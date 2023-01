Kyrgios forfait de dernière minute

Les chaînes de la SSR diffuseront les JO jusqu'en 2032 Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI La SSR s'est assuré via un contrat de l'UER avec la firme américaine Discovery les droits de diffusion des Jeux olympiques jusqu'en 2032. En coopération avec l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), la SSR a pu obtenir les droits pour la couverture du direct et des temps forts des Jeux olympiques de 2026 à 2032, en exclusivité dans toute la Suisse. Ce nouvel accord englobe les JO d'hiver 2026 à Milan/Cortina d'Ampezzo et de 2030, dont le lieu doit encore être défini, ainsi que les JO d'été de 2028 à Los Angeles et de 2032 à Brisbane. La SSR a déjà acquis les droits de diffusion des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris il y a sept ans, via une sous-licence de Warner Bros. Discovery. Gilles Marchand, directeur général de la SSR: "Cet accord est une très bonne nouvelle pour le sport suisse et ses fans, estime Gilles Marchand, le directeur de la SSR dans un communiqué. Il est le fruit d'une collaboration étroite et intensive entre les entreprises média publiques d'Europe membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision."

Une défaite qui fait mal Stan Wawrinka: ce premier tour lui laissera une montagne de regrets. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le retour à Melbourne, là-même où il avait cueilli le premier de ses trois titres du Grand Chelem, a tourné court pour Stan Wawrinka (ATP 139). Le Vaudois a été sorti d'entrée de jeu. Dans une rencontre qui a épousé le profil de montagnes russes, le vainqueur de l'édition 2014 de l'Open d'Australie s'est incliné 6-7 (3/7) 6-3 1-6 7-6 (7/2) 6-4 devant le Slovaque Alex Molcan (ATP 53) après un long combat de 4h22'. Stan Wawrinka a servi pour le gain de la rencontre à 5-4 au quatrième set avant d'accuser un passage à vide fatal. En quelques minutes, la partie devait basculer. Molcan pouvait égaliser à deux manches partout avant de signer deux breaks dans la cinquième manche pour mener 5-2. Stan Wawrinka a livré un dernier baroud avec une balle de match écartée à 5-2. Mais à 5-4 sur le jeu de service du gaucher slovaque, il commettait une faute non-provoquée sur la seconde. La messe était dite. Coupable de 89 erreurs directes contre 67 coups gagnants, Stan Wawrinka a accusé trop de déchets dans son tennis. Le doyen du simple messieurs avec ses 37 ans et 9 mois a, surtout, manqué de poigne au moment de conclure lors de ce fatidique dixième jeu du quatrième set. On ne sait pas si cette élimination, sa quatrième de rang dans un premier tour du Grand Chelem, va peser sur sa décision de disputer la rencontre de Coupe Davis que la Suisse doit disputera au début février en Allemagne. A Trèves, l'occasion sera toutefois belle pour "lancer" vraiment son année.

Marc-Andrea Hüsler n'a pas tenu la distance Image: KEYSTONE/EPA/James Ross Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) n'y arrive pas encore dans les tournois du Grand Chelem. Battu 6-7 (8/10) 7-5 6-7 (2/7) 6-2 6-3 par John Millman (ATP 140), le Zurichois a déçu à Melbourne. Comme à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier devant respectivement Hugo Grenier et Denis Shapovalov, le gaucher a cédé en cinq sets dans ce premier tour de l'Open d'Australie. Face à un joueur de 33 ans au souffle inépuisable, Marc-Andrea Hüsler a calé physiquement. Il n'a jamais été en mesure d'inquiéter l'Australien dans les deux dernières manches. Cette défaite est amère dans la mesure où le Zurichois a laissé passer une chance en or de mener deux manches à rien avec une balle de 4-2 et une balle de set à 5-4. Il devait céder son engagement à 5-5 alors que l'Australien semblait vraiment dans les cordes. Jil Teichmann (no 32) a, quant à elle, apporté une première victoire dans le camp suisse. La gauchère s'est imposée 7-5 6-1 devant la Britannique Harriet Dart (WTA 96). Elle a su parfaitement réagir après une entame de match bien laborieuse. Elle fut, en effet, menée 4-2. Mercredi, son adversaire au deuxième tour sera la Chinoise Lin Zhu (WTA 87).

