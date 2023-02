Kyrgios reconnaît une agression sur son amie ++ Wawrinka «heureux»

Martinelli fidèle à Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'attaquant international brésilien Gabriel Martinelli a prolongé vendredi son contrat avec Arsenal. Les deux parties sont liées pour quatre ans et demi de plus, selon la presse. "Gabriel Martinelli a signé un nouveau contrat avec le club, s'engageant pour son avenir à long terme avec nous", écrivent les Gunners de Granit Xhaka, qui ont pris l'habitude de ne jamais spécifier la durée des contrats. Le joueur de 21 ans, arrivé il y a trois ans et demi, s'est rapidement imposé sur le flanc gauche de l'attaque d'Arsenal, club avec lequel il a déjà disputé 111 matches. Membre de l'équipe brésilienne sacrée championne olympique à Tokyo en 2021, il a fait ses débuts en A l'année suivante et faisait partie du groupe auriverde au Mondial au Qatar.

La flamme olympique entamera son parcours en France à Marseille Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters Le parcours de la flamme olympique en France, avant les Jeux de Paris (26 juillet au 11 août 2024), débutera au printemps 2024 à Marseille, première étape de son périple à travers le pays. "C'était un choix assez naturel et évident", a déclaré à l'AFP le président du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo) Tony Estanguet, saluant une ville "passionnée de sport, chaleureuse, populaire et multiculturelle", et évoquant aussi le lien de Marseille avec la Grèce, la colonie Massalia ayant été fondée par des Grecs vers 600 avant J.C. Pendant les Jeux, Marseille accueillera les épreuves de voile ainsi que dix rencontres des tournois féminin et masculin de football, au Stade vélodrome. Le parcours complet de la flamme jusqu'à Paris, après son arrivée à Marseille, devrait être annoncé fin mai, à un peu plus d'un an des Jeux, a précisé Tony Estanguet. La flamme arrivera au printemps 2024 à Marseille à bord du Bélem, un des plus anciens trois-mâts d'Europe à toujours naviguer, après une traversée d'une dizaine de jours depuis la Grèce, où, comme lors de chaque édition des Jeux, elle aura auparavant été allumée lors d'une cérémonie à Olympie. "Après avoir été accueilli sur les côtes françaises par une armada de bateaux, le Bélem amarrera, donnant le coup d'envoi d'une grande fête populaire sur les quais de la ville", ont encore annoncé les organisateurs dans un communiqué. "En sport, pour réussir, on dit souvent qu'il faut prendre un bon départ, c'est pour cela qu'il est important pour nous que ce soit une belle fête populaire", a ajouté Tony Estanguet. "Marseille a été fondée par des Grecs venus de Phocée il y a 2.600 ans: en demandant d'accueillir la flamme sur nos rives, nous voulions renouer avec cette grande histoire de partage, de fraternité, de diversité et de solidarité", a salué le maire DVG de Marseille Benoît Payan, cité dans un communiqué.

Messi laisse la porte ouverte pour l'Albiceleste Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT Le champion du monde Lionel Messi laisse toujours ouvert son avenir au sein de l'équipe d'Argentine. Une participation à la Coupe du monde 2026 à l'âge de 40 ans reste toutefois très improbable. "Je ne sais pas", a répondu le septuple Ballon d'or dans une interview au quotidien sportif argentin lorsqu'on lui a demandé s'il participerait à la Copa America 2024 et à la Coupe du monde. La phase finale du Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique semble "très éloignée". En décembre dernier, l'attaquant de 35 ans a couronné sa brillante carrière par un titre de champion du monde au Qatar. Lors de son retour en Argentine, des millions de fans ont célébré l'Albiceleste. "Je vais rester encore un peu, il faut en profiter", avait alors déclaré Messi. En attendant, Lionel Messi espère que l'entraîneur national Lionel Scaloni, qui négocie actuellement avec la Fédération argentine, poursuivra l'aventure: "C'est une personne très importante pour l'équipe nationale et poursuivre ce processus de développement serait spectaculaire."

