dans l'ultime période face à Mackenzie Blackwood qui s'est fait l'auteur de 34 arrêts. Si Nico Hischier et Jonas Siegenthaler peuvent avoir le sourire, la situation est bien plus tendue pour le Nashville de Roman Josi et de Nino Niederreiter. Battus 5-3 à domicile par Buffalo, les Predators ont concédé une troisième défaite de rang qui va entraver leur course vers les play-off. Comme Kevin Fiala, Roman Josi a marqué un but inutile à 5 contre 4. Auteur de sa 11e réussite de la saison, le capitaine a toutefois quitté la glace avec un bilan de -3.

Un précieux succès à Toronto pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov La vie est possible sans Clint Capela pour Atlanta. Privés depuis dix matches du pivot genevois, blessé au mollet, les Hawks se sont imposés 114-103 à Toronto. Désormais victorieux de trois de leurs quatre derniers matches après une série noire de cinq défaites en six rencontres, Atlanta s'est donné de l'air au classement. Neuvièmes de la Conférence Est, les Hawks, qui s'étaient imposés au buzzer à Indiana vendredi, devancent de deux victoires Chicago et Toronto, et de trois Wahsington. A Toronto, les Hawks ont forcé la décision lors d'une première période remportée 69-57. Auteurs respectivement 29 et 27 points, Trae Young et Dejounte Murray ont su montrer la voie.