Lausanne: fracture du pied pour Emmerton L'attaquant lausannois Cory Emmerton sera absent pendant deux mois. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Déjà à la peine en Championnat de Nationale League (13e), le Lausanne HC doit encore composer avec la blessure de son attaquant canadien Cory Emmerton (34 ans). Son remplacement dimanche à Ambri-Piotta par Daniel Audette avait surpris. On comprend désormais mieux l'origine de ce changement. Emmerton avait bloqué un tir lors du match contre Kloten vendredi. Résultat: il souffre d'une fracture du pied droit. La durée de l'absence du Canadien est estimée à deux mois, annonce son club. Emmerton a disputé 31 matches cette saison. Il a inscrit 6 buts et réalisé 11 passes décisives.

Rafael Nadal s'impose au physique Rafael Nadal: une victoire qui peut le lancer dans cette quinzaine australienne. Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO FEDELE Tête de série no 1 et tenant du titre, Rafael Nadal n'a pas, comme on pouvait le penser, été à la fête lors de son premier tour à l'Open d'Australie. Le Majorquin a toutefois assuré l'essentiel. A Melbourne, Rafael Nadal s'est imposé 7-5 2-6 6-4 6-1 après 3h41' de jeu devant Jack Draper (ATP 38). Dans ce duel de gauchers, le physique a fait la différence. Et c'est celui du Britannique qui a lâché dans le quatrième set qu'il avait pourtant entamé avec un break. Rafael Nadal a ainsi cueilli sa première victoire en 2023 au terme d'un combat de 3h41'. Ce match qu'il redoutait contre un joueur de 21 ans en pleine progression va le lancer pleinement dans ce tournoi. Son prochain adversaire sera l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 65), qui a battu son compatriote Brandon Nakashima (ATP 49) 7-6 (7/5) 7-6 (7/1) 1-6 6-7 (10/12) 6-4 après un marathon de plus de 4h02'.

LeBron James s'apprête à battre un fabuleux record Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis LeBron James est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à franchir le seuil des 38'000 points. Il a réussi cette performance lors de la défaite 113-112 des Lakers devant Philadelphia. LeBron James a inscrit 38 points lors de cette rencontre perdue à domicie par les Lakers après une intervention de Joel Embiid devant Russell Westbrook dans les ultimes secondes. Auteur désormais de 38'023 points, LeBron James devrait battre le record des 38'387 points de Karem Abdul-Jabbar le mois prochain. Malgré le brio de son atout maitre, les Lakers sont loin d'avoir assuré une place dans les play-in. Ils n'occupent, en effet, que la 13e place de la Conférence Ouest avec 19 victoires contre 24 défaites.

Le chemin de croix de Janis Moser Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade La vie n'est pas simple pour Janis Moser en NHL. Le défenseur biennois a concédé une neuvième défaite de rang avec Arizona. Les Coyotes se sont inclinés 2-1 à Winnipeg face à une formation qui a désormais remporté huit de ses neuf dernières rencontres. Aligné durant 17'45'', Janis Moser n'était pas sur la glace lors des deux réussites des Jets. Avec ses 13 victoires en 43 rencontres, Arizona est la quatrième plus mauvaise équipe de la Ligue. Seuls Columbus, Anaheim et Chicago présentent un pire bilan.

Nick Kyrgios ne jouera pas l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Psychologiquement "détruit", Nick Kyrgios a été forcé de déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Le finaliste de Wimbledon, qui devait entrer en lice mardi, souffre du genou. 21e mondial, Nick Kyrgios n'a plus joué un seul match officiel depuis un succès au deuxième tour devant le Polonais Kamil Majchrzak en octobre dernier à Tokyo. A Melbourne où son meilleur résultat reste un quart de finale contre Andy Murray en 2015, le joueur de 27 ans figurait dans le quart de tableau de Novak Djokovic.