Kyrgios plaide coupable mais échappe à une condamnation Image: KEYSTONE/AP/Mick Tsikas Nick Kyrgios a échappé à une condamnation après avoir plaidé coupable vendredi d'avoir agressé son ex-compagne, dans ce qu'un tribunal de Canberra a qualifié d'"unique geste stupide". L'accusation d'agression qui visait l'Australien de 27 ans a été rejetée par la cour. Présent à l'audience, le finaliste de Wimbledon 2022 a admis avoir agressé son ex-compagne Chiara Passari le 10 janvier 2021, en la poussant au sol après une vive dispute. Il l'aurait poussée au moment où cette dernière l'empêchait de quitter son appartement de Canberra. Mme Passari a déposé plainte 10 mois plus tard, après leur séparation, ont rapporté des avocats. Dans une déclaration lue à l'audience, elle dit avoir subi un grave traumatisme du fait de l'incident, une importante perte de poids, et être restée alitée nuit et jour, incapable de dormir. Les avocats de Nick Kyrgios avaient auparavant indiqué que leur client chercherait à obtenir un abandon des poursuites en raison de problèmes liés à sa santé mentale, expliquant qu'il s'agissait d'un incident isolé et ne correspondant pas à son tempérament. Des progrès Le psychologue Sam Borenstein a expliqué au tribunal que Kyrgios souffrait d'une dépression grave et récurrente, causant notamment des pensées autodestructrices, des insomnies, une agitation et un sentiment de culpabilité. Selon M. Borenstein, la star du tennis a eu notamment recours à l'alcool pour faire face à la situation, mais fait désormais des progrès dans la gestion de sa santé mentale. "Au moment où nous parlons, sa santé mentale s'est améliorée de manière significative", a déclaré le psychologue. La juge Beth Campbell a finalement prononcé un non-lieu, déclarant que Kyrgios avait mal agi mais que l'infraction n'avait pas été planifiée ou préméditée et qu'il s'agissait d'un "unique geste stupide" commis par un jeune homme tentant de se sortir d'une situation tendue. Santé mentale Nick Kyrgios est arrivé en béquilles dans le tribunal de la capitale australienne, victime d'une blessure au genou l'ayant contraint à déclarer forfait à l'Open d'Australie de janvier. Il était accompagné de sa compagne Costeen Hatzi et de sa mère Norlaila. L'actuel no 20 mondial ne s'est pas exprimé auprès des journalistes alors qu'il se dirigeait vers le tribunal. Connu pour son jeu spectaculaire et ses accès de colère sur les courts, il a fait état publiquement de son combat contre la dépression et les répercussions de sa célébrité mondiale. En octobre 2022, alors que Kyrgios prenait part au tournoi du Japon, l'audience avait été reportée pour permettre une évaluation de sa santé mentale. "Il n'y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court", avait alors dit l'Australien.

Stan Wawrinka: "Une chance qui s'offre à moi" Stan Wawrinka affrontera Alexander Zverev en Coupe Davis. Le Vaudois se dit prêt et impatient d'en découdre. Un triple vainqueur en Grand Chelem ne passe jamais inaperçu. A Trèves où il effectuera vendredi son grand retour en Coupe Davis après plus de sept ans d'absence, Stan Wawrinka s'est prêté de bonne grâce au jeu des selfies auprès des bénévoles de la rencontre qui voulaient immortaliser à leurs côtés l'homme capable de battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans des finales de Grand Chelem. Une telle ferveur rappelle combien la carrière de Stan Wawrinka demeure exceptionnelle. Une carrière qu'il prolonge a 37 ans bien passés pour, dans un premier temps, regagner un titre. "Oui, l'objectif premier est de remporter à nouveau un tournoi, dit-il. Cela fait si longtemps que je n'ai pas connu ce bonheur." Depuis le printemps 2017 et sa deuxième victoire au Geneva Open pour être précis. -Stan Wawrinka, pourquoi ce retour en Coupe Davis après une si longue absence? "J'ai grandi en rêvant de disputer la Coupe Davis. Aujourd'hui, ma carrière est proche de la fin et je voulais vraiment rejouer cette épreuve. Je suis très heureux d'être à Trèves. J'ai le sentiment que je peux aider l'équipe. Vous savez, je nourris toujours la même passion, le même amour pour le tennis. Je continue tant que je suis convaincu d'avoir le niveau pour battre le joueur qui se trouve de l'autre côté du filet." -Défier Alexander Zverev devant son public: on peut dire que vous allez être servi pour votre retour en Coupe Davis... "Malgré le mauvais format actuel de la Coupe Davis, je me dis que ce match contre Alexander Zverev chez lui dans un stade comble avec aussi des fans de l'équipe de Suisse est une chance qui s'offre à moi, que je dois saisir. Encore une fois, j'ai grandi avec ces ambiances de Coupe Davis qui sont si souvent uniques. Vivre de telles émotions n'a pas de prix. Ce match s'annonce très intéressant. J'ai rencontré beaucoup de problèmes lors de mes matches contre Alexander pour quatre défaites en quatre rencontres. Il revient lui aussi d'une grosse blessure. Je me suis entraîné avec lui le mois dernier en Australie. Je peux vous assurer qu'il tape à nouveau très bien dans la balle. Je m'attends à une grande bataille et j'espère marquer le point de la victoire." -Comment voyez-vous cette rencontre contre l'Allemagne? "L'Allemagne est légèrement favorite sur le papier. Mais je veux croire que les cinq rencontres sont ouvertes. Cela peut basculer des deux côtés, du nôtre il convient de l'espérer. Vendredi, Marc-Andrea (ndlr: Hüsler) peut ainsi battre Oscar Otte, mais l'Allemand est vraiment un adversaire très "compliqué" à jouer." -Faut-il s'inquiéter pour votre niveau de jeu si l'on sait que vous n'avez plus joué depuis le 16 janvier? "Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Je suis dans le bon rythme. J'ai juste besoin de jouer et de gagner des matches. J'espère le faire ce week-end. Ici, les conditions de jeu nous permettent de jouer en fond de court mais il faudra se montrer agressif. Cela peut donner de grands matches."

La Suisse veut être mieux préparée à l'avenir Pierluigi Tami met en place des changements Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Balayée 6-1 par le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, l'équipe de Suisse a décidé de modifier certaines choses. Cela passe par de nouveaux engagements. L'une des mesures prises par l'ASF dans le cadre de cette prise de conscience est la séparation avec l'entraîneur d'athlétisme Oliver Riedwyl. Celui-ci continuera à assumer différentes tâches au sein de l'ASF, mais à l'avenir, une autre personne s'occupera à plein temps de la condition physique des joueurs de l'équipe nationale. Directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami dit que cela fait deux ans qu'il réfléchit à ça. La procédure de sélection est en cours et la lacune devrait être comblée d'ici le mois de mars. Ce projet s'accompagne de l'engagement d'un nutritionniste qui devra à l'avenir accompagner les joueurs. "Il y a des fédérations qui n'emploient personne dans ce domaine, mais les meilleures nations le font, explique Tami. Nous avons environ dix ans de retard à ce niveau." Afin de mieux appliquer les directives du nutritionniste, un deuxième cuisinier sera engagé pour épauler Emil Bolli, cuisinier de longue date de l'équipe nationale.

Varane annonce sa retraite internationale à 29 ans Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane a annoncé jeudi sa retraite internationale à 29 ans. Il faisait partie de l'équipe championne du monde en 2018 et finaliste du Mondial 2022 au Qatar. "Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale", a écrit sur Instagram l'actuel joueur de Manchester United, figure des Bleus depuis 2013. L'équipe de France perd donc un troisième pilier du vestiaire tricolore après le départ du capitaine Hugo Lloris et de sa doublure dans la cage Steve Mandanda, qui ont tous deux fait leurs adieux à la sélection le mois dernier. L'annonce de Raphaël Varane est plus surprenante, dans la mesure où il postulait pour devenir le futur capitaine des Bleus. A 29 ans, l'ancien joueur du Real Madrid arrête son compteur à 93 sélections, dix ans après ses débuts sous la tunique tricolore, en mars 2013. "Immense fierté" "Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. A chaque fois que j'ai porté ce maillot bleu si spécial, j'ai ressenti une immense fierté", a-t-il écrit dans son message, où les raisons de son choix ne sont pas dévoilées. Dans son texte, le joueur formé à Lens revient sur sa fierté d'avoir remporté la Coupe du monde il y a plus de quatre ans en Russie, contre la Croatie en finale (4-2). "Je ne l'oublierai jamais. Je ressens toujours chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ça a été l'un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie", affirme-t-il. Après la finale du Mondial 2022 perdue contre l'Argentine (3-3 ap, 4-2 tab) le 18 décembre, Varane n'avait donné aucune indication sur son avenir en équipe de France. Au moment d'annoncer son choix jeudi, il a remercié son sélectionneur Didier Deschamps et son staff, ainsi que les supporters. "Ces moments avec vous me manqueront c'est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d'avoir sa chance et qui a besoin de vous".