Supercoupe d'Espagne: le Barça domine le Real Madrid Image: KEYSTONE/AP/Hussein Malla Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe d'Espagne disputée à... Ryad. En finale, les Catalans ont largement dominé le Real Madrid 3-1 pour s'adjuger le trophée. Le Barça a eu la maîtrise du jeu, tant collectivement que tactiquement et physiquement. Gavi et Pedri, les jeunes joyaux de l'équipe dirigée par Xavi, ont emmené les Catalans vers un très joli succès. Les buts ont été inscrits par Gavi (33e), Lewandowski (45e) et Pedri (69e). Le Real, assez décevant, a sauvé l'honneur par Benzema à la 93e. Mais il n'a jamais semblé en mesure de remettre en question la supériorité de son grand rival qui a décroché ainsi sa 14e Supercoupe nationale, ce qui constitue le record.

Premier League: Arsenal gagne le derby du nord de Londres Image: KEYSTONE/EPA/Neil Hall Arsenal se profile toujours plus comme un candidat très crédible au titre de champion d'Angleterre. Les Gunners ont négocié avec brio le court déplacement sur le terrain de Tottenham, gagnant 2-0. Ce 193e derby du nord de Londres a été nettement dominé par le leader. Un autogoal de Lloris (14e) et une belle frappe d'Odegaard (36e) ont permis à Arsenal de faire la différence. Granit Xhaka - très précieux tant à la récupération que dans le jeu vers l'avant - et ses coéquipiers ont été bien meilleurs collectivement et techniquement que des Spurs décevants. Les Gunners comptent désormais 8 points d'avance sur Manchester City et 9 sur Newcastle et Manchester United. Poteau pour Schär Newcastle a renforcé ses espoirs de top 4 en battant Fulham 1-0 dimanche. Les Magpies l'ont emporté grâce à une réussite du remplaçant suédois Isak à la 89e. Fabian Schär a failli ouvrir le score pour Newcastle, mais son coup franc de la 61e s'est écrasé sur le poteau de Leno. Cette confrontation entre deux clubs en forme a été d'une grande intensité. Fulham a pour sa part manqué un penalty par Mitrovic (69e): le Serbe a bien expédié le ballon au fond des filets, mais il a glissé au moment de tirer et a touché deux fois le cuir, ce qui est prohibé par le règlement. Kevin Mbabu ne figurait une fois encore pas dans le groupe des Cottagers.

Ligue 1: Monaco cartonne, doublé d'Embolo Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Breel Embolo a signé un doublé lors du large succès 7-1 de l'AS Monaco face à Ajaccio. L'international suisse, entré à la 61e, a inscrit les deux derniers buts de son équipe (63e/89e). C'est la première fois depuis son arrivée en Principauté qu'Embolo marque à deux reprises dans un match de Ligue 1. Il compte désormais 10 réussites en championnat. Les Monégasques avaient déjà fait la différence en première période puisqu'ils menaient 5-1 à l'heure du thé. Ben Yedder avait notamment réussi un triplé en moins d'un quart d'heure. Monaco occupe le 4e rang de la Ligue 1.

Davos retrouve le top 6, Lugano reste en bas Image: KEYSTONE/TI-PRESS Davos a fêté un succès indiscutable à la Resega face à Lugano (4-0). Les Grisons retrouvent ainsi une place dans le top 6, tandis que les Tessinois restent collés à la 12e place. L'embellie luganaise entrevue contre Genève-Servette (7-4) vendredi soir est restée sans lendemain. Les Davosiens n'ont pas montré les mêmes signes de faiblesse comme les Genevois quand ils ont mené 3-0. Désormais dirigés par le duo Waltteri Immonen-Glen Metropolit, les coéquipiers d'Andres Ambühl ne se trouvaient pas en situation litigieuse quand l'entraîneur Christian Wohlwend a été limogé mercredi. Ils se sont montrés nettement supérieurs à leurs adversaires, même si la statistique des tirs est favorable aux Tessinois (38-23). L'après-midi a tourné à la fête pour Enzo Corvi, auteur d'un but et de trois assists. Il dépasse ainsi la barre des trente points au classement des compteurs.

Le no 1 mondial Henrik von Eckermann s'impose en favori Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Henrik von Eckermann avec King Edward a remporté le saut Coupe du monde de Bâle. Le champion du monde suédois a réussi un temps inatteignable pour ses adversaires en barrage. Le meilleur suisse est Pius Schwizer, troisième en selle sur Vancouver. Les couleurs suisses en barrage, qui ne réunissait que sept duos, ont été représentées par le sexagénaire Pius Schwizer et également par Edouard Schmitz qui montait Gamin. Le Genevois de 23 ans s'est élancé le dernier et a établi le meilleur temps. Malheureusement, une faute sur un obstacle l'a rejeté à la septième place. Organisé pour la troisième fois à Bâle, qui a repris le CSI de Zurich, le saut Coupe du monde doté de 330'000 francs échappe pour la première fois aux cavaliers suisses. En 2019, Martin Fuchs s'était imposé sur Clooney et en 2020 Steve Guerdat l'avait emporté sur Victorio. Bryan Balsiger, qui avait remporté le premier saut Coupe du monde de la saison à Oslo, a manqué de peu la qualification pour le barrage. Dommage pour le Neuchâtelois, qui est à la recherche de points pour une participation à la finale à Omaha aux Etats-Unis en avril. En revanche, Martin Fuchs sur Leone a déçu. Le no 1 de l'équipe de Suisse a perdu toutes ses chances rapidement avec deux fautes dans la manche principale. Guerdat montait Double Jeu pour la première fois dans une épreuve de la Coupe du monde. Le cheval de 10 ans a montré avec ses 32 points de pénalité qu'il n'était pas encore prêt à assumer des sauts de ce niveau.

Slalom de Wengen: Meillard seulement battu par Kristoffersen Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Wengen. Le skieur d'Hérémence n'a été battu que par Henrik Kristoffersen pour vingt centièmes. Ce ne sera donc pas cette année qu'un Suisse effacera des tabelles Joël Gaspoz comme dernier vainqueur du slalom de Wengen. Le Valaisan conserve une année de plus ce "record" qui tient depuis 1987. Loïc Meillard n'est pas passé loin, mais il a manqué un petit quelque chose pour devancer un Henrik Kristoffersen décidément très fort dans des conditions dantesques. Le Norvégien décroche un 30e succès en Coupe du monde, son 23e dans la discipline. "Il n'a pas manqué grand-chose, le ski est là, a reconnu Loïc Meillard au micro de la RTS. L'entrée du mur était sportive. Mais un nouveau podium en slalom, ça fait plaisir. Je savais qu'il faudrait lutter, mais je crois que j'ai réussi à rester propre sur cette deuxième manche." Terriblement fort depuis le début de la saison et notamment lors de sa victoire à Adelboden, Lucas Braathen complète le podium. Du bon Zenhäusern Le résultat d'ensemble des Suisses n'est pas si mauvais. Ramon Zenhäusern est en train de retrouver une forme plus en phase avec son potentiel. Le double mètre de Bürchen a lutté comme un fou sur les deux parcours pour finalement se classer 9e. "J'étais un peu comme un kangourou dans le mur, a-t-il relevé. Je dois bien gérer mon haut du corps. Mais je suis content de ce nouveau top 10." Dans des conditions qu'il n'affectionne pas du tout, Daniel Yule a "limité la casse". Le skieur du Val Ferret se contente de la 11e place en étant parfaitement conscience qu'il avait le ski pour intégrer le top 10 sans des fautes lors de son deuxième passage. 28e au terme de la première manche, Sandro Simonet a effectué une belle remontée. Le Grison a pris la 16e place, juste devant Marc Rochat. Un sixième Suisse a marqué des points, il s'agit de Luca Aerni (25e). Tanguy Nef a lui encore connu l'élimination en première manche. La Coupe du monde masculine va maintenant mettre le cap sur Kitzbühel pour trois courses dont le traditionnel slalom dimanche. Les athlètes espèrent tous avoir une piste moins compliquée à skier que dans l'Oberland bernois.