Wawrinka titularisé, Otte - Hüsler en ouverture Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stan Wawrinka (ATP 135) a comme prévu été titularisé pour son retour en Coupe Davis. Le Vaudois défiera Alexander Zverev (ATP 14) dans le deuxième simple du duel Allemagne - Suisse comptant pour les qualifications. Le match d'ouverture verra Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) se mesurer à Oscar Otte (ATP 80) vendredi dès 17h à Trèves. Marc-Andrea Hüsler sera forcément sous pression à l'heure de se frotter au no 2 allemand. Il fait sur le papier figure de favori, même s'il a perdu son seul livré face à Oscar Otte dans des conditions similaires (dur indoor) en octobre 2020. Mais le gaucher zurichois ne pointait alors qu'au 154e rang mondial. Stan Wawrinka est, lui, mené 4-0 dans son face-à-face avec Alexander Zverev. Mais le Vaudois veut croire en son étoile face au champion olympique, lui aussi en quête de confiance et de victoires depuis qu'il est revenu sur les courts après ses six mois de pause forcée et sa grave blessure à une cheville. Le double, qui démarrera samedi peu après 13h, s'annonce indécis. Le capitaine Severin Lüthi annonce pour l'heure une paire Leandro Riedi/Dominic Stricker pour se frotter aux spécialistes Tim Pütz et Andreas Mies. Mais il pourrait bien associer une nouvelle fois Hüsler et Stricker, titrés à Gstaad en 2021. Coupe Davis. Qualifications. A Trèves (indoor): Allemagne - Suisse. Vendredi. Dès 17h: Oscar Otte - Marc-Andrea Hüsler, suivi de Alexander Zverev - Stan Wawrinka. Samedi. Dès 13h: Andreas Mies/Tim Pütz - Leandro Riedi/Dominic Stricker, suivi de Zverev - Hüsler, suivi de Otte - Wawrinka.

Braathen opéré de l'appendicite Lucas Braathen est incertain pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Lucas Braathen ne disputera vraisemblablement pas les Mondiaux de Courchevel/Méribel qui démarrent lundi. Le Norvégien a été opéré d'urgence d'une appendicite cette semaine en Autriche, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. "J'espère être de retour d'ici quelques semaines", a écrit Braathen pour conclure son message, qui accompagne une photo où il se trouvait sur son lit d'hôpital. Or, même si le géant (vendredi 17) et le slalom (dimanche 19) sont prévus comme de coutume en fin de programme, il ne devrait pas être rétabli à temps pour les Mondiaux. Leader de la Coupe du monde de slalom devant Henrik Kristoffersen (2e) et les Valaisans Daniel Yule (3e) et Loïc Meillard (4e), 6e du classement de géant, Lucas Braathen (22 ans) est d'ores et déjà forfait pour le slalom de samedi à Chamonix. "Les derniers jours ont été difficiles", a-t-il souligné, après avoir été victime d'une infection.

LHC: Pedretti absent trois mois Marco Pedretti ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne HC doit composer pendant trois mois sans Marco Pedretti, dont la saison est ainsi d'ores et déjà terminée. L'attaquant de 31 ans est blessé à un genou. Auteur de 5 points en 40 matches de National League durant cet exercice 2022/23, Marco Pedretti s'est blessé le 28 janvier à Zurich face aux Lions. La nature exacte de sa blessure n'a pas été dévoilée par le LHC, avant-dernier du classement.

Boston renoue avec la victoire avant le All Star Game Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Meilleure équipe de la NHL cette saison, Boston a renoué avec la victoire mercredi lors de la dernière soirée avant la pause du All Star Game. Les Bruins, qui restaient sur trois défaites consécutives, sont allés s'imposer 5-2 sur la glace de Toronto. Boston a forcé la décision grâce à un doublé de Pavel Zacha, qui a été échangé à l'intersaison avec les Devils contre Erik Haula. Les Bruins virent ainsi en tête avant le week-end All Star avec 39 victoires en 51 parties pour un total de 83 points. Deuxième meilleure équipe de la Ligue avec 7 points de retard, Carolina a pour sa part cueilli sa 7e victoire d'affilée en gagnant 5-1 à Buffalo dans le seul autre match programmé mercredi. L'attaquant finlandais des Canes Sebastian Aho a inscrit un but au cours d'un sixième match consécutif.

Atlanta obtient son plus large succès de la saison Trae Young (11) et Atlanta ont battu Phoenix de 32 points Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Atlanta a fêté mercredi son plus large succès de la saison en NBA. Les Hawks de Clint Capela ont battu les Suns de 32 points (132-100) à Phoenix, où ils n'ont jamais été menés au score. Battu à quatre reprises dans ses quatre précédentes sorties, Atlanta aurait même pu s'imposer plus nettement encore face à une équipe privée de Devin Booker. Emmenés par leurs arrières Dejounte Murray (21 points) et Trae Young (20 points), les Hawks ont compté jusqu'à 42 longueurs d'avance à 6'01'' du terme de cette partie (122-79). La franchise géorgienne, qui présente à nouveau un bilan équilibré (26 victoires-26 défaites), a fait la différence grâce à une adresse retrouvée: 57,1% de réussite au tir, et même 57,6% à 3 points (19/33) avec un 4/7 dans cet exercice pour Murray et pour Bogdan Bogdanovic (18 points en sortant du banc). Clint Capela n'a forcément pas pris part à ce festival de tirs à longue distance. Mais le pivot genevois a fait son job, même s'il n'a pas signé son traditionnel double double. Il termine cette partie avec 9 points et 10 rebonds à son actif, avec un temps de jeu limité à 22', pour un différentiel de +17.

Le Barça domine le Betis à Séville Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le FC Barcelone a dominé le Betis Séville 2-1 mercredi en match en retard de la 17e journée de Liga. Les Catalans confortent ainsi leur avance en tête de classement, huit points devant le Real Madrid qui reçoit le Valence CF d'Eray Cömert jeudi (21h00). Le Barça a ouvert la marque en deuxième période, sur un coup franc rapidement joué par Frenkie de Jong et un débordement d'Alejandro Baldé sur le flanc gauche qui a centré fort pour Raphinha (65e). Il a doublé la mise à la 80e, grâce au revenant Robert Lewandowski, avant un but contre son camp maladroit signé Jules Koundé (85e).

Paris gagne mais perd Mbappé et Ramos Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Soirée contrastée pour Paris à Montpellier ! Le PSG s'est imposé 3-1 pour consolider sa place de leader mais il a perdu sur blessure Kylian Mbappé et Sergio Ramos. L'attaquant et le défenseur ont été remplacés avant la pause. Mbappé, qui avait raté à deux reprises l'exécution d'un penalty, a été touché à la cuisse alors que Ramos a été pris de vertiges après un choc de la tête. A treize jours de la venue du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG n'avait pas besoin de ces coups du sort. Qui survient au lendemain de la clôture d'un mercato sans aucun renfort... Sans Mbappé blessé et Neymar ménagé, le PSG a tout de même raflé la mise après le repos grâce à des buts de Fabian Ruiz (55e), de Lionel Messi (72e) et du jeune Warren Zaïre-Emery (92e). Les Parisiens comptent désormais 5 points d'avance sur Marseille, leur nouveau dauphin. Les Phocéens ont gagné 2-0 à Nantes alors que Lens s'est incliné 1-0 à domicile devant Nice. Un onzième but pour Breel Embolo A Monaco, Breel Embolo a signé son onzième but de la saison en Ligue 1 lors du succès 3-2 de la formation de la Principauté face à Auxerre. Sorti du banc pour un troisième match consécutif, le Bâlois a inscrit le 3-1 d'une frappe à bout portant sous la barre. Ce but fait oublier sa seconde période bien médiocre livrée quatre jours plus tôt à Marseille.